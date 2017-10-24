Осторожно: отмороженные боевики! Госдеп США признаёт очевидное

Накануне на официальном сайте Государственного департамента США появилось сообщение, в котором ведомство информирует граждан, почему им не следует посещать Сирию. Среди районов, на котором американский МИД сделал особый акцент, значится провинция Идлиб, где с переменным успехом продолжается противостояние игиловского и нусровского отребья. Дословно Госдеп дает гражданам следующую информацию: «Тактика ИГИЛ, Тахрир-аль-Шам (Джебхат-ан-Нусра) и других экстремистских группировок включает использование террористов-смертников, похищение людей, применение малого и тяжелого вооружения, самодельных взрывных устройств и химического оружия».Как отметили в российском оборонном ведомстве, за время сирийского конфликта Госдепартамент впервые признал использование радикалами химоружия.Сенсационную публикацию американского ведомства и выбранное время для ее размещения вряд ли можно назвать обычной случайностью. С уверенностью можно сказать, что экстремисты не заставят себя долго ждать и в ближайшее время начнут травить все вокруг «убивающей химией», подтвердив тем самым опасения Вашингтона.Самыми уязвимыми в данном случае остаются провинции Хама и Идлиб, там радикалы избавляют мир от международного терроризма, уничтожая друг друга. Наиболее ожесточенные столкновения между ИГИЛ и ан-Нусрой сейчас разворачиваются в районе города Рахаджана, где экстремисты напоминают двух запертых в клетке приматов, держащих в руке вместо банана пояс шахида. В ходе боев обе группировки используют террористов-смертников, также довольно часто ИГИЛ и ан-Нусра обмениваются минами и фугасами, которые закладываются на подступах к населенным пунктам.Как представляется, в ближайшее время боевики выведут междоусобную бойню на новый уровень и начнут использовать «химию», травя все вокруг, включая себя.Вашингтон же, учитывая его плодотворный опыт борьбы с международным терроризмом, больше напоминающей партнерские отношения, по всей видимости, уже в курсе такого сценария.