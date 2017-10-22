МО РФ: коалиция разбомбила Ракку, как Дрезден в 1945-ом
В рамках операции по освобождению сирийской Ракки от террористов «Исламского государства» (ИГ, группировка запрещена в РФ) погибли тысячи мирных граждан, передает ТАСС заявление представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.
В настоящее время Вашингтон, Париж и Берлин «заявляют о срочном выделении миллионов долларов и евро якобы на восстановление мирной жизни в городе, в действительности стремясь поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и "коалиции", похоронивших в руинах Ракки тысячи "освобождаемых" от ИГ мирных жителей», отметил он.
Генерал обратил внимание на то, что ранее Франция, ФРГ и Британия отказывались направлять какую-либо гуманитарную помощь в Сирию.
Конашенков отметил также, что «бравурные заявления официальных представителей администрации США о "выдающейся победе" над ИГ в Ракке вызывают недоумение».
Он, в частности, напомнил о заявлении госсекретаря Рекса Тиллерсона, в котором указывалось, что «освобождение Ракки – это критически важный этап в нашей глобальной борьбе с ИГ». А до этого в Вашингтоне заявили, что возглавляемая США коалиция совместно с отрядами «Сил демократической Сирии» и иракской правительственной армией освободили более 87% территории Ирака и САР.
И в отличие от разрушенной бомбардировками Ракки, Дейр-эз-Зор сейчас ежедневно принимает тысячи возвращающихся в свои дома жителей и восстанавливает мирную жизнь, подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, за два года при поддержке ВКС РФ в Сирии был освобождено от ИГ 87,4 % территории страны.
Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками,сказал Конашенков.
В настоящее время Вашингтон, Париж и Берлин «заявляют о срочном выделении миллионов долларов и евро якобы на восстановление мирной жизни в городе, в действительности стремясь поскорее замести следы варварских бомбардировок авиации США и "коалиции", похоронивших в руинах Ракки тысячи "освобождаемых" от ИГ мирных жителей», отметил он.
Генерал обратил внимание на то, что ранее Франция, ФРГ и Британия отказывались направлять какую-либо гуманитарную помощь в Сирию.
На протяжении последних лет Россия многократно обращалась к США и европейским столицам – направить гумпомощь пострадавшим от войны жителям Сирии. Причем подготовили список населенных пунктов, где эта помощь нужна в первую очередь без деления сирийцев на "плохих" и "хороших". Всякий раз из Вашингтона, Берлина, Парижа и Лондона ответ был один: не можем и не будем,сказал он.
Конашенков отметил также, что «бравурные заявления официальных представителей администрации США о "выдающейся победе" над ИГ в Ракке вызывают недоумение».
Он, в частности, напомнил о заявлении госсекретаря Рекса Тиллерсона, в котором указывалось, что «освобождение Ракки – это критически важный этап в нашей глобальной борьбе с ИГ». А до этого в Вашингтоне заявили, что возглавляемая США коалиция совместно с отрядами «Сил демократической Сирии» и иракской правительственной армией освободили более 87% территории Ирака и САР.
В представлении Вашингтона ИГ контролировал в Сирии только Ракку, – провинциальный город, где до войны проживало около 200 тыс. человек, а к началу пятимесячной операции коалиции по ее освобождению, – не более 45 тысяч,сказал представитель Минобороны.
Для сравнения: Дейр-эз-Зор с обширными пригородами у реки Евфрат до войны населяло более 500 тыс. человек, а освободили всю эту территорию сирийские войска при поддержке ВКС России за 10 дней,добавил генерал.
И в отличие от разрушенной бомбардировками Ракки, Дейр-эз-Зор сейчас ежедневно принимает тысячи возвращающихся в свои дома жителей и восстанавливает мирную жизнь, подчеркнул он.
Как сообщалось ранее, за два года при поддержке ВКС РФ в Сирии был освобождено от ИГ 87,4 % территории страны.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти