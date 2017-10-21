02:58 22 октября

Мадрид одобрил применение статьи о приостановке автономии Каталонии

Правительство Испании приняло решение ввести в действие 155-ю статью Конституции, позволяющую ограничить самоуправление Каталонии, заявил премьер-министр Мариано Рахой на пресс-конференции по итогам экстренного совещания кабинета министров.

При этом Рахой подчеркнул, что автономия не ограничивается, лишь отстраняется от власти все каталонское правительство, вышедшее за рамки закона.

Мадрид одобрил применение статьи о приостановке автономии Каталонии



У нас есть четыре цели: восстановить законность, вернуться к нормальной ситуации и сожительству, восстановить экономику и провести выборы
— заявил премьер.

Теперь правительство передаст документ в сенат, который примет окончательное решение по этому вопросу.

Референдум о независимости от Испании прошел в Каталонии 1 октября. Центральные власти и Конституционный суд считают его незаконным.

По данным каталонских властей, независимость поддержали 90% принявших участие в голосовании, явка составила 43%. Как заявил глава женералитета Карлес Пучдемон, эти результаты дают основания для провозглашения независимости. Однако он предложил отложить этот процесс, чтобы провести переговоры с Мадридом. Центральные власти требовали от Каталонии однозначного ответа, провозгласила ли она независимость, но послание Пучдемона его так и не дало — там снова говорилось о приостановке процесса и о возможном диалоге с Мадридом.

Использованы фотографии: РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Комментарии 40

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  1. Zibelew Вчера, 15:24
    Интересно чем кончится... Получится у каталонцев "и рыбку съесть и....."
    Zibelew
    1. Megatron Вчера, 15:26
      Оружия бы им подкинуть....и печенек!
      Megatron
      1. Incvizitor Вчера, 15:47
        Да они сами похоже там определиться теперь не могут "а оно им надо?"
        Incvizitor
        1. Татьяна Вчера, 16:57
          Incvizitor
          Да они сами похоже там определиться теперь не могут "а оно им надо?"
          Дело всё в том, что Каталония - это промышленно развитый регион Испании, в отличие от остальных её регионов, и который дотирует все остальные испанские регионы.
          Возникает вопрос. А сугубо промышленный регион может в принципе жить самостоятельно и суверенно - без собственной с/х продукции и сырья у себя в тылу? для своей национальной безопасности?! Видимо, всё-таки нет!
          Тогда кто у кого что отбирать будет и как? У кого лучше будет оснащена армия? Или кто кого превратит в свою колонию? Наверное Каталония мыслит себя испанской метрополией, а остальных - своей испанской колонией. Политэкономического равенства тут, конечно, быть не будет!
          Но всё это - это результат популистской американской идеологии М. Фридмана т.н. "чистого" и "свободного" рынка капиталов, товаров и рабочей силы с его монетаризмом и погоней за личными прибылями!
          Кому это выгодно? Выгодно прежде всего США в лице мирового финансового капитала ФРС США и тем, кто за ними стоит - для ослабления и подчинения себе стран ЕС!
          Татьяна
          1. Николай Грек Вчера, 19:33
            Цитата: Татьяна
            Incvizitor
            Да они сами похоже там определиться теперь не могут "а оно им надо?"
            Дело всё в том, что Каталония - это промышленно развитый регион Испании, в отличие от остальных её регионов, и который дотирует все остальные испанские регионы.
            Возникает вопрос. А сугубо промышленный регион может в принципе жить самостоятельно и суверенно - без собственной с/х продукции и сырья у себя в тылу? для своей национальной безопасности?! Видимо, всё-таки нет!
            Тогда кто у кого что отбирать будет и как? У кого лучше будет оснащена армия? Или кто кого превратит в свою колонию? Наверное Каталония мыслит себя испанской метрополией, а остальных - своей испанской колонией. Политэкономического равенства тут, конечно, быть не будет!
            Но всё это - это результат популистской американской идеологии М. Фридмана т.н. "чистого" и "свободного" рынка капиталов, товаров и рабочей силы с его монетаризмом и погоней за личными прибылями!
            Кому это выгодно? Выгодно прежде всего США в лице мирового финансового капитала ФРС США и тем, кто за ними стоит - для ослабления и подчинения себе стран ЕС!

            ваще-то там начался шухер с угрозой уходов из Каталонии банков, офисов различных фирм и т.д т.п!!! нууууууу...а если в общем, то, по идеи, давно пора понять, что практически любую страну можно заблочить и довести до хреновенького состояния, если она будет окружена со всех сторон враждебными странами...думаю, даже америкосов!! lol lol lol им бы пришлось войну с соседями развязывать, если бы такое произошло....но как обычно имеем только различные "бы"!!! laughing laughing laughing единственное преимущество Каталонии - это выход к морю...но все равно это все те же "бы, бы"!! wassat wassat lol lol lol
            Николай Грек
          2. Incvizitor Вчера, 22:02
            Я туда на отдых 2 раза ездил: говорят ввиду повышенной прибыли с туризма и с/х налоги выше чем в других регионах, что местных и бесит, противостояние очень давно и были бои и подрывы зданий, чуть ли не война, если таки Испания потеряет Каталонию она лишиться огромной, развитой части побережья "Коста-браво", из кожи вылезут но не допустят.
            Incvizitor
        2. Офицер запаса Вчера, 17:03
          Цитата: Incvizitor
          Да они сами похоже там определиться теперь не могут "а оно им надо?"


          Правильно. Как говорят мои друзья - казав "А", не будь "Б".
          Хотя, мужики, не до Каталонии мне сегодня. У меня сегодня внук родился! Максимом назвали.
          Офицер запаса
          1. Incvizitor Вчера, 22:05
            Поздравления! good
            Incvizitor
    2. Logall Вчера, 15:26
      Зря они всё это затеяли! Теперь противников единого государства станет больше...
      Logall
      1. Джедай Вчера, 15:33
        Согласен, Саша. "Чем мощнее патрон - тем сильнее отдача." soldier
        Джедай
        1. Монос Вчера, 15:56
          там снова говорилось о приостановке процесса и о возможном диалоге с Мадридом.

          Дааа.. Не политики они! Политиканы! Обмельчал народ.
          Монос
          1. Джедай Вчера, 16:29
            Я не буду ванговать, но всем и так понятно кому не нужна Испания как единое государство . Принцип "разделяй и властвуй" не забыт.
            Джедай
        2. Logall Вчера, 16:02
          Теперь будем смотреть у кого мотивации больше и чья кишка шире...
          Но Испании теперь нужно идти до конца! Баски наблюдают sad
          Logall
          1. Джедай Вчера, 16:26
            Подозреваю, что исход будет не в последнюю очередь зависеть от звёздно-полосатых "партнёров".
            Джедай
            1. Logall Вчера, 16:33
              Так Им выгодна слабая Европа! Они такие, что и оружия подкинуть могут...
              Logall
              1. cniza Вчера, 16:47
                Цитата: Джедай
                Подозреваю, что исход будет не в последнюю очередь зависеть от звёздно-полосатых "партнёров".


                Без этих "исключительных" не обошлось , они первые заинтересованы.
                cniza
      2. Zubr Вчера, 16:04
        А это в первую очередь на руку и ниточки управления нашим "заклятым друзьям"... smile Теперь цель Европа ???? smile
        Zubr
    3. новичок Вчера, 15:30
      не знаю чем кончится, но то что на выходе оказался пшик_ это факт. правительство Каталонии отстранено, иные под следствием. так что
      если народное волеизявление пойдёт дальше без своего правительства_ быть беде. а Мадрид Каталонию здорово переиграл.
      новичок
      1. резервист Вчера, 15:32
        И если Каталония будет настаивать на своём - введут АТО...
        резервист
    4. Incvizitor Вчера, 15:46
      Вот до чего нерешительность новой власти Каталонию довела...
      Incvizitor
    5. APASUS Вчера, 15:58
      Цитата: Zibelew
      Интересно чем кончится... Получится у каталонцев "и рыбку съесть и....."

      Не получиться!Разве не понятно?
      Это разводить арабов,афганцев ,Восточную Европу и поучать ,а для самих европейцев это не работает.
      Это инструмент для неандертальцев,коими нас считают
      APASUS
    6. Incvizitor Вчера, 22:20
      Глава Каталонии Карлес Пучдемон собирается провозгласить независимость региона 23 октября.
      Об этом сообщает El Confidencial со ссылкой на источник.

      Отмечается, что Пучдемон и мэр каталонского города Сан-Висенс-дельс-Орс Уриол Жункерас приняли решение ускорить процесс провозглашения независимости Каталонской республики после того, как испанский премьер Мариано Рахой заявил, что правительство Испании в ходе экстренного заседания приняло решение отстранить от власти женералитат Каталонии, в том числе и самого Пучдемона, а также ввести в действие статью 155 Конституции, которая позволяет ограничить самоуправление местных властей.

      Как уточняет издание, пока точно не известно, каким образом будет объявлено о разрыве с Испанией. Вполне вероятно, что будет созвано срочное заседание регионального парламента для «анализа текущей политической ситуации». Данным шагом власти региона хотят опередить сенат Испании и провозгласить независимость раньше, чем Мадрид одобрит меры центрального правительства, которые ограничат самоуправление Каталонии.

      https://russian.rt.com/world/news/441834-kataloni
      ya-nezavisimost-23-oktyabrya
      Incvizitor
  2. СЕРЖ ант Вчера, 15:29
    Я не удивлён-нас бы тоже масква просто так не отпустила бы...Где бабло тогда вам всем брать на сытною жизнь,если мы уйдём?
    СЕРЖ ант
  3. Eddie Вчера, 15:33
    Вот и усё! Сдулись!
    Eddie
  4. Zubr Вчера, 16:01
    И все вдруг дружно забыли про Крым и Донбасс.. smile И что теперь скажет Европа и Свидомые ? smile
    Zubr
  5. Doliva63 Вчера, 16:04
    "По данным каталонских властей, независимость поддержали 90% принявших участие в голосовании, явка составила 43%"
    У нас Конституция принята 51-м% от 30% , и ничего, живём как-то более-менее легитимно laughing
    Doliva63
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  8. parusnik Вчера, 16:13
    И хочется и колется и боязно и мамка не велит...
    parusnik
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  10. Комментарий был удален.
  11. Комментарий был удален.
  12. jeezar Вчера, 16:18
    "...вернуться к нормальной ситуации и сожительству..." Подруга чуть не ушла на сторону? , ))
    jeezar
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  18. sabakina Вчера, 16:26
    вернуться к ....... и сожительству

    Вообще то, это называется изнасилование.
    sabakina
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  22. Комментарий был удален.
  23. sabakina Вчера, 16:34
    Не пойму, на сайт хакер что ль пробрался?
    sabakina
    1. Дедкастарый Вчера, 16:36
      Цитата: sabakina
      Не пойму, на сайт хакер что ль пробрался?

      просто алкаш...
      Дедкастарый
    2. Голован Джек Вчера, 16:38
      Цитата: sabakina
      хакер что ль

      ИМХО просто дятел...

      Хотя заолбал уже, реально. У админов перерыв на обед, наверное. Или вовсе сиеста...
      Голован Джек
  24. Макаров Вчера, 16:50
    Довыпендриволись? Так им и нужно...
    Макаров
  25. ODERVIT Вчера, 16:55
    Свободу народу Каталонии от гнёта испанской монархии.
    ODERVIT
    1. Дедкастарый Вчера, 17:18
      Цитата: ODERVIT
      Свободу народу Каталонии от гнёта испанской монархии.

      а следом Татарстан...Башкирия,Чувашия... fool
      Дедкастарый
      1. missuris Вчера, 17:49
        тоже можно) я бы еще написал про свободу регионов от столиц, тройки ведущих гегеномов планеты, но тогда коммент удалят. а так проблемы с нарушением идей федерации, конфедерации есть в любом сборном государстве.
        missuris
      2. Николай Грек Вчера, 19:40
        Цитата: Дедкастарый
        Цитата: ODERVIT
        Свободу народу Каталонии от гнёта испанской монархии.

        а следом Татарстан...Башкирия,Чувашия... fool

        what what what и давно Татарстан и остальные перечисленные обзавелись хотя бы выходом к мировому океану??? fool fool fool lol lol lol
        Николай Грек
  26. razved Вчера, 18:18
    Довольно таки странное решение: вместо заявленных целей они Мадрид может добиться обратного эффекта. Потом могут и баски присоединиться к каталонцам. Вот тогда совсем весело будет...
    razved
  27. Малый Вчера, 23:44
    мы и не ожидали что будет по другому......... будут доыольны и спустТ все на тормозах...
    Малый
  28. Bob57 Сегодня, 01:45
    Зря старались Каталонцы !
    Bob57
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