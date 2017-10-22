12:45 22 октября

Русские вернули Ереван армянам

Русские вернули Ереван армянам


После того как русские войска освободили Эривани от персов, армяне всего мира восхваляли Россию. «Армения воскресла благодаря русским», - отмечали они

В XVII–XVIII веках Эриванское ханство была ареной борьбы между османскими турками и персами.


Все это время армяне вели освободительную борьбу за свою независимость, в ней они опирались на поддержку грузинского царя Вахтанга VI, а затем и русских. В русско-персидских войнах армяне Эриванского ханства воевали на стороне России.

Взятие Эриванской крепости было одним из последних эпизодов русско-персидской войны 1826-1828 годов. Русская армия под командованием генерала от инфантерии Ивана Федоровича Паскевича подступила к крепости 23 сентября (по старому стилю).

До сих пор Эривань считалась «неприступным оплотом Персии», она стояла на крутом утесе реки Занги и была хорошо укреплена, но боевой дух защитников крепости был далеко не боевым. Сведения об успехах русских в этой войне значительно ослабили его.

Поэтому опытному Паскевичу не составило труда оценить, сколько времени уйдет на осаду. «…Эривань не продержится и нескольких суток», - писал он императору Николаю I, с ним и Генеральным штабом Иван Федорович состоял в регулярной переписке. Такая же оценка была у руководителя инженерных работ М.И. Пущина: «В Покров день покроем и крепость».

Артобстрел, произведенный русскими пушками, расположившихся на холмах вокруг города, произвел на персов сильное впечатление. Один из первых снарядов пробил купол мечети, второй, пробив стену дворца, разорвал портрет персидского шаха. Это были очень символические попадания.

Сдачу города ускорили армянские жители, в городе армян проживало свыше 18 тысяч человек, они устроили волнения и требовали капитуляции Эривани. Крепость сдалась, меч начальника гарнизона Гассан-хана, принадлежавший когда-то Тамерлану, был послан в качестве трофея русскому императору.

Новому владельцу меча было высказано пожелание повторить военные подвиги Тамерлана, который покорил турецкого султана Баязида, и «сокрушить врагов веры и человечества». Еще совсем недавно вещи назывались своими именами.

Русские войска во время осады и взятия крепости потеряли менее 100 человек, в плен взяли три тысячи солдат противника, около 50 орудий и 4 знамени.

«Армения воскресла из пепла… и в этом армянская нация обязана человеколюбивой московской нации, среди которой мы всегда можем жить безопасно и защищено», - писали представители армянской диаспоры в Индии.

Вскоре война была доведена до финала. По результатам заключенного Туркманчайского договора Эриванское ханство с древним городом Эриванью (Ереваном), основанным еще в VIII веке до Р.Х. царем Урарту Аргишти I, вошло в состав Российской империи.
Автор: Кирилл Брагин
Первоисточник: http://rusplt.ru/wins/nazad-russkie-voyska-28501.html


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Комментарии 15

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  1. parusnik Сегодня, 07:40
    «Армения воскресла из пепла… и в этом армянская нация обязана человеколюбивой московской нации, среди которой мы всегда можем жить безопасно и защищено»
    ...Однако, к закату перестройки стали "оккупантами"..
    parusnik
    1. garnik Сегодня, 08:20
      Цитата: parusnik
      ...Однако, к закату перестройки стали "оккупантами"..

      И где вы это вычитали? Только в двух республиках бывшего союза вы не найдете слово " русский оккупант" в учебниках ,это Армения и Белоруссия.А то что отдельная мразь выкрикивает непотребные лозунги ,то и в России их хватает.
      garnik
      1. nnz226 Сегодня, 12:31
        а вспомнить 1918 - 20 годы ??? Дашнаки (и сейчас сия партия здравствует, возродившись) что орали ??? Как раз про русскую оккупацию.... И в Ереване, возвёрнутом русскими армянам, не выступали студенты и молодняк ы 80-е годы за "незалижность"??? Все ... Все орали про русских оккупантов, а мы в России это помним! Как в Святом писании сказано про "предавших однажды" ??
        nnz226
    2. mar4047083 Сегодня, 09:07
      Напрасно ,Вы,так думаете. "Оккупантами" русские войска для них стали сразу же после освобождения. РИ 1903 - покушение на князя Голицина ,1905 - убийство бакинского губернатора Накашидзе ,1907 - убийство генерала Алиханова-Аварского ,ну и по мелочи в промежутках - грабежи ,вымогательство. Сейчас возразят ,что это царские сатрапы, но далее.1977 - Москва,серия террористических актов.И что бы вы подумали? Первый секретарь ЦК компартии Армении пытается остановить следствие ,называя его произволом и беззаконием. 1991 - убийство подполковника внутренних войск МВД СССР. Затем ребята устраивают подрывы поездов ,причём иногда пытались это сделать на территории России. Подобные вещи они творят по всему миру. 1896 - захват банка в Стамбуле ,только в заложниках оказались европейцы.1973 - Санта-Барбара , убийство генконсула Турции. 1982 - взрыв в аэропорту "Орли". Ливан 1972-1982 - убийства ,взрывы, вымогательства. Современный национальный "герой" - нацисткий мусор Гарегин Нжде с лозунгом "Кто погибает за Германию,тот погибает за Армению".
      mar4047083
      1. garnik Сегодня, 11:51
        До 1977 года,они убили Энвер -пашу и не только его,,один из виновников Геноцида армян,по совместительству друг большевиков.
        В 1977 году был подрыв вагонов в московском метрополитене,но назначенные террористы не признали вину и через 5 дней приговор привели в исполнение ,до этого и после этого случая так быстро никого не лишали жизни.
        В 1991 году ознакомьтесь с причиной или если он русский значит он прав. Хотя я против возмездия такого плана.
        Подрыв бакинского поезда и автобуса,это дело рук лезгинской организации Садвал. Впоследствии уничтожены властями Баку.
        Убийства турецких дипломатов это АСАЛА.
        Национальный герой Армении Гарегин Нжде,сам через Толбухина добился аудиенции со Сталиным,но ему вспомнили 20 годы,когда он отстоял одновременно и от турков и большевиков область Капан,из-за чего турки не могут объединится в одно государство. Человек сделавший гадости в ВОВ ,не рискнул бы на встречу со Сталиным.
        garnik
  2. василий50 Сегодня, 08:18
    Теперь армян в Армении намного меньше чем в РОССИИ, но всё равно у армян все беды от РУССКИХ, которые отказываются от служения *великой армении*. Ещё более странно слышать от армян программные заявления армянских партий.
    Пора ввести пропорциональность в отношениях не только с армянами, но и с другими столь же гордыми и независимыми. Сколько в Армении проживает РУССКИХ столько же и армян должно быть в РОССИИ. Остальных на родину. Пусть там строят и собственные национальные отношения и *процветают* свою Армению. Требуется помочь армянам в налаживании экономики.
    василий50
    1. garnik Сегодня, 09:09
      У армян хватает своих " василий50" ых, запомни никогда в истории ,начиная от посещения русского воинства под предводительством князя Олега армянского карабаха(Ар.цаха)и до сих пор, никогда армяне не выступали против России,что нельзя сказать о других.
      garnik
      1. василий50 Сегодня, 11:52
        гарнику
        Ню, ню. К собственному мнению тебе бы ещё и знаний.
        После ПМВ в РОССИИ *белые* развязали Гражданскую Войну и армяне ничем не отличались ни от грузин ни от азербайджанцев, стали вырезать всех до кого смогли дотянуться. Сами то знаете про националистические партии которые захватили там власть? И какие лозунги были у этих националистов? А про то как вырезали всех *негрузин, неармян, неазербайжджан* знаете? Или уже простили себе и своим подельникам? А кто сейчас у власти в этих же жутко независимых? А куда делись РУССКИЕ которые жили в этих республиках? Снова себе простили резню?
        То что творилось в Закавказье было ничуть не менее кроваво чем в Чечне.
        василий50
        1. василий50 Сегодня, 12:24
          И ещё, всяким разным нацистам и националистам, не сметь трогать великих РУССКИХ деятелей культуры, науки и политики. Это и про Джигарханяна и про Баграмяна и про Петросянца и про многие миллионы других столь же РУССКИХ.
          У нацистов и националистов свои *херои* ими и гордитесь.
          василий50
  3. Карен Сегодня, 08:58
    Всякое бывало за 160 лет.
    Бывало, армянские переселенцы из Турции, увидев отношение к ним со стороны официальной власти, массово возвращались обратно....
    Было, к примеру, и такое 115 лет назад:
    "Российская официальная пресса развернула кампанию травли армян и их освободительного движения. На Кавказе этим особенно широко прославился В. Л. Величко, редактор официальной газеты «Кавказ». Он подвизался при князе С. Г. Голицыне, бывшем главноуправляющим Кавказа в 1896-1904 годах и знаменитом своим изречением: “Доведу до того, что единственным армянином в Тифлисе будет чучело армянина в Тифлисском музее!” (Aмфитеатров, стр. 52).

    Наконец, в 1902 году Николай II издает указ о конфискации имущества армянской Церкви и о закрытии армянских школ. Это был неприкрытый грабеж. Народ встал на защиту ограбляемой Церкви; выступления подавлялись оружием. Было множество человеческих жертв. Руководил «операцией» по изъятию церковных имуществ князь М. А. Накашидзе, армянофоб, вскоре назначенный генерал-губернатором Бакинской губернии и явившийся главным организатором бакинской резни."
    ___________
    Было намерение Николая II по полному расходу вод озера Севан для ГЭС - электричество нужно было бакинским нефтепромыслам, а то, что население оттуда вынуждено будет уйти, его не интересовало... как объяснил - эта территория нужна только для размещения своих солдат, а он сможет их накормить и из метрополии.
    _____________________
    Что большевики устроили в связке с турками, всем понятно.
    _______
    В годы перестройки вся местная русофобия была организована КГБ СССР.... И Левон Тер-Петросян, и А.Эльчибей у соседей - это их порождение, для пожара войны - в деле развала страны.... Когда А.Собчак говорил "... я готов уступить свой мандат выбранному народом НКАО кандидату" - из того же сериала.
    Карен
  4. XII легион Сегодня, 09:09
    После того как русские войска освободили Эривани от персов, армяне всего мира восхваляли Россию. «Армения воскресла благодаря русским»

    Это верно
    Важная статья
    Но хотелось бы отметить, что по итогам войны 1828 г. к России отошли Ганжинское и Эриванское ханства, то есть империя освободила персидских армян.
    В единоверной России армяне чувствовали себя свободно - могли беспрепятственно продвигаться по служебной лестнице, процветали в экономическом отношении.
    Но часть армянского народа оставалась под еще более тяжелым, чем персидский, гнетом – турецким. В Турции оставались 7 армянских провинций (вилайетов): Эрзерум, Ван, Диарбекир, Битлис, Мамурет, Сивас и Харпут с населением 1 млн. 651 тыс. человек, в то время как русская Армения насчитывала 1 млн. 980 тыс. жителей.
    Султан Абдул Гамид, обязавшийся после поражения в Русско-турецкой войне 1877 - 1878 гг. провести в турецкой Армении ряд мер, облегчающих положение местного населения, отказался выполнить данные обязательства.
    Режим Абдул Гамида зверствовал в Болгарии, устроил резню греков в Константинополе, но наиболее тяжким преступлением турок был геноцид армянского народа, организованный теперь уже младотурецким правительством в годы Первой мировой войны.
    Проигрывая операции на Кавказском фронте, турки решили отыграться на своих христианских подданных, истребив (по разным оценкам) от 800 тыс. до 1 млн. армян. Уничтожались и женщины, и дети – по национально-религиозному признаку.
    Когда в апреле 1915 года турки начали массовый геноцид армянского народа, по личному приказу императора русские войска предприняли ряд мер - были открыты границы, происходило обеспечение беженцев, началась Ванская наступательная операция - и из 1 млн. 651 тыс. турецких армян удалось спасти 375 тысяч человек или 23% населения турецкой Армении.
    К сожалению, из-за свертывания участия России в ПМВ Великую Армению (после овладения Турецкими Проливами - еще одна важная цель участия в войне) создать не удалось, хотя все предпосылки были и Кавказская армия успела отвоевать значительную часть нужных территорий, продвинувшись на 200-250 км на территорию Турции.
    В итоге часть армянских земель до сих пор находится на территории Турции
    XII легион
    1. andrewkor Сегодня, 09:27
      Дашнакская независимая Армения потеряла огромные территории ,включая Арарат ,в результате войн с Турцией 1918,1920гг.,прогуанив все достижения Русской Императорской армии на Кавказском фронте ПМВ!
      andrewkor
      1. garnik Сегодня, 12:01
        А вы не хотите сравнить численность войск с каждой стороны.А в 1920 ых годах уже военными действиями, большевики с турками разделили Армению. Хочу отметить ,что бывшие прапорщики и офицеры РИ воевали на стороне армян.
        garnik
  5. andrewkor Сегодня, 09:17
    А ещё Вильнюс и Клайпеду Литве.Петр Великий уже завоёванную Финнляндию вернул Швеции, а Ленин дал независимость.Да много чего Россия по доброте душевной для своих окраин сделала в историческом плане ,не ценят ,а зря ,потом аукнется!
    andrewkor
  6. Карен Сегодня, 10:03
    Цитата: andrewkor
    Дашнакская независимая Армения потеряла огромные территории ,включая Арарат ,в результате войн с Турцией 1918,1920гг.,прогуанив все достижения Русской Императорской армии на Кавказском фронте ПМВ!

    Устал уже повторять... Дашнаксая партия создана местными сионистами для контролирования и управления наших действий. Дашнаки и большевики - это два сапога пара. Не случайно из одного ростовского детдома вышли в лидеры и большевик А.Мясникян, и дашнак С.Врацян.
    Кстати, Арарат подарили туркам Ганевские.
    По терактам по миру... Вы не задумывались, что АСАЛА было порождено КГБ СССР? Вот биограф дашнаков это утверждает (хотя сами террористы это называют поклепом конкурентов).
    По взрыву в московском метро... осуждаем, ессно... запись последнего слова Затикяна на суде стоит посмотреть.
    По убийству Блохатина - думаю, заслужил... Как, наверное, заслужил бы и его шеф Сафронов.
    Про предполагаемые взрывы поездов и в России даже не слышал.
    Карен
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