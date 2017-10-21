Операция "Анадырь". На пути к Карибскому кризису

Фильм рассказывает о переброске советских ракет на Кубу в 1962 году. Операция получила кодовое название "Анадырь". Войскам, отправляющимся на Кубу, выдавали полушубки и лыжи под видом того, что им предстоит передислокация на Дальний Восток. Буквально на пике Карибского кризиса США все еще считали, что русские доставили на Кубу всего 10 тысяч солдат и дивизион ракет ПВО. В действительности все обстояло совсем не так.