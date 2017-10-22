12:44 22 октября

Соратников Саакашвили выдворили из Украины

Экс-президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, возглавляющий украинское «Движение новых сил», сообщил о задержании и депортации в Грузию своих соратников, передает РИА Новости.



Моего друга… Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя (…) выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины,
написал Саакашвили в Фейсбуке.


В субботу политик заявил о том, что вооруженные люди в Киеве похитили бывшего начальника его охраны Георгия Рубашвили, а Макишвили и еще один соратник Михаил Абзианидзе не выходят на связь.

Напомним, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили, при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши. Как заявлял сам опальный политик, целью его прибытия на Украину является борьба с существующим режимом, и, в первую очередь, с Петром Порошенко.

Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его клиента лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию, где против него возбуждено несколько уголовных дел.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 72

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  1. Джедай Сегодня, 08:50
    Цирковое представление продолжается...
    Джедай
    1. штольц Сегодня, 09:01
      Этому, кацо, на Украине, что мёдом намазано? Его гонят отовсюду, из дверей,а он в окно, всё куда-то прётся. Надо бы на него АТО напустить.
      штольц
      1. Джедай Сегодня, 09:03
        Хозяин дал команду "фас" и указал направление.
        Джедай
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:09
          Цитата: Джедай
          Хозяин дал команду "фас" и указал направление

          Приветствую, Макс! hi Саакашвили пора готовить подливку: галстуки на сухую в глотку не лезут! laughing
          СРЦ П-15
          1. Джедай Сегодня, 09:11
            Доброго дня, Александр! hi Расплавленный свинец - хорошая подлива! lol
            Джедай
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 09:20
              Цитата: Джедай
              Доброго дня, Александр! Расплавленный свинец - хорошая подлива!

              У такого хитрозадого и расплавленный свинец будет выходить из него в виде дроби или грузил для рыбалки. wassat
              СРЦ П-15
              1. Джедай Сегодня, 09:23
                Цитата: СРЦ П-15
                в виде дроби или грузил для рыбалки.

                С паршивой овцы хоть шерсти клок, какая-никакая - всё польза. laughing
                Джедай
        2. To be or not to be Сегодня, 09:52
          "Джедай Сегодня, 09:03 ↑ Новый
          Хозяин дал команду "фас" и указал направление."
          Ага -Заяц бегает за волком! laughing
          "Ну .косой -погоди!"! lol
          To be or not to be
          1. Джедай Сегодня, 09:54
            Цитата: To be or not to be
            Ага -Заяц бегает за волком!

            В цирке и не такое можно увидеть. wink
            Джедай
      2. Барбулятор Сегодня, 09:08
        Цитата: штольц
        Его гонят отовсюду

        А что же лицо без гражданства, поднявшего новый майдан, опасаются выдворить в неньку Грузию? Или с кем-то особая договоренность есть? Ведь грузинское правительство не единожды выслало запросы на экстрадицию Саакашвили или боятся реакции на это действо из вашингтонского обкома? Странное государство с непредсказуемым будущим.
        Барбулятор
        1. NIKNN Сегодня, 11:14
          Цитата: Барбулятор
          Странное государство с непредсказуемым будущим

          Ни чего странного, просто страна зарабатывает на туризме майданном и народ этим живет...
          NIKNN
      3. LSA57 Сегодня, 09:12
        Цитата: штольц
        Этому, кацо, на Украине, что мёдом намазано?

        да какой там мёд. отрабатывает пайку
        LSA57
      4. 30 вис Сегодня, 09:18
        Хватит пить горилку с мёдом ...сало есть с цыбулей . Пускай теперь едят мамалыгу с мацони ... И запивают Алазанскаю Долиной .. Квинтет "Орера" поехал в Грузию с гастролей ! Шашлык -машлык готовить и Мишико поджидать !
        30 вис
      5. Лелёк Сегодня, 11:51
        Цитата: штольц
        Его гонят отовсюду, из дверей,а он в окно


        Привет. Ну, так воспитание такое по калифорнийской программе, к тому же больше ни в одной другой стране шансов нет. Так-что дилемма - или лезть обдирая шкуру, или шконка в "зен-доне".
        Лелёк
    2. сибиралт Сегодня, 09:03
      Следующим рейсом отправят и Мишико. Ему в Грузии петушатник давно заготовили.laughing
      сибиралт
      1. Partyzan Сегодня, 09:23
        Цитата: сибиралт
        Следующим рейсом отправят и Мишико. Ему в Грузии петушатник давно заготовили.laughing

        не отправят hi команды не было, а поросенка без команды не сделает
        Partyzan
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 09:06
      Вот бы Сакашвилли в Россию выдворили ...Хороший подарок был бы!
      ОТДЕЛ
      1. Смог Сегодня, 09:19
        Цитата: ОТДЕЛ
        Вот бы Сакашвилли в Россию выдворили

        Виталь! Утро доброе. soldier drinks Лучше в Южную Осетию. Там его будет ждать более "горячий" и "радушный" прием. am
        Смог
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:39
          Цитата: Смог
          Цитата: ОТДЕЛ
          Вот бы Сакашвилли в Россию выдворили

          Виталь! Утро доброе. soldier drinks Лучше в Южную Осетию. Там его будет ждать более "горячий" и "радушный" прием. am

          Привет Константин! Сперва у нас допросим с пристрастием, а потом к осетинам отправим ..Даже боюсь представить ,что они с ним делать будут..
          ОТДЕЛ
          1. Смог Сегодня, 09:44
            Цитата: ОТДЕЛ
            Сперва у нас допросим с пристрастием,.

            Будем поить "паленым" Боржоми....???? laughing

            Цитата: ОТДЕЛ
            потом к осетинам отправим

            Не доедет..... После боржеми диареей изойдет....
            Смог
    4. vovanpain Сегодня, 09:08
      Цитата: Джедай
      Цирковое представление продолжается...

      Там цирк давно уехал,а вот клоуны остались. wink Здрав Будь Макс! drinks
      vovanpain
      1. Джедай Сегодня, 09:14
        Приветствую, Владимир! hi drinks После очередных новостей из 404-ой в цирк уже можно не ходить. lol
        Джедай
        1. Лелёк Сегодня, 12:01
          Цитата: Джедай
          После очередных новостей из 404-ой в цирк уже можно не ходить.


          Привет, Максим.
          Хотите 150 граммов продукции от "Укрсоплепром"? Да, легко.... Итак - шинок, середина дня, за столиком двое - свидомит съездивший в "рашку" к брату и его сосед, тоже свидомит местного разлива, делятся впечатлениями:


          .
          Лелёк
          1. Джедай Сегодня, 12:06
            Добрый день, Лев! hi Спасибо, знатно повеселило. good К таким упоротым что-то похожее на жалость, что ли...
            Джедай
            1. Лелёк Сегодня, 12:16
              Цитата: Джедай
              К таким упоротым что-то похожее на жалость, что ли...


              Неа, скорее недоумение и тьфу на них.
              Лелёк
              1. Джедай Сегодня, 12:25
                Цитата: Лелёк
                Цитата: Джедай
                К таким упоротым что-то похожее на жалость, что ли...


                Неа, скорее недоумение и тьфу на них.

                Так я же сказал "жалость", а не "сочувствие". wink
                Джедай
    5. LSA57 Сегодня, 09:11
      Цитата: Джедай
      Цирковое представление продолжается.

      и цирк не уехал и клоуны на месте
      LSA57
      1. Partyzan Сегодня, 09:27
        Цитата: LSA57
        и цирк не уехал и клоуны на месте

        а кому сейчас легко request
        Partyzan
        1. LSA57 Сегодня, 09:38
          Цитата: Partyzan
          а кому сейчас легко

          вот именно
          LSA57
          1. Partyzan Сегодня, 09:47
            Цитата: LSA57
            вот именно

            дарвин вроде сто-то про труд говорил? может отправить их какой нибудь канал выкопать, или еще одно море?
            Partyzan
            1. LSA57 Сегодня, 09:56
              Цитата: Partyzan
              может отправить их какой нибудь канал выкопать, или еще одно море?

              они эти навыки на майданах растеряли. а вот мамонтов пасти... кликабельно
              LSA57
              1. LSA57 Сегодня, 09:57
                Цитата: LSA57
                кликабельно

                странно, раньше было....
                LSA57
              2. Partyzan Сегодня, 10:03
                Цитата: LSA57
                кликабельно

                а картинка не кликабельная laughing
                Partyzan
                1. LSA57 Сегодня, 10:35
                  Цитата: Partyzan
                  а картинка не кликабельная

                  выше я уже написал)
                  странно, раньше было....
                  LSA57
                  1. Partyzan Сегодня, 10:45
                    Цитата: LSA57
                    выше я уже написал)

                    увидел hi но задатки у них остались
                    Partyzan
      2. Смог Сегодня, 10:13
        Цитата: LSA57
        и цирк не уехал и клоуны на месте

        Смог
        1. LSA57 Сегодня, 10:39
          Цитата: Смог
          Смог

          это, чтоооо...
          LSA57
          1. Смог Сегодня, 12:23
            Цитата: LSA57
            это, чтоооо..

            Идиотизм, граничащий с маразмом это.
            А история - или просто идиотизм или маразм. Кому что нравится


            А вообще то
            Смог
    6. pvv113 Сегодня, 10:30
      Похоже клоуна хотят без подтанцовки оставить.
      Доброго утра!
      pvv113
      1. Джедай Сегодня, 10:36
        Взаимно! Михо и без кордебалета могЁт. lol
        Джедай
        1. pvv113 Сегодня, 10:38
          Этот может и могЁт, но корма без прикрытия - весьма уязвимое место
          pvv113
          1. Джедай Сегодня, 10:46
            Так усвоенные им западные "ценности" как раз и подразумевают легкодоступность филейной части. wassat
            Джедай
            1. pvv113 Сегодня, 10:51
              С этой точки зрения - согласен. Но его противник Педро тоже сторонник западных ценностей. Борьба может быть нешуточная, хотя пока, как ты говоришь, на уровне клоунады
              pvv113
          2. Partyzan Сегодня, 10:48
            Цитата: pvv113
            но корма без прикрытия - весьма уязвимое место

            у поросенка, то же не все сладко laughing
            Partyzan
            1. pvv113 Сегодня, 10:56
              Привет, Владимир! Это фотку тоже можно рассматривать двояко: в глазах Парашенки страх или надежда?
              pvv113
              1. Partyzan Сегодня, 10:59
                Цитата: pvv113
                в глазах Парашенки страх или надежда?

                ну это надо смотреть - нравится ему когда его имеют или нет, но поимеют точно laughing
                Partyzan
                1. pvv113 Сегодня, 11:01
                  Он же теперь тоже цэевропеец lol
                  pvv113
                  1. Partyzan Сегодня, 11:19
                    Цитата: pvv113
                    Он же теперь тоже цэевропеец lol

                    толерастный либераст lol
                    Partyzan
                    1. pvv113 Сегодня, 11:23
                      Это сейчас так алкоголиков называют? wink
                      pvv113
                      1. Partyzan Сегодня, 11:31
                        Цитата: pvv113
                        Это сейчас так алкоголиков называют?

                        а что еще пр него можно сказать, как то цензурные эпитеты закончились request
                        Partyzan
            2. Лелёк Сегодня, 12:10
              Цитата: Partyzan
              у поросенка, то же не все сладко


              Привет. Ой, не сладко, а совсем даже наоборот - жидко. Правосеки выделили ему на размышления 5 дней, а дальше обещали взять "решалово" в свои руки.
              Лелёк
  2. Михаил177 Сегодня, 09:03
    По сценарию Михо и К* должны пострадать от хохловластей. Для достоверности спектакля.
    Михаил177
  3. Ураган70 Сегодня, 09:06
    Цитата: штольц
    Этому, кацо, на Украине, что мёдом намазано? Его гонят отовсюду, из дверей,а он в окно, всё куда-то прётся. Надо бы на него АТО напустить.

    Думаете у него тоже еврейские корни? Тех вроде ото всюду гнали, а они без мыла, вазелина и проч. везде пролезали!
    Ураган70
  4. Ураган70 Сегодня, 09:07
    Цитата: сибиралт
    Следующим рейсом отправят и Мишико. Ему в Грузии петушатник давно заготовили.laughing

    Хотелось бы, но этого не будет. Он хозяину еще нужен...
    Ураган70
    1. Alex777 Сегодня, 10:13
      На Украине - все может быть. Организаторы новой бучи думали, что с Сааки какой-нибудь толк будет. Что людей сможет подтянуть, а по-ходу, кроме батальона Донбасс Бениного, никто там сидеть в холод не хочет. Вот и разделился "майдан" на гражданскую и военную части. И чем меньше будет гражданская, тем быстрее Сааку упакуют. Единственно чего не понимают - куда бы его отправить. Никто принимать не хочет. laughing
      Alex777
  5. APASUS Сегодня, 09:11
    Претенденты на звание "главного вора страны" поссорились? Демократия торжествует!
    Что то не слышно выступлений Госдепа,как так,ведь без них ни одна муха не имеет права на пролет
    APASUS
  6. XII легион Сегодня, 09:13
    Соратников Саакашвили выдворили из Украины

    В Грузию надо всех выслать
    И под суд - за 2008 год. Хотя бы - под грузинский суд для начала
    XII легион
  7. Горменгаст Сегодня, 09:49
    Воры депортировали соратников вора. Отлично! Демократия на марше. laughing
    Горменгаст
  8. федоров Сегодня, 09:55
    Граница Украины - ДЫРА ! только непонятно у кого в правительстве она диаметром больше.
    При Союзе пристрелили бы на месте ну или Мухтары разные загрызли бы.
    При Януковиче всех чеченов ,отсиживающихся тут , выслали нахрен. А теперь снова появляются... sad
    Нет, эту страну нужно лечить каленым железом, как и раньше при поляках,немцах. Получили на шару Страну...А умишком Бог обидел. Просрали ВСЕ - армию,флот,ЗЕМЛЮ..
    федоров
  9. АФЕНОГЕН Сегодня, 10:08
    Цитата: Барбулятор
    Цитата: штольц
    Его гонят отовсюду

    А что же лицо без гражданства, поднявшего новый майдан, опасаются выдворить в неньку Грузию? Или с кем-то особая договоренность есть? Ведь грузинское правительство не единожды выслало запросы на экстрадицию Саакашвили или боятся реакции на это действо из вашингтонского обкома? Странное государство с непредсказуемым будущим.

    О!!!!! Ащё 1"чужого"можно к лаптии припесать.
    АФЕНОГЕН
  10. Бывший комбат Сегодня, 10:14
    Похоже и этого наркота вышлют. Майдан провалил сам не подставился под пулю на майдане. Какой теперь от него прок? Как пить дать вышлют с молчаливого согласия пин.осни.
    Бывший комбат
  11. rotmistr60 Сегодня, 10:21
    о задержании и депортации в Грузию своих соратников

    Если поставить себя на место украинской власти, то решение и действия абсолютно правильные. К слову будет сказано, что и у нас давненько нужно кое кого депортировать лишив предварительно гражданства.
    rotmistr60
    1. Лелёк Сегодня, 12:26
      Цитата: rotmistr60
      Если поставить себя на место украинской власти


      Привет, Геннадий.
      Суть-то в том, что нынче в это "место" никто влезать и ввязываться не хочет. Пора "защиты демократии в Украине" медленно , но упорно уходит в "синий туман".
      Лелёк
  12. Ретвизан 8 Сегодня, 11:03
    Х ороший момент для П@р@ши чтобы свалить из этого дурдома, забрав награбленное барахло и гроши, а оголтелых оставить с их бардаком в стране, с опущенной экономикой, с набранными огромными кредитами, с гражданской войной!
    Ретвизан 8
  13. pvv113 Сегодня, 11:36
    Partyzan,
    Есть правила русской речи на производстве. Можно распространить на ВО wink
    pvv113
    1. LSA57 Сегодня, 11:52
      Цитата: pvv113
      Есть правила русской речи на производстве. Можно распространить на ВО

      если высказать всё сразу, вечный бан обеспечен
      LSA57
      1. pvv113 Сегодня, 11:58
        Поэтому и предлагается правая часть таблицы wink
        pvv113
        1. LSA57 Сегодня, 12:10
          Цитата: pvv113
          Поэтому и предлагается правая часть таблицы

          долго и банально
          LSA57
          1. pvv113 Сегодня, 12:21
            Согласен, зато не забанят wink
            pvv113
            1. LSA57 Сегодня, 12:43
              Цитата: pvv113
              Согласен, зато не забанят

              вообще то всё это шутка. а с другой стороны, если писать языком слева, уши завянут
              LSA57
    2. Лелёк Сегодня, 12:32
      Цитата: pvv113
      Можно распространить на ВО


      Привет. В полном произношении - это для "ЯП", а на "ВО" - ненасть. stop
      Лелёк
      1. pvv113 Сегодня, 12:34
        Доброго дня! Я только предложил, а дальше - на усмотрение wink
        pvv113
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