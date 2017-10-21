14:54 21 октября

Как "Арбалет" и Д-10 помогли ВДВ захватить аэродром условного противника в Приморье

На территории Приморского края завершилось пятидневное бригадное учение ВДВ. В учении были задействованы военнослужащие Уссурийского соединения, которые совершали десантирование, маневренные действия и выполняли упражнения по боевой стрельбе.

В ходе учения было десантировано 10 единиц военной техники и более 700 бойцов ВДВ. При десантировании с борта Ил-76 (с высоты около 800 м) применялись парашютные системы Д-10 и «Арбалет». Приземление совершалось на специальную площадку Корсаковка. При этом «грузились» на транспортник военнослужащие на аэродроме Воздвиженка.

В общей сложности операция обеспечивалась 12-ю самолётами военно-транспортной авиации ВКС РФ.


Из сообщения пресс-службы департамента информации и массовых коммуникаций:
После приземления десантники, произведя расшвартовку боевых машин, захватили аэродром условного противника и обеспечили высадку главных сил бригады посадочным способом.


Как "Арбалет" и Д-10 помогли ВДВ захватить аэродром условного противника в Приморье


Отмечено, что отдельное соединение ВДВ действовало в тылу условного противника и выполняло задачи в условиях активного применения диверсионно-разведывательных групп, средств радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия условного противника.

Из материала пресс-службы ведомства:
Десантники, захватив аэродром на боевой технике, провели рейд с форсированием водной преграды, захватили выгодный рубеж, где вели оборонительный бой с контратакой резервов условного противника. Прикрытие наступательных и оборонительных действий подразделений десанта проводили артиллерийские и минометные батареи Уссурийской бригады ВДВ.


В общей сложности, в маневрах были задействованы около 2 тыс. военнослужащих и свыше 400 единиц различной техники и спецсредств. Руководил учением замкомандующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

Использованы фотографии: http://function.mil.ru
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Комментарии 12

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  1. хрыч Сегодня, 08:17
    Привет рисоедам drinks
    хрыч
    1. LSA57 Сегодня, 08:29
      Цитата: хрыч
      Привет рисоедам

      да и не только им одним
      LSA57
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:40
      Бардака(дерьмократического) на наших, дальневосточных рубежах не допустим!
      Нас мало ,но мы в тельняшках..Так держать десантура ! soldier
      ОТДЕЛ
    3. andy.v.lee Сегодня, 09:41
      Да уж, сто миллионов приграничных китайцев "сильно испугалось"! fellow
      andy.v.lee
      1. хрыч Сегодня, 09:46
        А вам не понять, как ужасно термо-ядерное оружие и почему его надо бояться. Просто многие наши граждане не могут понять и врубиться, почему нас боятся европейцы, американцы, китайцы и японцы. Может из-за тысяч боеголовок, может из-за истории, ибо мы всем успели навалять (включая японцев и китайцев), а может просто мы страшненькие laughing
        хрыч
        1. andy.v.lee Сегодня, 11:00
          Китай давно не боится РФ. СССР уважал, РФ - НЕТ!
          В плане экономики РФ для Китая - страна третьего мира.
          andy.v.lee
          1. хрыч Сегодня, 11:09
            Цитата: andy.v.lee
            Китай давно не боится РФ. СССР уважал, РФ - НЕТ!

            Это вам Китай сказал? У СССР китайцы боялись стратегических сил, остального бояться было нечего, РФ полностью унаследовала то, чего так пугало соседей. Идите и учите поражающие факторы ядерного взрыва laughing
            хрыч
            1. andy.v.lee Сегодня, 14:38
              Китай мне известен изнутри.
              А как заявление недавнее, "Путин: Ельцин сдал все наши ядерные секреты американцам" на Валдае?
              andy.v.lee
  2. тасха Сегодня, 08:42
    отдельное соединение ВДВ действовало в тылу условного противника и выполняло задачи в условиях активного применения диверсионно-разведывательных групп, средств радиоэлектронной борьбы и высокоточного оружия условного противника.

    Хмм. А как же активное применение противником средств ПВО? wink
    тасха
    1. СЕРЖ ант Сегодня, 09:21
      hi А это коллегам не интересно-"Нааа-конь,шашки вон!!!!!" laughing
      СЕРЖ ант
  3. Кокос Сегодня, 09:30
    Наш десант (если не будет парашютов) и на простынях летать будет laughing эти могут ВСЁ!
    Кокос
  4. Холуай Сегодня, 14:45
    Этой Бригаде недавно было присвоено звание-Гвардейская. А Войны нет,Сирии тогда не было...
    Холуай
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