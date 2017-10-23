Народно-освободительная армия Китая в 2035 году. Командование ставит цели

По материалам сайтов:

http://russian.news.cn/

http://globaltimes.cn/

http://ria.ru/

http://tass.ru/

http://globalsecurity.org/

http://sinodefence.com/

Народно-освободительная армия Китайской Народной Республики отличается большой численностью и уже достаточно давно входит в список самых сильных армий мира. Развивая и закрепляя последние успехи, официальны Пекин продолжает реализацию масштабной программы модернизации вооруженных сил. Она подразумевает строительство новых объектов и техники, развертывание новых частей и т.д. Полное выполнение имеющихся планов будет завершено в середине тридцатых годов.Новые задачи в контексте обновления вооруженных сил несколько дней назад огласил председатель КНР Си Цзиньпин. В минувшую среду 18 октября в пекинском Доме народных собраний открылся 19-й съезд Коммунистической партии Китая. В ходе этого мероприятия планировалось обсудить успехи, достигнутые со времен предыдущего съезда, а также определить круг задач для партии и народного хозяйства на ближайшие пять лет и следующий период.После торжественного открытия съезда председатель КНР зачитал объемный доклад под названием «Добиться решающей победы в построении общества среднего достатка, одержать великую победу социализма с китайской спецификой в новую эпоху». В своем докладе Си Цзиньпин затронул все основные направления деятельности партии и государства, в том числе дальнейшее развитие Народно-освободительной армии Китая. Также он определил основные цели на следующие десятилетия. Так, в области экономики на 2020-50 годы запланированы две 15-летние программы, при помощи которых предполагается улучшить экономическую обстановку и обеспечить модернизацию этой сферы.Согласно указаниям председателя КНР, развитие вооруженных сил будет продолжаться. Процесс обновления и модернизации НОАК должен будет завершиться в 2035 году. После этого армия будет полностью соответствовать требованиям времени. По словам Си Цзиньпина, Китай уже достиг нового ключевого момента в усилении обороны. Теперь нужно реализовать указания партии, чтобы армия вошла в новую эпоху и была приспособленной к новым условиям.Пока же ставятся менее сложные задачи. До начала двадцатых годов необходимо получить значительный прогресс в сфере информационных технологий. Кроме того, к 2020 году следует повысить стратегический потенциал армии путем развития имеющихся структур.После 2035 года развитие армии не будет остановлено. В течение нескольких следующих лет, до середины века, предлагается продолжать модернизацию вооруженных сил с целью их вывода на мировой уровень. Какие меры будет принимать Пекин в дальнейшем, после 2040-50 годов – пока не уточнялось.Согласно наказу руководства КПК, в дальнейшем Народно-освободительная армия Китая должна иметь самый современный облик. Необходимо развитие и модернизация всех видов вооруженных сил и родов войск. Такое обновление будут производиться как путем тех или иных преобразований, так и за счет разработки перспективных образцов материальной части. Основную часть этих работ планируется завершить к середине тридцатых годов. До 2050-го, соответственно, Китай должен выйти на лидирующие позиции в мире.Одним из способов наращивания военной мощи традиционно является увеличение оборонного бюджета. Показывая высокие темпы развития экономики в целом, КНР имеет возможность планомерно повышать расходы на оборону. Так, в этом году рост составил примерно 7%, и на оборонные нужды было выделено 1078 млрд юаней (около 156 млрд долларов США). Любопытно, что во многих исследованиях упоминается существование определенных секретных оборонных расходов, и с учетом подобных трат общие размеры военного бюджета могут превышать 1200-1300 миллиардов юаней. Вне зависимости от способов исчисления общего бюджета, Китай стабильно удерживает за собой второе место в мире по военным расходам.При этом китайская армия не имеет особых проблем с численностью личного состава. В ней служит около двух миллионов человек, а большое число желающих поступить на службу приводит к появлению настоящего конкурса с несколькими претендентами на одно место. Все это гарантирует Народно-освободительной армии Китая первое место по численности военнослужащих и резервистов.Помимо наращивания численных показателей военное и политическое руководство КНР занимается развитием оборонных структур. Так, с начала года работает Центральный совет по интегрированному военно-гражданскому сотрудничеству, возглавляемый лично председателем КНР. Задачей совета является контроль за перспективными разработками оборонного характера и другими проектами. По имеющимся данным, формирование этой структуры уже привело к некоторым положительным последствиям в контексте создания нового оружия и техники.Одной из главных методик модернизации НОАК должно стать создание и строительство современной военной техники и вооружений. На данный момент основу парка боевых машин и т.д. составляют сравнительно старые образцы, в первую очередь созданные на базе советских разработок. В последние годы Китай активно разрабатывает и доводит до серии новые проекты, но пока доля устаревших изделий достаточно велика. Процесс производства и поставок новых образцов, необходимых для получения желаемых результатов, может растянуться на несколько десятилетий.К настоящему времени оборонная промышленность Китая успела приступить к обновлению парка техники сухопутных войск. Для замены устаревших танков «Тип 59», все еще имеющихся в частях, строятся современные «Тип 96», «Тип 99» и VT-4. Запущена программа замены устаревших бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Аналогичные процессы имеют место в сфере артиллерии, зенитных комплексов и т.д. Принимаются меры, направленные на создание современных информационно-управляющих систем.Боевой состав военно-воздушных сил НОАК сейчас так же отличается специфическим состоянием. На протяжении долгих десятилетий китайская армия эксплуатирует сравнительно старые самолеты, созданные на базе советских конструкций. Впрочем, в последние десятилетия Китай смог освоить выпуск истребителей четвертого поколения и другой современной авиационной техники. В скором будущем ожидается запуск производства первых истребителей нового поколения, причем это могут быть машины сразу нескольких типов.Особый интерес представляет программа модернизации военно-морских сил НОАК. В течение нескольких последних лет китайскому судостроению удалось набрать впечатляющие темпы выпуска новых кораблей ряда основных классов. Уже построено значительное число эсминцев типов «051» и «052», фрегатов проекта «054» и других кораблей. Также ведется строительство универсальных десантных кораблей, корветов, ракетных катеров и т.д. Важнейшим проектом в рамках развития ВМС является строительство новых авианосцев. Один подобный корабль уже принят в состав флота; второй был спущен на воду весной этого года. Ожидается, что в обозримом будущем китайские верфи смогут построить новые авианесущие корабли.К своему завершению приближается программа строительства стратегических атомных подлодок «Тип 094». До конца десятилетия в составе ВМС Китая будет служить восемь таких кораблей. Имеются сведения о начале строительства первых лодок «Тип 96» с повышенными боевыми характеристиками. Также подводный флот должны усилить несколько атомных и неатомных многоцелевых субмарин.Несмотря на понятную атмосферу секретности, определенные сведения о развитии ракетных войск НОАК все же становятся достоянием общественности. В последние годы появлялась информация о разработке перспективных ракетных комплексов стратегического назначения нескольких типов. Кроме того, формировались новые соединения. На протяжении нескольких последних лет обсуждается проект разработки ракетного комплекса железнодорожного базирования.Параллельно с ведущими зарубежными странами, как сообщается, Китай изучает тематику гиперзвуковых ударных комплексов. По данным зарубежной прессы, в 2014 по 2016 годы американской разведкой были зафиксированы семь испытательных запусков гиперзвукового аппарата, известного под названием DF-ZF. Подробные сведения об этом проекте отсутствуют, но он закономерно вызывает опасения зарубежных специалистов. Подобный летательный аппарат может использоваться в качестве носителя боезаряда того или иного типа.С 2015 года Китай строит свою собственную космическую группировку спутников-разведчиков, используемых в системе предупреждения о ракетном нападении. Несколько таких аппаратов уже отправлены на орбиту. В обозримом будущем состоятся несколько следующих запусков. Также продолжается развертывание навигационной системы «Бэйдоу». В космосе уже присутствует группа разведывательных спутников. В будущем КНР продолжит отправлять на орбиту новые аппараты разного назначения, что расширит круг задач космической группировки.Текущие проекты создания перспективной техники в обозримом будущем приведут к серьезному обновлению материальной части Народно-освободительной армии Китая. При этом в некоторых направлениях наблюдаются определенные проблемы. Ввиду отсутствия перспективных проектов, соответствующих современных тенденциям, существует определенное отставание от зарубежных государств, и в будущем оно может дополнительно увеличиться.Ведущие зарубежные страны уже работают над танками четвертого поколения, причем российский проект подобного рода уже приблизился к старту серийного производства. Китайская промышленность, насколько известно, пока не может выйти за рамки предыдущего третьего поколения. На создание совершенно нового танка потребуется определенное время – и он может появиться только к середине тридцатых годов.Куда более серьезной проблемой НОАК является отсутствие современного стратегического бомбардировщика. Вся дальняя авиация строится на самолетах Xian H-6, представляющих собой дальнейшее развитие давно и безнадежно устаревшего советского Ту-16. Ранее появлялись различные сообщения о намерении Пекина создать новый самолет этого класса, но реальные работы в этом направлении, по-видимому, пока далеки от желаемого финала.Создав новые образцы вооружения и техники существующих и перспективных классов, Китай теоретически способен сократить отставание от зарубежных государств не только по количеству, но и по качеству. При этом подобные работы, запланированные на ближайшее время, не станут последними в рамках длительной и амбициозной программы модернизации НОАК.По очевидным причинам, даже самая новая техника, принимаемая на вооружение в настоящее время, к 2035 году успеет устареть морально и физически. Если же новые образцы будут отставать от зарубежных аналогов, то подобные трудности проявятся на несколько лет раньше. Впрочем, такие проблемы будут решаться по мере их поступления и самым очевидным образом – путем своевременной разработки новых образцов, соответствующих актуальным требованиям.Таким образом, уже сейчас, в 2017 году, можно предполагать, что вслед за известными и пока только разрабатываемыми проектами разнообразного оружия и техники последуют новые. Благодаря этому современные изделия со временем уступят свое место более новым и совершенным. Как следствие, в 2035 году в роли требующих замену образцов окажутся не безнадежно устаревшие танки «Тип 59» или самолеты J-7, но нынешние «Тип 96» и J-11.На протяжении нескольких последних лет китайское военное ведомство в сотрудничестве с оборонной промышленностью занимаются модернизацией вооруженных сил, прежде всего в контексте обновления материальной части. В дальнейшем подобные процессы продолжатся, что приведет к новым результатам.Согласно указаниям Си Цзиньпина, оглашенным в рамках 19-го съезда Коммунистической партии Китая, к 2035 году оборонная промышленность и смежные отрасли должны совместными усилиями обеспечить кардинальное обновление парка техники и вооружений, доведя до максимума долю новой материальной части. В течение следующих 15 лет подобные работы будут продолжаться, а их целью будет создание самой мощной армии в мире. Справятся ли китайские специалисты с такими задачами – пока говорить рано. Пекин проявляет большое рвение в деле развития своих вооруженных сил, и потому имеет все шансы реализовать свои планы, как в ближней, так и в отдаленной перспективе.