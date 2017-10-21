02:56 22 октября

На вече у Рады выдвинули Порошенко ультиматум

Участники акции протеста у здания Верховной рады Украины начали вече, в котором принимают участие несколько сотен человек, они выдвинули президенту страны Петру Порошенко новые требования.

В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Верховной рады. Ранее внефракционный депутат Рады Юрий Деревянко заявил, что акция протеста у здания Верховной рады Украины разделилась на два сектора: военный и гражданский.

На вече у Рады выдвинули Порошенко ультиматум



Ультиматум Петру Алексеевичу Порошенко — в течение пяти рабочих дней вы, господин президент, должны внести на рассмотрение парламента закон об импичменте. Это не касается конкретно вашей личности, это касается нашего украинского народа
- заявил в субботу в ходе вече боец батальона "Донбасс" с позывным "Катана".

Он также сказал, что протестующие требуют от президента внесения в парламент законопроекта об антикоррупционном суде.

Если наши требования не будут удовлетворены, мы покажем, кто мы и на что способны. Не принуждайте нас, Петр Алексеевич. Вспомните историю в Румынии Чаушеску
— заявил "Катана".

Протестующие соорудили в палаточном городке на улице Грушевского возле украинского парламента небольшую сцену, с которой выступают бывшие участники военной операции в Донбассе. В основном в вече принимают участие люди в камуфляжной форме с шевронами батальона "Донбасс".

Ранее организатор митинга, экс-губернатор Михаил Саакашвили, заявил, что протестующие будут оставаться у стен Раду до отставки президента Порошенко.

Использованы фотографии: Федеральное агентство новостей / Петро Панч
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Комментарии 74

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  1. злой партизан Вчера, 19:22
    Ага, щаззззззззззз. Петя давно мечтал принять закон об отстранении себя любимого от власти.
    злой партизан
    1. хрыч Вчера, 19:26
      Как-то тухленько и вяленько, нехватает взрывов, горящих покрышек и пр. Видимо всех активных ̶п̶и̶ патриотов утилизировали в АТО, не хватает чудотворцев.
      хрыч
      1. volodya Вчера, 19:28
        Цитата: хрыч
        Как-то тухленько и вяленько, нехватает взрывов, горящих покрышек и пр. Видимо всех активных ̶п̶и̶ патриотов утилизировали в АТО, не хватает чудотворцев.

        "Настоящих буйных мало,вот и нету вожаков"
        volodya
        1. хрыч Вчера, 19:32
          Цитата: volodya
          Настоящих буйных мало,вот и нету вожаков

          Семенченко-Гришин зажирел, ранен в попу, Музычко отиграл свои ноты, Ярош тоже в попу раненный, а ведь у них это основное место сосредоточения свидомого разума wassat
          хрыч
          1. NIKNN Вчера, 19:45
            Цитата: хрыч
            Семенченко-Гришин зажирел, ранен в попу, Музычко отиграл свои ноты, Ярош тоже в попу раненный, а ведь у них это основное место сосредоточения свидомого разума

            laughing Там печенек не хватаетЮ ни как без них... Возьми печенку, выйди за ворота и так "Шарик, Шарик.." и вот он..., прикормили...
            NIKNN
            1. cniza Вчера, 20:28
              Ну что опять барабаны и кастрюли?...
              cniza
              1. Джедай Вчера, 20:33
                Виктор, если эта сходка - вече, то я - Дед Мороз или его западный аналог Сам-ты-Клаус.
                Джедай
                1. cniza Вчера, 21:03
                  Они уже сами не понимают , что это и для чего - так для бомжей покушать бесплатно.
                  cniza
                  1. Джедай Вчера, 21:06
                    Впечатление что пришёл электрик и щёлкнул тумблером.
                    Джедай
                    1. shvn Вчера, 21:30
                      Ага,а лампочка сгорела...((
                      shvn
                      1. Джедай Вчера, 21:34
                        А она там была, вот что интересно...
                        Джедай
              2. LSA57 Вчера, 21:34
                Цитата: cniza
                Ну что опять барабаны и кастрюли?...

                да пора уже
                LSA57
                1. Николай Грек Сегодня, 01:34
                  Цитата: LSA57
                  Цитата: cniza
                  Ну что опять барабаны и кастрюли?...

                  да пора уже

                  lol lol lol good good good
                  Николай Грек
                2. LeonidL Сегодня, 01:57
                  Два года? Да Вы, батенька, оптимист!!! На укакакаине президентов нужно выбирать сразу с запасом на год и менять через месяц. Тогда может они не будут успевать воровать!
                  LeonidL
            2. Pirogov Вчера, 21:17
              Цитата: NIKNN
              laughing Там печенек не хватаетЮ ни как без них... Возьми печенку, выйди за ворота и так "Шарик, Шарик.." и вот он..., прикормили...

              Да не тот стимул не тот ,печенек нет страшные бабы с европ не приезжают ,чаёк наркотический не наливают ,кураторы с америки не работают ,а требования протестующих просто смешные и т.д..
              Pirogov
        2. papas-57 Вчера, 19:39
          Просто нет американских фантиков и благославления хозяина на свержение Петруче. А придурков на Украине после АТО хватает.
          papas-57
        3. 79807420129 Вчера, 19:55
          Если наши требования не будут удовлетворены, мы покажем, кто мы и на что способны

          Только просьба заранее оповещать,что бы мы успели и пивасиком и рыбасиком и попкорном запастись fellow
          79807420129
        4. 30 вис Вчера, 20:11
          И в этот раз ничего хорошего на Украине для России и ,для Украины для Украины не случится . Правит Украиной -Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω — «расщеплять, раскалывать» + φρήν — «ум, мышление, мысль»)— полиморфное психическое расстройство или группа психических расстройств[, связанное с распадом процессов мышления и эмоциональных реакций. и Американские КУРАТОРЫ!
          30 вис
        5. Лелёк Вчера, 20:12
          Цитата: volodya
          "Настоящих буйных мало,вот и нету вожаков"


          Привет, Этого добра в Куеве, как грязи под Диканькой. Пример? Ну. вот хотя бы нацик с одиозной фамилией Хмара. Ему мало трёх пунктов майданного ультиматума:
          Лелёк
      2. LSA57 Вчера, 19:32
        Цитата: хрыч
        Видимо всех активных ̶п̶и̶ патриотов утилизировали в АТО, не хватает чудотворцев.

        измельчал народ за почти 4 года
        LSA57
        1. Sharky Вчера, 19:53
          Тема "ватников и колорадов" потихоньну сходит на нет? Теперь такая присказка:
          "Москали" посадили окраинских тараканов в одну банку, пока тараканы не голодные были, то кляли "Москалей" за все свои проблемы, нынче голод берёт верх и грызня внутри банки вышла на первое место laughing.
          Sharky
      3. Монос Вчера, 19:43
        Если наши требования не будут удовлетворены, мы покажем, кто мы и на что способны.

        Ну, в общем, всё будет, как обычно бывает в Неньке в последнее время.
        Монос
        1. Alex777 Вчера, 23:57
          Если раньше идеи рождались по одной, то теперь у них похоже длинный список заготовлен, чтобы Порошенко устал инициативу перехватывать. Да и если пойдет на выполнение этих требований одного за другим - очень бледно выглядеть будет. Куда не кинь, везде не весело... hi
          Alex777
      4. Василенко Владимир Вчера, 22:28
        Цитата: хрыч
        Как-то тухленько и вяленько

        денег не заплатили
        какая зарплата на столько и работают
        Василенко Владимир
    2. LSA57 Вчера, 19:31
      Цитата: злой партизан
      Петя давно мечтал принять закон об отстранении себя любимого от власти.

      его от такой кормушки пинками не отгонишь
      LSA57
    3. изя топ Вчера, 19:42
      Цитата: злой партизан
      Петя давно мечтал принять закон об отстранении себя любимого от власти.

      hi drinks
      изя топ
      1. злой партизан Вчера, 20:07
        Протестующие под Радой выложили обращение к Порошенко из конфет Roshen
        ON 20/10/2017 НОВОСТИ
        Протестующие на площади перед Верховной Радой выложили обращение к президенту Украины Петру Порошенко из конфет Roshen. Об этом сообщает Страна.

        Участники акции выложили слова «Петя жуй» из разных конфет производства фабрики Roshen.

        drinks hi
        злой партизан
    4. 210окв Вчера, 20:37
      Никто и не обещал что будет легко..Куда деваться?Еще как внесет и подпишет.Раз такая анархия.
      Цитата: злой партизан
      Ага, щаззззззззззз. Петя давно мечтал принять закон об отстранении себя любимого от власти.
      210окв
    5. Alekseits Вчера, 20:43
      Да клал он на все эти ультиматумы, пока его штаты поддерживают. А они, похоже его поддерживают, землю, потому что, еще не продал.
      Alekseits
  2. СЕРЖ ант Вчера, 19:24
    Давай,Потрох,в Америку беги,как Янук в Россию. laughing
    СЕРЖ ант
  3. Александр 3 Вчера, 19:29
    Всему правительству Украины необходимо принимать лекарство-(антиидиотики)
    Александр 3
    1. polpot Вчера, 19:43
      Свинцовые примочки калибра 7.62
      polpot
  4. Echo Вчера, 19:31
    Неее, щеневмерлики. Потрошенко - это вам не Янукович. Как только вы дернетесь, он решит все проблемы с вами одним пулеметным расчетом. Ну, хорошо, двумя.
    Echo
    1. Егоза Вчера, 19:55
      Цитата: Echo
      он решит все проблемы с вами одним пулеметным расчетом. Ну, хорошо, двумя.

      Очень может быть. Сегодня по ТВ объявили, что Петя поехал в какую-то войсковую часть "с инспекцией". Интересно, его из части выпихнут, или это вообще "ложный след"?
      Егоза
      1. perepilka Вчера, 20:42
        Или купит на ПК.
        perepilka
    2. revnagan Вчера, 21:58
      Цитата: Echo
      Как только вы дернетесь, он решит все проблемы с вами одним пулеметным расчетом.

      Дело в том,что у радикалов расчётов не меньше.И вооружение-не хуже.Пускай сцепятся насмерть-зрелище будет знатное.
      revnagan
  5. LiSiCyn Вчера, 19:36
    Давайте , топите себя... И так уже все на вас с отвращением смотрят.. Чеушеску напомнили laughing , ну да на Норьегу он не тянет... Единственно вызывает сомнение, название "донбас", они там из всех батов, самые продажные и трусливые клоуны... Боюсь не потянут negative
    LiSiCyn
  6. sabakina Вчера, 19:40
    Из телепередачи "Городок". Старик со старухой смотрят по телеку танец "ламбада".
    Старик:
    - Не получится.
    Старуха:
    - Что не получится?
    Старик:
    - Пока они не лягут, ничего не получится!
    sabakina
    1. LiSiCyn Вчера, 20:01
      Вот и я , думаю не получиться.. А жаль.. Такой повод миротворцев ввести, на тер-ю всей Б/У, окромя Донбасса. У них то, правительство реально народ выбирал..
      LiSiCyn
      1. perepilka Вчера, 20:59
        Цитата: LiSiCyn
        Такой повод миротворцев ввести

        Да объявили бы войну, чтоб 150-ю на Донбасс ввести и прекратить этот бардак
        perepilka
      2. Василенко Владимир Вчера, 22:30
        главное в галицию не вводить
        Василенко Владимир
        1. LiSiCyn Вчера, 23:38
          Этих пусть поляки усмиряют и венгры . Лет через пять, они начнут орать, что они русские и проситься в "родную гавань". laughing
          LiSiCyn
  7. samarin1969 Вчера, 19:41
    400-500 человек и Михо - пока это карикатура на "вече". Порошенко выгодно устроить провокацию и "успокоить" всех сразу....
    п.с. Волкер незапланировано летит в Киев. Может Наливайченко уже нашептал, что пора "шоколадного" Тьера" сдавать в утиль?
    samarin1969
  8. XXXIII Вчера, 19:42
    А порох то вообще в стране или на мальдивах?! lol
    XXXIII
  9. polpot Вчера, 19:43
    Напоминает мультфильм остров сокровищ черная метка чертова метка Порошенко в роли Сильвера и толпа пиратов недоумков
    polpot
  10. рюрикович Вчера, 19:43
    Наши-то,наши сегодня в очередной раз "змагалися" за права народа lol

    Лозунги ,как всегда, те же - все против власти и давай за светлое эурапейскае завтра fellow
    Но судя по количеству участников(у коих лица всё одни и те же), у народа мозги ещё имеются и даже несмотря на несоответствие декларируемых зарплат реальным, народ с опаской относится к таким мероприятиям,когда пред очами "опыт" соседа laughing
    Спите спокойно,господа "всепропальщики" wink laughing ,кина не будет bully
    ПС Повязали пару разнополых покемонов, для отчёта, что бы даром бензин не пропал,потраченый на воронки (если что вдруг) wassat
    рюрикович
    1. Лелёк Вчера, 20:21
      Цитата: рюрикович
      Повязали пару разнополых покемонов, для отчёта


      Да ещё и под польским флагом. Мммдя, что твОрится, что твОрится...? А вот в Крыму прошёл съезд украинских диаспор из разных стран:
      Лелёк
      1. рюрикович Вчера, 20:31
        Ой тяжко -то им будет убедить ООН ,ибо если реальность не совпадает с официальной точкой зрения пахана, значит надобно гнать ко всем чертям реальность-то request
        ПС То не польский флаг, а "бел-чырвона-белый",любимое полотнище "змагароу"
        рюрикович
        1. Лелёк Вчера, 20:35
          Цитата: рюрикович
          Ой тяжко -то им будет убедить ООН


          Вода по капле камень точит, а правда, она и сквозь асфальт кривды прорастёт.
          Лелёк
        2. Лелёк Вчера, 20:37
          Цитата: рюрикович
          То не польский флаг, а "бел-чырвона-белый",любимое полотнище "змагароу"


          Ну, тады - ОЙ.
          Лелёк
          1. рюрикович Вчера, 20:42
            Цитата: Лелёк
            Ну, тады - ОЙ.


            Мне лично не нравится no
            украинцам надо такой флаг - напоминает кусок сала с прослойкой feel
            рюрикович
            1. Лелёк Вчера, 20:51
              Цитата: рюрикович
              напоминает кусок сала с прослойкой


              Смачно сказано. Пойду сделаю "бутерфлаг". bully
              Лелёк
        3. Магуа Вчера, 22:53
          Тест на беременость.
          Магуа
  11. ЦУС-ВВС Вчера, 19:48
    гнать этого агента кремля порошенко с окраины laughing
    ЦУС-ВВС
  12. Андрюха Г Вчера, 19:48
    Порошенко — «вор, которого назначили бандитом» — сумел при непрямой поддержке России создать относительно стабильный режим, обеспечивающий гниение Украины в интересах разного рода украинских и западных воров, но не реализацию стратегических интересов США по ее сжиганию в огне новой войны.
    Андрюха Г
    1. APASUS Вчера, 20:16
      Цитата: Андрюха Г
      «вор, которого назначили бандитом» —

      Он и есть вор и бандит и в 90е был рейдером,его назначать не надо.
      Цитата: Андрюха Г
      сумел при непрямой поддержке России создать относительно стабильный режим,

      Вы еще нам в актив Гитлера запишите. Порошенко прямой ставленник запада,на западные деньги .
      Цитата: Андрюха Г
      обеспечивающий гниение Украины в интересах разного рода украинских и западных воров,

      Не Порошенко начал,он просто хороший ученик .Начало положено с Кравчуком и дальше только набирало обороты
      Цитата: Андрюха Г
      но не реализацию стратегических интересов США по ее сжиганию в огне новой войны.

      Донбасс это не война? Просто немного скорректировали его ,расчет был на полноценное вхождение России
      APASUS
  13. п-к Опарышев Вчера, 19:51
    Петя хоть и подсушил мозги синькой,но выкрутиться на этот раз.Хитёр Шоколадный Король.
    п-к Опарышев
  14. федоров Вчера, 20:02
    Ребята ! Я как участник всех майданов ( первый был в 91-м вроде,палатки ставили, геть Мосола-Кравчука орали , не важно в каком участвии и каков был мой мозг ) конкретно Заявляю - ПРОПЛАЧЕНО ВСЕ - нет никаких фанатов долбанного грузина. Тупа платят вабло по 200-300 грн, смотря в каком звене ты стоишь. Это как и раньше. Ничего нового. Удочки , после флагов, можно даже себе забрать sad Вабло побеждает зло, даже империи из звездных войн.
    И КТО за эту порнографию платит ? То-ли ЦРУшники в здании СБУ , но явно не Вовка Путин.
    федоров
    1. LeonidL Сегодня, 01:51
      Для вас, деточка, "Вовка", а для всего мира Владимир Владимирович ... ну на крайний конец можете, деточка, назвывать с придыханием Дядюшкой Вовой в память об Йосифе Виссарионовиче.
      LeonidL
  15. Piramidon Вчера, 20:07
    Зря стараются, без печенюшек и чая от госдепартамента, никакой Майдан не прокатит,
    Piramidon
  16. APASUS Вчера, 20:09
    Посмотрите внимательно что происходит.Собравшиеся требуют отставки Порошенко и сплошь политические требования.По сути никто не выдвинул требований увеличить зарплаты ,пенсии ,дать работу,произвести в стране экономические реформы ,а не ограбление нации!..Это прежде всего говорит об очередном переделе власти,те кто придут будут еще больше грабить ,нет там места для народа
    APASUS
    1. рюрикович Вчера, 20:25
      Цитата: APASUS
      По сути никто не выдвинул требований увеличить зарплаты ,пенсии ,дать работу,произвести в стране экономические реформы

      Приходит толпа мужиков с вилами-косакми-рогатинами к дому барина.
      Тот выходит с ружьём на крыльцо и спрашивает:
      - Чего пришли?
      Все на него смотрят и стоит тишина...
      Барин делает выстрел в воздух и опять:
      - Чего пришли?
      Мужики молча развернулись и пошли по домам....
      В этот же вечер пару часов спустя в одном из домов...
      Сидит мужик за столом,руки на столе, в правой деревянная ложка. Жена ставит чигунок с картошкой на стол перед ним, садится напротив и смотрит на него. Проходит минут десять - реакции никакой. Мужик смотрит перед собой и всё.
      Жена:
      - Чего не ешь?
      Мужик продолжает сидеть...Жена опять:
      - Чего не ешь?
      Мужик подрывается,бьёт её ложкой со всей дури в лоб и орёт:
      - "Чаво-чаво"... А ничаво!! drinks
      рюрикович
  17. parusnik Вчера, 20:18
    Как там у классиков: "В прежние времена было больше, но у пана атамана нема золотого запасу, и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. И правильно делают, потому что, если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны".хф "Свадьба в Малиновке"
    parusnik
  18. КОТ БАЮН Вчера, 21:51
    вы, господин президент, должны внести на рассмотрение парламента закон об импичменте. Это не касается конкретно вашей личности, это касается нашего украинского народа

    Прочитали подумалось, А ведь и действительно, такое ощущение, что всему украинскому народу вынесен своеобразный импичмент. Но документально еще не подтвержден.
    Дело времени, так сказать.....
    На сколько население в Юкрейн уменьшилось?
    КОТ БАЮН
  19. Yoshi Вчера, 21:51
    Боец? С позывным?
    Это гражданский вообще, или как? Личность установлена?
    Военнослужащий?! Что "боец" делает под Радой? Его туда командир приказом командировал? Сидит уже командир?!
    Какой позывной у гражданского?! Тот, что в паспорте. Любой другой имеет другое название: "погремуха, погоняло, кликуха..." и т.п.
    Какой-то театр абсурда что под Радой, что в потоке "новостей"...
    Милитаристы. Детки-переростки, козаки-разбойники...
    Yoshi
    1. LeonidL Сегодня, 01:47
      Нацисты-бандеровцы!
      LeonidL
  20. revnagan Вчера, 21:53
    Новоть с Рамлера.Зачем перепечатывать?
    revnagan
  21. Магуа Вчера, 23:08
    Зрада https://m.pikabu.ru/story/idesh_sebe_takoy_na_akt
    siyu_protesta_v_tsyeevrope_5426275#comment_983411
    52
    Магуа
  22. резервист Вчера, 23:39
    Совет политикам: на ультиматумы нужно отвечать ультраматом laughing what
    резервист
  23. AID.S Сегодня, 00:26
    На вече у Рады выдвинули Порошенко ультиматум

    Порошенко ультиматумы не пьет.
    AID.S
  24. LeonidL Сегодня, 01:45
    Все как всегда - на Украине осеннее обострение психических заболеваний, конец уборки урожаев в Европе от Польши до Португалии и возврат сельских рогулей к зароботкам на политической ниве. На Украине - очередной нацистский шабаш - в России, весьма солидный и представительный Валдай, прекрасный Фестиваль молодежи и студентов всего мира. На Украине блеющий невнятно Петюньчик Потрошенко, сбежавший под сомнительную защиту ВСУ. В России - выступления достойного и умного лидера, к которым прислушивается и которые комментирует весь мир. Здобулы! Доскакакакались! Впрочем, дежавю! Все начиналось ведь под Олимпиаду в Сочи и Майдан в Киеве.
    LeonidL
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 02:01
      LeonidL Сегодня, 01:45 На Украине - очередной нацистский шабаш - в России, весьма солидный и представительный Валдай, прекрасный Фестиваль молодежи и студентов всего мира.

      hi ! ... может быть и правда - красота спасёт мир! .... очень бы хотелось на это надеяться... yes
      a.s.zzz888
  25. a.s.zzz888 Сегодня, 01:57
    Вспомните историю в Румынии Чаушеску— заявил "Катана".

    ... такого пецька-алкаш и в страшном сне, не мог себе представить... висеть вверх ногами всей семейкой, имеется ввиду - кого поймают... angry ... и не помогут ему всушники, - они же его и отдадут на растерзание... bully
    a.s.zzz888
  26. exwarrent Сегодня, 02:32
    По поводу того, что происходит на Украине- жалко людей, которые живут в этом государстве... Да-да, я в курсе, что наказания без вины не бывает... Когда им масс-медиа загаживали головы, мало кто сопротивлялся, сами виноваты в таком правительстве и все прочее... Но вот, допустим, моя история. По отцу- из старообрядцев- молокан, по матери- с Украины. Помните, люди- с той стороны границы тоже живут люди, многие из которых, поверьте мне, помнят Союз, как мы ездили из других республик к ним на лето каждый год, объедались фруктами, купались в их теплом море... Но головы там загадили еще не всем. Не ненавидьте огульно всех, кто живет за этой искусственной границей. За ней живут, например, два моих двоюродных брата (одногодок и на 5 лет старше), которые отказались в свое время воевать в Чечне (понятно, на чьей стороне) (один пулеметчик, погранвойска, второй- технарь), хотя их оооочень сподвигало к этому СБУ. Я тоже служил в то время. Они просто сказали, оба:" Я не буду стрелять в братьев". Эх, встать бы нашим народам спиной к спине на этой самой границе, да причесать из всех видов оружия ypoдoв,настраивающих ОДИН народ друг против друга и брата против брата. Ну и напоследок- прости за плагиат плаката, Беркем.
    Жалко людей, очень жалко
    exwarrent
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