Яков Кедми: Сирийская батарея получила огня Сегодня, 10:23 Атака на израильский самолет сирийских ПВО была провокацией с целью столкнуть российских и израильских военных в день прибытия в Израиль Сергея Шойгу. Но не получилось. 2 Яков Кедми рассказал, чем закончится удар по Северной Корее Неизвестные страницы обороны Севастополя: 35-ая береговая батарея Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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