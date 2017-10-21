02:55 22 октября

Вся правда о российской электронике

В этом видео вы узнаете, производит ли Россия сложную современную электронику? Почему на прилавках магазинов мы почти не встречаем отечественных приборов? Только ли в том дело, что наша промышленность была обрушена? Правы ли оппозиционеры, утверждающие, что в нынешней России нет никакого научно-технического прогресса? Правда ли, что российскую электронику делают из китайских комплектующих? Есть ли у молодых инженеров перспективы в нашей стране? Что такое "Неделя без турникетов"? Существуют ли рынки, на которых Россия опережает конкурентов? Могут ли Россия и Беларусь создать самодостаточный союз в области производства супер-современной техники? Сюжет из серии "Антинавальный". В студии заместитель директора компании "Росэлектроника", член Общественной Палаты Союзного государства России и Беларуси Арсений Брыкин.




3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 3

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Дедкастарый Вчера, 18:03
    Почему на прилавках магазинов мы почти не встречаем отечественных приборов?
    ответа не нашёл...
    Дедкастарый
  2. Федя2017 Вчера, 18:27
    Сами себя хвалят... Чубайс дал большое потомство. Наследники продолжают его дело - обещают, оправдываются и требуют ещё денег...
    Федя2017
  3. zulusuluz Вчера, 18:27
    Siemens в свое время мобильные телефоны начал выпускать. Только так и остался сейчас ориентирован на промышленный сегмент производства. Сложно сохранить качество с количеством при низкой цене.
    zulusuluz
Картина дня