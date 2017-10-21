На вече у Рады выдвинули Порошенко ультиматум
Участники акции протеста у здания Верховной рады Украины начали вече, в котором принимают участие несколько сотен человек, они выдвинули президенту страны Петру Порошенко новые требования.
В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Верховной рады. Ранее внефракционный депутат Рады Юрий Деревянко заявил, что акция протеста у здания Верховной рады Украины разделилась на два сектора: военный и гражданский.
Он также сказал, что протестующие требуют от президента внесения в парламент законопроекта об антикоррупционном суде.
Протестующие соорудили в палаточном городке на улице Грушевского возле украинского парламента небольшую сцену, с которой выступают бывшие участники военной операции в Донбассе. В основном в вече принимают участие люди в камуфляжной форме с шевронами батальона "Донбасс".
Ранее организатор митинга, экс-губернатор Михаил Саакашвили, заявил, что протестующие будут оставаться у стен Раду до отставки президента Порошенко.
В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Верховной рады. Ранее внефракционный депутат Рады Юрий Деревянко заявил, что акция протеста у здания Верховной рады Украины разделилась на два сектора: военный и гражданский.
Ультиматум Петру Алексеевичу Порошенко — в течение пяти рабочих дней вы, господин президент, должны внести на рассмотрение парламента закон об импичменте. Это не касается конкретно вашей личности, это касается нашего украинского народа- заявил в субботу в ходе вече боец батальона "Донбасс" с позывным "Катана".
Он также сказал, что протестующие требуют от президента внесения в парламент законопроекта об антикоррупционном суде.
Если наши требования не будут удовлетворены, мы покажем, кто мы и на что способны. Не принуждайте нас, Петр Алексеевич. Вспомните историю в Румынии Чаушеску— заявил "Катана".
Протестующие соорудили в палаточном городке на улице Грушевского возле украинского парламента небольшую сцену, с которой выступают бывшие участники военной операции в Донбассе. В основном в вече принимают участие люди в камуфляжной форме с шевронами батальона "Донбасс".
Ранее организатор митинга, экс-губернатор Михаил Саакашвили, заявил, что протестующие будут оставаться у стен Раду до отставки президента Порошенко.
Использованы фотографии: Федеральное агентство новостей / Петро Панч
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