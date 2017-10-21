Китайская армия станет самой сильной в мире

На съезде Компартии Китая международные вопросы не занимают большого места, но уже в первый день в докладе Си Цзиньпина прозвучали два важных заявления: о мировой гегемонии и китайской армии. Одно из них даже можно назвать сенсационным, если следовать не букве, а духу сказанного. И оно прямо касается того, что будет через несколько лет представлять собой китайская армия.Отчетный доклад генсека ЦК на XIX съезде партии длился три с половиной часа – и ключевыми в нем были цифры 2035 и 2050. Это годы – этапы на пути к «великому возрождению китайской нации».Первая дата – время завершения социалистической модернизации, а вторая – время превращения Китая «в богатое, могущественное, демократическое, гармоничное, цивилизованное, модернизированное социалистическое государство». То есть к столетию провозглашения Китайской Народной Республики должна осуществиться китайская мечта и страна должна «стать снова великой», если говорить словами Трампа.При этом амбиции Китая не только реальны, но и совершенно естественны – большую часть своей истории Китай и был самой большой во всех смыслах державой мира. Это только на наш европоцентричный взгляд это кажется удивительным. Но объективный анализ говорит о том, что за 4 тыс. лет своей истории (это доказанный минимум) Китай пережил множество соседних и далеких цивилизаций, в том числе и тех, кто претендовал на глобальный масштаб, и сохранил свою самостоятельность и самодостаточность.Не только его население, но и экономика были крупнейшими в мире, составляя даже еще два века назад треть от мирового объема. Просто в XVIII веке у страны начались проблемы, усугубившиеся тем, что в XIX веке ее насильно открыли миру. Пришедший к берегам Китая во всеоружии Запад воспользовался внутренними кризисами, усугубил и спровоцировал их, подсадил китайцев на опиум и в конечном счете сделал великую страну своей полуколонией.Почти век продолжалась китайская смута – с середины XIX по середину XX века, причем за последние 40 лет произошел фактический распад страны. С созданием КНР страна начала возрождаться, но в середине 1960-х снова сорвалась в малую смуту «культурной революции» – и только с конца 1970-х вышла на устойчивую траекторию роста.За прошедшие 40 лет Китай сделал огромный скачок – но, с другой стороны, он просто вернулся на подобающее ему место в мире. Восстановил утраченное, став на наших глазах главной державой мира. У него уже крупнейшая в мире экономика и самые большие в мире темпы роста, самое большое в мире население и самые амбициозные планы. В хорошем смысле амбициозные. Китай не претендует на мировое господство, на то, чтобы заменить собой Америку в качестве мирового гегемона. Точнее, он неизбежно заменит – и уже заменяет ее в качестве самого сильного – но все время подчеркивает, что не будет становиться новым глобальным гегемоном.Вот и на XIX съезде Си Цзиньпин заявил, что Китай никогда не будет проводить политику экспансии и не станет жертвовать интересами других стран ради своей выгоды:«Какого бы уровня в своем развитии ни достиг Китай, он никогда не будет претендовать на положение гегемона».Ну, конечно, говорят китаефобы, это все убаюкивающая китайская мелодия. А как только они станут самыми сильными во всем, тут же превратятся в новых американцев, будут диктовать свои условия, захватывать территории и навязывать свои нравы.Понятно, что Россия, имеющая богатый опыт взаимоотношений с Европой и Западом в целом, привыкла все мерить на западный манер, но китайская геополитическая стратегия так же сильно отличается от западной, как и китайская цивилизация от европейской. Китайцы не навязывают никому своих ценностей. В том числе и потому, что считают все народы разными и, мягко говоря, уступающими китайцам в развитии, – не стремятся к тому, чтобы контролировать весь мир посредством военной силы, дипломатии и тайных операций.Китайцы стремятся получить контроль над торговлей и различным бизнесом в чужих странах, но тут все зависит от силы партнера-соперника, а не от мощи давления Пекина. России, например, нечего опасаться никаких форм «китайской экспансии», если мы в каждом совместном с китайцами деле будем четко и умно отстаивать свои национальные интересы. У наших стран нет неустранимых противоречий – и есть множество действительно взаимовыгодных и стратегически важных общих дел.То, что возвышение Китая объективно и неотвратимо, давно уже понимают и англосаксы, но у них с Поднебесной совсем другие отношения. И проблема тут не в китайцах. Вот уже почти 40 лет грамотные американские аналитики говорят о неизбежности американо-китайского столкновения в борьбе за глобальное господство – и это правда лишь отчасти.Да, Китай бросает Америке вызов – но только потому, что та не просто претендует на мировую гегемонию, но и пытается вести себя так, будто мы живем в «мире по-американски». США сдерживают Китай с самого момента провозглашения КНР, и хотя в послевоенный период они гораздо больше были заняты противостоянием с СССР, уже в конце 1980-х, после примирения с Москвой, «китайский вопрос» снова стал для США ключевым.Достаточно простого взгляда на географическую карту, чтобы понять, как США в военном смысле буквально обложили Китай. Особенно на восточном и юго-восточном направлении, от Японии и Кореи до Южно-Китайского моря. У великой страны, экономика которой к тому же зависит от импорта энергоресурсов и экспорта товаров, подобная «блокада», естественно, не вызывает ничего, кроме раздражения. И желания порвать путы – что, несомненно, и будет сделано. Причем в неофициальном союзе с Россией, которая, так же как и Китай, заинтересована в изменении существующего миропорядка.Но если Россия традиционно проводит активную внешнюю политику, то Китай так же традиционно публично придерживается крайне осторожной тактики. Это связано с целым рядом причин. Сейчас можно выделить ту, что Китай не хочет раскрывать свои планы до того момента, когда их уже будет бесполезно скрывать. Подобная тактика достаточно условна – ведь атлантические геополитики видят, что происходит в реальности.А в ней идет не только активное российско-китайское сближение, но и масштабнейшая программа модернизации китайской армии. О ней Си Цзиньпин тоже высказался на съезде.«Мы достигли нового исторического ключевого момента в усилении национальной обороны и вооруженных сил... Мы должны полностью воплотить в жизнь идеи партии по усилению армии для входа в новую эру и приспособить военную стратегию к новым условиям. Построить сильную и современную армию, флот, ВВС, сухопутные войска, а также войска стратегической поддержки...Мы сделаем это нашей миссией, чтобы к 2035 году модернизация нашей национальной обороны и вооруженных сил была в основном завершена. А к середине нынешнего века нужно превратить Народную армию Китая в вооруженные силы передового мирового уровня».Эти слова уже вызвали небольшой переполох – дело в том, что некоторые СМИ перевели «передового мирового уровня» как «сильнейшей в мире». Если бы Си действительно сказал, что к 2050 году китайская армия стала бы сильнейшей в мире, это стало бы сенсацией. Не потому, что это удивительно или возмутительно, а потому что китайцы никогда не говорят ничего такого, что могло бы быть использовано для обвинения их в претензиях на мировое господство. Они и не хотят его – но кто сомневается в том, что США тут же ухватились бы за подобное высказывание и объявили бы его угрозой американским, да и международным интересам.При этом США не только постоянно подчеркивают, что у них самая сильная армия в мире (что с 1991 года соответствует действительности), но и постоянно заявляют, что не позволят никому стать сильнее их. Ну, в общем, что позволено Юпитеру... Естественно, ни Китай, ни Россия с этим не согласны – но устраивать с США гонку вооружений России не нужно. У нас есть ядерное оружие, модернизируются сухопутные войска, обновляется авиация и флот – пока что нам этого хватит. А вот Китай, которому нужно распечатать собственные границы, расправить плечи хотя бы в зоне собственных национальных интересов, просто не сможет этого сделать, не вытеснив оттуда США. Поэтому ускоренное военное строительство является для Пекина единственно возможным вариантом достижения «китайской мечты».Так что Си Цзиньпин, говоря о достижении китайской армией в 2050 году «передового мирового уровня», действительно подразумевал то, что она станет сильнейшей в мире. И нет никаких сомнений, что так и будет. Мощь китайской экономики, средства, выделяемые на армию (а официальный военный бюджет показывает лишь часть расходов), и, главное, сама программа выпуска вооружений на ближайшие десятилетия не оставляют в этом сомнений. К 2050 году Китай будет иметь самый большой в мире флот (включая больше дюжины авианосцев) и самые крупные в мире ВВС. Это то, что нужно для выдавливания США из Тихоокеанского региона. При этом сами США все эти годы будут постепенно сдавать позиции не только в этом регионе (который, впрочем, становится самым главным), но и в мире в целом. Так что вполне вероятно, что до китайско-американской войны дело и не дойдет.Ну, а вариант провоцирования на «войну раньше времени», который применила Великобритания к Германии в 1914 году (в Лондоне понимали, что программа строительства германского флота неизбежно приведет к потере империей контроля над Мировым океаном), у США в отношении Китая не сработает.Помешать выходу китайской армии на первую позицию в мире может только внутренний кризис и новая смута в Китае. Но КПК делает все, чтобы этого не произошло. В том числе и внимательнейшим образом изучая советский опыт: от Октябрьской революции до развала СССР. И строительства советской Красной Армии – самой сильной армии в мире во второй половине XX века.