RUSSIAN WARRIOR: российский спецназ в действии

Формирования специального назначения Российской Федерации — специальные формирования (соединения, части и подразделения) различных специальных органов (спецслужб) Российской Федерации, Вооружённых сил и полиции (милиции), а также антитеррористические подразделения, предназначенные для обезвреживания и уничтожения террористических организаций, проведения специальных мероприятий в глубоком тылу противника, диверсий и выполнения прочих боевых задач.