Ноу-хау американской элиты, которая никак не может смириться с Трампом

19 октября, выступая на конференции в Институте Джорджа Уокера Буша, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия своим вмешательством в президентские выборы США предприняла «военные действия».Прошел почти год после президентских выборов в США, но элита страны, которая желала победы на выборах совсем не Трампу, до сих пор не может смириться с их итогами. Победа Трампа – политический проигрыш американских элит, которые были уверены в том, что предприниматель Дональд не представляет для них особой угрозы. Естественно свое поражение они не приняли. Встал вопрос на кого свалить все беды. Конечно же, на своего заклятого врага – Россию.Сильно испортив итак натянутые отношения с Россией, Америка продолжает в том же духе. Сфабрикованное «российское дело», бездоказательные обвинения, введение и пролонгация по этому случаю санкций не прекращаются, несмотря на неоднократные опровержения российской стороной. И вот госпожа Хейли заявляет, что Россия, не имея сильной экономики и больших, соответствующих масштабу страны Вооруженных сил, использует в качестве оружия вмешательство в выборы других стран.И снова Россия должна реагировать на эти нападки. В Совете Федерации назвали «ноу-хау» попытки связать выборы в США с состоянием российской армии и экономики. Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич сказал, что Никки Хейли не оригинальна в бездоказательных обвинениях и в очередной раз поразила своими умозаключениями.Доктор военных наук Константин Сивков заявил, что численность Вооруженных сил РФ, действительно, не отвечает размерам территории страны, но говорить при этом, что Кремль вмешивается во внутренние дела других государств - смешно. Ее заявление он назвал попыткой свалить все с виновной головы на здоровую. Он также сказал, что у России нет такого потенциала, чтобы влиять на выборы в других государствах. А США как раз его имеет и использует на протяжении уже 30 лет, в том числе применяя вооруженные силы с целью свержения неугодных правительств. Владимир Путин уже заявлял, что Вашингтон вмешивается в чужие политические процессы по всему миру, но обижается на Москву, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на самом деле для России в этом смысла нет.Депутат Госдумы Андрей Красов по этому поводу точно подметил, что США и другим западным странам не следует проверять прочность российских вооруженных сил на собственном опыте.