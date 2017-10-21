14:57 21 октября

Белый дом: Это Россия должна восстанавливать с нами отношения, она виновата...

В Белом доме объявили, что восстановление доверительных отношений между Россией и США должно стать «приоритетом российской политики». Фактически именно Россию в Вашингтоне в одностороннем порядке обвиняют в том, что отношения между двумя странами продолжают катиться вниз. Эта, уже ставшая нормой для США, риторика снова пронизана идеей об «исключительности»: мы (США) вам будем гадить, а ответственность за восстановление отношений с нами – на ваших плечах.

Отвечая на вопрос журналиста о том, воспринимает ли Трамп Россию как партнёра и союзника по некоторым направлениям, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, заявила (цитата Интерфакс):
Многое зависит от России и того, какой тип взаимоотношений они хотят иметь. Мы намерены продолжать попытки работать с ними по определенным вопросам, это очень важно, например, для национальной безопасности, в таких вопросах как Сирия, как Северная Корея, мы бы хотели сотрудничать с ними, чтобы бороться с такими угрозами, но это будет зависеть от действий России.


Белый дом: Это Россия должна восстанавливать с нами отношения, она виновата...



Напомним, что в минувший четверг постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что Россия «начала военные действия против США в 2016 году, вмешавшись в выборы».

Каких же действий со стороны России ожидает Вашингтон при такой риторике, - представить себе сложно.

Глава комиссии по информационной политике Верхней палаты парламента РФ Алексей Пушков прокомментировал заявление Сандерс:
Выслав российских дипломатов, введя второй раунд санкций, арестовав пять дипобъектов и закрыв консульство, США заявили, что отношения зависят от Москвы.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 138

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  1. ФЕОДОР Сегодня, 07:00
    Псаки Вторая !
    ФЕОДОР
    1. Дедкастарый Сегодня, 07:05
      послать бы их просто...
      Дедкастарый
      1. 210окв Сегодня, 07:12
        Даже конкретнее скажу.В сексуальное путешествие..
        Цитата: Дедкастарый
        послать бы их просто...
        210окв
        1. hohkn Сегодня, 08:14
          Цитата: 210окв
          Даже конкретнее скажу.В сексуальное путешествие..

          А ещё конкретнее - в Перу. В точку с известными координатами. Пусть забьют себе в навигатор. hi
          hohkn
          1. LSA57 Сегодня, 08:22
            Цитата: hohkn
            А ещё конкретнее - в Перу. В точку с известными координатами. Пусть забьют себе в навигатор.

            ну как то так
            LSA57
          2. д^Амир Сегодня, 08:30
            далеко!!!!! Бельгия ближе......
            http://macos.livejournal.com/766748.html
            д^Амир
            1. LSA57 Сегодня, 10:10
              Цитата: д^Амир
              далеко!!!!! Бельгия ближе......

              а чем дальше тем лучше
              LSA57
              1. д^Амир Сегодня, 10:16
                главное в этом деле не расстояние!!!!!!!!!!! главное в этом деле АДРЕС!!!!!!!!!!
                д^Амир
                1. LSA57 Сегодня, 10:20
                  Цитата: д^Амир
                  главное в этом деле АДРЕС!!!!!!!!!!

                  да адресов навалом. выбор огромный
                  LSA57
                  1. д^Амир Сегодня, 10:25
                    ну тогда можно предложить страшное.... пущай к нам приезжают!!!!!!!!
                    д^Амир
                  2. Офицер запаса Сегодня, 14:17
                    Цитата: LSA57
                    Выслав российских дипломатов, введя второй раунд санкций, арестовав пять дипобъектов и закрыв консульство, США заявили, что отношения зависят от Москвы.


                    А ведь, действительно, ход за нами. Сколько еще сделать предстоит, чтобы хоть на нашей собственной территории грязь почистить. А то ведь грязными ногами так и норовят везде залезть.
                    Офицер запаса
        2. mikh-korsakov Сегодня, 13:11
          Предлагаю в качестве въездного пункта для граждан США и ЕС установить аэропорт г. Симферополь или по желанию порт Ялта. При въезде брать их письменное согласие публично признать Крым российской территорией.
          mikh-korsakov
      2. insular Сегодня, 07:45
        Цитата: Дедкастарый
        послать бы их просто...

        А ведь она права... испортили мы с ними отношения, судите сами:
        insular
      3. To be or not to be Сегодня, 09:09
        Не надо посылать!
        Впервые ВВП сказал для американского уха :"Поэтому в данном случае мы будем действовать только зеркально и достаточно быстро. Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших средств массовой информации, тут же последует зеркальный ответ. " (Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» 19 октября 2017 года 20:10 Сочи )
        Не оставлять безнаказанным их каждое действие или выступление .
        To be or not to be
      4. ARES623 Сегодня, 14:09
        Цитата: Дедкастарый
        послать бы их просто...

        При чем, практически. Каждого американца в России, кто отметится в СМИ выступлением на тему выборов, в 24 часа на х..р. Будет это новый посол, то и его туда же. А если это будет СМИ с западным финансовым участием, то - арест активов + уголовное дело.
        ARES623
    2. Чёрный Сегодня, 07:05
      Дело Дженифер ЖИВО!!! laughing....
      Чёрный
      1. Чёрный Сегодня, 07:37
        .......Этой Саре Сандерс в башку ( в волосы) гусиное перо еще воткнуть , ну точно будет - " дочь чинганчгука " !!! laughing........Но мозгов это ей не добавит. К сожалению! no
        Чёрный
    3. Logall Сегодня, 07:06
      Да хоть псаки 3! Ей поставили задачу и рамки которых нужно держаться, Бедная девочка отдувается...
      Работа у неё такая–трындеть от лица государства!
      Logall
      1. Чёрный Сегодня, 07:18
        Цитата: Logall
        Бедная девочка отдувается...
        Работа у неё такая–трындеть от лица государства!

        Так уж и бедная?...она за свой бред получает вполне приличную зарплату.. smile
        Чёрный
        1. рюрикович Сегодня, 08:24
          Цитата: Чёрный
          она за свой бред получает вполне приличную зарплату..

          Logall прав! yes Она типичная "говорящая голова" Госдепа и ей действительно за это платят деньгу request
          "Классикой" стиля Джен Псаки стала благодаря своему "умению" отвечать на "неправильные" вопросы журналистов. Что было схвачено русским контентом Интернета и растащено на цитаты fellow А так она тоже была типичной говорящей черепушкой системы. Как и Сандерс smile
          И заметьте - практически все товарищи на Западе с приставкой "экс-" впоследствии говорят вещи обратные от официальной версии request
          Так что наслаждайтесь одним из видов дипломатического цирка - брифингами Госдепа fellow laughing
          рюрикович
      2. NKT Сегодня, 07:59
        Печальнее всего то, что они в массе своей действительно воспринимают себя как исключительную нацию, которая все делает правильно, а прибавив еще пренебрежение к другим нациям, не желанием знать их историю и вообще признавать их исторический жизненный уклад, делает из их серего вешества - компот, отсюда такое поведение, вертятся как слоны в посудной лавке.
        NKT
      3. volodya Сегодня, 09:37
        Цитата: Logall
        Работа у неё такая–трындеть от лица государства!

        Мы у них будем виноваты всегда! Вспомните дедушку Крылова:"Ты виноват уж тем,что хочется мне кушать!"
        volodya
    4. Тралл Сегодня, 07:07
      Вы как хотите, а мы с тестем сегодня вечером запускаем процедуру импичмента Трампу(если интернет не будет тормозить). smile
      Тралл
      1. Logall Сегодня, 07:12
        Коллега, Подскажите, как это сделать? Я к вам присоединюсь! У меня тоже есть имеется...
        Logall
        1. Тралл Сегодня, 07:17
          Точно так же, как Вы вмешивались в американские выборы, только солёные помидорчики после третьей и четвертой нужно заменить на квашенную капусточку(только не магазинную - туда могут подсунуть китайскую клюкву, крупная такая) smile
          Тралл
          1. Logall Сегодня, 07:22
            Понял, коллега! Работаем...
            Тещу тоже подключать придётся!
            Logall
            1. Комментарий был удален.
              1. Logall Сегодня, 07:48
                Так вы не в курсе, что обамы уже нет? Мы своего президента выбрали, А он американским засланцем оказался...
                Мы у него уже партбилет отобрали. Теперь занесение в грудную клетку готовим...
                Logall
            2. новичок Сегодня, 07:44
              Тралл и Logall, жаль я на работе сегодня. продержитесь до завтра, я к вам присоединюсь.
              новичок
              1. Logall Сегодня, 07:59
                Бери отгул! Причиной укажи–объявление импичмента американскому президенту! Поймут, поддержат, дадут напутствия, выделят необходимый инвентарь...
                Logall
                1. Джедай Сегодня, 08:45
                  Саша, привет! hi Ну как не присоединиться к благому делу?
                  Джедай
                  1. Logall Сегодня, 08:53
                    Макс, дружище! hi
                    Я тут сам на хвоста упал... Но я думаю, Тралл против не Будет! Вливайся...
                    Logall
                    1. Svarog51 Сегодня, 11:51
                      Славяне, всем бодрого настроения! А я? Меня примите импичмент объявлять. Могу как тама... пардон, как секретарь вести протокол. И прижать его к столу есть чем. wink

                      Сандра бонусом шла при покупке feel
                      Svarog51
                      1. Джедай Сегодня, 13:13
                        Сергей, приветствую! hi
                        Цитата: Svarog51
                        Pete "Maverick" Mitchell

                        А как это по русски звучит? Ну не граммотный я ни разу, языками не владею. recourse

                        Есть такой фильм "Top Gun" про лётчиков, Том Круз в главной роли, а играет он Пита "Бродягу" Митчелла. wink
                        Джедай
                  2. Pete Mitchell Сегодня, 11:26
                    Макс и все присутствующие hi
                    Анекдот помните: Песков Путину - Джейн Псаки беременна. ВВП -а обвиняют только меня или всю Россию.

                    Народ, я за любой кипиш кроме голодовки drinks
                    Pete Mitchell
                    1. Джедай Сегодня, 12:46
                      Теперь осталось только Трампу почитать ВО и понять, как его "любят" в России . wassat Pete "Maverick" Mitchell - моё почтение! hi
                      Джедай
                      1. Pete Mitchell Сегодня, 12:51
                        Jedi, думаю ему уже доложили. Ну не дураки ведь там работают fool, хотя может я и ошибаюсь...
                        Pete Mitchell
                      2. Svarog51 Сегодня, 12:54
                        Макс, доброго дня hi
                        Pete "Maverick" Mitchell

                        А как это по русски звучит? Ну не граммотный я ни разу, языками не владею. recourse
                        Svarog51
                      3. Svarog51 Сегодня, 13:39
                        Макс, а ведь точно, смотрел же я Топ Гана. Тока теперь меня сомнения гложут. Но не буду озвучивать. bully
                        Svarog51
                    2. Джедай Сегодня, 12:58
                      Цитата: Pete Mitchell
                      Ну не дураки ведь там работают

                      Иногда некоторые заявления из-за океана заставляют задуматься о том , насколько прочны запоры на дверях Дома Умалишённых.
                      Джедай
                2. новичок Сегодня, 09:50
                  Александр, всё, договорились! после обеда_ вливаюсь!
                  новичок
            3. hohkn Сегодня, 08:19
              Пожалуй, тоже присоединюсь, коллеги. Попрезидентствовал - и хватит. А может проще поступим? Предлагаю уволить в связи с утратой доверия. Не оправдал, так сказать, надежд.
              hohkn
        2. Монос Сегодня, 08:50
          Цитата: Logall
          Коллега, Подскажите, как это сделать? Я к вам присоединюсь! У меня тоже тесть имеется...

          От, я чувствую, сегодня вечером на ВО будут бу-у-урные дебаты по процедуре импичмента. drinks
          Монос
      2. Комсомол Сегодня, 07:13
        Правильно говорит-сам ,мол,и опровергай потом,что не верблюд!!!Бить надо первым,желательно в челюсть,что они и делают,а мы всё озабоченности глубокие выражаем,соплежуи.
        Комсомол
        1. Дедкастарый Сегодня, 07:17
          Цитата: Logall
          Тралл Сегодня, 07:07 ↑
          Вы как хотите, а мы с тестем сегодня вечером запускаем процедуру импичмента Трампу(если интернет не будет тормозить).
          Тралл
          0 Logall Сегодня, 07:12 ↑
          Коллега, Подскажите как это сделать? Я к вам присоединюсь! У меня тоже есть имеется...

          Скоморохов вам быстро вето наложит...поэтому-тихо,молча,не заходя на ВО,"запускайте процедуру"...
          Дедкастарый
          1. Svarog51 Сегодня, 11:59
            Вот зря Вы так. А вдруг он ничего против старой доброй традиции не имеет и пожелает присоединиться? Как тогда быть? Неувязочка получится. belay
            Svarog51
      3. Ретвизан 8 Сегодня, 07:29
        Ага, вот вы и попались "Russian hackers"!!!
        Ретвизан 8
      4. Чёрный Сегодня, 07:35
        Цитата: Тралл
        Вы как хотите, а мы с тестем сегодня вечером запускаем процедуру импичмента Трампу

        импортозамещение? smile
        Чёрный
        1. Комсомол Сегодня, 08:02
          laughing
          Спасибо за положительные эмоции с утра-пораньше-и тебе дня приятного!!! hi
          Комсомол
      5. д^Амир Сегодня, 08:35
        ТОВАРИЩИ!!!!!!!!!!!! РОДНЫЯ!!!!!!!!!!!!! я всегда знал!!!!!!!!!!!!!! разрешите встать в строй!!!!!!!!!!!!!
        оборудование свое!!!!!!!!!!!
        д^Амир
        1. Svarog51 Сегодня, 12:06
          Дамир, приветствую hi Вон оно как! Я всегда подозревал, что поход Винни-Пуха за мёдом что то в себе скрывает. Теперь я тоже знаю, что пчёлы, которые производят "Дикий мёд" - правильные. good drinks
          Svarog51
          1. д^Амир Сегодня, 12:13
            Не менее взаимно!!!!!!!!!! hi да не всё нам рассказали в детстве!!!!! drinks
            д^Амир
            1. Джедай Сегодня, 13:19
              Извините что вмешиваюсь, но сейчас это мотивировали бы "отказом от травмирования неокрепшей детской психики". А Винни-Пух знал, даром что опилки в голове. wink good drinks
              Джедай
              1. Svarog51 Сегодня, 13:49
                Макс, сейчас как раз наоборот. К моему глубокому сожаления, на детскую психику вообще, как бы это помягче выразиться?, не обращают внимания. А вот осмысливая слова Винни-Пуха по прошествии большого колличества лет, начинаешь понимать, что в голове его далеко не опилки. Вот его "простое" умазаключение: - Дыра это нора, а нора это кролик. А не зайти ли нам в гости? Теперь попробуй приложить это к американской политике. Ну и у кого опилки в голове? lol drinks
                Svarog51
                1. Джедай Сегодня, 14:06
                  Сергей, а я и не говорил что кого-то там на Западе сильно волнует психологическое состояние детишек. Уж коли детям позволено самим определять кто он - мальчик или девочка. fool А медведь Винни-Пух был силён, он разбирался в метафизике. bully
                  Джедай
                  1. Svarog51 Сегодня, 14:35
                    Макс, ну их со своей толерантностью. Совсем ополоумели. fool А вот Винни-Пух, да собственно я не удивлюсь, что и в теории относительности он хорошо разобрался. И в психологии кое-что смыслит. good
                    Svarog51
                    1. Джедай Сегодня, 14:39
                      Вот за это и люблю я советские мультики! good drinks
                      Джедай
    5. saturn.mmm Сегодня, 07:19
      Цитата: ФЕОДОР
      Псаки Вторая !

      Это Вы зря, Сара Сандерс, на мой взгляд, самый лучший пресс-секретарь госдепа за последние 5 лет.
      saturn.mmm
      1. Тралл Сегодня, 07:27
        Цитата: saturn.mmm
        Цитата: ФЕОДОР
        Псаки Вторая !

        Это Вы зря, Сара Сандерс, на мой взгляд, самый лучший пресс-секретарь госдепа за последние 5 лет.

        Но даже она не сможет ответить, кто убил Лору Палмер. А Псаки смогла бы, ну или бы пообещала ответить после совета с коллегамиsmile
        Тралл
        1. Logall Сегодня, 07:29
          Уважаемый, весь мир знает, за что белорусы любят псаки:
          Она же вам море подарила...
          Такого подарка мир не знал, со времен древних ''укров''!
          Logall
          1. рюрикович Сегодня, 08:27
            Цитата: Logall
            Она же вам море подарила...

            На бумаге winked
            Цитата: Logall
            Такого подарка мир не знал, со времен древних ''укров''!

            А вот если бы они прокопали сейчас выход к этому самому морю - это было бы здорово fellow
            рюрикович
          2. Tusv Сегодня, 08:30
            Цитата: Logall
            Она же вам море подарила...

            Чем Сябры сразу и воспользовались, наловив кучу тонн криветок. А нам горы нарисовали, но в горнолыжные курорты Ростова ни кто не едет. crying
            Tusv
        2. д^Амир Сегодня, 09:46
          кто убил Лору Палмер

          а с Анжелой Девис что сделали сволочи!!!!!!!!!! к ответу!!!!!!!!
          д^Амир
          1. Svarog51 Сегодня, 12:14
            Дамир, Чинганчгука мы им тоже не простим. Он же был последним из Могикан, а они его не сохранили. angry
            Svarog51
            1. д^Амир Сегодня, 12:15
              am и счет наш будет расти!!!!!!! а бедный Дядя Том как же???????
              д^Амир
              1. Svarog51 Сегодня, 12:27
                а бедный Дядя Том как же???????

                Шо? Эти гады у него хижину отжали, как нашу дипсобственнось?
                Svarog51
                1. д^Амир Сегодня, 12:31
                  немножко не так!!!!!!
                  д^Амир
                  1. Svarog51 Сегодня, 12:38
                    Тоже здОрово. good Дамир, о кто то в магазин должен бежать feel Звёздочки - это святое wink drinks
                    Svarog51
                    1. д^Амир Сегодня, 14:13
                      ага... я тоже что-то не до понял эту шутку юмора... как так внезапно???
                      д^Амир
                      1. Svarog51 Сегодня, 14:37
                        Дамир, это просто бонус, не вникай в подробности. Принёс? Наливай, а то ещё раз побежишь. wink drinks На мои погоны глянь, а теперь ответь на вопрос - сколько раз я бегал? lol
                        Svarog51
    6. ОТДЕЛ Сегодня, 07:46
      Россия «начала военные действия против США в 2016 году, вмешавшись в выборы».

      Таких заявлений даже во времена СССР не было..Приятно черт возьми!
      Какие мы русские хитрые и коварные оказывается...)))
      Пойду в зеркало на себя полюбуюсь...! laughing
      ОТДЕЛ
    7. ОТДЕЛ Сегодня, 07:50
      Цитата: ФЕОДОР
      Псаки Вторая !

      Псаки Джени была первая! Эх такая девочка была ,сама непосредственность и наивность..
      Скучаю по ней ! love
      ОТДЕЛ
      1. Machete Сегодня, 08:32
        Это точно. За ней идут совсем уже полоумные.
        Machete
    8. электроОлег Сегодня, 10:14
      Какая же наглая надменная пьянь у них там в белом доме отвисает... нет слов.
      электроОлег
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:23
        Цитата: электроОлег
        Какая же наглая надменная пьянь у них там в белом доме отвисает... нет слов.

        Лезбиянка наверное..хе хе
        ОТДЕЛ
        1. saturn.mmm Сегодня, 12:55
          Цитата: ОТДЕЛ
          Лезбиянка наверное..хе хе

          Сандерс это фамилия мужа который Брайан.
          saturn.mmm
    9. резервист Сегодня, 10:24
      О том что американцы тупые, нам поведал Михаил Задорнов,
      но убедить в этом нас смогла только Джен Псаки. laughing

      А эта чревовещательница ничего нового не сказала...
      резервист
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:26
        Цитата: резервист
        О том что американцы тупые, нам поведал Михаил Задорнов,

        Сейчас умирает от рака ... hi
        ОТДЕЛ
        1. Setrac Сегодня, 13:55
          Цитата: ОТДЕЛ
          Сейчас умирает от рака ...

          Бог покарал этого фашиста
          Setrac
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:48
            Цитата: Setrac
            Цитата: ОТДЕЛ
            Сейчас умирает от рака ...

            Бог покарал этого фашиста

            Это вы Задорнова так обозвали ? Хорошенько подумайте ,прежде чем ответить... negative
            ОТДЕЛ
  2. 210окв Сегодня, 07:14
    Детский сад с барабаном(Трамп) и дудкой(госдеп)...Уйди и не писай в мой горшок..Дети обиженные..
    210окв
    1. Лелёк Сегодня, 11:53
      Цитата: 210окв
      Детский сад с барабаном(Трамп)


      Привет, Дмитрий.
      Кстати, об импичменте Трампу дебатируют не только в Сенате, но и большой бизнес подключился.
      Лелёк
  3. Александр War Сегодня, 07:18
    она виновата сша совсем fool
    Александр War
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:25
    ... одни говорящие головы laughing ... и причём пустые... wassat
    a.s.zzz888
    1. резервист Сегодня, 10:27
      одни говорящие головы

      - Госдеп США поменял Псаки на другие "пСАКИ", но ничего не поменялось.
      - И не говори: как не убирали у нас в подъезде, так и не убирают... winked
      резервист
  5. Комментарий был удален.
  6. Евродав Сегодня, 07:36
    Мужеподобное Нечто без мозга!
    Евродав
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:37
    мы (США) вам будем гадить, а ответственность за восстановление отношений с нами – на ваших плечах.

    И даже в этом случае мы (Сша) будем решать стоит или нет восстанавливать отношения. На такие заявления напрашивается только одно - послать куда подальше их вместе с "исключительностью" и более жестко реагировать на все их выпендроны.
    rotmistr60
    1. Голован Джек Сегодня, 07:45
      Цитата: rotmistr60
      На такие заявления напрашивается только одно - послать куда подальше их вместе с "исключительностью" и более жестко реагировать на все их выпендроны

      Цитата: Анекдот
      Если ковбой говорит "да", то то "да". Если ковбой говорит "нет", то это "нет". И если ковбой говорит "может быть", то это уже не ковбой.
      Если дипломат говорит "да", то это "может быть". Если дипломат говорит "может быть", то это "нет". И если дипломат говорит "нет", то это уже не дипломат.

      Там еще про девушку есть, но оно сейчас не важно.
      То, что предлагаете Вы, есть ковбойский подход к дипломатическим отношения. Это не работает, "девки лазили - проверяли" (тоже анекдот... чё-т мне весело с утра, к дождю, наверное) yes
      Голован Джек
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:51
        Это не работает

        Почему-то в советское время прекрасно работало. Незамедлительный жесткий ответ (действия) делали свое дело, поэтому американцы не позволяли себе того, что вытворяют сегодня.
        rotmistr60
        1. Голован Джек Сегодня, 08:05
          Цитата: rotmistr60
          Почему-то в советское время прекрасно работало

          Тому была масса причин:
          - Союз (а на самом деле ОВД) жили "сами по себе", практически изолированно. И в мире было два "полюса силы" - Советский блок и блок США, если условно. Сейчас такого нет, а страны, входившие в ОВД, теперь входят в НАТО belay
          - РФ не может позволить себе жить в изоляции (даже Союз сломался на этом. РФ сломают... просто моментально, попытайся она жить "по лекалу Союза").
          - поэтому - дипломатия и только дипломатия. Иного не дано (с)
          В мире есть всего 10 типа людей: те, кто понимает, что такое двоичная логика, и те, кто этого не понимает

          Это Вам "информация к размышлению" wink
          Голован Джек
          1. zoolu350 Сегодня, 08:23
            Ничего нового. Очередное: Давайте поднимем лапки к верху, а то злые СШМ нам сделают больно. Вам самому не противно?
            zoolu350
            1. Голован Джек Сегодня, 08:43
              Цитата: zoolu350
              Вам самому не противно?

              Противно. Я Вас не вызывал (с) stop
              Голован Джек
              1. zoolu350 Сегодня, 09:01
                Ну вот и славно. Пара таких признаний и процесс превращения едролюба и адепта ХПП в имперца социалистического толка начнется.
                zoolu350
                1. Голован Джек Сегодня, 09:06
                  Цитата: Голован Джек
                  Цитата: zoolu350
                  Вам самому не противно?

                  Противно. Я Вас не вызывал (с) stop

                  Цитата: zoolu350
                  Ну вот и славно. Пара таких признаний и процесс превращения едролюба и адепта ХПП в имперца социалистического толка начнется

                  Не, точно что-то с головным мозхом... у Вас.
                  Плохой тролль. Толстый negative
                  Голован Джек
                  1. zoolu350 Сегодня, 09:20
                    Не напрягайтесь, я прикалываюсь. Про вас: "Горбатого только могила исправит".
                    zoolu350
        2. Prosha Сегодня, 09:56
          В то время количество знающих и думающих в США превышало современное и было из кого выбирать, кто будет у власти - последний представитель это Буш старший, но на детях природа отдохнула и после него в США резко снизилось количество тольковых в разы, отсюда такие выверты и во внешней политике - не понимают последствий и не просчитывают даже элементарные ситуации...
          Prosha
      2. Setrac Сегодня, 13:58
        Цитата: Голован Джек
        тоже анекдот... чё-т мне весело с утра, к дождю, наверное

        Ассоциативная память - анекдоты вспоминаются к месту.
        Setrac
  8. Старый военрук Сегодня, 07:52
    А вы ждёте от них чего-то другого? Не будет этого никогда. Это - генеральная линия выстраивания отношений с Россией во все времена.
    Старый военрук
  9. Горменгаст Сегодня, 08:01
    "Россия должна..." - дальше можно не читать. am
    Горменгаст
    1. Tusv Сегодня, 08:47
      Цитата: Горменгаст
      "Россия должна..." - дальше можно не читать

      А мне сразу анекдот вспомнился про электрика в гипсе:
      - Ну значит отремонтировал элекроприбор, звоню в дверь и говорю:"Счетчик включен"
      Россия должна, "как много в этом звуке для сердца Русского слилось", а у меня так приятно накатываются кулаки. А каму должок ввернуть
      Tusv
  10. tchoni Сегодня, 08:04
    Я так понимаю, что правящим кругам США нужна страна-агрессор. Корея северная не годится - слишком мала, Китай - то же - слишком большой товарооборот, да и не бещопасно это с рисоедами сорится, учитывая возмодности их промышленности. Люлей отгрести можно, а гешефт от победы будет очень небольшой. А вот Россия - илеальный вариант: с одной стороны - ядреная держава (бывшая сверхдержава - имидж , однако). С другой стороны - промышленность и экономика России позволяют не опасаться ее всерьез. С третьей, в России есть чего пограбить. Вот и весь сказ. Оттого и псачат псаки и прочие сарочки.....
    tchoni
    1. zoolu350 Сегодня, 08:25
      Забыли добавить про олигархат РФ и местоположение его денег и деток, а так все почти верно.
      zoolu350
    2. Setrac Сегодня, 14:02
      Цитата: tchoni
      Китай - то же - слишком большой товарооборот, да и не бещопасно это с рисоедами сорится, учитывая возмодности их промышленности

      Всё как раз наоборот - на конфронтации с Китаем много денег не выпросишь у конгресса, кишка у китайцев тонка, другое дело русские, как говориться, если бы их (русских) не было - их надо было придумать.
      Цитата: tchoni
      С другой стороны - промышленность и экономика России позволяют не опасаться ее всерьез.

      Вы прикалываетесь? Четвертое (не сбейтесь со счета) место в мире по уровню промышленного производства, причем самая лучшая часть Российской промышленности - это ВПК.
      Setrac
  11. сталевар Сегодня, 08:05
    Дура это не болезнь, это воспитание, от такого человека держись на расстоянии.
    сталевар
  12. Livonetc Сегодня, 08:08
    Вот ведь бабы.
    Все им сразу подавай да еще и расшаркиваясь.
    Пока в Сирии восстанавливаем, далее посмотрим по какому фронту восстановление пойдет.
    Программа перевооружения вроде до 2020 года.
    Ну как водится немного затянут.
    Вот как перевооружимся так по полной начнем восстанавливать взаимоотношения.
    Livonetc
  13. Немезида Сегодня, 08:09
    Россия виновата? Да другой такой наглой,кровожадной и лживой страны как США больше нет ! Вы посмели исламского террориста Басаева назвать борцом за свободу сняв о нем документальный фильм и вручить этому фильму Оскар...После этого Россия уже имела все основания разорвать с США дипломатические отношения. Жили мы без вас и еще проживем...Янки убирайтесь в свою Флориду и кормите там москитов !
    Немезида
  14. К-50 Сегодня, 08:31
    Как всегда в духе дерьмократии: обвинить во всём невиноватогоо и пусть оправдывается, а оправдается ещё в чём-нибудь обвинить.
    На такое только ударом в челюсть можно заставить "оппонента" попробовать мыслить разумно.
    К-50
  15. Machete Сегодня, 08:32
    А мы Псаки хаяли...
    Всё познаётся в сравнении.
    Machete
    1. Tusv Сегодня, 09:12
      Цитата: Machete
      А мы Псаки хаяли...

      Хто хаял?
      Женечка вернись, вытру пастой гоя каждую твою бусинку. Блестеть будут, как у кота
      Tusv
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:21
        Цитата: Tusv
        Цитата: Machete
        А мы Псаки хаяли...

        Хто хаял?
        Женечка вернись, вытру пастой гоя каждую твою бусинку. Блестеть будут, как у кота

        У нее ребенок , ей сейчас не до политики!
        Ах Джени... love
        ОТДЕЛ
        1. Tusv Сегодня, 09:45
          Цитата: ОТДЕЛ
          У нее ребенок , ей сейчас не до политики!
          Ах Джени... love

          Говорят Женечка давно в политике, только неуклюжий госдеп этава не замечает или прячет от нас всеобщую любимицу am
          Tusv
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:29
            Цитата: Tusv
            Цитата: ОТДЕЛ
            У нее ребенок , ей сейчас не до политики!
            Ах Джени... love

            Говорят Женечка давно в политике, только неуклюжий госдеп этава не замечает или прячет от нас всеобщую любимицу am

            Я опять хочу Джени..!
            ОТДЕЛ
    2. Zubr Сегодня, 09:28
      Да они там все просто "спикеры"....Солидные люди в свару не лезут, а подсылают вот таких своих жертвенных баранов. А ей чего, сказала забыла с чьей то подачи, бабки получила, пошла тратить. Типичная болтология гос.депа, причём не зависимо от пола. Ей по фене кого, как, где и чем поливать.
      Zubr
  16. Rostislav Сегодня, 08:41
    Конечно зависят. Чем дольше Россия будет молча сносить оскорбления, тем больше оплеух она будет получать и тем больше западные сми грязи на нас выльют. Безнаказанность приводит ко все более тяжки,м преступлениям, это знает даже курсант.
    Чем так запугали, что МИД готов постоять за себя только на коленях?
    Rostislav
    1. zoolu350 Сегодня, 09:03
      Да все то же стандартное (бабки в банках и детки в Йелях).
      zoolu350
      1. CT-55_11-9009 Сегодня, 11:35
        Зулус, а у Вас пластиночка-то не замылилась? А то скоро уже и звук не тот будет... Смените, а то вообще изотрётся.
        CT-55_11-9009
  17. vfqjh Сегодня, 09:16
    Блин. детсад на прогулке !
    vfqjh
  18. nord62 Сегодня, 09:19
    права старинная пословица: "Плюй в глаза, а они говорят - божья роса!" Ну, неисправимый тупой народец! laughing
    nord62
  19. Zubr Сегодня, 09:21
    Очередной: "ДЕНЬ СУРКА"... laughing
    Zubr
  20. SCHMEL Сегодня, 09:31
    в Вашингтоне в одностороннем порядке обвиняют в том, что отношения между двумя странами продолжают катиться вниз

    Российско-американские отношения напоминают отношения детей во 2-3 классе средней школы fellow
    Барака О. нужно наградить медалью "Крым наш" - это на 85% его заслуга, послом в США назначить О.Бузову и дальше в том же духе...


    SCHMEL
  21. дед Мих Сегодня, 09:36
    "... должно стать "приоритетом российской политики". Гегемон. Ага. И Сандерс. Так ведь Сара.
    дед Мих
  22. Ванёк Сегодня, 09:42
    Понимать надо... Всю глубину американской логики*
    Ванёк
  23. mikh-korsakov Сегодня, 09:57
    Цитирую: В Белом доме объявили, что восстановление доверительных отношений между Россией и США должно стать «приоритетом российской политики». .Сказано так как будто эта дама повелитель мира. Но если Америка будет действовать в том же стиле. она станет [b"]повелителем мух".[/b] На самом деле, хотя Америка имеет самый большой военный бюджет, который составлен из долларов, отпечатанных в самой же Америке и превосходит весь мир по количеству авианосцев, корейские события показали, что если с Америкой общаться на понятном ей языке, то они такой язык очень даже понимают и учитывают в своем поведении. Другой пример, когда Америка грозно нахмурила брови и приказала РТ стать иностранным агентом к 16 октября, а не то... Но когда мы представили Америке список журналистов, которые мы вышлем в ответ, они зачесали голову, и пока от РТ отстали. Мораль - не надо набиваться Америке в друзья, пытаться объясниться с ней, а надо просто говорить, если вы сделаете так. то мы ответим тем- то и тем-то. Корейский опыт показал. что даже маленькая Корея имеет аргументы. заставляющие дядю Сэма отступить.
    mikh-korsakov
  24. Волька Сегодня, 10:22
    тетка явно фастфуда объелась и страдает очередным запором...
    Волька
  25. Александр Александр Сегодня, 10:54
    Америка разжигает по всему миру пожар , а Россия должна с ними бороться . Мы свои двери открываем , а они перед нами закрываем . Как можно восстанавливать доверия , если они сами не хотят. Опят давят на нас , чтобы мы склонились перед ними . Хватит наверно с ними в эти проигрышные игры играть , надо серьезно на эти хамские обвинения отвечать , Иначе они не когда не поймут и будут давить на нас . Они прекрасно понимают кто виноват - вид делают что они не причем .Знают одно - что Россия во всем виновата.
    Александр Александр
  26. Александр Александр Сегодня, 10:59
    Цитата: Александр Александр
    Америка разжигает по всему миру пожар , а Россия должна с ними бороться . Мы свои двери открываем , а они перед нами закрывают . Как можно восстанавливать доверия , если они сами не хотят. Опят давят на нас , чтобы мы склонились перед ними . Хватит наверно с ними в эти проигрышные игры играть , надо серьезно на эти хамские обвинения отвечать , Иначе они не когда не поймут и будут давить на нас . Они прекрасно понимают кто виноват - вид делают что они не причем .Знают одно - что Россия во всем виновата.
    Александр Александр
  27. bratchanin3 Сегодня, 11:05
    Ну и чо...., опять пойдём ублажать агрессора? Оставить там человек 10 вместе с консулом, а остальных дипломатов отозвать для консультаций лет на пять. Соответственно оставить 10 амерских дипломатов в России, а остальных выслать. Интересно, кто будут курировать тусовку навальных либерастов?
    bratchanin3
  28. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 11:06
    Да они в конец Окуели! Когда выбора нет -бить надо первыми! С этими "партнерами" никакое партнерство невозможно в принципе! Они хотят нас уничтожить, а мы наладить с ними отношения. Хватит быть котом Леопольдом надо выпить озверина!
    ALEX_SHTURMAN
    1. Голован Джек Сегодня, 11:11
      Цитата: ALEX_SHTURMAN
      надо выпить озверина!

      Вы, походу, уже употребили? wink
      Голован Джек
      1. ALEX_SHTURMAN Сегодня, 11:35
        Я не пью, но написал бы я тоже самое в любом состоянии, потому что считаю наше руководство слишком мягко отвечает на откровенно хамксое отношение к нашей стране. Некоторые действия считаю ошибочными такие например как признание выборов на Украине.
        ALEX_SHTURMAN
  29. Berkut24 Сегодня, 11:21
    Белый дом: Это Россия должна восстанавливать с нами отношения, она виновата...

    Да нам не очень-то и надо. Лавров, конечно, снова станцует свои дипломатические процедуры и реверансы, но по сути это у американцев сейчас проблемы по всему миру, а не у нас. Были бы умнее - искали надежных союзников, а не делали себе надежных врагов. А так мы подождем. Время работает на нас, чем больше дуркуют американцы, тем больше их друзей становятся нашими хорошими знакомыми.
    Berkut24
  30. Лелёк Сегодня, 11:44
    (В Белом доме объявили, что восстановление доверительных отношений между Россией и США должно стать «приоритетом российской политики».)

    А хухо не хохо? У России другие приоритеты - обустраивать свои земли и многовекторно развиваться. Не мы начали эту холодную войнушку, не мы первыми вводили санкции и ограничения, не мы из-под тишка пакостили, где только можно и значит не нам начинать выстраивать доверительные отношения. Кстати эти самые "санкции" не законны, поскольку (простите за тавтологию) не были санкционированы ООН, о чём напоминают с трибуны её представители:

    Россия лишь отвечает на выпады в её сторону:

    Понятно нежелание "исключительной нации" признать свои проколы и принести извинения с вручением заверений что в будущем такое не повторится, но придётся. yes
    Лелёк
  31. Radikal Сегодня, 11:56
    Опять хотят втянуть в дискуссию, заставить оправдываться... Лучшим ответом будет предложение совершить им (США) длительное одиночное эротическое путешествие, техничным дипломатическим языком конечно wassat И больше не возвращаться к этому вопросу. Молчание, и тишина!
    Radikal
  32. Гильятон Сегодня, 12:07
    С таким подходом, как у США, нам не нужно и никаких отношений! Вертели мы такие отношения на большом и толстом!
    Начать можно с Сирии, опрокинуть пару самолетов США - пусть почувствуют силу богатырскую, глядишь, пыл то может и поумерится! hi
    Гильятон
  33. DEZINTO Сегодня, 12:20
    А можно Хизер Нойерт обратно?, я на неё хотя бы смотрел, и даже немножко слушал )))


    DEZINTO
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:33
      Цитата: DEZINTO
      А можно Хизер Нойерт обратно?, я на неё хотя бы смотрел, и даже немножко слушал )))

      Дело вкуса конечно, но таких на Тверской ..С фингалами правдо попадаются , но все на одно лицо!
      ОТДЕЛ
  34. maw Сегодня, 13:06
    Эко девчушку то поперло. "Шибко" удивляется, почему дикари на поклон не идут и бусы на обмен не берут. belay
    maw
  35. Sektant Сегодня, 13:56
    Раз они нас считают плохими не нужно доказывать, что мы хорошие, нужно стать плохими.
    Sektant
  36. Shelest2000 Сегодня, 14:09
    Белый дом: Это Россия должна восстанавливать с нами отношения, она виновата...

    Выглядит это примерно так - какой-то неадекват навалял куче перед дверью,позвонил и потребовал от хозяев квартиры извинений за вонь на площадке. Никого не напоминает ? Похоже,что америкосы слишком долго с хохлами дружили - набрались... laughing
    Shelest2000
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