02:49 22 октября

БДК "Иван Грен" испытал в море артиллерийский комплекс

Большой десантный корабль "Иван Грен" испытал в море бортовой артиллерийский комплекс АК-630м, сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Сейчас новейший БДК проходит в Балтийском море заводские ходовые испытания, в ходе которых было проверено функционирование комплекса малой артиллерии АК-630м.

Ранее экипаж большого десантного корабля в рамках заводских ходовых испытаний совершил погрузку боевой техники вышел в море для проведения электромагнитной обработки корпуса с помощью судов размагничивания СР-28 и СР-936 с целью уменьшения физического поля.


БДК "Иван Грен" испытал в море артиллерийский комплекс


Следующим этапом программы испытаний станет артиллерийская стрельба по морской мишени-стенду и макету плавающей морской мины.

Напоминаем, что БДК "Иван Грен" был спроектирован в Невском конструкторском бюро. За основу был взят хорошо зарекомендовавший себя еще советский проект 1171. Однако, в процессе проектирования он был серьезно доработан. Он был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года, заводские ходовые испытания начались во второй половине июня 2016 года. Планируется, передать корабль военным до конца 2017 года. Также его иногда называют российским "Мистралем", так как "Иван Грен" способен нести на борту 13 основных танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Предусмотрена возможность доставки к месту назначения усиленной роты морской пехоты со штатной техникой и высадки ее на привезенных с собой понтонах.

Основу вооружения БДК составляют шестиствольные автоматические 30-миллиметровые пушки. Также в ангарах базируются два вертолета Ка-29.

После государственых испытаний корабль войдет в состав Северного флота.

Использованы фотографии: Петр Ковалев/ТАСС
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Комментарии 38

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  1. Zibelew Вчера, 17:02
    Может сдадут его в 2018 году? Вполне неплохой БДК. Судьба у него просто сложная...
    Zibelew
    1. EgGor Вчера, 17:15
      Из заводской газеты (взято с forums.airbase.ru):

      EgGor
    2. 73bor Вчера, 21:01
      Да ладно ,а я думал он просто БДК, а он оказывается суперкрейсер с наклонностями авианосца! На такие новости даже реагировать не хочется.
      73bor
  2. Kurare Вчера, 17:06
    Также его иногда называют российским "Мистралем"...

    Сильно улыбнуло. БДК хорошей конструкции, но до УДК ему достаточно далеко, да и задачи у них совершенно другие. Журналисты, млин...
    Kurare
    1. dima9990 Вчера, 19:40
      С языка сняли. Хотябы сравнили размеры одного и второго, для начала.
      dima9990
    2. Alex777 Вчера, 23:07
      Из его хорошей конструкции (что еще не факт) незаметно изъяли 76 мм пуху, заменив ее Дуэтом (ИМХО отнюдь не равнозначно) и полностью убрали 2 РСЗО (вместо увеличения дальности его стрельбы). Стал ли кораблик от этого лучше? Сомневаюсь... hi
      Alex777
  3. Aleksandr_2 Вчера, 17:11
    еще пару лет испытаний и можно списывать в утиль по возрасту ......
    Aleksandr_2
    1. Донской Вчера, 17:56
      Цитата: Aleksandr_2
      еще пару лет испытаний и можно списывать в утиль по возрасту ......

      Нее, сдается мне, что его теперь только по парадам и выставкам будут таскать. Вообще, в современной России сложилась такая очень плохая традиция строить корабли десятилетиями и очень маленькими сериями, после чего приступают к новому проекту. Хотя, Иван Грен язык не повернется назвать новой серией. Скорее, ухудшенная версия советского проекта 1171. В любом случае, желаю удачи экипажу в освоении данного "чуда отечественного кораблестроения".
      Донской
      1. Aleksandr_2 Вчера, 18:36
        практика отечественного военного судостроения подсказывает ,что предстоящие ГОСиспытания затянутся на годы......но на выставку в питер в 2018 его притащат в качестве 14 летнего новейшего корабля laughing
        Aleksandr_2
  4. ватник Вчера, 17:13
    Да теперь судя по его вооружению для его охраны придётся выделять ещё один корабль могли бы и что то посолидней поставить например хоть какой то ЗРК.
    ватник
    1. Zibelew Вчера, 17:19
      ЗРК при наличии можно на вертолетную площадку поставить.
      Zibelew
      1. ватник Вчера, 17:25
        Цитата: Zibelew
        ЗРК при наличии можно на вертолетную площадку поставить.

        Да знаю но это либо сильно ограничивает возможности по базированию на корабле вертолётов либо вообще делает невозможным их взлёты и посадки.
        ватник
      2. Донской Вчера, 17:58
        Цитата: Zibelew
        ЗРК при наличии можно на вертолетную площадку поставить.

        Можно еще дополнительно на верхнюю грузовую палубу загрузить танки Армата и получится эсминец wassat
        Донской
      3. donavi49 Вчера, 18:57
        Вы умалчиваете, что по итогам размещение признали нецелесообразным. У него 240 градусов засветки было (то есть он там дирижабль Киров не увидел был laughing ). Да и в целом низкое размещение РЛС на море показало себя плохо.
        donavi49
    2. Лопатов Вчера, 17:48
      Цитата: ватник
      могли бы и что то посолидней поставить например хоть какой то ЗРК.

      Закуска градус крадёт.(с)
      У БДК свои задачи. И пытки поставить на него комплекс средств, обеспечивающий полноценную защиту от воздушного противника только усложнят их выполнение.
      Лопатов
      1. ватник Вчера, 17:54
        Цитата: Лопатов
        У БДК свои задачи. И пытки поставить на него комплекс средств, обеспечивающий полноценную защиту от воздушного противника только усложнят их выполнение.

        Ну это понятно но всё же хотелось бы наличии какого то ЗРК самообороны малой дальности.
        ватник
        1. donavi49 Вчера, 18:55
          Его нет. В этом проблема. Ну то есть могли бы поставить Гибку - но толку. Панцирь - Грен итак самый дорогой БДК в истории. Да и сдача бы ушла в 2020. Все.

          Эрзац Тор - на деле показал плохую эффективность. В том числе и из-за затенения. Плюс, для десантника вертолет намного важнее ЗРК. Ибо если ЗРК пригодилось - то что-то пошло очень не так. А вертолет - это непосредственная целевая работа, по выброске разведгрупп, эвакуации, вывоза раненых и т.п.
          donavi49
        2. Dart2027 Вчера, 19:53
          Цитата: ватник
          самообороны малой дальности.

          АК-630 и есть ПВО малой дальности.
          Dart2027
          1. ватник Вчера, 20:04
            Цитата: Dart2027
            АК-630 и есть ПВО малой дальности.

            Ну все же у ЗРК даже например Гибки дальность поболее АК-630 и Дуэта
            ватник
            1. Dart2027 Вчера, 21:43
              Поболее, но с другой стороны его ПВО - это корабли эскорта, а собственное для галочки.
              Dart2027
  5. новичок Вчера, 17:13
    вообще то ожидается его приёмка в ноябре!!! поскорей бы уже, корабль_просто красавец. жаль, что их будет только два и серия заканчивается.
    новичок
  6. senima56 Вчера, 17:15
    Многострадальный "Иван Грен".... Неужели его действительно достроят и действительно передадут флоту? Ну, а если он ещё и плавать будет.....то ващеееее!
    senima56
    1. новичок Вчера, 17:42
      коллега, плавать и купаться в море будем мы с вами, а корабль ходит по морю.
      новичок
    2. 73bor Вчера, 21:06
      Пора данный корабль просто списать в утиль и не заморачиваться!
      73bor
      1. новичок Вчера, 21:44
        какой вы быстрый. что предлагаете взамен?
        новичок
  7. Deadушка Вчера, 17:47
    "А не пора ли нам... пора"...
    как и Китай и штаты скоростные, крупнотоннажные суда(корабли) обеспечения.
    хотя бы парочку... а то даже в Сирию гоняем все, что имеется... request
    Deadушка
  8. pvv113 Вчера, 18:00
    Большой десантный корабль "Иван Грен" испытал в море бортовой артиллерийский комплекс АК-630м

    Надеюсь, недалеко от прибалтусов wink
    pvv113
  9. Немезида Вчера, 18:17
    Это скорее танкодесантный корабль,а не ,,Мистраль'' ,но вот сроки его постройки ,это просто ужас.
    Немезида
  10. faiver Вчера, 18:19
    опять этот термин - "новейший", ну в каком месте он новейший то? что за дилетантизм? вот по этому и в стране у нас все не слава богу потому что сапоги у нас точяет пирожник, а пирожанные печет сапожник... hi
    faiver
  11. Berkut24 Вчера, 18:39
    Дело идёт к завершению мучений. Блин, но "носяру" этому кораблю спроектировали... Вроде всё в нём почти "стэлс" и тут тебе такой половник.
    Berkut24
    1. donavi49 Вчера, 18:59
      А какой выход? Когда он на берег выбрасывается - там вообще жесткая порнография, не для слабонервных, с понтонным мостом.

      По идеи надо отказываться от этой всей концепции. Делать нормальный корабль с док-камерой, через которую выходят танкодесантные катера и амфибиные силы. И не тащить корабль в бухту на самом малом ходу, где по нему будут стрелять все наподавленные средства от пикапа с каким ТОУ до Т-55 и минометов.
      donavi49
  12. nnz226 Вчера, 19:04
    До "Мистраля" "Грену", как до Киева по-пластунски! На "Мистрале" больше десятка вертолётов могло базироваться, включая ударные Ка-52, а тут? Пара штук, и то - Ка-29. Транспортно-десантно-противолодочные... А где поддержка десанта огнём ??? АК-630 - хорошая металлорезка, но не против береговых укреплений, которые придётся высаженному десанту штурмовать. И "Аллигаторы" (или их морская версия) весьма бы были кстати !
    nnz226
    1. donavi49 Вчера, 19:07
      Один в ангаре вертолет. Можно держать еще один на передней площадке. Но это вариант в перегруз. Нормально он работает с 1 вертолетом.
      donavi49
    2. DarkMatter Вчера, 19:44
      Также его иногда называют российским "Мистралем"

      Да, резанула глаза эта нелепая фраза тоже.
      DarkMatter
  13. APASUS Вчера, 20:36
    После государственых испытаний корабль войдет в состав Северного флота.

    Когда ?
    Учитывая что
    Он был заложен на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде в декабре 2004 года,
    APASUS
  14. Тестов Вчера, 20:51
    Пора, моё личное мнение, может быть и ошибочное, пароход сей отправлять года на 2 на ЧФ. Пусть поработает в Сирийском экспрессе.Про кастрированное вооружение этого долгостроя написали уже не один комментарий.
    Под прикрытием "Адмирала Эссена"или "Адмирала Григоровича" и "Буянов-М", (а через год, очень надеюсь, и "Каракурты" флот получит) вполне можно будет обкатать команде это творение "Янтаря". А потом на год ремонт и можно будет в Арктику запускать его.
    Тестов
  15. exo Вчера, 22:49
    На мой,непрофессиональный взгляд:1174 "Иван Рогов", а точнее его поздние корпуса,были интереснее.Наличие КВП,немалый плюс.
    exo
    1. opus Сегодня, 00:53
      Цитата: exo
      На мой,непрофессиональный взгляд:1174 "Иван Рогов", а точнее его поздние корпуса,были интереснее.

      good

      Александр Николаев
      Прорабатывается вопрос восстановления и возвращение в боевой состав ВМФ
      Митрофан Москаленко
      Прорабатывается вопрос восстановления и возвращение в боевой состав ВМФ

      много чего у нас не так было сделано
      opus
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