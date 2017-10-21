Как "Арбалет" и Д-10 помогли ВДВ захватить аэродром условного противника в Приморье

После приземления десантники, произведя расшвартовку боевых машин, захватили аэродром условного противника и обеспечили высадку главных сил бригады посадочным способом.

Десантники, захватив аэродром на боевой технике, провели рейд с форсированием водной преграды, захватили выгодный рубеж, где вели оборонительный бой с контратакой резервов условного противника. Прикрытие наступательных и оборонительных действий подразделений десанта проводили артиллерийские и минометные батареи Уссурийской бригады ВДВ.