МО РФ: коалиция разбомбила Ракку, как Дрезден в 1945-ом

Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с земли англо-американскими бомбардировками,

На протяжении последних лет Россия многократно обращалась к США и европейским столицам – направить гумпомощь пострадавшим от войны жителям Сирии. Причем подготовили список населенных пунктов, где эта помощь нужна в первую очередь без деления сирийцев на "плохих" и "хороших". Всякий раз из Вашингтона, Берлина, Парижа и Лондона ответ был один: не можем и не будем,

В представлении Вашингтона ИГ контролировал в Сирии только Ракку, – провинциальный город, где до войны проживало около 200 тыс. человек, а к началу пятимесячной операции коалиции по ее освобождению, – не более 45 тысяч,

Для сравнения: Дейр-эз-Зор с обширными пригородами у реки Евфрат до войны населяло более 500 тыс. человек, а освободили всю эту территорию сирийские войска при поддержке ВКС России за 10 дней,