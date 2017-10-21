02:55 22 октября

Сирия и Иран подписали меморандум о развитии военного сотрудничества

Начальники генштабов сирийской и иранской армий генералы Али Айюб и Мохаммад Бакери подписали меморандум о дальнейшем развитии координации и военно-технического сотрудничества. Об этом сообщило в субботу агентство SANA.

Сирия и Иран подписали меморандум о развитии военного сотрудничества


Документ предусматривает, в частности, "расширение партнерства двух дружественных армий в области военной подготовки, обмен боевым опытом, современными технологиями и разведданными с целью повышения боеспособности вооруженных сил для противодействия терроризму и американо-израильским планам на Ближнем Востоке", отмечает агентство.


В ходе своего визита в Дамаск (18-21 октября) иранский военачальник был принят президентом Башаром Асадом и передал ему послание верховного руководителя Исламской Республики Али Хаменеи, в котором тот поздравил Сирию и ее народ "с победами в войне против терроризма".

По информации SANA, иранский генерал заявил на встрече, что "целью его визита в Дамаск является разработка совместной стратегии по координации и военно-техническому сотрудничеству с Сирией на новом этапе - после больших успехов, достигнутых на фронте", передает ТАСС.

Использованы фотографии: yandex.ru/images
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 79

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  1. anjey Вчера, 18:45
    Ну и хорошо ,главное Чтобы Россия была посередине ,типа опытного и искушенного рефери...
    anjey
    1. xetai9977 Вчера, 18:45
      Как говорится, оформили давние отношения. wink
      xetai9977
      1. Рагнар лодброк Вчера, 18:50
        Цитата: xetai9977
        Как говорится, оформили давние отношения. wink

        Да, но только Иран в этом договоре будет доминировать. Тегеран подписал как никогда выгодные для себя документы. 7-8лет назад о таких условиях они бы только мечтали!
        Рагнар лодброк
        1. Pirogov Вчера, 18:53
          Цитата: Рагнар лодброк
          Да, но только Иран в этом договоре будет доминировать. Тегеран подписал как никогда выгодные для себя документы. 7-8лет назад о таких условиях они бы только мечтали!

          Так Иран и воюет в Сирии не хуже самих сирийцев ,моё мнение вполне справедливое соглашение.
          Pirogov
        2. NIKNN Вчера, 18:54
          Цитата: Рагнар лодброк
          Иран в этом договоре будет доминировать

          А в чем доминирование будет заключаться , ну если Вы конечно договор читали....?
          NIKNN
          1. Logall Вчера, 19:09
            Сам договор о сотрудничестве Это итог? Подписание этого договора предшествовало ряд переговоров между Турцией и Россией и Ираном, в котором Турция Иран договаривались о развитии иранского газа и нефти! Турки с помощью Ирана хотят вытеснить Россию с Европейского рынка...
            Иран же выступает в роли золотника, который не только огромен и очень очень дорог ещё и Единственный в своем роде... Подписав договор о военном сотрудничестве Иран просто защищает свои инвестиции! Инвестиции, которые вкладывают другие а от Ирана требуется армия...
            Logall
            1. Рагнар лодброк Вчера, 19:15
              Так, но не совсем: турки и русские поделили между собой иранский газовый проект. Иран в свою очередь вкладывают финансы в развитие сирийских месторождений!
              Теперь Иран как та мартышка мечется между Турцией и Россией...
              Рагнар лодброк
              1. Logall Вчера, 19:18
                Я не упомянул только Сирию. В остальном же вы только повторили мои слова. Которые более развернуто зарисовали ситуацию...
                Logall
            2. NIKNN Вчера, 19:19
              Да договор пока ни о чем. О сотрудничестве в военной области, даже не о взаимопомощи. Это каркас будующих отношений, а уж как там сложиться, может Иран к границе с Израилем прорвется, может статься, что и Сирии поможет.
              Подписание этого договора предшествовало ряд переговоров между Турцией и Россией и Ираном, в котором Турция Иран договаривались о развитии иранского газа и нефти! Турки с помощью Ирана хотят вытеснить Россию с Европейского рынка...
              Как то при нашем участии нас хотят...ну request Что Ирану надо выходить на рынок в условиях санкций(жестких) так это само собой разумеется и в какой то иере в наших интересах... (ну как в наших, Иран будет вооружать урмию, на что то ему надо покупать, а оружие у него наше) , и в данном регионе очень нужна сильный игрок иначе разнесут регион США с Израилем. Вот Китай туда идет, то же не плохо буфер против разбойников (США с подручными) хороший будет...
              NIKNN
              1. Logall Вчера, 19:22
                Вооружение можно купить у кого угодно, когда деньги есть! При инвестировании иранских проектов они будут... А вот в человеческом ресурсе для присутствия в Сирии мы ограничены...
                Logall
                1. NIKNN Вчера, 19:29
                  smile
                  Вооружение можно купить у кого угодно, когда деньги есть!
                  Ну вооружение это в дополнение упомянуто..., Однако Иран не Индия К ВС подходит грамотно, не собирает коллекцию по всему миру.. smile hi
                  NIKNN
                  1. Logall Вчера, 19:44
                    Так в России дешевле и надежнее, А если упустить момент то китайцы залезут. Они там тоже неплохо обосновались...
                    А кроме вооружение, вы просто подтверждаете мои слова, то что Иран в шоколаде как никогда. Когда еще Тегеран из под санкций так выгодно вылазить будет...
                    Logall
            3. ватник Вчера, 19:29
              Цитата: Logall
              Турки с помощью Ирана хотят вытеснить Россию с Европейского рынка...

              И как же?
              ватник
              1. Logall Вчера, 19:49
                Вы помните Из за чего так жёстко влипла Сирия? Из-за газопровода, который должен был пройти по территории... Точнее, американцы хотели чтобы он прошел...
                Logall
            4. maiman61 Вчера, 20:15
              А может этот договор поможет проиранским силам ударить со стороны Ирака по курдам в Дей-эз Зоре? Они уже перерезали дорогу снабжения из Иракского Курдистана!
              maiman61
          2. Николай Грек Сегодня, 01:39
            Цитата: NIKNN
            ну если Вы конечно договор читали....?

            laughing laughing laughing
            Николай Грек
        3. cniza Вчера, 18:54
          Закономерный результат , честно думал , что такой документ был подписан изначально.
          cniza
      2. Арон Заави Вчера, 21:29
        Цитата: xetai9977
        Как говорится, оформили давние отношения. wink

        У них эти договора с 1982 года регулярно обновляются.
        Арон Заави
    2. СРЦ П-15 Вчера, 19:02
      Цитата: anjey
      Ну и хорошо ,главное Чтобы Россия была посередине ,типа опытного и искушенного рефери...

      Нет, от рефери не всё зависит, вот судья - это в самый раз! Кому присудить победу в схватке зависит как раз от судей.
      СРЦ П-15
      1. СЕРЖ ант Вчера, 19:17
        Своими проблемами надо заниматься-заводы все стоят,нефть закончится,что делать будем,миротворцы эровы??? am
        СЕРЖ ант
        1. sabakina Вчера, 19:22
          Для СЕРЖ анта. Говорят, нефть откуда-то опять появляется в выработанных месторождениях....И ник смените, а то то ли серж, то ли анал..
          sabakina
          1. СЕРЖ ант Вчера, 19:27
            Ты не слушай умников всяких там-нефть откуда ни возьмись не появляется... fool Ники свои сами меняйте себе тут все,надоели. negativeНе обращайся с подобным больше-не отвечу.А ник не меняй-собак а!!!ТЕБЕ ИДЁТ.
            СЕРЖ ант
            1. Грица Вчера, 23:25
              Вообще то новые открытые месторождения нефти появляются со скоростью, намного превышающей скорость выработки имеющихся в наличии
              Грица
        2. anjey Вчера, 19:27
          Уважаемый Рабинович из обетованной вылез, действительно Вам еще за это и платят ,я бы наоборот штрафовал за бездарность...
          Своими проблемами надо заниматься-заводы все стоят,нефть закончится,что делать будем,миротворцы эровы
          anjey
          1. Logall Вчера, 19:51
            Не знаю, как насчет штрафов, А медаль вы заслужили! Что за манера за отличное от Вашего мнения людей клеймить?
            Logall
            1. anjey Вчера, 20:06
              не надо ля-ля .Рабинович имя нарицательное дешевого тролля провокатора , что то серьезное в его высерах не вижу ,а вы его умная крыша -которая уехала???? а медалька как раз для друга Рабби..может я сгоряча не так понял ваш посыл тогда дико извиняюсь.
              anjey
              1. Logall Вчера, 20:17
                Что касается Тролля, Так вы в зеркало на себя посмотрите! Ничего своего не предложили, особенного не сказали но на человека накинулись с этим знак не предъявляя аргументов...
                И по поводу крыши: есть такое понятие-друг! Но людям с желчью в венах этого не понять...
                Logall
        3. 79807420129 Вчера, 20:03
          Цитата: СЕРЖ ант
          заводы все стоя

          Та к таки и все? laughing Вот насмешил,так насмешил. good
          Цитата: Logall
          Что за манера за отличное от Вашего мнения людей клеймить?

          Саня!Здрав Будь,это послание израильскому Рабиновичу,тот тоже так же все заводы останавливает,да остановите кто нибудь laughing До отпуска как до Пекина,отдохнуть хочеться. laughing drinks
          79807420129
          1. Logall Вчера, 20:14
            Влад, Приветствую! Собрался уже прогул поставить...
            Какие-то заводы стоят, какие-то строятся. Особенно нефтеперерабатывающие... Ну а по Сирии чуть выше меня почитай... Рассказал всё, что знал! Ещё чуть-чуть знаю, но этот козырь для злопыхателей припасы...
            Logall
            1. 79807420129 Вчера, 20:19
              Цитата: Logall
              Влад, Приветствую! Собрался уже прогул поставить

              Саня не надо прогул! stop Причина уважительная yes Отсыпался после ночной смены и не на нефтеперерабатывающем заводе. laughing А про трубу из Катара,так тот же Иран,через Турцию или Азербайджан может протянуть,и их тогда бомбить что ли. laughing drinks hi
              79807420129
              1. Logall Вчера, 20:30
                drinks Влад, нибудь злопыхателем! stop Я же это не из пальца высосал! Я за причинами конфликт в Сирии почти с самого начала прибытия наших войск в Сирию гнаться начал! Если интересно то на личку ссылочки сброшу! Но позже! Извиняюсь что нет запятых! Развязался я... drinks
                Logall
                1. 79807420129 Вчера, 21:20
                  Цитата: Logall
                  Влад, нибудь злопыхателем!

                  Саня да Бог с тобой и в мыслях не было злопыхать. drinks hi
                  Цитата: Logall
                  Развязался я... drinks

                  Ну тогда за нас Браты! drinks drinks drinks
                  79807420129
            2. СЕРЖ ант Вчера, 20:25
              Щаз злопыхатель Рабинович вам истину откроет,Маршалы,запасайтесь попкорном-производства ВСЕ стоят в городе,и завод им.Кирова,радиаторы крутил где я ещё тогда,когда многих форумчан в проекте даже ещё у родителей их не существовало,и завод тяжёлого машиностроительства им.Куйбышева,где я сварным работал пару лет...Про мелочь остальную нашу и не говорю,те на весь Союз известны были-ПОЛНЫЙ АУТ!!!ВСЁ СТОИТ!!!Работаем,трубу нефтяную обслуживая лишь...УРАААААААА!!!!!! hi
              СЕРЖ ант
              1. 79807420129 Вчера, 20:43
                Цитата: СЕРЖ ант
                Щаз злопыхатель Рабинович вам истину откроет,Маршалы,запасайтесь попкорном-

                Не будем запасаться,попкорн отложен на "козлиный майдан" в Киеве,поржать то тоже хочется,какого козла вынесут вперед ногами laughing
                Цитата: СЕРЖ ант
                производства ВСЕ стоят в городе

                Бузулуке. yes А Бузулук лишь город в России,но таких Бузулуков много в России.
                Цитата: СЕРЖ ант
                Работаем,трубу нефтяную обслуживая лишь.

                Тут только посочувствую злопыхателю Рабиновичу,я вот 15 лет на одном месте проработал после службы. wink
                Знакомо изделие.И мои руки к нему приложены. winkПы Сы,старый стал,с 1992 года на нем,значит четвертину века и здоровья отдал. laughing
                79807420129
            3. anjey Вчера, 20:32
              еще раз не надо ля-ля ,машиностроительные заводы потянулись тихо ,но в гору... может впк потянул или благодаря пресловутым санкциям ,но дай бог..
              anjey
              1. СЕРЖ ант Вчера, 20:39
                Ты в моём городе живёшь,тебе,конечно,виднее,куда заводы потянулись. laughing laughing laughing laughing laughing Насмешил,спасибо........
                СЕРЖ ант
    3. Scoun Вчера, 22:33
      Цитата: anjey
      Ну и хорошо ,главное Чтобы Россия была посередине ,типа опытного и искушенного рефери...

      Там Россия такой уровень показала.... Иран, Сирия и Хезболла немогли противостоять бармалеям... пришла Россия и всех "пригладила" и это несмотря на "красные" линии матрасни, удара в спину турками, на финансы европы и монархий и фальсификации с хим оружием.
      РФ - это Гарант.
      Scoun
  2. злой партизан Вчера, 18:46
    Ждём вопли из "обетованной". lol
    злой партизан
    1. sabakina Вчера, 19:23
      А чё им вопить? У них ядрён батон есть! И даже мук совести не испытают!
      sabakina
  3. новичок Вчера, 18:47
    всё нормально и ожидаемо. две страны зажатые санкциями и базами янки, соединяются в один фронт. у кого то рядышком внезапно заболели зубы. (Израилю надо было помочь Сирии в борьбе против террора, глядишь и не было б так больно Израилю сейчас).
    новичок
    1. NIKNN Вчера, 18:58
      Цитата: новичок
      и не было б так больно Израилю сейчас

      Они со штатами договор о ненападении и военном сотрудничестве подписали, надеются, что США в ближайшее время нейтрализует Иран... Ну будем посмотреть..., не нейтрализуется Иран (я думаю не позволим), тогда...., да recourse
      NIKNN
      1. новичок Вчера, 19:03
        если янки сунутся на Иран, первым падёт Израиль. и для янки здесь уже не будет прогулки, как в Ираке.
        новичок
        1. NIKNN Вчера, 19:05
          Цитата: новичок
          если янки сунутся на Иран, первым падёт Израиль. и для янки здесь уже не будет прогулки, как в Ираке.

          Ну пока пугают Иран, а там поглядим...
          NIKNN
        2. Krasnodar Вчера, 20:14
          Цитата: новичок
          если янки сунутся на Иран, первым падёт Израиль. и для янки здесь уже не будет прогулки, как в Ираке.

          ??? ))))
          А как? И каким боком? :)
          10000 хизбаллонов все оставят и кинутся на Израиль? 30000 Хамасников из Газы им помогут? Остатки сирийской арты их поддержат?
          Че за ...
          Krasnodar
          1. новичок Вчера, 21:41
            сатирик вы наш : “ Че за...“. вы хоть понимаете, что такое Иран?
            новичок
            1. Krasnodar Вчера, 22:09
              Цитата: новичок
              сатирик вы наш : “ Че за...“. вы хоть понимаете, что такое Иран?

              Понимаю )))
              Страна, которая в 80-х 10 лет с убогим Ираком возилась. И проиграла ему по итогам.
              Krasnodar
          2. Грица Вчера, 23:34
            А вы не обратили внимание, что Иран достаточно успешно отсрелялся недавно по юармалеям в Сирии своими ракетами? Это ведь явно были испытания. Не удивлюсь, что они достанут до Израиля. А если не достанут, то в Сирию подтянут через подконтрольную шиитам территорию Ирака. Так что евреям будет совсем не сладко. В первую очередь достанется еврейским аэродромам. А там поглядим. Иран - серьёзная держава и не стоит её недооценивать.
            Грица
            1. Krasnodar Сегодня, 00:29
              Цитата: Грица
              А вы не обратили внимание, что Иран достаточно успешно отсрелялся недавно по юармалеям в Сирии своими ракетами? Это ведь явно были испытания. Не удивлюсь, что они достанут до Израиля. А если не достанут, то в Сирию подтянут через подконтрольную шиитам территорию Ирака. Так что евреям будет совсем не сладко. В первую очередь достанется еврейским аэродромам. А там поглядим. Иран - серьёзная держава и не стоит её недооценивать.

              Сладко ни на одной войне не бывает, хоть с папуасами, но Израиль воюет постоянно и армия у него одна из самых современных в мире, да и ракет своих, как и противоракет, чуть больше, чем до фига :)
              Причём все гарантированно и точно долетят до Ирана )))
              Krasnodar
    2. Грица Вчера, 23:30
      Но вместо помощи Израиль все тщательнее ковыряет больной зуб. Как бы скоро ему их не вырвали.
      Грица
      1. Krasnodar Сегодня, 00:22
        70 лет тянут потянут вытянуть не могут :)))))
        Krasnodar
        1. Грица Сегодня, 00:31
          Так из арабов дантисты слабоватенькие. А вот с Ираном уже может получиться. Да при необходимости с нашей поддержке, если сильно разозлят.
          Грица
  4. donavi49 Вчера, 18:47
    Это было еще на неделе. И там ничего конкретно.
    donavi49
    1. ватник Вчера, 18:56
      Цитата: donavi49
      Это было еще на неделе.

      Вообще это было вчера.
      Меморандум предусматривает развитие сотрудничества и координацию между дружественными армиями по следующим направлениям: обмен военным опытом, подготовка к ведению боевых действий, обмен разведданными, техническая разведка и другое, что связанно с укреплением способности двух стран в борьбе с терроризмом и противостоянием сионистско-американским проектам.

      Стороны подчеркнули, что переговоры, прошедшие в ходе визита иранской делегации в Дамаск, были успешным и плодотворными и служат интересам Сирии и Ирана, как для армии так и для народов двух дружественных стран, что способствует укреплению безопасности, стабильности и мира в регионе, сообщает министерство обороны САР.
      ватник
    2. NIKNN Вчера, 18:59
      Цитата: donavi49
      Это было еще на неделе. И там ничего конкретно

      Куда конкретнее
      о развитии военного сотрудничества
      , пока конкретнее и не надо...
      NIKNN
  5. ватник Вчера, 18:53
    Как говорится "шиитскому поясу" быть не смотря на все "истерики" израильского режима.
    ватник
    1. Krasnodar Вчера, 22:13
      Цитата: ватник
      Как говорится "шиитскому поясу" быть не смотря на все "истерики" израильского режима.

      Он создался ещё в 2003 году - с момента, когда американцы начали вторжение в Ирак с целью свержения стоявшего во главе суннитского меньшинства Саддама.
      Krasnodar
  6. DEZINTO Вчера, 19:01
    Вот это поворот !

    DEZINTO
    1. donavi49 Вчера, 19:04
      Да какой поворот. Персы пытаются продавить свою Ось - Тегеран, Багдад-Дамаск-Бейрут.

      Багдад - удержался, сейчас бодро давит курдов, отжимает у них нефть.
      Дамаск - удержался.
      Бейрут - пока напрямую нет, но по факту тоже свои люди.
      donavi49
  7. Egorovich Вчера, 19:02
    Ну вот Сирию почти освободили, потом возьмутся за освобождение аннексированных евреями Голанских высот.
    Egorovich
    1. Krasnodar Вчера, 20:15
      Цитата: Egorovich
      Ну вот Сирию почти освободили, потом возьмутся за освобождение аннексированных евреями Голанских высот.

      Они в лучшие времена не смогли этого сделать ... а сейчас до того ли им?
      Krasnodar
      1. Egorovich Вчера, 20:22
        Толкач муку покажет.
        Egorovich
    2. Повелитель Вчера, 21:12
      Цитата: Egorovich
      ...потом возьмутся за освобождение аннексированных евреями Голанских высот.

      Повелитель
  8. п-к Опарышев Вчера, 19:10
    А,что думает по этому поводу т.Эрдоган?
    п-к Опарышев
    1. Zubr Вчера, 20:32
      товарищ Эрдоган, в скором времени от этого начнёт получать свои дивиденды... smile
      Zubr
  9. samarin1969 Вчера, 19:15
    Ну всё, теперь начнутся "качели"! "Зелёные" попрут со всех "зон деэскалации" под кнутом Израиля и США. Россия будет вынуждена очередной раз "вывести контингент", ибо "россиян", как "друзей Ирана", их отпрысков и кошельки ждёт "ледяной" приём в странах "золотого миллиарда"...Решающее слово скажет "авиация без границ".
    samarin1969
    1. Zubr Вчера, 20:30
      smile А что, очень перспективное начало, прям как на татами... smile Всё равно МЫ победим, я в это верю... smile
      Zubr
  10. XXXIII Вчера, 19:52
    Сирия станет маленьким "Кувейтом" для Ирана..... wassat
    XXXIII
  11. ватник Вчера, 19:55
    Цитата: Logall
    Вы помните Из за чего так жёстко влипла Сирия? Из-за газопровода, который должен был пройти по территории... Точнее, американцы хотели чтобы он прошел...

    Ну это дело мутное ведь Ирак через который так же должен был пройти этот призрачный газопроавод был тогда под властью террористов ИГИЛ которые очень плохо относятся к персам и они бы никогда не дали провести газопровод из Ирана к Средиземному морю да и сам Иран тогда был под международными санкциями и Европа не стала бы закупать его газ.
    ватник
    1. Zubr Вчера, 20:03
      Главное выдавили Катар и Саудовскую Аравию.Катар сейчас молчит, Саудиты прилетели к нам с вагоном денег.......а это уже показатель. smile
      Zubr
  12. Zubr Вчера, 20:00
    Ну вот и славненько. Прям бальзам на душу. Ой как долго я ждал этого первого соглашения. Всё будет ХОРОШО ! good soldier
    Zubr
  13. APASUS Вчера, 20:25
    Зря Дамаск делиться такими планами.Сейчас будет очередной приступ "ревности" у США к иранцам.Это может сильно сказаться на урегулировании внутреннего конфликта и восстановлении страны .Ведь начнется все по отработанной схеме,США признают Иран ответственным за терроризм ,а КСИР террористами,что повлечет за собой санкции к сотрудничающим организациям.
    Надо поступать как Израиль.Все знают что израильтяне крышуют определенные группировки головорезов ,но ни один еврей этого не признает.................
    APASUS
  14. Влад5307 Вчера, 22:03
    Цитата: Zubr
    Ну вот и славненько. Прям бальзам на душу. Ой как долго я ждал этого первого соглашения. Всё будет ХОРОШО ! good soldier

    Значит созданы условия для возобновления сотрудничества в оборонной сфере 2-х государств. А Сирии ох как нужно возрождать ВС, понесшие урон в псевдогражданской войне, развязанной с помощью лживого Запада, купившего и вооружившего своих "дитятей" бородатых. Израилю это конечно "боком" выйдет в конечном счете, а крыше их будет доп.доход от проданного вооружения.
    Влад5307
  15. Федя2017 Вчера, 22:06
    Надо же... Иранские "добровольцы" вовсю воюют в Сирии, а подписать решили тока-что. Ха-ха три раза ... В СМИ уже была информация о желании Ирана построить в Сирии свои военные базы. В том числе и военно-морскую в Тартус... Значит пришла пора американцам браться за Иран, потом будет труднее... И сдаётся что Кремль будет этим доволен. Даже очень доволен...
    Федя2017
  16. faterdom Вчера, 22:23
    Ну что, по логике событий, которую провоцирует, но не может постичь никак одно "исключительное", но недальновидное государство - можно ожидать договора о военно-техническом сотрудничестве Ирана и Северной Кореи. Им есть чем насущным поделиться.
    faterdom
  17. Дуб Вчера, 23:12
    Как тут активно радуются проблемам Израиля...
    Дуб
    1. Грица Вчера, 23:43
      Как тут активно радуются проблемам Израиля...
      А вы не задумывались, почему? Может быть потому что вас жуткой ненавистью ненавидят все соседи и не только соседи из за вашей политики? Получается, по вашей логике, хорошие в этом мире только американцы, а остальные злые и страшные. Подумайте, может, все таки, что то С ВАМИ не так?
      Грица
      1. Дуб Вчера, 23:51
        Цитата: Грица
        вы не задумывались, почему

        Задумывался.
        Из-за антисемитизма, фашизма, зависти.
        Дуб
        1. Krasnodar Сегодня, 00:33
          Цитата: Дуб
          Цитата: Грица
          вы не задумывались, почему

          Задумывался.
          Из-за антисемитизма, фашизма, зависти.

          В Торе написано - хочет быть в Земле Израиля - будешь жить на мече.
          Krasnodar
  18. a.s.zzz888 Сегодня, 02:04
    ... и этот военный союз, между Ираном и Сирией - как кость в горле мерикатосам.... потому и бесится трамп, пытаясь наложить санкции на иранцев по линии МАГАТЭ...
    a.s.zzz888
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