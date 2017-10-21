Проиграв Сирию, Трамп переключился на Иран

Вечером 5 октября президент США Дональд Трамп, верный своей традиции шоумена, предложил Америке новое шоу – внезапно во время банкета в Белом доме с высшим генералитетом и их женами он пригласил в зал журналистов и, широким жестом указав на своих гостей, задал репортерам вопрос: «Ребята, вы понимаете, что это значит?» И сам же ответил: «Возможно, это затишье перед бурей. Здесь ведь собраны самые великие военачальники мира». После чего отмел все недоуменные вопросы журналистов короткой фразой «Сами увидите» и отослал их прочь.И мир начал гадать: на кого же обрушит свой гнев Большой Дональд – на КНДР или Иран?Трамп выбрал второе – 13 октября он заявил, что исполнение заключенного в 2015 году «шестеркой» стран (США, Россия, Великобритания, Франция, КНР и Германией) с Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерному разоружению не соответствует национальным интересам США. И это несмотря на то, что не только МАГАТЭ, выполняющее надзорные функции за выполнением Ираном своих обязательств, но и все остальные страны «шестерки» заявляют о выполнении последним всех этих обязательств. Впрочем, сам президент США этого не оспаривает – Трампу не нравится сам договор.«Бестолковые действия Обамы в отношении Ирана способны просто шокировать. Обама заключил жалкую и очень невыгодную сделку. Иран будет по-прежнему разрабатывать ядерное оружие, одновременно наращивая темпы роста своей экономики. Главной и первой целью Америки в ее отношениях с Ираном должно стать сведение на нет ядерных амбиций этой страны... Позвольте заявить это с предельной откровенностью, поскольку я знаю, как добиться этой цели: ядерную программу Ирана необходимо прекратить – причем любыми средствами. Точка», – сформулировав эту точку зрения еще шесть лет назад в своей книге «Былое величие Америки», Дональд Трамп, придя в Белый дом, менять ее не собирался. Так что уже 19 апреля 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон созвал пресс-конференцию, на которой объявил, что президент Трамп поручил Совету национальной безопасности в 90-дневный срок провести межведомственный обзор американо-иранских отношений.Задача мозгового штурма с участием профильных министерств и ведомств – проверить, отвечает ли американским национальным интересам ядерное соглашение между Тегераном и шестеркой мировых держав. После чего, не дожидаясь результатов этого «штурма», Трамп приступил к действиям. Выступая 20 мая перед лидерами четырех десятков мусульманских стран на специально созванном королем Саудовской Аравии Сальманом исламском саммите в Эр-Риаде, Трамп, заявив им, что «от Ливана через Ирак к Йемену Иран финансирует, вооружает и обучает террористов, шиитскую милицию и другие экстремистские группы», призвал участников саммита помочь королю Сальману в формированию «арабского НАТО» и подписал с ним беспрецедентные по масштабу – около 450 млрд долл. – оборонные контракты на поставки в течение 10 лет современных военно-морских вооружений и систем ПРО для «долгосрочной задачи обеспечения безопасности Саудовской Аравии и всего Персидского залива в свете связанных с Ираном угроз по всему периметру саудовских границ».Увы для Трампа – уже прошло полгода, а «арабское НАТО» на свет так и не появилось! Наоборот, пытаясь принудить Катар занять антииранскую позицию, Эр-Рияд со своими союзниками раскололи ядро собственной коалиции, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССГАПЗ). Причем вердикт Дональда Трампа, вставшего в этом конфликте на сторону Эр-Рияда, потому что «народ Катара исторически был спонсором терроризма на очень высоком уровне», прозвучал для Дохи как оскорбление – это ведь саудовские, а отнюдь не катарские граждане осуществили террористическую атаку на Америку. Так что реакцией Дохи на подобное лицемерие стало новое сближение с Ираном и появление слухов о возможном формировании оси Тегеран–Анкара–Доха.Которая, если ее поддержит Россия, может привести к изменению баланса сил в пользу Ирана не только в Сирии, но и в Палестине. Что будет крайне чувствительным ударом как для Эр-Рияда, так и для самого Трампа, чей зять и старший советник Джаред Кушнер занимается сейчас урегулированием палестинской проблемы.Отсюда и октябрьский визит саудовского короля в Москву – он напрямую завязан с катарским кризисом. Свидетельством этого являются визиты главы МИД РФ Сергея Лаврова 27–30 августа в Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, а затем 9–11 сентября в Саудовскую Аравию и Иорданию – как раз во время этих визитов и был согласован приезд саудовского короля в Москву. Причем сразу после первой серии визитов Лаврова саудовскому королю Сальману аль-Сауду позвонил по телефону президент США Дональд Трамп. «Он призвал монарха придерживаться дипломатических путей решения катарского кризиса для сохранения единства стран Персидского залива в борьбе с терроризмом. Слова Трампа отражают тревогу США не только по поводу сближения Катара с Ираном, но и возможного формирования оси Тегеран–Анкара–Доха, что приведет к изменению баланса сил в регионе. Речь идет о том, что катарский кризис может пройти точку невозврата», – прокомментировал «НГ» этот звонок журналист-международник Равиль Мустафин.Ни для кого не секрет, что после арабской весны и вторжения в Бахрейн ваххабитское Королевство Саудовская Аравия (КСА) и шиитская Исламская Республика Иран (ИРИ) оказались в состоянии холодной войны. Так что обвинения Трампа в адрес Ирана являются лишь слабой копией заявлений Эр-Рияда о том, что ИРИ реализует глобальный план по созданию шиитской дуги в составе Ирана, Ирака, Сирии, Ливана, Бахрейна, Йемена и Восточной провинции КСА, населенной главным образом шиитами.Об этой же шиитской экспансии говорят и другие государства региона. Вот, например, выдержка из апрельского интервью иорданского короля Абдаллы II газете Washington Post перед его встречей с президентом Трампом: «Я думаю, что Ракка падет. Я думаю, что как в Сирии, так и в Ираке дела обстоят хорошо. Единственная проблема – боевики двинутся (от Ракки. – Ш.М.) вниз, к нам. В координации с США и Британией мы готовы к нему. Правда, есть некоторые стратегические проблемы из-за вовлеченности здесь Ирана – подразделения его революционной гвардии всего в 70 км от нас и пытаются установить географическую связь между Ираном, Ираком, Сирией и Ливаном/«Хезболлой» с намерением получить власть над этим пространством. Я поднимал этот вопрос с президентом Путиным, он полностью в курсе этого стратегического замысла Ирана. Мы, как и израильтяне, были вполне откровенны с ним о том, что не потерпим у наших границ негосударственных формирований извне. Думаю, что с русскими мы договоримся».В переводе с дипломатического языка на русский это означает, что короля Иордании, как и соседний Израиль, уже в апреле беспокоило то обстоятельство, что разгром запрещенного в России террористического «Исламского государства» приведет в конечном счете к тому, что территории вдоль иорданской и израильской границы окажутся под контролем «Хезболлы» и других шиитских подразделений, выступающих в качестве союзников Асада. То же самое – под чьим контролем окажутся Ракка и окружающие их суннитские территории на севере Сирии – крайне беспокоило Турцию.Американо-саудовский проект «арабского НАТО», видимо, мог бы в случае согласия Москвы ответить на этот вопрос путем посылки в Сирию арабского экспедиционного корпуса. Однако этот проект не состоялся, и Вашингтон решил передать контроль над Раккой курдам, а не Турции. В результате последняя сейчас воюет на стороне российской коалиции и находится в крайне напряженных отношениях с Вашингтоном.Сбылись и страхи короля Абдаллы II – воспользовавшись тем, что американская коалиция завязла под Раккой, сирийская армия прорвалась в Дейр-эз-Зор, переправилась через Евфрат и участвует сейчас в конкурентной гонке с курдами за контроль над нефтегазовыми месторождениями этой провинции. В то время как шиитская милиция под прикрытием наступления асадовских сил в Дейр-эз-Зоре приступила к строительству шиитской дуги на юге Сирии – от западных границ Ирака до ливанского побережья Средиземного моря.Ни при каких обстоятельствах израильтяне не допустят создания так называемого шиитского коридора от западных границ Ирана до ливанского побережья Средиземного моря, заявил 8 сентября министр обороны Израиля Авигдор Либерман, демонстрируя своими категоричными формулировками решительность настроя еврейского государства. Тем не менее строительство коридора идет – резкое обострение российско-американских отношений в районе пограничного пункта Ат-Танфа и в южной зоне деэскалации тому наглядное свидетельство.Так, 11 октября Минобороны РФ обвинило Пентагон в возможном срыве мирного соглашения в южной зоне деэскалации в провинции Деръа. Поводом для этого, по мнению российских военных, послужили «странные совпадения». Сначала они обнаружили вблизи американской базы в Ат-Танфе, контролирующей шоссе Багдад–Дамаск, автомобили с вооружением, а затем зафиксировали беспрепятственное передвижение 600 боевиков из зоны безопасности базы для похищения гуманитарной помощи, предназначавшейся для местных жителей. Эта американская база, утверждает представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков, «облеплена» внедорожниками с крупнокалиберными пулеметами и безоткатными орудиями, «нетипичными для США», но вполне типичными для радикальных исламистов. Более того, по его утверждению, из все той же подконтрольной США зоны выехали 300 боевиков на пикапах с целью блокировки трассы Дамаск—Дейр-эз-Зор, по которой осуществляется снабжение сирийских войск.И это уже не первая претензия Минобороны. В частности, на прошлой неделе в ведомстве заявили, что именно оттуда совершают вылазки «мобильные группы» боевиков «Исламского государства». Выразил свое недоумение и российский МИД. 11 октября директор департамента Северной Америки ведомства Георгий Борисенко заявил, что создание зоны в Ат-Танфе, куда не пропускаются «силы законного правительства», напоминает «попытку раздела страны, раскола Сирии с тем, чтобы создать на какой-то ее части органы власти, подконтрольные США и их союзникам».Впрочем, на позицию Пентагона эти обвинения не повлияли. Его представитель майор Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, что возглавляемая США коалиция нацелена исключительно на полный разгром «Исламского государства», добавив, что она приступила к заключительному этапу освобождения «столицы» радикальных исламистов в сирийской Ракке и «любые противоречащие этому заявления безосновательны». Проблема, однако, в том, что бегство игиловцев из Ракки и использование их американцами в Ат-Танфе для противостояния «Хезболле» и шиитской милиции отнюдь не противоречат друг другу. Более того, сегодня, когда президент Трамп распорядился ввести санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а Минфин США внес КСИР в список международных террористических организаций, подобная стратегия Вашингтона может принять легальную и даже межгосударственную форму. Поскольку глава КСИР Мохаммад Али Джафари ранее предупредил Вашингтон, что в качестве ответного шага на объявление Корпуса стражей террористической организацией он будет, в свою очередь, относиться к Армии США так же, как к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ).Однако всего этого можно было бы избежать, если бы Дональд Трамп последовал совету Абдаллы II, который еще тогда, в апреле, предложил Трампу связаться с Путиным и сделать ему кое-какие уступки для решения сирийского кризиса. О какого рода уступках идет речь, читаем в том самом апрельском интервью, о котором шла речь выше. «С русской точки зрения, они играют трехмерную шахматную игру. Для них Крым важен, Сирия, Украина, Ливия. Необходимо иметь дело с русскими по всем этим вопросам одновременно», но с расчетом, что «самое главное для россиян – Крым». Другими словами, именно за уступки по Крыму король Абдалла II ожидал получить от Москвы «большую гибкость по Сирии». Абдалла II также считал, что «интересы России в Сирии должны обеспечиваться постоянным военным присутствием в «полезной Сирии»: области между Дамаском, Латакией, Алеппо, Хомсом и Хамой» – и что Асад может «остаться в игре» при условии, что «Москва и Вашингтон смогут найти способы соблазнить Асада уйти от Ирана, чтобы оставить в покое повстанцев на общей основе борьбы против джихадистов». Или, говоря на сегодняшнем жаргоне, главное, чего он хотел от России, – это добиться замещения «Хезболлы» и шиитской милиции войсками «арабского НАТО».Началом этого процесса стало подписание Россией, Ираном и Турцией 6 мая в Астане соглашения о создании четырех зон безопасности, где наши ВКС и сирийская авиация оставили наконец-то в покое повстанцев «на общей основе борьбы против джихадистов». Инициатором этого соглашения выступил президент России Владимир Путин, предварительно согласовавший его в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. А в июле в Гамбурге между Трампом и Путиным была достигнута договоренность о создании новой, под гарантии уже не астанинской тройки, а России, США и Иордании зоны деэскалации на юго-западе Сирии. Она включает три сирийские провинции, расположенные вдоль границы с Израилем и Иорданией, – Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда – с мониторинговым центром по наблюдению за режимом прекращения огня в Аммане. Другими словами, идя навстречу требованиям Иордании и Израиля, Иран был лишен присутствия и роли в наведении порядка в этой пограничной зоне.«Похоже, что США согласились с тем, что Асад должен будет остаться у власти, по крайней мере пока. Россия будет решать, когда Асад должен уйти, и США будут ждать этого дня. Взамен Россия признала, что влияние Ирана на Ближнем Востоке должно быть ослаблено» – так прокомментировала турецкая газета Daily Sabah итоги переговоров Путина и Трампа. Увы, далее между Трампом и Путиным встрял американский Конгресс со своим «Актом о санкциях для противодействия противникам Америки», и потепление отношений между США и Россией закончилось. Вместо этого между ними начался новый раунд холодной войны с фокусом в Украине.Прямо из Гамбурга, уже через сутки после переговоров между Путиным и Трампом, в Киев прилетел госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Это был его первый государственный визит на Украину, и он привез с собой и представил президенту Украины Петру Порошенко нового спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, заявив, что Вашингтон будет искать возможности к тому, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки.На совместной пресс-конференции глава Госдепа заявил: «Мы разочарованы отсутствием прогресса в рамках Минских соглашений, именно потому мы назначили специального представителя». Он также добавил, что США намерены координировать действия с «нормандской четверкой» для поиска возможности способствовать прогрессу в решении конфликта. В принципе это подключение США к переговорам по Украине, делавшееся в рамках майского соглашения между Лавровым и Тиллерсоном, было необходимым условием для координации сторонами своих уступок по Сирии и Украине. Однако по каким-то причинам, возможно, из-за давления Конгресса, Тиллерсон выбрал весьма жесткого переговорщика – в своих показаниях на слушаниях сенатского комитета по международным отношениям 7 апреля 2017 года Волкер призвал администрацию Дональда Трампа противодействовать вызовам, брошенным Западу Москвой: «Россия пытается разрушить порядок, установленный после холодной войны в Европе, меняя границы и используя для этого военную силу. Российские войска оккупировали часть Украины, Грузии и Молдавии, и, нагло демонстрируя силу, Россия просто аннексировала Крымский полуостров».Поэтому неудивительно, что все лето СНБО Украины закулисным образом готовил новый законопроект по реинтеграции Донбасса, в котором прописало определение России как агрессора, а действия Украины определило уже не как антитеррористическую операцию, а как самооборону государства. Что дает президенту Украины возможность собственным указом в любой момент ввести войска в Донбасс на неопределенный срок, объявить там чрезвычайное или военное положение и т.п.Момент истины наступил 5 сентября, когда Москва, решив сыграть на опережение, сделала шаг навстречу Киеву, согласилась на ввод иностранных миротворцев в зону Донбасса и внесла в Совбез ООН свой проект резолюции на эту тему. Киев его тут же отверг и пообещал предоставить 20 сентября Генеральной Ассамблее ООН свой проект резолюции. Гора родила мышь – Порошенко так и не рискнул вынести на обсуждение ООН турчиновский проект. Причина этого, судя по бурным дебатам сторон в Верховной раде и прессе, в том, что новый закон позволяет ВСУ под прикрытием голубых касок провернуть в Донбассе такой же «хорватский сценарий», как это проделали хорваты в отношении Сербской Краины – для этого было бы достаточно развернуть миротворцев не на линии фронта (против этого возражал Волкер), а на границе России и Украины (этого требовал Киев). Понятно, что Москва этот закон немедленно отвергла, и соответственно провести его через Совбез ООН уже невозможно. Так что теперь Волкер и Сурков занимаются поиском компромиссного варианта по Украине.Соответственно все это время Россия самым решительным образом поддерживала наступление сирийской армии и «Хезболлы» в Сирии, что неизбежно разваливало российско-американскую кооперацию в этой стране. Пока, наконец, Трамп не выдержал и не объявил собственную войну против КСИР. Думается, однако, что, перемудрив с Украиной, он теперь опоздает и в Сирии – сейчас игиловцы даже не помышляют о победе, они либо становятся шахидами, либо бегут за границу. А больше Вашингтону здесь опереться для борьбы с иранцами не на кого – «арабское НАТО» не существует сейчас даже на бумаге. Так что Сирию ему не вернуть, а вот поддерживать здесь «управляемый хаос» Вашингтон, если захочет, может еще долго. Поскольку распад СВПД и «потеря лица» президентом Рухани наверняка развяжет руки уже не только американским, но и иранским «ястребам» в политике.«Эпохальной» назвал встречу Путина с саудовским монархом российский МИД. По формальным признакам – первый государственный визит короля Саудовской Аравии в Россию за 90 лет существования королевства, да еще в сопровождении свыше тысячи придворных – для российско-саудовских отношений это действительно так. Кроме того, по результатам визита принято решение, что государственная нефтяная монополия Saudi Aramco, чтобы снизить глобальные запасы нефти и стимулировать спрос, сократит в следующем месяце экспорт нефти на 560 тыс. барр. нефти в сутки.Учитывая, что Россия и Саудовская Аравия являются крупнейшими в мире производителями нефти, но что при этом Саудовская Аравия, связанная с США негласным договором «нефть в обмен на безопасность», вплоть до ноября прошлого года выступала в области глобальной нефтяной политики если не как прямой враг, но очень близко к этому, то сейчас – и это подтвердил визит саудовского короля – мы начинаем выступать в этой чрезвычайно важной для регулирования не только нашей, но и мировой экономики области как союзники. Причина вполне объективная, поскольку у нас с саудовцами появился общий враг – американские сланцевые углеводороды. А кроме того, США уже практически проиграли Сирию России. В результате у Эр-Рияда пробудился интерес также к российскому оружию: по итогам переговоров в Москве были достигнуты принципиальные договоренности по закупке Саудовской Аравией зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Кроме того, стороны также заключили контракт на организацию производства в Саудовской Аравии автоматов Калашникова и подписали меморандум о покупке и локализации тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ» и гранатометов АГС-30.Но даже этот приезд саудовского короля и его щедрые посулы Москве не смогли разрешить главную стратегическую проблему американо-саудовской коалиции и примкнувшего к ней Израиля – Москва осталась верна союзу с Башаром Асадом и Ираном в Сирии. Тем не менее этот визит может сыграть эпохальную роль и в ближневосточной политике: гражданская война в Сирии практически завершена, и, как заявил 14 октября президент РФ Владимир Путин, «мировое сообщество уже должно задуматься о послевоенном восстановлении Сирии».Вопрос, однако, в том, кто будет оплачивать это восстановление. Поскольку ответственность за то, что в Сирии началась гражданская война, несут, с одной стороны, власти Сирии, с другой – те, кто провоцировал сирийскую оппозицию на вооруженное сопротивление. Поэтому «основное бремя ответственности за послевоенное восстановление Сирии должны нести «те самые западные страны, которые в свое время взялись демократизировать большой Ближний Восток» – такое мнение высказал на следующий день председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.Мнение, мягко говоря, не совсем адекватное – рассчитывать на то, что Трамп или Западная Европа начнут финансировать диктаторский режим Асада в Сирии, может только очень наивный человек. Тем более что Асад отнюдь не собирается просить их об этом: «В первую очередь они должны будут попросить прощения у сирийского народа. Затем сирийский народ должен будет принять их извинения. После этого они должны будут извиниться перед собственными народами. И наконец, их следует привлечь к ответу во время политических выборов» – такие условия для получения контрактов на восстановление выдвинул сирийский министр экономики и торговли Адиб Маяле всем странам – противникам режима.Демагогия, конечно, но в любом случае, прежде чем мировое сообщество задумается о восстановлении Сирии, об этом должен задуматься арабский мир. Поскольку пока не прекратятся их гибридные войны в Сирии против режима Асада и Ирана, невозможны ни восстановление страны, ни ее реинтеграция в арабский мир. И в первую очередь должны задуматься Саудовская Аравия и возглавляемое ею ССГАПЗ – тех 450 млрд, которые саудовцы выложили 20 мая в рамках программы создания «арабского НАТО», вполне бы хватило на восстановление Сирии, поскольку здесь и сейчас требуемая сумма оценивается в 200–350 млрд долл. Ну а далее подключатся и страны БРИКС – Китай, например, со своим проектом Шелкового пути был готов к этому уже вчера. Однако сегодня, после того как трамповское «затишье перед бурей» вот-вот может смениться иранской бурей, даже Китай трижды задумается.