02:56 22 октября

SANA: сирийские войска очистили от террористов город Эль-Карьятейн

Сирийская армия вернула в субботу под контроль город Эль-Карьятейн, куда проникли террористы из группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство SANA.

По данным агентства, войска "полностью восстановили стабильность и безопасность в этом стратегически важном населенном пункте", расположенном на шоссе Дамаск - Пальмира в 85 км к юго-востоку от провинциального центра Хомс. Военнослужащие сирийской армии после изгнания боевиков разминируют дороги, площади, жилые дома и учреждения.

SANA: сирийские войска очистили от террористов город Эль-Карьятейн



Примерно 300 террористов проникли в Эль-Карьятейн 27 сентября из пограничного с Иорданией района Эр-Ракбан. Как утверждает SANA, ВВС международной коалиции под эгидой США "не помешали перемещению автоколонны ИГ через Сирийскую пустыню и по сути содействовали захвату города".

Эль-Карьятейн, населенный христианами, был ранее освобожден правительственными силами в апреле 2016 года. Банды ИГ сравняли тогда с землей расположенный в городе сиро-яковитский монастырь Святого мученика Илиана (V век). Они использовали бульдозеры, чтобы разрушить старинные стены уникального памятника раннего христианства и каменные надгробья, передает ТАСС.

ИГ* (Исламское государство*) - террористическая группировка, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 32

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  1. Комментарий был удален.
  2. Teberii Вчера, 16:22
    Инициатива у Сирийцев,пока мы там.И этот факт немаловажный.
    Teberii
    1. Logall Вчера, 16:23
      Так Мы там для этого! И пока ситуация не наладится, не уйдем...
      Другими словами, мы там лет на 10...
      Logall
      1. Джедай Вчера, 16:33
        Не следует России вообще из Сирии уходить : кое-кто этого только и ждёт.
        Джедай
        1. Logall Вчера, 16:35
          Мы же не до конца уйдём! Базы оставим... Да чьи-то надежды похороним yes
          Logall
          1. cniza Вчера, 16:42
            Цитата: Джедай
            Не следует России вообще из Сирии уходить : кое-кто этого только и ждёт.


            Думаю , мы там на долго если не на всегда.
            cniza
            1. Джедай Вчера, 16:45
              Второй вариант предпочтительнее .
              Джедай
              1. cniza Вчера, 16:48
                Военные базы однозначно.
                cniza
                1. Джедай Вчера, 16:51
                  Да и послевоенное восстановление Сирии негоже отдавать всяким дерьмократам.
                  Джедай
                  1. cniza Вчера, 16:52
                    Туда Китай полезет очень сильно.
                    cniza
                    1. Рагнар лодброк Вчера, 17:28
                      Китайцы любят Жар чужими руками загребать! Подождут пока всё успокоится и буду там свои интересы продвигать. И ни с кем не поссорились, и бонусы выхватили.
                      Любят ждать, пока труп врага проплывёт. Хитро Приласканные они!
                      Рагнар лодброк
                      1. mirag2 Вчера, 18:21
                        Вот видео интересное.Отряд ИГИЛовцев,захваченный иракским ополчением,Бадрской группой:
                        mirag2
                      2. хрыч Вчера, 18:51
                        Цитата: Рагнар лодброк
                        Китайцы любят Жар чужими руками загребать! Подождут пока всё успокоится и буду там свои интересы продвигать.

                        Приведите подобный пример
                        хрыч
            2. sogdy Вчера, 18:57
              Цитата: Logall
              Мы же не до конца уйдём! Базы оставим...

              Цитата: cniza
              Думаю , мы там на долго если не на всегда.

              Осюсяй, Сирию обсуждают те, кто принципиально не знает, что же там, в Сирии.
              Напомню, когда нарки пошли на Хаму, флот пригнал 30 (тридцать!) десантных кораблей для эвакуации детей и женщин - российских граждан. И это не работники Газпрома и вольные строители.
              Мы в Сирии очень давно. Со времен строительства Суэцкого канала - постоянный анклав. На правах основных строителей и спонсоров, охраны и обслуживания.
              От военно-морской базы отказалась Дума первого созыва. Тогда закрыли практически все иностранные базы. Но в том же Тартусе земля российская.
              sogdy
      2. злой партизан Вчера, 18:49
        Цитата: Logall
        мы там лет на 10.

        Мы там пока у нас при власти Путин и его команда. А это ещё лет 15 минимум, а то и все 20. У нашего ВВП отменное здоровье. Он и в 80 сможет управлять страной не хуже, чем в 65. yes
        злой партизан
    2. Leeds Вчера, 21:01
      Цитата: Teberii
      Инициатива у Сирийцев,пока мы там.И этот факт немаловажный.

      Духи ушли из окружения. Вуаля.
      Нафиг пытаться их всех уложить, если их можно выпустить? А они потом под ДэЗ засаду устроят нашим пацанам. Дэбильная тактика выпиливания духов.
      Leeds
    3. Николай Грек Вчера, 21:38
      Цитата: Teberii
      Инициатива у Сирийцев,пока мы там.И этот факт немаловажный.

      этой "проблемы" с инициативой ваще бы не было, если бы за спинами игилашек и прочей нечести не было бы америкосов и прочей швали!!! negative negative negative
      Николай Грек
  3. Incvizitor Вчера, 16:25
    Похоже он тут на карте слева снизу...
    Incvizitor
    1. Logall Вчера, 16:28
      В смысле похоже? Точные данные давай! am
      Logall
      1. Incvizitor Вчера, 16:36
        Я место показал а так он освобождён уже...
        Incvizitor
  4. Влад5307 Вчера, 16:39
    Цитата: Logall
    Так Мы там для этого! И пока ситуация не наладится, не уйдем...
    Другими словами, мы там лет на 10...

    Да нет, оттуда (БВ) нам уходить нельзя, пока не окрепнет новая Сирия настолько. что и богоизбранные вернут оккупированные Голаны. А на это потребуется много времени(создание новой сирийской армии, восстановления и др.). Да и Иран с Израилем придется в дальнейшем сдерживать, а не то эти ортодоксы религиозные вцепятся друг другу в глотку. Нам нужен мир на БВ для продвижения своих интересов, но не в ущерб другим(в отличие от англосаксонского интереса).
    Влад5307
  5. Анатольевич Вчера, 17:58
    Сирийцам не позавидуешь. Не успели раздолбать штатовских выкормышей - ИГ, как евреи возбухать начали в поддержку того же ИГ. Удивительно, вроде такие борцы с терроризмом были когда-то.
    Анатольевич
  6. Федя2017 Вчера, 18:21
    Лёгкость с какой игилы захватили Карьятейн и взяли под свой контроль стратегическую дорогу, свидетельствует о том, что: 1. Чёрные имеют своих "Скорцени" и соответствующий спецназ, способный совершать глубокие рейды по тылам противника. 2. Среди населения Сирии остаётся много противников Асада, которые вынужденно затаились, дожидаясь своего часа. 3. Боеспособных войск у Асада мало, пока эти войска были задействованы под Дейром, остальной сброд набранный в армию не мотивирован воевать, и разбегается при первых выстрелах как стадо овец, даже не пытаясь занять оборону... Подтверждающих это видео-фактов снятых боевиками ИГ, полно в интернете.
    Федя2017
    1. sogdy Вчера, 19:03
      Феденька, Вы историю нашей Гражданской войны не учили в школе?
      Таки в Сирии гражданская война идет. И это минимум поколение.
      А прорыв батальона через пустыню - таки такая мелочь... Дошли, их всех убили, пошли следующие... Тусовка, панимаешьли.
      sogdy
      1. Федя2017 Вчера, 19:39
        Дорогой "урякалка", я не перестаю говорить об этом. А ещё пытаюсь объяснить тем кто искренне верит, что мы там бомбим каких-то неведомо откуда пришедших в Сирию исламистов, то что нельзя освободить население от исламистов-террористов - если само это население и есть исламисты и террористы... Только от "большого ума" можно было лезть в страну, где идёт жестокая гражданская война на фоне исламистских религиозных разногласий.[quote=sogdy]А прорыв батальона через пустыню - таки такая мелочь...
        Федя2017
        1. sogdy Вчера, 19:59
          Феденька, на 7 и 9 линиях (с Иркутской области до Даурии) в деревнях по три памятника времен гражданской - убитым белыми, убитым красными и убитым зелеными.
          Ну кого Вы пытаетесь удивить и шокировать?
          Ваша "борьба с урякалками" сродни инсталляциям Пусси Риот. Не более. Неприлична и раздражает тупизной.
          sogdy
          1. Федя2017 Вчера, 20:13
            Цитата: sogdy
            Ваша "борьба с урякалками" сродни

            Да какая борьба... Тупизна действительно раздражает. Ну нравятся вам сводки о 100500 очередных разбомбленных штабах и полевых командирах - радуйтесь. Ваше дело... Вам и содержание братского сирийского народа будет нравится... И когда очередной путин долги им спишет по привычке, вам это тоже нравиться будет... Такой уж вы человек. Это ваше дело...
            Федя2017
            1. sogdy Вчера, 20:38
              Для просвещения Феденьки: В Сирии до полумиллиона российских граждан. Более 150 лет. Кому долги списывать? Россия России будет списывать? Суэцкий канал, за контроль над которым и идет весь этот конгломерат войн, приносит нам больше, чем мы вкладываем. А без него будет сильно сложно.
              А нефть-газ... Таки и географию учить надо - в Персидском заливе вся нефть - фильтрат тюменской. И все эти разломы можно закрыть. Это и есть наш авторитет на БВ. Так что Вы слишком мало знаете и слишком глубоко заблуждаетесь.
              Как и в "подсчете" учетных денег. Якобы великие долги - это учетные деньги взаиморасчетов, где предметом бартера являются немонетизируемые услуги. И суммы _взаимно_ списываются по окончании этапа сделки. Вот и получаются "миллиардные списания братским народам" - а товар-то получен.
              Вы лучше расскажите, кто Вас так лихо обманул. Глядишь, кто и заинтересуется Вашими кураторами.
              sogdy
              1. Федя2017 Вчера, 21:00
                Цитата: sogdy
                Для просвещения Феденьки: В Сирии до полумиллиона российских граждан. Более 150 лет. Кому долги списывать? Россия России будет списывать?

                Угу... Крепко. Особенно про тех, кто уже там 150 лет... Вот оказывается для кого мы там Карьятейны с Дейр-аз -зорами бомбим... А то президент раньше говорил что у нас нет в Сирии интересов. Потом, видно ему такие как вы растолковали всё как есть... И т.д. и т.п. Кстати вы сам не из Ольгино вещаете ? Чисто из интереса - хорошо платят, или вы за просто так ?!
                Федя2017
                1. sogdy Вчера, 21:16
                  Феденька, пусика, я из "сирийцев".
                  Но, поскольку, о своих кураторах Вы не колетесь, скучно, девачки.
                  Учите уроки - будет и Вам счастье. Глядишь, о Русском береге прочитаете. Оно там, в истории, есть. Если, канешна, не в украинской.
                  А про Ольгино забудьте. Можете съездить, посмотреть - ничего там никогда не было. А вот на "Николу" во времена дуалапа я подписывался. Хорошие сводки были.
                  Цитата: Федя2017
                  Вот оказывается для кого мы там Карьятейны с Дейр-аз -зорами бомбим...

                  Ну Вы-то не бомбите. Вы и бонбу тока в кине видели. В американском.
                  sogdy
                  1. Федя2017 Вчера, 21:44
                    Цитата: sogdy
                    Ну Вы-то не бомбите. Вы и бонбу тока в кине видели. В американском.

                    Угу... Я сразу-то и не понял, что это вы в Сирии бонбите бонбами. А как прочитал про ваши сразу 30 десантных кораблей... Как там у классиков жанра - "И тут Остапа понесло"?!... А вот этого и у классиков нет - "Вот и получается "миллиардные списания братским народам"- а товар-то получен". Это уже на классику о вас самом потянет... Ну, всего доброго. Не вижу повода для дальнейшего общения. Привет "спецвойскам"...
                    Федя2017
  7. Джедай Вчера, 20:18
    Цитата: хрыч
    Цитата: Рагнар лодброк
    Китайцы любят Жар чужими руками загребать! Подождут пока всё успокоится и буду там свои интересы продвигать.

    Приведите подобный пример

    А Вам не кажется что Рагнар лодброк на Китай экстраполирует то, в чём виновны США? С уважением, hi
    Джедай
  8. andrew 07 Вчера, 22:12
    Прекрасно. Но темпы! Стратегически важные районы Сирии на севере и востоке страны надо освобождать быстрее. Нарастают новые угрозы. Времени просто нет.
    andrew 07
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