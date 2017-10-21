Как устроен секретный лазерный танк СССР

В 1990 году советские конструкторы представили опытный образец самоходного лазерного комплекса (СЛК) 1К17 "Сжатие", который спустя почти два года государственных испытаний был рекомендован к принятию на вооружение.Сверхсекретная машина (многие использованные в ней технологии до сих пор находятся под грифом секретности) была призвана оказывать противодействие оптико-электронным приборам противника. Ее разработкой занимались сотрудники НПО "Астрофизика" и свердловского завода "Уралтрансмаш". Первые отвечали за техническую начинку, перед вторыми стояла задача приспособить платформу новейшей по тем временам самоходки 2С19 "Мста-С" под впечатляющих размеров башню СЛК.Лазерная установка "Сжатия" является многодиапазонной - она состоит из 12 оптических каналов, каждый из которых обладает индивидуальной системой наведения. Такая конструкция практически сводит на нет шансы противника защититься от атаки лазера при помощи светофильтра, который может блокировать луч определенной частоты. То есть, если бы излучение осуществлялось из одного или двух каналов, то командир вражеского вертолета или танка, используя светофильтр, мог бы блокировать "ослепление". Противодействовать же 12 лучам разной длины волны почти невозможно.Помимо "боевых" оптических линз, расположенных в верхнем и нижнем рядах модуля, в середине расположены объективы систем прицеливания. Справа находится зондирующий лазер и приемный канал автоматической системы наведения. Слева - дневной и ночной оптические прицелы. Причем для работы в темное время суток установка оснащалась лазерными подсветчиками-дальномерами.Для защиты оптики во время марша лобовая часть башни СЛК закрывалась бронированными щитками.Как отмечает издание "Популярная механика", в свое время был распространен слух о 30-килограммовом кристалле рубина, специально выращенном для использования в лазере "Сжатия". В действительности же в 1К17 применялся лазер с твердым рабочим телом с люминесцентными лампами накачки. Они достаточно компактны и доказали свою надежность, в том числе и на зарубежных установках.С наибольшей вероятностью рабочим телом в советском СЛК мог служить алюмоиттриевый гранат, легированный ионами неодима - так называемый YAG-лазер.Генерация в нем происходит с длиной волны 1064 нм - излучение инфракрасного диапазона, в сложных погодных условиях менее подверженное рассеиванию по сравнению с видимым светом.YAG-лазер в импульсном режиме может развивать внушительную мощность. Благодаря этому на нелинейном кристалле можно получить импульсы с длиной волны вдвое, втрое, вчетверо короче исходной. Таким образом и формируется многодиапазонное излучение.К слову, башня лазерного танка была значительно увеличена по сравнению с основной для САУ 2С19 "Мста-С". Помимо оптико-электронного оборудования в задней ее части размещаются мощные генераторы и автономная вспомогательная силовая установка для их питания. В средней части рубки находятся рабочие места операторов.Скорострельность советского СЛК остается неизвестной, поскольку нет сведений о времени, необходимом для зарядки конденсаторов, обеспечивающих импульсный разряд на лампы.К слову, наряду с основной своей задачей - вывод из строя электронной оптики противника - СЛК 1К17 мог применяться для прицельного наведения и обозначения целей в условиях плохой видимости для "своей" техники."Сжатие" стало развитием двух более ранних вариантов самоходных лазерных комплексов, которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.Так, в 1982 году на вооружение был сдан первый СЛК 1К11 "Стилет", потенциальными целями которого было оптико-электронное оборудование танков, самоходных артиллерийских установок и низколетящих вертолетов. После обнаружения установка производила лазерное зондирование объекта, пытаясь найти оптические системы по бликующим линзам. Затем СЛК поражал их мощным импульсом, ослепляя или даже выжигая фотоэлемент, светочувствительную матрицу либо сетчатку глаза прицелившегося бойца. Наведение лазера по горизонтали осуществлялось поворотом башни, по вертикали - с помощью системы точно позиционируемых крупногабаритных зеркал. Система 1К11 базировалась на шасси гусеничного минного заградителя свердловского "Уралтрансмаша". Были изготовлены всего две машины - дорабатывалась лазерная часть.Годом позже на вооружение был сдан СЛК "Сангвин", отличающийся от предшественника упрощенной системой наведения на цель, что положительно сказалось на поражающей способности оружия. Однако более важным нововведением стала увеличенная подвижность лазера в вертикальной плоскости, так как этот СЛК предназначался для поражения оптико-электронных систем воздушных целей. Во время испытаний "Сангвин" продемонстрировал способность стабильно определять и поражать оптические системы вертолета на дистанции более 10 километров. На близких расстояниях (до 8 километров) установка полностью выводила из строя прицелы противника, а на предельных дальностях ослеплял их на десятки минут.Комплекс устанавливался на шасси зенитной самоходной установки "Шилка". На башне также монтировались маломощный зондирующий лазер и приемное устройство системы наведения, фиксирующее отражения луча зондировщика от бликующего объекта.К слову, в 1986 году на наработках "Сангвина" был создан корабельный лазерный комплекс "Аквилон". Он имел преимущество перед наземным СЛК в мощности и скорострельности, поскольку его работу обеспечивала энергетическая система военного корабля. "Аквилон" был предназначен для вывода из строя оптико-электронных систем береговой охраны противника.