Несостоявшаяся пятилетка

65 лет назад, 5–14 октября 1952 г., после 13-летнего перерыва, что связано с Великой Отечественной войной и периодом восстановления, состоялся XIX съезд ВКП(б). Это был последний съезд, в работе которого участвовал И.В. Сталин. Одним из итогов этого партийного форума стало переименование Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) в КПСС. Но главное, были приняты основополагающие директивы по Пятой пятилетке (1951–1955 гг.), предусматривавшие более высокие темпы экономического развития страны в сравнении с предыдущей пятилеткой (1946 – 1950 гг.), основная цель которой заключалась в возрождении страны. Особенность нового пятилетнего плана заключалась еще и в том, что впервые он был скоординирован с соответствующими планами развития экономики восточноевропейских соцстран (кроме Югославии), а также КНР.Директивы по новому пятилетнему плану, наряду с решением о созыве съезда, были опубликованы в «Правде» 20 августа 1952 г. Докладчиком был назначен глава Госплана СССР (в 1949–1955 гг.) Максим Сабуров. Сталин, являясь главой союзного Совмина, в числе докладчиков не значился, он выступил только на последнем заседании съезда, 14 октября, с 15-минутной речью. Причем ничего не сказал о выступлениях делегатов съезда, в т.ч. о докладах Г. Маленкова (отчетный доклад ЦК) и М. Сабурова.В своем последнем выступлении Сталин говорил исключительно об основных задачах международного коммунистического и национально-освободительного движения, о необходимости сплочения всех антиимпериалистических сил в мире.В этой связи зарубежные СМИ, в частности, британские, отмечали, что наиболее вероятными были две причины такого поведения Сталина, причем взаимосвязанные друг с другом: либо он серьезно болен, либо усиливается политика по его отдалению от руководящей роли.Эта версия нашла свое подтверждение, например, в том, что Сталин был лишь на некоторых заседаниях съезда, причем на трибунах для членов ЦК, а не в президиуме форума.12 октября 1952 года XIX съезд утвердил директивы по Пятой пятилетке. Уже к 1955 году общий уровень совокупного промышленного производства должен был увеличиться по сравнению с 1950 годом на 70 %, среднегодовой темп роста всей валовой продукции определялся в 12%. Предусматривалось строительство (и поныне крупнейших в Евразии) Куйбышевской (ныне Жигулевская), Сталинградской (ныне Волжская), Каховской ГЭС, а также Камской, Горьковской (ныне Нижегородская), Мингечаурской, Усть-Каменогорской и ряда других гидроэлектростанций. (Около 80% этих мощностей было сдано в эксплуатацию к началу – середине 1956 г.). Планировались, например, и развитие Волго-Донского воднотранспортного пути (введен в действие с июня 1952-го) посредством судоходного канала Волга-Урал (Сталинградская область – Западный Казахстан). К 1956 г. было запланировано ввести в действие водный маршрут Амударья (восточный Туркменистан) – Каспийское море (порт Красноводск), но в 1955-м эти и ряд других промышленных проектов были приостановлены.К 1956 г. планировалось ввести в действие «Заполярный Транссиб»: северную транссибирскую железную дорогу (свыше 1300 км) от Салехарда до Норильска с последующим ее продлением (к 1963 г.) до Якутска и далее к портам Охотского моря. Дорогу эту к Норильску построили к началу 1953-го почти на 70%, но в марте того же года проект законсервировали. Однако экономическая и геополитическая востребованность этой артерии никуда не исчезла, и в 2014-м ее сооружение было возобновлено, хотя осуществляется со значительным отставанием от графика (в основном из-за недостаточного финансирования).Пропускная способность морских и речных портов страны должна была увеличиться более чем вдвое; в Сибирско-Дальневосточном регионе РСФСР, в придунайской Украине, Азербайджане, в республиках Прибалтики и Калининградской области планировалось создание новых морских портов. Но именно в РСФСР такие проекты были остановлены в 1953–1954 гг.Валовый урожай зерновых культур намечалось увеличить за пятилетие на 40–50%, других сельхозкультур – минимум на 35%. Валовое производство мяса и сала должно было увеличиться почти наполовину, молока — настолько же, шерсти и кожсырья в 2 – 2,5 раза. Причем свыше половины всего этого прироста планировалось по РСФСР.Известный американский экономист Василий Леонтьев отметил в этой связи, что «в советских экономических планах 1951–1955 гг. акцент сделан на том, чтобы РСФСР стала «локомотивом» развития экономики всего СССР. В советском руководстве стремятся, в том числе по понятным политическим причинам, не допустить отставания России от других регионов страны по темпам экономического строительства».Но, как известно, в последующий период социально-экономическое развитие РСФСР было, мягко говоря, на втором плане в сравнении с другими союзными республиками…Характерно и то, что в 1952–1955 гг. планировалось заложить до 2,3 млн га почвозащитных лесонасаждений в колхозах и совхозах и почти столько же – в традиционных лесных регионах страны в соответствии с госпрограммой (1948–1964 гг.) «Полезащитных насаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». При этом до 70% объема всех этих мероприятий было запланировано в РСФСР. Уже в 1948–1952 гг. их реализация привела к существенному росту урожайности земледелия, продуктивности животноводства, увеличению плодородия сельхозпочв и сокращению площадей деградирующих (больных) сельхозземель. Но уже в июле-сентябре 1953 г. и эту программу остановили. Приоритетным стало освоение целины, в преддверии и в ходе которого вырубались даже опытные лесопосадки и пруды агро/лесоисследовательских объектов и в целинных, и в примыкающих к ним регионах.Улучшение жилищных условий предусматривалось за счет государственного и кооперативного (жилищно-строительные кооперативы) строительства 105 млн кв. м жилья. Это почти вдвое больше суммарного показателя третьей и четвертой пятилеток, так как тяжелейшие последствия войны к началу 1950-х привели к перенаселенности крупных городов и промышленных центров в большинстве регионов страны. Причем в качестве жилья вынужденно использовались всевозможные бараки, списанные пассажирские и почтово-багажные вагоны, землянки военных лет.Но темпы жилищного строительства в 1946–1951 гг. ежегодно отставали на 20–25% от реальных потребностей, и за 1951–1955 годы планировалось сократить эту диспропорцию до 10%. Однако после 1953-го руководство страны решило достичь рекордов не только на целине. В 1954–1955 гг. были приняты решения об ускорении и упрощении жилищного строительства за счет устранения так называемых архитектурных излишеств (т.н. сталинский ампир), использования дешевых стройматериалов и минимизации отделочных работ в новостройках.В результате к началу 1957-го соответствующий показатель пятой пятилетки был превышен более чем на треть. Но это были в большинстве своем стандартные дома средней этажности из вредных для здоровья материалов: такие дома не только их жильцы, но и специалисты небезосновательно нарекли асбесто-фенольными. Это жилье – до сих пор существенная часть жилфонда многих городов и промышленных центров не только в России, хотя нормативный срок эксплуатации таких домов не превышает 25 лет. Но, пожалуй, более характерно то, что жильё такого рода возводилось в основном в РСФСР, Белоруссии и в Восточной Украине.В директивах на пятую пятилетку предусматривалось и впредь проводить весной ежегодное снижение розничных цен. Но 1 апреля 1955 г. оно не состоялось и, что называется, кануло в Лету.Напомним, что ежегодное снижение розничных цен на товары и услуги было инициировано Сталиным в конце ноября 1947 года (решением Президиума союзного Совмина). Снижение цен происходило, в частности, 16 декабря 1947-го, 10 апреля 1948-го, 1 марта 1949-го, 1 марта 1950-го, 1 марта 1951-го, 1 апреля 1952-го, 1 апреля 1953-го и 1 апреля 1954-го – последний раз. Как отмечали некоторые западные СМИ, прекращение этого процесса связано с тем, что экономическая ситуация в стране ухудшалась ввиду огромных целинных затрат, роста военных расходов и возрастающей финансовой помощи СССР постколониальным странам.Последнее иллюстрируется тем, что упомянутая помощь только за 1954–1957 гг. возросла более чем втрое, и в основном то были инвалютные беспроцентные кредиты/займы. Но постколониальные страны выплатили СССР (товарами и в валюте) не более 40% кредитно-заемных средств, предоставленных им в 1954–1964 гг.Вместе с тем после смерти Сталина в марте 1953 г. были резко снижены плановые задания по большинству секторов экономики в отличие от сельского хозяйства в связи с небезызвестной кампанией Н. Хрущева по освоению целинных и залежных земель, развернутой с весны 1954-го. Производство зерна союзный Совмин предписал увеличить к 1956-му почти вдвое в сравнении с уровнем 1951 года. Быстро растущие целинные расходы потребовали консервации или отмены минимум половины промышленных, энергетических и инфраструктурных проектов пятилетки.Это решение было принято уже в конце марта 1953 г. и, естественно, сорвало координацию планов экономического развития СССР и соцстран (она возобновилась – с участием большинства восточноевропейских стран СЭВ – только с середины 1960-х гг.). Что же касается самой целинной кампании, осуществленной в основном в Казахстане, ее технологически и экологически ущербные методы не могли не привести к хроническому кризису, дающему о себе знать и поныне, в большинстве сегментов земледелия и животноводства в российском Нечерноземье и в ряде других регионов страны. В то время и кадры, и сельхозтехника, и семенной фонд и даже некоторые узкоколейные железные дороги срочно перебрасывались на целину. А в капиталовложениях в сельское хозяйство целинная доля в 1954–1958 гг. превышала 65%.В первые целинные годы – 1954–1956 гг. урожаи зерновых в СССР были почти вдвое выше уровня 1951-го, до 75% этого роста обеспечили целинные земли. Однако уже с 1958 г. СССР стал по нарастающей – вплоть до распада страны! – импортировать вначале продукты животноводства, а потом и зерновую продукцию…Итак, многие задания пятой пятилетки были пересмотрены уже через два года со времени начала их реализации. Второй этап масштабной индустриализации страны был задержан на многие годы в пользу небезызвестных хрущевских «новаций», особенно в сельском хозяйстве.Через непродолжительное время они обернулись, прежде всего, для РСФСР, непоправимыми последствиями – отраслевыми и в целом социально-экономическими.Между тем осенью на Западе вовремя уловили предстоящие изменения в руководстве страны. И когда после съезда на очередном Пленуме ЦК КПСС Сталина официально не освободили от поста генсека (что он сам предложил), но и не избрали на этой пост, в Мюнхене под эгидой ЦРУ США и разведки ФРГ (BND) был учрежден Координационный центр антибольшевистской борьбы. Он стал руководящей структурой созданного в январе 1951-го Американского комитета освобождения России… СССР и Запад вступали в новую эпоху взаимоотношений.