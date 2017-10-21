Белый дом: Это Россия должна восстанавливать с нами отношения, она виновата...

Многое зависит от России и того, какой тип взаимоотношений они хотят иметь. Мы намерены продолжать попытки работать с ними по определенным вопросам, это очень важно, например, для национальной безопасности, в таких вопросах как Сирия, как Северная Корея, мы бы хотели сотрудничать с ними, чтобы бороться с такими угрозами, но это будет зависеть от действий России.

Выслав российских дипломатов, введя второй раунд санкций, арестовав пять дипобъектов и закрыв консульство, США заявили, что отношения зависят от Москвы.