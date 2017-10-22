Почему Пентагон предлагает сократить количество военных баз США в мире

Об этом говорится в отчёте, который глава военного ведомства направил конгрессу. Мэттис предлагает избавиться от лишней инфраструктуры и перераспределить бюджетные средства, чтобы расходовать их более эффективно. Однако, по мнению экспертов, ведомству будет непросто убедить конгрессменов в целесообразности подобной меры.Как утверждается в отчёте, который направил министр обороны Соединённых Штатов комитету по вооружённым силам нижней палаты конгресса, 19% всех американских военных объектов излишни. В некоторых родах войск — cухопутных и ВВС — эти цифры ещё выше. 29% армейской инфраструктуры и 28% всего, что находится в собственности ВВС, бесполезны с точки зрения повышения обороноспособности страны.«Я должен получить возможность избавиться от излишней инфраструктуры для того, чтобы перераспределить ресурсы с целью повышения боеготовности и модернизации», — утверждает министр обороны США.По его словам, расходы на ненужную инфраструктуру снижают боеспособность вооружённых сил, поскольку эти деньги могли бы быть потрачены на действительно нужные вещи. Как следует из письма, отрывки которого приводят американские СМИ, ссылаясь на члена комитета по вооружённым силам демократа Адама Смита, Мэттис говорит о закрытии военных баз по программе «реорганизации и закрытия» BRAC (Base Realignment and Closure), действующей с 1990 года. Но чтобы начать в очередной раз её использовать, согласно американскому законодательству, Пентагону нужно разрешение конгресса.«После последнего раунда по BRAC мы разработали новые методы ведения войны, новые технологии и расширили требования к подготовке бойцов, которые требуют от нас определить ценность и эффективность с военной точки зрения нашей внутренней военной инфраструктуры», — написал Мэттис в письме к конгрессменам, датированном 6 октября 2017 г.Сейчас он просит конгрессменов запустить очередной раунд BRAC, в ходе которого была бы проведена оценка эффективности всех армейских объектов. Дело в том, что приводимые в докладе Мэттиса оценки базируются на потребностях ВС США 2012 года и могут быть скорректированы. Одно останется неизменным, подчеркнул Мэттис, — его желание избавиться от лишних расходов.Согласно данным 2015 года, Министерство обороны США располагало более 5000 военными объектами по всему миру.Эксперты назвали разумным желание руководства вооруженных сил США отказаться от эксплуатации ненужной инфраструктуры. Член-корреспондент Академии военных наук России, военный эксперт Александр Бартош, комментируя RT желание Пентагона сократить ненужные расходы, отметил, что многие американские военные объекты сильно устарели.«Некоторые их сооружения построены до Второй мировой войны, а некоторые — сразу после. То, что проводится инвентаризация объектов, это обычная система действий любого государства. Американцы сейчас пытаются сэкономить деньги на новые проекты, новые вооружения, и один из способов — возможный отказ от эксплуатации ненужных объектов», — отметил он.По мнению профессора НИУ ВШЭ, американиста Александра Домрина, инициатива Мэттиса во многом обусловлена неэффективностью расходования бюджетных средств.«Тут и коррупция, и обычное расточительство, в Пентагоне не знают, куда деваются деньги», — подчеркнул в беседе с RT эксперт.Последний раунд BRAC имел место в 2005 году, но последствия сокращения расходов стали заметны только сейчас, отмечает Washington Examiner. Всего, по оценке The Daily Caller, пять последних этапов реализации программы позволяют Минобороны США экономить $1 млрд ежегодно.Однако последние 10 лет попытки Пентагона начать новый этап сокращений встречают противодействие конгрессменов. Законодатели, в частности, высказывают опасения, что под ударом окажутся простые американцы, работающие на базах. Кроме того, ликвидация баз в среднесрочной перспективе может потребовать больших средств, чем их содержание. В частности, такую позицию озвучивает многолетний председатель комитета палаты представителей конгресса США по вооружённым силам Мак Торнберри.В направленных в мае 2017 года предложениях Белого дома по военному бюджету США предлагалось запустить в 2021 году новый раунд BRAC, чтобы сэкономить деньги, но пока конгресс не пришёл к однозначному мнению по поводу будущего этой программы.Версии военного бюджета на 2018 год, принятые сенатом США и палатой представителей, различаются в некоторых частностях (так, сенат предлагает потратить на оборону $700 млрд, а палата представителей — $696 млрд), и обеим палатам предстоит непростой процесс согласования, но общим для обеих версий военного бюджета остаётся одно: конгресс увеличивает военные расходы по сравнению с теми суммами, которые изначально просил Белый дом. О программе BRAC речи пока не идёт. То есть расходы увеличивают, а о мерах экономии предпочитают не думать.Именно конгресс США, согласно законодательству о BRAC, должен решать, какие базы закрывать. Естественно, что каждый конгрессмен отстаивает интересы своего штата, а они заключаются в том, чтобы сохранить рабочие места, то есть не закрывать базы на территории США.Отчасти схожими причинами объясняется то, что конгрессмены и сенаторы оказались в этот раз воинственнее Пентагона и значительно увеличили военные расходы по сравнению с запросами Министерства обороны и Белого дома.«Члены конгресса всегда предлагают поправки в бюджет, увеличивающие траты на вооружение, корабли и самолёты, которых Министерство обороны не требует. Неслучайно все эти расточительные и не необходимые громадные расходы идут в штаты этих самых конгрессменов», — утверждает в своей статье для Huffington Post директор Центра мира и свободы Иван Иланд.По мнению американиста Александра Домрина, здесь с уверенностью можно говорить о лоббизме.«Конечно, это лоббизм, — утверждает эксперт. — В 2018 году довыборы в конгресс. И надо сказать ВПК: «Мы за вас».Однако, по словам Домрина, траты, которые смогут себе позволить в Пентагоне, окажутся значительно ниже озвученных цифр.Увеличение военных расходов и самый большой оборонный бюджет в мире не избавляют ВС США от многочисленных проблем. Как утверждал ещё в прошлом году заместитель начальника штаба американских сухопутных войск генерал Дэниэл Эллин, США уступают противникам по огневой мощи и дальности действия вооружений. А сами эти вооружения порядком устарели. Техническая модернизация и обновление элементов ядерной триады — главные идеи новой оборонной политики Трампа, что и прописано в новом бюджете. Основной вопрос — где найти на всё это деньги.Нынешнее увеличение бюджета на армию происходит за счёт сокращения социальных расходов. Потому-то и Пентагон, и Трамп предлагают сократить ненужные базы. На их пути встаёт конгресс, не желающий запускать BRAC. Однако кроме баз на территории США, охраняемых законом, есть ещё и базы за рубежом, процедура закрытия которых предусматривает информирование конгресса, но в целом менее проблематична с точки зрения законодательства.«Чтобы сохранить ещё больше денег, Соединённые Штаты должны закрыть некоторые базы за рубежом и распустить военные части, располагающиеся на этих базах, — утверждает Иван Иланд. — Базы и силы за рубежом нужно сократить, чтобы те силы, которые останутся дома, обладали достаточными средствами для операций».По оценке профессора Американского университета в Вашингтоне Дэвида Вайна, США располагают более 800 военными базами за рубежом, на которые ежегодно тратится около $150 млрд. Однако отчёт Минобороны США за 2015 год сообщает о 587 базах США за рубежом, 114 базах на зависимых от США территориях и 4154 базах внутри самих Соединённых Штатов.Ежегодные траты на сеть военных баз по всему миру почти в три раза превышают те дополнительные $54 млрд, которые запросил для Пентагона в 2017 году Дональд Трамп. Именно настолько он изначально планировал увеличить военный бюджет. Сокращение этих расходов, как отмечает колумнист канала CNBS Джек Новак, поможет высвободить средства на новые вооружения.«Ясные предпочтения президента Трампа в пользу продвинутых оборонных систем, эскадрилий истребителей и военных кораблей должны облегчить ему приятие решения по сокращению баз», — уверен Новак.Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп призывал ограничить расходы на военные объекты США за рубежом.«Трамп шёл на выборы под лозунгом, за который американское общество его избрало: «Давайте заниматься собственными делами, в Америке проблем выше крыши», — отмечает Домрин. — Обычным американцам неинтересны все эти базы за рубежом, их больше беспокоит то, что теперь экономические тенденции таковы, что каждое новое поколение будет жить хуже, чем предыдущее».Однако после прихода к власти Трамп не стал призывать к сокращению американских военных баз за границей. Наоборот, за 10 месяцев после инаугурации нового президента США нарастили своё присутствие в Восточной Европе, разместили установки THAAD в Южной Корее и открыли первую военную базу в Израиле.По мнению экспертов, пока администрация опасается затрагивать вопрос сокращения баз за рубежом, так как это вызовет резкую критику ястребов в конгрессе, хотя США и развивают систему быстрого глобального удара, которая в принципе должна быть автономна от сети баз.«Я не думаю, что они пойдут на существенное сокращение военных баз за рубежом, особенно в Европе, — считает Бартош. — Сейчас там совсем другая тенденция: наращивание сил и средств. Возможно, в каких-то других регионах, где интересы США не требуют содержания крупных военных объектов, содержания там больших контингентов, авиации, флота, будут проведены сокращения».