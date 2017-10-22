21:00 22 октября

Русский гренадер – главный герой Битвы народов

Русский гренадер – главный герой Битвы народов


Подвиг Леонтия Коренного, который он совершил в крупнейшем сражении XIX века Лейпцигской битве, впечатлил даже Наполеона

Грандиозные планы великого французского полководца Наполеона Бонапарта покорить весь мир были разбиты русскими. Наполеон, собрав практически со всей Европы огромную армию, двинул ее на Россию.


Гениальный стратег принял во внимание многие факторы, но не учел самого главного – твердого русского характера, простой русский мужик бил галлов и иже с ними, как в России, так и вне ее пределов, во время заграничного похода русской армии.

Эти слова в полной мере относятся к гренадеру лейб-гвардии Финляндского полка Леонтию Коренному. Он проявил себя в Бородинском сражении и в битве под Лейпцигом, известном как Битва народов.

Сведения о месте и времени рождения Леонтия Коренного до нас не дошли. Известно, что он был рекрутирован из крестьян и службу начал в Кронштадтском гарнизонном батальоне, затем служил в Императорском батальоне милиции, который в 1808 году был переименован в лейб-гвардии Финляндский полк.

Как опытный солдат, к тому обладающий отменными физическими данными, высоким ростом, могучим телосложением и небывалой силой, он был зачислен в 3-ю гренадерскую роту, в которую брали лучших воинов. В этой роте он встретил вместе с полком Отечественную войну и принял участие в знаменитом Бородинском сражении. Перед битвой полк занял дислокацию у деревни Семеновской.

«Вся тяжесть Бородинского сражения, - отмечают историки, - легла на части, находившиеся у деревни Семеновской».

Коренной это время находился в самой гуще сражения. Он был в числе группы из шести гренадеров, которые удерживали одну из стратегических позиций. За проявленную храбрость Коренной вместе с другими отличившимися 106-ю низшими чинами получил знак отличия Военного ордена.

В Бородинском сражении Финляндский полк потерял 554 человека, до трети своего состава, но вместе с другими подразделениями продолжил участие в боевых действиях: в Тарутинском маневре и сражениях при Княжном, под Красным, у села Доброго, и последующем заграничном походе и битвах при Люцене, Бауцене, Дипподисвальде и Лейпциге.

В Лейпцигском сражении Финляндский полк находился на важнейшем направлении у селения Госсы. Финляндский полк пытался противника выдавить из деревни, в кровопролитном сражении был четырежды ранен начальник полка генерал Максим Крыжановский. Чтобы ускорить штурм, группа солдат и офицеров во главе с полковником Жерве решила зайти с тыла, они обогнули деревню, перелезли через высокую каменную стену и бросились на неприятеля. Французы атаку с тыла заметили не сразу, но довольно быстро перестроились и окружили группу смельчаков.

Небольшой отряд занял оборонительную позицию у ограды, и поскольку путь отступления был лишь один – обратно через ограду, раненным помогали перебираться обратно через нее. Коренной поддерживал сослуживцев: «Не сдаваться, ребята».

Сначала он перебросил всех раненных через стену – рост и сила позволяли это сделать, а потом вновь взял в руки оружие.

Однако противников было значительно больше, и французы положили всех тех, кто не успел укрыться за стеной. Коренной остался один, французы предлагали ему сдаться, но он бился до последнего, а когда закончились патроны, стал отбиваться прикладом ружья. Французы пустили в ход штыки и повергли русского богатыря на землю.

Надо отдать должное французам, они не стали добивать русского солдата, но даже оказали ему медицинскую помощь. В лазарете, где раны гренадера перевязали, его неожиданно встретил сам Наполеон, решивший проведать раненных солдат. Выслушав рассказ об отважном русском воине, Наполеон поступил по-королевски и велел Коренного отпустить.

Когда гренадер вернулся из плена, однополчане были несказанно удивлены, они уже оплакивали любимого «дядьку Коренного». За проявленное в битве под Лейпцигом мужество и спасение офицеров, Леонтий Коренной был произведен сразу в подпрапорщики — высший унтер-офицерский чин и стал знаменосцем полка. Ему также была пожалована особая серебряная медаль на шею с надписью «За любовь к Отечеству».

Как сложилась после Битвы народов судьба Леонтия Коренного неизвестно. Может после окончания заграничного похода он вернулся к молодой жене Прасковье Егоровне (в 1812 году ей было 24 года, вероятно, Леонтий был не намного старше своей жены), или пал смертью храбрых на поле боя, мы не знаем.

Однако еще долго в лейб-гвардии Финляндском полку звучала песнь, сочиненная однополчанами, в память о легендарном гренадере:

Мы помним дядю Коренного,
Он в нашей памяти живет…
Автор: Кирилл Брагин
Первоисточник: http://rusplt.ru/wins/russkiy-grenader-glavnyiy-31116.html


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Комментарии 18

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  1. polpot Сегодня, 15:05
    Спасибо за статью знаменитый случай
    polpot
  2. verner1967 Сегодня, 16:37
    Статья хорошая, точнее, герой статьи, настоящий герой (простите за тафтологоию), но описание подвига это что то...
    а когда закончились патроны
    ведь винтовка Бердана была принята на вооружение русской армии в 1868 году, ну никак он не мог отстреливаться от французов один с дульнозарядным ружьём
    до последнего патрона
    verner1967
    1. Роман 11 Сегодня, 17:18
      Цитата: verner1967
      ну никак он не мог отстреливаться от французов один с дульнозарядным ружьём

      Не цепляйтесь, всё приблизительно.... съёмка не велась. Может отстреливался из оставленных товарищами, а когда французы залегали, перезаряжался.

      Ход мысли автора по душе, в истории много было подвигов наших солдат и многие незаслужено забыты.

      Например под Ригой в 1701-м саксонско-польско-русские войска отступили и разбежались после атаки Карла 12-го. 2 роты вроде были забыты, по-моему гвардейские.... т.е. им не поступил приказ, подошли шведы и всех почти перебили, никто не отступил. Мало наших было.
      Роман 11
      1. verner1967 Сегодня, 17:22
        Цитата: Роман 11
        а когда французы залегали, перезаряжался

        вы себе представляете процесс перезаряжания ружья с дула? И потом, не надо французских солдат считать трусами и дураками.
        Цитата: Роман 11
        Ход мысли автора
        к самой истории у меня вопросов нет, но это же не сайт "детско-юношеского творчества", такие ляпы допускать.
        verner1967
      2. polpot Сегодня, 18:19
        Вы правы в этом смысле интересна история формирования 62 Суздальского полка в 1707 году из окруженцев вышедших своим ходом с боями из Саксонии в большенстве своем бывших стрельцов
        polpot
      3. moskowit Сегодня, 20:58
        Привожу выдержки из текста истории Финляндского полка... Полностью книгу можно найти в библиотеке "Руниверс" в рубрике полковые истории....

        и второй лист....
        moskowit
    2. polpot Сегодня, 17:20
      Бумажный патрон для дульнозарядного оружия появился в 1530 годах в Испании в русской армии существовала команда скуси патрон явно во времена до принятия системы Бердана на вооружение
      polpot
      1. verner1967 Сегодня, 17:34
        Цитата: polpot
        Бумажный патрон для дульнозарядного оружия появился в 1530 годах в Испании в русской армии существовала команда скуси патрон явно во времена до принятия системы Бердана на вооружение

        И? Бумажный патрон это отдозированное количество пороха, завёрнутое в бумагу,
        при заряжании стрелок разрывал бумажную оболочку патрона, высыпал порох в ствол оружия, использовал бумагу в качестве пыжа и досылал сверху пулю. Появление б. патрона не освобождало стрелка от необходимости подсыпать затравку на полку, а затем поджигать её при производстве выстрела, что занимало значительную часть времени при заряжании.
        То есть ускорение производства выстрела было минимальным.
        verner1967
        1. polpot Сегодня, 17:45
          Да я и не возражаю но он был
          polpot
          1. verner1967 Сегодня, 18:17
            Цитата: polpot
            но он был

            а я не писал, что его не было, вопрос к скорострельности дульнозарядного ружья, даже и с патронами
            verner1967
  3. Ураган70 Сегодня, 17:00
    Тогда еще какие то понятия чести и благородства к побежденному, но отважному противнику были, но канули они в лету!
    Ураган70
  4. Вольнопёр Сегодня, 17:42
    Коренной это время находился в самой гуще сражения. Он был в числе группы из шести гренадеров, которые удерживали одну из стратегических позиций. За проявленную храбрость Коренной вместе с другими отличившимися 106-ю низшими чинами получил знак отличия Военного ордена.

    В 1812 г. в сражении при Бородине Коренной получил знак отличия Военного ордена (№ 16970). 2 гренадера и 4 стрелка, в числе которых показан отличившимся и Коренной, согласно официальному описанию их подвигов, проявили свое отличие следующим образом: «Во все время сражения (Бородинского) с неприятелем находились в стрелках и неоднократно опровергали усиливающиеся его цепи, поражая сильно, и каждый шаг ознаменован мужеством и храбростью, чем, опрокинув неприятеля, предали его бегству и, выгнав его на штыках из лесу, заняли то место, которое ими несколько часов упорно было защищаемо»

    "Сам Бонопарт его прославил,
    Приказ по армии послал,
    В пример всем русского поставил,
    Чтоб Коренного всякий знал..."
    Солдатская песня о Коренном.

    Подвиг солдата не забыт и современными поэтами.
    Дяде Коренному
    Сергей Бехлер / 2009 г. /

    "Мы помним дядю Коренного,
    Он в нашей памяти живёт..."
    И слава времени былого
    Во всём величии встаёт.

    Век благородства! Век жестокий
    И гул его в веках не смолк...
    Я вижу, как входил в Европу
    Лейб-гвардии Финляндский полк.

    Под Лейпцигом в деревне Госса,
    О коей в жизни не слыхал,
    Он командира спас, не бросил
    И сам в Историю попал.

    Спиной к стене, схватив за дуло
    Ружьё,- "Не подходи!" кричал.
    И восемнадцать раз кольнуло
    Штыком, пока он не упал...

    Очнулся...госпиталь...народу!
    "Ты знаешь, кто я? Отвечай!"-
    "Кажись, сам Бонопартий, вроде..."-
    "Проси, что хочешь."- "Не замай!"

    Французы вылечат героя.
    Приказ бессмертье принесёт...
    И слава, оживив былое,
    Во всём величии встаёт.


    В 1903 году в честь столетия Финляндского полка офицеры на свои сбережения установили бронзовый памятник дяде Коренному. До самой революции все офицеры, входя в парадное здание офицерского собрания отдавали честь памятнику и снимали перед ним фуражку!
    На четырех барельефах, расположенных на пьедестале памятника, были изображены эпизоды из истории полка. К сожалению, в 30-годы памятник был демонтирован. Но его постамент дожил до наших дней и находится в Санкт-Петербурге в сквере у музея А.В. Суворова.
    Не забыт подвиг гренадера и в наши дни. Многие ветеранские и общественные организации Санкт-Петербурга выступают за восстановление памятника славному русскому воину, удивившему своим подвигом две лучшие армии Европы.
    Вольнопёр
    1. verner1967 Сегодня, 18:25
      Отличное дополнение к рассказу! good Только странно, сатрапы-офицеры на свои деньги памятник простому солдату поставили, а большевички, ратовавшие за народ (якобы), снесли его к чёртовой матери. Да, не любили они крестьян...
      verner1967
  5. п-к Опарышев Сегодня, 18:26
    Всё описано верно,но конечно без НО не обойтись.
    Объяснять не надо,почему Армия Наполеона пошла не на Россию в Питер,а на Московию?Самих то силёнок у Наполеона не хватило бы на такую компанию,поэтому и помог ему Алексашка то 1й.
    Форма одежды одинакова ,что у французов,что у русских.Да и приказы в Русской армии, по войскам, отдавались на французском языке.Ополчению,простому народу трудно было разобраться ху из кто.
    Поэтому и мочили всех с подряд и французов и питерских.
    Московское ополчение,не имея в достатке огнестрела,билось пиками и холодным.Проигрывали,отступали,но бились отважно.Историю написали победители,в ней не было места Ополчению.Но кто о нём знает,тот с Уважением преклонит голову,перед защитниками Московии.Память тем Людям!
    п-к Опарышев
    1. bbss Сегодня, 18:52
      Чушь полная.
      bbss
      1. п-к Опарышев Сегодня, 19:22
        Это у вас в голове.
        п-к Опарышев
        1. bbss Сегодня, 19:58
          Соратники Бебика, завязывайте с грибами.
          bbss
          1. п-к Опарышев Сегодня, 20:39
            Почему модераторы не банят за неинформативные комменты?
            п-к Опарышев
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