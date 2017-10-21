14:51 21 октября

Как устроен секретный лазерный танк СССР




В 1990 году советские конструкторы представили опытный образец самоходного лазерного комплекса (СЛК) 1К17 "Сжатие", который спустя почти два года государственных испытаний был рекомендован к принятию на вооружение.

Сверхсекретная машина (многие использованные в ней технологии до сих пор находятся под грифом секретности) была призвана оказывать противодействие оптико-электронным приборам противника. Ее разработкой занимались сотрудники НПО "Астрофизика" и свердловского завода "Уралтрансмаш". Первые отвечали за техническую начинку, перед вторыми стояла задача приспособить платформу новейшей по тем временам самоходки 2С19 "Мста-С" под впечатляющих размеров башню СЛК.


Лазерная установка "Сжатия" является многодиапазонной - она состоит из 12 оптических каналов, каждый из которых обладает индивидуальной системой наведения. Такая конструкция практически сводит на нет шансы противника защититься от атаки лазера при помощи светофильтра, который может блокировать луч определенной частоты. То есть, если бы излучение осуществлялось из одного или двух каналов, то командир вражеского вертолета или танка, используя светофильтр, мог бы блокировать "ослепление". Противодействовать же 12 лучам разной длины волны почти невозможно.

Помимо "боевых" оптических линз, расположенных в верхнем и нижнем рядах модуля, в середине расположены объективы систем прицеливания. Справа находится зондирующий лазер и приемный канал автоматической системы наведения. Слева - дневной и ночной оптические прицелы. Причем для работы в темное время суток установка оснащалась лазерными подсветчиками-дальномерами.

Для защиты оптики во время марша лобовая часть башни СЛК закрывалась бронированными щитками.

Как отмечает издание "Популярная механика", в свое время был распространен слух о 30-килограммовом кристалле рубина, специально выращенном для использования в лазере "Сжатия". В действительности же в 1К17 применялся лазер с твердым рабочим телом с люминесцентными лампами накачки. Они достаточно компактны и доказали свою надежность, в том числе и на зарубежных установках.

С наибольшей вероятностью рабочим телом в советском СЛК мог служить алюмоиттриевый гранат, легированный ионами неодима - так называемый YAG-лазер.

Генерация в нем происходит с длиной волны 1064 нм - излучение инфракрасного диапазона, в сложных погодных условиях менее подверженное рассеиванию по сравнению с видимым светом.

YAG-лазер в импульсном режиме может развивать внушительную мощность. Благодаря этому на нелинейном кристалле можно получить импульсы с длиной волны вдвое, втрое, вчетверо короче исходной. Таким образом и формируется многодиапазонное излучение.

К слову, башня лазерного танка была значительно увеличена по сравнению с основной для САУ 2С19 "Мста-С". Помимо оптико-электронного оборудования в задней ее части размещаются мощные генераторы и автономная вспомогательная силовая установка для их питания. В средней части рубки находятся рабочие места операторов.

Скорострельность советского СЛК остается неизвестной, поскольку нет сведений о времени, необходимом для зарядки конденсаторов, обеспечивающих импульсный разряд на лампы.

К слову, наряду с основной своей задачей - вывод из строя электронной оптики противника - СЛК 1К17 мог применяться для прицельного наведения и обозначения целей в условиях плохой видимости для "своей" техники.

"Сжатие" стало развитием двух более ранних вариантов самоходных лазерных комплексов, которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Так, в 1982 году на вооружение был сдан первый СЛК 1К11 "Стилет", потенциальными целями которого было оптико-электронное оборудование танков, самоходных артиллерийских установок и низколетящих вертолетов. После обнаружения установка производила лазерное зондирование объекта, пытаясь найти оптические системы по бликующим линзам. Затем СЛК поражал их мощным импульсом, ослепляя или даже выжигая фотоэлемент, светочувствительную матрицу либо сетчатку глаза прицелившегося бойца. Наведение лазера по горизонтали осуществлялось поворотом башни, по вертикали - с помощью системы точно позиционируемых крупногабаритных зеркал. Система 1К11 базировалась на шасси гусеничного минного заградителя свердловского "Уралтрансмаша". Были изготовлены всего две машины - дорабатывалась лазерная часть.

Годом позже на вооружение был сдан СЛК "Сангвин", отличающийся от предшественника упрощенной системой наведения на цель, что положительно сказалось на поражающей способности оружия. Однако более важным нововведением стала увеличенная подвижность лазера в вертикальной плоскости, так как этот СЛК предназначался для поражения оптико-электронных систем воздушных целей. Во время испытаний "Сангвин" продемонстрировал способность стабильно определять и поражать оптические системы вертолета на дистанции более 10 километров. На близких расстояниях (до 8 километров) установка полностью выводила из строя прицелы противника, а на предельных дальностях ослеплял их на десятки минут.

Комплекс устанавливался на шасси зенитной самоходной установки "Шилка". На башне также монтировались маломощный зондирующий лазер и приемное устройство системы наведения, фиксирующее отражения луча зондировщика от бликующего объекта.

К слову, в 1986 году на наработках "Сангвина" был создан корабельный лазерный комплекс "Аквилон". Он имел преимущество перед наземным СЛК в мощности и скорострельности, поскольку его работу обеспечивала энергетическая система военного корабля. "Аквилон" был предназначен для вывода из строя оптико-электронных систем береговой охраны противника.
Автор: Тимур Алимов
Первоисточник: https://rg.ru/2017/10/18/kak-ustroen-sekretnyj-lazernyj-tank-sssr.html


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Комментарии 15

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  1. Strashila Сегодня, 08:10
    Если не изменяет память... то во времена СССР не сколько раз поднималась шумиха на Западе, что при подлете к советским кораблям западные пилоты вертолетов теряли зрение.
    Strashila
  2. igordok Сегодня, 08:18
    ... либо сетчатку глаза прицелившегося бойца.

    Согласно Конвенции от 10.10.1980 (г. Женева) "Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие и протоколов к конвенции: протокола I о необнаруживаемых осколках, протокола III о зажигательном оружии и протокола IV об ослепляющем лазерном оружии"

    Приложение 4. Протокол об ослепляющем лазерном оружии (Протокол IV)
    Протокол об ослепляющем лазерном оружии
    (Протокол IV)
    Статья 1
    Запрещается применять лазерное оружие, специально предназначенное для использования в боевых действиях исключительно или в том числе для того, чтобы причинить постоянную слепоту органам зрения человека, не использующего оптические приборы, т.е. незащищенным органам зрения или органам зрения, имеющим приспособления для корректировки зрения. Высокие Договаривающиеся Стороны не передают такое оружие никакому государству и никакому негосударственному образованию.
    Статья 2
    При применении лазерных систем Высокие Договаривающиеся Стороны принимают все возможные меры предосторожности для того, чтобы избегать случаев причинения постоянной слепоты органам зрения людей, не использующих оптические приборы. Такие меры предосторожности включают подготовку своих вооруженных сил и другие практические меры.
    Статья 3
    Запрещение по настоящему Протоколу не охватывает ослепление как случайный или сопутствующий эффект правомерного применения лазерных систем в военных целях, включая использование лазерных систем против оптического оборудования.
    Статья 4
    Для целей настоящего Протокола "постоянная слепота" означает необратимую и неисправимую потерю зрения, которая вызывает серьезную инвалидность, не поддающуюся излечению. Серьезная инвалидность эквивалентна снижению остроты зрения ниже 20/200 по таблицам Снеллена, измеряемой на обоих глазах.

    Специально выжигать глаза нельзя. А вот если оператор или снайпер случайно попал под луч, это его проблемы
    igordok
    1. polpot Сегодня, 13:32
      Конвенции это такая вещь которую не очень любят соблюдать
      polpot
  3. Zubr Сегодня, 08:32
    "Как устроен секретный лазерный танк СССР", слишком сильно сказано.. smile Обычная, хорошая обзорная статья.. smile Если не ошибаюсь, сейчас начали реанимацию по программе 1К17.
    Zubr
    1. Vita VKO Сегодня, 08:44
      Цитата: Zubr
      сейчас начали реанимацию по программе 1К17

      На сколько я знаю исследования по лазерному оружию не прекращались даже в трудные для нашей страны 90-е годы.
      Vita VKO
      1. Zubr Сегодня, 08:57
        А кто спорит то ? Я имел ввиду именно программу по изделию 1К17.
        Zubr
        1. Джедай Сегодня, 09:44
          Цитата: Zubr
          Если не ошибаюсь, сейчас начали реанимацию по программе 1К17.

          Только хотел задать вопрос о судьбе проекта. Если у Вас есть какая-то информация - может, поделитесь или ссылку дадите? С уважением. hi
          Джедай
          1. Zubr Сегодня, 10:13
            Есть тут такая статья от 7-го февраля сего года. Уже на новой элементной базе и якобы уже проходит испытания.

            А вот и ссылочка
            https://topwar.ru/108743-v-rossii-vozrozhden-proe
            kt-lazernogo-kompleksa-szhatie.html
            Zubr
            1. Джедай Сегодня, 10:15
              Большое спасибо! good drinks
              Джедай
              1. Zubr Сегодня, 10:18
                Хороших выходных... smile drinks soldier
                Zubr
                1. Джедай Сегодня, 10:21
                  Взаимно, коллега! drinks soldier
                  Джедай
  4. andrewkor Сегодня, 09:12
    Тот кто что то освещает ,сам светится по полной и неизбежно навлекает на самого себя ответный огонь.Не даром ПНВ стали бесподсветочные.
    andrewkor
    1. Лопатов Сегодня, 09:52
      Цитата: andrewkor
      Тот кто что то освещает ,сам светится по полной и неизбежно навлекает на самого себя ответный огонь.

      Замучаются искать 8)))
      Представьте ночную атаку танковой бригады на рубеж развёртывания ПТ подразделения. Сканирующие лазеры "младших братьев" ПАПВ светят. Системы управления "Кастетов" светят. Системы подсветки активных ночников светят. Системы подсветки лазерных дальномеров-целеуказателей светят. В условиях, когда по тебе ещё и стреляют, используя снаряды и ПТ ракеты, а ты едешь через минное поле, выставленное ПОЗ- заниматься поиском сканирующего лазера "Сжатия" весьма и весьма напряжно
      Лопатов
      1. noviczok Сегодня, 13:43
        поиском сканирующего лазера "Сжатия"


        Но в моем понимании "Сжатие" все равно привлечет внимание, как только включит боевые лазеры.
        noviczok
  5. san4es Сегодня, 12:29
    Боевые лазеры СССР. История создания.
    (слегка не в тему hi )
    san4es
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