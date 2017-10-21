Американские СМИ напугали испытания новой российской ракеты
Американские СМИ с тревогой сообщили об испытании новой российской ракеты.
В материале, опубликованном в издании Newsweek, речь идет о модернизированной ракете для системы "Искандер". Со ссылкой на российские СМИ, американское издание подчеркивает, что прошедшее испытание военные оценивают, как одно из наиболее значимых событий.
Особо отмечается, что подробности испытаний, а также информация о возможностях новых ракет не были официально обнародованы. Известно лишь то, что тестовый пуск стал продолжением модернизации российского ракетного вооружения. Напомнило издание и об испытаниях месячной давности, когда "Искандер-М" уже выпускал ракету на рекордные 480 километров и поразил цель.
Между тем, по информации Missile Threat Project, действующий вариант ракет для комплекса "Искандер", который предназначен лишь для "внутреннего" использования российской армии, имеет дальность около 400 километров (250 миль) и полезную нагрузку около 700 килограммов (1543 фунта). При этом "Искандер-М" не нарушает условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), хотя может использовать ракеты с ядерными боеголовками.
Также в публикации говорится, что такие ракеты эффективно заменят советский ракетный комплес "Ока", который попал под действие договора РСМД и был ликвидирован. Все это, как пишет Newsweek, "делает "Искандер-М" пугающим дополнением к арсеналу российских военных". Кроме того сообщается, что у российских ракет, предназначенных для этого комплекса, имеется как минимум семь модификаций. Причем внешне ракеты не отличаются друг от друга, но внутри имеют принципиальные различия.
В материале, опубликованном в издании Newsweek, речь идет о модернизированной ракете для системы "Искандер". Со ссылкой на российские СМИ, американское издание подчеркивает, что прошедшее испытание военные оценивают, как одно из наиболее значимых событий.
Особо отмечается, что подробности испытаний, а также информация о возможностях новых ракет не были официально обнародованы. Известно лишь то, что тестовый пуск стал продолжением модернизации российского ракетного вооружения. Напомнило издание и об испытаниях месячной давности, когда "Искандер-М" уже выпускал ракету на рекордные 480 километров и поразил цель.
Между тем, по информации Missile Threat Project, действующий вариант ракет для комплекса "Искандер", который предназначен лишь для "внутреннего" использования российской армии, имеет дальность около 400 километров (250 миль) и полезную нагрузку около 700 килограммов (1543 фунта). При этом "Искандер-М" не нарушает условий Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), хотя может использовать ракеты с ядерными боеголовками.
Также в публикации говорится, что такие ракеты эффективно заменят советский ракетный комплес "Ока", который попал под действие договора РСМД и был ликвидирован. Все это, как пишет Newsweek, "делает "Искандер-М" пугающим дополнением к арсеналу российских военных". Кроме того сообщается, что у российских ракет, предназначенных для этого комплекса, имеется как минимум семь модификаций. Причем внешне ракеты не отличаются друг от друга, но внутри имеют принципиальные различия.
Использованы фотографии: Дмитрий Рогулин / ТАСС
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