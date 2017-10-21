Как "Арбалет" и Д-10 помогли ВДВ захватить аэродром условного противника в Приморье
На территории Приморского края завершилось пятидневное бригадное учение ВДВ. В учении были задействованы военнослужащие Уссурийского соединения, которые совершали десантирование, маневренные действия и выполняли упражнения по боевой стрельбе.
В ходе учения было десантировано 10 единиц военной техники и более 700 бойцов ВДВ. При десантировании с борта Ил-76 (с высоты около 800 м) применялись парашютные системы Д-10 и «Арбалет». Приземление совершалось на специальную площадку Корсаковка. При этом «грузились» на транспортник военнослужащие на аэродроме Воздвиженка.
В общей сложности операция обеспечивалась 12-ю самолётами военно-транспортной авиации ВКС РФ.
Из сообщения пресс-службы департамента информации и массовых коммуникаций:
Отмечено, что отдельное соединение ВДВ действовало в тылу условного противника и выполняло задачи в условиях активного применения диверсионно-разведывательных групп, средств радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия условного противника.
Из материала пресс-службы ведомства:
В общей сложности, в маневрах были задействованы около 2 тыс. военнослужащих и свыше 400 единиц различной техники и спецсредств. Руководил учением замкомандующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.
В ходе учения было десантировано 10 единиц военной техники и более 700 бойцов ВДВ. При десантировании с борта Ил-76 (с высоты около 800 м) применялись парашютные системы Д-10 и «Арбалет». Приземление совершалось на специальную площадку Корсаковка. При этом «грузились» на транспортник военнослужащие на аэродроме Воздвиженка.
В общей сложности операция обеспечивалась 12-ю самолётами военно-транспортной авиации ВКС РФ.
Из сообщения пресс-службы департамента информации и массовых коммуникаций:
После приземления десантники, произведя расшвартовку боевых машин, захватили аэродром условного противника и обеспечили высадку главных сил бригады посадочным способом.
Отмечено, что отдельное соединение ВДВ действовало в тылу условного противника и выполняло задачи в условиях активного применения диверсионно-разведывательных групп, средств радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия условного противника.
Из материала пресс-службы ведомства:
Десантники, захватив аэродром на боевой технике, провели рейд с форсированием водной преграды, захватили выгодный рубеж, где вели оборонительный бой с контратакой резервов условного противника. Прикрытие наступательных и оборонительных действий подразделений десанта проводили артиллерийские и минометные батареи Уссурийской бригады ВДВ.
В общей сложности, в маневрах были задействованы около 2 тыс. военнослужащих и свыше 400 единиц различной техники и спецсредств. Руководил учением замкомандующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.
Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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