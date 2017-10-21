Мадрид одобрил применение статьи о приостановке автономии Каталонии
Правительство Испании приняло решение ввести в действие 155-ю статью Конституции, позволяющую ограничить самоуправление Каталонии, заявил премьер-министр Мариано Рахой на пресс-конференции по итогам экстренного совещания кабинета министров.
При этом Рахой подчеркнул, что автономия не ограничивается, лишь отстраняется от власти все каталонское правительство, вышедшее за рамки закона.
Теперь правительство передаст документ в сенат, который примет окончательное решение по этому вопросу.
Референдум о независимости от Испании прошел в Каталонии 1 октября. Центральные власти и Конституционный суд считают его незаконным.
По данным каталонских властей, независимость поддержали 90% принявших участие в голосовании, явка составила 43%. Как заявил глава женералитета Карлес Пучдемон, эти результаты дают основания для провозглашения независимости. Однако он предложил отложить этот процесс, чтобы провести переговоры с Мадридом. Центральные власти требовали от Каталонии однозначного ответа, провозгласила ли она независимость, но послание Пучдемона его так и не дало — там снова говорилось о приостановке процесса и о возможном диалоге с Мадридом.
При этом Рахой подчеркнул, что автономия не ограничивается, лишь отстраняется от власти все каталонское правительство, вышедшее за рамки закона.
У нас есть четыре цели: восстановить законность, вернуться к нормальной ситуации и сожительству, восстановить экономику и провести выборы— заявил премьер.
Теперь правительство передаст документ в сенат, который примет окончательное решение по этому вопросу.
Референдум о независимости от Испании прошел в Каталонии 1 октября. Центральные власти и Конституционный суд считают его незаконным.
По данным каталонских властей, независимость поддержали 90% принявших участие в голосовании, явка составила 43%. Как заявил глава женералитета Карлес Пучдемон, эти результаты дают основания для провозглашения независимости. Однако он предложил отложить этот процесс, чтобы провести переговоры с Мадридом. Центральные власти требовали от Каталонии однозначного ответа, провозгласила ли она независимость, но послание Пучдемона его так и не дало — там снова говорилось о приостановке процесса и о возможном диалоге с Мадридом.
Использованы фотографии: РИА Новости / Хавьер Луэнго
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