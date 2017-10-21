02:54 22 октября

Американские СМИ напугали испытания новой российской ракеты

Американские СМИ с тревогой сообщили об испытании новой российской ракеты.

В материале, опубликованном в издании Newsweek, речь идет о модернизированной ракете для системы "Искандер". Со ссылкой на российские СМИ, американское издание подчеркивает, что прошедшее испытание военные оценивают, как одно из наиболее значимых событий.

Американские СМИ напугали испытания новой российской ракеты



Особо отмечается, что подробности испытаний, а также информация о возможностях новых ракет не были официально обнародованы. Известно лишь то, что тестовый пуск стал продолжением модернизации российского ракетного вооружения. Напомнило издание и об испытаниях месячной давности, когда "Искандер-М" уже выпускал ракету на рекордные 480 километров и поразил цель.

Между тем, по информации Missile Threat Project, действующий вариант ракет для комплекса "Искандер", который предназначен лишь для "внутреннего" использования российской армии, имеет дальность около 400 километров (250 миль) и полезную нагрузку около 700 килограммов (1543 фунта). При этом "Искандер-М" не нарушает условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), хотя может использовать ракеты с ядерными боеголовками.

Также в публикации говорится, что такие ракеты эффективно заменят советский ракетный комплес "Ока", который попал под действие договора РСМД и был ликвидирован. Все это, как пишет Newsweek, "делает "Искандер-М" пугающим дополнением к арсеналу российских военных". Кроме того сообщается, что у российских ракет, предназначенных для этого комплекса, имеется как минимум семь модификаций. Причем внешне ракеты не отличаются друг от друга, но внутри имеют принципиальные различия.

Использованы фотографии: Дмитрий Рогулин / ТАСС
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 94

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  1. новичок Вчера, 20:31
    как то приятно и тепло стало в душе.
    новичок
    1. poquello Вчера, 20:39
      Цитата: новичок
      как то приятно и тепло стало в душе.

      актуально, учитывая подтянувшийся к границам фронт
      poquello
      1. 79807420129 Вчера, 21:09
        Все это, как пишет Newsweek, "делает "Искандер-М" пугающим дополнением к арсеналу российских военных".

        Дайте денег короче. laughing
        что такие ракеты эффективно заменят советский ракетный комплес "Ока", который попал под действие договора РСМД и был ликвидирован

        "Ока" не попадал под договор РСМД,он попал под предательство и сдачу всего и вся Горбачева.
        Михаил Сергеевич Горбачев. Это имя стали забывать, а потому сам Горбачев время от времени пытается напомнить о себе: в апреле этого года он настоятельно рекомендовал руководству России продолжить перестройку. Ту самую, в результате которой была разрушена великая держава, а десятки миллионов людей превратились в нищих; были уничтожены и стали недееспособными армия и органы безопасности. Причем делал все это Горбачев совершенно сознательно. Малоизвестные для широкой публики эпизоды по злонамеренному разрушению обороноспособности страны подтверждают это.
        Полная статья вот:http://www.dal.by/news/109/05-07-13-4/
        79807420129
        1. СЕРЖ ант Вчера, 21:15
          Да брось ты про РДСМ-СНЕГ!!!!!!!!!!!!!!!
          Вот оно чё,там салюты полетели в небо,и с ружей палят на окраинах!!!!!!!!!!!!!!!В моём городе вновь первый снег!!!!!!!!!!!!!!!
          СЕРЖ ант
        2. Джедай Вчера, 21:27
          Влад, не надо про "Оку", мой дядька участвовал в разработке и я помню его негодование... А Меченому и Ельцину - земля ковровой бомбардировкой. am
          Джедай
        3. хрыч Вчера, 21:42
          Цитата: 79807420129
          "Ока" не попадал под договор РСМД,он попал под предательство и сдачу всего и вся Горбачева.

          Это не совсем так и является мифотворчеством, дальность Оки была 400 км, но с фугасом аж с весом за 700 кг, однако тактический ядерный заряд в 100-200 кг летит безусловно дальше 500 км. А самый легкий ядерный снаряд имеет вес всего 50 кг laughing Поэтому американцы настаивали на ликвидации не просто так, а потому, что считать умеют и Ока была ракетой малой дальности (если не средней) однозначно. Аналогичная ситуация и с Искандером, все прекрасно понимают, что дальность за тысячу километров, но с ядерным зарядом. Хоть в КР соотношение дальности и веса рассчитываются по-иному чем у баллистической ракеты, однако тот же Калибр с полутонным фугасом летит за 1500 км, но с ядерным зарядом в 200 килотонн летит за 2500 км (ориентируемся на ТТХ Граната). У Искандера полутонный фугас заявлен на 500 км. Можно, конечно взять формулу и посчитать, но и козе понятно, что 200 килотонный заряд весящий порядка 150 кг улетит подальше ... тысячи километров wassat
          хрыч
          1. Джедай Вчера, 21:52
            Спасибо Вам, утешили и успокоили. Уж извините, не знаю как Вас звать-величать, с уважением. hi drinks
            Джедай
          2. КОТ БАЮН Вчера, 21:56
            козе понятно, что 200 килотонный заряд весящий порядка 150 кг улетит подальше

            Спасибо.
            читать вещи "по делу" всегда полезно. А тут еще и душу греет подобная инфа. yes
            КОТ БАЮН
            1. Касым Вчера, 23:30
              Ракета Искандера маневрирует в полете... Если снять это оборудование, то ... ну, Вы понимаете. Перехватить баллистическую ракету на малой и средней дальности проблематично. Надо держать ЗРК в полной боеготовности с вкл. системами РЛС, захвата - сопровождения и т.д..Но это-то и создаст первую мишень для атакующих ракет, а потом "упрощенными" вариантами, но с большой дальностью....
              ВВП на Валдае прямо сказал, что не беспокоится с развертыванием сил НАТО в Прибалтике и Польше, танк. дивизии с 160-170 Абрамсами. "Пусть тренируются!". Наверное, Искандеры яв-ся тем "средством спокойствия" для натовских планов. Оперативнее "средства" я не вижу. Причем лекарство готово, и микстура доставлена до очага эпидемии русофобства. lol
              США скорее озабочены расширением бюджета Пентагона, чем Искандерами, которые до них в любом случаи не долетят с нашей территории. hi
              Касым
              1. Александр Абдрахманов Сегодня, 00:02
                Почему вы так думайте что до Америке не долетит . Есть у России другие ракеты , чтобы доставить этот груз . Сегодня уязвимы все государства на планете , всех можно достать , только время полета больше займет.
                Александр Абдрахманов
          3. opus Сегодня, 02:15
            Цитата: хрыч
            , но с фугасом аж с весом за 700 кг, однако тактический ядерный заряд в 100-200 кг летит безусловно дальше 500 км.

            Какая хрычовая хрень
            1.ядерная 9Н74Б = 375 кг
            + переходный отсек 9Б513=80кг
            +2а ДУ раскрутки с запасом ТК (масса =хзскока ну примерно 40кг с тк)
            + компенсирующий груз (центровка из- за спекцифики расположения ЯБЗ)= 20-50 кг
            + совершенно другой механизм (заряд)самоликвидации (до 50 кг)
            +обрезки фольги, пружинные самораскрывающиеся отражатели, малогабаритные источники активных помех и ложная БЧ (имитатор БЧ)= всё остальное
            2.термоядерная 9Н63=375 кг
            + переходный отсек 9Б513=80кг
            +2а ДУ раскрутки с запасом ТК (масса =хзскока ну примерно 40кг с тк)
            + компенсирующий груз (центровка из- за спекцифики расположения ЯБЗ)=20-50 кг
            + совершенно другой механизм (заряд)самоликвидации ( до 50 кг)
            +обрезки фольги, пружинные самораскрывающиеся отражатели, малогабаритные источники активных помех и ложная БЧ (имитатор БЧ)= всё остальное
            3.БЧ 9Н74К=716 кг
            -переходный отсек 80кг
            -компенсирующий груз (центровка)
            -механизм самоликвидации
            -обрезки фольги, пружинные самораскрывающиеся отражатели, малогабаритные источники активных помех и ложная БЧ (имитатор БЧ)
            ВСЁ ЯСНО?
            Масса:
            - 4400-4690 кг
            - 4630 кг (9М714К)
            - 4400 кг (9М714Б)
            - 4480 кг (9М714Б1)

            4630- 4400 (4480)= 230 кг( 150кг) легше ОТР со спец боеприпасрм
            и ни какой
            Цитата: хрыч
            безусловно дальше 500 км.

            не получится

            Масса без БЧ - 3990 кг
            Масса БЧ - 372(спец БЧ)-715 кг(обычная)

            Сказки про 50 кг, сверхдальность со спец БЧ= оставьте детям, благо их тут много.
            Дальность действия:
            - 50 км (минимальная, 9М714)
            - 300 км (9М714К)
            - 400 км (9М714Б, согласно ТТХ)
            - 407-450 км (максимальная 9М714, с зависимости от типа БЧ, кроме 9М714К)
            - 500 км ("Ока-У", до 700 км стадии проектирования)

            Время работы электрической батареи БЧ - 430 с


            зы.
            Дальность действия:
            - 50 км (минимальная, 9М714)
            - 300 км (9М714К)
            - 400 км (9М714Б, согласно ТТХ)
            - 407-450 км (максимальная 9М714, с зависимости от типа БЧ, кроме 9М714К)
            Цитата: хрыч
            Поэтому американцы настаивали на ликвидации не просто так, а потому, что считать умеют и Ока была ракетой малой дальности (если не средней) однозначно.

            угу..
            fool
            поэтому они заплатили Cловакии 16 000 000$ в 2002 за уничтожение 4 СПУ и 18 ракет 9М714К (5-й ракетный полк, г.Мартин).
            Словакия же у нас такая ... ракетноядерная держава, в НАТо м/у прочим с 29 марта 2004 (а туда за 2 года не вступишь)
            Цитата: хрыч
            но с ядерным зарядом в 200 килотонн летит за 2500 км (ориентируемся на ТТХ Граната)

            как все просто
            а ТРДД Р-95-300 / РДК-300 выдержит такое напряжение?
            а БИП?
            а система наведения?
            Зы. см выше про всякие переходники, центровки и тд.
            КС ПРО тут правда не нуж0н
            Цитата: хрыч
            козе понятно, что 200 килотонный заряд весящий порядка 150 кг

            ну козе, или козлам= ясен пень понятно..
            Откуда такие идиотские цифры?
            у
            ядерная ГЧ ( 9Н74Б) мощностью 10-50 кт. = 375 кг

            9М714Б1 — термоядерная ГЧ (9Н63) АА-75 мощностью 200 кт= 375 кг

            W78/Mk12A— термоядерная,335 Кт, 272кг
            ....
            Согласно такой "козьей логике" берём ЗУР 5В28Н (В-880Н) от ЗРС С-200х , меняем ОФ БЧ 5Б14Ш.. на спец бч (СБЧ ТА-18) для поражения групповых целей =должны обеспечить дальность перехвата в 600-700 км?
            belay

            ну а чё? она ж не "тяжелая " 5Б14Ш...
            С-500 отдыхает
            opus
      2. nmaxxen Вчера, 21:23
        Да уж, наделали делов хитропланшики и гении геополитики, отдали, точнее даже запихнули, русскую украину во враждебное медийное , экономическое и военное пространство получив
        фронт и возможные точки запуска в наших родных чернигове и харькове.
        Зато компрадоры и этнические мафии во власти стали спокойнее - еще раз разделили и запутали русских - можно дальше грабить и вывозить.
        nmaxxen
    2. Тралл Вчера, 20:39
      Когда уже бахнем? wink
      Тралл
      1. Кот Всапогах Вчера, 20:42
        обязательно бахнем, и не раз, весь мир в труху, но потом wink
        Кот Всапогах
      2. СЕРЖ ант Вчера, 20:43
        Никогда не бахнем-для этого силу воли надо иметь.Ни того,ни другого нет у нас......
        СЕРЖ ант
        1. Кот Всапогах Вчера, 20:46
          когда вас припирают к стенке, ни о какой силе воли и не вспомнится hi
          Кот Всапогах
          1. СЕРЖ ант Вчера, 20:52
            good Так Ына припёрли все-не бахнул же!!!Мозг-то не пропит у командиров стран всех ещё,слава Богу,чтоб бахать... laughing laughing laughing hi
            СЕРЖ ант
            1. Кот Всапогах Вчера, 21:40
              никто Кима не припирал, скорее наоборот laughing hi
              Кот Всапогах
        2. 30 вис Вчера, 20:52
          Цитата: СЕРЖ ант
          силу воли надо иметь.Ни того,ни другого нет у нас......
          Слава богу . что нет! У американцев тоже нет . Они Сев . Кореи боятся!!! Самоубийцами ни кто быть не хочет . Вот и гавкаем друг на друга из за забора !! И держим баланс оружейный ...
          30 вис
        3. немец1314 Вчера, 23:50
          Прежде всего мозги. С дуру можно и х.. сломать
          немец1314
        4. Александр Абдрахманов Сегодня, 00:10
          Какая воля сила - если ракеты взлетают на автомате . Система наблюдения зафиксировала взлет ракет противника , сразу идет команда " Периметр " и они полетят без участия человека .
          Александр Абдрахманов
          1. Голован Джек Сегодня, 00:40
            Цитата: Александр Абдрахманов
            Система наблюдения зафиксировала взлет ракет противника , сразу идет команда " Периметр " и они полетят без участия человека

            Бред не пишите.
            Периметр срабатывает (если мне склероз не изменяет), когда:
            1. Нет связи с командованием
            2. Датчики (сейсмические, радиационные и прочие) показывают, что по территории РФ нанесен ядерный удар.
            Есть еще 3. и 4., но то там конкретно - я не помню.
            Вот только тогда система отдает команду на запуск командной ракеты (ракет).
            Примерно так.
            Голован Джек
    3. Монос Вчера, 20:42
      Цитата: новичок
      как то приятно и тепло стало в душе.

      Как бы жарко в теле не стало. Если возникнет нужда в применении "Искандеров", это будет означать... Сами знаете что.
      Монос
      1. новичок Вчера, 20:49
        для того они и есть, что б применять не пришлось.
        новичок
        1. Монос Вчера, 20:52
          Цитата: новичок
          для того они и есть, что б применять не пришлось.

          Дай Бог, дай Бог... Хотя, глядя на то, как мир сходит с ума, в фактор сдерживания я перестал верить.
          Монос
          1. новичок Вчера, 21:09
            Монос, видите ли, уж если что, тогда уж всем конец. и не важео кто первый начал, главное, что закончим все. а посему, чего б мне греть душу мысли о нашем превосходстве в ракетостроении. ведь именно это и дуржит тормаза запада.
            новичок
            1. Джедай Вчера, 21:31
              Цитата: новичок
              именно это и дуржит тормаза запада.

              Запад держит осознание того что в рыло отхватят сдачи, да и их генералы доморощенные липким потом при этой мысли покрываются.
              Джедай
              1. СЕРЖ ант Вчера, 21:53
                Ты лично знаком с генералами Вооруженных Сил США?Это они тебе рассказали про пот свой липкий?А раз нет,то и не пиши ахинею тут всякую...
                СЕРЖ ант
                1. Джедай Вчера, 22:26
                  Где уж мне тягаться с тобой в плане написания ахинеи ? Завязывал бы ты с алкоголем ...
                  Джедай
                  1. СЕРЖ ант Вчера, 22:33
                    Про алкоголь я забыл,как "Роснефть" пришла к нам,а ты,смотрю,не просыхаешь.Береги себя,клоун белорусский-без тебя скучно будет.Не бухай,картошку сырую свою погрызи лучше,и на форум Российский,народ смешить. wink
                    СЕРЖ ант
                    1. Джедай Вчера, 22:56
                      Цитата: СЕРЖ ант
                      Про алкоголь я забыл,как "Роснефть" пришла к нам

                      Ой ли???
                      Цитата: СЕРЖ ант
                      а ты,смотрю,не просыхаешь

                      Не меряй других по себе - тебе уже не раз намекали уважаемые люди. Да тебе всё не впрок.
                      Цитата: СЕРЖ ант
                      Береги себя,клоун белорусский-без тебя скучно будет.Не бухай,картошку сырую свою погрызи лучше

                      А вот то что ты - хам и невоспитанный человек не подлежит ни малейшему сомнению. Странно что модераторы тебя ещё не пригасили. Удачи, казак яицкий... negative
                      Джедай
                2. AID.S Сегодня, 00:15
                  Цитата: СЕРЖ ант
                  Ты лично знаком с генералами Вооруженных Сил США

                  Ну, у них, так-то,однажды военный министр (хотя и не генерал ) перед выпадением из окошка, приговаривал, что русские идут....
                  Факт, хотя мало кто сейчас с ним знаком лично, даже в штатах
                  AID.S
                3. Александр Абдрахманов Сегодня, 00:27
                  Еще один нашелся защитник России , переодетый либерал в форме сержанта . Наверно со штаба Навального - Американского генерала пожалел , что он с потел , так иди ему пот протри .
                  Александр Абдрахманов
      2. Uryukc Вчера, 20:56
        Цитата: Монос
        Если возникнет нужда в применении "Искандеров", это будет означать... Сами знаете что.

        Не обязательно, Искандер уже применяли в Сирии и в Грузии, так что оружие вполне годное и для локальных конфликтов.
        Uryukc
        1. новичок Вчера, 21:14
          колега, иы с Моносом имеем в виду рекеты Искандера с ядерной головкой. но. даже в неядерном исполнении, тоже страшная штука. уж действительно, не дай Бог, что б нам пришлось в кого то выпускать ракету даже с обычным бч.
          новичок
    4. Logall Вчера, 20:49
      Цитата: новичок
      как то приятно и тепло стало в душе.

      Ещё бы! Сегодня импичмент трампу соображаем drinks , а тут ещё и такая новость!
      Не зря ты отгул брал! Тралл инициатор, скинемся по плюсику...
      Logall
      1. новичок Вчера, 20:51
        сто пудов!!!
        новичок
      2. СЕРЖ ант Вчера, 21:01
        Я против,Logall!Трампа нам в Цари-пусть оружие разрешит... wink
        СЕРЖ ант
      3. Монос Вчера, 21:51
        Цитата: Logall
        Сегодня импичмент трампу соображаем

        Совратили, чертяки. smile Тоже пошёл, два импичмента взял. drinks
        Монос
    5. GaLe Вчера, 21:02
      "с400 в действии-страшный сон американцев"
      "Сша в шоке от неимеющегоаналогавмире искандера"
      "Нато в ужасе,грозный су-35 у границ альянса"
      не секрет,что подобные пропагандистские заголовки здорово греют душу ура-патриотам laughing
      GaLe
      1. Улан Вчера, 21:15
        А почему нет? Приятно же сознавать, что у нас еще кое-что есть и не все в девяностых потеряли. А у Вас это вызывает досаду, как у всех караул-патриотов, что у России есть современное оружие?
        Улан
        1. GaLe Вчера, 21:52
          у меня подобные новости вызывают лишь ухмылку,так как всерьез их воспринимать трудно.
          GaLe
        2. Александр Абдрахманов Сегодня, 00:38
          Собралась тут команда Навального , вот за Америку и болеют .
          Александр Абдрахманов
      2. КОТ БАЮН Вчера, 22:18
        Да, греют. И не только ура-патриотам. А нормальным жителям России. И это хорошо и правильно.
        Вам же, уверен, душу греют или пол-шекеля за пост или статейки про то как Россия разваливается.
        Мечтаете?
        Не дождетесь.
        Не нравится в России - валите куда подальше. Никто не держит.
        КОТ БАЮН
        1. GaLe Вчера, 22:52
          небось от статеек Маджумара из нэшинэл интерест вообще в эйфорию впадаете? smile

          не указывайте мне что делать,и я не скажу куда вам пойти...
          GaLe
          1. КОТ БАЮН Вчера, 23:07
            не указывайте мне что делать,и я не скажу куда вам пойти...

            Ой,ой.. Как страшно.... прям даже не смешно... Такой взрослый и самостоятельный - покорили....
            Вам таким не укажи, так и будете воздух портить.
            Ступайте, ступайте...
            Много чести вам ответы писать.
            От вас тролятиной смердит.
            КОТ БАЮН
        2. eklmn Сегодня, 00:44
          “Да, греют. И не только ура-патриотам. А нормальным жителям России.”
              Вообще-то нормального жителя нормальноgo государства греет уверенность в завтрашнем дне, т.е.  нормальная зарплата, здоровье своей семьи, возможность получить хорошее образование для детей, медицина (пусть и платная, но доступная по средствам), возможность поехать семьёй в отпуск и не отказывать для этого себе в чём-то. И это всё доступно для любого жителя этого гос-ва - в городе/городке/дерeвне/столице.  Вот это греет.
             А длина ракеты, или дальность полёта - это всё было в СССР.  Если вы пишете оттуда, то пора бы уже на календарь посмотреть или по сторонам оглянуться.
              А ваша страна дружит-то с кем? Назовите!  А кто ваши хорошие соседи? Назовите! Нету таких? А почему?  Или стыдно назвать?
               Вас бояться? Да!  И поэтому вы гордитесь?  Так ведь Швейцария, или Австрия или Финляндия - без всяких армий/ракет сильнее России в разы. Не завидуете им?
          eklmn
    6. Deadушка Вчера, 22:54
      Цитата: новичок
      как то приятно и тепло стало в душе

      hi
      а у янкерсов в штанах потеплело со страха laughing
      Deadушка
    7. Каштан Сегодня, 02:07
      Русские лучшие в строительстве ракет.
      Нужно ещё больше инвестировать в наши ракетные технологии, чтобы быть не просто лучшими, быть в недосягаемости.
      В частности, нужны стелс оболочка и новые средства защиты ракеты, хотя бы дымовуху прикрутить.
      Я честно в шоке, как в девяностых выжила ракетная отрасль! Как?!!!
      Имена героев так и останется неизвестными.
      Каштан
      1. Голован Джек Сегодня, 02:20
        Цитата: Каштан
        В частности, нужны стелс оболочка и новые средства защиты ракеты, хотя бы дымовуху прикрутить

        ГЫЫЫ laughing laughing laughing
        Ну, нельзя же так... я ж теперь спать не буду...
        Избушка-избушка, повернись ко мне лесом, а к заду передом... Подумала избушка, подумала... и зависла напрочь...

        Вот и я щас, как та избушка... дымовуху... к баллистической ракете...
        ГЫЫЫ laughing laughing laughing
        Голован Джек
  2. ser-pov Вчера, 20:31
    Опять им денег мало для распила....
    ser-pov
    1. Ил-18 Вчера, 20:54
      Уверен, если в России испытают новый патрон для пистолета Макарова, сразу выйдет что-то аналогичное обсуждаемой статье, с последующим формированием общественного мнения для увеличения военного бюджета.
      Ил-18
      1. Улан Вчера, 21:47
        Я как раз уверен что наши СМИ вообще не умеют говорить о достижениях России, а они есть. И прежде всего это ТВ, все больше чернуха прет, наверное это больше граждан интересует.
        Говорить нужно обо всем и о хорошем и о плохом и о новом производстве, и об аварийном доме.
        Так что Ваша ирония, неуместна.
        Улан
        1. КОТ БАЮН Вчера, 22:14
          Я как раз уверен что наши СМИ вообще не умеют говорить о достижениях России, а они есть.

          Согласен с Вами. исторически у нас очень сильно хромает маркетинг.
          Но мы и не тренировались особо.
          Не мы же впаривали туземцам стеклянные шарики за золото и покупали земли теперешних американских городов за стадо бизонов (или овец - тупо не помню ЧО там было). А эти уже давно освоили технологию продаж.
          Первый постулат: еще не сделано, но уже продано.
          А у нас - совсем наоборот. И, исторически, скромность - характерная черта славян.
          КОТ БАЮН
          1. skylare Сегодня, 01:14
            Не мы же впаривали туземцам стеклянные шарики за золото

            И пушнину у малых народностей приобретали только за наличные и по справедливой цене. Идеализировать, конечно, полезно - но нужно как-бы и меру знать.
            skylare
  3. Александр 3 Вчера, 20:31
    Покрыть эту ракету радиопоглощающим материалом и вот вам стелс ракета.
    Александр 3
    1. poquello Вчера, 20:37
      Цитата: Александр 3
      Покрыть эту ракету радиопоглощающим материалом и вот вам стелс ракета.

      х.з. чем покрыли, но стелс для искандера уже есть
      poquello
      1. Улан Вчера, 21:17
        А мне интересно, на случай выхода США из договора РСМД у России уже есть ракета для "Искандера" с дальностью 3-5 тыс.? Путин вроде сказал что ответ будет немедленным, а Иванов намекал , что разработка такой ракеты уже идет.
        Улан
        1. СЕРЖ ант Вчера, 21:34
          Иванов много чего обещал.Я должен уже был бы самолёт личный иметь,властям нашим верить,-себя не уважать.
          СЕРЖ ант
          1. Улан Вчера, 21:44
            Верить или не верить,это личное дело каждого.Конечно судить нужно по делам, но что точно Иванов не обещал, это личный самолет каждому.Кстати и ракету средней дальности он не обещал, а говорил , только что ведется некая работа.
            Чемпионом по обещалкам у нас был Боря Ельцин и под поезд ложился и руки на отсечение давал.
            . lol
            Улан
        2. poquello Вчера, 22:47
          Цитата: Улан
          А мне интересно, на случай выхода США из договора РСМД у России уже есть ракета для "Искандера" с дальностью 3-5 тыс.? Путин вроде сказал что ответ будет немедленным, а Иванов намекал , что разработка такой ракеты уже идет.

          да откуда, ещё в Венесуэлу эскандеры не завезли
          poquello
  4. pvv113 Вчера, 20:34
    Американские СМИ с тревогой

    Уже хорошая новость!
    pvv113
  5. parusnik Вчера, 20:37
    Однако, надо отдать должное американской прессе , пишут так, как будто американская армия имеет вооружение на уровне гражданской войны, которая происходила в США в 19 веке....
    parusnik
    1. waitknait Вчера, 20:44
      Вы фсе врете!...
      Дело в том, что эти звездно полосатые товарищи, в подавляющей массе своей(99,99%) считают, что наше ВПК кроме калаша и "кузькиной матери" больше не в состоянии что нибудь сделать современное. Мы для них гребаные варвары...которые постоянно пьют и бьют друг друга.
      waitknait
      1. parusnik Вчера, 21:29
        Да..но обыватель американский будет напуган..чего собственно пресса и добивается...напугать , оболванить..Что бы налогоплательщик с радостью дал денег на новые военные расходы, а не требовал на социальные нужды...
        parusnik
  6. waitknait Вчера, 20:40
    Прям сразу вспоминается из "НашаРаша" - "Слышь Слав, я чего то очкую!".
    Эти товарищи еще не знают какие сюрпризы на подходе...п.с. я совершенно серьезно!
    waitknait
  7. _Jack_ Вчера, 20:41
    Это постоянная шумиха в американских сми про "плохих русских" и запугивание населения якобы "военной мощью" России похожа на подготовку американского населения к войне против России. Не пойму как они собрались воевать учитывая наш ядерный потенциал? Или они считают что уже в ближайшее время действительно смогут обезвредить его с помощью ПРО?
    _Jack_
    1. рюрикович Вчера, 20:58
      Цитата: _Jack_
      Это постоянная шумиха в американских сми про "плохих русских" и запугивание населения якобы "военной мощью" России похожа на подготовку американского населения к войне против России

      Оно то так winked Вот только насколько надо быть недалёким, дабы поверить, что ракета с дальностью полёта у 500 верст опасна для "оплота демократии", кои находится за большой атлантической лужей за несколько тысяч тех же самых стандартных верст what?
      ПС Аляска не в счёт - они спят и видят, как бы вернуться в родные пенаты feel wassat
      рюрикович
    2. Ил-18 Вчера, 21:03
      Проблема. Позиционные районы ПРО накрывается как раз "Искандеами" из Калининградской обл. и Крыма. А если первыми ударить по "Искандерам", то ответка полетит через несколько минут, но уже непосредственно по США. А по Искандерам ещё попасть надо сквозь С-400, Тор и т.п., до кучи запуски и взлеты фиксируются. Короче, куда ни кинь, всюду клин, точнее весь мир в труху.
      Ил-18
  8. Egorovich Вчера, 20:43
    Запад плачет, Россия аплодирует, что может быть лучше!?
    Egorovich
  9. рюрикович Вчера, 20:48
    "Оса" не попадала под РМСД no Её туда Меченый дописал, дабы угодить барину. Как жест доброй воли. Типа "мир,дружба,жвачка форева" wassat
    рюрикович
    1. Ил-18 Вчера, 21:24
      "Оса" до сих пор на вооружении.
      Ил-18
      1. рюрикович Вчера, 21:37
        Согласен!!! Признаю свою опечатку по Фрейду recourse Я на самом деле имел ввиду ОТРК "Ока"
        рюрикович
        1. Ил-18 Вчера, 23:26
          Вот, теперь, ляпота. Что занимательно, так это заложенный потенциал в " Осу", скоро полвека, как на вооружении. Хотя, "Токчка-У" тоже на вооружении.
          Ил-18
        2. резервист Сегодня, 00:01


          Э.Шеварднадзе внёс "Оку" в список на уничтожение.
          Горбачёв послушно согласился и подписал.
          резервист
          1. резервист Сегодня, 00:04




            Легендарная SS-23 Spider (ОТР-23 Ока) - плетёт невидимую паутину
            резервист
  10. федоров Вчера, 20:53
    Народ ! Вы хоть телек иногда смотрите, я редко.
    Но там ВВП конкретно сказал, если мол чо не так с договорами, Мы дадим мгновенный ответ, и повторил - мгновенный.
    Значится однозначно некоторая ракетка ( из за санкций запущенная из волебольного воланчика судя по западным СМИ ) Искандер летит дальше, да и фиг его знает еще как и куда ( может Конешенков знает ) . Тем более слово "Циркон" в добавок в пресс лужбах СМИ сводит с ума любых "экспертов" западных. wink
    федоров
  11. _Jack_ Вчера, 21:17
    У Искандера боеголовка не большой мощности. В случае глобального конфликта может сыграть роль только при массовом применении. Для этого их должно быть много сотен, а до этого пока далеко. 70-100 шт, которые сейчас есть, погоды не сделают.
    У топора масса боевой части почти такая же, так в Сирии их 50шт. понадобилось для уничтожения небольшого полевого аэродрома. Причем повреждения были такими, что довольно быстро аэродром восстановили.
    _Jack_
    1. федоров Вчера, 21:34
      Ну Вы простите, наверное реальный спец . Да и откуда Вам простите знать , какая там , допустим из Калининграде по гейропе и не только , совсем не один десяток боеголовок стоит , и какой разницы поражения ?
      федоров
      1. _Jack_ Вчера, 23:53
        Вы так странно мысли связываете, что сложно понять что Вы имели в виду, даже волнуюсь за Вас. Понял только это
        Ну Вы простите, наверное реальный спец .

        Спецом тут не нужно быть - вся информация в открытых источниках, не для кого не является тайной то, что я написал про кол-во и массу боевой части искандера и топоров.
        _Jack_
    2. voyaka uh Вчера, 22:17
      Искандер становится опасен только с ядерной боеголовкой. С обычными он примерно эквивалентен точной 1000 фунтовой бомбе - стандартному оружию НАТО.
      Пусковые Искандеров - приоритетная крупная цель для противника. Чтобы их прикрыть, надо
      задействовать и Панцири, и Буки, и С-300. Что затрудняет мобильность Искандеров.
      Поэтому общая эффективность в конвенциональной войне не очень ясна.
      voyaka uh
      1. _Jack_ Сегодня, 00:02
        Ну мобильность Искандеров, в любом случае, их преимущество. Ведь можно менять позиции и скрытно для потенциального противника. "Приоритетную крупную цель для противника" нужно постоянно отслеживать, тратить на это разведывательные ресурсы. А если их будет много, то отследить все и всегда будет маловероятно. Но если их 70, то да - будут уничтожены в числе первых.
        _Jack_
  12. Влад5307 Вчера, 21:43
    Цитата: _Jack_
    У Искандера боеголовка не большой мощности. В случае глобального конфликта может сыграть роль только при массовом применении. Для этого их должно быть много сотен, а до этого пока далеко. 70-100 шт, которые сейчас есть, погоды не сделают.
    У топора масса боевой части почти такая же, так в Сирии их 50шт. понадобилось для уничтожения небольшого полевого аэродрома. Причем повреждения были такими, что довольно быстро аэродром восстановили.

    Ну так из 50-ти только 26 долетели, а куда остальные сгинули все молчат(и наши и "партнеры"), думаю неспроста Трамп и Пентагон запустили проекты по перевооружению своих ядерных сил, да и не только их. А пока у них руки коротки - пытаются "достать" РФ через свои либералистические сообщества. Пытаются разложить через субкультуру, которую пропихивают через "свободных" художников\режиссеров!
    Влад5307
  13. Incvizitor Вчера, 21:47
    Американские СМИ с тревогой сообщили

    А им то чего бояться? До них за лужу не долетит, для них "ярсы" и "булавы"
    Incvizitor
  14. КОТ БАЮН Вчера, 21:59
    Ну если американцы воют по поводу Северной Кореи, и считают неприемлемыми цифры эффективности собственной ПРО (это при расчете, почему то, пуска 9 баллистических ракет), то можно только догадываться, сколько неприятностей им доставляют подобные известия.
    С другой стороны - в их случае - выть побольше всегда полезно для финансового благополучия... Денег то по любому добавят.
    КОТ БАЮН
  15. Curious Вчера, 22:27
    "Американские СМИ напугали испытания новой российской ракеты"
    Владеющие языком перепуганых американцев могут пойти по ссылке и попробовать найти в заметке признаки перепуга.
    Curious
    1. Голован Джек Вчера, 23:07
      Цитата: Curious
      ... языком перепуганых американцев...

      ... очень понравилось. Никогда не задумывался о том, что язык перепуганных американцев отличен от языка американцев неперепуганных laughing
      Голован Джек
  16. Atlant-1164 Вчера, 23:11
    Главный русский аргумент XXI века



    А-235 «Нудоль» — это новая трехэшелонная стратегическая система противоракетной обороны, а ее главным элементом является новое поколение русских противоракет, способных сбивать — внимание! — как боевые блоки атакующих вражеских МБР, так и вражеские спутники на околоземных орбитах. Создать такое оружие хотят многие, но подошли к нему вплотную, пожалуй, только мы. И связано это с тем, что «Нудоль» родилась не на пустом месте, она является наследницей уникальной системы противоракетного перехвата А-135 «Амур», которая была развернута еще в советское время вокруг Москвы.
    Atlant-1164
    1. Вадим237 Сегодня, 00:00
      А-235 «Нудоль» — это новая трехэшелонная стратегическая система противоракетной обороны Москвы - служит для временной отсрочки уничтожения столицы, в случае массированного удара боеголовок. На вооружении 92 пусковые установки.
      Вадим237
      1. iouris Сегодня, 00:59
        Города и инфраструктуру не защитишь. Защитой является только высокая вероятность гарантированного причинения неприемлемого ущерба в результате ответного удара. Защищать столицу имеет смысл только, если это район базирования ракет ответного удара.
        iouris
  17. Дуб Вчера, 23:13
    Ножки Трампа надеюсь будут продавать.
    Дуб
  18. iouris Сегодня, 00:56
    РСД типа SS-20 необходимы. Все договоры с США давно пора денонсировать и более не вступать ни в какие переговоры, пока НАТО не будет распущено.
    iouris
  19. Bob57 Сегодня, 01:49
    Как говаривал Никита Хрущев лаптем по балде США !
    Bob57
  20. синоби Сегодня, 02:36
    Ключевая фраза-внешне не отличаются!Правильно боитесь,потому что при замене обычной бч (400-700кг веса) на ядерную (80-150кг) дальность полёта удваивается.И какой вариант установлен расчёт узнаёт только перед развёртыванием.
    синоби
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