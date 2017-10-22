12:50 22 октября

Яков Кедми: Сирийская батарея получила огня

Атака на израильский самолет сирийских ПВО была провокацией с целью столкнуть российских и израильских ‎военных в день прибытия в Израиль Сергея Шойгу. Но не получилось.




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Комментарии 2

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  1. Какой-то Компот Сегодня, 10:41
    Атака на израильский самолет сирийских ПВО была провокацией с целью столкнуть российских и израильских ‎военных в день прибытия в Израиль Сергея Шойгу.

    Какой коварный замысел
    Какой-то Компот
  2. Ураган70 Сегодня, 11:04
    Ага...а мы думаем в чем тут дело? А оно вона как!!!
    Ураган70
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