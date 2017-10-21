Белый дом: Это Россия должна восстанавливать с нами отношения, она виновата...
В Белом доме объявили, что восстановление доверительных отношений между Россией и США должно стать «приоритетом российской политики». Фактически именно Россию в Вашингтоне в одностороннем порядке обвиняют в том, что отношения между двумя странами продолжают катиться вниз. Эта, уже ставшая нормой для США, риторика снова пронизана идеей об «исключительности»: мы (США) вам будем гадить, а ответственность за восстановление отношений с нами – на ваших плечах.
Отвечая на вопрос журналиста о том, воспринимает ли Трамп Россию как партнёра и союзника по некоторым направлениям, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, заявила (цитата Интерфакс):
Напомним, что в минувший четверг постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Россия «начала военные действия против США в 2016 году, вмешавшись в выборы».
Каких же действий со стороны России ожидает Вашингтон при такой риторике, - представить себе сложно.
Глава комиссии по информационной политике Верхней палаты парламента РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление Сандерс:
Отвечая на вопрос журналиста о том, воспринимает ли Трамп Россию как партнёра и союзника по некоторым направлениям, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, заявила (цитата Интерфакс):
Многое зависит от России и того, какой тип взаимоотношений они хотят иметь. Мы намерены продолжать попытки работать с ними по определенным вопросам, это очень важно, например, для национальной безопасности, в таких вопросах как Сирия, как Северная Корея, мы бы хотели сотрудничать с ними, чтобы бороться с такими угрозами, но это будет зависеть от действий России.
Напомним, что в минувший четверг постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Россия «начала военные действия против США в 2016 году, вмешавшись в выборы».
Каких же действий со стороны России ожидает Вашингтон при такой риторике, - представить себе сложно.
Глава комиссии по информационной политике Верхней палаты парламента РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление Сандерс:
Выслав российских дипломатов, введя второй раунд санкций, арестовав пять дипобъектов и закрыв консульство, США заявили, что отношения зависят от Москвы.
Использованы фотографии: Фейсбук
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