20:57 22 октября

Русские войска нанесли поражение Неаполитанскому королю

Русские войска нанесли поражение Неаполитанскому королю


В бою на реке Чернишне, состоявшемся 18 октября 1812 года, было нанесено поражение авангарду Великой армии, который находился под командованием маршала Мюрата

Непростое решение, которое было принято на совете в Филях - оставить Москву, и последующий Тарутинский маневр, позволили русской армии скопить силы и подготовиться к дальнейшей борьбе с европейскими захватчиками.


К середине октября 1812 года соотношение сил изменилось в пользу России, в главном месте дислокации у села Тарутино русских солдат и офицеров насчитывалось уже порядка 100 тысяч (97 тысяч по данным Тарле, 110 тысяч по данным Клаузевица), велики по численности были и отряды ополченцев, сформированные в центральных российских губерниях.

Время работало на русских, «чем долее останется в Москве Наполеон, - говорил Кутузов, - тем вернее наша победа». Собранные силы позволяли перейти к контратаке, на этом настаивал Леонтий Беннигсен, начальник штаба Кутузова и ряд других генералов, хотя главнокомандующий еще осторожничал и выжидал.

Неподалеку от основных сил русской армии на реке Чернишне (современное название Черничка) расположился авангард Великой армии. Кроме французов в нем были поляки и немцы. Авангардом, который насчитывал порядка 26 тысяч человек, командовал маршал Мюрат, получивший из рук Наполеона неаполитанскую корону, поэтому его часто называют Неаполитанским королем. До Москвы, где находились главные силы французов, было 90 километров, авангард Неаполитанского короля не мог быстро получить поддержки, поэтому Кутузов принял предложение Беннигсена и Милорадовича атаковать Мюрата.


В. Доронин «Полковник В.В. Орлов-Денисов и казаки Лейб-гвардии в сражении при Тарутино. Казачья лава»

План, разработанный генерал-квартирмейстером Карлом Толем, хранили в большом секрете, как будет производиться атака на французов, знал ограниченный круг российских военачальников, однако, несмотря на меры предосторожности, утечка информации все же произошла, и Мюрат был в курсе всех перемещений русских.

Другим интересным моментом, предшествующему бою на Чернишне, стал перенос даты выступления с 17 на 18 октября (нового стиля) по причине того, что приказ о выступлении вовремя не получил генерал Ермолов, поскольку находился на …званном обеде, который устроил дежурный генерала 1-й Западной армии Петр Кикин. Кутузова, как рассказывали очевидцы, это обстоятельство очень рассердило.

К лагерю французов 36-тысячная русская армия четырьмя колоннами выступила вечером 17 октября. Ночной переход привел к тому, что часть войск опоздала к началу операции, вовремя прибыла лишь колонна Василия Орлова-Денисова.

Поскольку уже светало, он принял решение атаковать, не дожидаясь подхода остальных колонн. Французы, не ожидавшие столь внезапной атаки, бросив артиллерию и обозы, оставили позицию. Левый фланг французов содрогнулся, но выстоял, смелые казаки, вместо того, чтобы закрепить успех рассыпались по лагерю в поисках трофеев.

Плохо скоординированное командование этой операцией и оперативность, с которой действовал Мюрат, уберегли его корпус от полного разгрома. С оставшимся войском он отошел к селу Спас-Купля, где развернул артиллерию, которая остановила преследовавших русских.

Русская сторона в этом бою потеряла 300 человек убитыми и 904 ранеными, французы - 4 тысячи, из них 1 500 пленных.

Мюрат полностью не был разгромлен, цель до конца достигнута не была, как отмечает военный историк Дмитрий Бутурлин, «с российской стороны диспозиция к нападению соображена была хорошо, но ошибки в исполнении не позволили пожать всех плодов, ожиданных от оной».

Тем не менее, битва при Чернишне стала первой наступательной победой русского войска. Всю ночь «праздновалось воскресение умолкнувшей на время славы русской», дух русского воинства вновь воспрял, инициатива после этого сражения перешла к русским.

Для горделивого Наполеона известие о поражении его зятя (Мюрат был женат на сестре Бонапарта) стало серьезным ударом. В тот день он готовился к раздаче наград в Москве и всё еще обдумывал возможности похода на Петербург, «но известие о поражении короля Неаполитанского рассеяло все мечты его, ибо сей смелый удар со стороны россиян ясно показывал, что они намерены были продолжать войну».

На следующий день он вышел из Москвы, так начался исход Наполеона из России, закончившийся разгромом Великой армии.
Автор: Кирилл Брагин
Первоисточник: http://rusplt.ru/wins/russkie-voyska-nanesli-31139.html


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Комментарии 9

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  1. polpot Сегодня, 15:08
    Русская иррегулярная конница была великолепна в компанию 1812 года особенно при изгнании супостатного сброда
    polpot
    1. Котище Сегодня, 16:04
      Она до 1812 и после себя великолепно проявляла! По поводу перегибов, на то они и были иррегуляры. К слову после 1815 европа долго в ужасе шепталась о "диких калмыках и башкирах на мохнатых лошадках и с луками". Ну а наши казачки даже в гострономии отметелись. "Сеть ресторанов питания - Быстро" именно их заслуга.
      Котище
      1. Gransasso Сегодня, 16:09
        Цитата: Котище
        Ну а наши казачки даже в гострономии отметелись. "Сеть ресторанов питания - Быстро" именно их заслуг



        Не пишите безграмотных невежеств.....
        Gransasso
  2. Ураган70 Сегодня, 17:06
    Цитата: Gransasso
    Цитата: Котище
    Ну а наши казачки даже в гострономии отметелись. "Сеть ресторанов питания - Быстро" именно их заслуг



    Не пишите безграмотных невежеств.....

    Ну а дальше, что не продолжили? В чем безграмотность и невежество? Начали- продолжайте до конца!
    Ураган70
    1. Gransasso Сегодня, 19:45
      Цитата: Ураган70
      Цитата: Gransasso
      Цитата: Котище
      Ну а наши казачки даже в гострономии отметелись. "Сеть ресторанов питания - Быстро" именно их заслуг



      Не пишите безграмотных невежеств.....

      Ну а дальше, что не продолжили? В чем безграмотность и невежество? Начали- продолжайте до конца!



      Достаточно хотя бы Википедию один раз прочесть...если не хватает знаний на более специализированные источники в виде словарей...


      Популярная этимологическая версия связывает французское слово bistro с русским быстро. Якобы, что во время оккупации Парижа 1814 года русские казаки требовали от французских официантов, чтобы те их обслуживали побыстрее. Так, по этой версии, и возникло название для заведения, где блюда готовятся и подаются вскоре после заказа. Именно эта версия увековечена на мемориальной доске ресторана «À la Mère Catherine» (на иллюстрации).

      Данная версия не может рассматриваться в качестве достоверной, так как первые упоминания использования слова «bistro» во французском языке относятся лишь к 1880-м годам, когда никакого заметного русского присутствия в Париже не было.

      С другой стороны, есть похожие диалектные и просторечные слова, означающие алкогольные напитки, торговцев винами или владельцев кабачка, например, bist(r)ouille, bistringue или bistroquet.

      Французский этимологический словарь Robert связывает распространение этой группы слов с диалектным (север Франции) bistouille (пойло, плохой алкоголь), отмеченным с 1845 года, а «русскую» версию происхождения слова данный французский словарь квалифицирует как «чистую фантазию»
      Gransasso
  3. Роман 11 Сегодня, 17:50
    Его ещё называют бой при Тарутино.

    Мюрат несмотря на родство с императором потом предал его, если бы не переметнулся возможно многое было по-другому, например компания 1814 однозначно сложней для союзников. Вообще, после отступления из Москвы у Наполеона начинается череда предательств и перебежек..... немногие сохранили верность. Ну а сам император ещё в 1809-м испытывал утомление от беспрерывных войн, военное искусство его лишилось стимула, та же компания 1813-го велась "уныло", никаких молниеносных манёвров, тупое перемещение огромных масс. Хотя как раз здесь и напрашивался прыжок корпусами на одну из армий, нечто похожее на Ульм, но он вцепился за свою тыловую коммуникацию, боясь рисковать..... однако в 1814-м он с крошечной армией ушёл в тыл союзным армиям, тогда уже деваться было некуда.
    Роман 11
  4. ukoft Сегодня, 18:29
    Талант стратега Кутузова. Вот кому обязана Россия и Европа освобождением от корсиканского чудовища. Остальные имена типа Веллингтона или блюхера участвовали только в добивание резервистов неопытных и юношей
    ukoft
  5. п-к Опарышев Сегодня, 18:34
    Война была за речные пути "Из Варяг в Греки".Из Невы на Волгу.Москва,Наполеона интересовала постольку.
    п-к Опарышев
  6. Монархист Сегодня, 19:16
    У Коленкура было интересное сравнение казаков с роем пчел. Он высоко оценивал регулярную армию и казаков. Коленкур верно подметил,что казаки хороши были в преследование и ударах по флангам
    Монархист
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