02:59 22 октября

Операция "Анадырь". На пути к Карибскому кризису

Фильм рассказывает о переброске советских ракет на Кубу в 1962 году. Операция получила кодовое название "Анадырь". Войскам, отправляющимся на Кубу, выдавали полушубки и лыжи под видом того, что им предстоит передислокация на Дальний Восток. Буквально на пике Карибского кризиса США все еще считали, что русские доставили на Кубу всего 10 тысяч солдат и дивизион ракет ПВО. В действительности все обстояло совсем не так.




2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Диванный воин Вчера, 22:15
    Хороший фильм, посмотрел в эфире, всем рекомендую.
    Диванный воин
  2. Mavrikiy Вчера, 22:26
    Вот так и нужно, малыми силами достигать больших результатов.
    Пример потомкам.
    Mavrikiy
Картина дня