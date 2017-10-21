На вече у Рады выдвинули Порошенко ультиматум

Ультиматум Петру Алексеевичу Порошенко — в течение пяти рабочих дней вы, господин президент, должны внести на рассмотрение парламента закон об импичменте. Это не касается конкретно вашей личности, это касается нашего украинского народа

Если наши требования не будут удовлетворены, мы покажем, кто мы и на что способны. Не принуждайте нас, Петр Алексеевич. Вспомните историю в Румынии Чаушеску

Участники акции протеста у здания Верховной рады Украины начали вече, в котором принимают участие несколько сотен человек, они выдвинули президенту страны Петру Порошенко новые требования.В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Верховной рады. Ранее внефракционный депутат Рады Юрий Деревянко заявил, что акция протеста у здания Верховной рады Украины разделилась на два сектора: военный и гражданский.- заявил в субботу в ходе вече боец батальона "Донбасс" с позывным "Катана".Он также сказал, что протестующие требуют от президента внесения в парламент законопроекта об антикоррупционном суде.— заявил "Катана".Протестующие соорудили в палаточном городке на улице Грушевского возле украинского парламента небольшую сцену, с которой выступают бывшие участники военной операции в Донбассе. В основном в вече принимают участие люди в камуфляжной форме с шевронами батальона "Донбасс".Ранее организатор митинга, экс-губернатор Михаил Саакашвили, заявил, что протестующие будут оставаться у стен Раду до отставки президента Порошенко.