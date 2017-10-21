В Литве у советских памятников установили "антиидеологические" таблички
У памятников в местах захоронения советских воинов мэрия Биржяйского района (Литва) установила таблички, согласно которым идеологические надписи советского периода не отражают историческую действительность, сообщает в субботу издание Lietuvos žinios.
На табличках, установленных у памятников, указано: "Место захоронения солдат Советского Союза во времена Второй мировой войны (объект культурного наследия). Идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде".
Специалист отдела по культурному наследию Биржяйского муниципалитета Далюс Микеленис отметил, что инициатором и рычагом продвижения идеи установки табличек стала вице-мэр Биржяйского района Ируте Варзене.
В министерстве культуры и литовском МИДе добра на это не давали, сославшись на неокончательность в трактовке вопроса о том, как быть с квалификацией событий советского времени. Тем не менее, у властей маленького городка с 13-тысячным населением по местным законам право на такой шаг было. При этом в Центре исследований сопротивления жителей Литвы инициативу поддержали и выразили надежду на то, что ее могут перенять и другие местные самоуправления.
На табличках, установленных у памятников, указано: "Место захоронения солдат Советского Союза во времена Второй мировой войны (объект культурного наследия). Идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде".
Специалист отдела по культурному наследию Биржяйского муниципалитета Далюс Микеленис отметил, что инициатором и рычагом продвижения идеи установки табличек стала вице-мэр Биржяйского района Ируте Варзене.
В министерстве культуры и литовском МИДе добра на это не давали, сославшись на неокончательность в трактовке вопроса о том, как быть с квалификацией событий советского времени. Тем не менее, у властей маленького городка с 13-тысячным населением по местным законам право на такой шаг было. При этом в Центре исследований сопротивления жителей Литвы инициативу поддержали и выразили надежду на то, что ее могут перенять и другие местные самоуправления.
Использованы фотографии: http://lzinios.lt/
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