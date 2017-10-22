Соратников Саакашвили выдворили из Украины

Моего друга… Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя (…) выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины,

Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, возглавляющий украинское «Движение новых сил», сообщил о задержании и депортации в Грузию своих соратников, передает РИА Новости написал Саакашвили в Фейсбуке.В субботу политик заявил о том, что вооруженные люди в Киеве похитили бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили, а Макишвили и еще один соратник Михаил Абзианидзе не выходят на связь.Напомним, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши. Как заявлял сам опальный политик, целью его прибытия на Украину является борьба с существующим режимом, и, в первую очередь, с Петром Порошенко.Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его клиента лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию, где против него возбуждено несколько уголовных дел.