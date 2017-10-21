02:51 22 октября

ВВС Индии потребовало закрыть проект FGFA

Индийско-российский проект FGFA оказался под угрозой срыва. Как сообщает портал defensenews.com, командование ВВС Индии потребовало закрыть проект Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), в рамках которой для индийской армии планировалось создать истребитель пятого поколения на базе российского самолёта Су-57.

В своём недавнем докладе командование ВВС Индии сообщило, что программа FGFA не отвечает их требованиям, и в её рамках не удастся создать самолёт, который мог бы демонстрировать возможности, близкие к американскому истребителю F-35. Поэтому ВВС Индии «не стремятся продолжать программу FGFA».

ВВС Индии потребовало закрыть проект FGFA



В докладе также указывается, что программа FGFA не способна обеспечить создание истребителя с низким уровнем скрытности. Кроме того, совместная индийско-российская разработка оснащена «не модульной концепцией двигателей», что, по мнению индийских военных, делает техническое обслуживание самолётов дорогим и сложным.

Это не первая критика в адрес программы FGFA с индийской стороны. Ранее в 2014 году Индию не удовлетворили турбореактивные двигатели АЛ-41Ф1, бортовая радиолокационная станция, уровень малозаметности и предлагаемые системы подвески вооружения.

Программа FGFA стартовала в 2007 году, её основными подрядчика стали ПАО «Компания «Сухой» с российской стороны и Hindustan Aeronautics Ltd с индийской. Страны договорились о создании истребителя пятого поколения на базе российского ПАК ФА, также известного как Т-50 и позже переименованного в Су-57. Спустя несколько лет программа FGFA была переименована в Perspective Multi-Role Fighter (PMF), но даже ВВС Индии называют ее по-старому. В рамках первого этапа программы стоимостью $295 млн был разработан дизайн индийского истребителя, но далее проект FGFA не продвигается из-за множества разногласий, возникших между сторонами, передает "Warspot".

Использованы фотографии: http://indianmilitarynews.com/
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Комментарии 234

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  1. новичок Вчера, 17:53
    сравнение. FGFA с ф35 давольно таки бездарно и о многом намекает. я как то говорил, не даром в Индии наблюдается внезапный СУдопад.
    новичок
    1. СРЦ П-15 Вчера, 18:09
      Цитата: новичок
      в её рамках не удастся создать самолёт, который мог бы демонстрировать возможности, близкие к американскому истребителю F-35

      Да, у нас нет таких финансовых возможностей , как у США в допиливании своего истребителя F-35. yes
      СРЦ П-15
      1. новичок Вчера, 18:12
        эх, нам бы хоть половину их фин. возможностей, у нас бы всё летало.
        новичок
        1. СРЦ П-15 Вчера, 18:22
          Цитата: новичок
          эх, нам бы хоть половину их фин. возможностей, у нас бы всё летало.

          Зато при их финансовой возможности, их долг с большим ускорением летит вверх! Нам таких полётов не надо! stop
          СРЦ П-15
          1. новичок Вчера, 18:28
            такой полёт, нам не нужен. (перефразируя великого Озерова).
            новичок
            1. Shurik70 Вчера, 20:23
              Цитата: новичок
              сравнение. FGFA с ф35 давольно таки бездарно

              Почему? F-35 рекламируют как малозаметный многофункциональный истребитель-бомбардировщиков пятого поколения. Насколько он "малозаметный пятого поколения" - вопрос, возможно, спорный. Но FGFA планировался именно как малозаметный истребитель пятого поколения. Так что сравнение в тему.
              Другое дело, что были сомнения, что FGFA будет доведён до ума в разумные сроки. Тут Россия, Китай и Япония "вот-вот доедут" уже многие годы. Так что Индии надежнее будет сделать, как она всегда делает - купить у других. Американцев, русских и китайцев. Да ещё и объявить на этом деле тендер, что бы спорили, а в итоге купить у всех понемногу, потом долго сравнивать и в итоге купить самолёты попроще, 4-ого поколения.
              Shurik70
              1. новичок Вчера, 20:45
                Shurik70, а что ещё роднит FAFFA с ф35, кроме того, что они 5поколения? ну если считать, что все люди на земле братья, то тогда вы правы. FAGFA_ тяжёлый истребитель завоевания превосходства в воздухе (попутно конечно он ещё много чего умеет). ф 35_ лёгкий истребитель бомбер. как то так.
                новичок
                1. Shurik70 Вчера, 21:06
                  Цитата: новичок
                  FAGFA_ тяжёлый истребитель завоевания превосходства в воздухе (попутно конечно он ещё много чего умеет). ф 35_ лёгкий истребитель бомбер. как то так.

                  Сравните цифры уже имеющегося F-35C и планируемого FGFA
                  Правда, тут несколько устаревшая инфа, у FAGFA сейчас топливный бак 10300 кг
                  Shurik70
                  1. новичок Вчера, 21:25
                    Shurik70, ну разные по классу машины. что б вам было понятнее, сравните FAGFA с ф22.
                    новичок
                    1. Inok10 Вчера, 21:56
                      Цитата статья:
                      Как сообщает портал defensenews.com

                      ... здесь вся "новость" тухло пахнет ... источник гляньте ... яйца выеденного не стоит ... завтра с такой же вероятностью озвучу, закрытие программы F-35 за полной не надобностью ... вброс голимый, а ВО перепечатало ... вопрос зачем ? ... laughing
                      Inok10
                      1. SAG Вчера, 22:46
                        Цитата: Inok10
                        ВВС Индии сообщило, что программа FGFA не отвечает их требованиям, и в её рамках не удастся создать самолёт, который мог бы демонстрировать возможности, близкие к американскому истребителю F-35.
                        ...близкие к ф-35 у них уже есть теджас второй lol
                        Ранее в 2014 году Индию не удовлетворили турбореактивные двигатели АЛ-41Ф1, бортовая радиолокационная станция, уровень малозаметности и предлагаемые системы подвески вооружения.
                        ...они там какие грибы кушают, у ребят гонора и хотелок больше чем у 3,14ндосов. Может им кто то лучше, что то может предложить!?! Видимо марсиане предлагают летающую тарелку с сезонной скидкой 49,99% fellow
                        SAG
                  2. nmaxxen Вчера, 21:29
                    че за бред в таблице?
                    ничё что у FGFA два двигателя, а тяга указана одного?
                    nmaxxen
              2. kapitan92 Вчера, 21:18
                Ранее в 2014 году Индию не удовлетворили турбореактивные двигатели АЛ-41Ф1, бортовая радиолокационная станция, уровень малозаметности и предлагаемые системы подвески вооружения.

                По АЛ 41Ф1 вопросов думаю не возникает. Двигатели первого этапа.Двигатель второго этапа для Су-57 разрабатывает ОКБ имени А. Люльки. Первый наземный запуск мотора состоялся 21 ноября 2016 г. Наземные испытания, которые продолжаются до сих пор.
                Двигатель для Су-57 второго поколения под кодовым названием # Продукт30 впервые был представлен без верхней оболочки.

                По поводу РЛС. Комментарий нашего специалиста:
                Это радиолокационная станция с активной фазированной решеткой и электронным сканированием луча. Причем это уже не станция в прошлом понимании, а некий комплекс, который включает в себя несколько антенн. Она не только обнаруживает противника и наводит ракеты, но и в перспективе будет обладать возможностью выступать в качестве средства радиоэлектронного подавления и даже, как говорят некоторые специалисты, будет иметь возможность "выжигать" радиоэлектронные средства противника»,

                Что касается уровня малозаметности и систем вооружения, здесь комменты излишни, ибо вся инфо засекречена.
                Самолет "сырой", это понятно, но он есть!!! Доведут до ума - уверен в этом! Хотелось бы побыстрее, а что касается индусов, если "соскочат" с проекта хрен с ними, баба с возу - кобыле легче, потом дороже будет.
                kapitan92
              3. glasha3032 Вчера, 23:36
                Но деньги то индийцы уже нам заплатили и мы их потратили на разработки . Как теперь быть ?
                glasha3032
                1. Голован Джек Сегодня, 00:03
                  Цитата: glasha3032
                  Как теперь быть ?

                  На эту тему в этой ленте (сильно ниже) есть забавная версия от камрада askme.
                  Почитайте, думаю, Вам понравится.
                  Голован Джек
          2. Навигатор 1 Вчера, 22:28
            Ха-ха-ха серьезный аргумент laughing
            Навигатор 1
          3. Андрей НМ Вчера, 23:37
            Да все гораздо проще. Американцы ручками индусов пытаются щелкнуть нас по носу, сорвать контракт, а заодно попытаться подсунуть свои F-35. Скорее всего сунули у же кому-то денег в индусском руководстве, ну или посулили денег, чтобы нам нагадить. А потом, если контракт по своим F-35 вдруг не срастется, кинут этого индуса. Ну как они обычно это делают.
            Андрей НМ
          4. missuris Вчера, 23:54
            а яб не отказался, все равно платить никому не надо)
            missuris
          5. Александр Петров1 Сегодня, 02:02
            Очень хорошо,будет на одного конкурента меньше,останутся только Сша и Китай!?
            Александр Петров1
        2. Молодой_Коммунист Вчера, 18:28
          Цитата: новичок
          эх, нам бы хоть половину их фин. возможностей, у нас бы всё летало.

          В период нефти по 120$ можно было и истребитель 6-го поколения построить, но кое-кто предпочел переводить миллиарды разным мутным виолончелистам и строить небоскребы разным кавказским академикам.
          Молодой_Коммунист
          1. новичок Вчера, 18:32
            ой да да. слушайте, если бы хоть одна здравая мысль была в вашем комменте, я б вошёл в полемику.
            новичок
          2. хрыч Вчера, 18:40
            Цитата: Молодой_Коммунист
            В период нефти по 120$ можно было и истребитель 6-го поколения построить

            Кое-кто так и не понял, что на эти деньги произведено перевооружение ВС РФ, включая Бореи с Булавой, Ярсы с Искандерами, Калибры с группировкой спутников ГЛОНАСС и пр., включая Су-57. А самое главное сделаны лучшие самолеты своего класса Су-34 и Су-35, превосходящие по ТТХ вероятного противника. А что в Болгарии подразумевают под самолетом 6-го поколения? Летающий йогурт?
            хрыч
            1. Молодой_Коммунист Вчера, 18:44
              Кое-кто так и не понял, что на эти деньги произведено перевооружение ВС РФ
              Перевооружали, перевооружали, да не доперевооружили.


              А что в Болгарии подразумевают под самолетом 6-го поколения?
              Не знаю, не спрашивал у них никогда.
              Молодой_Коммунист
              1. СРЦ П-15 Вчера, 18:47
                Цитата: Молодой_Коммунист
                Перевооружали, перевооружали, да не доперевооружили

                Ошибаетесь! Теперь у ВПК стоит другая проблема - чем занять освободившиеся мощности заводов после полного перевооружения! А Вы говорите тапочки...
                СРЦ П-15
                1. Pirogov Вчера, 19:06
                  Цитата: СРЦ П-15
                  Ошибаетесь! Теперь у ВПК стоит другая проблема - чем занять освободившиеся мощности заводов после полного перевооружения! А Вы говорите тапочки.

                  Ну это Вы загнули до полного перевооружения ещё далеко к сожалению . Танки Т14 в серию не пошли , во флоте работы не початый край , те же СУ 35 и СУ 34 ещё делать и делать и т.д.
                  Pirogov
                  1. sabakina Вчера, 19:58
                    Цитата: Pirogov
                    Ну это Вы загнули до полного перевооружения ещё далеко к сожалению . Танки Т14 в серию не пошли , во флоте работы не початый край , те же СУ 35 и СУ 34 ещё делать и делать и т.д.

                    Шо? Арматы не будет? belay
                    sabakina
                    1. Pirogov Вчера, 21:18
                      Цитата: sabakina
                      Шо? Арматы не будет?

                      Да думаю будет но серию не запустили и это факт.
                      Pirogov
                2. NordUral Вчера, 19:22
                  Миражи замучали?
                  NordUral
              2. хрыч Вчера, 18:57
                А чем прославился могущественный болгарский ВПК за эти годы? Сколько сделали ядерных крейсеров? В космосе сколько пошурудили? А, обгадили памятники русским воинам. Молодцы какие, Эрдоган вам вручит премию, лично в руки, или зубы, ай в другое место согласно древних традиций бача-бази wassat
                П.С. газ и транзит не получите, трубу отдали башибузукам laughing
                хрыч
                1. Николай Грек Вчера, 21:48
                  Цитата: хрыч
                  А чем прославился могущественный болгарский ВПК за эти годы?

                  они снабжали террористов оружием!!! negative negative negative laughing laughing laughing
                  Николай Грек
              3. _Jack_ Вчера, 19:40
                Перевооружали, перевооружали, да не доперевооружили.

                laughing это точно
                _Jack_
          3. fzr1000 Вчера, 19:15
            Да она год-полтора так стоила. Учи матчасть.
            fzr1000
          4. 79807420129 Вчера, 19:28
            Цитата: Молодой_Коммунист
            период нефти по 120$ можно было и истребитель 6-го поколения построить, но кое-кто предпочел переводить миллиарды разным мутным виолончелистам и строить небоскребы разным кавказским академикам.

            Ку ку молодой коммунист,проснитесь вы воздух портите.В период нефти по 120 $ Россия рассчиталась по долгам с МВФ по кредитам нахапанным алкашечьим правлением,рассчиталась с долгами СССР,ни одна бывшая союзная республика в этом деле не участвовала,даже за ленд лиз во период 1941-1945 года рассчиталась,созданные фонды -резервный,стабилизационный,фонд национального благосостояния,чего и Болгарии желаю сделать,это я по памяти,прошу понять и простить,если чего напутал,но ваш троллинг не уместен. yes
            79807420129
          5. Dr. David Livesey Вчера, 20:53
            Вы, товарищ, судя по Вашим комментам в целом на сайте, типичный злой диванный тролль, Ваш портрет: типичный неудачник, сидящий не шее у супруги, место работы с вероятностью 0,9 - ЧОП для злоупотребляющих алкоголем, ночные магазины, парковки и т.д.
            Вы в период нефти по 125 сами-то что построили? Может в каком-то государственном проекте поучаствовали?
            Перестаньте закидывать тупые мысли на сайт!!!
            Dr. David Livesey
          6. Навигатор 1 Вчера, 22:29
            В точку все правильно написано. good
            Навигатор 1
        3. Евгений Стрыгин Вчера, 23:16
          угу щаз. Напоминаю что от США мы нынче отличаемся только названием и положением в мире.
          Изменились бы объёмы финансирования изменились бы и объёмы попила.
          Как дети малые.
          Евгений Стрыгин
        4. NOVERU Сегодня, 01:34
          да пожалуйста включай печатный станок и штампуй откажись от привязки к драг металам и тд и тп вуаля да только госдолг не забывай от него отказываться
          NOVERU
      2. den.perfiljew Вчера, 19:18
        Товарищ генерал-полковник! знакомые места на вашей фотографии! бывали там?
        den.perfiljew
      3. letinant Вчера, 23:25
        Да успокойтесь вы, им нужны технологии. А как получили отказ так и интерес пропал. Вот единственный вопрос, для себя или ещё денежку получить за выдачу их на сторону или преференции какие!? В большинстве случаев так и получают технологии своего противника. А индусы давно нам не друзья, возьмём подставу с СУ-30МКИ. Сами ставили Б/У движки на новые, собраные в индии самолёты, а потом рекламации по отказу двигателя, когда наши это увидели на Ж...У СЕЛИ.
        letinant
    2. NIKNN Вчера, 18:41
      Цитата: новичок
      сравнение. FGFA с ф35 давольно таки бездарно и о многом намекает. я как то говорил, не даром в Индии наблюдается внезапный СУдопад.

      Согласен полностью, что самолеты сравнивать не стоит, однако в данном случае индусам пенять только на себя..., да ставьте туда хоть ядерный двигатель, хоть наземную РЛС "ВоронежМ" кто мешает? Поставьте авионику А35 и радуйтесь... А то дай гуано, дай ложку...
      NIKNN
      1. новичок Вчера, 18:58
        в том и дело, что они хотят все свои хотелки нашими руками и мозгами изобрести и “влить“ в железо, и приподнести им нахблюдечке вместе с чертежами и документацией. спрашивается : а одно место не слипнется, от сладких мечтаний?
        новичок
    3. Starover_Z Вчера, 18:49
      В своём недавнем докладе командование ВВС Индии сообщило, что программа FGFA не отвечает их требованиям, и в её рамках не удастся создать самолёт, который мог бы демонстрировать возможности, близкие к американскому истребителю F-35. Поэтому ВВС Индии «не стремятся продолжать программу FGFA»

      Кому-то удалось внушить им такие мысли, а так же мысли о покупке "готового" F-35.
      Ну-ну, если мошна позволяет ...
      Но американцы не будут делится технологиями и лицензиями -
      будете покупать готовые плюс сервис плюс вооружение и боеприпасы и не агукните !
      Starover_Z
      1. NIKNN Вчера, 19:02
        Цитата: Starover_Z
        будете покупать готовые плюс сервис плюс вооружение и боеприпасы и не агукните !

        К гадалке не ходи..., ну ихняя элита такая же продажная как и вся другая..., им так же все остальное по барабану. Вы взгляните на разнообразие парка их любой техники и все ясно станет...
        NIKNN
    4. НЕКСУС Вчера, 18:59
      Цитата: новичок
      не даром в Индии наблюдается внезапный СУдопад.

      Полагаю еще есть одна причина всех этих торгов...я это уже выкладывал тут,но повторюсь...весьма интересно и многообещающе.
      «Концерн Радиоэлектронные технологии» завершил разработку и изготовление стенда для исследования и измерения характеристик радиофотонной элементной базы, радиофотонных устройств и приемно-передающих модулей (ППМ) и создание макета радиофотонных устройств РОФАР. Проект РОФАР планируется завершить в 2019 году после пяти этапов опытно-конструкторских работ.

      Макет передающего тракта радиофотонного (ППМ) РОФАР полностью построен на разработанных в ходе этапа отечественных ключевых радиофотонных элементах. Макет демонстрирует практическую реализацию принципа фотонной генерации с модуляцией радиочастотным сигналом, а так же эффективное фотовальтическое детектирование с последующей передачей по радиотракту мощных наносекундных импульсов в широком диапазоне частот их повторения.

      Использование на корабле радиооптических фазированных антенных решеток (РОФАР) позволит сократить массогабаритные характеристики радиоэлектронного оборудования в 5-7 раз. Радиооптические фазированные антенные решетки значительно расширят возможности современных средств связи и радаров – их разрешающая способность увеличится в десятки раз. Если у современного локатора частота излучения 10 ГГц, 3 см с шириной спектра 1-2 ГГц, то у РОФАР эта частота может составлять от 1 Гц до 100 ГГц одновременно. На практике это означает, что РОФАР может давать детализированное, объемное изображение того, что происходит на расстоянии сотен километров от него. К примеру, на дальности 400 км можно не просто увидеть человека, а узнать его лицо.
      Носителями этой технологии будут военно-морские платформы, в частности радиолокационные станции кораблей. В перспективе технология РОФАР будет использоваться и на подводных лодках новейших проектов.
      Сверхширокополосность сигнала РОФАР позволяет получить практически телевизионное изображение в радиолокационном диапазоне. Технология радиофотоники, в частности, должна открыть новые возможности для улучшения «умной обшивки» на российских вертолетах и самолетах последнего поколения.

      По словам советника первого заместителя генерального директора КРЭТ В.Г. Михеева, РОФАР позволит нам увидеть самолет, находящийся в 500 километрах, так, словно мы стоим в 50 метрах от него на аэродроме, его портрет в видеодиапазоне. Более того, если нужно, эта технология позволит заглянуть и в сам самолет, узнать, какие люди и техника в нем находятся, поскольку сигнал может пройти любые препятствия, даже метровые свинцовые стены.
      НЕКСУС
      1. новичок Вчера, 19:11
        э неа. лесом индусов. по проекту РОФАР нам китайцы в спину дышат. а тут ещё индийские хотелки_ хитро: получить у нас то, над чем страдают (и надо сказать успешео) их заклятые друзья китайцы.
        новичок
        1. НЕКСУС Вчера, 19:17
          Цитата: новичок
          по проекту РОФАР нам китайцы в спину дышат.

          У китайцев все это на более низком уровне...но не спорю,они над этим безусловно работают.При этом,появление РОФАР на истребителях обесценивает вообще технологию стэлс от слова совсем.
          И я думаю эта разработка и есть та причина,почему СУ-30 и СУ-35 ,а так же СУ-34 не торопятся оснащать АФАРами,решая видимо ставить сразу РОФАРы.
          НЕКСУС
          1. новичок Вчера, 20:01
            вы забыли добавить к списку МИГ35, уж необессутьте, сильно переживаю за красавца.
            новичок
            1. НЕКСУС Вчера, 20:03
              Цитата: новичок
              вы забыли добавить к списку МИГ35, уж необессутьте, сильно переживаю за красавца.

              МИГ-35 затачивается на экспорт...он для наших ВКС избыточен и по сути не нужен,тк все задачи,которые возлагаются на МИГ выполняют хорошо машины Сухого,причем по ТТХ превосходящие микояновскую машину. И полагаю на МИГ-35 не будут ставить РОФАР,а оставят АФАР ЖУК-А.,который рожают который год.
              НЕКСУС
              1. новичок Вчера, 20:27
                стоп! а как же заявка на первую партию в 50машин, сразу по сдаче испытаний. да и не лукавьте, НЕКСУС, я конечно не хочу в очередной раз поднимать уже избитую палемику, но скажите что делает СУ 35, чего не делает МИГ 29К (указываю его, как прородителя 35, ведь пока 35 формальне нет)? разве наши СУ30/35 не избыточны для фронтового бойца? если ваше утверждение окажется верным, то не боюсь этого пафоса, но мы потеряем “сливки“ от пласта целого семейства самолётов, да саму лёгкую/среднюю (не важно, главное не избыточную и технически и материально) авиацию.
                новичок
                1. НЕКСУС Вчера, 20:37
                  Цитата: новичок
                  а как же заявка на первую партию в 50машин

                  Партия будет,безусловно иначе у нас его не купят.Но повторюсь,большой серии для наших ВКС МИГ-35-го не будет.Цена его весьма близка к цене СУ-35,который куда как лучше среднего МФИ.
                  Цитата: новичок
                  но скажите что делает СУ 35, чего не делает МИГ 29К

                  laughing Вы серьезно? Вы видимо оговорились,написав СУ-35,вместо МИГ-35...МИГ-29К-это корабельный вариант..он то тут причем? Или у нас есть корабельный вариант МИГ-35?
                  Цитата: новичок
                  разве наши СУ30/35 не избыточны для фронтового бойца?

                  Избыточна сама такая линейка тяжелых МФИ по сути своей. И я полагаю,с насыщением наших ВКС СУ-35,СУ-30 потихоньку станут выпускать лишь на экспорт.И у нас останется основной тяж СУ-35,и в ограниченной серии(лет на 10-15) СУ-57,который со временем станет основным нашим тяжелым МФИ.
                  Цитата: новичок
                  но мы потеряем “сливки“ от пласта целого семейства самолётов, да саму лёгкую/среднюю (не важно, главное не избыточную и технически и материально) авиацию.

                  Не потеряем. КБ МИГ с 13 года в инициативном порядке занимается созданием ЛФИ поколения 5.Думаю,сейчас уже этот проект финансирует и государство.Именно он заменит наши 29-е и 35-е на посту легкого фронтового истребителя.Помимо этого КБ Микояна разрабатывает новый перехватчик ПАК ДП.Так что "сливки" мы не потеряем.
                  НЕКСУС
                  1. новичок Вчера, 21:04
                    ну с ПАК ДА И пятёрочкой МИГа я спокоен. вот про 35же. я отметил вместо него 29К, так его планер более близок к 35, хоткл чесно сравнить два имеющихся(и я не имел в виду клаасс машин, а именно пилотаж). но если хотите, пусть вопрос звучит так: что делает СУ35, чего не делает МИГ35? да ладно, я сам могу ответить_то же самое делает МИГ35, а в ближнем бою ему вообще равных нет.(только не принимаются отговорки типа: до ближнего боя долететь/држить надо, такое могут сказать только отчаянные чайники).
                    новичок
                    1. НЕКСУС Вчера, 21:11
                      Цитата: новичок
                      что делает СУ35, чего не делает МИГ35?

                      Многое...радиус у них не соизмерим,арсенал(я о ракетах длинной руки),тяговооруженность и тд...это машины ,которые сравнивать в принципе не корректно.
                      Цитата: новичок
                      а в ближнем бою ему вообще равных нет

                      Ой ли...думаю в ближнем бою пилоту МИГ-35 надо будет очень попыхтеть против СУ-35 и не воткнуться в землю.
                      НЕКСУС
                      1. новичок Вчера, 21:22
                        что ж, осталось только дождаться когда Стрижи пересядут на 35е, в ВКС пойдут первые машины. естественно будут учения. тогда поглядим.
                        новичок
                      2. tomket Сегодня, 01:48
                        Цитата: НЕКСУС
                        Многое...радиус у них не соизмерим

                        Серьезно?)))))
                        Цитата: НЕКСУС
                        арсенал(я о ракетах длинной руки)

                        И какие же там ракеты длинной руки?))))
                        Цитата: НЕКСУС
                        тяговооруженность

                        примерно одинаковая.
                        Цитата: НЕКСУС
                        которые сравнивать в принципе не корректно.

                        Очень даже корректно.
                        Цитата: НЕКСУС
                        Ой ли...думаю в ближнем бою пилоту МИГ-35 надо будет очень попыхтеть против СУ-35 и не воткнуться в землю.

                        Ну мало ли что вы думаете. Думать всякую ахинею не запрещено.
                        tomket
                    2. ProkletyiPirat Вчера, 23:19
                      Цитата: новичок
                      только не принимаются отговорки типа: до ближнего боя долететь/држить надо, такое могут сказать только отчаянные чайники).

                      Это просто супер аргумент! Собачья свалка в эпоху радаров и ракет? Да она попросту невозможна! Можете хоть в тыщу раз повысить манёвренность и скорость истребителя, но всё равно авиационная ракета будет иметь выше манёвренность и скорость и следовательно самолёт будет сбит парой ракет с вероятностью попадания в 0,8-0,99.
                      ProkletyiPirat
              2. Incvizitor Сегодня, 01:00
                Как по мне лучше бы МиГ сразу заменой 31х занялись вплотную, чем 35й ваять.
                В итоге у нас полно старых МиГ 31, которых нечем не сейчас не в перспективе заменить и не очень нужный нам почти готовый 35й.
                Incvizitor
              3. tomket Сегодня, 01:31
                Цитата: НЕКСУС
                МИГ-35 затачивается на экспорт...он для наших ВКС избыточен и по сути не нужен,тк все задачи,которые возлагаются на МИГ выполняют хорошо машины Сухого,причем по ТТХ превосходящие микояновскую машину.

                По каким же ТТХ они превосходят? Вообще не так давно мелькала тут интересная таблица о стоимости час у США. Так вот, ф-16 и ф-18 различаются на два доллара, а вот стоимость ф-15 выше чуть ли не в два раза. Это к слову всяким любителям Сухих, которые считают, что тяжелые истребители каждой бочке затычка.
                tomket
        2. albert Вчера, 22:33
          Индусам нельзя доверять, они все ТТХ самолетов наших сливают янкесам.Может и к лучшему, что проект закроют.Им нельзя доверять, может повториться история с нашими Су-30.
          albert
      2. SergeBS Вчера, 20:38
        Цитата: НЕКСУС
        Полагаю еще есть одна причина всех этих торгов...я это уже выкладывал тут,но повторюсь...весьма интересно и многообещающе.

        Не надо выкладывать бред с "околонаучными словами". Особенно умиляет
        Цитата: НЕКСУС
        сигнал может пройти любые препятствия, даже метровые свинцовые стены.
        SergeBS
        1. НЕКСУС Вчера, 20:41
          Цитата: SergeBS
          Не надо выкладывать бред с "околонаучными словами". Особенно умиляет

          Серьезно?...этот как вы выразились бред я нашел на официальном сайте КРЭТ.
          Цитата: SergeBS
          Особенно умиляет

          Да умиляйтесь на здоровье.
          НЕКСУС
      3. GAF Вчера, 20:39
        Цитата: НЕКСУС
        поскольку сигнал может пройти любые препятствия, даже метровые свинцовые стены.

        А вот перегибать палку как-то не солидно. Сломать можно, чуть ли не на физику нейтрино замахиваясь..
        GAF
      4. 9lvariag Вчера, 20:44
        Нексус - это откуда такое? Интересная статья.
        9lvariag
        1. НЕКСУС Вчера, 20:50
          Цитата: 9lvariag
          Нексус - это откуда такое? Интересная статья.

          http://kret.com/media/news/zavershen-pervyy-etap-
          issledovaniya-v-ramkakh-okr-rofar/
          НЕКСУС
      5. opus Сегодня, 00:39
        Цитата: НЕКСУС
        Более того, если нужно, эта технология позволит заглянуть и в сам самолет, узнать, какие люди и техника в нем находятся, поскольку сигнал может пройти любые препятствия, даже метровые свинцовые стены.

        чушь собачья
        opus
    5. Николай Грек Вчера, 21:44
      Цитата: новичок
      сравнение. FGFA с ф35 давольно таки бездарно и о многом намекает. я как то говорил, не даром в Индии наблюдается внезапный СУдопад.

      может индусы имели в виду, что русские не могут сделать такую же бездарную машину, как фЭ35!!! wassat wassat wassat laughing laughing laughing
      Николай Грек
  2. Zubr Вчера, 17:57
    smile Ну пускай полетают на F-35.Явно хотели получить наши технологии, в замен на контракт по закупке установочной партии. Правильно, мы им не дойная корова. Посмотрим как их доить начнут Европа и Америка.

    Клиент ещё не созрел.
    Zubr
    1. НЕКСУС Вчера, 18:10
      Цитата: Zubr
      Клиент ещё не созрел.

      Клиент ,как вы выразились,сильно торопиться и есть почему...Китай на финише со своей истребительной парой (собственного производства),плюс закупают наши СУ-35 и С-400...прибавьте к этому быстро растущий флот китайцев и их сильную нелюбовь по отношению к индусам. Так что не мы тут в роли просящих,а Индия.
      НЕКСУС
      1. Мих1974 Вчера, 18:38
        Если это "танцоры" ухитряются ронять миги и сушки как будто это "дельтопланы", то "кто же им доктор". Меня до сих пор оторопь берет от их внутреннего расследования "выявившая установку на самолеты один новый и один старый двигатель" belay !! Эти чудики столько лет "пилят" свой танк и гоняют на тысяче наших - "свой" у них как был Г.., так Г.. и остался. Куда им технологии нашей авиации (не для продажи американцам), что они с ними делать то будут? Вон даже китайсы при всем своем копирайторства и читорсве - летают на ниших движках "не выходит каменный цветок" (запар, мм в головах feel ). Вот явно нужно "согласится" и "приостановить" проект, пока ТАМ не одумаются и не "приползут" обратно. Ведь именно индусы гоняют на Сушках америкосов, а не наоборот. good
        Мих1974
      2. Zubr Вчера, 19:01
        Позволю с вами не согласиться.
        Китай на финише со своей истребительной парой (собственного производства)


        Да, была информация, пускают уже в серию.Но мы то тоже поумнели, закрыли наши технологии ВПК, и правильно сделали. Мне вот отношения Индии и Китая тоже не нравятся, эдакая молчаливая терпимость.
        Zubr
    2. Донской Вчера, 18:16
      Цитата: Zubr
      Ну пускай полетают на F-35.Явно хотели получить наши технологии, в замен на контракт по закупке установочной партии. Правильно, мы им не дойная корова. Посмотрим как их доить начнут Европа и Америка.

      Накроется медным тазом проект Т-50 без индусов, либо выпустят мелкой серией от 24 до48 ед. Совместное производство FGFA должно было снизить стоимость производства Су-57. Изначально было ясно, что в одиночку России не потянуть столь амбициозный проект. Именно поэтому, военные заранее перестраховались и закупили большое кол-во Су-30СМ. Выходом может стать разработка "бюджетного" варианта тяжелого истребителя пятого поколения с расчетом на рынки не богатых стран вроде Вьетнама, Ажира, Индонезии и т.д.
      Донской
      1. Zubr Вчера, 18:55
        Зёма, я так думаю мы и без них всё вытянем, не в первой..
        Zubr
        1. NordUral Вчера, 19:29
          Вытянем, но только тогда, когда наша финансовая система станет независимой ни от кого! И когда вся или большинство власти будет у патриотов настоящих, а не ряженых. А с этими - протянем ноги.
          NordUral
          1. Zubr Вчера, 19:32
            А с этими - протянем ноги.


            Не дождутся.. smile
            Zubr
      2. voyaka uh Вчера, 19:03
        "Накроется медным тазом проект Т-50 без индусов, либо выпустят мелкой серией от 24 до48 ед. "///

        Совершенно с Вами согласен. Я уже года три тут постил, что надо сделать ставку на совместный проект: одинаковый истребитель для ВВС двух стран. Иначе Т-50 "зачахнет" без денег. У индусов есть 1) деньги 2) хорошая база по ПО и электронике.
        С ними не надо изображать "старшего брата", а пойти на компромиссы по ТТХ самолета и
        и делать его вместе.
        voyaka uh
        1. НЕКСУС Вчера, 19:22
          Цитата: voyaka uh
          Я уже года три тут постил, что надо сделать ставку на совместный проект: одинаковый истребитель для ВВС двух стран.

          Полнейшая глупость.Во первых наш СУ-57 одноместный в отличии того,что хотят индусы,а именно спарку. А это совсем иная машина.Во вторых,с какого перепугу нам индусам передавать технологии секретные по перспективному истребительному комплексу не расскажите? И в третьих,с чего вы взяли,что мы в одиночку не потянем проект СУ-57?
          НЕКСУС
        2. Gransasso Вчера, 19:29
          Может быть индийцы,в отличии от патриотической публики,знают истинное состояние дел с су-57 не из роликов ТК "Звезда"....и в курсе и истинных значений его ЭПР..и как обстоят дела с АФАРОМ...с движками...с системами вооружений и пр.и пр...и начинают сушить весла....
          Gransasso
          1. НЕКСУС Вчера, 19:34
            Цитата: Gransasso
            Может быть индийцы,в отличии от патриотической публики,знают истинное состояние дел с су-57 не из роликов ТК "Звезда"....и в курсе и истинных значений его ЭПР..и как обстоят дела с АФАРОМ...с движками...с системами вооружений и пр.и пр...и начинают сушить весла....

            Уважаемый,ну не брызгайте так слюной,особенно не понимая сути разговора. С Су-57 все хорошо,и в следующем году он выйдет на гос испытания,а после пойдет опытной серией в войска на войсковые испытания. С АФАР Белка у него все тоже замечательно,равно как и с новым арсеналом. Изделие 30 уже испытывается и в 18 году назначены летные испытания СУ-57 с двигателями второго этапа.
            Не умеете троллить то,не беритесь,а то весьма смешно выглядите.
            НЕКСУС
          2. fzr1000 Вчера, 21:16
            Куда нашим конструкторам до индийцев.
            fzr1000
        3. _Jack_ Вчера, 19:43
          Я думаю если действительно
          Накроется медным тазом проект Т-50 без индусов
          то наверху это понимают и им придется
          не изображать "старшего брата", а пойти на компромиссы по ТТХ самолета и
          и делать его вместе
          а если потянут без Индии, то будут в одиночку доделывать.
          А может индийцы так торгуются что бы получить ключевые технологии, это в их стиле.
          Скоро узнаем.
          _Jack_
        4. SergeBS Вчера, 21:02
          Цитата: voyaka uh
          У индусов есть 1) деньги 2) хорошая база по ПО и электронике.

          По п. 1 (деньги): огласите ВВП Индии (сравнительный).
          пО П.2 (ХОРОШАЯ БАЗА...): ну индийские программисты - САМЫЕ дешевые. Смотрим на Интернет Эксплорер (индийцы делали) и восхищаемся "качеством". Насчет электроники - еще интереснее: где ее в Индии делают? Хочется узнать - где не местечковый "завод по лужению кастрюль и чайников", а что-либо типа микроконтроллеров клепают, ну ладно, пусть хотя бы аудиокодеки...
          SergeBS
          1. Gransasso Вчера, 21:15
            ВВП
            Индия 2,26 трлн USD (2016)

            Великобритпния
            2,62 трлн USD ‎(2016)

            Россия
            1,28 трлн USD ‎(20Бан

            Источник: Всемирный Банк
            Gransasso
            1. Николай Грек Вчера, 21:58
              Цитата: Gransasso
              ВВП
              Индия 2,26 трлн USD (2016)

              Великобритпния
              2,62 трлн USD ‎(2016)

              Россия
              1,28 трлн USD ‎(20Бан

              Источник: Всемирный Банк

              ну и теперь для закрепления и объективности выдайте численность населения Индии!!! wassat wassat lol lol lol
              Николай Грек
        5. Николай Грек Вчера, 21:55
          Цитата: voyaka uh
          "Накроется медным тазом проект Т-50 без индусов, либо выпустят мелкой серией от 24 до48 ед. "///

          Совершенно с Вами согласен. Я уже года три тут постил, что надо сделать ставку на совместный проект: одинаковый истребитель для ВВС двух стран. Иначе Т-50 "зачахнет" без денег. У индусов есть 1) деньги 2) хорошая база по ПО и электронике.
          С ними не надо изображать "старшего брата", а пойти на компромиссы по ТТХ самолета и
          и делать его вместе.

          много-то прям у Индии денег!!! wassat wassat wassat lol lol lol
          Николай Грек
        6. хрыч Вчера, 22:07
          Цитата: voyaka uh
          Я уже года три тут постил

          Пока вы тут постите уже седьмой прототип собран и ему присвоено таки имя Су-57, что говорит о начале серийного выпуска, но для ВКС. И нечего путать с FGFA
          Цитата: voyaka uh
          есть 1) деньги 2) хорошая база по ПО и электронике

          Неужели еврейская электроника wassat В проекте индусам дается 25% доли в проекте, включая финансирование. Это так сказать пятая лапа, а расчет на гарантированный заказ в будущем и не более того. Поэтому не сильно тут радуйтесь laughing
          Цитата: voyaka uh
          и делать его вместе

          Если и есть противоречия, так это только, что мы не намерены делиться технологиями с секретами, что вечно клянчат индусы и конечно им мало доли процентов ибо они контроля с ней толком не имеют laughing
          хрыч
        7. Vlad.by Вчера, 22:50
          Не знаю, как насчет денег, но откуда у индусов "хорошаб база по ПО и особенно по электронике"???
          Что это они могут такого, чего не можем мы сами?
          В Индии нет такого количества производителей микроэлектроники как в Китае и то, что индусы владеют большим количеством компаний, занимающихся ПО не говорит о том, что именно Индия ведущий производитель программного продукта.
          К примеру, те же Штаты никак не могут допилить программный код для Ф-35, хотя в Штатах большинство производителей ПО под флагом индусов.
          Приведите, плз, примеры серьезных алгоритмических задач, решенных индийскими программистами.
          Vlad.by
        8. kirgiz58 Вчера, 23:02
          Цитата: voyaka uh
          хорошая база по ПО и электронике.

          Нет страшнее беды на свете, чем править код индийского ПО. Определение программистов: "костыль на костыле и костылем подперто".
          kirgiz58
        9. Вадим237 Вчера, 23:34
          Т 50 и будут выпускать серией до 120 самолётов, а дальше будет взлёт шестого поколения, над ним уже несколько лет в России работают.
          Вадим237
          1. Gransasso Сегодня, 00:01
            Цитата: Вадим237
            Т 50 и будут выпускать серией до 120 самолётов, а дальше будет взлёт шестого поколения, над ним уже несколько лет в России работают.




            А там модернизируют опять кое как в очередной раз су-27 ..назовут новейшимнеимеющиманалогов су-100500...чтоб было хоть на чем то летать...и перейдут сразу к 7-му поколению...
            Gransasso
      3. хрыч Вчера, 19:07
        Цитата: Донской
        Изначально было ясно, что в одиночку России не потянуть столь амбициозный проект.

        Ха, ха, ха!!! Как трогательно. А проект лодок Борей потянуть легче чем самолетик, который кстати почти готов. России потянуть бы таких мудрецов, как вы, но думаю в Индии их еще больше, помогут если чё wassat
        хрыч
      4. fzr1000 Вчера, 21:15
        Бредите. ....
        fzr1000
      5. opus Сегодня, 00:42
        Цитата: Донской
        Изначально было ясно, что в одиночку России не потянуть столь амбициозный проект.

        ахинея полная. не порите вы чушь- визжит она
        Цитата: Донской
        Выходом может стать разработка "бюджетного" варианта тяжелого истребителя пятого поколения с расчетом на рынки не богатых стран вроде Вьетнама, Ажира, Индонезии и т.д.

        они и 4+ купить за деньги себе не могут позволить

        и что такое
        "бюджетного" варианта тяжелого истребителя пятого поколения

        F-22?
        или
        Chengdu J-20?
        opus
    3. Vita VKO Вчера, 18:18
      Цитата: Zubr
      хотели получить наши технологии

      Скорее перепродать по спекулятивной цене. Там американские и израильские разведки уже давно в очередь выстроились.
      Vita VKO
      1. Zubr Вчера, 18:54
        Абсолютно с вами солидарен !
        Zubr
      2. voyaka uh Вчера, 19:07
        Технологий за которыми стоило бы охотится очень немного. Только технология производства лопаток движка... больше я ничего не вижу.
        А так Россия становится "собакой на сене". Ни себе, ни очень выгодныму партнеру, который платит валютой наличными.
        voyaka uh
        1. Zubr Вчера, 19:25
          Вот вы такие умные и пушистые, ну взяли бы и предложили совместное производство. Так нет же вы закупили F-35. Ну и в добрый путь вам. Как нибудь обойдёмся без ваших советов.
          Zubr
        2. НЕКСУС Вчера, 19:25
          Цитата: voyaka uh
          Только технология производства лопаток движка... больше я ничего не вижу.

          Серьезно?А арсенал ?Или у индусов есть свои наработки по этому вопросу? А технология производства самого планера?Или вы считаете,что это далеко не секрет и все легко и просто?Это я вам так,слегка набросал...
          Цитата: voyaka uh
          Ни себе, ни очень выгодныму партнеру, который платит валютой наличными.

          Чисто еврейский подход торгаша...а скажите,любезный,чего это матрассы Ф-22 на экспорт не отправили?м
          НЕКСУС
          1. voyaka uh Вчера, 21:57
            "а скажите,любезный,чего это матрассы Ф-22 на экспорт не отправили?"//::
            ----
            И весьма сожалеют об этом. И НИОКР бы окупили, и самолет был бы в постоянном "апгрейде". А так он устарел по ПО и электронике. То же самое : "собака на сене".
            voyaka uh
        3. NordUral Вчера, 19:31
          И что это у тебя, дружок, за "наших" олигархов душа так волнуется?
          NordUral
        4. Cветлейший Вчера, 19:33
          Хо-хо... проклятый народ богоубица тут что-то про собаку на сене заговорил)) Вас то кто спрашивает, как нам поступать с нашими технологиями?
          Cветлейший
        5. SergeBS Вчера, 21:11
          Цитата: voyaka uh
          Технологий за которыми стоило бы охотится очень немного. Только технология производства лопаток движка... больше я ничего не вижу.

          Угу. У китайцев ресурс движка на ихних истребитялях - на порядок ниже наших. И с вектором тяги - тоже проблемы. Например. laughing

          Цитата: voyaka uh
          А так Россия становится "собакой на сене". Ни себе, ни очень выгодныму партнеру, который платит валютой наличными.

          А это уже "национальный подход": "ну продай за шекели подешевле, мне ТОЖЕ хочется... А я перепродам и "наварюсь" на этом" laughing
          SergeBS
          1. voyaka uh Вчера, 22:05
            Российский национальный подход приведет к тому, что несколько экземпляров С-57 займут достойные места в музеях авиации (о них будут рассказывать с восхищением),
            несколько будут представлять Стрижи на авиа-парадах, а летать ВКС будет на Су-30.
            (Под прикрытием угрозы применить МБР, если что....)
            А жаль sad
            voyaka uh
            1. Лекс. Вчера, 22:32
              Как например Лави ?
              Лекс.
              1. voyaka uh Сегодня, 00:19
                Именно. Тот же случай.
                voyaka uh
            2. Вадим237 Вчера, 23:41
              Летать будут на Су 35 и Миг 35 - на пять шесть этих самолётов, будет один т 50 - почему, а потому, что цена у него как два Су 35 - под 4 миллиарда рублей за штуку, Россия ещё ни такая богатая, что бы столько за истребитель отдавать.
              Вадим237
  3. Арон Заави Вчера, 17:58
    Ну как то так. Похоже они нацелились на F-35. Вопрос пойдут ли США на передачу технологий. Хотя если учесть заводы , учавствующие в производстве F-35, находящиеся в Британии, Турции, Италии и Израиле то вполне могут.

    https://www.defensenews.com/air/201...rce-wants-o
    ut-of-fighter-program-with-russia/

    NEW DELHI - Амбициозная индо-российская программа стоимостью 10 миллиардов долларов для совместной разработки и производства истребителей пятого поколения, или FGFA, сталкивается с новым серьезным препятствием, поскольку индийские ВВС требуют прекращения проекта.
    Ведущее руководство МАФ недавно выразило опасение перед министерством обороны, заявив, что предлагаемая программа FGFA в России не отвечает желаемым требованиям, как, например, возможности истребителей F-35 США, сообщил старший сотрудник МАФ. Этот чиновник добавил, что «МАФ не стремится продолжать программу».
    Предлагаемая программа FGFA не соответствует желаемой малозаметности и ЭПР по сравнению с истребителем F-35, пояснил чиновник, поэтому необходимы значительные структурные изменения, которые не могут быть выполнены в существующих российских прототипах.
    FGFA также не имеет модульной концепции двигателя, что делает техническое обслуживание и исправность флота дорогим и сложным. Второй представитель службы сказал, что модульная концепция двигателя необходима для удобства обслуживания и доступности самолетов FGFA в кратчайшие сроки, поскольку это может быть сделано самим пользователем. Русские предложили немодульные двигатели для FGFA, а его техническое обслуживание и другие отношения могут быть решены только изготовителем.
    Вайджиндер К Тхакур, вышедший на пенсию лидер эскадрильи ИАФ и оборонный аналитик, не согласен с оценкой этих возможностей ,заявив, что без участия американских истребителей МАФ вряд ли сможет вынести суждение о сравнительных долгосрочных эксплуатационных расходах российских и американских истребителей.
    Арон Заави
    1. новичок Вчера, 18:05
      по моему, этот Тхакур (более менее знаком с его высказываниями), единственный вменяемый спец от авиации.
      новичок
    2. Vita VKO Вчера, 18:25
      Цитата: Арон Заави
      если учесть заводы , участвующие в производстве F-35

      отверточная сборка, процесс конечно не простой. Но уровень локализации производства в 5-10% как это сделано Британии, Турции, Италии и Израиле врятли устроит Индию даже если он будет подкреплен американскими кредитами.
      Vita VKO
    3. НЕКСУС Вчера, 18:45
      Цитата: Арон Заави
      Похоже они нацелились на F-35.

      Ф-35 и спарка СУ-57 это бойцы слегка разного класса и весовой категории,не считаете?Нельзя заменить истребитель с радиусом действия в 2500 км на истребитель-бомбардировщик с радиусом в 800 км. При этом и задачи у них разные,от слова совсем. 57-й-это истребитель по завоеванию господства в воздухе,а Ф-35-это истребитель-бомбардировщик,которому ,мягко скажем "собачьи свалки" вредны для здоровья.
      НЕКСУС
      1. Kurare Вчера, 18:58
        Цитата: НЕКСУС
        Ф-35 и спарка СУ-57 это бойцы слегка разного класса и весовой категории,не считаете?Нельзя заменить истребитель с радиусом действия в 2500 км на истребитель-бомбардировщик с радиусом в 800 км.

        Думаю то, что имел в виду Арон Заави - это очень агрессивная работа американского военного лобби за отказ индийцей от совместной работы с Россией в пользу Ф-35. А то, что самолеты по своей концепции мягко говоря различные - не играет никакой роли. Исключительно политическая подоплека.
        Kurare
        1. НЕКСУС Вчера, 19:03
          Цитата: Kurare
          Думаю то, что имел в виду Арон Заави - это очень агрессивная работа американского военного лобби за отказ индийцей от совместной работы с Россией в пользу Ф-35.

          Ошибаетесь.Тут вопрос национальной безопасности и обороноспособности,тк Китай лишь наращивает свою мощь. А зарезав сотрудничество по спарке СУ-57 в пользу неопределенных перспектив закупки Ф-35 -это прямой удар по обороноспособности страны. И в этой связи,время работает против индусов.
          НЕКСУС
          1. Kurare Вчера, 20:28
            Цитата: НЕКСУС
            Ошибаетесь.Тут вопрос национальной безопасности и обороноспособности,тк Китай лишь наращивает свою мощь.

            Если "умом Россию не понять", то про Индию наверное где-то так: "не пытайтесь найти там ума".

            Если бы индусы понимали, что речь идет о нацбезопасности, разве лепили бы свой недо-танк Арджун 2 или недо-самолет Теджас?

            Ситуация мне напоминает Россию 90-х, когда продавалось всё, и в том числе национальное достояние и нацбезопасность. Но тут есть большая разница: в России это называется воровством, а в Индии - бизнесом по-индийски. Англосаксы просто больше предложили кому-то, кто может этот проект зарубить, не говоря об индийской прессе.
            Kurare
            1. Vlad.by Вчера, 23:10
              Ну, это Вы зря! Проекты Арджун и Теджас именно заботой об обороноспособности Индии в отдаленной и не очень перспективе. То, что сейчас есть ресурсы на закупку импортной техники вовсе не гарантирует таких возможностей в будущем. Уже сейчас они понимают, что военный конфликт с тем же Пакистаном и уж тем более с Китаем приведет к проблемам снабжения войск уже через пару недель с начала конфликта. Но, индийская экономическая система пока не позволяет массово и качественно производить высокотехнологические ништяки. Даже при условии передачи технологий. Они думают, что если купят западные технологии - то вдруг станет проще научить индийца рабочего не производить брак. Ну, чтож - флаг в руки.
              Но, во первых никто им критические технологии не даст,
              Во-вторых, решить вопрос с качеством при производстве, скажем французских движков будет еще сложнее чем с российскими.
              Vlad.by
      2. voyaka uh Вчера, 19:15
        Я могу согласиться про разные классы, но дело уже не в этом.
        А во времени. Индусы осознали, что их противник Пакистан получит 5-е поколение раньше, чем в России выйдет в серию Су-57. Индия останется с 4-м против 5-го. А это почти наверняка - разгром, избиение младенцев.
        Между тем, Ф-35, несмотря на весь яд в его адрес, печется как свежие пирожки. Летает.
        И получатели не жалуются.
        voyaka uh
        1. НЕКСУС Вчера, 19:28
          Цитата: voyaka uh
          А во времени. Индусы осознали, что их противник Пакистан получит 5-е поколение раньше, чем в России выйдет в серию Су-57.

          У индусов больше болит голова не за Пакистан,а за Китай...хотя ,как я выше говорил,время работает в любом случае против индусов.
          Цитата: voyaka uh
          Между тем, Ф-35, несмотря на весь яд в его адрес, печется как свежие пирожки. Летает.
          И получатели не жалуются.

          Да на здоровье,кто спорит то...только вам израильтянам такой самолет с таким радиусом сгодиться,а вот Индии боюсь нет. Размеры стран разные,угрозы разные и тд..
          НЕКСУС
        2. Kurare Вчера, 21:02
          Цитата: voyaka uh
          Индусы осознали, что их противник Пакистан получит 5-е поколение раньше, чем в России выйдет в серию Су-57. Индия останется с 4-м против 5-го. А это почти наверняка - разгром, избиение младенцев.

          По подробнее пожалуйста, какой такой 5-го поколения получит Пакистан в ближайшее время? Если Вы имеете в виду китайский продукт, то тут 5 поколением очень отдаленно пахнет: двигатель от Су-27, низкое ЭПР - тоже сомнительно. Так кто кого избивать будет - это еще вопрос.
          Kurare
          1. Gransasso Вчера, 21:06
            Цитата: Kurare
            Если Вы имеете в виду китайский продукт, то тут 5 поколением очень отдаленно пахнет: двигатель от Су-27,



            На китайском самолете 5-го поколения-не двигатель от су-27..и вообще не российский....
            Gransasso
            1. Kurare Вчера, 21:16
              Цитата: Gransasso
              На китайском самолете 5-го поколения-не двигатель от су-27..и вообще не российский....

              Там стоит WS-10G, клон АЛ-31ф, только со значительно худшим моторесурсом. WS-10 ставится на клон Су-27-го J-11.
              Kurare
              1. НЕКСУС Вчера, 21:19
                Цитата: Kurare
                Там стоит WS-10G, клон АЛ-31ф, только со значительно худшим моторесурсом. WS-10 ставится на клон Су-27-го J-11.

                Тсс...не спугните... wink
                НЕКСУС
                1. Kurare Вчера, 21:21
                  Цитата: НЕКСУС
                  Тсс...не спугните... wink

                  smile да я тихонечко, на цыпочках...
                  Kurare
              2. Gransasso Вчера, 21:23
                Цитата: Kurare
                Там стоит WS-10G, клон АЛ-31ф, только со значительно худшим моторесурсом. WS-10 ставится на клон Су-27-го J-11.
                Еще...



                Там стоит WS-15...


                https://tiananmenstremendousachievements.wordpres
                s.com/tag/ws-15/
                Gransasso
                1. Kurare Вчера, 21:33
                  Цитата: Gransasso
                  Там стоит WS-15...

                  ...который должен стать улучшеной версией WS-10. Но каких-то кардинальных изменений, по сравнению с WS-10 и АЛ-31, там нет, не говоря уже о принадлежности оного к двигателям пятого поколения. До АЛ-41, промежуточный для Су-57, он точно не дотягивает.
                  Kurare
              3. Vlad.by Вчера, 23:13
                И не только с ресурсом...
                Vlad.by
        3. fzr1000 Вчера, 21:18
          Нету у Китая 5 поколения. У них даже 4 чисто своего нет.
          fzr1000
        4. Лекс. Вчера, 22:35
          Пакистан получит 5-е поколение раньше, чем в России выйдет в серию Су-57. Индия останется с 4-м против 5-
          Не надо так надеяться на технологии стэлс технология весьма сомнительна может оказаться как в Югославии
          Лекс.
          1. Вадим237 Вчера, 23:43
            В Югославии было первое - самое сырое поколение стелсов F 117.
            Вадим237
        5. tomket Сегодня, 01:36
          Цитата: voyaka uh
          Индусы осознали, что их противник Пакистан получит 5-е поколение раньше, чем в России выйдет в серию Су-57

          А где это Пакистан возьмет 5-е поколение???? И деньги откуда?
          tomket
        6. sharp-lad Сегодня, 02:16
          И в какой серьёзной "свалке" успел победить Ф 35?
          sharp-lad
      3. Арон Заави Вчера, 20:02
        Цитата: НЕКСУС
        Цитата: Арон Заави
        Похоже они нацелились на F-35.

        Ф-35 и спарка СУ-57 это бойцы слегка разного класса и весовой категории,не считаете?Нельзя заменить истребитель с радиусом действия в 2500 км на истребитель-бомбардировщик с радиусом в 800 км. При этом и задачи у них разные,от слова совсем. 57-й-это истребитель по завоеванию господства в воздухе,а Ф-35-это истребитель-бомбардировщик,которому ,мягко скажем "собачьи свалки" вредны для здоровья.

        Считаю конечно. Но во первых F-35 может взять количеством, во вторых н кто не отменял ПТБ и в третьих ну куда индусам на 2500 км летать?
        Арон Заави
        1. НЕКСУС Вчера, 20:10
          Цитата: Арон Заави
          Но во первых F-35 может взять количеством

          Вы серьезно? wassat Как вы думаете,во сколько обойдется обслуживание парка Ф-35? Или вы хотите сказать,что сумма закупки Ф-35 ограничится только ценой за сами самолеты?А обслуживание,а арсенал,а обучение?Или матрассы по доброте душевной бесплатно все это им предоставят?
          Цитата: Арон Заави
          третьих ну куда индусам на 2500 км летать?

          Тяжелые МФИ заточены летать в глубь территории противника,сопровождая бомберы,прорывая ПВО противника,нанося удары на глубину,уничтожая инфраструктуру,командные обьекты,склады и тд...на то они и многоцелевики...
          НЕКСУС
        2. Gransasso Вчера, 20:13
          Цитата: Арон Заави
          Считаю конечно. Но во первых F-35 может взять количеством, во вторых н кто не отменял ПТБ и в третьих ну куда индусам на 2500 км летать?




          А откуда взялась цифра 2500 км у су-57?...это разве боевой радиус у него?...с какой нагрузкой и на каких скоростях он может 2500 км отлетать..и еще 2500 чтоб на базу вернуться?
          Gransasso
        3. Kurare Вчера, 20:37
          Цитата: Арон Заави
          ...во вторых никто не отменял ПТБ...

          Индийцы ведь как раз из-за якобы большого ЭПР у FGFA от проекта отказаться хотят, а что будет с ЭПР у Ф-35, когда на него подвесят ПТБ?
          Цитата: Арон Заави
          и в третьих ну куда индусам на 2500 км летать?

          Индийцы всегда подчеркивали большую дальность у Су-30 как огромный плюс данного самолета. Значит им есть куда далеко летать.
          Kurare
          1. НЕКСУС Вчера, 20:47
            Цитата: Kurare
            а что будет с ЭПР у Ф-35, когда на него подвесят ПТБ?

            И подвесные ракеты wink
            НЕКСУС
    4. Roma-1977 Вчера, 19:24
      Производство неполного цикла - потолок.
      Roma-1977
  4. alekc75 Вчера, 17:58
    пускай у ов берут-они им всё задаром дадут вместе с технологией!!
    alekc75
  5. LSA57 Вчера, 18:00
    В рамках первого этапа программы стоимостью $295 млн был разработан дизайн индийского истребителя, но далее проект FGFA не продвигается из-за множества разногласий, возникших между сторонами, передает "Warspot".

    когда леди покидает автомобиль, он увеличивает скорость. а проще сказать, баба с возу, кобыле легче
    LSA57
  6. Стройбат запаса Вчера, 18:01
    То есть, инды считают, что FGFA слишком хорош и им надо УГ типа Фу-35? Ну так ломать - не строить))) За отдельную плату можно сделать FGFA таким же "хорошо не работающим".
    Стройбат запаса
    1. НЕКСУС Вчера, 18:05
      Цитата: Стройбат запаса
      То есть, инды считают, что FGFA слишком хорош и им надо УГ типа Фу-35?

      Им нужен не просто FGFA в конечном продукте за 150 миллионов...им нужны технологии и производство на своей территории. А наша сторона им показала где пришивается рукав.
      НЕКСУС
      1. Офицер запаса Вчера, 18:15
        Индусы потому и пытаются покупать вооружение у всех без разбору, в надежде в каком-нибудь случае прибарахлиться технологиями. Я понимаю, что во всем мире все стремятся купить самое лучшее, причем с подробным "ходовичком" по производству. Но не понимаю логики нашего руководства - истребители пятого (!) поколения ПАК ФА, просто так взять и продать? А зачем? Деньги? Бред. Олигархов трясите, да водочную осетинскую мафию. Там триллионы рублей вертятся.
        Офицер запаса
        1. NordUral Вчера, 19:37
          Но не понимаю логики нашего руководства


          Большой вопрос - а наше ли это руководство? У нашего уже бы давно не одна сотня верховных воров сидела в тюрьме. В стране была бы своя независимая финансовая система. Мы бы вышли из ВТО. И много бы еще чего было, что полезно стране и народу. А так - минимум возможного и сплошное уря-уря.
          NordUral
          1. Вадим237 Вчера, 23:46
            Сотрясёте олигархов - сотрясутся и их предприятия, которые надо сказать, платят приличные налоги в госбюджет.
            Вадим237
        2. _Jack_ Вчера, 19:51
          А зачем? Деньги? Бред.

          В том и дело что не бред, довести самолёт до ума мы уже и без Индии сможем, это понятно, но на массовый выпуск без индийских денег рассчитывать не приходится, денег на это в бюджете нет.
          Олигархов трясите

          Наше руководство на это не способно, у них олигархи неприкосновенны.
          _Jack_
      2. тол100в Вчера, 18:31
        Цитата: НЕКСУС
        А наша сторона им показала где пришивается рукав.

        Скорее это не индусов не устраивает этот проект. Наши решили, что еще рано разбрасывать по миру СУ-57!
        тол100в
      3. voyaka uh Сегодня, 00:31
        "им нужны технологии и производство на своей территории"////

        О том, чтобы проект остановили, заявили не правительственные чиновники, а офицеры ВВС. Этим наплевать, где произведен самолет и передали ли технологии.
        Летчики хотят летать. А не на чем. И Су-57 застрял в прототипах, и совместным не пахнет.
        Китай обгоняет Россию. sad Всем это ясно, кроме россиян.
        Поэтому индусы хватанули Рафали, чтоб хоть что-то иметь современное. Не АФАР на стенде, а АФАР в серийном самолете.
        voyaka uh
        1. tomket Сегодня, 01:53
          Цитата: voyaka uh
          Китай обгоняет Россию. Всем это ясно, кроме россиян.

          Это ясно только евреям)))))
          Цитата: voyaka uh
          Поэтому индусы хватанули Рафали, чтоб хоть что-то иметь современное

          А вы сознательно факты искажаете? или по причине врожденной вредности ? Ведь когда был тендер на "Рафаль" никакими задержками по т-50 и не пахло. Ровно как и организовывали они тендер отнюдь не от безысходности, мол нет АФАР дайте нам что нибудь, согласны на все. Глупости не пишите.
          tomket
    2. faiver Вчера, 18:10
      и непомерно дорогим....
      faiver
    3. Incvizitor Вчера, 18:58
      Они технологии хотели а их послали вот и ерепенятся...
      Incvizitor
  7. НЕКСУС Вчера, 18:04
    В своём недавнем докладе командование ВВС Индии сообщило, что программа FGFA не отвечает их требованиям, и в её рамках не удастся создать самолёт, который мог бы демонстрировать возможности, близкие к американскому истребителю F-35. Поэтому ВВС Индии «не стремятся продолжать программу FGFA».

    Что и требовалось доказать...наша сторона отказалась передавать секретные технологии индусам и переносить производство спарки СУ-57 на территорию Индии.
    НЕКСУС
    1. Громобой Вчера, 19:42
      Причём здесь ПЕРЕДАЧА технологий,если индусам сами технологии не нравятся.В статье же чётко написано,что их ВВС не нравится обеспечение скрытности самолёта и сложный в обслуживании немодульный двигатель.Вам вот нравится ,что Т-50 уделает Ф-35 по пилотажу,а в штабе индийских ВВС другие приоритеты.Вот от чего надо отталкиваться,а производство это уже другой вопрос.
      Громобой
      1. Gransasso Вчера, 19:56
        Цитата: Громобой
        Причём здесь ПЕРЕДАЧА технологий,если индусам сами технологии не нравятся.В статье же чётко написано,что их ВВС не нравится обеспечение скрытности самолёта и сложный в обслуживании немодульный двигатель.



        Вот именно...дело не в передачи технологий....ведь индийский вариант т-50 разрабатывается на паритетных началах с индусами...эти технологии и тпк индусам принадлежат....дело в уровне и качестве этих технологий которые их не устраивают...они уже прямо говорят-это не уровень 5-го поколения
        Gransasso
      2. НЕКСУС Вчера, 19:57
        Цитата: Громобой
        Причём здесь ПЕРЕДАЧА технологий,если индусам сами технологии не нравятся.

        Угу,совсем не нравятся... wassat то то они 5 лярдов на разработку спарки отслюнявили...видимо от большой неприязни к технологиям.Вы поменьше журналюг то слушайте ,а думайте своей головой.Им нужны именно технологии причем ВСЕ по производству СУ-57 и это ясно указано в условиях договора с нашей стороной,которые нам не выгодны.
        Цитата: Громобой
        ,а производство это уже другой вопрос.

        Производство ,включающее в себя передачу технологий,это,уважаемый,приоритетный и главный вопрос.
        НЕКСУС
        1. Громобой Вчера, 20:12
          Цитата: НЕКСУС
          и это ясно указано в условиях договора с нашей стороной,которые нам не выгодны.

          Вот откуда такие выводы,вы сами-то видели этот договор.
          Цитата: НЕКСУС
          Производство ,включающее в себя передачу технологий,это,уважаемый,приоритетный и главный вопрос.

          Да ладно.Если ВВС не нравится самолёт,то их никаким калачом не заманишь.Всегда и везде так было.А индусы,хоть и придирчивый,но грамотный покупатель.Если бы их только передача технологий не устраивала,то это было бы отражено в первом же предложении доклада.Однако ,там малозаметность и неудовлетворённость двигателем .И по этой теме вам ,это видно, нечего ответить.
          Громобой
          1. НЕКСУС Вчера, 20:20
            Цитата: Громобой
            Вот откуда такие выводы,вы сами-то видели этот договор.

            В мае СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонном ведомстве Индии заявляли, что страна продолжит совместную с Россией работу по созданию своего собственного истребителя пятого поколения FGFA на базе Т-50 (ПАК ФА) лишь при условии полной передачи Москвой всех необходимых технологий для локализации полного цикла его производства. Одновременно другой источник утверждал, что страны подпишут контракт на разработку детального проекта истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) во второй половине 2017 года.

            Цитата: Громобой
            Да ладно.Если ВВС не нравится самолёт,то их никаким калачом не заманишь.Всегда и везде так было.А индусы,хоть и придирчивый,но грамотный покупатель.

            Вот потому они и настаивают на передаче технологий и производства СУ-57 спарке на своей территории,дабы не платить нам по 150 лямов за штуку,с дальнейшим не бесплатным обслуживанием,а брать их по своей цене,которая куда ниже,при этом обслуживать этот парк самим.
            НЕКСУС
            1. Громобой Вчера, 20:52
              Цитата: НЕКСУС
              В мае СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонном ведомстве Индии заявляли, что страна продолжит совместную с Россией работу по созданию своего собственного истребителя пятого поколения FGFA на базе Т-50 (ПАК ФА) лишь при условии полной передачи Москвой всех необходимых технологий для локализации полного цикла его производства. Одновременно другой источник утверждал, что страны подпишут контракт на разработку детального проекта истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) во второй половине 2017 года.

              Это не договор.А вот ,кстати,как комментировал вашу просочившуюся в прессу информацию серьёзный человек,глава ФСВТС Шугаев:
              «Если будет подписан контракт, то FGFA не будет уступать нашему ПАК ФА (Т-50). Ни одна страна в мире, кроме России, не передавала Индии «столь чувствительные» технологии. «Индия получит не просто самолёт, а право на его интеллектуальную собственность», — отметил глава ФСВТС.https://ria.ru/defense_safety/20170619/1496
              828153.html
              Теперь то всё надеюсь понятно насчёт технологий,которые оказываются индусам не нужны.И вот в этой сегодняшней статье чётко указывается ПОЧЕМУ.
              Громобой
              1. НЕКСУС Вчера, 20:58
                Цитата: Громобой
                Это не договор.

                Вам видимо мало слов представителя индийского МО...ну это ваше право.
                Цитата: Громобой
                Если будет подписан контракт, то FGFA не будет уступать нашему ПАК ФА (Т-50).

                Все логично...конечно он будет уступать,тк спарка и тяжелее,да и это по сути экспортный вариант СУ-57.А где вы видели,у хоть кого-то,чтоб экспортный вариант был лучше оригинала?
                Цитата: Громобой
                Индия получит не просто самолёт, а право на его интеллектуальную собственность»,

                Именно так...в чем противоречие?Я же вам черным по русски написал,есть разница покупать у нас эту спарку за одну цену(рыночную) или производить самим и закупать по внутренней цене ,да еще и обслуживать самим?
                НЕКСУС
                1. Громобой Вчера, 23:27
                  Цитата: НЕКСУС
                  Цитата: Громобой
                  Индия получит не просто самолёт, а право на его интеллектуальную собственность»,
                  Именно так...в чем противоречие?
                  Опять 25. Переречитайте свой первый пост в этой ветке,вот это:......наша сторона отказалась передавать секретные технологии индусам и переносить производство спарки СУ-57 на территорию Индии.,где вы утверждаете,что индусы выходят из проекта по причине технологий которых они от нас не получат.Я ведь уже привёл слова Шугаева,что это совсем не так:1.)FGFA не будет уступать нашему ПАК ФА (Т-50)
                  2.)право на его интеллектуальную собственность.
                  Он ведь не просто так это сказал,а на салоне в Ле-Бурже именно опровергал вопрос журналиста,который задал ему вопрос по поводу появившегося в прессе заявления( со ссылкой на высокопоставленный источник в оборонном ведомстве Индии , которое вы привели).Поэтому вопрос лежит в технической плоскости,а не в технологической.Но тут этот щекотливый вопрос прекрасно замылили "специалисты",перенеся обсуждение в область возможностей индийской авиапромышленности,их хитрозадости и т.д.
                  Громобой
              2. Vlad.by Вчера, 23:30
                Ключевые слова - ЕСЛИ БУДЕТ ПОДПИСАН КОНТРАКТ
                Пока, простите, идет торг за общую сумму и, главное, за сумму откатов. Как индусов может НЕ УСТРАИВАТЬ ЭПР, если они имеют только прикидочные, несекретные данные? То же самое и по двигателю. Кто им реальные данные Су-57 даст? Они пока оперируют прикидочными данными машины, к тому же предназначенной на экспорт. Это и дает повод торговаться. Пусть пробуют. Авось что и выйдет.
                Vlad.by
          2. Vlad.by Вчера, 23:22
            Я полагаю ВВС не самолет не нравится, а система распределения откатов. Ну мало им перепадает, вот и ищут предлоги и рычаги для перераспределения сумм или, лучше, для их увеличения. Кстати, вполне могут и добиться некоторого результата...
            Vlad.by
  8. Маз Вчера, 18:04
    Посмотрим что индийцы родят сами. Собственный Танк они уже произвели. Учитывая что самолёт сложнее и дороже бтт, то по аналогии врядли что путнее выйдет. США дорого, хотят и на табуретку сесть и до люстры достать одновременно. Тут никакой Израиль, Турция , британия и прочие производители ф35 не помогут
    Маз
    1. НЕКСУС Вчера, 18:21
      Цитата: Маз
      Учитывая что самолёт сложнее и дороже бтт, то по аналогии врядли что путнее выйдет.

      В одиночку создать современный истребительный летательный комплекс могут создать лишь страны,которых можно пересчитать по пальцам на одной руке...и Индия в их число не входит.Даже европейцы в этом вопросе кооперируются,хотя технологий и наработок у них куда больше чем у индусов.А посему,все что может родить Индия,это истребитель ниже среднего уровня ,класса ЯК-130 только боевой,который будет не конкурентен и не эффективен.
      НЕКСУС
    2. Incvizitor Вчера, 19:00
      Ну может это попытка "запугать" и таки "выбить" технологии. Увидим.
      Похоже на "раз технологии не даёте, будем у конкурента вашего закупать".
      А если решили назло мамке уши отморозить, ну их дело.
      Incvizitor
  9. федоров Вчера, 18:06
    Кто же бабки вкладывает в такое лоббирывание ? Не секрет, что там корупция ужасная. Или Российские суперпупер экономисты-менеджеры такие тупые,или тоже на карман берут от кого-то ?
    И многорукий Шива ( очень уважаемый Бог ) им даже "безруким" уже не помогает, или "безмозглым" ? sad
    И кто им что-то лучше предложит ? Ф-35 даже в подметки не годится, сравнивать не коректно. У китаезов, японов ? У себя же получается мозгов не хватает, вот и ноют.
    федоров
  10. Немезида Вчера, 18:06
    Индусы хотят получить все технологии,в этом все дело,а передавать их Индии ни РФ ни США не выгодно...Так что на поставки Су-57 из РФ ,или F-35 из США Индия рассчитывать может,а вот на передачу всех технологий нет...Тем более это не выгодно РФ,для которой Су-57 это не то,что F-35 для США,который создавался США,в основном,на экспорт. Для РФ Су-57 это тоже самое,что для США F-22,а F-22 США никому не продают,и уж тем более не собираются передавать кому то его технологий
    Немезида
  11. razved Вчера, 18:10
    Судя по всему, матрасники все-же продавливают свои интересы в Индии.
    razved
    1. Pulya Вчера, 18:30
      Судя по всему, матрасники все-же продавливают свои интересы в Индии.

      Ну и славненько laughing
      Нам Индияё в своё время, нужна была, теперь пусть идут со своей "хитростью" к лешому. Достали ... то кнам, то к Французам, а теперь вообще сша приоритет. Таких "партнёров" в сад, всем в сад wassat
      Pulya
      1. razved Вчера, 18:42
        Однако они до сих пор размещают у нас свои заказы.
        razved
    2. Piramidon Вчера, 18:40
      Цитата: razved
      Судя по всему, матрасники все-же продавливают свои интересы в Индии.

      Если они такие хитрозадые, пускай покупают Фу- 35. Но ведь не будут. Бабки они тоже считать умеют. Покупка истребителя по цене стратегического бомбера, даже индусам не по карману. И́ вся эта лабуда не больше, чем попытка сбить цену на наши разработки.
      Piramidon
  12. tchoni Вчера, 18:17
    Ай какой щелчок "Сухим" по носу. Прям аж зазвенело. Все правильно. У индусов свое лобби. и нам остается только гадать в чем реальная причина таких высказываний.
    То ли это реально высокая РЛ заметность (наплевательское отношение "сухих" к ней притча во языцах).
    То ли "самому главному индусу - закупщику" очень хорошо пробашляла вторая заинтересованная сторона.
    tchoni
    1. НЕКСУС Вчера, 18:34
      Цитата: tchoni
      Ай какой щелчок "Сухим" по носу.

      С чего бы? Это вопрос интересов сторон и приоритетов...вы бы первый тут верещать начали бы,в случае переноса производства спарки СУ-57 в Индию,что мы разбазариваем технологии.
      Цитата: tchoni
      То ли это реально высокая РЛ заметность (наплевательское отношение "сухих" к ней притча во языцах).

      Полнейший бред...ЭПР СУ-57 озвучена 0,3- 0,4 м...
      НЕКСУС
      1. Roma-1977 Вчера, 19:29
        ЭПР - величина относительная. Американцы в рекламных целях её всегда занижают, вернее недоговаривают. Ибо.
        Roma-1977
        1. НЕКСУС Вчера, 19:37
          Цитата: Roma-1977
          ЭПР - величина относительная. Американцы в рекламных целях её всегда занижают, вернее недоговаривают. Ибо.

          Представителями сухого была озвучена эта усредненная величина...безусловно она может быть и меньше и больше,тк летящий самолет не всегда находится в самом выгодном для себя положении по отношению к РЛС облучающему его.
          НЕКСУС
      2. tchoni Вчера, 21:38
        Цитата: НЕКСУС
        Полнейший бред...ЭПР СУ-57 озвучена 0,3- 0,4 м...

        Ну вот, а буржуи озвучивают что то на уровнн 1 дм.кв. Разница в 30-40 раз. Как следствие разница в дальностях обнаружения. laughing
        Вы не забывайте, что наш т-50 затевался как перехватчик. Поэтому там куча радаров и наплевательское отношение к собственной заметности. Поэтому куча воплей про движки второго этапа. (что за перехватчик без скоиости!?) и т.п.
        Фы 35 - изначально мыслился как ударный самолет. Истребитель-бомбардировщик, если хотите.... И здесь требование заметности выходит на первый план. Ему пво преодолеть надо.
        Мы с вами не знаем что нужно индусам. И что у них в приоретете.
        Ну и , детали контракта не разглашают. Возможно "сухие" пообещали индусам довести показатели заметности до требуемых величин и не смогли. Или смогли, го не совсем. (мы же помним, что существуют два проекта это самолета: наш уже Су57 и индусский). Вот индусы и стали искать то , что им нужно. А нужен им,судя по всему именно ударный самолет. Нашли американцев.
        Возможно американцы нашли их. Тут все сложно. И вопли типа "не хош кулеш - ничего не еш" здесь не работают.
        tchoni
        1. НЕКСУС Вчера, 23:24
          Цитата: tchoni
          Вы не забывайте, что наш т-50 затевался как перехватчик.

          Это с какого овоща? Есть проект ПАК ДП на замену МИГ-31.СУ-37 -МФИ,то есть многофункционал,а не узкоспециализированный комплекс.
          Цитата: tchoni
          Фы 35 - изначально мыслился как ударный самолет. Истребитель-бомбардировщик, если хотите.... И здесь требование заметности выходит на первый план. Ему пво преодолеть надо.

          Уверены,что преодолеет?
          Цитата: tchoni
          Возможно "сухие" пообещали индусам довести показатели заметности до требуемых величин и не смогли.

          Цифры ЭПР у нашего СУ-57 соизмеримы с цифрами Ф-22...то что матрассы там написали кучу нулей после запятой,это все сказки венского леса и ход тупого пиара...
          Цитата: tchoni
          А нужен им,судя по всему именно ударный самолет

          Им нужны технологии,а не ударный самолет.СУ-57 по вашему не ударный комплекс с номенклатурой своего арсенала?
          НЕКСУС
          1. voyaka uh Сегодня, 00:37
            "Цифры ЭПР у нашего СУ-57 соизмеримы с цифрами Ф-22."////

            Только строго во фронтальной проекции. Когда идут один на другого нос в нос.
            А снизу, для ПВО, он светится изрядно, по-старинке. Этим конструкторы пренебрегли.
            voyaka uh
    2. тол100в Вчера, 18:35
      Цитата: tchoni
      Ай какой щелчок "Сухим" по носу. Прям аж зазвенело.

      Это щелчок не СУхим, а хитросделанным индусам! Пускай пойдут по базару и поторгуются!
      тол100в
      1. MadCat Вчера, 20:08
        Цитата: тол100в
        Это щелчок не СУхим, а хитросделанным индусам! Пускай пойдут по базару и поторгуются!

        может Сухому еще премию выдать за то что крупнейший заказчик вооружений хочет вообще отказаться от покупки?
        MadCat
      2. tchoni Вчера, 21:42
        Индусы - очень грамотные люди. Имел удовольствие общаться с человеком, преподачавшим им в военном училище. Возить преподавателя по учебному материалу и тыкать его в огрехи носом - было в порядке вещей.
        tchoni
        1. Голован Джек Вчера, 21:55
          Цитата: tchoni
          Индусы - очень грамотные люди. Имел удовольствие общаться с человеком, преподачавшим им в военном училище

          "Имел удовольствие" лично общаться с командой из пары десятков индусов (луччие в мире программисты которые).
          Мое мнение - безрукие, безголовые и раздолбаи впридачу.
          Все, что они сделали за полгода, моя команда (я + 2) потом переделали (практиццски, "с фундамента")... за месяц belay
          А препода мордом по столу повозить - не велика доблесть. "Языком молоть - не дрова колоть".
          Как-то так.
          Голован Джек
        2. мордвин 3 Вчера, 22:05
          Цитата: tchoni
          Индусы - очень грамотные люди.

          Ну-ну. У меня задачки списывали, несмотря на то, что я вечно на вылет из технаря попадал.
          мордвин 3
      3. tchoni Вчера, 21:43
        Цитата: тол100в
        Пускай пойдут по базару и поторгуются!

        Уже пошли , фы-35 го нашли hi
        tchoni
    3. Berkut24 Вчера, 18:35
      Вторая причина. Там каждый год кого-то ловят за руку. Не помогает, это национальная черта. Как какая претензия в сторону России - значит позолотили чью-то ручку.
      Berkut24
    4. DarkMatter Вчера, 19:48
      и нам остается только гадать в чем реальная причина таких высказываний.

      Как вариант - на днях они договорились насчет электро-магнитной катапульты для перспективного авианосца. Возможно это условие сделки - брать их самолеты.
      DarkMatter
  13. К-50 Вчера, 18:21
    командование ВВС Индии сообщило, что программа FGFA не отвечает их требованиям, и в её рамках не удастся создать самолёт, который мог бы демонстрировать возможности, близкие к американскому истребителю F-35

    Это как в анекдоте: Подруга, так сказать, спрашивает у потенциального бойфренда, по-нынешнему:
    -У тебя квартира есть ?
    -Нет.
    -Вольво есть ?
    -Нет.
    -Тогда ничего у нас не будет.
    -Так что мне ради этого коттедж трёхэтажный продавать и мерс-шестисотый?
    Так и тут. Отказываются от машины на голову выше классом, видите ли выше им будет не почину, наверное. laughing
    К-50
  14. Captain Nemo Вчера, 18:21
    Думаю, дело в том, что кто-то в Индии очень нефиговые бапки получает, за торпедирование этого проекта с целью покупки F-35.
    Captain Nemo
    1. Мих1974 Вчера, 18:47
      Не потянет Индия покупку Фу-35, А если и купят - поставят в ангары и будут "тряпочкой протирать". Это нам не "копеечный" миг в землю воткнуть, тут за 400 млн баксов с любого начнут стружку снимать. tongue
      Мих1974
      1. MadCat Вчера, 20:11
        Цитата: Мих1974
        Не потянет Индия покупку Фу-35

        Сухой по стоимости дороже ф35, около 110 миллионов.
        MadCat
        1. Мих1974 Сегодня, 01:14
          Ага - был, два года назад, БЕЗ двигателей. tongue
          Мих1974
  15. Berkut24 Вчера, 18:33
    Опять восточный базар. Но ведь в какой-то момент Россия может устать от этого и сказать "нет - так нет. Летайте на американских откатах".
    Berkut24
    1. maiman61 Вчера, 18:49
      А случись что, то с воплями к нам попрутся! Сербам предлагали С-300 перед войной, они нас послали, Сирии перед войной предлагали оружие хоть завались, они мордой вертели. Даже 10 лярдов долга списали, только купите у нас оружие! А теперь дай-дай! По собачи слай!
      maiman61
      1. просто экспл Вчера, 23:48
        C-300 сербам никто не предлагал , более того когда еще бомбежки не начались . но шла подготовка к ним , сербы с плакатами стояли "С-300" , просили их (может забесплатно хотели хз , но ситуевина у них уже была аховая) .
        и Сирии ничего такого не предлагали , Миги они и так закупили , при чем последние на тот момент М2 , панцири они тоже закупали , Як-130 они тоже заказали и много еще чего .
        а вот каддафи нас кинус , вот ему и С-300 пропихивали , и Су-30 , и остальное , он контракты заключил , но оплачивать их не стал , а заключил контракты с френчами на такой же пакет вооружений , и их тоже кинул , полез целоваться к матрасам , и тут его и клецнули .
        просто экспл
  16. Громобой Вчера, 18:34
    Возможно,что упор на сверхманёвренности ошибочен---вот и результат.Индусов на политике не продавишь,они очень в выгодном положении находятся,т.к. вольны покупать оружие и у нас и запада по сумме технических характеристик и им трудно навязать товар.Значит наш проект проиграл в конкурентной борьбе,а не из-за злых ухищрений.И скорее всего в военно-техническом плане им предложат крупную программу на десятилетия для всех родов войск:авианосец-универсальный истребитель-единая система управления поля боя.
    Громобой
    1. Roma-1977 Вчера, 19:34
      Су-57 и F-35 - это не конкуренты. Машины разного назначения. То есть вопрос тактического применения и военной доктрины вообще, на первый план выходит. А уж какой тактики Индия намерена придерживаться в гипотетической войне с Китаем - дело индусов. Хозяин-барин.
      Roma-1977
      1. Gransasso Вчера, 19:40
        Цитата: Roma-1977
        Су-57 и F-35 - это не конкуренты. Машины разного назначения. То есть вопрос тактического применения и военной доктрины вообще, на первый план выходит. А уж какой тактики Индия намерена придерживаться в гипотетической войне с Китаем - дело индусов. Хозяин-барин.




        Су-57в российском варианте и ф-35-может и разного назначения...но речь идет об индийском варианте...а там не все так однозначно...зачем индусы его хотят в двухместном варианте?...для использовании в варианте чистого истребителя?
        Gransasso
        1. Roma-1977 Вчера, 19:46
          Возможность наносить высокоточные удары по земле - у Су-57 в базе. Индусы хотят свой вариант чисто с целью наработки опыта для своих авиастроителей, так как отличия по авионике планируются и вообще много отличий от внутрироссийского образца.
          Roma-1977
        2. Громобой Вчера, 19:59
          Цитата: Roma-1977
          Су-57 и F-35 - это не конкуренты. Машины разного назначения.
          Согласен,Ф-35 более универсален и в сочетании с лучшей малозаметностью выглядит более привлекательнее.Это ведь программы на десятилетия,а техника обнаружения становится всё более и более совершенной стремительными темпами.Поэтому на первый план выходят обеспечение скрытности.Ведь не из-за моды ведущие авиадержавы занимаются 5-ым поколением ,а это такой залог выживаемости на поле боя в 21-ом веке,где воздушная среда будет максимально напичкана разведывательными и ударными дронами противника.Да и от ракеты не убежишь,хоть на каком движке.Поэтому лучше максимально спрятать излучение от двигателя,чтобы дальнобойными средствами выполнять задачу,чем становиться мишенью.На форумах про Т-50 этой проблеме всегда уделялось особое внимание,теме лучшей малозаметности.
          Громобой
    2. НЕКСУС Вчера, 20:00
      Цитата: Громобой
      Возможно,что упор на сверхманёвренности ошибочен---вот и результат.

      С какого перепугу? Или вы считаете,что технология малозаметности решает все проблемы в воздушном бою?
      Цитата: Громобой
      они очень в выгодном положении находятся

      Да что вы говорите... wassat Китай в вопросе истребительной пары уже на финише,Пакистан тоже закупает новые истребители и пытается создать свой...а чего делает Индия в этом направлении? Индия,любезный сейчас в очень сложном положении,учитывая ее отношения с Китаем и Пакистаном.
      НЕКСУС
  17. федоров Вчера, 18:38
    Собственно зачем им самолет типа Ф-35 с укороченым взлетом, дорогущий-проблемный ? У них в планах пяток авианосцев построить ?
    И то ,что дело касается проблем скрытности и подвесок, сильно сомневаюсь. Если они Сушки гробят на ровном небе и пожары на подлодках устраивают ?
    " Гранаты у него не той системы" .
    федоров
  18. Egorovich Вчера, 18:39
    Подарить им, оплаченный индусами, дизайн нового самолета и пусть проектируют дальше сами. Лет через 20-30 может создадут чего то внешне похожее с картинкой. Индусы хотят все и почти сразу.
    Egorovich
  19. ротмистр Вчера, 18:45
    Есть матерное русское выражение; про...ли.
    ротмистр
    1. Incvizitor Вчера, 19:05
      про...ли.

      Индусы лучший самолёт из за своего задовиляния.
      Incvizitor
      1. Ugolek Вчера, 19:51
        Я лично за сокращение торговли вооружениями с Индией. Су-57 хороший предлог для этого. Хватает. Пусть берут что хотят и у кого хотят. Понимаете, боязнь потерять рынок на который якобы "невозможно" вернуться, это сильно преувеличено. Кто-то серьёзно думает, что американцы передадут ключевые технологии по F-35? Сильно сомневаюсь. Знаете почему Китай победит в гипотетической войне с индусами? Да потому, что у них СВОЯ армия, пусть и не технологически продвинутая, но выше по тем же технологиям чем Индия. А у Индии не армия, а сборная солянка, со всеми вытекающими..Французы отказались передавать технологии, американцы и подавно, так с чего бы индусам выпендриваться? Не хотят да и бог с ними. Когда будут настроены по серьёзному решать вопросы вот тогда и добро пожаловать, а так ну их в пень. За 15 лет Китай отстроил флот и скоро отстроит ВВС, а Индия всё торгуется. Россия тоже сис.к.и мнёт, суммы, которые предполагаются за "совместную разработку" смешные. Да какая может быть совместная разработка в самолётостроении с упоротыми индусами? Кто мешает России запросить за технологию 50 млрд? Не хотят - в сад. По другому и не должно быть, ТЕХНОЛОГИЯ не может стоить тех копеек. Нужно уважать себя и труд своих инженеров. Вы только представьте, в какую гигантскую сумму выльется полномасштабное сотрудничество индусов с амерами по Ф-35..Вы можете представить это в сумму 10 млрд? Я нет. Могу предположить, что 150-200 самолётов для Индии обойдутся так дорого, что никакой Кришна не поможет..
        Ugolek
        1. saturn.mmm Вчера, 20:09
          Цитата: Ugolek
          Вы только представьте, в какую гигантскую сумму выльется полномасштабное сотрудничество индусов с амерами по Ф-35.

          Это все будет сглажено американцам надо создавать противовес Китаю так что они будут проталкивать сотрудничество.
          saturn.mmm
        2. Incvizitor Вчера, 21:54
          так с чего бы индусам выпендриваться?

          Попытка шантажа...
          Особенно повод хорош-мол ЭПР меньше чем у фу, они в буклетике рекламном что ли прочитали? lol
          Incvizitor
  20. 3vs Вчера, 19:32
    Кому-то из военных, похоже, занесли... портфель с колбасой! bully
    3vs
  21. п-к Опарышев Вчера, 19:38
    Индусятазаметались.Во первых потеря времени.Подготовка лётчиков на фу35 не одним годом.Освоение всего комплекса займёт то же не один год.А китайцы не теряются,скоро будут гонять индусят по горам своей авиацией,как горных казлов.
    И во вторых,ещё не известно,с кем американцы сильнее будут дружить?И когда начнётся вдруг свалка,все индусские ФУ,вдруг откажутся лететь.И Индия окажется без авиации,только с остатками.
    п-к Опарышев
  22. zhekazs Вчера, 19:43
    Мда-а, индусы великие авиастроители.. Пусть тогда раскапывают чертежи своих виманов и строят что хотят.
    zhekazs
  23. saturn.mmm Вчера, 20:03
    Судя по всему США индусам сосватали свой Ф-35.
    saturn.mmm
  24. Bronevick Вчера, 20:08
    Кароче хотят Ф-35 покупать
    Bronevick
  25. APASUS Вчера, 20:32
    Я честно говоря тоже против такого сотрудничества.Слишком тянут на себя одеяло,по сути индийцам нужны технологии и все ,они сами хотят решать что и как будет.
    По сути американское влияние стало критическим ,Индию готовят во враги Китаю очень серьезно.Подозреваю что на определенном уровне и вооружение поставят даром ,лишь бы завязать конфликт
    APASUS
  26. Слесарь Вчера, 20:34
    Цитата: хрыч
    А что в Болгарии подразумевают под самолетом 6-го поколения? Летающий йогурт?

    Сильно ... laughing
    Слесарь
  27. askme Вчера, 20:35
    Какой смешной заголовок) Что значит "потребовало"? Если бы индусы 100% платили, а мы исполняли - ок, кто оплачивает банкет, тот и командует. Но там разделение было 50/50. А это значит, что с них полагается неустойка. А во-вторых, жадность фраера сгубила. Мало им вселенского тендера на легкий истребитель, когда французы их с оттяжечкой кинули, заломив цену и отказав в передаче технологий, фактически навязав вместо 128 36 Рафалей за те де деньги. Будет им и F-35 такой же)) Ветра им в спину)))

    Надо же, наглецы какие эти индусы! Пытаются с нас все новейшие технологии поиметь за бесценок, с планируемой ценой истребителя пятого поколения ДЕШЕВЛЕ вшивого рафаля, закупаемого ими! Не, таких просто воспитывать надо. Вежливо опуская. Что, похоже и делают наши менеджеры последние неск. лет) А индусы не понимают, что просто теряют шанс получить машину 5-го поколения за вменяемые деньги.

    А в результате купят F-35 за 200 млн долларов, в минимальной комплектации для папуасов) Без всякой передачи технологий, кодов ПО и т.п.)) И все равно придут к нам. Вот тогда-то и продадим им за 200 млн уже настоящий Су-57, в экспортном варианте, без всяких передач технологий. Пусть клиент зреет. Идиотов нужно воспитывать просто) Сейчас не 90-е и не начало 2000-х. Индусы просто тупо упустили свои шансы по этой программе сотрудничества, причем многократно, кобенясь там, где нужно работать и договариваться... )
    askme
    1. Ugolek Вчера, 20:54
      В общем-то мы описали одно и тоже но по разному! drinks
      Ugolek
      1. Ugolek Вчера, 20:56
        Кстати, я хотел бы поинтересоваться у наших еврейских коллег по форуму, по каким причинам в Израиле перестали проектировать свои самолеты? Ведь были же Кфиры и Лави? Финансовый вопрос стоял?
        Ugolek
        1. voyaka uh Сегодня, 00:45
          Конечно. Денег хватило на НИОКР и прототипы. А развернуть производство было невозможно. Даже сейчас, когда Израиль в десять раз богаче, не рекомендовал бы затеивать свой истребитель.
          voyaka uh
  28. Гронский Вчера, 20:56
    Цитата: voyaka uh
    Индусы осознали, что их противник Пакистан получит 5-е поколение раньше

    Это клиника. fool
    Или полное неуважение к участникам форума, посредством порки заведомой чуши, в надежде, что эту самую запоротую чушь все легко проглотят.
    И все это с умным видом эксперта........... Евреи, такие евреи.
    Гронский
    1. voyaka uh Сегодня, 00:47
      И тем не менее: Пакистан получит китайские раньше, чем Индия российские. hi
      По темпам роста Китая и России это очевидно.
      voyaka uh
  29. AwaZ Вчера, 21:14
    тут кажется все дело упирается в то что у властей РФ хватило ума не делиться технологиями ...
    AwaZ
    1. askme Вчера, 22:28
      Думаю, что не так все) Власти наши, имея великолепный опыт с индусами по теме Су-30МКИ, хотели в начале 2000-х ВМЕСТЕ с индусами разработать технологии 5-го поколения. ВМЕСТЕ. А индусы как банальные торгаши семками, совсем не смогли оценить предложенных им перспектив. Уклонились от совместных разработок, не захотев разделить и соответствующие ЗАКОНОМЕРНЫЕ риски. В результате Россия сама, без всякой помощи со стороны, разработала все технологии 5-го поколения. И тут в начале 2010-х, когда ПАК ФА уже полетел, пришли индусы-торгаши скупать за бесценок наши разработки, в которых ничем не поучаствовали! (вот ведь наглецы!) Ну, наши тогда адекватно наглым торгашам и стали с ними играть) Тем более что параллельно индусы стали мощно закупаться в США, а наш ВПК один за другим проигрывал тендеры.... И играть наши стали талантливо, изображая деятельность адекватно вложениям партнера. И ни центом больше! В результате индусам достались огрызки технологий поколения 4+, многократно окупленные, ну и упоминавшийся дизайн 5-го поколения в довесок))))) То есть наши были с ними полностью адекватны просто. А сейчас, когда индусы поняли, что получат они ровно столько технологий, сколько готовы оплатить (причем по международным ценам, и тут у нас перед глазами позорный для индусов тендер по рафалям), и ни центом больше, у них случился припадок, поскольку вложились они чисто символически, по-цыгански...
      Вот и все, собственно. Все остались при своих. Честно) Торгаши - с семками и проектом жигулей в современном дизайне)))) К Су-57 этот онанизм никаким боком....)

      Желание-то у нас изначально было вместе с индусами все технологии разработать. И только затем появилось у нас желание продать за достойные деньги разработанные нами технологии. Ни то, ни другое цыгане не захотели. И это полностью их проблемы)
      askme
  30. SergeBS Вчера, 21:19
    Цитата: НЕКСУС
    этот как вы выразились бред я нашел на официальном сайте КРЭТ.

    А пофиг, где это якобы найдено. Уравнения тов. Максвелла никто не отменял, поэтому никакая радиоволна пройти сквозь метровую стенку свинца не может. Это же ПРОВОДНИК. Пусть хуже на порядок, чем медь, но ПРОВОДНИК.
    Еще опубликуйте, как этими РОФАР будут моря "просвечивать", например. laughing
    SergeBS
    1. НЕКСУС Вчера, 23:39
      Цитата: SergeBS
      Еще опубликуйте, как этими РОФАР будут моря "просвечивать", например.

      В перспективе технология РОФАР может быть использована и на подлодках.
      «Не исключено, что мы сможем заглянуть и под воду, для гидроакустики, для использования на подводных лодках эта технология тоже рассматривается», – отметил советник.
      НЕКСУС
      1. SergeBS Сегодня, 00:01
        Цитата: НЕКСУС
        В перспективе технология РОФАР может быть использована и на подлодках.

        Во-во. Такой большой, а в сказки веришь. С мутного сайта, который занимается навешиванием околонаучной лапши.
        Морская вода, между прочим, ТОЖЕ проводник. И поэтому никакие РОФАР в ней работать не могут. laughing
        Рекомендую погуглить и изучить тему "распространение радиоволн" (ну и про прохождение света в воде - тоже можно просветиться).
        А чтобы особо не париться, вот отрывки от "Мавроди в науке" (тот самый "сайт КРЭТ"). Статья :
        "Сотрудничество с МФТИ"
        бла-бла-бла, и потом
        "Таким образом будет сформирована инновационная среда между Национальным исследовательским университетом МФТИ и предприятиями КРЭТ."
        Физтех (МФТИ) НИКОГДА не был и не будет Национальным исследовательским университетом. Это ЛУЧШЕЕ техническое ВУЗ в РФ.
        Учебное, а не исследовательское заведение.
        Это Питерский Физтех - НИИ. Но для "специалиста в радиоволнах и т.п." - лапша наваристая. У ушей не спадает. winked
        SergeBS
  31. Влад5307 Вчера, 21:24
    Цитата: Gransasso
    Цитата: Громобой
    Причём здесь ПЕРЕДАЧА технологий,если индусам сами технологии не нравятся.В статье же чётко написано,что их ВВС не нравится обеспечение скрытности самолёта и сложный в обслуживании немодульный двигатель.



    Вот именно...дело не в передачи технологий....ведь индийский вариант т-50 разрабатывается на паритетных началах с индусами...эти технологии и тпк индусам принадлежат....дело в уровне и качестве этих технологий которые их не устраивают...они уже прямо говорят-это не уровень 5-го поколения

    Ну паритетом тут и не пахнет, как в денежном так и технологическом аспекте(250 млн$;- технологии).Деньги истрачены ими только на дизайн, компоновку и то не окончательную. Откуда паритетом потянуло-то?
    Влад5307
  32. Gransasso Вчера, 21:39
    Цитата: Kurare
    До АЛ-41, промежуточный для Су-57, он точно не дотягивает.



    Вы это откуда знаете?...
    Gransasso
  33. bmv04636 Вчера, 22:34
    Что там насчет аренды наших АПЛ и нужно ли нам Индии вторую нашу щуку. Тут вроде как корейцы (южные) хотят в аренду АПЛ взять может им предложить, а не индусам
    bmv04636
  34. faterdom Вчера, 22:38
    Ну вот, дореформировались... Со времен вторжения ариев на Индостан существовала кастовая система: кому быть воином, кому - ученым... даже крестьянам каста положена. И внекастовое такое ... ну типа нашего "художника" павленского, которому руку подавать - антигигиена сплошная, тоже давно существует - "неприкасаемые".
    Так вот впервые за тысячелетия Премьер Индии - из них! Будем посмотреть, куда это их приведет.
    Все более склонны с американцами задруживаться, в пику Пакистану и Китаю. А такая дружба еще никому добром не аукнулась, как минимум - потерей суверенитета.
    faterdom
  35. КОТ БАЮН Вчера, 22:40
    ВВС Индии потребовало закрыть проект FGFA

    ну-ну.. Кому и сколько денег дали? Я даже не уточняю кто дал - все в курсе.
    КОТ БАЮН
  36. IQ12NHJ21az Вчера, 22:44
    Я предполагаю, что наши не захотели передавать технологии без предоплаты, а индусы уперлись, наши показали кукиш. Теперь индусы делают вид, что не очень то и хотели сотрудничать и вообще наш самолёт не такой как им хотелось. А американцы тут же подсуетились. Хотя понять чего хотят индусы довольно трудно. Подозреваю. что они сами не знают - отказались от МИГа в пользу "Рафаля" - непонятно по какой причине. И зачем индусам Ф-35, если у них есть СУ-30МКИ? И как они собираются заменить грубо говоря ПАК ФА этим Ф-35? Палубный Ф-35 проигрывает СУ-33, если переделать ПАК ФА в палубный, то Ф-35 вообще в ж...е. Действительно, пусть делают виманы и летают на них или покупают Ф-35 и ходят вокруг.
    IQ12NHJ21az
    1. Вадим237 Вчера, 23:49
      Индия вроде в том году заключила контракт с США, на поставку 450 ударных БПЛА "Avenger"
      Вадим237
  37. EFLINTuk Вчера, 23:38
    А я думаю не нужен нашим ВВС этот СУ-57, потому как никакого прорыва и качественного скачка он не принесёт и уже откровенно опоздал (что и индусы понимают). Поэтому и будет такое вялотекущей с ним ковыряние скорее для поддержки промышленности (штоб был повод зарплату платить). Был бы самаль от которого действительно обороноспособность заметно повысилась - бабло бы тут же дали.
    EFLINTuk
    1. Голован Джек Вчера, 23:57
      Цитата: EFLINTuk
      Был бы самаль от которого действительно обороноспособность заметно повысилась - бабло бы тут же дали

      Вы уже все сказали laughing
      Цитата: EFLINTuk
      А я думаю...

      ... а Вы не думайте... оно Вам противопоказано... самаль, блин.
      Голован Джек
  38. missuris Вчера, 23:52
    лол, АЛ-41Ф1 им не нравится, через сколько десятилетий эти чудики смогут сделать нечто подобное? ониж даже танк нормальный средний собрать не смогли, собрали супертяж на деталях ес который из пустыни нигусянкой)))
    missuris
  39. Anchonsha Сегодня, 00:25
    Шут их знает, чем индусы руководствуются , то соглашаясь с нами в создании нового боевого самолета, то внезапно отказываясь от такого проекта. Если их интересуют только наши технологические секреты, то однозначно их они не получат.
    Anchonsha
  40. Bradypodidae Сегодня, 00:42
    У индусов альтернативы нет. Истребитель FGFA,по идее должен в обозримом будущем заменить Су-30МКИ. F-35,может заменить Су-30? Правильно,не может,ибо у них разные задачи.Стало быть весь этот индусский высер,преследует только одну цель,добиться больших уступок по программе FGFA,во всем в чем получиться.Индусы еще те переговорщики, около 20 лет выносили мозги Британцам,но все же получили УТС HAWK на своих условиях. Просто на очередных консультациях по этому проекту,нужно согласиться с доводами индусов и закрыть тему. Как у нас говорят "Баба з воза-мужыку рубашка"
    Bradypodidae
  41. Градиент 3 Сегодня, 01:38
    "ВВС Индии сообщило, что программа FGFA не отвечает их требованиям"..
    А зато...
    F-35 наших индийских друзей...ПОЛНОСТЬЮ УСТРАИВАЕТ...
    Вот к чему приводит..."Инди руси...Бхай...Бхай.."
    Мы готовы передавать технологии...налаживать производство...на земле "Махабхараты"...
    А лучшие друзья Индии...Американцы...
    В идеальном случае...продадут им F-35..."Голый самолет"....
    А сервис ...будет производиться американскими специалистами....за доллары...И стоимость запчастей...будет расти год от года...
    Так работают америкосы...По всему миру...
    ПОКЛОНЯТЬСЯ ИМ...ИНДУСЫ...В ПОЯС...И ЗАГЛЯДЫВАЯ В СУРОВЫЕ ГЛАЗА "ДЯДИ СЭМА"...БУДУТ СЧАСТЛИВЫ...
    Эх, русские братья...Губит нас желание...
    Искренней дружбы...со всеми...
    Градиент 3
  42. lopvlad Сегодня, 02:17
    Хитрые индусы любят когда им вместе с самолетом передают современные технологии а этого никто делать не будет,разве только америкосы да и то потому что проект F-35 был признан ими провальным а затраченное бабло нужно как-то отбить.
    Индусы то ракеты в подлодку так загрузят что она взрывается у причала то сушки у них падают на пустом месте.У них половину населения электричество не видело а вы им самолеты.
    lopvlad
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