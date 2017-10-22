Почему психует Пентагон

Неожиданно много публикаций о превосходстве российского оружия стало появляться в последнее время в американских СМИ. Причем не в каких-нибудь третьеразрядных изданиях, а в самых что ни на есть ведущих. И это, конечно же, приятно нам тут в России, но неизбежно возникает вопрос: с чего вдруг американцы столь решительно признали лидерство русских в сфере вооружений?Прежде всего такое признание касается самой прорывной на сегодня тематики военных разработок – гиперзвуковых ракет и летательных аппаратов. Тут состоялось прямо-таки групповое выступление ряда изданий с восторгами (и ужасом) по поводу новейших противокорабельных ракет «Циркон». Военно-аналитический сайт War Is Boring, к примеру, опубликовал статью, в которой утверждается, что Москва в разработке гиперзвукового оружия преуспела намного больше, чем любые другие державы. И, мол, «Циркон» тому убедительное подтверждение. С сохранением нынешних темпов разработки Россия может получить серийную ракету «Циркон» со скоростью более 5 чисел Маха (по данным Минобороны РФ, она на испытаниях достигала скорости 8М) уже через несколько лет.Для США станет большой проблемой, пишет сайт, если к середине следующего десятилетия осуществятся планы российского военного ведомства оснастить такими ракетами большинство кораблей ВМФ, от маленьких корветов до крейсеров. Тогда почти каждый боевой вымпел России на море сможет производить запуск гиперзвуковых ракет с радиусом поражения 800–1000 км, что более чем втрое превышает дальность американской Harpoon, считающейся одной из самых дальнобойных ракет США. При всем этом «Циркон» практически неуязвим для средств ПРО благодаря фантастической скорости и уникальной маневренности, на которые противоракетная система просто не способна отреагировать.Стремление России к созданию максимально унифицированных кораблей, к которым относятся и потенциальные носители «Цирконов», War Is Boring объясняет небольшим военным бюджетом, при котором каждый выделенный на оборонку рубль тратится максимально эффективно и для решения максимального спектра задач. Помимо гиперзвука Москва предпринимает попытки интеграции ВМФ с сухопутными и космическими системами, что, по мнению издания, также должно насторожить Вашингтон.Едва ли не самое авторитетное американское издание в сфере обороны и безопасности National Interest отметило, что Россия преуспела больше остальных также в вопросе радиоэлектронных военных технологий. Эксперт издания констатирует: в распоряжении российских Вооруженных сил есть бистатическая радиолокационная система «Струна-1». Первоначальный образец «Струны» появился еще в 1999 году. В последующие годы произошла очень серьезная модернизация, которая привела к эволюции в наземный радиолокационный комплекс «Барьер-Е». Однако наибольший интерес вызывает новейшая модификация «Струна-1». Ведь ее намечено устанавливать на последние модели самолетов ВКС.Эта система способна намного эффективнее производить радиолокацию и обнаружение целей даже с самыми серьезными показателями отражаемости сигнала. В частности, изготовленных по стелс-технологиям истребителей F-22 и F-35. Особенностью «Струны» является расположение приемника радара и передатчика в разных местах в отличие от обычных РЛС. В стандартных радиолокационных системах по мере того, как цель уходит вдаль от источника передачи, сигнал распадается. «Струна» данную проблему эффективно решает, отмечается в National Interest.Российская разработка в несколько раз по своим технологическим возможностям превосходит стандартные РЛС. «Струна-1» может обнаруживать не только самолеты-«невидимки», но и другие объекты с малой площадью отражения радиосигнала, такие как дельтапланы и крылатые ракеты. Издание подчеркивает, что потенциал российской разработки до конца еще не реализован. Сейчас дальность действия системы недостаточно велика… Однако в связке с другими технологически развитыми образцами техники радиоэлектронного подавления и обнаружения «Струна-1» является, по оценке National Interest, очень серьезной угрозой для самолетов, которые раньше было почти невозможно обнаружить в небе. Вывод издание делает такой: если удастся развить потенциал «Струны-1» и сделать с помощью нее средство наведения, российским боевым самолетам фактически не будет равных в небе.В США среди военных экспертов и высших чинов Военно-воздушных сил развернулась острая дискуссия о новых методах защиты спутников от имеющихся у потенциальных противников средств поражения. В частности, специализированное издание Defense Tech сообщило, что Америка начала активную подготовку к войне в космосе, где, по мнению ряда специалистов, русские уже разместили свои военные системы. Так, на авиабазе «Неллис» (шт. Невада) в Центре боевого применения ВВС США стартовала программа обучения 70 летчиков 527-й эскадрильи, которой предстоит в будущем защищать орбитальную группировку от средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и атакующих ракет, сообщает пентагоновский портал Military.com.Общей целью программы подготовки является получение навыков всеми сотрудниками и летчиками специализированного подразделения. Они должны уметь реагировать на любые «новые и меняющиеся угрозы в отношении объектов космической инфраструктуры». Чтобы оценить, насколько это важно, портал приводит слова чиновника секретной службы, заявившего, что «любой глюк системы позиционирования GPS лишает американские войска глобального преимущества». А Россия уже не скрывает, что может в случае необходимости полностью блокировать сигналы GPS на достаточно обширных пространствах. Или даже перехватывать и подменять их своими сигналами.Разумеется, отрадно читать подобные сообщения. Да почему-то все время спотыкаешься в этих публикациях о требования выделить побольше денег на разработки, которые позволят догнать оторвавшуюся Россию.