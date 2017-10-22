12:48 22 октября

МО РФ: коалиция разбомбила Ракку, как Дрезден в 1945-ом

В рамках операции по освобождению сирийской Ракки от террористов «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) погибли тысячи мирных граждан, передает ТАСС заявление представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.



Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками,
сказал Конашенков.


В настоящее время Вашингтон, Париж и Берлин «заявляют о срочном выделении миллионов долларов и евро якобы на восстановление мирной жизни в городе, в действительности стремясь поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и "коалиции", похоронивших в руинах Ракки тысячи "освобождаемых" от ИГ мирных жителей», отметил он.

Генерал обратил внимание на то, что ранее Франция, ФРГ и Британия отказывались направлять какую-либо гуманитарную помощь в Сирию.

На протяжении последних лет Россия многократно обращалась к США и европейским столицам – направить гумпомощь пострадавшим от войны жителям Сирии. Причем подготовили список населенных пунктов, где эта помощь нужна в первую очередь без деления сирийцев на "плохих" и "хороших". Всякий раз из Вашингтона, Берлина, Парижа и Лондона ответ был один: не можем и не будем,
сказал он.

Конашенков отметил также, что «бравурные заявления официальных представителей администрации США о "выдающейся победе" над ИГ в Ракке вызывают недоумение».

Он, в частности, напомнил о заявлении госсекретаря Рекса Тиллерсона, в котором указывалось, что «освобождение Ракки – это критически важный этап в нашей глобальной борьбе с ИГ». А до этого в Вашингтоне заявили, что возглавляемая США коалиция совместно с отрядами «Сил демократической Сирии» и иракской правительственной армией освободили более 87% территории Ирака и САР.

В представлении Вашингтона ИГ контролировал в Сирии только Ракку, – провинциальный город, где до войны проживало около 200 тыс. человек, а к началу пятимесячной операции коалиции по ее освобождению, – не более 45 тысяч,
сказал представитель Минобороны.

Для сравнения: Дейр-эз-Зор с обширными пригородами у реки Евфрат до войны населяло более 500 тыс. человек, а освободили всю эту территорию сирийские войска при поддержке ВКС России за 10 дней,
добавил генерал.

И в отличие от разрушенной бомбардировками Ракки, Дейр-эз-Зор сейчас ежедневно принимает тысячи возвращающихся в свои дома жителей и восстанавливает мирную жизнь, подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, за два года при поддержке ВКС РФ в Сирии был освобождено от ИГ 87,4 % территории страны.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 54

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  1. volodya Сегодня, 10:23
    По другому неумеют! Только ковровые бомбардировки!
    volodya
    1. dorz Сегодня, 10:25
      Возле Ракки большие месторождения нефти, люди никого не волнуют.
      dorz
      1. bagr69 Сегодня, 10:31
        Всем воздастся по заслугам и за Дрезден, и за Хиросиму с Нагасаки, и за Ракку!
        bagr69
        1. Перейра Сегодня, 10:34
          Пока что никому и ни за что из перечисленного не воздалось.
          Перейра
          1. To be or not to be Сегодня, 11:14
            Потому что те кто заказывает музыку всегда остаются в тени .
            Борьба всегда шла и идет с ТЕНЯМИ.. а не с теми от кого эти тени..
            То же самое показано в классике -Сражаться (воевать) с ветряными мельницами Бороться с воображаемыми врагами; бесцельно тратя силы По эпизоду в романе М. Сервантеса "Дон-Кихот" (1605 - 1614), герой которого сражался с ветряными мельницами, думая, что борется с великанами.
            Зло над происходящим И только его зловещая тень падает на разрушенные города
            Бороться со следствием и тем более поводами . оставляя причины без внимания, -бороться с"ветряными мельницами ."..Причина в системе власти на земле
            To be or not to be
          2. bagr69 Сегодня, 11:58
            Есть старая русская пословица: "Сколько веревочке не виться, конец все равно придет".
            Так что будем действовать упрямо и методично, не обращая внимания на истерики, и все получится. Только трибунал не в Нюрнберге на сей раз надо проводить а у нас, под нашим руководством.
            bagr69
            1. Перейра Сегодня, 12:45
              Так что будем действовать упрямо и методично, не обращая внимания на истерики,
              Цитата: bagr69
              Так что будем действовать упрямо и методично, не обращая внимания на истерики,

              Начинайте действовать прямо сегодня.
              Перейра
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:30
      Цитата: volodya
      По другому неумеют! Только ковровые бомбардировки!

      Всегда так было у них...Это наши ,обычно город должен быть цел, не смотря на потери (когда европу освобождали ) ..
      Грозный правда расфигачили вчистую, потому что достали .. negative
      ОТДЕЛ
      1. СЕРЖ ант Сегодня, 10:54
        Пусть цинично прозвучит,но так целесообразней для своей армии,чем солдат тыщщами класть в уличных боях.
        СЕРЖ ант
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 11:53
          Цитата: СЕРЖ ант
          Пусть цинично прозвучит,но так целесообразней для своей армии,чем солдат тыщщами класть в уличных боях.

          А еще лучше не своих...Пока в России учимся этому и не плохо! soldier
          У нас огромные потери в 90-х были и каждый солдат должен быть на вес золота в нынешней обстановке в мире! Дай Бог ,чтобы так и было всегда...
          ОТДЕЛ
    3. сибиралт Сегодня, 10:33
      Совсем недавно Конашенков говорил, что САА освободила более 90 % и у ИГ осталось не более 8% территории Сирии, а сейчас 87 и 13 соответственно. Интересно, кто там считает эти проценты? recourse
      сибиралт
    4. RASKAT Сегодня, 10:37
      Причем с 45 года толком ничего не изменилось в тактике. Все что горит зажигают зажигательными боеприпасами. Потом сплошные бомбардировки.
      что сказать. angry
      RASKAT
    5. vovanpain Сегодня, 11:05
      Вот так и освобождают воены мирное население,закапывая его под бомбежками мрази.В Мосуле точно такая же картина.
      «бравурные заявления официальных представителей администрации США о "выдающейся победе" над ИГ в Ракке вызывают недоумение»

      Правильнее сказать презрение,как делить трофеи они тут как тут,самые первые и орут-за нами не занимать,воены блин.
      vovanpain
    6. Караул73 Сегодня, 11:08
      А Россия умеет? Чечню вспомните. Так это была своя земля, а что уж про амеров говорить. Им сирийцев не жалко.
      Караул73
  2. Джедай Сегодня, 10:25
    Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками,
    сказал Конашенков.

    Очень меткое сравнение.
    На протяжении последних лет Россия многократно обращалась к США и европейским столицам – направить гумпомощь пострадавшим от войны жителям Сирии. Причем подготовили список населенных пунктов, где эта помощь нужна в первую очередь без деления сирийцев на "плохих" и "хороших". Всякий раз из Вашингтона, Берлина, Парижа и Лондона ответ был один: не можем и не будем

    Конечно "не можем и не будем", ведь в списке были населённые пункты, освобождённые армией САР при поддержке российских ВКС. Зато на Ракку, которую коалиция сровняла с землёй - уже. Логика проста : почему мы должны помогать, если мы там не отметились? "Цивилизованный" западный мир, однако. am
    Джедай
  3. pvv113 Сегодня, 10:26
    Ну вот и в Ракку пришла демократия
    pvv113
    1. zivXP Сегодня, 10:40
      В свете последний курдских событий, как то бумается что Ракку курды все же отдадут Асаду. Еще немного политического прессинга и у курдов не будет иного выхода.
      zivXP
      1. pvv113 Сегодня, 10:44
        Сейчас главная задача - уничтожение ИГИЛ. В этом у Асада и курдов общая цель.
        pvv113
        1. Partyzan Сегодня, 10:56
          Цитата: pvv113
          Сейчас главная задача - уничтожение ИГИЛ. В этом у Асада и курдов общая цель.

          но не у американцев
          Partyzan
          1. pvv113 Сегодня, 11:00
            Со слезами на глазах штаты наблюдают гибель своего детища wink
            pvv113
            1. Partyzan Сегодня, 11:13
              Цитата: pvv113
              Со слезами на глазах штаты наблюдают гибель своего детища wink

              абыдно да?
              Partyzan
              1. pvv113 Сегодня, 11:15
                Конечно обидно - столько финансов потрачено, а цель не достигнута
                pvv113
                1. Partyzan Сегодня, 11:18
                  Цитата: pvv113
                  Конечно обидно - столько финансов потрачено, а цель не достигнута

                  еще на печатают, бумаги хватит
                  Partyzan
                  1. pvv113 Сегодня, 11:21
                    Как бы печатный станок не перегрелся
                    pvv113
                    1. Partyzan Сегодня, 11:26
                      Цитата: pvv113
                      Как бы печатный станок не перегрелся

                      это счетная машина, а у них laughing
                      Partyzan
                      1. pvv113 Сегодня, 11:29
                        Мне кажется, что недолго им осталось, рухнут и за собой хвосты потянут
                        pvv113
                      2. Partyzan Сегодня, 11:33
                        Мне кажется, что недолго им осталось, рухнут и за собой хвосты потянут
                        потяянут и еще как потянут
                        Partyzan
                2. volodya Сегодня, 11:25
                  Цитата: pvv113
                  Конечно обидно - столько финансов потрачено, а цель не достигнута

                  volodya
                  1. pvv113 Сегодня, 11:27
                    Родителю тяжело наблюдать смерть своего детеныша wink
                    pvv113
  4. rotmistr60 Сегодня, 10:38
    Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками,

    Время идет, а тактика англосаксов по уничтожению городов и мирного населения остается прежней. Это было и в корейскую, и во вьетнамскую войну, это наблюдалось в Югославии...
    rotmistr60
  5. урман Сегодня, 10:38
    Интересно что насчёт этого скажет, на очередном ток шоу, бум-бом, вытаращив глаза,
    урман
    1. pvv113 Сегодня, 10:39
      Скажет, что местные жители сами виноваты
      pvv113
      1. урман Сегодня, 12:14
        Это однозначно .
        урман
        1. pvv113 Сегодня, 12:23
          Цитата: урман
          Это однозначно .

          У англосаксов так принято
          pvv113
  6. saturn.mmm Сегодня, 10:43
    Осталось только попросить Россию о помощи в каком либо вопросе и обвинить ее в разрушении Ракки и уничтожении иракского народа.
    saturn.mmm
  7. voyaka uh Сегодня, 10:47
    Алеппо точно так же выглядит. Его разнесла с воздуха
    сирийская авиация.
    Ракка была столицей ИГИЛ. Столицу и обороняли они особенно упорно.
    И без жестких бомбежек не получилось.
    voyaka uh
    1. Deck Сегодня, 11:35
      Если бомбит ВКС все выглядит гораздо лучше wink





      Все восстановим! За счёт пенсионеров, в том числе военных.
      Deck
    2. volodya Сегодня, 12:20
      Цитата: voyaka uh
      И без жестких бомбежек не получилось.

      А где у них получалось без жёстких бомбежек?Может в Югославии?
      volodya
    3. saturn.mmm Сегодня, 12:37
      Цитата: voyaka uh
      Алеппо точно так же выглядит. Его разнесла с воздуха
      сирийская авиация.

      Вот о чем я и говорю, обвинят Россию или Сирию. Про Алеппо я и намекал в своем посте выше, кто разбомбил Алеппо уже разбирали на ВО. Сводки почитайте за 2013-2014 год, уже надоело материалы израильтянам вылаживать через каждые три месяца.
      saturn.mmm
  8. HMR333 Сегодня, 10:49
    они хотели приписать себе эту победу и решили что не успеют и раздолбали все и вся! гнать их в шею от туда! и судить нужно тех кто такие приказы отдавал!
    HMR333
  9. федоров Сегодня, 10:49
    Конашенковут я верю, хоть он и заперт в исказываниях Кремля.
    Но и ВВП я верю, все сказал,разьяснил , не постеснялся, молодец.
    Тем более там сын служит моего товарища. Информация сходится.
    федоров
  10. nmaxxen Сегодня, 10:55
    Никакого сравнения:
    В Ракке какие никакие , но комбатанты были.
    Дрезден же был мирный город.
    Бомбардировка Дрездена останется несмываемым кровавым пятном на америке и англии,подобно Хиросиме и Нагасаки.
    nmaxxen
    1. voyaka uh Сегодня, 11:56
      "Дрезден же был мирный город"///

      Не скажите... Дрезден в 44-45 годах стали называть в Германии
      "СС город". Потому что в него (туда не доставали английские бомберы)
      перебрались постепенно все учереждения Национал-Социалистической партии, СС,
      других нацистских гражданских институтов власти. Бежали из других городов, которые бомбили.
      И снимали квартиры и оффисы в Дрездене.
      Так что процент нацистских преступников, умерших там в пожарах, довольно высок.
      voyaka uh
      1. serkhan Сегодня, 12:27
        Так что процент нацистских преступников, умерших там в пожарах, довольно высок

        как и уровень цинизма в вас...
        serkhan
  11. Livonetc Сегодня, 11:01
    Цитата: voyaka uh
    Алеппо точно так же выглядит. Его разнесла с воздуха
    сирийская авиация.
    Ракка была столицей ИГИЛ. Столицу и обороняли они особенно упорно.
    И без жестких бомбежек не получилось.

    Алеппо разнесли по большей части черные твари которые массово утюжили его газовыми балонами со взрывчаткой.
    А разрушенное восстановим.
    Полюбуйтесь на Грозный не поленитесь.
    А вот то что уничтожали американцы восстанавливают всегда другие или не всстанавливают вообще когда американцы там остаются.
    Вы почмюитайте что мделали в Афганистане шурави а что американцы.
    Опять же не поленитесь.
    Вернемся к Алеппо.
    Там вовсю идет восстановление поступает гуманитарная помощь, медицинская помощь открываются школы.
    Во время операции по освобождению на регулярной основе проводилось прекращение огня и централизованная эвакуация населения.
    Черные этому активно препятствовали.
    Кстати все эти акции транслировались в он дайн режиме.
    Так что не надо сравнивать несравнимое.
    Американци в 20 веке закрепили за собой репутацию беспринципеых убийц и в 21 веке продолжают в том же духе.
    Livonetc
    1. voyaka uh Сегодня, 11:42
      "Там вовсю идет восстановление поступает гуманитарная помощь,
      медицинская помощь открываются школы"///

      Отлично! good И разрушенный Грозный восстановили. И Ракку восстановят со временем. Будет мирный город без ИГИЛ, как и Грозный - без боевиков.
      voyaka uh
    2. voyaka uh Сегодня, 12:01
      "Алеппо разнесли по большей части черные твари "///

      Неужели Вы не в курсе, что ИГИЛ в городе Алеппо не было вообще? belay
      Я разъясню. ИХИЛ жестоко конкурирует в Аль-Кайдой. Попросту
      уничтожал их. Поэтому Нусра (куда перешла часть Аль-Кайды) не
      пустила ИГИЛ в Алеппо. И остальные боевики (местные жители)
      тоже не допускали их проникновение в город или создание ячеек.
      voyaka uh
    3. Deck Сегодня, 12:10
      Замечательно почитать комментарии в соседней ветке ВО : https://topwar.ru/127834-london-vydelil-pf10-mln-
      na-okazanie-pomoschi-naseleniyu-rakki.html

      Любой факт можно подогнать под свои взгляды. И бомбят неправильно и восстанавливают не так. Все не по нашему laughing
      Deck
  12. burigaz2010 Сегодня, 11:08
    Модераторы опять тему про евреев закрыли!!!! Там 408 комментариев, вам че на это просто забить? Ау ау ау
    burigaz2010
  13. CooL_SnipeR Сегодня, 11:14
    Теперь там можно высадку на луну снимать наверное... все усеено воронками и пылью. А не на марс они же вроде собирались
    CooL_SnipeR
  14. федоров Сегодня, 11:16
    Дрезден же был мирный город

    И Ковентри как бы был . Островитяне тут не соврут.
    федоров
    1. nmaxxen Сегодня, 11:28
      Был.. и что?
      После этого можно целенаправленно убивать мирных жителей сотнями тысяч?
      Обвинение сша и англии в военных преступлениях , не снимает ответственности с нацистских
      палачей, так же как и наоборот.
      Есть дурачки которые этого не понимают, а есть подленькие провокаторы пишущие ради блуда и флуда.
      nmaxxen
    2. Ил-18 Сегодня, 12:38
      Гражданин Федоров, не откажите в любезности объяснить, что означают термины "мирный город" и "немирный город".
      Ил-18
  15. pvv113 Сегодня, 12:22
    Partyzan,
    Унесет, как в канализацию wink
    pvv113
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