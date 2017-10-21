14:56 21 октября

Трамп: Рассекречивание архивов по убийству Кеннеди нанесёт удар по безопасности США

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен запретить осуществление публикации документов по факту убийства Джона Кеннеди. Американское издание Politico, ссылаясь на источники в администрации президента, сообщает, что, по мнению Трампа, такого рода публикация может сыграть против безопасности США.

Это сообщение появилось за несколько дней до того, как национальный архив США рассекретит более 3-х тысяч материалов Центрального разведывательного управления и Федерального бюро расследований об убийстве 35-го американского президента. Национальный архив собирается осуществить публикацию 26 октября. Это событие должно состояться ровно через 25 лет после подписания соответствующего распоряжения тогдашним президентом США Джорджем Бушем (старшим).

В Белом доме заявляют, что Трамп одобряет лишь частичное рассекречивание информации о выстрелах в Далласе, прозвучавших 22 ноября 1963 года.


Напомним, что, по официальной версии, убийцей Джона Кеннеди считается Ли Харви Освальд. Согласно выводам так называемой Комиссии Уоррена от 1964 года, Освальд 22 ноября 1963 года за 5,6 с успел совершить три выстрела в направлении президента США с 6-го этажа книжного склада.

Трамп: Рассекречивание архивов по убийству Кеннеди нанесёт удар по безопасности США


Эти выстрелы привели к гибели президента Кеннеди, ранению техасского губернатора Джона Конналли и одного из прохожих. В деле говорится о том, что причиной смерти Джона Кеннеди стало «воздействие той же пули, которая ранила Конналли».

Ли Харви Освальд был убит через два дня после смерти Джона Кеннеди выстрелом в упор, осуществлённым владельцем одного из ночных клубов Далласа Джеком Руби. Сам Руби после убийства заявлял, что «требует перевода для содержания под стражей в другой город, так как его жизнь находится под угрозой». Через два с небольшим рода Руби умер от заболевания лёгких в той же самой больнице, где ранее скончался Ли Харви Освальд после его выстрела и где была констатирована смерть Джона Кеннеди.

Использованы фотографии: Архивы полиции Техаса
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 58

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  1. Владыка Ситх Сегодня, 11:14
    Спалился президент, впрочем как и все предыдущие. Тоже самое и с башнями близнецами.
    Владыка Ситх
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:21
      Цитата: Владыка Ситх
      Спалился президент, впрочем как и все предыдущие. Тоже самое и с башнями близнецами.

      Да это очередной пиар, чтобы отвлечь "мировую общественность " О того что КНДР , на весь мир послала США в одно место и Россия тоже..хе хе
      Англосаксы , одно слово ..Боятся расплаты за все свои злодеяния!
      ОТДЕЛ
      1. 210окв Сегодня, 11:25
        Страна авантюристов,проходимцев и убийц..Сказать больше нечего..
        Цитата: ОТДЕЛ
        Цитата: Владыка Ситх
        Спалился президент, впрочем как и все предыдущие. Тоже самое и с башнями близнецами.

        Да это очередной пиар, чтобы отвлечь "мировую общественность " О того что КНДР , на весь мир послала США в одно место и Россия тоже..хе хе
        Англосаксы , одно слово ..Боятся расплаты за все свои злодеяния!
        210окв
        1. Zibelew Сегодня, 11:29
          Мутное дело с Кеннеди. А через 50 лет выйдет похожий доклад про 11 сентября и украинский боинг.
          Zibelew
          1. 210окв Сегодня, 11:38
            Про сбитый Боинг забудут и через пять лет.Заставят забыть обывателя..Только родственники погибших не забудут.
            Цитата: Zibelew
            Мутное дело с Кеннеди. А через 50 лет выйдет похожий доклад про 11 сентября и украинский боинг.
            210окв
            1. Zibelew Сегодня, 11:50
              Цитата: 210окв
              Про сбитый Боинг забудут

              Да они продолжают топить про участие России. Вчера новое фото Бука опубликовали.
              Новую фотографию установки «Бук», сбившей малазийский Boeing 777, опубликовала международная следственная группа, которая занимается расследованием крушения рейса в Донбассе. Об этом говорится на сайте полиции Нидерландов. Публикация нового, девятого по времени, изображения «Бука-332» на востоке Украины не оставляет сомнений в том, что лайнер был сбит под Донецком из этой установки, принадлежавшей ВС России, считают в группе Bellingcat.


              Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/361324
              Zibelew
              1. cniza Сегодня, 12:14
                Цитата: Zibelew
                Мутное дело с Кеннеди. А через 50 лет выйдет похожий доклад про 11 сентября и украинский боинг.


                Всегда так было , а потом все перепишут и концов не найти никогда...
                cniza
                1. Джедай Сегодня, 12:56
                  Да, с тех пор как было обнаружено что бумага хорошо горит - многие правители использовали это её свойство чтобы проредить грядки Истории. Боюсь что и с приходом цифровых носителей вряд ли что-то изменится...
                  Джедай
                  1. cniza Сегодня, 13:03
                    Потому как жажда власти и оставить свой след в истории , будет все переделывать.
                    cniza
              2. Василенко Владимир Сегодня, 13:22
                Цитата: Zibelew
                Да они продолжают топить про участие России. Вчера новое фото Бука опубликовали.

                а вот такой вопрос, может конечно я и глупость спрошу, но вроде как в состав комплекса входит кроме собственно пусковой установки командный комплекс и станция обнаружения и целеуказания
                почему тогда двигалась только пусковая установка?!
                Василенко Владимир
                1. Zibelew Сегодня, 14:18
                  По-моемому в комплекс входят 4 машины. Многие диванные эксперты ПВО пишут, что чтобы ракета полетела нужен весь комплекс. Да и это фотография ни о чем не говорит. Кстати ради приличия хотя бы дверь минивэна закрыли, прежде чем к фотосессии приступать.
                  Zibelew
                  1. Zibelew Сегодня, 14:37
                    Пусковая установка вроде может работать в автономном режиме.
                    В результате испытаний получили дальность обнаружения самолетов радиолокационной станцией самоходной огневой установки работающей в автономном режиме на высотах более 3 тыс. м – от 65 до 77 км, на малых высотах (от 30 до 100 метров) дальность обнаружения уменьшалась до 32-41 километров.

                    https://topwar.ru/19626-armeyskiy-samohodnyy-zeni
                    tnyy-raketnyy-kompleks-buk.html
                    Zibelew
              3. Orionvit Сегодня, 14:11
                Цитата: Zibelew
                Вчера новое фото Бука опубликовали

                Может для кого то это и доказательство. Я на днях в сети видел фото АК-74, из которого по определению, кто то, когда то, где то, в кого то стрелял. Всё указывает на то, что автомат Российский, а значит это доказательство преступлений России во всём мире. lol
                Orionvit
          2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:47
            Цитата: Zibelew
            Мутное дело с Кеннеди. А через 50 лет выйдет похожий доклад про 11 сентября и украинский боинг.

            Ну думаю скоро все изменится ...
            ОТДЕЛ
            1. Монос Сегодня, 12:06
              Увидел в сети вот эту фотографию и,честно говоря, Кеннеди стало жалко: тебя тут убивают, а твоя жена чуть ли не шпильками по тебе топчется, стараясь побыстрее выпрыгнуть из машины. Не верю, чтобы русская женщина так себя вела в похожей ситуации.
              Монос
              1. The_Lancet Сегодня, 12:35
                Увидел в сети вот эту фотографию и,честно говоря, Кеннеди стало жалко: тебя тут убивают, а твоя жена чуть ли не шпильками по тебе топчется, стараясь побыстрее выпрыгнуть из машины. Не верю, чтобы русская женщина так себя вела в похожей ситуации

                Легко вам обсуждать эти события спустя много лет.Самому находясь в комфорте
                Когда сидящему рядом человеку пуля делает дыру в голове - паника будет у любого
                The_Lancet
              2. капрал Сегодня, 12:38
                Цитата: Монос
                стараясь побыстрее выпрыгнуть из машины

                Настолько не нравятся американцы, что сам теряешь человеческий облик?
                капрал
                1. Монос Сегодня, 12:50
                  Цитата: капрал
                  Настолько не нравятся американцы, что сам теряешь человеческий облик?

                  Американцы не нравятся. А ты кто такой, чтобы выставлять оценки человечности? Тем более, такие тхамские и необоснованные.
                  Монос
                  1. капрал Сегодня, 12:57
                    Цитата: Монос
                    А ты кто такой

                    Твоя совесть на этом сайте.
                    Цитата: Монос
                    хамские и необъективные.

                    Ой-ли..
                    Ну-ка посмотрим:
                    Цитата: Монос
                    а твоя жена чуть ли не шпильками по тебе топчется, стараясь побыстрее выпрыгнуть из машины

                    А по-моему я дал верную и взвешенную оценку, ибо:
                    Цитата: Юрий_999
                    она не выпрыгивает, а помогает охраннику вскочить на машину. Так что смелая и хладнокровная женшина
                    капрал
                    1. Монос Сегодня, 13:35
                      Цитата: капрал
                      А по-моему я дал верную и взвешенную оценку, ибо:

                      Сильное обоснование - комментарий другого пользователя! Тем более, ошибочный. Она хотела именно выпрыгнуть. Ей не позволил это сделать охранник, прикрыв своим телом. Это стандартное действие охраны - прикрыть охраняемое лицо и эвакуировать его в безопасное место. В данном случае, самое безопасное место было - пол уносящейся с места покушения машины.
                      Но я не об этом. Я даже не о глупости твоего коммента. Я о том, что ханжи и фарисеи, типа тебя, в реальности оказываются самыми отъявленными негодяями. Они морализаторствуют, учат людей как надо жить, присваивают себе право быть "совестью нации", а поскребёшь их чутка ноготочком и такая гниль наружу полезет... Они громче всех, например, могут кричать о неприемлемости педофилии, а вскроешь их комп и увидишь, что он завален детской порнографией по самое горлышко.
                      Но ты, ведь,не такой, да? Ты, ведь, от чистого сердца ляпнул свою глупость?
                      Монос
                  2. Esoteric Сегодня, 13:29
                    Напомните нам, ценитель человечности, за какие заслуги перед человечеством нам должны понравиться американцы? И какая именно часть американского общества? Та, которая до сих пор заставляет рисовать портреты на судебных заседаниях, или та, которая проводя следственные эксперименты, оставляет за собой право сохранять такие кадры? А, может быть те, что снимали лунные пейзажи? Или ковровые бомбардировки Вьетнама?
                    Нравится-не нравится, спи, моя красавица...
                    Esoteric
              3. Юрий_999 Сегодня, 12:43
                она не выпрыгивает, а помогает охраннику вскочить на машину. Так что смелая и хладнокровная женшина
                Юрий_999
                1. Azim77 Сегодня, 13:12
                  Есть видео одного из расследований, откуда следует, что она увидела как отлетает назад часть головы Кеннеди и она в шоке устремилась за этой частью. На фото этот момент.
                  Azim77
          3. Чёрный Сегодня, 11:51
            Цитата: Zibelew
            Мутное дело с Кеннеди. А через 50 лет выйдет похожий доклад про 11 сентября и украинский боинг.

            Везде, где "мутное дело" - торчат уши ЦРУ, поэтому про Кеннеди "не рассекретим", про боинг над украиной тоже....и т.д.....а Освальд, просто бедолага, оказавшийся подходящей кандидатурой на роль "убийцы" ( в СССР побывал, гражданство там просил)
            Чёрный
            1. g1v2 Сегодня, 12:18
              Валентин Зорин ( советский журналист-международник ) рассказывал про убийства братьев Кеннеди, с которыми был дружен. По результатам его расследования организатором убийства Джона был самый богатый человек мира 68 года Гарольд Хант. Он был спонсором вице-президента Линдона Джонсона и главой влиятельной техасской группы бизнесменов. На выборах он продвигал Джонсона , но Кеннеди его обошел и ему пришлось пойти на сделку , согласившись на пост вице-президента. Соответственно после смерти Джона Кеннеди Джонсон стал президентом. И судя по всему ФБР старательно чистило хвосты после этого. За 2 года погибло 62 свидетеля. belay
              Роберту Кеннеди по мнению Зорина выстрелил в затылок собственный телохранитель, а посадили за это палестинца. По тем снимкам , которые показывали журналистам , выстрел был в затылок , а официальная версия была, что палестинец стоял спереди и стрелял в лицо. Через некоторое время снимки тоже пропали. Роберт открыто говорил, что первое , что он сделает придя в Белый дом - расследует убийство брата. Когда стало ясно, что он побеждает, то его убрали. request
              g1v2
              1. zoolu350 Сегодня, 12:55
                Да явно хозяева ФРС завалили, что 1, что 2 Кеннеди, ибо те перешли им дорогу и решили что государственная система СШМ должна работать именно так, как написано в их Конституции. Вроде больше "наивных" пока не было.
                zoolu350
              2. XXXIII Сегодня, 13:28
                Цитата: g1v2
                Роберту Кеннеди по мнению Зорина выстрелил в затылок собственный телохранитель
                на видео выше видно черепная коробка вылетает вперед слегка в право, если б стреляли в лицо, коробку бы вынесло назад....первой пулей промахнулись и попали в левое плечо(лопатку), за тем вторая вошла в затылок ближе к уху и вырвала правую часть головы....."стрелок был сзади" Кенеди проезжая стрелка получил первую пулю в лопатку, вторую пулю стрелок пустил уже в зданию часть головы и то мог промахнутся, если б водитель начал маневрировать......Кенеди мог остаться живым...... what
                XXXIII
          4. volodya Сегодня, 12:03
            Цитата: Zibelew
            Мутное дело с Кеннеди. А через 50 лет выйдет похожий доклад про 11 сентября и украинский боинг.

            У них всё не так,как у нас,мы сначала придумываем себе трудности,а потом их решаем! Они же придумывают себе трудности, а потом предоставляют право их решать нам!
            volodya
          5. Стас Снежин Сегодня, 13:09
            Может, они не хотят распространяться о невзрачном худом пареньке
            с кульком якобы конфет, и надписью на бейджике "Путин"..?
            Стас Снежин
      2. groks Сегодня, 12:41
        Хватит постить бред. Корейцы послали САСШ, а РФ объявила что поддерживает против корейцев санкции. Патриотизм хорош до того момента, пока не начинается брехня. Тогда это уже не патриотизм, а либо глупость, либо, что гораздо более вероятно - пропаганда.
        groks
        1. Orionvit Сегодня, 14:20
          Цитата: groks
          РФ объявила что поддерживает против корейцев санкции

          Если вы не курсе, то лучше промолчите. Россия поддержала санкции против Северной Кореи только в области создания Северными Корейцами ядерного оружия. Во всех остальных областях, никаких санкций Россия не поддерживала.
          Orionvit
    2. Зяблицев Сегодня, 11:29
      Трамп, еще помимо всего опасается, что ушлые ребята прочтут и организуют по быстрому Кеннади, версия 2.0, только уже в отношении действующего презика! США ведь реально не государство, как Китай, Россия, даже Англия, а полумафиозная мегакорпорация! Поэтому это будет в порядке вещей!
      Зяблицев
      1. Чёрный Сегодня, 12:07
        Цитата: Зяблицев
        Трамп, еще помимо всего опасается, что ушлые ребята прочтут и организуют по быстрому Кеннади, версия 2.0, т

        Вот поэтому и протиы рассекречивания.Если бы он на это пошёл, его бы тут же усадили (насильно wassat ) в кабриолет и отправили в Даллас...далеее по отработанному сценарию...какой-нибудь подвернувшийся под руку Ким или Шахзадэ... laughing
        Чёрный
  2. Scoun Сегодня, 11:15
    Это всё из одной серии, Кенеди, "высадка" на луну, башни близнецы, пробирка Пауэла.....
    Scoun
    1. Alex777 Сегодня, 11:58
      Никогда такого не было и вот опять... bully
      Alex777
    2. Офицер запаса Сегодня, 14:05
      "Трамп: Рассекречивание архивов по убийству Кеннеди нанесёт удар по безопасности США"

      Рыльце в пушку? Да и ушки штатовские везде торчат, куда не глянь...
      Офицер запаса
  3. новичок Сегодня, 11:18
    я всегда был уверен и уверен сейчас, что Кеннеди убрали свои. рассекречивание конечно обычной публике ничего не даст, кроме путаницы, а вот для специалистов откроются красочные картинки связи мафиозных кланов со спецслужбами штатов.
    новичок
    1. NIKNN Сегодня, 11:33
      Цитата: новичок
      я всегда был уверен и уверен сейчас, что Кеннеди убрали свои. рассекречивание конечно обычной публике ничего не даст, кроме путаницы, а вот для специалистов откроются красочные картинки связи мафиозных кланов со спецслужбами штатов.

      Естественно и если Трамп разрешит рассекретить, его уберут до рассекречивания и рассекретивалку закроют...
      NIKNN
    2. LSA57 Сегодня, 11:35
      Цитата: новичок
      а вот для специалистов откроются красочные картинки связи мафиозных кланов со спецслужбами штатов.

      так это давно уже не секрет. Вьетнам, Афганистан. список можно продолжать и продолжать
      LSA57
      1. новичок Сегодня, 11:44
        сейчас мы могое уже видим. я имел в виду сплочённость верхней склоки янки против одного единственного здравомыслящего человека в элите штатов того времени. он был крайне не выгоден всем: лобби впк, политическим интриганам, военной верхушке, спецслужбам в обнимку с мафией. я далёк от мысли, что Кеннеди ангел. отнюдь. просто я полагаю, что он для Америки, вроде как для нас Андропов_ прерванная надежда гос.ва.
        новичок
        1. Дембель77 Сегодня, 13:39
          США - империя зла! Этим всё сказано и точка.
          Дембель77
  4. Сан Саныч Сегодня, 11:20
    С учетом того, что архивы засекречены, то дело ясное, что дело темное...это похоже на историю с яко бы утерянными оригиналами пленок высадки американцев на Луне и еще с яко бы утерянными чертежами ракеты Сатурн-5
    Сан Саныч
  5. Вождь краснокожих Сегодня, 11:21
    Архивы спецслужб это тот еще ящик пандоры... А самый большой сундучище - архив Ватикана.
    Вождь краснокожих
    1. askort154 Сегодня, 11:42
      Вождь краснокожих...Архивы спецслужб это тот еще ящик пандоры..


      Я такого же мнения. Исторические летописи и архивные сбережения , к которым не дают открытого доступа, каждая власть (любого государства) использует в своих интересах. Архив - закрома тёмных дел властных структур, поэтому некоторые из них не рассекречивают столетиями. То что англичане по закону, обязаны предоставлять их обществу через 50 лет, США через 30 (цифры по памяти) это всё от лукавого. Порабощение в рабство целых государств ( и индейцев) они до сих пор "не нашли" в своих архивах.
      askort154
      1. амурец Сегодня, 13:59
        Цитата: askort154
        То что англичане по закону, обязаны предоставлять их обществу через 50 лет, США через 30 (цифры по памяти) это всё от лукавого.

        В США всё по другому: "В Соединенных Штатах не пользователь доказывает, что ему нужна информация, а архив доказывает свое право ограничить доступ к информации. Такое положение разнится с российской практикой, при которой пользователь обязан объяснить цели своего запроса, точно указать тему и оставаться в ее рамках на протяжении всего исследования."
        А вот что касается конкретной статьи: "Однако, формируя положения о порядке получения информации и гарантиях ее предоставления и таким образом провозглашая свободу доступа правилом, закон одновременно создает и легитимную основу для предотвращения утечки той части информации, злоупотреблении в использовании которой угрожают безопасности личности, общества в целом и государства. В основе здесь лежит принцип определения категорий информации с ограниченным доступом, апробированный Министерством юстиции США при разработке правил публичного использования материалов Комиссии Уоррена (президента Дж. Ф. Кеннеди), переданных в Национальный архив США в 1964 г.
        http://uchebniks.net/book/337-arxivnoe-delo-kurso
        vaya-rabota/10-organizaciya-dostupa-k-arxivnym-do
        kumentam-v-ssha.html
        амурец
    2. Магуа Сегодня, 13:34
      И что там интересного в Ватикане ? wink
      Магуа
  6. HAM Сегодня, 11:31
    Срочно нужен второй дубль,а ведь может и быть,ноябрь уже скоро.
    HAM
  7. фа2998 Сегодня, 11:36
    Цитата: Scoun
    Это всё из одной серии, Кенеди, "высадка" на луну, башни близнецы, пробирка Пауэла.....

    Получается- американцы лицемеры, а наши -молодцы? У нас куча документов довоенных и военных которую выиграли в 1945 (!) году.И все события трактуют по разному, под текущего властителя. Не можем действительно написать историю войны, и тем менее осуждаем "лжеисториков".Ну нам можно laughing hi
    фа2998
    1. Игорь В Сегодня, 12:35
      История войны написана многократно. Не понимаю, почему Вы это сделать не можете?
      Игорь В
  8. Yoshi Сегодня, 11:42
    Зачем США такая безопасность?! Если информация о делах сатанистов ей так угрожает!
    Yoshi
  9. Бывший комбат Сегодня, 11:50
    Еврейская мировая мафия, которая организовала убийство 35 президента США не позволит публиковать даже намеки о своей причастности к этому делу. А все из-за попыток отобрать печатный станок для доллара ...
    Бывший комбат
  10. капрал Сегодня, 12:00
    такого рода публикация может сыграть против безопасности США.

    Каким образом? Стратегические союзники замешаны? Или противники, но с ведома и благословения тогдашней элиты?
    капрал
  11. DEZINTO Сегодня, 12:03
    Трамп почитал историю его страны, и как поступали с неугодными, и чё-то сыкотно стало..)))
    DEZINTO
  12. Ilja2016 Сегодня, 12:12
    Цитата: Монос
    Увидел в сети вот эту фотографию и,честно говоря, Кеннеди стало жалко: тебя тут убивают, а твоя жена чуть ли не шпильками по тебе топчется, стараясь побыстрее выпрыгнуть из машины. Не верю, чтобы русская женщина так себя вела в похожей ситуации.

    Это постановочное фото следственного эксперимента
    Ilja2016
    1. DEZINTO Сегодня, 12:18
      Она за кусочком его головы полезла.
      Нифига не смешно если честно. А треш и трандец.
      DEZINTO
  13. Горменгаст Сегодня, 13:17
    Трамп: "Рассекречивание вмешательства США в выборы президента России в 1996 году нанесет ущерб безопасности США". am

    А рассекречивание вмешательства в выборы 2012 года, путем провоцирования БЛЕболотных протестов - тем более. laughing am

    В России с 1996 по 2000 год не было президента - был гауляйтер госдепа.
    Горменгаст
  14. Esoteric Сегодня, 13:35
    Если раскроют секреты, то голова ФРС окажется везде, где завязаны большие деньги...А на убийство (физическое устранение) конкурента пойдут только ради фантастических прибылей или власти... request Хотя одно вытекает из другого...
    Esoteric
  15. 3vs Сегодня, 13:45
    Это, похоже, из оперы высадки американцев на Луну...
    3vs
  16. APASUS Сегодня, 13:53
    Корни глобальной провокации 11 сентября, похоже идут далеко в прошлое? Раз власти США ,в лице президента пытаются что то скрывать в этом расследовании.
    APASUS
  17. ватник Сегодня, 13:57
    Скорее всего сами американцы и заказали убийство Кеннеди
    ватник
  18. Комментарий был удален.
  19. Monster_Fat Сегодня, 14:26
    А Трампик везде назад отыгривает. В своих прндвыборных речах он обещал раскрыть документы и докопаться до стины по теракту "близнецов", убийству братьев Кеннеди, "полете" на Луну, взрыве "Мена", и прочих "темных" сторонах американской истории. А вот сейчас все "вдруг" "забыл". Вот, что назревающий импичмент "животворящий" делает....
    Monster_Fat
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