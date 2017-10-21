СМИ: Израиль продолжит бомбить Сирию, несмотря на позицию России
Израильские СМИ и отдельные эксперты ни дня не могут обойтись без сообщений и новостей, так или иначе связанных с Россией. Так, израильский портал News.co.il явно не без удовлетворения цитирует источники, в которых заявлено, что израильские самолёты продолжат нанесение по территории Сирии, «не считаясь с мнением Российской Федерации».
При этом израильский ресурс, ссылается на данные немецкого информационного агентства dpa, которое сообщает о последствиях недавнего авиаудара израильских самолётов по территории сирийских правительственных войск в провинции Эль-Кунейтра. В материале сообщается, что в результате авиаудара ВВС Израиля трое сирийских военнослужащих получили ранения, один из них находится в тяжёлом состоянии. Ударом с воздуха уничтожено 130-мм орудие. Ранее сообщалось, что до этого удар был нанесён по батарее ПВО С-200.
В Израиле продолжают считать сирийскую армию и «режим Асада» ответственными за всё то, что происходит в Сирии. Ровно по той же логике власти самого Израиля, надо полагать, ответственны за бесконечное число террористических актов, которые в этой стране в течение десятилетий устраивают радикалы. А если так, то в качестве продолжения израильской «логики» - и территорию Израиля нужно накрывать огнём, причём именно по позициям вооружённых сил страны?
Ранее в прессе появилась информация о разногласиях России и Израиля по вопросу создания буферной зоны на сирийско-израильской границе. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, отправившийся после встречи с Сергеем Шойгу в Вашингтон, заявил, что все эти заявления – «ложь прессы», так как «никаких разногласий у Израиля с Россией по этому вопросу нет».
При этом израильский ресурс, ссылается на данные немецкого информационного агентства dpa, которое сообщает о последствиях недавнего авиаудара израильских самолётов по территории сирийских правительственных войск в провинции Эль-Кунейтра. В материале сообщается, что в результате авиаудара ВВС Израиля трое сирийских военнослужащих получили ранения, один из них находится в тяжёлом состоянии. Ударом с воздуха уничтожено 130-мм орудие. Ранее сообщалось, что до этого удар был нанесён по батарее ПВО С-200.
В Израиле продолжают считать сирийскую армию и «режим Асада» ответственными за всё то, что происходит в Сирии. Ровно по той же логике власти самого Израиля, надо полагать, ответственны за бесконечное число террористических актов, которые в этой стране в течение десятилетий устраивают радикалы. А если так, то в качестве продолжения израильской «логики» - и территорию Израиля нужно накрывать огнём, причём именно по позициям вооружённых сил страны?
Ранее в прессе появилась информация о разногласиях России и Израиля по вопросу создания буферной зоны на сирийско-израильской границе. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман, отправившийся после встречи с Сергеем Шойгу в Вашингтон, заявил, что все эти заявления – «ложь прессы», так как «никаких разногласий у Израиля с Россией по этому вопросу нет».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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