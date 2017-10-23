Длинные руки турецкого друга, или Персы начинают и выигрывают

"Все страны, расположенные вблизи Турции, являются частью ее интересов"

Реджеп Т. Эрдоган

«Наша просьба к Эрдогану заключается в том, чтобы он изменил свою политику. Чтобы он поддержал курдов. Пока в городе правили курды, в нашу сторону никто не стрелял. Пусть Пешмерга снова вернутся в Киркук <...> Шиитские боевики являются нашими врагами».

В заявлениях бессменного турецкого лидера о притязаниях Турции на главенство во всем исламском (точнее, суннитском) миром нет ничего нового. Более того, можно сказать, что в настоящее время вся страна пожинает горькие плоды той непоследовательной внешней политики, что проводилась ее политическим руководством вслед за событиями так называемой "арабской весны". Ведь именно тогда внешнеполитическая доктрина Турции "ноль проблем с соседями" превратилась в оскорбительный для турецких стратегов "ноль соседей без проблем".Как отмечает известный турколог, преподаватель военной кафедры МГИМО Владимир Аватков, современная Турция, обладая, без преувеличения, великодержавными амбициями, не располагает ресурсами, достаточными, чтобы проводить независимую (суверенную) внешнюю политику. Преимущества, даваемые ее положением между Востоком и Западом, Европой и Азией, одновременно делают ее уязвимой для угроз с обеих сторон. Нынешнее руководство Турции в лице правящей Партии справедливости и развития (ПСР), в сущности, уже похоронившее наследие Ататюрка, проводит целенаправленную политику исламизации турецкого общества. В связи с этим, на фоне провала попыток экспорта турецкой модели политического ислама, на первый план выходят идеи единства всех тюрок (всех тюркских наций) под патронажем Турецкой Республики. И хотя данный вопрос (точнее сказать, полноценная идеология) имеет множество аспектов (в том числе, имеющих прямое отношение к вопросам обеспечения национальной безопасности РФ), хотелось бы отметить, что наиболее актуальной на данный момент эта тема является в контексте нового конфликта, разгорающегося на Ближнем Востоке — вооруженных столкновений между курдами и иракской армией, поддерживаемой шиитскими ополчениями.В начале этой недели стало известно, что под контроль иракской правительственной армии перешел полуторамиллионный город Киркук, населенный арабами, курдами и туркоманами. Будучи центром одноименной богатейшей нефтеносной провинции, в ходе войны против ИГИЛ (организации, запрещенной в РФ), он был освобожден силами пешмерга (вооруженных формирований курдов). Однако, в результате недавно вскрывшихся разногласий между руководителями кланов Барзани и Талабани город был сдан без боя.Вчера вечером стало известно, что туркоманы Киркука обратились к Эрдогану с жалобой на представителей шиитских ополчений:Этот момент выглядит тем более интересным, что две недели назад в Тегеране произошла встреча между рахбаром (верховным правителем Ирана) Али Хаменеи и Реджепом Эрдоганом. В ходе переговоров обсуждались вопросы урегулирования сирийского конфликта и, что не менее важно, совместных действий против курдского сепаратизма, расцветшего в Ираке после проведения кланом Барзани референдума о независимости от Багдада. Сепаратизм курдов представляет собой головную боль и для Турции, и для Ирана по причине наличия на территории этих государств большого количества представителей этого народа.Однако вчера Эрдоганом было заявлено, что Анкара не намерена вести никаких переговоров с боевиками шиитских ополчений, оккупировавших спорные территории на севере Ирака. Речь идет о все том же Киркуке. Уже сегодня стало известно, что президенту эхом вторит его бывший премьер-министр Ахмед Давутоглу, призывающий к завершению операции в Иракском Курдистане и возвращению к переговорам о статусе Киркука. Тем самым в ходе дискуссии он заслужил звание "лоббиста Барзани" от своего оппонента, главы радикальных турецких националистов Девлета Бахчели. Заявление Давутоглу выглядит тем более примечательно, что сам Эрдоган, как это сегодня стало известно, отказался от предложения Масуда Барзани о встрече — притом, что и прежде, и в настоящее время Турция имела очень активные экономические связи с Иракским Курдистаном, а, если говорить более точно, то с кланом Барзани, «штаб-квартирой» которого является город Эрбиль, находящийся сейчас «на прицеле» у иракской армии, шиитских ополчений и их военных советников из Ирана. Эти экономические связи не только существовали, но и демонстрировали устойчивую тенденцию к росту, что подтверждается курдскими источниками (относясь, преимущественно, к сфере энергетики, а, точнее, торговле углеводородами).Оставляя за скобками дискуссию представителей разных политических фракций турецкого правительства о подходах к разрешению текущей ситуации, можно утверждать на основании вышеприведенных аргументов, что в условиях консенсуса между руководством Турции и Ирана по вопросу борьбы с проявлениями курдского национализма, иранцы (спецслужбы которых координируют шиитские ополчения в Ираке) явно "перетягивают" Киркук на свою сторону, так как теперь он находится под контролем шиитов: в то время, когда Эрдоган пытается прибегнуть к фактору протурецки настроенных туроманов, рассматриваемых в качестве проводников турецкой "мягкой силы" в регионе (прежде всего в Киркуке, но не только). На фоне этой "подковерной" борьбы между турецкой и иранской агентурами, обе стороны не прекращают двустороннего сотрудничество и координации действий в деле подавления курского сепаратизма как такового: турки — через проведение военной операции в Идлибе на севере Сирии (против турецких и сирийских курдов, в особенности против Рабочей партии Курдистана, признанной на территории Турции террористической организацией), иранцы — через координацию действий иракской армии и шиитских ополчений на севере Ирака (против иракских курдов, не отступивших от провозглашенной ими независимости — Демократической партии Курдистана во главе с кланом Барзани в пику клану Талабани, выразившему лояльность о отношению к багдадскому правительству). Так, в частности, в настоящее время неподалеку от Киркука находится прославленный на Ближнем Востоке иранский генерал, глава спецподразделения "эль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Исламской Республики Иран Касем Сулеймани. Сами курды утверждают, что именно он руководил военной операцией иракцев против Киркука.Конечно, не исключено, что борьба за раздел нефтеносных богатств Киркука еще лишь предстоит (равно как война курдов, прежде всего, клана Барзани против иракцев в северном Ираке), однако в настоящий момент у иранцев имеется явно больше рычагов воздействия на ситуацию, нежели у турок, которые, будучи лишенными собственных источников энергоресурсов, будут продолжать пытаться получить, так или иначе, доступ к месторождениям Киркука. В любом случае, несмотря на громкую риторику Эрдогана, современная Турция не вполне способна нести на себе бремя Османской империи. Скорей уж звезда новой Персидской империи восходит теперь на Ближнем Востоке, внушая страх и Саудовской Аравии, и Израилю. И нам, как грозным северным соседям иранцев, следует внимательно за этим приглядывать.