БДК "Иван Грен" испытал в море артиллерийский комплекс

Большой десантный корабль "Иван Грен" испытал в море бортовой артиллерийский комплекс АК-630м, сообщает пресс-служба Балтийского флота.Сейчас новейший БДК проходит в Балтийском море заводские ходовые испытания, в ходе которых было проверено функционирование комплекса малой артиллерии АК-630м.Ранее экипаж большого десантного корабля в рамках заводских ходовых испытаний совершил погрузку боевой техники вышел в море для проведения электромагнитной обработки корпуса с помощью судов размагничивания СР-28 и СР-936 с целью уменьшения физического поля.Следующим этапом программы испытаний станет артиллерийская стрельба по морской мишени-стенду и макету плавающей морской мины.Напоминаем, что БДК "Иван Грен" был спроектирован в Невском конструкторском бюро. За основу был взят хорошо зарекомендовавший себя еще советский проект 1171. Однако, в процессе проектирования он был серьезно доработан. Он был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, заводские ходовые испытания начались во второй половине июня 2016 года. Планируется, передать корабль военным до конца 2017 года. Также его иногда называют российским "Мистралем", так как "Иван Грен" способен нести на борту 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах.Основу вооружения БДК составляют шестиствольные автоматические 30-миллиметровые пушки. Также в ангарах базируются два вертолета Ка-29.После государственых испытаний корабль войдет в состав Северного флота.