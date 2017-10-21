"Трамп: Рассекречивание архивов по убийству Кеннеди нанесёт удар по безопасности США"

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен запретить осуществление публикации документов по факту убийства Джона Кеннеди. Американское издание Politico, ссылаясь на источники в администрации президента, сообщает, что, по мнению Трампа, такого рода публикация может сыграть против безопасности США.Это сообщение появилось за несколько дней до того, как национальный архив США рассекретит более 3-х тысяч материалов Центрального разведывательного управления и Федерального бюро расследований об убийстве 35-го американского президента. Национальный архив собирается осуществить публикацию 26 октября. Это событие должно состояться ровно через 25 лет после подписания соответствующего распоряжения тогдашним президентом США Джорджем Бушем (старшим).В Белом доме заявляют, что Трамп одобряет лишь частичное рассекречивание информации о выстрелах в Далласе, прозвучавших 22 ноября 1963 года.Напомним, что, по официальной версии, убийцей Джона Кеннеди считается Ли Харви Освальд. Согласно выводам так называемой Комиссии Уоррена от 1964 года, Освальд 22 ноября 1963 года за 5,6 с успел совершить три выстрела в направлении президента США с 6-го этажа книжного склада.Эти выстрелы привели к гибели президента Кеннеди, ранению техасского губернатора Джона Конналли и одного из прохожих. В деле говорится о том, что причиной смерти Джона Кеннеди стало «воздействие той же пули, которая ранила Конналли».Ли Харви Освальд был убит через два дня после смерти Джона Кеннеди выстрелом в упор, осуществлённым владельцем одного из ночных клубов Далласа Джеком Руби. Сам Руби после убийства заявлял, что «требует перевода для содержания под стражей в другой город, так как его жизнь находится под угрозой». Через два с небольшим рода Руби умер от заболевания лёгких в той же самой больнице, где ранее скончался Ли Харви Освальд после его выстрела и где была констатирована смерть Джона Кеннеди.