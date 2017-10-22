Русский гренадер – главный герой Битвы народов

Подвиг Леонтия Коренного, который он совершил в крупнейшем сражении XIX века Лейпцигской битве, впечатлил даже НаполеонаГрандиозные планы великого французского полководца Наполеона Бонапарта покорить весь мир были разбиты русскими. Наполеон, собрав практически со всей Европы огромную армию, двинул ее на Россию.Гениальный стратег принял во внимание многие факторы, но не учел самого главного – твердого русского характера, простой русский мужик бил галлов и иже с ними, как в России, так и вне ее пределов, во время заграничного похода русской армии.Эти слова в полной мере относятся к гренадеру лейб-гвардии Финляндского полка Леонтию Коренному. Он проявил себя в Бородинском сражении и в битве под Лейпцигом, известном как Битва народов.Сведения о месте и времени рождения Леонтия Коренного до нас не дошли. Известно, что он был рекрутирован из крестьян и службу начал в Кронштадтском гарнизонном батальоне, затем служил в Императорском батальоне милиции, который в 1808 году был переименован в лейб-гвардии Финляндский полк.Как опытный солдат, к тому обладающий отменными физическими данными, высоким ростом, могучим телосложением и небывалой силой, он был зачислен в 3-ю гренадерскую роту, в которую брали лучших воинов. В этой роте он встретил вместе с полком Отечественную войну и принял участие в знаменитом Бородинском сражении. Перед битвой полк занял дислокацию у деревни Семеновской.«Вся тяжесть Бородинского сражения, - отмечают историки, - легла на части, находившиеся у деревни Семеновской».Коренной это время находился в самой гуще сражения. Он был в числе группы из шести гренадеров, которые удерживали одну из стратегических позиций. За проявленную храбрость Коренной вместе с другими отличившимися 106-ю низшими чинами получил знак отличия Военного ордена.В Бородинском сражении Финляндский полк потерял 554 человека, до трети своего состава, но вместе с другими подразделениями продолжил участие в боевых действиях: в Тарутинском маневре и сражениях при Княжном, под Красным, у села Доброго, и последующем заграничном походе и битвах при Люцене, Бауцене, Дипподисвальде и Лейпциге.В Лейпцигском сражении Финляндский полк находился на важнейшем направлении у селения Госсы. Финляндский полк пытался противника выдавить из деревни, в кровопролитном сражении был четырежды ранен начальник полка генерал Максим Крыжановский. Чтобы ускорить штурм, группа солдат и офицеров во главе с полковником Жерве решила зайти с тыла, они обогнули деревню, перелезли через высокую каменную стену и бросились на неприятеля. Французы атаку с тыла заметили не сразу, но довольно быстро перестроились и окружили группу смельчаков.Небольшой отряд занял оборонительную позицию у ограды, и поскольку путь отступления был лишь один – обратно через ограду, раненным помогали перебираться обратно через нее. Коренной поддерживал сослуживцев: «Не сдаваться, ребята».Сначала он перебросил всех раненных через стену – рост и сила позволяли это сделать, а потом вновь взял в руки оружие.Однако противников было значительно больше, и французы положили всех тех, кто не успел укрыться за стеной. Коренной остался один, французы предлагали ему сдаться, но он бился до последнего, а когда закончились патроны, стал отбиваться прикладом ружья. Французы пустили в ход штыки и повергли русского богатыря на землю.Надо отдать должное французам, они не стали добивать русского солдата, но даже оказали ему медицинскую помощь. В лазарете, где раны гренадера перевязали, его неожиданно встретил сам Наполеон, решивший проведать раненных солдат. Выслушав рассказ об отважном русском воине, Наполеон поступил по-королевски и велел Коренного отпустить.Когда гренадер вернулся из плена, однополчане были несказанно удивлены, они уже оплакивали любимого «дядьку Коренного». За проявленное в битве под Лейпцигом мужество и спасение офицеров, Леонтий Коренной был произведен сразу в подпрапорщики — высший унтер-офицерский чин и стал знаменосцем полка. Ему также была пожалована особая серебряная медаль на шею с надписью «За любовь к Отечеству».Как сложилась после Битвы народов судьба Леонтия Коренного неизвестно. Может после окончания заграничного похода он вернулся к молодой жене Прасковье Егоровне (в 1812 году ей было 24 года, вероятно, Леонтий был не намного старше своей жены), или пал смертью храбрых на поле боя, мы не знаем.Однако еще долго в лейб-гвардии Финляндском полку звучала песнь, сочиненная однополчанами, в память о легендарном гренадере: