Мадрид одобрил применение статьи о приостановке автономии Каталонии

У нас есть четыре цели: восстановить законность, вернуться к нормальной ситуации и сожительству, восстановить экономику и провести выборы

Правительство Испании приняло решение ввести в действие 155-ю статью Конституции, позволяющую ограничить самоуправление Каталонии, заявил премьер-министр Мариано Рахой на пресс-конференции по итогам экстренного совещания кабинета министров.При этом Рахой подчеркнул, что автономия не ограничивается, лишь отстраняется от власти все каталонское правительство, вышедшее за рамки закона.— заявил премьер.Теперь правительство передаст документ в сенат, который примет окончательное решение по этому вопросу.Референдум о независимости от Испании прошел в Каталонии 1 октября. Центральные власти и Конституционный суд считают его незаконным.По данным каталонских властей, независимость поддержали 90% принявших участие в голосовании, явка составила 43%. Как заявил глава женералитета Карлес Пучдемон, эти результаты дают основания для провозглашения независимости. Однако он предложил отложить этот процесс, чтобы провести переговоры с Мадридом. Центральные власти требовали от Каталонии однозначного ответа, провозгласила ли она независимость, но послание Пучдемона его так и не дало — там снова говорилось о приостановке процесса и о возможном диалоге с Мадридом.