14:54 21 октября

В Польше вступил в силу закон о сносе памятников советским воинам

С сегодняшнего дня в Польше вступил в силу закон, который официально разрешает сносить памятники советским воинам-освободителям. Если до вступления закона в силу памятники рушили либо самоорганизованные группы вандалов или вандалы из числа властей на местах, то теперь официальная Варшава, по сути, решила процесс возглавить.

Закон официально носит название «О запрете пропаганды коммунизма». И, в его трактовке, любой памятник, посвящённый освобождению Польши от нацизма советскими воинами, теперь тоже приравнивается к пропаганде коммунизма.

В Польше вступил в силу закон о сносе памятников советским воинам



При этом в Варшаве заявили, что пока не распространяют действие закона на захоронения советских солдат и офицеров на польской территории. Надо полагать, что это «пока».

Инициатором идеи приравнять памятники воинам-освободителям, 600 тысяч которых сложили головы за освобождение Польши, является так называемый Институт национальной памятник. Очевидно, память у этого института короткая... Мало того, под национальной памятью ИНП понимает откровенную борьбу с собственной историей.

Эксперты часто говорят: это решение польских властей, но не польского народа. Но разве не польский народ а) выбрал эту власть, б) в целом никак не реагирует на откровенную борьбу власти с историей Польского государства.

В то же время польская сторона крайне ревностно относится к собственным памятникам на территории России. Катынский мемориал Варшава призывают ещё больше расширить и одновременно с этим в очередной раз покаяться...

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 79

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  1. Logall Сегодня, 09:39
    Я бы принял закон о сносе польского парламента!
    Ничего, следующий раз, с помощью ядреный бомбы высвобождать будем...
    А после, на пустыре памятник поставим, советским воинам-освободителям! Уже некому сносить будет...
    Logall
    1. 210окв Сегодня, 09:44
      Александр hi Там крышу снесло уже давно..А вот вопрос о мемориале в Катыни уже перезрел.И хватит говорить о том что мы с памятниками не боремся..
      Цитата: Logall
      Я бы принял закон о сносе польского парламента!
      Ничего, следующий раз, с помощью ядреный бомбы высвобождать будем...
      А после, на пустыре памятник поставим, советским воинам-освободителям! Уже некому сносить будет...
      210окв
      1. Logall Сегодня, 09:46
        Сколько раз по этому вопросу я с вами спорил? Насчёт катыни... А вот теперь согласен! hi
        Logall
        1. 210окв Сегодня, 09:50
          Я просто некоторым образом имел отношение к этому мемориалу..Нет,не по линии НКВД..Хотя этой организацией там и не пахло....Участием в строительстве..Кстати через дорогу-санаторий "Борок"-это МВД.И он там был до войны..Какой гадит там где отдыхает?Сайт слово "неумный" не дает ставить...
          Цитата: Logall
          Сколько раз по этому вопросу я с вами спорил? Насчёт катыни... А вот теперь согласен! hi
          210окв
          1. Logall Сегодня, 09:54
            Цитата: 210окв
            Я просто некоторым образом имел отношение к этому мемориалу..Нет,не по линии НКВД..

            А жаль! Нашёл бы вас, чтобы лично руку пожать... drinks
            Logall
            1. Чёрный Сегодня, 10:18
              Поляки делают вид, что не понимают: благодаря героизму Советского солдата существует еще Польша и есть Поляки. Но, история движется по спирали, имеет свойство повторяться и кто его знает, что дальше будет...
              Чёрный
              1. To be or not to be Сегодня, 10:55
                ...а дальше будет утро и рассвет . и потомкам этих правителей Польши будет стыдно за деяния их предков..В противном случае у Польши нет будущего!
                To be or not to be
      2. volodya Сегодня, 09:47
        Цитата: 210окв
        Там крышу снесло уже давно..

        volodya
        1. Стас Снежин Сегодня, 14:11
          ВСЮ продукцию импортируемую из Польши, принимать только в именно патриотическом оформлении (звёзды, серп и молот и т.д.) пусть сами заморачиваются...
          Стас Снежин
      3. LSA57 Сегодня, 09:54
        Цитата: 210окв
        Катыни уже перезрел.И хватит говорить о том что мы с памятниками не боремся.

        а по большому счёту памятник непонятно куму и непонятно чему. ясно только одно, там есть убитые польские офицеры. а вот кто их убил огромный вопрос.
        LSA57
      4. filalex79 Сегодня, 14:20
        Мемориал в Катыни следует попросту забросить, а дорогу к нему перекопать!
        filalex79
    2. Зяблицев Сегодня, 09:51
      А ведь Иосиф Виссарионович и Алозич были правы, когда разделили этот гадюшник пополам!А вот потом Иосиф Виссарионович зря слабину дал...
      Зяблицев
      1. 210окв Сегодня, 09:54
        Предательство у ляхов в крови...Тут даже вспомним Андерса..Надо было его выпустить в Магадан..
        Цитата: Зяблицев
        А ведь Иосиф Виссарионович и Алозич были правы, когда разделили этот гадюшник пополам!А вот потом Иосиф Виссарионович зря слабину дал...
        210окв
      2. Ольгович Сегодня, 10:12
        Доброе утро, Евгений! hi
        я бы,все-таки, не ставил их рядом-гитлер в польше наступал, мы-оборонялись. Если бы Гитлер не напал, то и нас бы там не было.
        Насчет ошибки-да, согласен, Сталин говорил в 1945, что для русских русских вопрос о Польше является вопросом чести:
        Вопросом чести потому, что у русских в прошлом было много грехов перед Польшей. Советское правительство стремится загладить эти грехи. "

        В чем Россия виновата? request

        А на Польшу надо подавать в суд: нарушены договора о взаимном уважении памятников, имеющих истрическую ценность для ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ стороны. И речь совсем не о кладбищах. а именно о таких, что хотят сненти....
        Ольгович
        1. Зяблицев Сегодня, 10:23
          Доброго времени суток! hi Соглашусь и с разъяснением и трактовкой полностью!
          Зяблицев
      3. Pirogov Сегодня, 10:20
        Цитата: Зяблицев
        А ведь Иосиф Виссарионович и Алозич были правы, когда разделили этот гадюшник пополам!А вот потом Иосиф Виссарионович зря слабину дал..

        Да Сталин зря пожалел пляхов как показывает история ,хороший лях мёртвый их не делить нужно было ,а резать это моё мнение.
        Pirogov
    3. Tusv Сегодня, 10:08
      Я бы принял закон о сносе польского парламента!

      Хотелось бы сказать браво, бис три раза. Но мы уже травим ихнее его мего по полной программе:
      - Мы большые,
      - У нас есть Путин
      - С Нами считаются
      - Нас боятся
      А У шляхты что есть?
      Самомнение выше крыши, Вышеградская четверка и благодарный зритель США и Прибалтненные. Фсё! Ни какого междуморяья или трехморья, первой армии полуострова юроп тоже нет.
      Что остается бедным полякам? Только сносить свою память hi
      Tusv
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 09:40
    Придется сносить Польшу..! Сами напрашиваются..
    ОТДЕЛ
    1. резервист Сегодня, 10:16
      сносить Польшу

      Когда Собянин сносил ларьки, я радовался,
      ведь эти уродливые коробки так портили улицу... belay
      резервист
      1. резервист Сегодня, 10:17
        - А почему на вашей карте Польша входит в состав Германии?
        - Я художник, я так вижу! hi
        резервист
        1. резервист Сегодня, 10:19
          - Дорогой - посмотри в интернете, как мебель в квартире по фэншую расставить?
          - Милая, по фэншую Польшу вообще сносить надо... laughing yes
          резервист
  3. Арон Заави Сегодня, 09:41
    Грустно. За такие ошибки народ всегда платит дорого.
    Арон Заави
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:47
      Цитата: Арон Заави
      Грустно. За такие ошибки народ всегда платит дорого.

      Все верно Арон! Это конкретный "косяк" поляков и Сталина, когда отдал приказ города Польши не бомбить и пытаться спасти города не взирая на потери..Что и было сделано ! Сколько солдатиков полегло ...За этих псов .
      Следующий раз ...Господи прости за такие мысли. hi
      ОТДЕЛ
  4. д^Амир Сегодня, 09:42
    Катынский мемориал Варшава призывают ещё больше расширить


    вот как-то так.... расширять экологическую зону за счет сокращения площади катыни... т.е. сносить в пропорциональном отношении.....
    д^Амир
    1. 210окв Сегодня, 09:45
      Кстати место там хорошее-зона отдыха..Красный бор..
      Цитата: д^Амир
      Катынский мемориал Варшава призывают ещё больше расширить


      вот как-то так.... расширять экологическую зону за счет сокращения площади катыни... т.е. сносить в пропорциональном отношении.....
      210окв
      1. д^Амир Сегодня, 09:48
        ну вот видите... такое место пропадает!!!!!!
        д^Амир
    2. LSA57 Сегодня, 09:57
      Цитата: д^Амир
      расширять экологическую зону за счет сокращения площади катыни.

      а лучше зарыть его поглубже
      LSA57
      1. д^Амир Сегодня, 09:58
        т.е переместить на минусовую отметку.... тоже можно....
        д^Амир
        1. LSA57 Сегодня, 10:02
          Цитата: д^Амир
          т.е переместить на минусовую отметку..

          и экология не пострадает
          LSA57
    3. demo Сегодня, 10:03
      Конечно это они от нас просят многого, но ради размещения останков нынешних руководителей Польши можно и расшириться.
      demo
      1. д^Амир Сегодня, 10:05
        не... не надо столько счастья... пусть у себя оставляют... а то вон одни неумные по пьянке грохнулись... так до сих пор.....
        д^Амир
  5. п-к Опарышев Сегодня, 09:43
    Сама то Польша не помнит,как в 38 отторгла часть земель чехии(или Словакии) не вспомню точно.И фактически участвовала в развязывании Войны.А после освобождения,что Польшу гнобили?Да у них была свобода получше многих.
    п-к Опарышев
    1. CT-55_11-9009 Сегодня, 11:20
      Цитата: п-к Опарышев
      ама то Польша не помнит,как в 38 отторгла часть земель чехии(или Словакии) не вспомню точно.

      Чехии. Они отжали часть Тешинской области.
      CT-55_11-9009
  6. Roma-1977 Сегодня, 09:44
    Наиболее фантасмагорично будет выглядеть снос советских памятников на территориях Польши, которые до 1945 года были Германией. А это будет, так как туда после 1945 года переселяли "кресовяков" с территорий Западной Украины и Западной Беларуси и бандеровцев с территорий юго-восточной Польши, чьи дети и внуки были полностью ассимилированы поляками, но наследственная австро-венгерская ненависть к москалям которым почему-то передалась без изменений.
    Roma-1977
  7. Перейра Сегодня, 09:45
    Нам надо самим памятники делать.
    Например в память Освободительного похода 1939 г. или Суворову.
    Перейра
  8. Вождь краснокожих Сегодня, 09:49
    Ну, вот "война с памятниками" приняла официальное оформление. И не знаешь как поступить. Когда то на море я спорил с поляком об участии Советской армии в освобождении его страны. Так он парировал 1939 годом. Мол нечего было тогда захватывать и два года ксендзов в лагеря отправлять...
    Неужели потом наши солдаты не искупили политическую ошибку руководства страны?
    Вождь краснокожих
    1. УАЗ 452 Сегодня, 10:53
      В 1939 году поляки поплатились за свою же подлость в 1938-м - за совместный с немцами раздел Чехословакии. Так что кому корчить из себя целку, но только не полякам - фактическим инициаторам второй мировой войны. Ну а то, что их союзник - Германия, их уже через год кинула, ну вот значит как-то так - клиент попользовался, но не заплатил, значит изнасилование.
      УАЗ 452
  9. синоби Сегодня, 09:51
    Так они всю свою историю на чужие земли зарились.Не чему тут удивлятся.Будут старательно вытравливать любую память о том как их самих от завоевателей освобождали.А народ что,вымрут последние кто войну помнит и всё.Будет верить в то что голивуд скажет и по ящщику покажут.
    синоби
  10. pvv113 Сегодня, 09:57
    в Польше вступил в силу закон, который официально разрешает сносить памятники советским воинам-освободителям

    Нелюди, ничего святого
    pvv113
    1. Джедай Сегодня, 10:03
      hi Присоединяюсь к Вашим словам, так как более крепкие выражения не пропустит цензура.
      Джедай
      1. pvv113 Сегодня, 10:07
        К таким удодам и отношение должно быть соответствующее
        pvv113
        1. Джедай Сегодня, 10:11
          Никогда не симпатизировал полякам за их русофобию. Понимаю немцев, которые презрительно именуют их "свиньями". А уж тот факт что ведут поляки себя как женщины с пониженной социальной ответственностью и вовсе не подлежит сомнению.
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 10:12
            Наверное последние нормальные поляки остались в фильме "4 танкиста и собака"
            pvv113
            1. Джедай Сегодня, 10:16
              Да, у нас его по каналу БТ-3 показывают. good
              Джедай
              1. pvv113 Сегодня, 10:20
                В детстве был одним из любимых фильмов.
                В Белоруссии в поселке Ленино раньше был музей Советско-польской дружбы (сейчас не знаю, остался или нет). А нынешняя Польша, кроме рвоты, ничего не вызывает
                pvv113
                1. Джедай Сегодня, 10:23
                  Цитата: pvv113
                  А нынешняя Польша, кроме рвоты, ничего не вызывает

                  Это точно, хотя нормальные и адекватные люди там есть, это факт.
                  Джедай
                  1. pvv113 Сегодня, 10:28
                    Естественно, всех поляков под одну линейку нельзя ровнять. Была статья, что в какой-то польской деревне реставрировали памятник советским воинам.
                    Но мнение о всей стране создается по акциям ее правительства. А польское правительство, выплясывая под американские барабаны, делает все возможное, чтобы выставить себя в самом неприглядном свете
                    pvv113
                    1. Джедай Сегодня, 10:31
                      Цитата: pvv113
                      делает все возможное

                      Уже сделало, но явно не собираются останавливаться на достигнутом. Тем более что Трамп их фактически назначил "любимой женой" в Европе.
                      Джедай
                      1. pvv113 Сегодня, 10:33
                        Вот поляки и лезут из кожи, отрабатывая назначение
                        pvv113
  11. Ураган70 Сегодня, 09:57
    Ну, блин, понятно что мы не они, но жестко отреагировать то уже пришло время! И не мычанием, а действиями! Очистить землю Смоленска от любого напоминания о гиенах! Для начала! Всю торговлю пересмотреть с ними, в том числе энергоносителями! Это ж вроде наше, общее? Лично я без польского товара обойдусь точно, никогда, к примеру, не нравились польские яблоки! Дедушку Грефа заставить или уйти оттуда или поднять процент, чтоб не позориться перед россиянами! Это я по мелочи, но пора отрезвляющего пендаля дать!
    Ураган70
  12. oldzek Сегодня, 09:59
    давно известно что историю пишут победители,поэтому ничего иного от ультранационалистов пришедших к власти в Польше ждать не приходиться.ИМХО
    oldzek
  13. К-50 Сегодня, 09:59
    закон официально разрешает сносить памятники советским воинам-освободителям

    Больше освобождать не будем. Сотрём нах рен с лица Земли и превратим в стеклянную пустыню.
    Раз эти твари добра не помнят, то потомки забудут про этих тварей!!!
    К-50
  14. Yoshi Сегодня, 10:00
    Стыдно!
    Вот верно Фурсов сказал о том, что нынешнее объединение Европы - это вторая попытка. Первая была сделана Гитлером. Получается, что они закончили гитлеровский проект и теперь готовят базу для стирания из истории памяти о былых событиях...
    Yoshi
    1. Tusv Сегодня, 10:21
      Цитата: Yoshi
      Вот верно Фурсов сказал о том, что нынешнее объединение Европы - это вторая попытка

      Навскидку Атилла, Карл Великий, Барбаросса, Вильгейм, Наполеон. Гитлер.
      Попыток уже больше двух
      Tusv
      1. УАЗ 452 Сегодня, 11:02
        Первой попыткой был Рим, пожалуй. И не сказать, чтобы неудачной. Все последующие пока сравнимым успехом похвастаться не могут. Но всё же - и один успешный раз, уже прецедент.
        УАЗ 452
  15. Бывший комбат Сегодня, 10:00
    Россия опять утрется? Почему бы не отреагировать симметрично? Вопервых снести все пшеческие захоронения в Катыни и еще памятники тем уродам, что на самолете разбились? Ссылки на то, что это не "цивилизовано" для россиян смешны. Вспоминаем как россияне громили памятники СВОИМ ЖЕ ВЕЛИКИМ людям (Дзержинскому, Сталину, Ленину и т. Д.) А тут очистить свою землю от памяти всяким своим врагам сам Бог велел.
    Бывший комбат
    1. japs Сегодня, 10:26
      Зачем пороть горячку?
      Госдума пусть примет решение провести окончательное расследование Катыни. По результатам принять решение о сносе мемориала и установке памятной таблички о зверствах нацистов. А на месте катастрофы пьяной компании польских главнюков поставить памятный знак, где прямо указать, что перепили и поэтому самоубились.
      japs
  16. Горный стрелок Сегодня, 10:09
    Мемориал в Катыни законсервировать. Доступ к нему прекратить!
    Горный стрелок
    1. УАЗ 452 Сегодня, 11:00
      Ни в коем разе! Максимально облегчить доступ к нему полякам, пустить бесплатные автобусы от ближайших аэропортов и ЖД вокзалов. Но только дорога к мемориалу должна пролегать мимо экспозиции, посвящённой трагедии красноармейцев. погибших в польском плену в 1920 году, другим аспектам наших непростых взаимоотношений, которые из школьной программы молодые поляки точно не узнают.
      УАЗ 452
  17. Волька Сегодня, 10:09
    воюя с памятниками поляки отрицают историю, тем самым отрицают самих себя как нацию, потому во всех своих бедах прежде виноваты сами, ибо завистливы и жадны, непомерно тщеславны, но неисправимо тупы, ища виноватых в собственной глупости...
    Волька
  18. Куница Сегодня, 10:10
    Да если и пропаганда коммунизма, а что в нём плохого. Одна из лучших идей человечества. Богачи вечно боятся от неё)))
    Куница
  19. холодильник Сегодня, 10:38
    Как жаль, что в СССР не оказалось своего Дэн Сяопина. У нас самые, самые, что были в природе коммунисты сдали и страну и всё, за что Советский народ воевал. Официальной Москве надеюсь понятно, что ляхам ближе доллар и евро, кстати и братцкий народец юга России туда же полез. Теперь протесты поздно высказывать, жаль конечно наших Воинов и память о них, но политика меченого и ебн, да вот и результат.
    холодильник
  20. Воля Сегодня, 10:41
    Жаль, что у многих народов не самые умные становятся их "головами".
    Воля
  21. штольц Сегодня, 10:44
    Цитата: Logall
    Я бы принял закон о сносе польского парламента..

    Вы можете поковыряться в носу или ещё где-либо, а законы принимают другие. Если решили выступить, то пишите по делу, а не несите бред.
    штольц
  22. капрал Сегодня, 10:47
    А что все так возбудились? Может в этой ситуации и доля нашей вины есть?
    Повторю свой комментарий из такой же темы от 19.07 2017.
    Отсутствие каких стратегически материалов и техники помешало ядерной державе вывезти свои памятники к себе, и устроить перезахоронение наших воинов. Там же на их могилы гадить будут, а так пусть бы лежали в родимой земле.
    Или у государства бабки только на зарплаты депутатам не жалко? Так можно было и за счет пшеков организовать.

    Поляки де-юре в своем праве.Ихняя территория- что хотят,то и делают. Хотя с моральной точки зрения- полные у.р.о.д.ы.
    А вот наше правительство каким местом думает? Если нам дороги памятники,нужно организовать эвакуацию на Родину, если это повод, чтоб обвинить поляков в неблагодарности, то в моральном плане мы от них недалеко ушли.
    капрал
    1. УАЗ 452 Сегодня, 10:57
      Погибших в своей стране достойно похоронить не можем (да даже и сосчитать до сих пор не можем), куда уж тут до заграничных могил.
      Почитайте здесь: http://kanoner.com/2017/10/20/157303/
      УАЗ 452
      1. капрал Сегодня, 11:08
        Цитата: УАЗ 452
        Почитайте здесь

        Н-да... what Нет слов.
        капрал
  23. УАЗ 452 Сегодня, 10:47
    У нас действуют умнее: памятники просто не ставят. Посмотрите вот здесь:
    http://kanoner.com/2017/10/20/157303/
    1000 погибших захоронены рядом с городом-героем, о месте захоронения знали, и никаких поползновений ни в плане перезахоронить, ни построить мемориал на месте братской могилы. Просто заросший бурьяном, даже не огороженный пустырь.
    УАЗ 452
  24. штольц Сегодня, 11:00
    Цитата: капрал
    А что все так возбудились? Может в этой ситуации и доля нашей вины есть?

    Да, но только в той мере, что когда-то служил в СГВ и с поляками иногда водку пьянствовал.
    штольц
  25. Молодой_Коммунист Сегодня, 11:05
    В Польше вступил в силу закон о сносе памятников советским воинам

    Сделаем ли мы что-нибудь реальное в ответ, али Лавров снова вяло пошевелит своей озабоченостью?
    Молодой_Коммунист
  26. Комментарий был удален.
  27. БМП-2 Сегодня, 11:40
    Запретить к... чертям собачьим Польшу на территории России!!! yes
    БМП-2
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  29. saturn.mmm Сегодня, 11:46
    Самым главным памятником советским воинам в Польше является Варшава восстановленная СССР после войны, так вперед же поленья, рушьте этот ненавистный вам памятник.
    saturn.mmm
  30. Гардамир Сегодня, 11:51
    А что все возбудились. Угадайте страну президент которой на коленях каялся перед поляками. Где завешивают мавзолей, вешают доски памяти и ставят памятники нацистским пособникам типа Маннергейма и Краснова. Где восхваляют предателя Солженицына. И где втихушку не афишируя сносят советское прошлое.
    Гардамир
  31. perepilka Сегодня, 11:57
    Кто то сказывал, что если в прошлое из пистолета стрельнуть, то в ответку 152мм чемодан прилетит request
    perepilka
  32. Kars Сегодня, 12:01
    Ну я бы предложил организовать перевозку всех захоронений советских солдат на родину.зачем им в чужой земле лежать.а памятник освобождению-ну бог с ними.
    Kars
  33. к174ун7 Сегодня, 12:12
    У панов главная фишка - русофобия. Это явление насаждается Западом и неплохо оплачивается. Пока беспамятсво хорошо проплачивается, безобразия будут продолжаться. Глядя на это, наши "бывшие", имея ввиду прибалтов, изо всех сил стараются протолкаться к кормушке на волне самокультивируемой русофобии.Русофобия цветет у них пышным цветом. Правда плату за старание получают в основном натурой: военной техникой категории "секонд хенд" и натовскими батальонами на территории "незалежной" Прибалтики. Но все же русофобом №1 стремиться стать руководство Украины. Те выпоняют и перевыполняют все поручения кураторов, включая "декомунизацию", газовую войну и войну со своим народом. Плата идет секонд хенд -оружием и ярмом в виде кредитов. Правда для верхушки кредиты совсем неплохой корм. Обычные люди имеют то что имеют. Многие из простых имеют изрядную долю русофобии внедренную в сознание за четверть века. Возвращаясь так сказать к нашим полякам следует отметить, что они находятся на вершине русофобской пирамиды и съедают за это самое вкусное. Но и отрабатывать надо.
    к174ун7
  34. Fylhtq Сегодня, 12:16
    Естественно, слабых бьют, РФ сейчас слаба, кроме очень жутких озабоченностей Лаврова, больше ничего нет. Хотя на самом деле полно даже экономических рычагов.
    Fylhtq
  35. ватник Сегодня, 14:13
    Что за нелюди просто изумляюсь руководству нынешней Польши.
    ватник
  36. APASUS Сегодня, 14:36
    Я конечно против ответных мер,но похоже по другому образумить "партнера" не получиться .Значит надо объявить сбор подписей по ликвидации польских захоронений в России.
    Так сказать, информация для размышления ...................
    APASUS
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