02:58 22 октября

RUSSIAN WARRIOR: российский спецназ в действии

Формирования специального назначения Российской Федерации — специальные формирования (соединения, части и подразделения) различных специальных органов (спецслужб) Российской Федерации, Вооружённых сил и полиции (милиции), а также антитеррористические подразделения, предназначенные для обезвреживания и уничтожения террористических организаций, проведения специальных мероприятий в глубоком тылу противника, диверсий и выполнения прочих боевых задач.




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Комментарии 1

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  1. garx Вчера, 15:25
    Ухх круче любого боевика! Восторг и восхищение!))
    garx
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