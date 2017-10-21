Вся правда о российской электронике

В этом видео вы узнаете, производит ли Россия сложную современную электронику? Почему на прилавках магазинов мы почти не встречаем отечественных приборов? Только ли в том дело, что наша промышленность была обрушена? Правы ли оппозиционеры, утверждающие, что в нынешней России нет никакого научно-технического прогресса? Правда ли, что российскую электронику делают из китайских комплектующих? Есть ли у молодых инженеров перспективы в нашей стране? Что такое "Неделя без турникетов"? Существуют ли рынки, на которых Россия опережает конкурентов? Могут ли Россия и Беларусь создать самодостаточный союз в области производства супер-современной техники? Сюжет из серии "Антинавальный". В студии заместитель директора компании "Росэлектроника", член Общественной Палаты Союзного государства России и Беларуси Арсений Брыкин.