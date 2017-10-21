Русский воин Николай Грибанов: погиб при освобождении от фашистов Прибалтики

16 октября 1944 года, закрыв собой вражеский пулемет, пал смертью храбрых младший сержант Николай ГрибановВ летне-осеннюю кампанию 1944 года войска Красной Армии провели ряд крупных операций, в ходе которых были освобождены Белоруссия, Украина, Молдавия и часть Прибалтики.Для окончательного освобождения Прибалтики советское командование подготовило план, впоследствии получивший название Восьмого сталинского удара.Прибалтов: латышей, литовцев и эстонцев, несмотря на культурную близость к германскому народу, немцы считали второсортным и неполноценным этносом. В программе будущей Германии (план «Ост») им была уготована такая же участь, как и остальным негерманским народам. Прибалтика рассматривались немцами исключительно как сырьевой придаток и стратегически важный регион, имеющий выход к восточной части Балтийского моря.Поэтому для немецкого командования было важным удержать за собой эти территории, прикрывающие Восточную Пруссию. Для советского командования не менее важным было их вернуть, два столетия, за исключением небольшого периода, эти территории входили в состав сначала Российской империи и позже СССР. В Прибалтийской операции было задействовано порядка 900 тысяч красноармейцев.Для Николая Грибанова августовские бои за освобождение Прибалтики стали боевым крещением, в армию 19-летний юноша, уроженец Саратовской земли, был призван в 1943 году. До этого он работал слесарем на пароходе «Нарым» Волжского речного пароходства, а заступив на боевую службу, очень скоро проявил себя как смелый и отважный воин.В августе 1944 года он первым форсировал реку Мемель и, уничтожив вражеского пулеметчика и пять автоматчиков, подготовил плацдарм для переправы остальных бойцов. Спустя месяц Грибанов отличился при освобождении латвийского города Бауска, стоящего на реке Мемель. Николай Грибанов вновь первым переправился через реку, чем показал пример остальным солдатам.Авторы военно-исторического очерка «Освобождение Советской Латвии» сообщают, что Грибанов вместе с четырьмя бойцами, подобравшись к командному пункту батальона противника, вступил в бой с фашистами, которых было больше тридцати. Четыре красноармейца погибли, Грибанов продолжил вести огонь по фашистам один. Вскоре к нему на помощь пришли бойцы 4-й роты, которые не дали противнику уйти.В этом бою Грибанов заменил погибшего при переправе через Мемель командира, после этого боя Николаю Васильевичу было присвоено сержантское звание, и он был награжден орденом Славы 3-й степени.Когда Грибанову вручали награду, он произнес: «Я буду уничтожать врагов, пока будут силы в моих руках, пока будет биться мое сердце!»В начавшейся 5 октября 1944 года Мемельской операции, был задействован 423-й стрелковый полк, 166-й стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта, командиром отделения которого был Грибанов. Он отличился при взятии деревни Горки, уничтожив в бою пять фашистов.Наши войска неуклонно продвигались вперед, в боях под селением Вайнёде (ныне Лиепайский район Латвии) рота Грибанова, заняв первую траншею противника, не имела возможности продвигаться дальше из-за шквального огня, который вел пулемет противника.Красноармейцы несли потери, попытки подавить огневую точку гранатами успеха не принесли. Когда закончились гранаты, командир отделения принял решения ценой собственной жизни закрыть пулемет. С возгласом «Вперед, за Советскую Родину!» Николай Васильевич бросился на пулемет и закрыл его своим телом. Он повторил подвиг Александра Матросова и ценой собственной жизни спас жизни сослуживцев. Младшему сержанту Николаю Губанову было всего 19 лет. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза.В письме к матери героя, Хавронье Петровне, лейтенант Федулов от лица всех однополчан поклялся отомстить за смерть товарища:«На его могиле мы поклялись отомстить за его смерть, и эту клятву мы выполним…»При освобождении Прибалтики от фашистов погибло около полумиллиона советских солдат и офицеров.