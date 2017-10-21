Сирия и Иран подписали меморандум о развитии военного сотрудничества
Начальники генштабов сирийской и иранской армий генералы Али Айюб и Мохаммад Бакери подписали меморандум о дальнейшем развитии координации и военно-технического сотрудничества. Об этом сообщило в субботу агентство SANA.
Документ предусматривает, в частности, "расширение партнерства двух дружественных армий в области военной подготовки, обмен боевым опытом, современными технологиями и разведданными с целью повышения боеспособности вооруженных сил для противодействия терроризму и американо-израильским планам на Ближнем Востоке", отмечает агентство.
В ходе своего визита в Дамаск (18-21 октября) иранский военачальник был принят президентом Башаром Асадом и передал ему послание верховного руководителя Исламской Республики Али Хаменеи, в котором тот поздравил Сирию и ее народ "с победами в войне против терроризма".
По информации SANA, иранский генерал заявил на встрече, что "целью его визита в Дамаск является разработка совместной стратегии по координации и военно-техническому сотрудничеству с Сирией на новом этапе - после больших успехов, достигнутых на фронте", передает ТАСС.
Документ предусматривает, в частности, "расширение партнерства двух дружественных армий в области военной подготовки, обмен боевым опытом, современными технологиями и разведданными с целью повышения боеспособности вооруженных сил для противодействия терроризму и американо-израильским планам на Ближнем Востоке", отмечает агентство.
В ходе своего визита в Дамаск (18-21 октября) иранский военачальник был принят президентом Башаром Асадом и передал ему послание верховного руководителя Исламской Республики Али Хаменеи, в котором тот поздравил Сирию и ее народ "с победами в войне против терроризма".
По информации SANA, иранский генерал заявил на встрече, что "целью его визита в Дамаск является разработка совместной стратегии по координации и военно-техническому сотрудничеству с Сирией на новом этапе - после больших успехов, достигнутых на фронте", передает ТАСС.
Использованы фотографии: yandex.ru/images
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