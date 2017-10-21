14:51 21 октября

СМИ: Израиль продолжит бомбить Сирию, несмотря на позицию России

Израильские СМИ и отдельные эксперты ни дня не могут обойтись без сообщений и новостей, так или иначе связанных с Россией. Так, израильский портал News.co.il явно не без удовлетворения цитирует источники, в которых заявлено, что израильские самолёты продолжат нанесение по территории Сирии, «не считаясь с мнением Российской Федерации».

СМИ: Израиль продолжит бомбить Сирию, несмотря на позицию России


При этом израильский ресурс, ссылается на данные немецкого информационного агентства dpa, которое сообщает о последствиях недавнего авиаудара израильских самолётов по территории сирийских правительственных войск в провинции Эль-Кунейтра. В материале сообщается, что в результате авиаудара ВВС Израиля трое сирийских военнослужащих получили ранения, один из них находится в тяжёлом состоянии. Ударом с воздуха уничтожено 130-мм орудие. Ранее сообщалось, что до этого удар был нанесён по батарее ПВО С-200.


В Израиле продолжают считать сирийскую армию и «режим Асада» ответственными за всё то, что происходит в Сирии. Ровно по той же логике власти самого Израиля, надо полагать, ответственны за бесконечное число террористических актов, которые в этой стране в течение десятилетий устраивают радикалы. А если так, то в качестве продолжения израильской «логики» - и территорию Израиля нужно накрывать огнём, причём именно по позициям вооружённых сил страны?

Ранее в прессе появилась информация о разногласиях России и Израиля по вопросу создания буферной зоны на сирийско-израильской границе. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, отправившийся после встречи с Сергеем Шойгу в Вашингтон, заявил, что все эти заявления – «ложь прессы», так как «никаких разногласий у Израиля с Россией по этому вопросу нет».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 236

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:00
    Я в этом никогда не сомневался! Сейчас начнется..спасибо мужики за статью в субботу..хе хе
    На границу с Израилем нужно стягивать международные миротворческие силы Иран, Китай , Казахстан ..ну короче всех наших ..И если что , мочить..))))
    ОТДЕЛ
    1. Logall Сегодня, 10:02
      Виталий, Приветствую!
      по той же логике власти самого Израиля, надо полагать, ответственны за бесконечное число террористических актов, которые в этой стране в течение десятилетий устраивают радикалы

      Так что, можно начинать бомбить Израиль?
      Обвинить в тирании режим господина нетаньяху! Мол из-за его режима террористом его стране живется плохо... Создать коалицию и...
      Logall
      1. LSA57 Сегодня, 10:05
        Цитата: Logall
        Так что, можно начинать бомбить Израиль?

        давно пора.
        LSA57
        1. СЕРЖ ант Сегодня, 10:17
          Кишка тонка.Да и желания не наблюдается такого-в маскве при власти они же и есть.
          Кто же сам себя бомбить будет.
          СЕРЖ ант
          1. Captain Nemo Сегодня, 10:50
            Это у Вас сейчас разжигание национальной розни получилось? Не любите евреев, правда?
            Captain Nemo
            1. юрий лазарев Сегодня, 10:55
              А за что их любить?
              юрий лазарев
              1. Владимир16 Сегодня, 12:09
                Вспомнил Папанова:
                буду бить сильно, но аккуратно
                laughing
                Владимир16
              2. den.perfiljew Сегодня, 14:45
                А их не нужно любить, с ними надо работать!
                den.perfiljew
            2. SOF Сегодня, 14:03
              Цитата: Captain Nemo
              Это у Вас сейчас разжигание национальной розни получилось? Не любите евреев, правда?

              ...а разве это не понятно? Для чего ещё индивидуум будет 6-го октября сего года регистрироваться и такие высказывания задвигать? Как и его группа поддержки в лице "Юрия Лазарева"- тот вообще казачок засланный от сегодняшнего числа. Вы до марта 2018-го ещё и не такое здесь увидите.
              SOF
          2. юрий лазарев Сегодня, 10:56
            почему солцеликий щукарь не в ермолке?
            юрий лазарев
          3. jjj Сегодня, 10:57
            Цитата: СЕРЖ ант
            Кишка тонка.Да и желания не наблюдается такого-в маскве при власти они же и есть.
            Кто же сам себя бомбить будет.

            А помните знаменитое путинское: "Заколебаетесь пыль глотать"! Посмотрите на сюжет именно с этой стороны
            jjj
            1. Владимир16 Сегодня, 12:05
              Напомнило ходоков у Ленина. laughing
              Действительно колхозники в шапочках, чегой-то выпрашивают у ВВП. Он явно не в их шарашке и их это напрягает. Отсюда и сходнячок-прошение организовали. wink
              Владимир16
              1. jjj Сегодня, 13:50
                А людей в шляпах, кстати, двенадцать. Как апостолов
                jjj
          4. Навигатор 1 Сегодня, 11:37
            Сержант молодец, красавец, сильно, точно. good drinks laughing
            Навигатор 1
        2. ver_ Сегодня, 10:20
          ...дык там, однако шибко много с России евреёв ( двойное гражданство) - своим евреям тёплых мест могет не хватить -передел во властных структурах начнётся - на нас отразится... ,нам это надо? - вот в чём вопрос..
          ver_
        3. dorz Сегодня, 10:30
          Цитата: ОТДЕЛ
          На границу с Израилем нужно стягивать международные миротворческие силы Иран, Китай , Казахстан ..ну короче всех наших ..И если что , мочить..))))

          Так нельзя поступать, это не гуманно. А где тогда будут проходить лечение раненые террооисты?
          dorz
          1. Logall Сегодня, 10:57
            Цитата: dorz
            Так нельзя поступать, это не гуманно. А где тогда будут проходить лечение раненые террооисты?

            Logall
            1. dorz Сегодня, 11:17
              [quote=Logall][quote=dorz][/quote]
              Спасибо за картинку, умник. Давно ищу такую.
              dorz
              1. Logall Сегодня, 11:20
                Да ладно, я же пошутил! Мы с белорусскими братьями давно уже войну ведём
                Logall
          2. Krasnodar Сегодня, 13:00
            Цитата: dorz
            Цитата: ОТДЕЛ
            На границу с Израилем нужно стягивать международные миротворческие силы Иран, Китай , Казахстан ..ну короче всех наших ..И если что , мочить..))))

            Так нельзя поступать, это не гуманно. А где тогда будут проходить лечение раненые террооисты?

            Гуманно не гуманно....лишняя война с соперником посильнее Турции это классно...только этого народу теперь и не хватает ....
            Krasnodar
        4. Antony Сегодня, 10:34
          Мало того, можно! Резолюцию СБ ООН о незаконности аннексии Голанских высот аж от 1982 года никто не отменял, а Израиль её не признаёт! Бомбить срочно...
          Antony
        5. Стас Снежин Сегодня, 14:00
          Бесконечно это не может происходить, так что ждём серию вторую: "Израиль получает по мордасам.". Желательно конкретно и основательно..
          Стас Снежин
      2. 210окв Сегодня, 10:06
        Бомбить не надо.А вот сбить стервятников не мешало бы...Единственно что как они наносят удары.Если не залетая на территорию Сирии,то перехватить ракеты попробовать..
        Цитата: Logall
        Виталий, Приветствую!
        по той же логике власти самого Израиля, надо полагать, ответственны за бесконечное число террористических актов, которые в этой стране в течение десятилетий устраивают радикалы

        Так что, можно начинать бомбить Израиль?
        Обвинить в тирании режим господина нетаньяху! Мол из-за его режима террористом его стране живется плохо... Создать коалицию и...
        210окв
        1. Logall Сегодня, 10:13
          Цитата: 210окв
          Единственно что как они наносят удары.Если не залетая на территорию Сирии,то перехватить ракеты попробовать..

          Дорого это! И лишено логики:
          Если твою страну бомбят не залитая за твои границы то , что нельзя убить врага? Сбивать там откуда запускают!
          Logall
        2. NIKNN Сегодня, 10:37
          Цитата: 210окв
          Бомбить не надо.А вот сбить стервятников не мешало бы...

          Сбить не проблема..., а вот как объяснить шавкам , что хозяина пора менять или с огоизбранностью как то поакуратней..., ведь нарвутся, Влезть в разборки в Сирии и оказать там влияние уже не получится, а потом.. за все надо платить. А ихний писк о великих Израильских ВС писк если серьезно за них возьмутся..., бармалеи уже не те, далеко не те и разведка и тактика у них на уровень выходят, а по численности так они и с вилами могут... request
          NIKNN
          1. Krasnodar Сегодня, 13:10
            Цитата: NIKNN
            Цитата: 210окв
            Бомбить не надо.А вот сбить стервятников не мешало бы...

            Сбить не проблема..., а вот как объяснить шавкам , что хозяина пора менять или с огоизбранностью как то поакуратней..., ведь нарвутся, Влезть в разборки в Сирии и оказать там влияние уже не получится, а потом.. за все надо платить. А ихний писк о великих Израильских ВС писк если серьезно за них возьмутся..., бармалеи уже не те, далеко не те и разведка и тактика у них на уровень выходят, а по численности так они и с вилами могут... request

            А Вы претендуете быть хозяевами израильских шавок? )))
            Напоминает моего тестя. По моему переезду в Россию предлагал мне работать у него. Я вежливо ответил, что подумаю. Когда узнал у жены, какие у нас ежемесячные траты, эту тему больше не поднимал )))))
            Krasnodar
            1. NIKNN Сегодня, 13:14
              Цитата: Krasnodar
              А Вы претендуете быть хозяевами израильских шавок? )))

              Хояевами мы быть не претендуем... (За "шавок" извиняюсь, не мой стиль , вырвалось в контексте) Имелось в виду , что только у "шавок" может быть хозяин...
              NIKNN
              1. Krasnodar Сегодня, 13:27
                Цитата: NIKNN
                Цитата: Krasnodar
                А Вы претендуете быть хозяевами израильских шавок? )))

                Хояевами мы быть не претендуем... (За "шавок" извиняюсь, не мой стиль , вырвалось в контексте) Имелось в виду , что только у "шавок" может быть хозяин...

                Да не надо извиняться, как личное оскорбление я это не воспринимаю. Про хозяев - ну сами подумайте:
                Штаты покрывают Израилю бабки на часть расходов по оборонке.
                Прикрывают его в Совбезе ООН
                Геополитического интереса у США в этом нет
                Самая богатая этническая группа в США это евреи
                Ну кто чей хозяин? :)
                Krasnodar
                1. NIKNN Сегодня, 13:43
                  Цитата: Krasnodar
                  Самая богатая этническая группа в США это евреи
                  Ну кто чей хозяин? :)

                  Не поспоришь.... smile Оказывается вот кто политику США делает, а мы на бедных американцев....гоним... request
                  NIKNN
                2. Кент0001 Сегодня, 14:02
                  Американские богатые сионисты правят миром? Или для Вас это открытие????
                  Кент0001
        3. юрий лазарев Сегодня, 10:59
          Самое эффективное это уничтожать еврейские самолеты на аэродромах,они там рядом.можно старой Точкой У накрывать,чтоб не списывать.
          юрий лазарев
      3. Бейтар Сегодня, 10:14
        Цитата: Logall
        Мол из-за его режима террористом его стране живется плохо.

        лучше бы конечно ,что бы террористам вообще не жилось,но сойдемся на плохо.
        Бейтар
        1. Logall Сегодня, 10:19
          Цитата: Бейтар
          лучше бы конечно ,что бы террористам вообще не жилось

          Согласен с вами! Вот теперь попробуйте объяснить Это вашему правительству, что с ан нусрой заигрывает...
          Logall
          1. Бейтар Сегодня, 10:36
            Цитата: Logall
            Обвинить в тирании режим господина нетаньяху! Мол из-за его режима террористом его стране живется плохо.

            Цитата: Logall
            Вот теперь попробуйте объяснить Это вашему правительству, что с ан нусрой заигрывает...

            1) в нашей стране нет ан -нусры....у вас прервалась логическая цепочка!
            2) с удовольствием объясню своему на счет ан-нусры,как только вы объясните своему на счет хамас,и хизбаллах. Договорились?
            Бейтар
            1. Logall Сегодня, 10:52
              Чем прервалась? Одних уничтожаете, других поддерживаете! А они так или иначе связаны...
              И По второму вопросу:
              Мы не поддерживаем эти движения! Не вооружаем. И уж тем более не травим их на Израиль... А точки соприкосновения, лишь при уничтожение террористов... Ну и посредничество между израилем и,подчеркиваю, политической веткой Хамас!
              Logall
              1. Бейтар Сегодня, 11:03
                Цитата: Logall
                Чем прервалась?

                могу лишь посоветовать, еще раз прочесть написанное,внимательно прочесть.
                Цитата: Logall
                Мы не поддерживаем эти движения! Не вооружаем. И уж тем более не травим их на Израиль...

                http://www.interfax.ru/world/479405
                Вы ,их всего лишь не признаете виновными в террористической деятельности и убийствах евреев.
                Бейтар
                1. Logall Сегодня, 11:10
                  Если Вам станет легче, То Я, от лица всего российского народа, признаю виновным в массовых убийствах евреев вот этого человека!!!
                  Меня, конечно, никто не уполномочивал, но и возражать не будут...
                  Logall
                  1. Бейтар Сегодня, 11:28
                    Цитата: Logall
                    Если Вам станет легче, То Я, от лица всего российского народа, признаю виновным в массовых убийствах евреев вот этого человека

                    Признайте вот этих:


                    Бейтар
                    1. Logall Сегодня, 11:35
                      Откуда у вас фотографии моих родственников? what bully laughing laughing lol
                      Logall
                  2. К-50 Сегодня, 13:07
                    Цитата: Logall
                    Если Вам станет легче, То Я, от лица всего российского народа, признаю виновным в массовых убийствах евреев вот этого человека

                    Тем более еврея по матери. А у евреев вроде так и передаётся принадлежность к нации. hi
                    Какой добрый с рач начинается с утра пораньше!!! laughing
                    К-50
            2. просто экспл Сегодня, 10:56
              1) в вашей стране есть и ан нусра , и игилятины хватает , они у вас лечатся и получают вооружение.
              2) может напомнить кто создал первые тер. организации в вашем регионе ? подсказка , на Мос начинается , на сад заканчивается . и даже Арафат по сути ваша креатура , хотя на публику конечно он типа арабский лидер . ну как борух эльцын русский лидер . хотя русским он был только по национальности , а так даже жена не совсем русская , емнип даже совсем не русская , больше вам родня , при чем максимальная родня .
              просто экспл
              1. профессор Сегодня, 11:04
                Цитата: просто экспл
                1) в вашей стране есть и ан нусра , и игилятины хватает , они у вас лечатся и получают вооружение.

                Про НУСРУ не слышал. Может Вы слышали? wink Игиловцы у нас конечно есть- Все сидят. Вот и нынче один на 6 лет сел. Лечим мы исключительно мирных. Докажите обратное. Про "получают вооружение" уже надоело требовать вещдоков.

                Цитата: просто экспл
                2) может напомнить кто создал первые тер. организации в вашем регионе ?

                Действительно, а кто? Расскажите нам про арабское восстание в Палестине. Про то кто убил Трумпельдора.

                Цитата: просто экспл
                и даже Арафат по сути ваша креатура

                профессор
              2. Krasnodar Сегодня, 13:15
                Цитата: просто экспл
                1) в вашей стране есть и ан нусра , и игилятины хватает , они у вас лечатся и получают вооружение.
                2) может напомнить кто создал первые тер. организации в вашем регионе ? подсказка , на Мос начинается , на сад заканчивается . и даже Арафат по сути ваша креатура , хотя на публику конечно он типа арабский лидер . ну как борух эльцын русский лидер . хотя русским он был только по национальности , а так даже жена не совсем русская , емнип даже совсем не русская , больше вам родня , при чем максимальная родня .

                Да, Ельцин был русским только по национальности )))))
                Крокодил зелёный только по визуальности, так он фиолетовый .... глубоко в душе.
                Krasnodar
          2. NIKNN Сегодня, 10:46
            Цитата: Logall
            Согласен с вами! Вот теперь попробуйте объяснить Это вашему правительству, что с ан нусрой заигрывает...

            Ну верх лицемерия... Сами не поддерживайте... ,не одна там ан нусра и свет клином на ней не сошелся.. лицемерие это национальный шарм евреев...
            NIKNN
      4. ОТДЕЛ Сегодня, 10:57
        Цитата: Logall
        Виталий, Приветствую!

        Привет Поэт! (здорово поешь про Колыму..!!!)
        Цитата: Logall
        Так что, можно начинать бомбить Израиль?

        Зачем ..? Самый лучший боец и миротворец , это испуганный еврей.. laughing
        Цитата: Logall
        Обвинить в тирании режим господина нетаньяху! Мол из-за его режима террористом его стране живется плохо... Создать коалицию и...

        И заключить мирный договор между Арабами и Евреями на все времена..! Россия будет посредник.. hi
        ОТДЕЛ
        1. Burbon Сегодня, 13:11
          Цитата: ОТДЕЛ
          Арабами и Евреями на все времена..

          так евреи и есть арабы....
          Burbon
      5. Повелитель Сегодня, 13:18
        Цитата: Logall
        Так что, можно начинать бомбить Израиль?

        Повелитель
    2. Мар.Тира Сегодня, 10:14
      Евреи всегда провоцировали другие народы,на их избиения.Своей наглостью,хитростью,и беспринципностью.Даже в Сочи они держатся особнячком,и жалуются что их обижают арабы,и все мусульмане там присутствующие.Ну и как к ним относиться по другому,после этого?Они сами себя загнали в изоляцию.То-ли ещё будет........!
      Мар.Тира
    3. Андрей из Челябинска Сегодня, 10:53
      Цитата: ОТДЕЛ
      На границу с Израилем нужно стягивать международные миротворческие силы Иран, Китай , Казахстан ..ну короче всех наших ..

      "Наш" Китай?:))))
      Андрей из Челябинска
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:34
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Цитата: ОТДЕЛ
        На границу с Израилем нужно стягивать международные миротворческие силы Иран, Китай , Казахстан ..ну короче всех наших ..

        "Наш" Китай?:))))

        Именно наш...(ну скоро будет точно..) Вот с США и Израилем разберемся и они нам будут платить , за охрану и покровительство..
        СССР сдерживал груз идеологии ..А у Россия ,этого нет ! Не зря такой жуткий испуг пошел по миру на счет "русской угрозы" ! Работаем дальше мужики.. soldier
        ОТДЕЛ
        1. Fylhtq Сегодня, 12:12
          Ни какого испуга нет, чего и опасается запад так это РВСН, да и то возможно пока. Как радители бабаем пугают своих детей, так и власти США пугают Россией своих избирателей и союзников. Чтобы меньше думали о благах, и можно было больше денег вкладывать в ВПК.
          Fylhtq
    4. Молодой_Коммунист Сегодня, 11:08
      Цитата: ОТДЕЛ
      мочить..))))

      Диван?

      На деле-же, Башшару нечего боятся, его небо надеждно прикрыто С300. Вот доказатеьство:

      Молодой_Коммунист
    5. Fylhtq Сегодня, 12:08
      Ты только забыл спросить у Ирана, Китая, Казахстана и других "наших", полезут ли они в Сирию, да ещё и против исраиля. Для начала кто из них, хотя бы признал Крым в составе РФ?
      Fylhtq
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:33
        Цитата: Fylhtq
        Ты только забыл спросить у Ирана, Китая, Казахстана и других "наших", полезут ли они в Сирию, да ещё и против исраиля. Для начала кто из них, хотя бы признал Крым в составе РФ?

        А куда они денутся... Крым НАШ и его не обязательно признавать..хе хе
        С Сирией закончим и потом на Американском континенте, кого нибудь спасать начнем..! wassat А там много стран , которые об этом мечтаю и готовы нам полностью территорию предоставить и все свои ресурсы...Только Спасите от США!
        ОТДЕЛ
    6. Krasnodar Сегодня, 12:56
      Цитата: ОТДЕЛ
      Я в этом никогда не сомневался! Сейчас начнется..спасибо мужики за статью в субботу..хе хе
      На границу с Израилем нужно стягивать международные миротворческие силы Иран, Китай , Казахстан ..ну короче всех наших ..И если что , мочить..))))

      ...А Вы идите туда добровольцем. В этом случае я с удовольствием оплачу Вам билет бизнес класса до Дамаска. :)
      Krasnodar
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:03
        Цитата: Krasnodar
        Цитата: ОТДЕЛ
        Я в этом никогда не сомневался! Сейчас начнется..спасибо мужики за статью в субботу..хе хе
        На границу с Израилем нужно стягивать международные миротворческие силы Иран, Китай , Казахстан ..ну короче всех наших ..И если что , мочить..))))

        ...А Вы идите туда добровольцем. В этом случае я с удовольствием оплачу Вам билет бизнес класса до Дамаска. :)

        "Товарищи из Израиля " Мне помнится предлагали съездить в "центр мира" и все оплатить ..хе хе Сердце полечить и т.д. Деньги так и не пришли.. laughing
        А вы готовы оплатить мое снаряжение..? Не в фуфайке мне ведь в Сирии появиться с вилами..хе хе ..
        Винтовка Мосина мне нужна , ну там можно цейсовский прицел и документы ОБСЕ(липовые..)) ! hi
        Я бы оторвался ... soldier
        ОТДЕЛ
        1. Krasnodar Сегодня, 14:37
          [quote=ОТДЕЛ][quote=Krasnodar][quote=ОТДЕЛ]Я в этом никогда не сомневался! Сейчас начнется..спасибо мужики за статью в субботу..хе хе
          На границу с Израилем нужно стягивать международные миротворческие силы Иран, Китай , Казахстан ..ну короче всех наших ..И если что , мочить..))))[/quote]
          ...А Вы идите туда добровольцем. В этом случае я с удовольствием оплачу Вам билет бизнес класса до Дамаска. :)[/quote]
          "Товарищи из Израиля " Мне помнится предлагали съездить в "центр мира" и все оплатить ..хе хе Сердце полечить и т.д. Деньги так и не пришли.. laughing
          А вы готовы оплатить мое снаряжение..? Не в фуфайке мне ведь в Сирии появиться с вилами..хе хе ..
          Винтовка Мосина мне нужна , ну там можно цейсовский прицел и документы ОБСЕ(липовые..)) ! hi
          Я бы оторвался ... :

          Это в Сирии на месте все купите ))))
          Я спонсирую перелёт ))))
          Krasnodar
    7. Burbon Сегодня, 13:10
      Цитата: ОТДЕЛ
      .И если что , мочить..))))

      да ты что, Виталька..... а как же ИГ? ты же в окопе 4 год сидишь и бармалеев мочишь, вон укров всех положил еще год назад....не устал мочить? feel
      Burbon
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:11
        Цитата: Burbon
        Цитата: ОТДЕЛ
        .И если что , мочить..))))

        да ты что, Виталька..... а как же ИГ? ты же в окопе 4 год сидишь и бармалеев мочишь, вон укров всех положил еще год назад....не устал мочить? feel

        Ну результат то есть все же...? soldier
        Путинское "мочить" работает все же..хе хе
        ОТДЕЛ
  2. Altona Сегодня, 10:01
    Ну вот и вскрылось умильное иудейское личико, во всей своей красе, с обвислыми губами и прыщавыми щечками.
    P.S. Кому не нравится "иудейское", читайте как "сионистское".
    Altona
    1. groks Сегодня, 10:26
      Пусть еврейские личика интересуют изрильтян. Нас же должны интересовать личики наших политиков, которых понять уже невозможно. Последним нормальным был Примаков(тоже вроде еврей).
      groks
    2. Арон Заави Сегодня, 11:02
      Цитата: Altona
      Ну вот и вскрылось умильное иудейское личико, во всей своей красе, с обвислыми губами и прыщавыми щечками.
      P.S. Кому не нравится "иудейское", читайте как "сионистское".

      Да вроде лица ,как лица. Не нравится не смотри.
      Арон Заави
      1. lopvlad Сегодня, 12:13
        Цитата: Арон Заави
        Да вроде лица ,как лица


        ну им положено служить,ведь через них у вас происхождение передаётся.За кого бы еврейка замуж не вышла дети ,по вашему ,всегда будут евреями.Хитрая тактика размножения иудеев.
        lopvlad
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:36
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Altona
        Ну вот и вскрылось умильное иудейское личико, во всей своей красе, с обвислыми губами и прыщавыми щечками.
        P.S. Кому не нравится "иудейское", читайте как "сионистское".

        Да вроде лица ,как лица. Не нравится не смотри.

        Я бы вдул, но только мысленно..хе хе, а то миханчики народятся в Израиле!
        И вся система рухнет.. drinks
        ОТДЕЛ
        1. Burbon Сегодня, 13:15
          Цитата: ОТДЕЛ
          Я бы вдул, но только мысленно..хе хе, а то миханчики народятся в Израиле!

          ты себя переоцениваешь - скорее это они тебе по самые помидоры, глядишь и понравится тебе
          Burbon
        2. Бродяга1812 Сегодня, 13:53
          Понятное дело ,что только мысленно. Но вовсе не по причине ,Вами указанной ,а гораздо более уважительной,дедуля.
          Бродяга1812
      3. Krasnodar Сегодня, 13:32
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: Altona
        Ну вот и вскрылось умильное иудейское личико, во всей своей красе, с обвислыми губами и прыщавыми щечками.
        P.S. Кому не нравится "иудейское", читайте как "сионистское".

        Да вроде лица ,как лица. Не нравится не смотри.

        Есть симпотные девочки в Израиле, но с россиянками не сравнить )))) Как израильтянин говорю ...
        Krasnodar
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:21
          Цитата: Krasnodar
          Есть симпотные девочки в Израиле, но с россиянками не сравнить )))) Как израильтянин говорю ..

          Эх сколько девушек хороших в России..!

          За наших баб , всех порвем !
          ОТДЕЛ
  3. новичок Сегодня, 10:03
    если всё это правда, то это плохо кончится для израильтян. надеюсь, Либерман не врёт, что разногласий с нами нет, тем лучше для Израиля.
    новичок
    1. Джедай Сегодня, 10:07
      Похоже на "вброс", но если это правда, то ничего хорошего такие намерения не принесут. no
      Джедай
      1. новичок Сегодня, 10:10
        будем надеяться, что Израиль это понимает. (опять же, если это не “утка“).
        новичок
        1. Джедай Сегодня, 10:13
          Считать израильтян неумными точно не стоит, будем надеяться что здравый смысл возобладает.
          Джедай
          1. юрий лазарев Сегодня, 11:04
            Считать умными тоже нет повода.везде и всюду получая по морде 4000лет, не делать выводов-это что то.
            юрий лазарев
            1. Krasnodar Сегодня, 13:35
              Цитата: юрий лазарев
              Считать умными тоже нет повода.везде и всюду получая по морде 4000лет, не делать выводов-это что то.

              Так существуем же 4000 лет ))))
              Причём с той же религией и говорим на том же языке...
              Krasnodar
    2. Бродяга1812 Сегодня, 13:59
      " Судите не по словам их, а по делам их." Россия ,объективно не предпринимает никаких шагов против оборонительных, ответных действий Израиля на территории именуемой Сирией. Нет ни попыток сбить израильские самолёты,нет не то осуждения,а даже " озабоченности" РФ .Так что Либерман , говорит правду подтвержденную позицией РФ.
      Бродяга1812
  4. Yoshi Сегодня, 10:06
    Наивно полагать, что цели Израиля и России во всём будут совпадать. Конечно будут и разногласия. Кедми озвучил основу отношений между нашими странами интересной, на мой взгляд, концепцией: мы понимаем интересы друг друга... Это также означает, что делаем каждый своё. В этом прослеживается и готовность делать "неприятные" дела...
    Yoshi
    1. Бейтар Сегодня, 10:10
      Цитата: Yoshi
      Кедми озвучил основу отношений

      Кедми озвучил лишь свое понимание ситуации. Он ,не кем не уполномочен.
      Бейтар
      1. Yoshi Сегодня, 10:53
        А что Кедми сказал не так?
        Yoshi
        1. Бейтар Сегодня, 11:05
          Цитата: Yoshi
          А что Кедми сказал не так?

          Что бы он не сказал - это его ИМХО.
          Бейтар
          1. Yoshi Сегодня, 11:19
            Не важно его личное это мнение или ему это рассказали. Мысль хороша, на мой взгляд. А вы имеете, что сказать по поводу концепции, а не про то, что Кедми никто не посылал это говорить?
            Или Вы говорите, что Кедми умеет думать? Дай ему Бог здоровья! Так кто сомневается?!
            Или Вы намекаете, что Вам известно кто, когда и на что его уполномочил? Не думаю...
            Я очень извиняюсь, конечно...
            Yoshi
            1. Бейтар Сегодня, 11:32
              Цитата: Yoshi
              Не важно его личное это мнение или ему это рассказали. Мысль хороша, на мой взгляд.

              Конечно не важно ,хотите знать официальную позицию государства- слушайте ,что говорят первые лица.
              Бейтар
              1. Yoshi Сегодня, 11:36
                Это - да.
                Но я - про сказанное Кедми.
                Мысль правильная. На мой взгляд конечно.
                Yoshi
                1. Бейтар Сегодня, 11:42
                  Цитата: Yoshi
                  Мысль правильная. На мой взгляд конечно.

                  Он озвучил ,существующий порядок вещей,и отношений РФ и Израиля в происходящем на БВ
                  Бейтар
              2. APASUS Сегодня, 14:30
                Цитата: Бейтар
                Цитата: Yoshi
                Не важно его личное это мнение или ему это рассказали. Мысль хороша, на мой взгляд.

                Конечно не важно ,хотите знать официальную позицию государства- слушайте ,что говорят первые лица.

                Попробуйте получить мнение ЦАХАЛ или министра обороны если Израиль например нанес удар в Газе ,Ливане или Сирии.Не получиться, скорее всего это будет просто стандартная заготовка с Хезболлой
                А позиция уже сотни раз повторена и обсуждена,мы не нападаем на соседей,а обстрелы чужой территории?
                Какие обстрелы?
                APASUS
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:06
        Цитата: Бейтар
        Цитата: Yoshi
        Кедми озвучил основу отношений

        Кедми озвучил лишь свое понимание ситуации. Он ,не кем не уполномочен.

        Яков Кедми ,знает Израиль изнутри и еще о многом умалчивает!
        Он не уполномочен и независим от США и прочей сионистской финансовой верхушкой .
        Интересно его было слушать и все же я ему не доверял ..(глаза хитрые..это описать невозможно, а только почувствовать..)
        ОТДЕЛ
        1. Бейтар Сегодня, 11:33
          Цитата: ОТДЕЛ
          Яков Кедми ,знает Израиль изнутри и еще о многом умалчивает!

          Ты вот,вообще Израиль не знаешь не как,и тебя не умолчать.... no
          Бейтар
          1. ОТДЕЛ Сегодня, 12:42
            Цитата: Бейтар
            Цитата: ОТДЕЛ
            Яков Кедми ,знает Израиль изнутри и еще о многом умалчивает!

            Ты вот,вообще Израиль не знаешь не как,и тебя не умолчать.... no

            Я Россию знаю ! И как нас грабили эти в наглую..Мне этого достаточно!

            Посмотри ему в глаза на фото ...Он в Лондоне!
            А ходорковского выпустили из зоны уже дырявого и за 50 млрд $ ! Которые он потом пытался вернуть хе хе хе хе
            ОТДЕЛ
            1. Krasnodar Сегодня, 13:41
              Цитата: ОТДЕЛ
              Цитата: Бейтар
              Цитата: ОТДЕЛ
              Яков Кедми ,знает Израиль изнутри и еще о многом умалчивает!

              Ты вот,вообще Израиль не знаешь не как,и тебя не умолчать.... no

              Я Россию знаю ! И как нас грабили эти в наглую..Мне этого достаточно!

              Посмотри ему в глаза на фото ...Он в Лондоне!
              А ходорковского выпустили из зоны уже дырявого и за 50 млрд $ ! Которые он потом пытался вернуть хе хе хе хе

              1) грабят до сих пор
              2) большинство из тех, кто грабит, не евреи
              3) у Ходорковского в лучшие времена 50 млрд. $ личных бабок не было, а его компанию стоящую таких денег давно и так отжали
              4) В пример грабящих РФ евреев Вы привели двух выкрестов. Причём не самых богатых )))
              Krasnodar
              1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:33
                Цитата: Krasnodar
                1) грабят до сих пор

                Но не такие, как Березовский и К с Елциным..!
                Цитата: Krasnodar
                большинство из тех, кто грабит, не евреи

                Уже да , так мелочовку и стреляют , сажают их без проблем..!
                Цитата: Krasnodar
                В пример грабящих РФ евреев Вы привели двух выкрестов. Причём не самых богатых )))

                С этим согласен и поэтому часто пишу про Израиль, они ведь туды бегут с деньгами падлы и в Лондон!
                Предлагаю финансовый спецназ создать в России(со всеми полномочиями..)
                Не вернул деньги с третьего предложения....Мочить!
                ОТДЕЛ
        2. Yoshi Сегодня, 11:33
          Вот и на Stephen Hawking если смотреть, то слушать не хочется. А мысли интересные.

          На мой взгляд вопросы доверия ближе к религии. А мысли можно обдумать и после лицезрения. Даже проходимец и лжец может иногда сказать что-то путное... Потому и учат дознавателей внимательно слушать...
          Yoshi
        3. Повелитель Сегодня, 13:36
          Цитата: ОТДЕЛ
          Яков Кедми ,знает Израиль изнутри и еще о многом умалчивает!

          Отож!
          Повелитель
  5. Бейтар Сегодня, 10:06
    Ударом с воздуха уничтожено 130-мм орудие. Ранее сообщалось, что удар был нанесён по батарее ПВО С-200.
    Ну так это 2 разных случая. Один,перед приездом Шойгу,второй уже после. Первый ,как ответ на обстрел самолетов Израиля в небе над Ливаном.(кто следил за событиями, в курсе).
    Второй,как ответ на снаряд упавший на нашей территории Голан (или как он там по арабски).
    Все еще не понял,что конкретно возмущает автора новости. То,что Израиль ВСЕГДА отвечает,или то ,что ВООБЩЕ отвечает?
    Бейтар
    1. Logall Сегодня, 10:21
      Голаны–это сирийская территория!
      Logall
      1. Бейтар Сегодня, 10:37
        Цитата: Logall
        Голаны–это сирийская территория!

        Да? Ну и как будут Голаны на арабском? wink
        Бейтар
        1. Logall Сегодня, 10:46
          Мне, казаку, откуда это знать? Спросите у арабов... Или, когда Сирия крепнет и вернет свою территорию, у них и Спросите...
          Logall
          1. Бейтар Сегодня, 11:07
            Цитата: Logall
            Мне, казаку, откуда это знать?

            Вот когда узнаете,тогда и заявляйте что хотите. И не делайте казаков невеждами.
            Цитата: Logall
            Или, когда Сирия крепнет и вернет свою территорию, у них и Спросите...

            т.е никогда ?!
            Бейтар
          2. Krasnodar Сегодня, 13:47
            Цитата: Logall
            Мне, казаку, откуда это знать? Спросите у арабов... Или, когда Сирия крепнет и вернет свою территорию, у них и Спросите...

            Уже 50 лет крепнет и возвращает, потом опять возвращает и снова крепнет
            Krasnodar
      2. Арон Заави Сегодня, 10:55
        Цитата: Logall
        Голаны–это сирийская территория!

        Как только Курилы станут японскими, так и мы подумаем над Вашим предложением.
        Арон Заави
        1. Бейтар Сегодня, 11:06
          Цитата: Арон Заави
          Как только Курилы станут японскими, так и мы подумаем над Вашим предложением.

          Не хрена не подумаем. Голан -наш.
          Бейтар
        2. Татьяна Сегодня, 11:17
          Арон Заави
          Цитата: Logall
          Голаны–это сирийская территория!

          Как только Курилы станут японскими, так и мы подумаем над Вашим предложением.

          Арон! Вот в этом сионизм и заключается!
          Сионизм, основанный на иудаизме с его талмудом о "богоизбранности" иудеев по отношению к гоям, является исключительно так или иначе источником войны в мире.
          Израиль как сионистское и религиозно расистское государство всегда будет нацелено на расширение своих территорий за счёт уничтожения других стран и народов!
          Веры вам, израильтянам, нет!
          Как говорится, не дай Бог иметь с национальным еврейским государством другим народам общие государственные границы! Эти другие народы всегда будут жить в войне и разрухе, подстрекаемые израильским руководством страны на междусобицы и войны!
          Татьяна
          1. Арон Заави Сегодня, 11:44
            Цитата: Татьяна

            Веры вам, израильтянам, нет!
            Как говорится, не дай Бог иметь с национальным еврейским государством другим народам общие государственные границы! Эти другие народы всегда будут жить в войне и разрухе, подстрекаемые израильским руководством страны на междусобицы и войны!

            Вы не поверите Танечка, но нам верят значительно более серьезные фигуры чем Вы. Так что Ваше неверие и "ватника" с Отделом мы переживем. Кстати Египет и Иордания десятки лет имеют с Идраилем мирные договора, спокойную границу и помощь в борьбе с исламским террором. НоВам вряд ли это интересно.
            Арон Заави
            1. Татьяна Сегодня, 12:58
              Арон! Я верю Вам, что руководству Израиля якобы "верят" руководители других стран. Ведь сионистские организации очень сильны во всём мире. И мы, русские, испытали это на своём историческом опыте!
              Например, есть такой академик Петровской академии наук Василий Дрожжин. У него есть книга "Ликвидация СССР и сионизм", в которой он написал правду о том, как сионисты развалили СССР.
              Я лично знала Дрожжина и верю его профессионализму. Вот, что он писал в своей книге:
              «...Троцкий был прямым резидентом сионистских кругов в России... Он стремился возглавить диктатуру пролетариата вовсе не для того, чтобы облегчить судьбу обездоленных трудящихся, а для того, чтобы иметь максимум возможностей для реализации установок мировых сионистских кругов»,

              «В кругу своих единомышленников» Л.Д. Троцкий (Бронштейн) задумал “превратить Россию в пустыню, населенную белыми неграми”»;

              «Разгром немецкого фашизма не означал, что у Советского Союза не стало врагов. Оставался и стал набирать силу старший брат фашизма – сионизм»;

              «Развал СССР и появление на его территории СНГ расшифровывается в народе Сбылась Надежда Гитлера. То, что не смог сделать германский фашизм, сумел совершить сионизм».
              «Выступая в израильском парламенте (кнессете) в феврале 1992 года, Горбачёв-Гарбер заявил: «Всё, что я сделал с Советским Союзом, я сделал во имя нашего Бога Моисея» (а президент Медведев дал Мойше Гарберу какой-то орден в Кремле).
              --------------------------
              Я уважаю Ваши убеждения Арон, но в моих глазах они очень ошибочны, необъективны или направлены против России и русских как государство образующего народа.
              Сионизм в 1976 году был признан ООН разновидностью фашизма. Именно благодаря распаду СССР под руководством Горбачёва и Ельцина в 1993 году в ООН отменили признание сионизма в качестве расистской идеологии иудеев.
              один из основателей сионизма и организаторов первого конгресса сионистов в Базеле в 1897 году Теодор Герцль (1860-1904) утверждал: если для достижения наших великих целей потребуется уничтожить миллион евреев, мы, не задумываясь, сделаем это. Простые евреи для сионистов лишь средство достижения целей, пушечное мясо...
              Татьяна
              1. Logall Сегодня, 13:13
                Татьяна, Добрый день!
                Они до сих пор утверждают, что сионизм не выходит за пределы Израиля! Когда все уже поняли, что сам Израиль–результат мирового сионизма!
                Умеете вы вовремя появиться
                Logall
                1. Татьяна Сегодня, 13:24
                  Logall
                  Они до сих пор утверждают, что сионизм не выходит за пределы Израиля! Когда все уже поняли, что сам Израиль–результат мирового сионизма!
                  Да, точно, Александр! Тема эта очень серьёзная! Как говорится, в этом плане "шутки" и недомолвки - в сторону!
                  Татьяна
                  1. Комментарий был удален.
                    1. Татьяна Сегодня, 13:50
                      База
                      Израиль вам не по зубам

                      Да нам Израиль, как таковой, на зуб и не нужен! Это Израиль всех на зуб пробует - допробуется до ТМВ!
                      Татьяна
                      1. Комментарий был удален.
                      2. Комментарий был удален.
              2. Krasnodar Сегодня, 13:56
                Цитата: Татьяна
                Арон! Я верю Вам, что руководству Израиля якобы "верят" руководители других стран. Ведь сионистские организации очень сильны во всём мире. И мы, русские, испытали это на своём историческом опыте!
                Например, есть такой академик Петровской академии наук Василий Дрожжин. У него есть книга "Ликвидация СССР и сионизм", в которой он написал правду о том, как сионисты развалили СССР.
                Я лично знала Дрожжина и верю его профессионализму. Вот, что он писал в своей книге:
                «...Троцкий был прямым резидентом сионистских кругов в России... Он стремился возглавить диктатуру пролетариата вовсе не для того, чтобы облегчить судьбу обездоленных трудящихся, а для того, чтобы иметь максимум возможностей для реализации установок мировых сионистских кругов»,

                «В кругу своих единомышленников» Л.Д. Троцкий (Бронштейн) задумал “превратить Россию в пустыню, населенную белыми неграми”»;

                «Разгром немецкого фашизма не означал, что у Советского Союза не стало врагов. Оставался и стал набирать силу старший брат фашизма – сионизм»;

                «Развал СССР и появление на его территории СНГ расшифровывается в народе Сбылась Надежда Гитлера. То, что не смог сделать германский фашизм, сумел совершить сионизм».
                «Выступая в израильском парламенте (кнессете) в феврале 1992 года, Горбачёв-Гарбер заявил: «Всё, что я сделал с Советским Союзом, я сделал во имя нашего Бога Моисея» (а президент Медведев дал Мойше Гарберу какой-то орден в Кремле).
                --------------------------
                Я уважаю Ваши убеждения Арон, но в моих глазах они очень ошибочны, необъективны или направлены против России и русских как государство образующего народа.
                Сионизм в 1976 году был признан ООН разновидностью фашизма. Именно благодаря распаду СССР под руководством Горбачёва и Ельцина в 1993 году в ООН отменили признание сионизма в качестве расистской идеологии иудеев.
                один из основателей сионизма и организаторов первого конгресса сионистов в Базеле в 1897 году Теодор Герцль (1860-1904) утверждал: если для достижения наших великих целей потребуется уничтожить миллион евреев, мы, не задумываясь, сделаем это. Простые евреи для сионистов лишь средство достижения целей, пушечное мясо...

                Троцкого и Горбачева в сионисты записали )))))))
                Krasnodar
              3. Арон Заави Сегодня, 14:28
                Цитата: Татьяна
                Арон! Я верю Вам, что руководству Израиля якобы "верят" руководители других стран. Ведь сионистские организации очень сильны во всём мире. И мы, русские, испытали это на своём историческом опыте!
                Например, есть такой академик

                Давно я такого не читал. Но если Ваши знания черпаются из этого источника:

                Петро́вская акаде́мия нау́к и иску́сств (ПАНИ) — межрегиональная общественная организация («альтернативная академия»), созданная 7 декабря 1991 съездом российских учёных в Санкт-Петербурге.

                Могу Вам только посочувствовать ,тем более если Вы верите в это.
                Арон Заави
          2. Krasnodar Сегодня, 13:54
            Цитата: Татьяна
            Арон Заави
            Цитата: Logall
            Голаны–это сирийская территория!

            Как только Курилы станут японскими, так и мы подумаем над Вашим предложением.

            Арон! Вот в этом сионизм и заключается!
            Сионизм, основанный на иудаизме с его талмудом о "богоизбранности" иудеев по отношению к гоям, является исключительно так или иначе источником войны в мире.
            Израиль как сионистское и религиозно расистское государство всегда будет нацелено на расширение своих территорий за счёт уничтожения других стран и народов!
            Веры вам, израильтянам, нет!
            Как говорится, не дай Бог иметь с национальным еврейским государством другим народам общие государственные границы! Эти другие народы всегда будут жить в войне и разрухе, подстрекаемые израильским руководством страны на междусобицы и войны!

            Б-гоизбранность евреев к народам это не из Талмуда, а из Ветхого Завета. Заключается в том, что евреи первый народ, принявший веру в Одного живого Б-га. Избранность евреев упоминается и в Новом Завете (причем самим Иисусом) и в Коране.
            К сионизму не имеет никакого отношения. Кроме Б-жьего дара этой земли евреям. (Подарок от Б-га потомству Авраама)
            Krasnodar
      3. капрал Сегодня, 11:20
        Цитата: Logall
        Голаны–это сирийская территория!

        Вот жеж...а Крым (следуя вашей логике)- стало быть украинский? Так что ли??? am
        Цитата: Logall
        Мне, казаку, откуда это знать?

        Казачек то, походу, засланный.
        капрал
        1. Logall Сегодня, 11:40
          Крым всегда был русский! И вернулся он по результатам референдума! А не путем захвата...
          А вас, капрал, приглашаю на Кавказ, познакомиться с моей терской братией...
          Logall
          1. капрал Сегодня, 11:47
            Цитата: Logall
            А не путем захвата...

            Калининград и Курилы всуе поминать не будем? Не?
            капрал
            1. Logall Сегодня, 11:55
              Стали российскими по результатам Второй мировой войны, и оформлены соответствующим образом!
              Голаны же по резолюции совбеза ООН признаны сирийскими, захват их Израилем незаконным...
              Походу засланный именно вы, раз под их дудку пляшите!
              Logall
              1. капрал Сегодня, 12:14
                Цитата: Logall
                Стали российскими по результатам Второй мировой войны, и оформлены соответствующим образом!

                Вот именно, что в бою взято - то свято.
                Цитата: Logall
                по резолюции совбеза ООН

                Резолюции носят рекомендательный а не обязывающий характер. wink
                Цитата: Logall
                засланный именно вы, раз под их дудку пляшите!

                Ни под чью дудку не пляшу, а имею свое мнение,основанное на жизненном опыте и элементарной логике. И за ̶т̶о̶л̶п̶о̶й̶ большинством не стремлюсь.
                капрал
              2. К-50 Сегодня, 13:28
                Цитата: Logall
                Стали российскими по результатам Второй мировой войны, и оформлены соответствующим образом!

                Поправлю. Курилы стали российскими ещё в середине не то 17-го века, не то 18. До этого там проживали народности не имевшие государственного устройства. с яппами был заключён договор, что они севернее Хоккайдо не лезут. На Хоккайдо, кстати, жила народность айны, которых яппы "благополучно" уничтожили, прямо как янкенсы с индейцами. hi
                К-50
          2. Арон Заави Сегодня, 11:57
            Цитата: Logall
            Крым всегда был русский! И вернулся он по результатам референдума! А не путем захвата...
            А вас, капрал, приглашаю на Кавказ, познакомиться с моей терской братией...

            Что знвчит всегда? Разве он не был завоеван в ходе нескольких русско-турецких войн?
            Кстати по поводу Терека. У Льва Толстого в "Хаджи Мурате" вполне честно описывается геноцид местнтного населения при подавлении сопротивления во врямя Кавказской войны.
            Арон Заави
            1. Logall Сегодня, 12:08
              Аарон, не нужно утрировать! Вы прекрасно знаете что правовых норм в Войнах тех лет не существовало! Сейчас же создан инструмент, ООН, которые или курируют Законность И лежи незаконность обладания данных территорий... По его же резолюции вам и досталось государство Израиль... Будете спорить о законности данных резолюций?
              А по поводу геноцида, так и Лермонтов в зачистка участвовал... Русских тоже вырезали немало! Да только прошлое всё это...
              Logall
            2. К-50 Сегодня, 13:36
              Цитата: Арон Заави
              Что знвчит всегда? Разве он не был завоеван в ходе нескольких русско-турецких войн?

              Турки то когда появились? Вы вообще Историю знаете? На месте туретчины раньше была Византийская империя, которую они уничтожили. Русские проживали в Крыму ещё в те времена, но были вытеснены оттуда монгольским войском. Потом там обосновались так называемые крымские татары.
              Причина возврата Крыма в лоно Руси-России заключалась в том, что тамошние приживалки не хотели жить спокойно рядом и год за годом осуществляли на Русь набеги, грабили и угоняли в рабство. Терпение русского мужика не бесконечно, вот и вправили мозги вытеснив из Крыма турков. Пусть крымские татары спасибо скажут, что их вслед за турками не вытурили, или не уконтропупили радикально. Точно такая же ситуация была с Казанью, Бухарой и другими восточными регионами. Они были заваёваны не сами по себе, типа так русским захотелось. Нет. Это была "ответка" за захват и рабство русских людей.
              Поэтому, всем стоит подумать не семь раз, а триста семь, чтобы злить русского. angry
              К-50
              1. Арон Заави Сегодня, 14:32
                Цитата: К-50
                Цитата: Арон Заави
                Что знвчит всегда? Разве он не был завоеван в ходе нескольких русско-турецких войн?

                Турки то когда появились? Вы вообще Историю знаете? На месте туретчины раньше была Византийская империя, которую они уничтожили. Русские проживали в Крыму ещё в те времена, но были вытеснены оттуда монгольским войском. Потом там обосновались так называемые крымские татары.

                В Крыму кто только не проживал. Но если не считать маленьнького Тмутороканского княжества просуществовашего чуть более 100 лет, то ни о каком зеачительном присутствии русских на территории говорить не приходится. До середины 19 века.
                Арон Заави
      4. Krasnodar Сегодня, 13:43
        В чьих то снах
        Krasnodar
      5. Повелитель Сегодня, 13:45
        Цитата: Logall
        Голаны–это сирийская территория!

        Большая часть да, под израильским суверенитетом не более 30% от всего Голанского плато.
        А та часть коротая по израильским суверенитетом - это израильская территория. Она расположена внутри израильских границ, подчиняется израильским законам, интегрирована в израильскую экономику и инфраструктуру и населена израильтянами.
        Остальное, по факту - не играет никакой роли.
        Повелитель
        1. ватник Сегодня, 13:49
          Цитата: Повелитель
          А та часть коротая по израильским суверенитетом - это израильская территория

          Смотрю ты методички написанные вашими раввинами в совершенстве изучил и пытаешься эту ложь и сдесь "вывалить" lol
          Так вот Голанские высоты принадлежат Сирии а та часть которая находится у Израиля это оккупированные территории так что хватит тут подтасовками и откровенными враньём заниматься .
          ватник
          1. Арон Заави Сегодня, 14:33
            Цитата: ватник

            Так вот Голанские высоты принадлежат Сирии а та часть которая находится у Израиля это оккупированные территории так что хватит тут подтасовками и откровенными враньём заниматься .

            Как только там появятся сирийские войска, так и будет. А пока только в твоих методичках.
            Арон Заави
    2. Грица Сегодня, 10:42
      В Израиле происходит большое количество террористических актов. Там живет большое количество террористов. Поэтому предлагаю считать Израиль террористическим государством.
      Грица
      1. профессор Сегодня, 10:52
        Цитата: Грица
        В Израиле происходит большое количество террористических актов. Там живет большое количество террористов. Поэтому предлагаю считать Израиль террористическим государством.

        С территории Израиля не произошло ни одного террористического акта. Мы не Исламское Государство Иран и не их прокси Ливан.
        профессор
        1. lopvlad Сегодня, 12:31
          Цитата: профессор
          С территории Израиля не произошло ни одного террористического акта


          а Операция «Литой свинец»,Операция «Облачный столп» это разве не террористические акты в ходе которых убиты тысячи мирных жителей и разрушены школы,больницы в секторе Газа ?
          Это если не учитывать экономическую блокаду Израилем сектора Газа которая тянет на геноцид местного населения.

          Террористическое государство Израиль.
          lopvlad
          1. профессор Сегодня, 12:44
            Цитата: lopvlad
            а Операция «Литой свинец»,Операция «Облачный столп» это разве не террористические акты в ходе которых убиты тысячи мирных жителей и разрушены школы,больницы в секторе Газа ?

            1. Это ответка на террористические акты.
            2. Тысячи мирных жителей? ФИО?

            Цитата: lopvlad
            Это если не учитывать экономическую блокаду Израилем сектора Газа которая тянет на геноцид местного населения.

            Экономическая блокада? Геноцид? Давайте статистику в студию. Вы ведь не врун?

            Цитата: lopvlad
            Террористическое государство Израиль.

            Толсто троллите.
            профессор
          2. Krasnodar Сегодня, 14:05
            Цитата: lopvlad
            Цитата: профессор
            С территории Израиля не произошло ни одного террористического акта


            а Операция «Литой свинец»,Операция «Облачный столп» это разве не террористические акты в ходе которых убиты тысячи мирных жителей и разрушены школы,больницы в секторе Газа ?
            Это если не учитывать экономическую блокаду Израилем сектора Газа которая тянет на геноцид местного населения.

            Террористическое государство Израиль.

            1) операции проводились в ответ на обстрел из Газы мирного населения Израиля
            2) Блокада Сектора Газа осуществляется не только Израилем, но и Египтом
            3) Какой геноцид?? Если бы Израиль хотел уничтожить население Газы, суток хватило бы.
            4) Школы и больницы используются террористами в военных целях
            Krasnodar
            1. ватник Сегодня, 14:16
              Цитата: Krasnodar
              Если бы Израиль хотел уничтожить население Газы, суток хватило бы.

              То есть в душе вы немного отличаетесь от нацистов это уже внушает некоторые надежды lol
              ватник
              1. Krasnodar Сегодня, 14:47
                Цитата: ватник
                Цитата: Krasnodar
                Если бы Израиль хотел уничтожить население Газы, суток хватило бы.

                То есть в душе вы немного отличаетесь от нацистов это уже внушает некоторые надежды lol

                Ближе всего к нацистам Ваши любимые палестинцы :) Основатель палестинского национального движения Хадж
                Амин Эль Хусейни был личным другом Адольфа, до 1944 жил в Берлине, основал "мусульманский" батальон СС ...
                А Ваша любимая Хизбалла зигует :)
                Так что эти Ваши Херои ни внешне, ни внутренне, от нацистов не отличаются. :)
                Krasnodar
          3. Повелитель Сегодня, 14:29
            Цитата: lopvlad
            а Операция «Литой свинец»,Операция «Облачный столп» это разве не террористические акты...

            Такие же "террористические" как "принуждение Грузии к миру" или "восстановление суверенитета над Чечней".
            Давайте, послушаем ваши объяснения основанные на двойных стандартах.
            Повелитель
            1. ватник Сегодня, 14:39
              Цитата: Повелитель
              Такие же "террористические" как "принуждение Грузии к миру" или "восстановление суверенитета над Чечней".

              Опять по своим методичкам тут разную пропоганду разносишь?
              Чечня это территория России на части которой возникли террористические организации как я думаю спонсируемые из США Израиля и некоторых арабских стран.
              И мы просто обязаны были навести там порядок.
              В Грузии же войска подконтрольные невменяемому Саакашвили напали на российских миротворцев и начали уничтожать мирное население ЮО и мы не могли это допустить.
              Кстати говоря действия Грузии по уничтожению гражданских в ЮО очень напоминают то что режим Израиля творит в секторе Газы как говорится - одна школа.
              ватник
    3. NIKNN Сегодня, 10:53
      Цитата: Бейтар
      То,что Израиль ВСЕГДА

      Не стоит кичиться данным фактом, все может кончиться, благодаря именно этому.Запугать возмездием фашисты пытались всю ВОВ расстреливали за каждого немца 100ню. Партизаны не перевелись. А вот Нюрберг был...
      NIKNN
      1. Повелитель Сегодня, 14:32
        Цитата: NIKNN
        А вот Нюрберг был...

        К сожалению, некоторые начали это забывать.
        Повелитель
        1. ватник Сегодня, 14:46
          Цитата: Повелитель
          К сожалению, некоторые начали это забывать.

          В частности израильские евреи lol

          Хайль Гитлер на иврите: неонацисты осквернили синагогу в Израиле
          Шалаш (сукку) во дворе синагоги в Бней-Браке неизвестные злоумышленники разрисовали фашистской свастикой и так называемыми "знаками Сатаны" - 666, сообщает сегодня, 3 октября, Newsru Israel.

          Свастики были обнаружены 2 октября после обеда, когда прихожане пришли в синагогу, расположенную на улице А-Адмор Мишац в Бней-Браке. Кроме свастик, сукку "украшали" лозунги Хайль Гитлер на иврите и цифры 666.

          К месту происшествия были вызваны сотрудники полиции. Отмечается, что подобные инциденты после ареста банды из 8 неонацистов - выходцев из стран СНГ - наблюдаются почти ежедневно.
          Последний арестованный оказался сефардским евреем, носящим кипу и соблюдающим традиции. Обнаруженные у него в ходе обыска четыре тетради и блокнот, а также его персональный компьютер, проливают свет на образ мыслей их владельца. Вот лишь одна из записей: "Капля моей ненависти может сжечь весь мир. Капля моей жалости очистит здесь все". В одной из папок в его доме была обнаружена нацистская символика, в другой - тексты с речами Гитлера, в компьютере - нацистские марши и свидетельства постоянного посещения неонацистских форумов.
          http://korrespondent.net/world/210237-hajl-gitler
          -na-ivrite-neonacisty-oskvernili-sinagogu-v-izrai
          le
          ватник
  6. Ураган70 Сегодня, 10:07
    Цитата: Logall
    Виталий, Приветствую!
    по той же логике власти самого Израиля, надо полагать, ответственны за бесконечное число террористических актов, которые в этой стране в течение десятилетий устраивают радикалы

    Так что, можно начинать бомбить Израиль?
    Обвинить в тирании режим господина нетаньяху! Мол из-за его режима террористом его стране живется плохо... Создать коалицию и...

    Террористическое государство поддерживает террористов! Все так логично!
    Ураган70
  7. Бейтар Сегодня, 10:09
    Где там Олег, с его крылатой фразой. "Ни дня без новости про Израиль." smile
    Бейтар
    1. XXXIII Сегодня, 10:24
      Цитата: Бейтар
      "Ни дня без новости про Израиль."
      А есть пару сайтов чисто с еврейскими новостями, ток более менее нормальные ? hi
      XXXIII
      1. Бейтар Сегодня, 10:39
        Цитата: XXXIII
        Цитата: Бейтар
        "Ни дня без новости про Израиль."
        А есть пару сайтов чисто с еврейскими новостями, ток более менее нормальные ? hi

        Сайт называется ВОЕННОЕ обозрение,а не политическое,или геополитическое .Ну, и где тут военное?
        Бейтар
        1. XXXIII Сегодня, 10:50
          Цитата: Бейтар
          Ну, и где тут военное?
          я б добавил еще военно-экономические новости, тоже весьма интересные новости бывают..... yes вы свою прессу читаете хоть ? там ведь пишут не лучше..... lol
          XXXIII
          1. Бейтар Сегодня, 11:37
            Цитата: XXXIII
            вы свою прессу читаете хоть ?

            конечно!
            Цитата: XXXIII
            там ведь пишут не лучше.....

            мисье владеет древним ивритом?
            https://www.walla.co.il/
            Бейтар
            1. XXXIII Сегодня, 11:47
              Цитата: Бейтар
              мисье владеет древним ивритом?
              https://www.walla.co.il/
              нет что вы какой иврит, гугл все переводит...,а сайт тяжело переводится гугл, много рекламы ..... no
              http://news.israelinfo.co.il/world/ вот этот понравился , информативно все по разделам, правда на свой лад приукрашивает , тоже видимо живут кричащими заголовками.... laughing
              XXXIII
  8. groks Сегодня, 10:13
    Какие восторженные шапкозакидатели в теме собрались. Никто никуда не соберётся и уж тем более не будет мочить.
    Наш МИД даже не тявкает на эти удары. Есть сомнения, что появятся статьи типа "путинслил"? Нет сомнений.
    Так чего там Шойгу делал, о чём договаривался? Если и при нём и после него бомбят нашего союзника? Возникает и вопрос - а союзника ли? Для политики нынешней это нормально - пообещали, влезли, кинули. А вот для русской традиционной политики - неприемлемо.
    groks
    1. Повелитель Сегодня, 14:35
      Цитата: groks
      Так чего там Шойгу делал, о чём договаривался? Если и при нём и после него бомбят нашего союзника? Возникает и вопрос - а союзника ли?

      Хороший вопрос. Значит вассала, а не союзника. Причем вассала разменного и без права голоса.
      Повелитель
  9. Ураган70 Сегодня, 10:14
    Цитата: новичок
    если всё это правда, то это плохо кончится для израильтян. надеюсь, Либерман не врёт, что разногласий с нами нет, тем лучше для Израиля.

    Если Либерман и врет, то он не врет! Читайте их книжицы, там разложено по полкам! А убедиться можно легко- дождаться появления на ВО Профессора, ВоякаУха и иже с ними... Почитать их перлы и... И всё!
    Ураган70
    1. новичок Сегодня, 10:21
      если Либерман о чём то договорился с Шойгу и потом обманет, то не знаю как для самого министра, но для МО Израиля наступят тяжёлые времена.
      новичок
  10. nmaxxen Сегодня, 10:15
    компрадоры во власти РФ никогда не посмеют перечить любимой сакральной собачке их хозяина
    nmaxxen
  11. Комментарий был удален.
    1. XXXIII Сегодня, 10:28
      Харедим парализуют движение в Иерусалиме и Цфате: «Умрем, но служить не пойдем»
      где у вас там омон?! laughing
      XXXIII
      1. igor67 Сегодня, 11:27
        Цитата: XXXIII
        Харедим парализуют движение в Иерусалиме и Цфате: «Умрем, но служить не пойдем»
        где у вас там омон?! laughing

        я из Цфата,пытался написать о харедим ,но странно сайт не пропускает текст.такое ощущение,что и сайт тож им принадлежит. Тлько в такой форме смог описать харедим,три попытки сайт не пропустил
        igor67
        1. XXXIII Сегодня, 11:37
          странно , но сервер "во" в Стокгольме находится request
          XXXIII
          1. igor67 Сегодня, 11:42
            Цитата: XXXIII
            странно , но сервер "во" в Стокгольме находится request

            харедим это отдельное государство,из личного опыта ни полиция ни другие структуры им ни почём, ложили они
            igor67
            1. XXXIII Сегодня, 11:52
              Цитата: igor67
              харедим это отдельное государство,из личного опыта ни полиция ни другие структуры им ни почём, ложили они
              они что законам государства не подчиняются? на что живут, работают?
              XXXIII
              1. профессор Сегодня, 12:07
                Цитата: XXXIII
                они что законам государства не подчиняются? на что живут, работают?

                Подавляющее большинство работает. Живут в основном очень скромно если не сказать бедно. те кто учатся в религиозных школах не работают. Живут за счет государства, т.е. наш счет. Есть те кто и служит в армии, только вот самой армии они не нужны. Сплошной геморрой.
                профессор
                1. XXXIII Сегодня, 12:17
                  Цитата: профессор
                  только вот самой армии они не нужны. Сплошной геморрой.
                  а как на это смотрят ваши " патриархи", это же получается что они и общим канонам палки вставляют?! Получается вот кто в "Храме Господня" там драки устраивает,когда все ждут схождения благодатного огня... feel
                  XXXIII
                  1. профессор Сегодня, 12:45
                    Цитата: XXXIII
                    а как на это смотрят ваши " патриархи", это же получается что они и общим канонам палки вставляют?! Получается вот кто в "Храме Господня" там драки устраивает,когда все ждут схождения благодатного огня...

                    Я понимаю кого Вы подразумеваете под "патриархами". Армия сама их не хочет.
                    профессор
                  2. Krasnodar Сегодня, 14:14
                    Цитата: XXXIII
                    Цитата: профессор
                    только вот самой армии они не нужны. Сплошной геморрой.
                    а как на это смотрят ваши " патриархи", это же получается что они и общим канонам палки вставляют?! Получается вот кто в "Храме Господня" там драки устраивает,когда все ждут схождения благодатного огня... feel

                    Эти драки устраивают греки с армянами
                    Krasnodar
                2. ватник Сегодня, 14:31
                  Цитата: профессор
                  Живут за счет государства, т.е. наш счет.

                  Так профессор ты же вроде тоже ученик раввинов и на пособие живешь?
                  Хотя вы ортодоксы хорошо устроились не работаете целыми днями Тору читаете и пляшите в то время когда остальные евреи-эмигранты за вас вкалывают на "заводах и фабриках" lol
                  ватник
                3. igor67 Сегодня, 14:34
                  Цитата: профессор
                  Цитата: XXXIII
                  они что законам государства не подчиняются? на что живут, работают?

                  Подавляющее большинство работает. Живут в основном очень скромно если не сказать бедно. те кто учатся в религиозных школах не работают. Живут за счет государства, т.е. наш счет. Есть те кто и служит в армии, только вот самой армии они не нужны. Сплошной геморрой.

                  уже два года у меня соседи харедим,насчёт бедности я бы не сказал, денег там есть но скорей всего черный анал,построить балкон за 20 тыс налички не проблемма,хотя в квартирах по минимуму,дом и вокруг дома полный свинюшник.скоро съезжаю,
                  igor67
                  1. профессор Сегодня, 14:44
                    Цитата: igor67
                    уже два года у меня соседи харедим,насчёт бедности я бы не сказал, денег там есть но скорей всего черный анал,построить балкон за 20 тыс налички не проблемма,хотя в квартирах по минимуму,дом и вокруг дома полный свинюшник.скоро съезжаю,

                    Я НЕ писал, что все бедные, но большинство бедных в Израиле либо досы либо бедуины.
                    профессор
      2. Повелитель Сегодня, 14:38
        Цитата: XXXIII
        Харедим парализуют движение в Иерусалиме и Цфате: «Умрем, но служить не пойдем»
        где у вас там омон?! laughing

        Работает
        Повелитель
    2. К-50 Сегодня, 13:41
      Цитата: счастливый здоровяк
      "ЦАХАЛ не потерпит попыток нанести удар по суверенитету нашей страны и по безопасности ее жителей.

      Ещё одна собачка из-за забора гав-гав устроила. laughing
      Когда же вы на русском забудете говорить и мосх не капать? belay laughing
      К-50
  12. холодильник Сегодня, 10:18
    Во времена СССР часто говорили об сионизме, как разновидности фашизма, а сейчас все молчать, видимо незаметно победили сионизм, или вписался он и процветает.
    холодильник
  13. Shahno Сегодня, 10:20
    Все эти статейки не понимаю с какой целью нагнетают отношения между нашими странами. Как говорится ищи кому выгодно. И не надо путать угрозу со стороны соседнего государства с внутренними террористическими,конечно это внутреннее дело наше,может в чем то и правительство виновато.
    Shahno
    1. новичок Сегодня, 10:24
      здравые мысли пишите, полностью поддерживаю. одно но. вот если бы ваша армия била по игиловцам, а не по ССА, цены б не было такому соседу.
      новичок
      1. groks Сегодня, 10:34
        Так по ним ИГИЛ не стреляет. А стреляет ССА.
        groks
        1. новичок Сегодня, 10:40
          да неуже ль? стесняюсь, даже спросить, а зачем это ССА? вы хотя б пытались найти логику в своём посыле? (я уже молчу про тактическую состовляющую выгода/невыгода для воюющей стороны, цеплять впридачу соседа себе во враги).
          новичок
          1. groks Сегодня, 11:08
            А израильтянам нафига? Собственно, сейчас есть объективные средства контроля. Ну допустим, что ни одного спутника волшебным образом не оказалось. Допустим даже, что израильтяне нагло врут. Хотя скорее всего просто обе стороны конфликта считают Голаны своей территорией. Тогда уж тем более - молчание наших властей выглядит отвратно.
            groks
            1. новичок Сегодня, 11:35
              позволю себе начать ответ с завершающей части вашего коммента. Голланы_ это предмет обсуждения и решения после войны, не находите? насчёт объективного контроля со спутников_ так спросите у голландской комиссии по NH17 и янки с их спутниками. есть более “простые“ системы выявления и отслеживания артсистем противника. ну а насчёт выгоды Израиля, ломают головы многие, не только мы на ВО.
              новичок
              1. groks Сегодня, 12:06
                Всё остальное, кроме спутников, нужно иметь непосредственно в зоне конфликта.
                Голаны обсуждают уже сколько? И сколько ещё будут и неизвестно чем кончится.
                Выгода первая - Израиль подтверждает свои территориальные претензии. Выгода вторая - Израиль демонстрирует, что ни Сирия, ни РФ им не указ. И уже не в первый раз. Тут всё ясно и понятно. Непонятна только позиция РФ в данном вопросе. Настолько непонятна, что уже есть версия о том, что Шойгу не очень и собирался возвращаться, а раз вернулся, то получил какие-то гарантии.
                groks
                1. новичок Сегодня, 12:46
                  честно говоря я немного в недоумении после прочтения вашего, субъективного мнения. как вяжутся Голланы с с ударами внутрь терр.рии Сирии? да Россия таки указ Израилю, Натаньяху ездит в Крамль как на работу. а вот по поводу Шойгу, я вас вообще не понял.
                  новичок
                  1. groks Сегодня, 13:30
                    Если Голаны считаются территорией Израиля и туда попали снаряды, то израильтяне защищали свою территорию. Что тут не понятно? Стреляли из Сирии? Да. Вот тут сработали, "более простые", которые у Израиля есть. И полетело в ответ.
                    С Шойгу что не понятно? Очередные несколько лярдови пропал на просторах МО. За такое "соратники" порвут в клочья. В этот раз даже не строили, а реконструировали арсенал.
                    groks
                    1. новичок Сегодня, 13:46
                      вы знаете, я конечно всегда веду диалог, даже когда визави прямо противоположен мне (это я о терпении и терпимости к чужому мнению). но когда я вижу из коммента в коммент абстрактные не вяжущиеся между аргументы, да и в случае с вопросом о Шойгу прямую бездоказательную ложь, я просто отказываюсь продолжать беседу. будьте здравы.
                      новичок
                      1. groks Сегодня, 13:56
                        Что абстрактного? Голаны? Вполне реальные.
                        Что бездоказательного? Что в верхушке армии прут как не в себя? Что в результате визита Шойгу, Израиль стал вести себя ещё более нагло?
                        Ложь? А уголовное дело возбуждено по 51 арсеналу.
                        И вообще - советую читать в строках, а не между. Поскольку было писано, что поведение настолько странное, что есть версии.
                        groks
                      2. новичок Сегодня, 14:43
                        слушайте, groks, вот вы показали свою однобокость мыслей. начнём с того, что если я не хочу с вами вести диалог, не значит, что у закончились аргументы. и не надо кидать реплику игнорирующему вас , всле, да так, что б желательно не слышно было. это я к тому, что научитесь хотя бы вести нормальный аргументированный диалог и не дарите мне советов, уж если мне нужен будет совет, я знаю к кому обратиться. у вас во рту стало голланнее, постоянно повторяя из раза в раз Голланы, Голланы?.. вы просто манипулятор, да и неумелый, поэтому разпознав вас и говорю: до свидания.
                        новичок
    2. XXXIII Сегодня, 10:30
      Цитата: Shahno
      нагнетают отношения между нашими странами

      Я б сказал между людьми, это куда уже..... negative
      XXXIII
  14. Aleksandr21 Сегодня, 10:36
    Такие инциденты ещё раз показывают, что никакого международного права нет, а агрессия против других суверенных стран может проходить без последствий, стыдно смотреть что такие действия проходят под молчаливым согласием России, ладно там США которые ещё в 2003 году положили большой и толстый... на международное право, но Россия ? Наши политики на всех площадках говорят о приверженности международного права и соблюдению правил, и как страна основательница ООН и постоянный член СБ ООН должна этой позиции придерживаться, но что в итоге ? Тогда бы не позорились, и не говорили о праве, раз оно такое (как и у США кстати) выборочное.
    Aleksandr21
  15. профессор Сегодня, 10:36
    Ни дня без новости об Израиле. lol
    ЦАХАЛ нанес удар по трем артиллерийским орудиям на территории Сирии
    http://www.newsru.co.il/mideast/21oct2017/syria80
    5.html
    Силы Армии обороны Израиля нанесли удар по трем артиллерийским орудиям, находящимся на территории Сирии. Удар нанесен в ответ на падение четырех снарядов на израильской территории Голанских высот в субботу, 21 октября, утром.

    В ЦАХАЛе отмечают, что обстрел израильской территории, даже в том случае, если он является "случайным" следствием военных действий, осуществляемых в Сирии, рассматривается как исключительный инцидент, вызывающий соответствующую реакцию Израиля.

    "ЦАХАЛ не потерпит попыток нанести удар по суверенитету нашей страны и по безопасности ее жителей. ЦАХАЛ считает сирийский режим ответственным за происходящее на его территории", - говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

    Напомним, в четверг, 19 октября, военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по позиции сирийской армии в районе Кунейтры. Несколькими часами ранее ЦАХАЛ зафиксировал падение ракеты на израильской территории Голанских высот. В результате обстрела никто не пострадал и не был причинен материальный ущерб. В ЦАХАЛ заявили, что речь идет "о случайном обстреле" в результате боевых действий, которые ведутся рядом с границей.
    профессор
    1. XXXIII Сегодня, 10:56
      Цитата: профессор
      Ни дня без новости об Израиле.

      Экс-министр обороны Моше Яалон: я защищал Гуш Катиф, а Нетанияху держался за кресло

      Германия изменила условия соглашения о продаже субмарин Израилю.
      Исправленный текст соглашения оставляет за правительством Германии право отказаться от заключения сделки по итогам полицейского расследования в Израиле («дело 3000») — причем не только в том случае, если дело завершится предъявлением уголовных обвинений. Если правоохранительные органы Израиля закроют дело без предъявления обвинений, Германия получит возможность изучить материалы следствия и сделать собственные выводы о наличии или отсутствии коррупционной составляющей. Договор о продаже трех субмарин будет подписан лишь в случае, если германские юристы сочтут сделку с концерном «ТиссенКрупп» чистой и добросовестной.
      wink
      XXXIII
      1. профессор Сегодня, 10:58
        По делу о лодках многие сядут и на долго. Включая бывшего главкома ВМФ "китайца". Лодки скорее всего купят.
        профессор
        1. XXXIII Сегодня, 11:08
          думаю это классическое сопровождение сделки по лодкам, любят вбрасывать всякие скандалы..... отвлекающий маневр так сказать.......
          XXXIII
  16. Zubr Сегодня, 10:37
    Ранее в прессе появилась информация о разногласиях России и Израиля по вопросу создания буферной зоны на сирийско-израильской границе. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, отправившийся после встречи с Сергеем Шойгу в Вашингтон, заявил, что все эти заявления – «ложь прессы», так как «никаких разногласий у Израиля с Россией по этому вопросу нет».


    Последний козырь Америка достала и опять краплёный. Граждане Евреи, если таковые тут присутствуют, одумайтесь. Не злите Сирийцев, мы вам помогать не будем, но поможем Сирии. Не настолько вы могущественны и сильны, что бы лезть в бутылку. Посмотрите на Курдов, от них сейчас Сирия, Иран, Ирак, Турция лечатся как от педикулёза всеми доступными методами. И Курдов, Америка уже сливает по полной. Одумайтесь, Америка и ВАС Спустит в сортир. Попомните потом мои слова.
    Zubr
    1. Vadim851 Сегодня, 11:01
      С курдами не совсем корректно сравнивать..
      Сильны они, и как оказывается побеждают там, где казалось не должны. Вопреки всем прогнозам. Судный день и Медведка-19 лучшие примеры.
      Vadim851
      1. Zubr Сегодня, 11:11
        Согласен, но попытка усидеть на двух стульях сразу, для Израиля ничем хорошим не закончится. В данный момент ситуация развивается явно не в их пользу.
        Zubr
    2. groks Сегодня, 11:20
      В чём, в данном случае, заключается помощь? В глухом молчании?
      А курдам вроде Роснефть взялась помогать.
      groks
  17. Грица Сегодня, 10:37
    Интересно, а у наших военных когда нибудь терпение лопнет и они заявят, что не будут считаться с мнением Израиля?
    Грица
    1. Арон Заави Сегодня, 10:46
      Цитата: Грица
      Интересно, а у наших военных когда нибудь терпение лопнет и они заявят, что не будут считаться с мнением Израиля?

      Все будет хорошо. Не волнуйтесь.
      Арон Заави
      1. CT-55_11-9009 Сегодня, 11:15
        Значит - заявят. Хорошоооо...
        CT-55_11-9009
      2. Rusj Сегодня, 12:03
        В общем, лютый интерес к С-400 на Ближнем Востоке становится окончательно понятным. Будем ожидать роста продаж. И благодарить сирийских ворон с полуактивной головкой самонаведения…
        Rusj
    2. Бродяга1812 Сегодня, 14:18
      Военные должны считаться с мнением своего правительства и главнокомандующего.Своего мнения у военных быть не может. А если будет,то это не военные , мятежники . На сегодняшний день интересы Израиля и России не пересекаются.
      Бродяга1812
  18. Воля Сегодня, 10:40
    А говорят, что евреи умные? Кому война радость принесла? Или им не жаль собственных сынов и дочерей?
    Воля
  19. Radikal Сегодня, 10:51
    Цитата: СЕРЖ ант
    Кишка тонка.Да и желания не наблюдается такого-в маскве при власти они же и есть.
    Кто же сам себя бомбить будет.

    good
    Radikal
    1. XXXIII Сегодня, 11:14
      если часто встречаешь на улице евреев, значит ты тоже еврей.... lol
      XXXIII
      1. Бродяга1812 Сегодня, 14:19
        Одна умная лошадь сказала,что в Израиле засилье евреев....
        Бродяга1812
  20. wot Сегодня, 10:57
    Цитата: ОТДЕЛ
    На границу с Израилем нужно стягивать международные миротворческие силы Иран, Китай , Казахстан ..ну короче всех наших ..И если что , мочить..))))

    берите диван , супца пусть бабка сварит горохового и вперед , травить евреев laughing
    wot
  21. wot Сегодня, 11:00
    Цитата: Андрей из Челябинска
    "Наш" Китай?:))))

    у отдела маразм , видно же по комментариям , с шашкой на пулеметы готов , но только с дивана lol
    wot
  22. Radikal Сегодня, 11:04
    Цитата: Бейтар
    Ударом с воздуха уничтожено 130-мм орудие. Ранее сообщалось, что удар был нанесён по батарее ПВО С-200.
    Ну так это 2 разных случая. Один,перед приездом Шойгу,второй уже после. Первый ,как ответ на обстрел самолетов Израиля в небе над Ливаном.(кто следил за событиями, в курсе).
    Второй,как ответ на снаряд упавший на нашей территории Голан (или как он там по арабски).
    Все еще не понял,что конкретно возмущает автора новости. То,что Израиль ВСЕГДА отвечает,или то ,что ВООБЩЕ отвечает?

    Автора новости возмущает то, что Израилю не отвечают... wassat
    Radikal
  23. Комментарий был удален.
  24. Кент0001 Сегодня, 11:13
    Сирийцам нужно сбить их самолет хотя бы один.
    Кент0001
    1. Rusj Сегодня, 11:58
      уже два сбили !
      В общем, лютый интерес к С-400 на Ближнем Востоке становится окончательно понятным. Будем ожидать роста продаж. И благодарить сирийских ворон с полуактивной головкой самонаведения…
      Rusj
  25. Berkut24 Сегодня, 11:14
    израильские самолёты продолжат нанесение по территории Сирии, «не считаясь с мнением Российской Федерации

    Как бы со временем Россия не привела Израиль в международно признанные границы не считаясь с мнением гегемона. Евреи оказываются настолько же недальновидными, как и курды. На самом деле ничего сейчас на Ближнем Востоке не заканчивается. Все только начинается. И итоговая карта региона потом может многим нынешним богатым и неприкасаемым не понравится, но будет поздно. Придется платить по счетам.
    Berkut24
    1. XXXIII Сегодня, 11:19
      Это можем сделать и не мы, там хватает желающих.... what
      «Недопустимо, чтобы сионистский режим атаковал в Сирии, когда ему вздумается», — сказал сегодня главнокомандующий иранской армии Хусейн Бакри на пресс-конференции с сирийским коллегой в Дамаске.
      «Мы приехали в Дамаск, чтобы расставить акценты и углубить координацию и сотрудничество в борьбе с общими врагами, как сионистами, так и террористами, — сказал Бакри. — Мы обсудили пути укрепления отношений и прочертили базисные линии сотрудничества».
      XXXIII
      1. Berkut24 Сегодня, 13:19
        А я и не говорю, что только мы. Это будет региональный консенсус нескольких стран. Т.е. не будет гегемона, будет какая-то конференция при участии России, где порешают границы, интересы и ресурсы. А не согласных все участники этой договоренности будут нагибать совместными силами - кто экономически, кто политически, кто на земле, кто на воде, кто в воздухе. После этого конфликты в регионе пойдут на спад, а внешним гегемонам закроется калитка.
        Berkut24
  26. gml Сегодня, 11:25
    А чего не ясно? Начась практическая ступень переговоров между Израилем и Россией, и не к чему откладывать. Сказали что почищут 10-15 км. от экстремистов - и делают.
    gml
  27. Yoshi Сегодня, 11:28
    Удивительно, в комментариях есть столько слов, разжигающих межнациональную вражду, что складывается впечатление будто пишут паиньки, обиженные в детстве евреями-хулиганами. Как будто не было русских (украинских, немецких, турецких и пр.) хулиганов...
    Думаю, нужно помнить, что все люди разные и в каждом народе есть свои красавцы.
    А то, что страна отстаивает свои интересы, взрослых людей удивлять не должно. Или мы делаем иначе?
    Yoshi
  28. Комментарий был удален.
  29. 72jora72 Сегодня, 11:41
    Цитата: новичок
    здравые мысли пишите, полностью поддерживаю. одно но. вот если бы ваша армия била по игиловцам, а не по ССА, цены б не было такому соседу.
    Так они на официальном уровне давно заявили что Игил и Нусра угрозы израильскому государству не несёт.
    72jora72
  30. Ilja2016 Сегодня, 11:52
    Цитата: Logall
    Виталий, Приветствую!
    по той же логике власти самого Израиля, надо полагать, ответственны за бесконечное число террористических актов, которые в этой стране в течение десятилетий устраивают радикалы

    Так что, можно начинать бомбить Израиль?
    Обвинить в тирании режим господина нетаньяху! Мол из-за его режима террористом его стране живется плохо... Создать коалицию и...

    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Logall
    Голаны–это сирийская территория!

    Как только Курилы станут японскими, так и мы подумаем над Вашим предложением.

    Рот то прикрой свой
    Ilja2016
    1. Арон Заави Сегодня, 12:00
      Цитата: Ilja2016

      Рот то прикрой свой
      позвольте узнать, а почему мне это делать? До сих пор здесь не возбранялась открытая дискуссия.
      Арон Заави
    2. DEZINTO Сегодня, 12:14
      Ты чего хамишь парниш? Здесь все уважительно общаются даже когда не согласны друг с другом.

      Накопипастил хамнул и свалил, афигенная нить дискуссии.
      DEZINTO
  31. Rusj Сегодня, 11:54
    Да, птица! Нам так сказали.

    Правда, эта версия вызывает здоровый смех у тех, кто разбирается в вопросе. Во-первых, во все самолёты, а в боевые в первую очередь, уже при разработке закладывают возможности встретить столкновение с птицей без фатальных последствий. Проводятся испытания, когда машины на земле подвергаются ударам кусками льда или имитаторами птичьего тела. Есть кадры таких испытаний, где видно, что даже остекление кабины в итоге применяемых материалов не разбивается. А уж что касается F-35, то американцы сами не раз хвастались, что специально защитили его от подобных birdstrikes.

    Во-вторых, столкновение с птицей опасно прежде всего для двигателей летательных аппаратов – именно из-за их выхода из строя в подобных инцидентах случается большинство катастроф. А вот про F-35 сообщали, будто он спроектирован так, чтобы даже царапин на антирадарном покрытии не оставалось после встречи с птицами. Более того, есть видеокадры с испытаний, на которых видно, что после попадания птицы в нос самолёта царапин действительно не остаётся…

    Таким образом, если самолёт действительно штатно приземлился, то двигатель его был в порядке, а стелс-покрытию столь чувствительные повреждения нанесла если и птичка, то по имени 5Б14Ш. С областью поражения в виде сферы с двумя коническими вырезами в передней и задней полусферах…

    И всё бы ничего – не первый инцидент и не последний, – но тут сам израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил грозно поиграть желваками и заявил: "Наша политика проста: мы ответим каждому, кто попытается напасть на нас. Сегодня была предпринята попытка сбить наши самолёты. Это неприемлемо для нас. ВВС действовали точно, быстро уничтожили то, что было нужно".

    Ага, значит, была попытка сбить израильские самолёты – сам Нетаньяху признал. В ответ была контратакована 4 ракетами уже сирийская батарея ПВО. Сирийцы вскоре признали, что "был нанесён материальный ущерб позиции армии САР в пригороде Дамаска".

    Израильтяне говорят, что уничтожили батарею. Впрочем, то же они сообщали и в прошлый раз, когда были обстреляны с неё же. Как видим, она оказалась живёхонька.

    Дальше – больше: телеканал "Кан 11" сообщает, что один из истребителей F-35 вышел из строя после столкновения с птицей. Пилоту удалось посадить самолёт, пострадавших не было. Однако, уточнил телеканал, в результате столкновения испортилось стелс-покрытие, которое обеспечивает истребителю невидимость, а потому неизвестно, когда тот вступит в строй после ремонта. В настоящее время ВВС Израиля ждут заключения экспертов из Lockheed Martin о характере повреждений и возможности их устранения.

    То есть по факту израильтяне самолёт потеряли. Пусть и на время, но по нынешним военным меркам это однозначная победа сирийской ПВО.
    Rusj
    1. XXXIII Сегодня, 12:10
      Цитата: Rusj
      То есть по факту израильтяне самолёт потеряли. Пусть и на время, но по нынешним военным меркам это однозначная победа сирийской ПВО.
      Да могли их засечь раньше и пустить ракету, она конечно не попала , но задеть могла или не могла. Радиус действия с-200 до 400км и фу35 тоже до 400км вроде, вчера сравнивал what. Сирийцы кстати могли включить позже пво, когда пилоты расслабились, да и обнаружить могли их старым способом,биноклем lol и быстро передали на позицию. В свою очередь пво пустили ракету, пилоты фу35 тут же поняли что по ним открыли огонь, но кто и что не было времени думать, попытались свалить быстро, один самолет все таки задело. Потом официально все спустили на птиц, а вот с-200 могли не уничтожить, посто не успели , когда уничтожать, когда в тебя что то летит, а после тупо могли вбросить инфу..... yes
      XXXIII
      1. XXXIII Сегодня, 12:23
        На севере Израиля обнаружены бескрайние поля каннабиса
        пилоты могли быть даже на веселе.... wassat
        XXXIII
  32. фа2998 Сегодня, 12:12
    Цитата: Captain Nemo
    Это у Вас сейчас разжигание национальной розни получилось? Не любите евреев, правда?

    Вы знаете за нашу историю многим "помогали".Наши позиции ПВО были в Корее, Вьетнами, на Кубе и пр.И сбивали нарушителей.Теперь стоим в Сирии.У ИГИЛ своей авиации нет, а остальные нарушители хорошие, их сбивать нельзя! В этом дурдоме тяжело разобраться, и нелюбовь к евреем ни при чем. hi request
    фа2998
  33. Best Сегодня, 12:19
    Значительное большинство государств в мире мирно сосуществуют в течении столетий, десятков лет, даже имея претензии друг к другу. И пытаются их решать или решают, но никогда не допускают силовых действий. Ведь это прекрасно - мирно сосуществовать. Так же мирно мог бы, при наличии существующих претензий, сосуществовать и Израиль. Но этого просто нет по факту в течении десятилетий. И видится, что основная причина этого недоразумения в том, что в данном государстве, в абсолютном большинстве, проживают евреи. Да, именно евреи, которых, по их же вине, люто ненавидит весь мир. Поэтому понятия "еврей" и "Израиль" - это симбиоз, результатом которого стал нынешний Израиль с его народом.
    Best
    1. Krasnodar Сегодня, 14:27
      Цитата: Best
      Значительное большинство государств в мире мирно сосуществуют в течении столетий, десятков лет, даже имея претензии друг к другу. И пытаются их решать или решают, но никогда не допускают силовых действий. Ведь это прекрасно - мирно сосуществовать. Так же мирно мог бы, при наличии существующих претензий, сосуществовать и Израиль. Но этого просто нет по факту в течении десятилетий. И видится, что основная причина этого недоразумения в том, что в данном государстве, в абсолютном большинстве, проживают евреи. Да, именно евреи, которых, по их же вине, люто ненавидит весь мир. Поэтому понятия "еврей" и "Израиль" - это симбиоз, результатом которого стал нынешний Израиль с его народом.

      Судя по тому, с каким энтузиазмом курдов резали иракцы и турки, сунниты шиитов, христиан и езидов, ливанские христиане и иорданцы палестинцев, а иракцы иранцев - евреи здесь не при чем :)
      Регион веселый, соседи неспокойные...
      Krasnodar
  34. Rusj Сегодня, 12:24
    Сирийцы вместо боеголовки ворону привязали?

    "Эт чего, сирийцы вместо боеголовки на С-200 ворону привязали?" - логично задаются вопросом комментаторы с ресурса "Афтершок". "Вот такая ворона – краску поцарапала, аж самолёт взлететь не может", - отвечают им другие. Или это она так обделала покрытие? Наверное, ядовитая была ворона, иронизируют третьи. "Ворона эта моноблочная, есть ещё с воробьями разделяющаяся", - невинно добавляют четвёртые. Ошибаются, однако, поправим их мы: экспортный вариант С-200 "Вега-Э" таким девайсом не оснащается. Впрочем, если считать разделяющимися "воробьями" 37 тыс. поражающих элементов в виде стальных шариков с начальной скоростью разлёта 1700 м/с, то можно сказать и так…

    А разбирающиеся в теме уточняют, что "вороны" эти легко находят F-35, потому что те заточены скрываться от радаров, действующих в миллиметровом диапазоне, и системы типа С-200 нетолерантно работают в сантиметровом. А современные вообще недемократично сканируют небо в мультидиапазоне.

    "Сирийцев просто забыли предупредить, что это совсем-совсем невидимка. А они и не разобрались сгоряча", - предположил ещё один из коллективных фельетонистов.

    "Да, если комплекс 1967 года отоваривает F-35, то это приятно", - гордится ещё один. Но его поправляет следующий комментатор, не оставляющий от американского самолёта камня на камне: "F-35 – летающий глюк. Его предназначение – величайший в истории распил бюджета. Как истребитель он:

    — уступает в ближнем бою загруженному F-16;

    — до сих пор не может нести никакого вооружения, кроме AIM-120 и бомб JDAM;

    — перед любым вылетом должны загружаться файлы обстановки и задания, включающие полные подробные карты местности, для подготовки которых до сих пор есть только один пункт обеспечения. Загрузка файлов и их обработка – дело медленное, одной эскадрилье может требоваться неделя-две на всё про всё;

    — вылет невозможен без прямого электронного разрешения управления из США. Нет связи – нет вылета;

    — сенсорная система полного осмотра обстановки, сводящая данные от ИК-сенсоров, радара, источников данных на поле боя (ДРЛО и наземные указатели) настолько сырая, что пилоты жалуются на её наглость и непонятность, не могут разобрать, что на самом деле происходит".

    И так ещё несколько пунктов, причём автор замечания ссылается на американский же журнал The National Interest. И, в общем, это всё соответствует действительности: Царьград тоже как-то разбирал достоинства и недостатки F-35, и эксперты тоже сходились в точке зрения, что машина эта сырая и недоделанная, хотя и дорогая до полного изумления…

    А в данном случае и вовсе цугцванг получается и для израильтян, и для разработчиков этого истребителя пятого поколения. Куда ни кинь – всё клин. Если машина, в которую вложены триллионы долларов десятка стран, выходит из строя от столкновения с птицей, то что это за машина? Если же она выходит из строя после обстрела из устаревшего зенитно-ракетного комплекса 50-летней давности, произведённого не самыми умелыми операторами, то что тогда могут сотворить с американской авиацией новейшие русские ЗРК?

    В общем, лютый интерес к С-400 на Ближнем Востоке становится окончательно понятным. Будем ожидать роста продаж. И благодарить сирийских ворон с полуактивной головкой самонаведения…
    Rusj
  35. хол нимда Сегодня, 12:24
    Стрелять по дворцу асада нужно, оттуда идёт терроризм и приказы.
    А Россия то тут причём... Тут идёт война давно, Израиля с терроризмом асада и ирана. Тут не безопасно, вам лучше не гулять тут. Любой замеченный в поддержке террористов или сотрудничестве с ними будет уничтожаться. Будь то с хизбалой или асадом.
    Поддержка терроризма наказуема.


    Заранее же говорят, чтобы не пришлось доставать со спины топоры с копьями.
    хол нимда
    1. Rusj Сегодня, 12:42
      Из всех правительств МИРА нужно выгонять еврейских лобистов ! А рассадник и спонсор террористов это США и Исраиль вот кого точно надо бомбить .
      Rusj
    2. профессор Сегодня, 12:47
      Цитата: хол нимда
      Стрелять по дворцу асада нужно, оттуда идёт терроризм и приказы.

      Ни в коем случае. Чем дольше продержится в Дамаске офтальмолог тем меньше что останется от сирийской военной угрозы.
      профессор
      1. новичок Сегодня, 13:04
        этот, как вы выразились “офтальмолог“, по характеру и выдержке настоящий лидер народа. все остальные кругом не чета.
        новичок
        1. профессор Сегодня, 13:18
          Цитата: новичок
          этот, как вы выразились “офтальмолог“, по характеру и выдержке настоящий лидер народа. все остальные кругом не чета.

          Лидер какого народа? Суннитского большинства страны? what
          профессор
          1. новичок Сегодня, 13:40
            лидер народа своей страны, а не отдельной нации, что вы всегда любите “путать“.
            новичок
            1. Комментарий был удален.
            2. профессор Сегодня, 13:56
              Цитата: новичок
              лидер народа своей страны, а не отдельной нации, что вы всегда любите “путать“.

              В параллельной реальности это так, а в той что за окном асад является только лидером алавитов и то на штыках России да шиитских исламистов.
              профессор
              1. новичок Сегодня, 14:26
                как я погляжу, в нереальной реальности находитесь именно вы с вашими хозяевами в штатах: те уверовали в свою исключительность, вы же в богоизбранность. да и судя по вашим комментам, скоро все кто не с Израилем назовёте террористами, и как я вижу первой в вашем списке Россия. поломаете зубки, господа.
                новичок
    3. К-50 Сегодня, 13:55
      Цитата: хол нимда
      Стрелять по дворцу асада нужно, оттуда идёт терроризм и приказы.

      Разбегись и апстену плача поплачься, лбом и со всей дури. yes laughing
      К-50
    4. ватник Сегодня, 14:11
      Цитата: хол нимда
      Поддержка терроризма наказуема.

      Вот поэтому и надо Тель-Авив наказать но к сожалению у него есть мощная поддержка от такого же спонсора терроризма то есть от США и пока наказать его не получится.
      ватник
  36. Михаил Зубков Сегодня, 12:30
    Цитата: юрий лазарев
    А за что их любить?

    Нам выгоден воинственный пыл проамериканского Израиля - Сирия и РФ будут иметь лучшие дипломатические позиции в арабских странах и исламском мире вообще. Из-за изношенной вдрызг, еще советской списанной пушки, снятой у нас с вооружения еще в 60-х, Израиль и США будут обострять свои проблемы и ослаблять нажимы на РФ.
    Михаил Зубков
  37. lopvlad Сегодня, 12:40
    Все государства вокруг Израиля должны иметь на вооружении C-400 и комплексы Искандер и тогда в регионе станет более мирно.
    lopvlad
  38. Ashkelon777 Сегодня, 12:43
    Статья дилетанта , не возможно данные вопросы освещать не углубившись во взаимоотношения Сирии и Израиля . Де юре и де факто в состоянии войны находятся. Плюс со стороны вам никогла не понять менталитет ближнего востока.
    Ashkelon777
  39. К-50 Сегодня, 13:00
    Израиль ответственнен за бесконечное число террористических актов, которые в этой стране в течение десятилетий устраивают радикалы.

    Согласен!! Целиком и полностью!!! yes good
    В Израиле продолжают считать сирийскую армию и «режим Асада» ответственными за всё то, что происходит в Сирии.

    У пейссатых мракобесов все кругом виноваты, кроме них самих. negative
    За одну революцию, устроенную в нашей стране этим "божьими одуванчиками" и за годы "красного террора" нужно спросить с этой народности по всей строгости и для лба не забыть зелёнку. yes
    К-50
    1. ватник Сегодня, 14:09
      Цитата: К-50
      У пейссатых мракобесов все кругом виноваты, кроме них самих.

      Поэтому все соседи да и не только соседи Израиль и "не любят" к тому же режим Тель-Авива крайне агрессивен и развязал десятки войн в регионе постоянно занимается провоцированием новых конфликтов плодя в регионе разруху убийства и нищету.
      А то что сейчас творится на БВ то есть войну и непрекращающиеся теракты их представители хотели устроить и в России в 90-е годы и им это почти удалось.
      ватник
  40. Krasnodar Сегодня, 13:20
    Цитата: groks
    Пусть еврейские личика интересуют изрильтян. Нас же должны интересовать личики наших политиков, которых понять уже невозможно. Последним нормальным был Примаков(тоже вроде еврей).

    Политики они и в Африке политики. Всех больше интересует личная полит карьера, чем благо страны.
    Krasnodar
  41. Altona Сегодня, 13:24
    Цитата: ОТДЕЛ
    Я бы вдул, но только мысленно..хе хе, а то миханчики народятся в Израиле!

    ----------------------------
    А вот фиг тебе, Виталя, не Миханчики, а Михоэлсы. Примут гиюр сделают обрезание и не вспомнят про тебя. hi bully
    Altona
  42. Altona Сегодня, 13:25
    Цитата: groks
    Пусть еврейские личика интересуют изрильтян. Нас же должны интересовать личики наших политиков, которых понять уже невозможно. Последним нормальным был Примаков(тоже вроде еврей).

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    Я их прекрасно понимаю.Их политика-отнять у людей средства производства и обложить их налогом.Они по жизни такие тупые и продажные.
    Altona
  43. Krasnodar Сегодня, 13:44
    Цитата: Logall
    Голаны–это сирийская территория!

    В чьих то снах
    Krasnodar
  44. Навигатор 1 Сегодня, 13:47
    У вас всё правительства евреи.
    Навигатор 1
  45. ватник Сегодня, 14:03
    А я всегда говорил создатели террористов ИГИЛ Аль-Каеды и так далее это США и Израиль и отчасти монархии ПЗ и сегодняшние бомбёжки Сирии режимом Тель-Авива это помощь терпящим поражение сирийским террористом.
    ватник
  46. alta Сегодня, 14:28
    Цитата: Logall
    Виталий, Приветствую!
    по той же логике власти самого Израиля, надо полагать, ответственны за бесконечное число террористических актов, которые в этой стране в течение десятилетий устраивают радикалы

    Так что, можно начинать бомбить Израиль?
    Обвинить в тирании режим господина нетаньяху! Мол из-за его режима террористом его стране живется плохо... Создать коалицию и...

    Уже пытались Сирия и Советы ,,бомбить,, Израиль в 1982 .... в результате израильская авиация уничтожила четыре бригады ПВО Сирии , оснащённые советскими зенитноракетными комплексами ....
    Техническое превосходство Израиля над Советами позволило полностью уничтожить ПВО Сирии ... и самое неприятное для Советов : перестали покупать советское оружие .
    Сегодня ситуация аналогичная, Россия всегда голосует в СБ ООН против Израиля, но вооруженного конфликта не будет : самолеты-невидимки F-35 теоретически легко проходят комплесы С-400 , а проверка на практике приведет к прекращению продаж С-400.

    Обвинить в тирании режим господина нетаньяху! Мол из-за его режима террористом его стране живется плохо...
    [i][/i]
    Не волнйтесь, у Ираиля ВВП на душу населения 36.500 долларов (24 место в мире) , а у России 8.864 долларов (72 место)
    alta
  47. Бродяга1812 Сегодня, 14:45
    Цитата: Best
    И видится, что основная причина этого недоразумения в том, что в данном государстве, в абсолютном большинстве, проживают евреи. Да, именно евреи, которых, по их же вине, люто ненавидит весь мир. Поэтому понятия "еврей" и "Израиль" - это симбиоз, результатом которого стал нынешний Израиль с его народом.

    Огласите весь список пожалуйста! А - то как-то то неконкретно получается. Спросите немцев,французов ,англичан ,испанцев,да представителя любой европейской страны- кто им страшнее - мусульманские мигранты,мусульманские террористы , или евреи? Может быть Вы имели в виду мусульманский мир, к которому принадлежите? Так и там далеко не весь. Все без исключения бывшие советские мусульманские республики в прекрасных отношениях с Израилем.Может быть Вы имели в виду ,в частности арабский мир? Опять же ,практически все арабские страны ,либо имеют дипломатические отношения с Израилем,либо являются его тайными союзниками. Я имею в виду Кувейт, ОАЭ, Саудовскую Аравию . За исключением Сирии ,нормальные отношения у Израиля и с арабскими соседями.Только через аэропорт имени Бен Гурион ежегодно прилетают в Израиль 17 миллионов человек. 300 тысяч россиян ,уже в этом году посетили Израиль.Это что,от " лютой ненависти"? Канцлер ФРГ на коленях у евреев прощения просил , Испания закон приняла,что потомки изгнанных в 15 веке евреев являются гражданами королевства и их слезно просят возвратиться. Ну и конечно извинения,король прилюдно заявил ,что Испания пришла в упадок после изгнания евреев. Скулят поляки,скулят прибалты ," прости нас Леопольд". А сколько сотен тысяч этнических славян ,у нас нелегально на заработках. Тоже от лютой ненависти? Но если Вы имеете в виду ,лютую ненависть к евреям свою лично, некоей Татьяны ,Ватника,кучки других не совсем эмоционально неуравновешенных людей, мусульманских террористов,то да ненавидите Вы нас и люто. Да ради Б- га .С террористами Израиль успешно разбирается , а такие как вы и вам подобные ,полагаю угрозы с дивана ли , унитаза ли - не несут. Так что спите спокойно дорогой казахский товариСЧ.Акбар Вам на ночь.
    Бродяга1812
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