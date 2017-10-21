ИС-2 и Т-34 – где больше шансов выжить экипажу?

Михаил Резников, например, оценил возможности остаться в живых у экипажей Т-34 и ИС-2.В начале войны он сражался на КВ-1, а в конце 1943 года, после пребывания в запасном полку, стал командиром орудия на ИС-2.Вот к каким выводам он пришел: «Из личного состава конца 1943 года, из экипажей танков до Победы дошли примерно 25% танкистов. Это высокий процент. Воевавшие на Т-34 погибали намного чаще нас.. Нам откровенно завидовали. Нашей 120-мм лобовой броне, нашей 122-мм пушке. Наши танки были более живучими, а на «тридцатьчетверке» пару раз в бой сходил и готов – «пал смертью храбрых». Называли нас «черными шкурами», потому что мы ходили в черных куртках из кожзаменителя. Немцы часто ретировались с поля боя, завидев ИС-2. Если у них не было в обороне тяжелых танков или просто самоходок, или зенитных орудий на прямой наводке - немцы предпочитали отойти назад. Узнавали нас издалека, безошибочно отличая от Т-34, по длинному «набалдашнику» на конце ствола - дульному тормозу. Так танкисты, воевавшие на Т-34, додумались укреплять на стволах своих танковых пушек обыкновенное ведро, которое издалека можно было принять за «набалдашник» ИС-2. Завидев приближающийся Т-34 с этим «изобретением» на стволе, немцы нередко покидали позиции и отступали. Но какой-то вражды между нами не было. И мы, и они, горели в танках и погибали за свою Родину».Возможности сделать наблюдения и выводы о шансах танкистов на выживание у Михаила Резникова были: «Мне в некотором роде повезло: все время я провоевал в 57-м гвардейском полку 3-й танковой армии, пережив за это время три переформировки после понесенных полком потерь. В 3-й ТА под командованием генерала Рыбалко наш полк долгое время был единственным подразделением, оснащенным танками ИС-2, поэтому мы всегда были на переднем крае - там, где создавалось критическое положение. Полк начал боевой путь, освобождая Правобережную Украину, потом бои за Львов, Перемышль, Ярослав, форсирование Вислы и бои под Сандомиром, овладение крепостью Оппельн, кровавые сражения в Силезии и на плацдармах на Одере, бои под Бреслау, прорыв на реке Нейсе, взятие Берлина и освобождение Праги - славный боевой путь 57-го гвардейского Полтавского Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого и Суворова тяжелого танкового полка».Далеко не всем довелось так долго провоевать в одном полку. Времени для накопления информации и осмысления ее было вполне достаточно.Чем же именно объяснял Резников то, что воевавшие на Т-34 погибали намного чаще, чем те, кто шел в бой на ИС-2?Прежде всего, разумеется, техническими данными «Иосифа Сталина»:«ИС-2 имел утолщенную броню и 122-мм пушку. Мы могли подбивать «тигры» и «пантеры» с расстояния 1200-1400 метров, а немцы, для того чтобы нас подбить, должны были подойти на расстояние 500 метров, или бить нас в борт».Но дело было не только в технических возможностях ИС-2, но и в особенностях их использования: «Тяжелые танковые полки берегли. В лоб, в атаку впереди всех нас бросали крайне редко. Обычно вперед шли Т-34, вскрывая огневые точки противника, такая своеобразная разведка боем. Немцы открывали огонь, потом появлялись мы, как говорится, «наш выход», и своими пушками и мощью обеспечивали прорыв».В том, что более мощные ИС-2 берегли больше, чем Т-34, усомниться трудно. А выживание своего экипажа Резников во многом считал заслугой механика-водителя: «Моим самым лучшим фронтовым другом был механик-водитель нашего танка Николай Попов. В одном экипаже мы с ним прошли весь наш путь на войне. Николай тщательно следил за боевой машиной, был прямо-таки влюблен в нее. В минуты затишья, когда все отдыхали или «поддавали», он чистил и чинил все механизмы. Наш танк всегда был на ходу. В бою умело маневрировал, много раз спасал экипаж от беды. Николай был удостоен пяти боевых орденов… Во многом благодаря Коле, его смелости и умению, наш экипаж дожил до Победы». А дожить до Победы было нелегко.По оценке Резникова, разница в потерях ИС-2 и Т-34 к концу войны исчезла: «В конце войны и наши ИС-2 немцы стали подбивать в тех же количествах, что и Т-34. В 44-м году немцы стали применять новый кумулятивный снаряд, который прожигал броню танка, как бурав. После такого попадания от экипажа даже ремня не оставалось».Вот что он пишет, например, о штурме Берлина: «В берлинских боях наш полк шел тараном, пробивая оборону, мы форсировали Шпрее, и тут у нас кончились снаряды и ГСМ. 27 апреля 45-го года танки полка заняли круговую оборону, расположившись на большой поляне в каком-то берлинском парке, и больше в боях за город участие не принимали. Если бы нас двинули дальше в центр города, скорее всего, немцы бы сожгли нас всех до единого…».Безусловно, выдержки из воспоминаний, приведенные выше – это мнение только одного ветерана – танкиста. Конечно, любые воспоминания – источник очень субъективный и оценка - «воевавшие на Т-34 погибали намного чаще нас» сделана по личным наблюдениям, что называется – «на глазок». Но выглядит она вполне логично. Толщина брони ИС-2 и особенности применения тяжелых танков вполне могли сделать их менее уязвимыми по сравнению с «тридцатьчетверками». А выравнивание потерь к концу войну можно объяснить не только появлением у немцев нового кумулятивного снаряда. В последние месяцы войны, в боях на территории Германии танкистам чаще, чем прежде приходилось участвовать в крайне неудобных для них уличных боях. Здесь и потери ИС-2 от действий немецких фаустников неизбежно возрастали.Любопытно, насколько точка зрения Михаила Резникова относительно сравнения потерь ИС-2 и Т-34 распространена среди ветеранов–танкистов?