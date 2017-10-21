14:56 21 октября

В Литве у советских памятников установили "антиидеологические" таблички

У памятников в местах захоронения советских воинов мэрия Биржяйского района (Литва) установила таблички, согласно которым идеологические надписи советского периода не отражают историческую действительность, сообщает в субботу издание Lietuvos žinios.

На табличках, установленных у памятников, указано: "Место захоронения солдат Советского Союза во времена Второй мировой войны (объект культурного наследия). Идеологические надписи советского периода не соответствуют исторической правде".

В Литве у советских памятников установили "антиидеологические" таблички



Специалист отдела по культурному наследию Биржяйского муниципалитета Далюс Микеленис отметил, что инициатором и рычагом продвижения идеи установки табличек стала вице-мэр Биржяйского района Ируте Варзене.

В министерстве культуры и литовском МИДе добра на это не давали, сославшись на неокончательность в трактовке вопроса о том, как быть с квалификацией событий советского времени. Тем не менее, у властей маленького городка с 13-тысячным населением по местным законам право на такой шаг было. При этом в Центре исследований сопротивления жителей Литвы инициативу поддержали и выразили надежду на то, что ее могут перенять и другие местные самоуправления.

Использованы фотографии: http://lzinios.lt/
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Комментарии 4

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  1. DEZINTO Сегодня, 14:47
    Ну а завтра сносить начнут - ясно, понятно. Прибалтизм головного мозга.
    DEZINTO
    1. Тралл Сегодня, 14:52
      Это обычный комплекс неполноценности.
      Тралл
  2. новичок Сегодня, 14:49
    этим отморозкам самим на шею надо надпись повесить “ педерасты“. что б нормальный люд шарахался от них.(лдя любопытных: педераст _ это медицинская лексика).
    новичок
    1. NIKNN Сегодня, 14:56
      Цитата: новичок
      этим отморозкам самим на шею надо надпись повесить “ пидерасты“

      Ну это не на шею вешать, а гвозлдями к причинному месту прибивать, а нашею табличку "Вешать за сдесь"
      NIKNN
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