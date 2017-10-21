Провальная операция египетских силовиков в Эль-Вахате. Более 50 погибших

В Египте произошли боестолкновения силовиков с представителями террористических бандформирований. Сообщается о том, что египетская полиция проводила операцию, в ходе которой должна была оказаться обезврежена террористическая ячейка. Операция была начата в пустынном районе, носящем название Эль-Вахат. Это примерно в 130 км от столицы страны – Каира. Египетские силовики сообщили, что боевики ячейки были причастны к террористическим атакам на Каир.Как только первые отряды силовиков появились в указанном районе, по ним был открыт шквальный огонь со стороны террористов. Один из египетских офицеров говорит о том, что, по всей вероятности, террористы заранее были извещены о готовящейся против них операции сил египетской полиции.Уже в первые несколько минут боя погибли до 20 сотрудников полиции Египта.Обстрел вёлся с нескольких направлений. Использовалось не только стрелковое вооружение, но также РПГ и миномёты.По итогам нескольких часов боя египетские силовые структуры потеряли не менее 54 человек убитыми и свыше сотни ранеными. При этом потери террористов существенно ниже – до 30 убитых.На одном из этапов контртеррористической операции были задействованы самолёты ВВС Египта. По некоторым данным, операция продолжается. Число жертв с обеих сторон растёт. Ситуация осложнена тем, что боевики используют разветвлённую сеть подземных ходов, получая возможность атаковать египетские подразделения, выходя к ним в тыл.Уже сейчас можно говорить о том, что операция в целом провальна. Во-первых, она не была должным образом подготовлена, что привело к большому числу жертв среди силовиков. Во-вторых, не были перекрыты каналы получения разведсведений террористами.