Россияне, будете в Минске, не проезжайте мимо!

Здание музея в 1944 году

Здание музея в 2008 году

Сохранению памяти о прошлом или её уничтожению/искажению всегда придавалась огромное значение. Не важно, в какое время или какую эпоху и при каком правительстве! Так и в нашей истории: еще в годы Великой Отечественной войны уже задумались о том, чтобы потомки не забывали.Еще в начале июня 1942 года решением ЦК КП(б)Б (Центральный комитет Коммунистической партии большевиков Белоруссии) была создана специальная комиссия, задачей которой стал поиск документов, материалов и свидетельств истории Великой Отечественной войны. Главой комиссии стал В. Д. Стальнов, будущий директор минского музея Великой Отечественной войны. Члены комиссии работали в основном по двум направления: «Вероломное вторжение германского фашизма в пределы Советского Союза» и «Героическая борьба трудящихся БССР с германскими захватчиками».И благодаря тому, что в 1942 году в районе Витебска войскам Красной Армии и партизанам удалось сделать 40-км брешь в обороне немцев, комиссия получила обширный материал для работы. Итогом которой стало открытие 30 ноября 1942 года экспозиции в Государственном историческом музее в Москве. Выставка проработала там до августа 1944 года, а затем была перевезена в Минск. И 22 октября 1944 года в Доме профсоюзов на площади Свободы, одном из немногих уцелевших зданий Минска (город был разрушен на 85%), был открыт музей.Первой выставкой, организованной уже непосредственно в Минске, стала экспозиция трофейного вооружения. Выставка проработала с ноября 1944 по 1947 гг. Благо недостатка в экспонатах не было. Их было пруд пруди как в самом Минске, так и в ближайших окрестностях. А вот здание музея, которое построено на Октябрьской площади и более известно старшему поколению, открыто только в 1967 году. И проработало аж до 2014 года.Я побывал в старом здании музея в 2012 году, экспозиции военной техники во дворе музея уже не было. А рядом шли работы по строительству некоего офисного здания. Впечатления музей производил не самые приятные. Тёмные залы, старая экспозиция; туристу, не заказавшему экскурсию, было понятно далеко не все. И что наиболее ярко врезалось в память — это запах затхлости и сырости, несмотря на тёплый сентябрьский день. Те мои немногие фото едва ли смогут передать атмосферу некоего запустения, царившего в музее.Прошу не воспринимать эти слова буквально, но это было место, откуда хотелось быстрее уйти, а не изучать экспонаты или историю Великой Отечественной.Видимо, данные мысли посещали не только меня, но и ответственных граждан. Поэтому 2 июля 2014 году музей переехал в новое здание, только не на старом месте, а на проспекте Победителей у парка Победы. Не знаю, насколько сильно старались, но символичней придумать, думаю, невозможно.Главное здание было выполнено в виде расходящихся лучей салюта Победы. Состоит из четырех больших блоков по количеству военных лет, 10 больших экспозиционных залов, зала Победы, который расположен под куполом музея (немного напоминает подобный зал в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве). В общем, вы сами можете увидеть это на фото.К сожалению, фотографии не дают полного представления о масштабах нового музея, его обширнейшей и весьма привлекательной экспозиции.При первом посещении я провел в музее пять часов. И этого казалось мало. Новое здание и экспозиция действительно сделаны на уровне и с толком. Экскурсоводы, правда, с точки зрения продвинутого пользователя местами говорят полную ерунду, мало относящуюся к реальности. Но тут стоит понимать, что им дают нужный и выверенный текст для экскурсии. Поэтому знающим людям настоятельно не рекомендуется прерывать экскурсовода.Если вкратце, то у меня как у музейного работника со стажем был просто щенячий восторг. И инсталляции, и редкие модели оружия, в том числе и самоделки белорусских партизан, и огромнейший массив уникальных документов и фотографий!В заключение хотелось бы сказать, что, если будете в Минске, обязательно посетите Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. Вам понравится! Русскому человеку просто не может не понравиться то, что сделано сегодня во славу памяти наших предков.