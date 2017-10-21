SANA: сирийские войска очистили от террористов город Эль-Карьятейн
Сирийская армия вернула в субботу под контроль город Эль-Карьятейн, куда проникли террористы из группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство SANA.
По данным агентства, войска "полностью восстановили стабильность и безопасность в этом стратегически важном населенном пункте", расположенном на шоссе Дамаск - Пальмира в 85 км к юго-востоку от провинциального центра Хомс. Военнослужащие сирийской армии после изгнания боевиков разминируют дороги, площади, жилые дома и учреждения.
Примерно 300 террористов проникли в Эль-Карьятейн 27 сентября из пограничного с Иорданией района Эр-Ракбан. Как утверждает SANA, ВВС международной коалиции под эгидой США "не помешали перемещению автоколонны ИГ через Сирийскую пустыню и по сути содействовали захвату города".
Эль-Карьятейн, населенный христианами, был ранее освобожден правительственными силами в апреле 2016 года. Банды ИГ сравняли тогда с землей расположенный в городе сиро-яковитский монастырь Святого мученика Илиана (V век). Они использовали бульдозеры, чтобы разрушить старинные стены уникального памятника раннего христианства и каменные надгробья, передает ТАСС.
ИГ* (Исламское государство*) - террористическая группировка, запрещенная в России
По данным агентства, войска "полностью восстановили стабильность и безопасность в этом стратегически важном населенном пункте", расположенном на шоссе Дамаск - Пальмира в 85 км к юго-востоку от провинциального центра Хомс. Военнослужащие сирийской армии после изгнания боевиков разминируют дороги, площади, жилые дома и учреждения.
Примерно 300 террористов проникли в Эль-Карьятейн 27 сентября из пограничного с Иорданией района Эр-Ракбан. Как утверждает SANA, ВВС международной коалиции под эгидой США "не помешали перемещению автоколонны ИГ через Сирийскую пустыню и по сути содействовали захвату города".
Эль-Карьятейн, населенный христианами, был ранее освобожден правительственными силами в апреле 2016 года. Банды ИГ сравняли тогда с землей расположенный в городе сиро-яковитский монастырь Святого мученика Илиана (V век). Они использовали бульдозеры, чтобы разрушить старинные стены уникального памятника раннего христианства и каменные надгробья, передает ТАСС.
ИГ* (Исламское государство*) - террористическая группировка, запрещенная в России
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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