12:50 22 октября
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Мнение американского историка: Почему Россия уверена в своей исключительности

Америка – не единственная страна, которая позиционирует себя как исключительную «силу добра», без которой мир не может обойтись. Чем-то подобным занимается и Россия. Это связано с борьбой против захватчиков, которые веками нападали на Россию. История также определяет стратегию поведения Москвы в её всё более напряжённых отношениях с НАТО и Западом.

Мнение американского историка: Почему Россия уверена в своей исключительности


Зарождение российской исключительности


Национальное самосознание России строится на её победе над фашистской Германией во Второй мировой войне. Однако Россия поверила в своё предназначение в качестве спасителя мира от злодеев задолго до Второй мировой.

В 1812 году Наполеон – тиран, бредивший идеей о мировом господстве – вторгся в Россию, в результате чего потерял свою армию. Это была грандиозная победа русского оружия, и страна возглавила коалицию из союзников, чтобы освободить Европу от захватчиков. Кампания завершилась в 1814 году, силы коалиции взяли Париж. Наполеон потерпел окончательное положение в 1815 году в битве при Ватерлоо, и Россия настаивает, что смертельную рану нанесла именно она.

После Наполеоновских войн в российском обществе поднялась волна патриотизма. Причиной тому служило мнение, что Россия спасла Европу. Более того, ни одна другая страна не смогла отразить вторжение Наполеона или сокрушить его армию, которая некогда считалась непобедимой. В Западной Европе считали русских дикарями или варварами, и Россия смогла поправить репутацию, обрела повод для гордости.

В связи с этим многие писатели и интеллектуалы XIX века обратились к истории, чтобы найти больше доказательств исключительности.

Перечень захватчиков

Поиски привели в XIII век, в котором произошло вторжение монголов в Европу. «Бич Божий» не продвинулся дальше Восточной Европы, и многие века спустя это позволило России утверждать, что русские проливали кровь, спасая Европу от серьёзной угрозы.

Интеллектуалы использовали последующие вторжения, чтобы укрепить идею об исключительности. В XVI веке крымские татары отправились на север и оставили от Москвы лишь пепелище. Поляки проделали то же самое в XVII веке, свергли царя и убили главу русской церкви. Пётр I разгромил шведов в XVIII веке.

После вторжения Наполеона в XIX веке мнение об исключительном значении России укрепилось. Все, от консерватора Достоевского до революционеров Чернышевского и Ленина, соглашались с тем, что Россия исторически выполняет роль щита, оберегающего цивилизацию.

Военные приняли эту идею за догму, что неудивительно.

Нападение Гитлера – опаснейшая угроза, с которой России довелось столкнуться – усилило веру в исключительность. Ни одна страна не смогла сделать столь же много для защиты других от агрессоров, как Россия, и ни одна страна так часто не становилась целью этой агрессии.

Современное значение войны

Военный опыт России в огромной степени повлиял на её мировоззрение и представление о себе. Это наследие страна использует для многих целей.

К прошлому Россия обращается, когда из неё хотят сделать агрессора. Это презумпция невиновности, которая работает вне зависимости от предпринимаемых действий. Оборонительный оттенок обретают даже захватнические кампании России, благодаря которым к концу XIX века страна превратилась в огромную империю, занимающую одну шестую часть суши.

К «оборонительному экспансионизму» можно отнести аннексирование Крыма, произошедшее дважды. Первое пришлось на XVIII век, и его целью было предотвращение угрозы со стороны крымских татар, которые веками нападали на Россию. Второе произошло в 2014 году, и Москва утверждала, что защищает русских от враждебно настроенного правительства Украины.

Наследие также оправдывает подозрительность, с которой Россия относится к другим странам. Уместно вновь вспомнить о монгольском нашествии: в то время западные соседи не придумали ничего лучше, кроме как атаковать Россию за компанию.

Более того, часто на страну нападали целые коалиции, и возникало подозрение, что Запад плетёт заговор против Москвы. Среди прочих в армии Наполеона служили поляки, итальянцы и немцы, а на стороне Гитлера воевали венгры, румыны и другие народы. Именно поэтому Россия испытывает дежавю в связи с появлением войск НАТО у своих границ – это похоже на очередной заговор. Неспроста в России популярно высказывание Александра III о союзниках России, которых всего два: это армия и флот.

Обращение к прошлому также помогает Кремлю централизовать власть. На фоне патриотических настроений оппозицию можно обвинить в госизмене, а иностранцев на российской земле – записать в шпионы.

Память о двух великих победах российского народа как нельзя лучше укрепляет авторитет власти.

Чувство патриотизма объединяет людей под началом всемогущественной власти, а обращение к непростой и кровавой тысячелетней истории позволяет позиционировать Россию как жертву иностранной агрессии. Это высокооктановое топливо для машины русского национализма сегодня бежит по венам культуры и общества. Корни явления уходят глубоко в века, и оно получает поддержку.

Именно война убедила Россию в том, что в пучине мировых событий русские всегда выступают на стороне добра и одерживают победу. Ничто другое не укрепляет идеологию так, как желание вернуть России былое могущество после распада СССР.

«Мы создаём историю», – сказал популярный историк Владимир Мединский незадолго до того, как стал министром культуры. В случае с Россией именно так и происходит.
Автор: Грегори Карлтон, американский историк, профессор Университета Тафтса
Первоисточник: https://theconversation.com/why-russia-thinks-its-exceptional-85240
Перевод: http://mixednews.ru/archives/124876

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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 23

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  1. василий50 Сегодня, 07:05
    Американскому профессору так же стоило бы пройтись по истории Англии или Франции, ну или хотя бы по истории США. Но нет, его хватает только на указывания другим, и только на тех на кого ему разрешили. В США довольно шустро разбираются с недовольными. Не даром статистика погибших под автомобилем или случайно ограбленных только растёт. От того и оппозиция столь робка и не агрессивна.
    Меня всегда поражала политика США тем что разрешают себе войну, перевороты или убийства правителей других стран, в общем чего угодно, и при этом обязательно принимают позу оценщика морали в других странах.
    василий50
    1. Esoteric Сегодня, 07:10
      Мнение американского историка: Почему Россия уверена в своей исключительности

      fool
      Посмотрите на свой глобус США и тот, что представляет земной шар в уменьшенном масштабе...Всё и увидите...
      Esoteric
  2. andrewkor Сегодня, 07:10
    Американские историки,британские учёные - одного поля ягодки,англосаксонские "богоизбранные" тва-и!?
    andrewkor
  3. 210окв Сегодня, 07:11
    Да,мы исключительные!И будем ими.Только это у себя дома.И мы с "исключительностью"своей по всему миру не лазаем и не вмешиваемся туда,где нас не просят.
    210окв
    1. Удав КАА Сегодня, 11:19
      Цитата: 210окв
      Да,мы исключительные!И будем ими.

      Неееее...*Исключительные* - это те, кого ИСКЛЮЧАЮТ! Они не нужны в общей массе равных тебе...
      А РУССКИЕ -- Богоизбранный народ! Под покровительством Матери Божьей -- БОГОРОДИЦЫ.
      Именно по этому ключевому вопросу и не любят нас евреи, продавшие Христа Спасителя. Именно поэтому католики не могут простить нас, православных...
      А амы не могут назвать себя *богоизбранными* потому, что , ну кто сброд со всего мира за полноценный народ принять может? Поэтому-то они "исключительные", ибо о БОГОИЗБРАННОСТИ даже помыслить не могут!
      Это вытекает из воззрений русских философов серебряного века. Думаю, они правы.
      ИМХО.
      Удав КАА
  4. Джингиби Сегодня, 07:11
    Американцы ребята резкие. Они, как никто, понимают принцип - победителей не судят.
    Джингиби
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:32
    Удивительно, но американский историк прав. Если бы американские политики хорошо проштудировали историю и не зацикливались на своей "исключительности" и вседозволенности то возможно кое что поняли. Главное - не ходи на Россию войной и не "буди спящего медведя", себе дороже.
    Правильно сказал ВВП на Валдае: "Наша ошибка в том, что мы вам (западу) доверяли, а вы обманули. Ваша - в том, что вы доверие приняли за нашу слабость".
    rotmistr60
    1. Stas157 Сегодня, 09:07
      Цитата: rotmistr60
      ВВП на Валдае: "Наша ошибка в том, что мы вам (западу) доверяли, а вы обманули. Ваша - в том, что вы доверие приняли за нашу слабость".

      Как то наивно это звучит! И странно это слышать от президента Великой страны. Разве не обманывал нас Запад всю нашу долгую историю? Разве не об этом предупреждала советская пропаганда? И вдруг слышать от советского разведчика, что его обманули?? Это как признание в собственной некомпетентности.
      Stas157
      1. esaul Сегодня, 12:41
        Цитата: Stas157
        Как то наивно это звучит! И странно это слышать от президента Великой страны

        Очень странна интерпретация Вами слов Путина. Он в лицо заявил коллективному Западу, что они - жульё, на котором клеймо ставить негде, а Вы - про слабость. no
        esaul
  6. мичман Сегодня, 07:45
    В статье упущена победа нашей страны над Японией. Эта победа была связана с освобождением Китая и наших Дальневосточных территорий, захваченных японцами раньше. Честь имею.
    мичман
    1. рюрикович Сегодня, 08:25
      Цитата: мичман
      В статье упущена победа нашей страны над Японией

      Григорьевич, мы туда влезли апасля того, когда был разгромлен основной противник - Германия. В основном всю работу по Японии действительно провели США. Потому говорить о том, что мы победили Японию это равносильно тому, что США победили Германию request Давайте не будем уподобаться Западу в передёргивании фактов. Просто мы ускорили падение Японии(именно её сухопутной составляющей) и освободили ряд оккупированных территорий. Точно то, что сделали США в Европе , когда мы уже двигались к Победе yes soldier hi
      рюрикович
      1. ML-334 Сегодня, 08:40
        В корне не согласен с Вами в оценке"сухопутной составляющей".Хребет был сломан именно нашей армией.
        ML-334
    2. Джингиби Сегодня, 08:48
      Есть маленький исторический факт, что после разгрома Квантунской армии Советские войска покинули Китай только в 1954 году. Прозорливости был Коба, не давал младшим братьям развиваться
      Джингиби
  7. VadimSt Сегодня, 08:23
    Статья куцая, (опубликована еще в марте 2017, Le Monde, Франция) и потому, может показаться, что автор, чуть-ли не прозрел и с некоторым скрипом, но все-же рассуждает, "что делать" - может "понять и простить".
    В полном варианте, таких ощущений не возникает. Вот выдержки

    История России тесно связывает с вторжениями восприятие нации самой себя, а также представляет все эти конфликты в рамках одного и того же сценария: российский ответ на иностранную угрозу. Подобное прочтение истории, которое для многих россиян переплетено с душой нации, позволяет отбросить любое направленное в их адрес обвинение (врожденная агрессивность, сильнейшая паранойя и т.д.).

    Иначе говоря, хотя Россия не в состоянии соперничать с США и НАТО в том, что касается непосредственной военной силы, у нее все же может быть стратегическое преимущество: она может дестабилизировать страну или коалицию, способную противостоять ей. Понимание этой практики достижения мощи иными средствами представляет последние инициативы России в несколько ином свете.
    Ее аннексии Крыма и востока Украины означают, что та никогда не сможет присоединиться к НАТО. Слепые бомбардировки в Сирии обостряют миграционный кризис, который становится угрозой для единства Европейского Союза. Объясняет поставленная цель и российскую поддержку ультраправых партий по всему континенту.

    То, что долетает сейчас из России до наших ушей действительно словно приходит из «другого мира», как говорила Ангела Меркель в 2014 году. У этого мира есть своя собственная внутренняя логика, и он крепко держится за нее. По ней вооруженные вмешательства могут интерпретироваться как оборонительные шаги, воздействие на внутреннюю политику соседних стран представляется контрмерой против их агрессивной политики, а изоляция воспринимается как в полной мере принятая всеми участь.
    Этот последний пункт проливает свет на один важный момент в мифе о российской исключительности: во враждебном мире россияне могут в конечном итоге рассчитывать лишь на самих себя.
    VadimSt
  8. samarin1969 Сегодня, 08:29
    Много стало появляться на лентах РОССИЙСКИХ ресурсов "аналитики" от американских и британских "учёных". Суть их в технологическом прорыве армии РФ и росте "имперских амбиций". И то и другое - преувеличение.

    Эти статьи для "внутреннего российского пользования": "Курс верный - враги боятся"...
    samarin1969
  9. Джингиби Сегодня, 09:03
    Рассуждения американца правильные. Штаты - позиционируют свое право решать за других "неувядаемыми демократическими ценностями". Русская империя - исторической миссией гуманизации и защиты народов, входящих или включенных в её орбиту. Но только маленькие народы никто не спрашивает хотят ли они демократизм появится или гуманизоваться.
    Джингиби
  10. михаил3 Сегодня, 09:07
    Обожаю западных аналитиков. По фактам - упущен один пустячок. Турция. Которая методично перемалывала европейские страны одну за другой. Обладая развитой металлургией, то есть мощными осадными пушками, турки брали замок за замком, область за областью, страну за страной...
    До того момента, когда Иван Грозный по своим (ясное дело) причинам не заманил на нашу территорию огромную турецкую армию, со всеми ее пушками (и металлургами. так было принято - ты отлил пушку, ты из нее и стреляй, тебя разорвет в куски, если отлил плохо) и уничтожил. При Молодях не была достигнута обычная военная победа, войска турков и татар были именно уничтожены вчистую. Завоевание Европы прекратилось...
    По выводам. Ну прелестно! На Россию нападали европейские коалиции. При каждом мало-мальски удобном случае европейцы в едином порыве кидались к нам убивать-грабить-насиловать-жечь. И у русских ЗАРОЖДАЛИСЬ ПОДОЗРЕНИЯ, что это - заговоры! Екарный бабай... Человек поймал "друга" на своей жене. И у него зародились подозрения, что жена от него что то скрывает, да и друг, кажется, не все ему говорит...
    михаил3
  11. Captain Nemo Сегодня, 09:38
    Черт, если за такие статьи на Западе платят деньги, то я тоже начну, пожалуй, у них пописывать
    Captain Nemo
    1. VadimSt Сегодня, 09:43
      Пописывать на них? Могут неправильно понять! laughing wassat
      VadimSt
  12. дед Мих Сегодня, 09:51
    Преамбула.
    «Рабинович, вы у нас вчера были в гостях? » — «Был! » — «Так вот после вашего ухода пропали серебряные ложки! » — «Но я их не брал, я порядочный человек! » — «Но ложки все-таки пропали! Так что больше не приходите к нам в гости!. . Рабинович, ложки нашлись !» — «Так что, можно приходить в гости? » — «Э нет, ложечки-то нашлись, но осадок остался !»
    Если называть вещи своими именами, то « осадок » на самом деле означает пятно, которое герою этого старого анекдота случайно посадили на репутацию. Однако виртуальность этого пятна отнюдь не исключает серьезного психологического и материального урона, нанести который сознательно не составит труда конкурентам или манипуляторам»(так в оригинале). (Alexey Khoroshev 7 лет назад).
    Цитата:
    "Америка – не единственная страна, которая позиционирует себя как исключительную «силу добра», без которой мир не может обойтись".
    Оправдываются. Внимание акцентировано на « исключительности». А там- кагал, клан, гурт- уже сложилось мнение. Н-да. Собственную репутацию поправить за чужой счет … . Вот грубо и зримо: торчат свинячьи «ухи» эльфа из статьи. С деньгами. «Сила добра». Ага.
    дед Мих
  13. sabakina Сегодня, 10:24
    Интересно, почему автор не вспомнил про Антанту? Стыдно было?
    sabakina
  14. XYZ Сегодня, 11:20
    Оборонительный оттенок обретают даже захватнические кампании России, благодаря которым к концу XIX века страна превратилась в огромную империю, занимающую одну шестую часть суши.


    Ну, тут эксперд либо забыл, либо стыдливо умолчал о том, что "захватнические" войны в отличии от подобных колониальных у коллективного "Запада", сопровождались, в дальнейшем, строительством школ, дорог, фабрик, больниц и т. п., а не тотальным грабежом и вывозом в метрополию всего хоть немного ценного. Россия жила и богатела не грабежами, а мудрой имперской политикой, воспитывая и образовывая народы, подготавливая их к вхождению в цивилизованное общество. Для подтверждения этого тезиса достаточно вспомнить в каком состоянии эти народы находились до вхождения в Российскую Империю, начиная от Прибалтики и до Средней Азии.
    XYZ
  15. _Jack_ Сегодня, 12:46
    Ну, если отбросить эмоции то, в принципе, всё правильно написано. Но это ни в коей мере не умаляет все эти победы.
    _Jack_
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