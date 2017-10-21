14:50 21 октября

Провальная операция египетских силовиков в Эль-Вахате. Более 50 погибших

В Египте произошли боестолкновения силовиков с представителями террористических бандформирований. Сообщается о том, что египетская полиция проводила операцию, в ходе которой должна была оказаться обезврежена террористическая ячейка. Операция была начата в пустынном районе, носящем название Эль-Вахат. Это примерно в 130 км от столицы страны – Каира. Египетские силовики сообщили, что боевики ячейки были причастны к террористическим атакам на Каир.

Как только первые отряды силовиков появились в указанном районе, по ним был открыт шквальный огонь со стороны террористов. Один из египетских офицеров говорит о том, что, по всей вероятности, террористы заранее были извещены о готовящейся против них операции сил египетской полиции.

Провальная операция египетских силовиков в Эль-Вахате. Более 50 погибших



Уже в первые несколько минут боя погибли до 20 сотрудников полиции Египта.

Обстрел вёлся с нескольких направлений. Использовалось не только стрелковое вооружение, но также РПГ и миномёты.

По итогам нескольких часов боя египетские силовые структуры потеряли не менее 54 человек убитыми и свыше сотни ранеными. При этом потери террористов существенно ниже – до 30 убитых.

На одном из этапов контртеррористической операции были задействованы самолёты ВВС Египта. По некоторым данным, операция продолжается. Число жертв с обеих сторон растёт. Ситуация осложнена тем, что боевики используют разветвлённую сеть подземных ходов, получая возможность атаковать египетские подразделения, выходя к ним в тыл.

Уже сейчас можно говорить о том, что операция в целом провальна. Во-первых, она не была должным образом подготовлена, что привело к большому числу жертв среди силовиков. Во-вторых, не были перекрыты каналы получения разведсведений террористами.

Использованы фотографии: Твиттер
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 101

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  1. хрыч Сегодня, 07:55
    Ну, будет уроком и предателей надо выявлять.
    хрыч
    1. Комсомол Сегодня, 08:05
      hi Да по-любому свои же и сдали... am
      Комсомол
      1. Тралл Сегодня, 08:23
        Ну и кто ещё хочет отдохнуть в Египте?
        Тралл
        1. Комсомол Сегодня, 08:28
          good Да у нас по-любому желающие Д.Б. найдутся,и Детей ещё с собой потащат туда...
          Комсомол
          1. Burbon Сегодня, 08:43
            Цитата: Комсомол
            Да у нас по-любому желающие Д.Б. найдутся,и Детей ещё с собой потащат туда..

            у нас Д.Б. постят бред, весь инет пестрит турами на кавказ и не только в чечню, но и дагестан и кабардино-балкария и ингушетия.....по вашей логике там просто самое безопастное место на планете....Д.Б. "Лавров"
            Burbon
            1. Сам по себе Сегодня, 09:00
              Мы на Камне отдыхаем последнее время(для Д.Б.,вроде тебя-уральские горы).Башкирия,например.А ты езжай,да и не возвращайся желательно оттуда-отряд вряд ли заметит потерю бойца худого......
              Сам по себе
              1. СЕРЖ ант Сегодня, 09:01
                good Башкирия-!!!!!! hi drinks
                СЕРЖ ант
              2. Burbon Сегодня, 09:19
                Цитата: Сам по себе
                Мы на Камне отдыхаем последнее время

                ну так это и понятно, ведь -Д.Б."Лавров"- реально денег заработать не может вот и хлещет боярышник в 3 км от дома
                Burbon
            2. Krabik Сегодня, 11:19
              Как минимум в Чечне, Дагестане, Ингушетии и Кабардино-балкарии значительно спокойнее.

              К тому же это территория РФ, которую тоже надо развивать и места там очень хорошие.

              Конечно в Египте всё вылизано до блеска для отдыха, но и надо же чуть чуть патриотизма проявлять и к своей стране!
              Krabik
        2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:33
          Тралл
          Ну и кто ещё хочет отдохнуть в Египте?
          А это наша забава .Поехать в страну где идёт гражданская война , природные катаклизмы ,эпидемии и тд.Ещё и детей туда притащить.И не смотря ни на что поотдыхать там wassat fool Но если в какой переплёт попасть .То орать потом на весь белый свет. Помогите!!! Вообще пора ввести личную ответственность в случае возникновения форс- мажора в странах куда нормальные люди не едут.
          Наблюдатель2014
          1. Комсомол Сегодня, 08:48
            good Именно,Серёг!!!Пусть сами потом разгребают.Мы вот и сами не едем в такие места,и Родню не пускать будем-да и не рвётся НИКТО из НАШИХ,дураков нет... hi
            Комсомол
          2. dauria Сегодня, 08:52
            Вообще пора ввести личную ответственность в случае возникновения форс- мажора


            А кто мешает государству оказывать помощь "в кредит" ? Смешно даже - внутри страны банкиры "помогают" учиться, лечиться, жильё и даже похороны под процент. laughing
            А тут - даром помощь. Не, братцы. При СССР если было официальное предупреждение не выходить на рыбалку на лёд, то даже насильно "спасённые" оплачивали часть расходов. wassat
            dauria
          3. Roma-1977 Сегодня, 09:12
            У меня прямо сейчас двое младших детей болеют какой-то странной заразой, которую, по слухам, из Турции приволокли. Негласно по Минску сейчас эпидемия идёт.
            Roma-1977
          4. NIKNN Сегодня, 11:09
            Цитата: Наблюдатель2014
            А это наша забава .Поехать в страну где идёт гражданская война , природные катаклизмы ,эпидемии и тд.Ещё и детей туда притащить.И не смотря ни на что поотдыхать там Но если в какой переплёт попасть .То орать потом на весь белый свет. Помогите!!!

            Ну так приехал от туда (не только как с отдыха), "..голова объвязана, кровь на рукаве.." Имидж то какой Целый год под ноги не смотрит (голова задрана подбородком в небо) Имидж какой, герой тут и все..., хоть пиво без очереди бери...
            NIKNN
        3. Burbon Сегодня, 08:38
          Цитата: Тралл
          Ну и кто ещё хочет отдохнуть в Египте?

          я....и обязательно поеду туда - там дайвинг просто сумашедший
          Burbon
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:31
            Цитата: Burbon
            Цитата: Тралл
            Ну и кто ещё хочет отдохнуть в Египте?

            я....и обязательно поеду туда - там дайвинг просто сумашедший

            Я буду ждать тебя бурбон ...Макаревича тоже пригласи!

            Ты меня узнаешь из тысячи..! wassat
            ОТДЕЛ
            1. Burbon Сегодня, 10:00
              Цитата: ОТДЕЛ
              Я буду ждать тебя бурбон

              мне как это понимать?....типа любов? fool
              Цитата: ОТДЕЛ
              Макаревича тоже пригласи!

              а это к чему? он же твой корешь, вот ты с ним и тусуйся
              Цитата: ОТДЕЛ
              Ты меня узнаешь из тысячи..!

              конечно узнаю, вот только после этого тебе надо будет уходить в море как Фэлпс, иначе сам понимаешь что будет negative angry
              Burbon
              1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:37
                Цитата: Burbon
                Цитата: ОТДЕЛ
                Я буду ждать тебя бурбон

                мне как это понимать?....типа любов?

                ха ха ха ...Бурбон это уже по Фрейду оговорка! laughing
                Ты видать из этих оказывается ..? negative
                ОТДЕЛ
                1. Burbon Сегодня, 12:24
                  Цитата: ОТДЕЛ
                  Ты видать из этих оказывается ..?

                  так это ты меня ждешь....вывод? - ты и есть любви обильный.....тебе телефон дать или адрес написать, что бы твоя голубая мечта о встречи со мной осуществилась?
                  Burbon
                  1. ОТДЕЛ Сегодня, 13:46
                    Бурбончик , ты зря злишься ..!
                    Египетские парни , просто могут бомбить море прибрежное..Так что , Макаревича все же пригласи ...(время согласуем..)
                    ОТДЕЛ
                    1. Burbon Сегодня, 14:27
                      Цитата: ОТДЕЛ
                      Бурбончик , ты зря злишься .

                      ?....злюсь? ты разве не знаешь на кого на Руси грех обижаться?
                      Цитата: ОТДЕЛ
                      Египетские парни , просто могут бомбить море прибрежное.
                      fool могут еще и по облакам стрелять без устали fool ты в окопе больше за свою пятую точку переживай
                      ну а про макара - кореша твоего...хм...зачем ты мне его сватаешь? надоел самому?
                      Burbon
          2. 1vlad19 Сегодня, 10:05
            Цитата: Burbon
            там дайвинг просто сумашедший

            Давай к нам, на ДВ, тоже не плохо можно оттянуться. Ежей половить, камбалу свежую пожарить, акул нет, море и песок.
            1vlad19
            1. Burbon Сегодня, 10:22
              Цитата: 1vlad19
              Давай к нам, на ДВ

              очень хочу.....но перелет как в Чикаго((
              Цитата: 1vlad19
              Ежей половить, камбалу свежую пожарить,

              не искушай меня....и так об этом мечтаю....
              Цитата: 1vlad19
              акул нет

              есть 6 видов... и среди них 3 вида тех кого нуно бояться))....главное на белую не нарваться, как та тетя у которой 2 года назад откусила ступню - это была белая((, но как говорится акул боятся - в гидрик не залазь))
              Burbon
              1. 1vlad19 Сегодня, 10:41
                Цитата: Burbon
                и среди них 3 вида тех кого нуно бояться))

                Да ладно, кусанула одна, за 25 лет, заплыла с Японского моря. А цены, 13 тысяч с Москвы до Владивостока, Правда стоимость проживания дорого, домик в бухте около 3 в день.
                1vlad19
                1. Burbon Сегодня, 12:28
                  Цитата: 1vlad19
                  Да ладно, кусанула одна, за 25 лет, заплыла с Японского моря

                  там реально 6 видов акул.....но в красном их 15 видов)))......обязательно и во Владик приеду и на Камчатку и на Курилы-Сохалин...вот соберемся компанией в 3-4 чела и махнем, а вот перелет уже 35-55 тыщ ....на одного...
                  Burbon
          3. Вежливый Лось Сегодня, 10:39
            Цитата: Burbon
            я....и обязательно поеду туда - там дайвинг просто сумашедший

            Согласен. Башню сносит с 1-го раза.
            Вежливый Лось
        4. Roma-1977 Сегодня, 09:10
          А всё-таки, лучшее из морей на которых я был - Красное!
          Roma-1977
          1. Burbon Сегодня, 09:22
            Цитата: Roma-1977
            А всё-таки, лучшее из морей на которых я был - Красное!

            поверьте мне, море лаптевых ни чуть не хуже - просто оно какое холодное laughing
            Burbon
            1. Ил-18 Сегодня, 09:41
              В самом деле, а что собственно такого, если у человека есть желание посетить Красное море? Я там с 2011не был, правда. Но знаю фанатов, которые туда через третьи страны летают ради дайвинга. Украинцы туда летают без ограничений и рекомендаций от различных структур. Тут лучше говорить о другом. Что под предлогом желания со стороны РФ вернуть своих туристов в АРЕ, разместить свои военно-морскую и военно-воздушную базы, для быстрого совместного реагирования на угрозы для граждан России. А ещё лучше на Синае и на Средиземноморском побережье.
              Ил-18
          2. Вежливый Лось Сегодня, 10:33
            Цитата: Roma-1977
            А всё-таки, лучшее из морей на которых я был - Красное!

            Поддерживаю 100%. Очень жаль, что с Египтом такая хрень творится.
            Вежливый Лось
      2. Кент0001 Сегодня, 09:05
        Думаю е сдали а продали.
        Кент0001
        1. Roma-1977 Сегодня, 09:16
          Одно другого не исключает. Сочувствующий панисламским настроениям получил деньги за важную информацию. Это нормально. Не забывайте, что после египетского майдана, египтяне голосовали за "Братьев Мусульман", а нынешний гарант уже сверг их и пересажал как бы незаконно. То есть поддержка у ИГИЛ в народе есть.
          Roma-1977
          1. Лопатов Сегодня, 10:41
            Цитата: Roma-1977
            То есть поддержка у ИГИЛ в народе есть.

            А у нас поддержка Горбачёва и Ельцина в народе велика?
            Всё просто, "Братья" пришли к власти под популистскими лозунгами, которые выполнить были не способны, да и не собирались особо. У народа прошло "опьянение рэволюцией", он осмотрелся вокруг и ужаснулся. Посему когда армия решила прижучить "Братьев" нарот особо не препятствовал.
            Лопатов
            1. Ил-18 Сегодня, 11:50
              Я был в Хургаде, когда "за соседним забором" Каддафи убивали. Из разговоров с местными сложилось впечатление, что события в Ливии на них подействовали отрезвляюще, а лидера им надо такого, как Путин. При огромном уважении египтян к армии, Ас-Сиси получил народную поддержку автоматически. Обратило тогда на себя внимание обилие военных постов на дорогах и наличие МиГ-21 (или J-7) в капонирах в аэропорту Хургады.
              Ил-18
    2. 210окв Сегодня, 08:08
      Когда у этих арабов шло по плану?Время молится подошло-бросят все.
      Цитата: хрыч
      Ну, будет уроком и предателей надо выявлять.
      210окв
      1. Джедай Сегодня, 08:50
        Постыдная страница в истории египетских силовиков, написанная кровью...
        Джедай
        1. Roma-1977 Сегодня, 09:17
          Нести потери и терпеть поражения - не постыдно. "Мёртвые сраму не имут". Сдаваться без сопротивления - постыдно.
          Roma-1977
          1. Джедай Сегодня, 09:21
            Я имел ввиду не потери, а "слив" своих своими же.
            Джедай
            1. Roma-1977 Сегодня, 09:36
              Элемент гражданской войны. "Свои" бывают разные.
              Roma-1977
        2. Повелитель Сегодня, 13:01
          Цитата: Джедай
          Постыдная страница в истории египетских силовиков, написанная кровью...

          Не первая и не последняя. Увы, но факт.
          Повелитель
          1. Джедай Сегодня, 13:22
            Не спорю, и не только в Египте. Жажду тридцати серебренников преодолеть трудно. Но - можно.
            Джедай
      2. Вежливый Лось Сегодня, 09:09
        Цитата: 210окв
        Когда у этих арабов шло по плану?Время молится подошло-бросят все.

        Кроме торговли.
        Вежливый Лось
  2. oleg-gr Сегодня, 07:55
    Одни готовили "тайную" операцию, а другие готовились к обороне. Как это все знакомо.
    oleg-gr
    1. Чёрный Сегодня, 08:01
      "Солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Номи Голан в одиночку противостояла толпе ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме."...вот эту деваху к ним инструктором...
      Чёрный
      1. хрыч Сегодня, 08:22
        Да, бухая баба рахитов на всю башку погоняла или они ее. Мешали проезду доходяги. Прям уже ее в инструкторы, ну если только по литроболу wassatНу и там рядом явно полиция наблюдает за поведением этой шоблы, там был пикет.. Короче угрозы не было никому laughing
        хрыч
        1. Чёрный Сегодня, 08:28
          Чего это она бухая?...вполне адекватная...обеспечивает проезд, выполняет свою работу...старается сдерживаться несмотря на оскорбительные выкрики в её адрес...
          Чёрный
          1. хрыч Сегодня, 08:34
            Во-первых кто вам сказал, что она с ЦАХАЛА. Куртка ее парня? Ибо рукава до пят. wassat Ехали тусить, а тут пакимоны wassatПричем хасиды вели себя мирно, затоптали бы пьяную дуру будь воля.
            хрыч
            1. Чёрный Сегодня, 08:57
              Цитата: хрыч
              Во-первых кто вам сказал, что она с ЦАХАЛА. Куртка ее парня? Ибо рукава до пят. wassat Ехали тусить, а тут пакимоны wassatПричем хасиды вели себя мирно, затоптали бы пьяную дуру будь воля.

              Получается что и штаны и берцы она тоже с парня сняла? wink .....она военннослужащий, отсюда и их нерешительность. За нападение на солдата в Израиле мржно и пулю меж глаз схлопотать...прям на улице...
              Чёрный
              1. хрыч Сегодня, 09:04
                Знаете, Не стоит сей факт спора. Найдите ее, назовите Сэнсэем, обучитесь всем премудростям (включая приемы из трактата Камасутраwassat), как гонять хасидов wassat и нас научите после drinks
                П.с. Куртка не ее однозначно, даже если цахалка. Т.е. ее парень - трус, даже не вышел из тачки wassat а вы переживаете зачем-то. Я боялся больше за Айфон wassat
                хрыч
                1. Чёрный Сегодня, 09:59
                  Цитата: хрыч
                  Т.е. ее парень - трус, даже не вышел из тачки

                  а с чего это вы решили , что в тачке её парень? wink
                  Я боялся больше за Айфон
                  А я думал за хасидов wassat
                  Чёрный
            2. APASUS Сегодня, 09:18
              Цитата: хрыч
              Во-первых кто вам сказал, что она с ЦАХАЛА.

              Хотя бы из того что это написано в пояснению к видео
              Солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Номи Голан в одиночку противостояла толпе ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме. Видео публикует Haaretz. Верующие вышли на улицы в знак протеста против ареста двух молодых иудеев за отказ служить в армии. Голан пыталась регулировать движение и разогнать толпу, чтобы дать возможность проехать автомобилю. Демонстранты начали оскорблять военнослужащую, обзывая ее «шлюхой» и «шиксой» (грубое ругательство, обозначающее женщину нееврейского), но получили достойный отпор. Female Israeli Soldier Fends Off ultra-Orthodox Protesters

              Надо бы спросить товарищей из Израиля ,это что такое отношение у ортодоксов к женщинам военнослужащим в стране повсеместно или это дури мало скурили ?
              APASUS
            3. Бейтар Сегодня, 09:42
              Цитата: хрыч
              Во-первых кто вам сказал, что она с ЦАХАЛА

              Она военнослужащая.
              Цитата: хрыч
              Куртка ее парня? Ибо рукава до пят.

              Нет,это даже не дань моде,я тоже брал на пару размеров больше,что бы можно было утеплиться при желании.
              Цитата: хрыч
              Ехали тусить, а тут пакимоны

              Тусить в форме?
              Цитата: хрыч
              Причем хасиды вели себя мирно, затоптали бы пьяную дуру будь воля.

              Смотря на каких нарваться. Где то просто поорут -по плюются,а где то могут нормальных люлей вставить.
              Бейтар
              1. Лопатов Сегодня, 10:45
                Цитата: Бейтар
                Тусить в форме?

                Эт да. Израильские "армейские дамы" предпочитают тусить не в форме 8)))
                Лопатов
                1. Бейтар Сегодня, 10:48
                  Цитата: Лопатов
                  Эт да. Израильские "армейские дамы" предпочитают тусить не в форме 8)))

                  Лопатов,не разочаровывай ))) Тусят - ночью,днем -гуляют. smile
                  Бейтар
                  1. Лопатов Сегодня, 10:51
                    Цитата: Бейтар
                    Тусят - ночью,днем -гуляют.

                    Не знаю, может быть это у вас так. У нас народ к веселью более открытый. На время суток внимание не особо обращает.
                    Лопатов
                    1. Бейтар Сегодня, 10:55
                      Цитата: Лопатов
                      У нас народ к веселью более открытый. На время суток внимание не особо обращает.

                      Это пока не бухнут в +40 в тени wink
                      https://russia.tv/video/show/brand_id/57463/episo
                      de_id/1060049/video_id/1071837/
                      https://russia.tv/video/show/brand_id/57463/episo
                      de_id/1080645/video_id/1074192/
                      Посмотри на досуге!
                      Бейтар
                      1. Лопатов Сегодня, 11:08
                        Да хоть +50
                        Вот вспоминаю свои курсантские. Воскресенье, с утра "спортивный праздник" в виде пятёрки или десятюнчика "военнизированного бега". В увольнение получается уйти к обеду.
                        Вопрос, когда надо мне было начинать "тусить", если в училище надо быть к подъёму. Причём в таком состоянии, чтобы выдержать зарядку, от которой закосить не вариант. Потому как понедельник- день командирский, и её комбат проводит.
                        Лопатов
            4. Krabik Сегодня, 11:38
              Такую красотку вряд ли бы хватило ума кому трогать, сам бы и схлопотал потом от своих ;)
              Krabik
      2. Roma-1977 Сегодня, 09:23
        Представитель власти еврейского государства, который знает, что закон на её стороне. И хасиды это знают, поэтому дело обходится без убийства. А вот в арабском квартале в таких ситуациях нужен бронежилет, автомат и ещё пара крепких ребят с бронированным внедорожником и правом стрелять на поражение первым.
        Roma-1977
      3. ОТДЕЛ Сегодня, 10:30
        Цитата: Чёрный
        "Солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Номи Голан в одиночку противостояла толпе ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме."...вот эту деваху к ним инструктором...

        Я бы такую себе в охрану взял..Хороша чертовка..! good
        ОТДЕЛ
        1. Krabik Сегодня, 11:39
          Хасиды были довольны %)
          Krabik
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:12
            Цитата: Krabik
            Хасиды были довольны %)

            Смятыми яйцами ..хе хе Пинается она хорошо!
            ОТДЕЛ
  3. Roma-1977 Сегодня, 07:55
    Не к добру. Придётся, походу, и туда товарища Вагнера подключать.
    Roma-1977
    1. Караул73 Сегодня, 08:39
      Ага. И быть затычкой в каждой бочке.
      Караул73
      1. Roma-1977 Сегодня, 09:26
        Работа такая. "Мы были в Париже и были в Берлине, легенды расскажут какими мы были. Мы исправляли чужие ошибки, мы были в Афгане, мы были на Шипке." (с) Егор Летов, "Красный Марш".
        Roma-1977
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:17
      Цитата: Roma-1977
      Не к добру. Придётся, походу, и туда товарища Вагнера подключать.

      Вагнер на Украине нужен ..А там своими силами разберутся...Египет всегда .раздолбаеми были и за них не стоит подставляться! soldier
      ОТДЕЛ
  4. ОТДЕЛ Сегодня, 07:56
    Один из египетских офицеров говорит о том, что, по всей вероятности, террористы заранее были извещены о готовящейся против них операции сил египетской полиции

    Как были раздолбаями, так и остались..Не удивлен.!
    ОТДЕЛ
    1. victorsh Сегодня, 08:26
      А у нас во время боев в Чечне не было предателей?Один Березовский с"выкупом"пленных чего стоит.
      victorsh
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:34
        Цитата: victorsh
        А у нас во время боев в Чечне не было предателей?Один Березовский с"выкупом"пленных чего стоит.

        Египетские арабы это что то...Им до Чечни ,как до Луны пешком!
        ОТДЕЛ
  5. новичок Сегодня, 07:57
    да уж. захват попал в засаду. видимо долго ещё будут чистить свои ряды, чтоб убрать “кротов“ и “крыс“. жаль египтян чисто по человечески. да и попробуй восстановить такие потери_ отсеять и обучить пол сотни спецов (пусть даже полицейских) задача не простая.
    новичок
    1. NIKNN Сегодня, 11:25
      Цитата: новичок
      да уж. захват попал в засаду. видимо долго ещё будут чистить свои ряды, чтоб убрать “кротов“ и “крыс“. жаль египтян чисто по человечески. да и попробуй восстановить такие потери_ отсеять и обучить пол сотни спецов (пусть даже полицейских) задача не простая.

      Тут надо было изначально оценить силы и средства противника и я думаю самонадеянность, что их испугаются..., по типу приехали Руки в верх , стреляю без пердуперждения, брови сдвинул и все руки подняли..., ан нет , вона оно как...
      Соболезную родным и близким погибших, раненым выздоровления. Выполняли свой долг.
      NIKNN
  6. Александр War Сегодня, 08:00
    Где разведка с воздуха ,где поддержка вертушек!
    Александр War
    1. Бейтар Сегодня, 09:44
      Цитата: Александр War
      Где разведка с воздуха ,где поддержка вертушек!

      Так это менты ,а не армейцы.
      Бейтар
      1. Лопатов Сегодня, 10:47
        И что?
        Просто опыт проведения таких операций околонулевой. Как у нас в первую чеченскую.
        Лопатов
        1. Бейтар Сегодня, 11:18
          Цитата: Лопатов
          Просто опыт проведения таких операций околонулевой. Как у нас в первую чеченскую.

          Это сразу пришло на ум,но не хотел будить(возбуждать) постом не одаренную интеллектом часть посетителей ВО.
          Бейтар
          1. Krabik Сегодня, 11:43
            СССР воевал всё своё существование и уш точно имел всех спецов и опыта до жути.
            Krabik
            1. Лопатов Сегодня, 12:56
              Разве?
              Мы его приобретали и умудрялись тут же терять
              Вначале был успешный опыт борьбы с такого рода угрозами после ВОВ, в Прибалтике и на Западной Украине. Забытый.
              Потом частично успешный опыт в Афганистане. Но и его умудрились быстро забыть, что конфликты времён "Катастройки" на Кавказе, в Закавказье и в Средней Азии показали в полной мере.

              Ну а сейчас- продолжающаяся непрерывно со времён начала первой чеченской войны борьба с террором.
              В целом успешная, однако реально опыт такого рода борьбы сохраняется только у непрерывно действующих в этой сфере подразделений. У остальных же опять таки, явные провалы, связанные то ли с утерей опыта, то ли с самоуспокоением.
              Можно вспомнить нападение на полевой лагерь МО в Дагестане, или совсем недавнее нападение на ППД воинской части ВВ-шников/Росгвардии
              Лопатов
  7. Евродав Сегодня, 08:02
    Отряд египтологов Вагнера им в помощь! Не полицейское это дело! Вообще то полицейское, конечно, но с тер.группировками это не прокатит!
    Евродав
  8. Livonetc Сегодня, 08:03
    Никто не учится на чужих ошибках.
    Livonetc
  9. Strashila Сегодня, 08:04
    Грамотно организованная подстава... расслабились, получили.
    Strashila
  10. rotmistr60 Сегодня, 08:16
    Складывается впечатление, что старшие офицеры египетской армии, полиции свои звания покупают, а не получают двигаясь по службе набираясь опыта и изучая военное дело.
    rotmistr60
    1. Roma-1977 Сегодня, 09:27
      Есть такое. И не только в Египте, к сожалению.
      Roma-1977
  11. капрал Сегодня, 08:18
    по всей вероятности, террористы заранее были извещены о готовящейся против них операции сил египетской полиции.

    Как всегда "протекло" request . Болезнь многих МВД. sad
    капрал
  12. Евродав Сегодня, 08:19
    Цитата: Чёрный
    "Солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Номи Голан в одиночку противостояла толпе ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме."...вот эту деваху к ним инструктором...

    Чудовище какое то упоротое! Да не больно ортодоксы и хотят сионистке воткнуть...
    Евродав
    1. Чёрный Сегодня, 08:26
      Да не больно ортодоксы и хотят сионистке воткнуть..
      Они и рады бы , но сильно боятся. laughing Она - солдат. А нападение на военнослужащего в Израиле тяжкое преступление.Любой проходящий мимо солдат может и пулю в лоб организовать без разговоров......но всё это не умоляет её отваги, которую она проявляет выполняя приказ....а вот ортодоксы похожи на свору гиен, с опаской атакующих львицу.... laughing
      Чёрный
      1. профессор Сегодня, 08:46
        Цитата: Чёрный
        а вот ортодоксы похожи на свору гиен, с опаской атакующих львицу..

        Ортодоксам к женщине не то что прикасаться нельзя, но и в лифте с ней один на один ехать нельзя. Здесь "герои" только кричат и плюются. Хотя могли и камнями ее закидать. А девка молодец. могла просто на своем авто их немного задавить, а она им пенделей пораздавала. Жаль что не сильно.
        профессор
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:34
          Цитата: профессор
          А девка молодец. могла просто на своем авто их немного задавить, а она им пенделей пораздавала. Жаль что не сильно

          Молодец и целила пинком ноги всегда между ног и очень метко...Вот они и расступились!
          ОТДЕЛ
  13. Евродав Сегодня, 08:26
    Цитата: Александр War
    Где разведка с воздуха ,где поддержка вертушек!

    Ага... И поддержка флота! Боевиков насмотрелись? У нас при полицейских операциях тоже все небо в вертушках и сушках? Это в Голливуде все красиво, а в жизни... Была б войсковая операция, было бы по-другому, а так... Хуже кротов нет ничего!
    Евродав
    1. Александр War Сегодня, 08:50
      Ка -52 закупили, пусть тренируются !При чем тут поддержка флота?,не карманника -же едут ловить !
      Александр War
  14. Евродав Сегодня, 08:29
    Цитата: Strashila
    Грамотно организованная подстава... расслабились, получили.

    Методички у боевиков одни и те же... В Чечне то сколько подобного было! Египтяне чего то совсем не на высоте...
    Евродав
  15. Machete Сегодня, 08:30
    А что, лучшую армию в регионе нельзя было задействовать?
    Зачем гробить полицию?
    Тем более, в пустыне, где можно использовать любые виды оружия.
    Machete
  16. Lester7777 Сегодня, 08:36
    За полвека ничего не изменилось. Вояки египтяне ещё те...
    Lester7777
    1. профессор Сегодня, 08:47
      Цитата: Lester7777
      За полвека ничего не изменилось. Вояки египтяне ещё те...

      Как и почти все арабы. Числом, а не умением.
      профессор
      1. donavi49 Сегодня, 09:14
        А тут вопрос. Опять же посмотрите Арабское завоевание - первый Халифат. Там практически всегда был паритет сил или у Халифата меньше. И били. Великие империи били, Сасанидов (Иран), Византию, победителей Рима вынесли вообще на одном дыхании. А Арабами непослушных деток пугали по всем миру.

        Опять же война Салах ад-Дина. Там арабы вполне достойно себя показывали.
        donavi49
        1. профессор Сегодня, 09:34
          Цитата: donavi49
          А тут вопрос. Опять же посмотрите Арабское завоевание - первый Халифат. Там практически всегда был паритет сил или у Халифата меньше. И били. Великие империи били, Сасанидов (Иран), Византию, победителей Рима вынесли вообще на одном дыхании. А Арабами непослушных деток пугали по всем миру.

          Опять же война Салах ад-Дина. Там арабы вполне достойно себя показывали.

          1. Те арабы и нынешние арабы не одно и то же. Нынешние арабы не отличаются смелостью. Впрочем как и персы.
          2. Не все арабы трусы и бездари. Очень достойно воевал Арабский Легион. ИМХО учителя там были другие.

          Цитата: Чёрный
          Тем неменее они пытаются прикоснуться (ударить)

          1. По мне она должна была их Маздой давить.
          2. Ортодоксы антропологически очень интересны. Ударь этот дос солдатку и его будущее в общине будет не сладким. К примеру двое досов плевали на памятник (не могилу) Рабина на месте его убийства. Их поймали. Не смотря на то что в их общине ненавидят Рабина, плевание на памятники это табу. В результате за этих двух придурков никто не хочет выходить замуж. Они "меченые".
          профессор
  17. Чёрный Сегодня, 08:51
    Цитата: профессор
    Ортодоксам к женщине не то что прикасаться нельзя, но и в лифте с ней один на один ехать нельзя
    Ну может и нельзя. Я не ортодокс и даже не еврей smile
    Тем неменее они пытаются прикоснуться (ударить)
    Чёрный
    1. Roma-1977 Сегодня, 09:34
      Согласно Торе, если тебе дают пенделя, то и ты в ответ дай пенделя. Теологическое противоречие между "воздать тем же" и запретом прикасаться к женщине, эти грамотные в вопросе эксперты решили в пользу первого.
      Roma-1977
  18. nikvic46 Сегодня, 09:16
    Цитата: victorsh
    А у нас во время боев в Чечне не было предателей?Один Березовский с"выкупом"пленных чего стоит.

    Много вы знаете о предательстве.Почитайте "афганцев", воевавших в Чечне.Это была самая неумелая война со стороны
    российского военного командования.
    nikvic46
  19. a.s.zzz888 Сегодня, 09:26
    Как только первые отряды силовиков появились в указанном районе, по ним был открыт шквальный огонь со стороны террористов.

    ... слили бандюгам свои же, пусть контрразведка роет... bully
    a.s.zzz888
  20. Бейтар Сегодня, 11:16
    Лопатов,
    Цитата: Лопатов
    Да хоть +50

    Да ладно,когда у тебя 9 месяцев в году +40? Алкоголь обезвоживает организм,организм сопротивляется частым приемом алкоголя! А как приедешь в Россию,так сразу чакры открываются (по себе сужу) winked
    Бейтар
  21. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:16
    Да почему сразу предательство?! Они что хотят подобраться к базе террористов незамеченными?! Да у террористов по любому есть и своя разведка - например просто гражданские которые могли позвонить просто по телефону и предупредить о выдвижении крупной группы спецназа и армии, да и просто наблюдательные посты террористов могли их обнаружить, а дальше классическая засада, расстрел на марше, если бы они были развернуты в боевые порядки, то как бы потеряли сразу взвод бойцов за несколько минут?! Никак... А что по технике? Почему нет данных? Может просто по тому, что и и серьезного прикрытия не было?! Думали сейчас приедем всех напугаем хаммерами и новыми камуфляжами и все сдадутся? А с той стороны видать люди были опытные и сдаваться вовсе не хотели, и что делать в случае нападения знали...

    Вот по этому я считаю и всегда буду выступать за то, чтобы любая военная техника перевозящая людей (как бронированные Уралы и Камазы) или перевозящая и поддерживающая атаку (как БМП и БТР) в идеале должны иметь и ДЗ и КАЗ, ну в эконом варианте хотя бы ДЗ ( у нас есть варианты ДЗ которая ставиться на легкобронированную технику)... У бойцов должен быть шанс хотя бы успеть развернутся и занять оборону в случае атаки из засады или просто в бою... БМП без ДЗ живет до первого попадания ПТУР, это уже никуда не годиться... У бойцов должен быть шанс выжить даже при попадании по технике противотанковыми боеприпасами...
    Ratmir_Ryazan
Картина дня