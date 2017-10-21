14:51 21 октября

ИС-2 и Т-34 – где больше шансов выжить экипажу?



Нам откровенно завидовали

Михаил Резников, например, оценил возможности остаться в живых у экипажей Т-34 и ИС-2.


В начале войны он сражался на КВ-1, а в конце 1943 года, после пребывания в запасном полку, стал командиром орудия на ИС-2.

Вот к каким выводам он пришел: «Из личного состава конца 1943 года, из экипажей танков до Победы дошли примерно 25% танкистов. Это высокий процент. Воевавшие на Т-34 погибали намного чаще нас.. Нам откровенно завидовали. Нашей 120-мм лобовой броне, нашей 122-мм пушке. Наши танки были более живучими, а на «тридцатьчетверке» пару раз в бой сходил и готов – «пал смертью храбрых». Называли нас «черными шкурами», потому что мы ходили в черных куртках из кожзаменителя. Немцы часто ретировались с поля боя, завидев ИС-2. Если у них не было в обороне тяжелых танков или просто самоходок, или зенитных орудий на прямой наводке - немцы предпочитали отойти назад. Узнавали нас издалека, безошибочно отличая от Т-34, по длинному «набалдашнику» на конце ствола - дульному тормозу. Так танкисты, воевавшие на Т-34, додумались укреплять на стволах своих танковых пушек обыкновенное ведро, которое издалека можно было принять за «набалдашник» ИС-2. Завидев приближающийся Т-34 с этим «изобретением» на стволе, немцы нередко покидали позиции и отступали. Но какой-то вражды между нами не было. И мы, и они, горели в танках и погибали за свою Родину».

Мы могли подбивать «тигры» и «пантеры» с расстояния 1200-1400 метров

Возможности сделать наблюдения и выводы о шансах танкистов на выживание у Михаила Резникова были: «Мне в некотором роде повезло: все время я провоевал в 57-м гвардейском полку 3-й танковой армии, пережив за это время три переформировки после понесенных полком потерь. В 3-й ТА под командованием генерала Рыбалко наш полк долгое время был единственным подразделением, оснащенным танками ИС-2, поэтому мы всегда были на переднем крае - там, где создавалось критическое положение. Полк начал боевой путь, освобождая Правобережную Украину, потом бои за Львов, Перемышль, Ярослав, форсирование Вислы и бои под Сандомиром, овладение крепостью Оппельн, кровавые сражения в Силезии и на плацдармах на Одере, бои под Бреслау, прорыв на реке Нейсе, взятие Берлина и освобождение Праги - славный боевой путь 57-го гвардейского Полтавского Краснознаменного ордена Богдана Хмельницкого и Суворова тяжелого танкового полка».

Далеко не всем довелось так долго провоевать в одном полку. Времени для накопления информации и осмысления ее было вполне достаточно.

Чем же именно объяснял Резников то, что воевавшие на Т-34 погибали намного чаще, чем те, кто шел в бой на ИС-2?Прежде всего, разумеется, техническими данными «Иосифа Сталина»:

«ИС-2 имел утолщенную броню и 122-мм пушку. Мы могли подбивать «тигры» и «пантеры» с расстояния 1200-1400 метров, а немцы, для того чтобы нас подбить, должны были подойти на расстояние 500 метров, или бить нас в борт».

Но дело было не только в технических возможностях ИС-2, но и в особенностях их использования: «Тяжелые танковые полки берегли. В лоб, в атаку впереди всех нас бросали крайне редко. Обычно вперед шли Т-34, вскрывая огневые точки противника, такая своеобразная разведка боем. Немцы открывали огонь, потом появлялись мы, как говорится, «наш выход», и своими пушками и мощью обеспечивали прорыв».

В том, что более мощные ИС-2 берегли больше, чем Т-34, усомниться трудно. А выживание своего экипажа Резников во многом считал заслугой механика-водителя: «Моим самым лучшим фронтовым другом был механик-водитель нашего танка Николай Попов. В одном экипаже мы с ним прошли весь наш путь на войне. Николай тщательно следил за боевой машиной, был прямо-таки влюблен в нее. В минуты затишья, когда все отдыхали или «поддавали», он чистил и чинил все механизмы. Наш танк всегда был на ходу. В бою умело маневрировал, много раз спасал экипаж от беды. Николай был удостоен пяти боевых орденов… Во многом благодаря Коле, его смелости и умению, наш экипаж дожил до Победы». А дожить до Победы было нелегко.

Немцы бы сожгли нас всех до единого

По оценке Резникова, разница в потерях ИС-2 и Т-34 к концу войны исчезла: «В конце войны и наши ИС-2 немцы стали подбивать в тех же количествах, что и Т-34. В 44-м году немцы стали применять новый кумулятивный снаряд, который прожигал броню танка, как бурав. После такого попадания от экипажа даже ремня не оставалось».

Вот что он пишет, например, о штурме Берлина: «В берлинских боях наш полк шел тараном, пробивая оборону, мы форсировали Шпрее, и тут у нас кончились снаряды и ГСМ. 27 апреля 45-го года танки полка заняли круговую оборону, расположившись на большой поляне в каком-то берлинском парке, и больше в боях за город участие не принимали. Если бы нас двинули дальше в центр города, скорее всего, немцы бы сожгли нас всех до единого…».

Безусловно, выдержки из воспоминаний, приведенные выше – это мнение только одного ветерана – танкиста. Конечно, любые воспоминания – источник очень субъективный и оценка - «воевавшие на Т-34 погибали намного чаще нас» сделана по личным наблюдениям, что называется – «на глазок». Но выглядит она вполне логично. Толщина брони ИС-2 и особенности применения тяжелых танков вполне могли сделать их менее уязвимыми по сравнению с «тридцатьчетверками». А выравнивание потерь к концу войну можно объяснить не только появлением у немцев нового кумулятивного снаряда. В последние месяцы войны, в боях на территории Германии танкистам чаще, чем прежде приходилось участвовать в крайне неудобных для них уличных боях. Здесь и потери ИС-2 от действий немецких фаустников неизбежно возрастали.

Любопытно, насколько точка зрения Михаила Резникова относительно сравнения потерь ИС-2 и Т-34 распространена среди ветеранов–танкистов?
Автор: Кустов Максим
Первоисточник: https://vpk-news.ru/articles/39367


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Комментарии 35

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  1. УВБ Сегодня, 08:18
    стал командиром орудия на ИС-2.
    Что это за должность? А статья типа рассуждения на тему когда светлее- днём или ночью?
    УВБ
    1. moskowit Сегодня, 08:57
      В феврале 1944 г. имевшиеся в составе Красной Армии полки прорыва, укомплектованные танками КВ, были переведены на новые штаты. Одновременно началось формирование новых частей, оснащенных машинами ИС, которые стали именоваться тяжелыми танковыми полками. При этом им еще при формировании присваивалось наименование "гвардейский". По штату в новых полках насчитывалось 375 человек личного состава, четыре танковые роты ИС (21 танк), рота автоматчиков, рота технического обеспечения, зенитная батарея, саперный, хозяйственный взводы и полковой медицинский пункт. Формирование велось в Тесницком танковом лагере под Тулой. Особенностью экипажа тяжелого танка ИС было наличие в нем двух офицеров – командира танка и старшего механика-водителя и двух сержантов – наводчика орудия и заряжающего (он же младший механик-водитель). Подобный состав экипажей говорит о важности задачи, которая возлагалась на новые машины и вооруженные ими гвардейские полки.


      Вы правы... На многих информационных ресурсах чисто разгильдяйское отношение к качеству информации... Например: вчера в программе "Время" на НТВ, безмятежно заявили что Сербия, имея ввиду Югославию, была членом организации "Варшавский договор"....
      moskowit
    2. tchoni Сегодня, 09:03
      Должность наводчика. Просто так называлась. Как "ночной директор" , "водитель кобылы" и т.п.
      tchoni
    3. AlexVas44 Сегодня, 09:10
      Цитата: УВБ
      Что это за должность?

      Командиром орудия в те годы называли наводчика, еще его именовали, даже вполне официально, командиром башни.В просторечии называли - башнер.
      AlexVas44
      1. Вишневая девятка Сегодня, 11:51
        Цитата: AlexVas44
        Командиром орудия в те годы называли наводчика, еще его именовали, даже вполне официально, командиром башни

        ЕМНИП, в Т-34-76 наводчик назывался командиром танка. А командиром башни - заряжающий. Два командира на 1420 миллиметров.
        Вишневая девятка
        1. Лганхи Сегодня, 12:11
          Вообще-то на Т-34-76 командир танка был заряжающим, а командир башни был наводчиком. Конечно, если командир танка считал, что эффективнее будет если он будет наводчиком, то вполне мог сам быть наводчиком, а башнера поставить заряжающим. Но это редко практиковалось.
          Лганхи
          1. Вишневая девятка Сегодня, 12:18
            Цитата: Лганхи
            Вообще-то на Т-34-76 командир танка был заряжающим, а командир башни был наводчиком

            ОК, возможно перепутал. Помню, что не было комбашенки, зато командиров - два))))
            Вишневая девятка
  2. tchoni Сегодня, 08:25
    Может ИС горели и реже в силу несколько более бережливого отношения командования и лучшей защищенности, но, покинуть горящий ИС было несколько сложнее. Всему экипажу приходилось выбираться через два башенных люка.
    tchoni
    1. Вождь краснокожих Сегодня, 09:44
      Вот тут я с вами полностью согласен! Я изначально думал, что статья посвящена компоновкам двух танков и пожароопасности. А все свелось к банальному цитированию участника. Вот мой дед, к примеру за год войны горел четыре раза. Два раза в Т-34, раз в "валентайне" и раз в "шермане". Его слова - Т-34 лучше... Мотор дизельный, не так загорается как бензиновые...
      Вождь краснокожих
      1. jjj Сегодня, 11:07
        Но бытует и другое мнение, что возгорание от бензина экипаж замечал быстрее и быстрее покидал машину. Тогда как на дизельных танках обнаруживание пожара происходило слишком поздно
        jjj
        1. tchoni Сегодня, 12:14
          Тут все сложнее. Бензин и его пары загораются при меньшей температуре - это факт. Пары бензина более летучи. Зато взрыв паров соляра в полупустом баке - куда сильнее. Весь вопрос в детонации)
          tchoni
          1. Лганхи Сегодня, 12:21
            Цитата: tchoni
            Зато взрыв паров соляра в полупустом баке - куда сильнее

            Пруфы? На мой взгляд, взрыв паров что бензина, что соляры по силе примерно сопоставимы.
            Лганхи
            1. Ил-18 Сегодня, 12:50
              В 1941 г. в Горьком была выпущена партия Т-34 с М-17 вместо дефицитных (эвакуация) В-2. Эти танки сразу шли с наваренной дополнительной броней. Но самое первое впечатление от суровой судьбы танкиста, была фотография с отсутствующим в корпусе такого танка лобового листа. Его вынесло взрывом паров бензина. Кстати, эту же фотографию я, если память не изменяет, видел в книге М. Свирина " Броневой щит Сталина". И в этой же книге было интересное сравнение преимуществ бензинового и дизельного двигателей для танков в контексте того времени. Что касается ИС-2, то к 1944 году у немцев начались проблемы с производством броневой стали из-за отсутствия (в т.ч.) никопольского марганца (для тех, кто любит порассуждать на тему что надо было делать после освобождения Орла и Белгорода), Тигры и Пантеры, пусть не пробивались, но проламывались 122-мм фугасными снарядом, с соответствующим финалом для экипажа. Для ОФС уже не имела значения дистанция выстрела, как для бронебойного, что давало дополнительные преимущества для ИС-2, не важно было танк или огневая точка перед тобой.
              Ил-18
      2. Вишневая девятка Сегодня, 11:53
        Цитата: Вождь краснокожих
        Вот мой дед, к примеру за год войны горел четыре раза.

        Я так Вас понял, что "горел" - это самовозгорание, а не попадание в баки.
        Вишневая девятка
      3. polpot Сегодня, 13:10
        Гореть везде плохо кто горел в бмп или бмд потвердят все остальное вопрос в обучении и личной ловкости у меня дядюшка в войну 6 экипажей сменил и до Вены дошел просто учили еще до войны в училище и хорошо учили
        polpot
      4. Монархист Сегодня, 13:22
        Вождь, я знал мехводаТ34-85 и он говорил,что Шерман удобный и быстрый танк,но "тридцатьчетверка"лучше: ниже ростом и пение капризная.
        Про ведро на орудийный ствол Т34 я то него не слышал, видимо,не везде такое пракиковали
        Монархист
  3. TIT Сегодня, 09:00
    Цитата: tchoni
    Может ИС горели и реже

    наступая в направлении города Шталлупенен, встретил упорное сопротивление закопанных в землю тяжелых танков и противотанковых орудий. В этом бою советские танкисты уничтожили три «тигра» и десять пушек, но и сами понесли большие потери — семь танков ИС-2 были сожжены и один подбит.
    TIT
  4. Ураган70 Сегодня, 09:43
    Автор, тебя чего лично задело? Нормальную по началу статью преврати в балаган... Выравнивание потерь, млин!!! Фразу то завернул какую... Вроде и не о погибших людях говоришь! Не статистом работаешь?
    Ураган70
  5. Ураган70 Сегодня, 09:46
    Цитата: TIT
    Цитата: tchoni
    Может ИС горели и реже

    наступая в направлении города Шталлупенен, встретил упорное сопротивление закопанных в землю тяжелых танков и противотанковых орудий. В этом бою советские танкисты уничтожили три «тигра» и десять пушек, но и сами понесли большие потери — семь танков ИС-2 были сожжены и один подбит.

    Кажется, что он писал и в ладоши хлопал...
    Ураган70
  6. п-к Опарышев Сегодня, 09:59
    Конечно о этом говорят,но не настолько.Не по людски такая тема.
    п-к Опарышев
  7. mvg Сегодня, 10:07
    «ИС-2 имел утолщенную броню и 122-мм пушку. Мы могли подбивать «тигры» и «пантеры» с расстояния 1200-1400 метров, а немцы, для того чтобы нас подбить, должны были подойти на расстояние 500 метров, или бить нас в борт».

    Это шедевр для школьникофф младших классов.
    А статья даже не на уровне пионеров... ВО отжигает. Поставьте, плиз, Даманцева или Олега, на этом уровне они просто КМСы.
    mvg
  8. Torins Сегодня, 11:16
    К тому моменту когда на фронте появились ИС-2 в достаточных количествах 34-ки не применялись для атак в лоб укрепленных линий обороны, по крайней мере на тех участках где у немцев было много противотанковых средств, для этой цели использовали как раз тяжелые танки и тяжелые самоходки (ИСУ-152 к примеру). 34-ки же для боьбы против танков противника применяли из засад, часто использовали для развития наступления и в контр ударах - когда противник не мог оказать хорошо организованную оборону. В штабах не дураки сидели, все понимали что лобовай броня Т-34 ко второй половине войны перестала быть противоснарядной и жечь пачками по дурости собственные танки никто не собирался. Да, были эпизоды где 34-ки по сути отправляли на убой, но это диктовалось жесткой необходимостью на том или ином участке фронта и не было распространенной практикой. Так что слова о том, что ИС-2 был более живучим чем Т-34 не совсем верны, у них были разные задачи на фронте, и каждый танк был хорош по своему исходя из своих характеристик.
    Torins
  9. шурави Сегодня, 11:22
    Цитата: mvg
    «ИС-2 имел утолщенную броню и 122-мм пушку. Мы могли подбивать «тигры» и «пантеры» с расстояния 1200-1400 метров, а немцы, для того чтобы нас подбить, должны были подойти на расстояние 500 метров, или бить нас в борт».

    Это шедевр для школьникофф младших классов.
    А статья даже не на уровне пионеров... ВО отжигает. Поставьте, плиз, Даманцева или Олега, на этом уровне они просто КМСы.



    А собственно что вас не устраивает? В дуэльной ситуации шансы Тигра против ИС-2, были ничтожны. Другое дело. что ИС-2 больше наступал, а Тигр уже оборонялся. Можно было и позиции оборудовать и маскировку навести, и бить с выгодной дистанции.
    шурави
    1. Вишневая девятка Сегодня, 11:58
      Цитата: шурави
      шансы Тигра против ИС-2, были ничтожны.

      Шансы Тигра и Пантеры против раннего ИСа (с ломаным лбом) весьма велики. Немец, скорее всего, увидит первым, выстрелит первым, попадет первым, а там как карта ляжет. Шансы против позднего ИСа примерно те же, как у Т-34 или М4 против Пантеры. То есть в лоб не получится, но есть другие варианты.
      Вишневая девятка
    2. Лганхи Сегодня, 12:18
      Благодаря унитарному заряжанию и легкому патрону, скорострельность Тигра составляла 6-8 выстрелов в минуту, тогда как у ИС-2 скорострельность была около 2 выстрелов в минуту. А так как оба танка легко пробивали друг друга (за исключением спрямленного лба ИС-2, но наводчики Тигров целились в башни, которая даже на лбу пробивалась 88-мм снарядами), то решало все кто первым заметит противника и выстрелит. Если первым выстрелит ИС-2 и промахнется, то у Тигра будет примерно 30 секунд, чтобы либо отойти в укрытие, либо найти танк противника и выстрелить в него, либо просто покинуть танк. Если первым выстрелит Тигр и промахнется, то у экипажа ИС-2 будет только 8-10 секунд чтобы найти Тигр и выстрелить по нему. Обычно вторым выстрелом наводчики почти со стопроцентной вероятностью попадали в танк, так как замечали, куда ушел снаряд при промахе и вводили поправку.
      Лганхи
      1. Вишневая девятка Сегодня, 12:56
        Цитата: Лганхи
        Обычно вторым выстрелом наводчики почти со стопроцентной вероятностью попадали в танк, так как замечали, куда ушел снаряд при промахе и вводили поправку.

        Тут Вы, кажется, слишком оптимистичны. 100% вероятность поразить цель со второго выстрела (на серьезной дистанции) не достигается даже сейчас.
        Но то, что как ПТ кошки были куда сильнее, чем деды - это факт. В офлайне при одинаковом бронепробитии скорострельность+прицел+обзор однозначно кроют альфу))
        Надеюсь, ВоТовская терминология и смайлы не слишком оскорбляют чувства верующих.
        Вишневая девятка
      2. Ил-18 Сегодня, 13:01
        А где Тигр и ИС-2 сходились один на один? Просто интересно, может, что-то было такое, я не встречал. На самом деле интересно, если не затруднит,, сориентируйте, я бы почитал. hi
        Только если не из WoT.
        Ил-18
      3. polpot Сегодня, 13:37
        Всегда вопрос стоит в обученности и опыте экипажей
        polpot
      4. WapentakeLokki Сегодня, 14:14
        Сколько тех Тигров было не оба фронта(Восточный+Западный и даже на Африку).В реальности самый распространенный был Т-4 (и с его обвесом чаще всего принимали за Тигр).Основным противником наших танков была ПТО и АртСамоходы и вот здесь ИС с его 122 мм был круче из-за своих фугасов(он кстати в отличии от Пантеры и Тигра и был Штурмовым танком заточенным под прорыв укреплений а борьба с танками уже на втором месте а вот у немцев на первом плане было уничтожение танков и их 88 был по это и заточен)
        WapentakeLokki
  10. шурави Сегодня, 13:03
    Цитата: Вишневая девятка
    Цитата: шурави
    шансы Тигра против ИС-2, были ничтожны.

    Шансы Тигра и Пантеры против раннего ИСа (с ломаным лбом) весьма велики. Немец, скорее всего, увидит первым, выстрелит первым, попадет первым, а там как карта ляжет. Шансы против позднего ИСа примерно те же, как у Т-34 или М4 против Пантеры. То есть в лоб не получится, но есть другие варианты.


    С чего им первыми увидеть в РАВНЫХ УСЛОВИЯХ? Габариты у обоих, а следовательно и шансы на обнаружение у них больше.
    шурави
    1. Вишневая девятка Сегодня, 13:29
      Цитата: шурави
      С чего им первыми увидеть в РАВНЫХ УСЛОВИЯХ?

      Встречал мнение, что превосходство немцев в обзоре и прицелах сохранялось до конца войны, хотя деды и подтянулись в этом отношении. Врочем, это дело в большой степени вероятностное.

      Цитата: Ил-18
      На самом деле интересно, если не затруднит

      Попадалось в мемуарах, но сейчас с планшета трудно искать. Впрочем, мемуаристика - это охотничьи байки в той или иной степени. ХЗ что там было вдали, тигра или четверка, оба квадратные.
      Однако, есть общие соображения, которые не вызывают сомнений. То, что при первом обоюдном промахе у Тигра против деда 3 выстрела на один - факт, к сожалению.
      Вишневая девятка
  11. шурави Сегодня, 13:10
    Цитата: Лганхи
    Благодаря унитарному заряжанию и легкому патрону, скорострельность Тигра составляла 6-8 выстрелов в минуту, тогда как у ИС-2 скорострельность была около 2 выстрелов в минуту. А так как оба танка легко пробивали друг друга (за исключением спрямленного лба ИС-2, но наводчики Тигров целились в башни, которая даже на лбу пробивалась 88-мм снарядами), то решало все кто первым заметит противника и выстрелит. Если первым выстрелит ИС-2 и промахнется, то у Тигра будет примерно 30 секунд, чтобы либо отойти в укрытие, либо найти танк противника и выстрелить в него, либо просто покинуть танк. Если первым выстрелит Тигр и промахнется, то у экипажа ИС-2 будет только 8-10 секунд чтобы найти Тигр и выстрелить по нему. Обычно вторым выстрелом наводчики почти со стопроцентной вероятностью попадали в танк, так как замечали, куда ушел снаряд при промахе и вводили поправку.


    Насколько помню, за эту скорострельность цеплялся один историк любитель техники вермахта.
    В реальности, танковая пушка не пулемёт. Помимо самой стрельбы, есть ещё уточнение наводки, смена позиции и так далее. Потому скорострельности пушки ИС-2 хватало за глаза.
    А вот более мощный снаряд, позволял вести огонь на дальностях недоступных пушкам немецких танков.
    Хоть с 3 км стреляй. Подрыв 25 кг фугасного снаряда (уже категория авиабомбы) на броне гарантировано выводит из строя экипаж.
    шурави
  12. noviczok Сегодня, 13:34
    Ожидал большего от статьи. Тем не менее за информацию

    Из личного состава конца 1943 года, из экипажей танков до Победы дошли примерно 25% танкистов. Это высокий процент.


    спасибо. Такой процент выживания, да еще и оцениваемый как высокий, неприятно поражает.
    noviczok
  13. шурави Сегодня, 13:58
    Цитата: noviczok
    Ожидал большего от статьи. Тем не менее за информацию

    Из личного состава конца 1943 года, из экипажей танков до Победы дошли примерно 25% танкистов. Это высокий процент.


    спасибо. Такой процент выживания, да еще и оцениваемый как высокий, неприятно поражает.


    Так война против равного по силе противника. Это не дистанционные карательные операции против "папуасов".
    шурави
  14. Curious Сегодня, 14:13
    Последнее время на ВО стало доброй традицией в выходные проводить дни детско - юношеского военно - исторического творчества.
    ИС-2 и Т-34-85 начали производиться и поступать в войска практически одновременно и стали основными в РККА с 1944 года.
    На 01.01. 1944 в РККА имелось 1600 тяжелых танков (очевидно, что какая то часть из них была еще КВ, но установить эту часть достаточно сложно). Поступило за 1944 год в войска 4000 тяжелых танков. Итого имеем 5600. Потери составили 900 штук. Процент потерь - 16,1.
    На 01.01.1944 в РККА было 9200 средних танков. Естественно, что среди них и Т-34-76, и ленд лиз. Поступило за год 17000 штук. Итого 26200. Потеряно за год 13800. Процент потерь - 52,7.
    По 1945 году процент потерь тяжелых танков 14,5, средних 40,5.
    Конечно, не с каждым танком погибал и экипаж. Но все же статистика показательная. Скажем так, "попасть в неприятность" на среднем танке можно было в три раза чаще, чем на тяжелом.
    (http://tankfront.ru/ussr/losses.html)
    Curious
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