В Польше вступил в силу закон о сносе памятников советским воинам

С сегодняшнего дня в Польше вступил в силу закон, который официально разрешает сносить памятники советским воинам-освободителям. Если до вступления закона в силу памятники рушили либо самоорганизованные группы вандалов или вандалы из числа властей на местах, то теперь официальная Варшава, по сути, решила процесс возглавить.Закон официально носит название «О запрете пропаганды коммунизма». И, в его трактовке, любой памятник, посвящённый освобождению Польши от нацизма советскими воинами, теперь тоже приравнивается к пропаганде коммунизма.При этом в Варшаве заявили, что пока не распространяют действие закона на захоронения советских солдат и офицеров на польской территории. Надо полагать, что это «пока».Инициатором идеи приравнять памятники воинам-освободителям, 600 тысяч которых сложили головы за освобождение Польши, является так называемый Институт национальной памятник. Очевидно, память у этого института короткая... Мало того, под национальной памятью ИНП понимает откровенную борьбу с собственной историей.Эксперты часто говорят: это решение польских властей, но не польского народа. Но разве не польский народ а) выбрал эту власть, б) в целом никак не реагирует на откровенную борьбу власти с историей Польского государства.В то же время польская сторона крайне ревностно относится к собственным памятникам на территории России. Катынский мемориал Варшава призывают ещё больше расширить и одновременно с этим в очередной раз покаяться...