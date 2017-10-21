ВВС Индии потребовало закрыть проект FGFA
Индийско-российский проект FGFA оказался под угрозой срыва. Как сообщает портал defensenews.com, командование ВВС Индии потребовало закрыть проект Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), в рамках которой для индийской армии планировалось создать истребитель пятого поколения на базе российского самолёта Су-57.
В своём недавнем докладе командование ВВС Индии сообщило, что программа FGFA не отвечает их требованиям, и в её рамках не удастся создать самолёт, который мог бы демонстрировать возможности, близкие к американскому истребителю F-35. Поэтому ВВС Индии «не стремятся продолжать программу FGFA».
В докладе также указывается, что программа FGFA не способна обеспечить создание истребителя с низким уровнем скрытности. Кроме того, совместная индийско-российская разработка оснащена «не модульной концепцией двигателей», что, по мнению индийских военных, делает техническое обслуживание самолётов дорогим и сложным.
Это не первая критика в адрес программы FGFA с индийской стороны. Ранее в 2014 году Индию не удовлетворили турбореактивные двигатели АЛ-41Ф1, бортовая радиолокационная станция, уровень малозаметности и предлагаемые системы подвески вооружения.
Программа FGFA стартовала в 2007 году, её основными подрядчика стали ПАО «Компания «Сухой» с российской стороны и Hindustan Aeronautics Ltd с индийской. Страны договорились о создании истребителя пятого поколения на базе российского ПАК ФА, также известного как Т-50 и позже переименованного в Су-57. Спустя несколько лет программа FGFA была переименована в Perspective Multi-Role Fighter (PMF), но даже ВВС Индии называют ее по-старому. В рамках первого этапа программы стоимостью $295 млн был разработан дизайн индийского истребителя, но далее проект FGFA не продвигается из-за множества разногласий, возникших между сторонами, передает "Warspot".
В своём недавнем докладе командование ВВС Индии сообщило, что программа FGFA не отвечает их требованиям, и в её рамках не удастся создать самолёт, который мог бы демонстрировать возможности, близкие к американскому истребителю F-35. Поэтому ВВС Индии «не стремятся продолжать программу FGFA».
В докладе также указывается, что программа FGFA не способна обеспечить создание истребителя с низким уровнем скрытности. Кроме того, совместная индийско-российская разработка оснащена «не модульной концепцией двигателей», что, по мнению индийских военных, делает техническое обслуживание самолётов дорогим и сложным.
Это не первая критика в адрес программы FGFA с индийской стороны. Ранее в 2014 году Индию не удовлетворили турбореактивные двигатели АЛ-41Ф1, бортовая радиолокационная станция, уровень малозаметности и предлагаемые системы подвески вооружения.
Программа FGFA стартовала в 2007 году, её основными подрядчика стали ПАО «Компания «Сухой» с российской стороны и Hindustan Aeronautics Ltd с индийской. Страны договорились о создании истребителя пятого поколения на базе российского ПАК ФА, также известного как Т-50 и позже переименованного в Су-57. Спустя несколько лет программа FGFA была переименована в Perspective Multi-Role Fighter (PMF), но даже ВВС Индии называют ее по-старому. В рамках первого этапа программы стоимостью $295 млн был разработан дизайн индийского истребителя, но далее проект FGFA не продвигается из-за множества разногласий, возникших между сторонами, передает "Warspot".
Использованы фотографии: http://indianmilitarynews.com/
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