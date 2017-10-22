12:44 22 октября

Летчик испытатель рассказал о достоинствах нового Ми-28УБ

Новая модификация вертолета «Ночной охотник» имеет двойное управление и может видеть цели за природными преградами.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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  1. san4es Сегодня, 10:31

    ЛТХ:
    Модификация Ми-28УБ
    Диаметр несущего винта, м 17.20
    Диаметр рулевого винта, м 3.85
    Длина,м 17.01
    Высота ,м 3.82
    Масса, кг
    пустого 7900
    нормальная взлетная 10900
    максимальная взлетная 12100
    Внутренние топливо, л 1500
    ПТБ 4 х 500
    Тип двигателя 2 ГТД ВК-2500-2
    Мощность, кВт 2 х 1660
    Максимальная скорость, км/ч 300
    Крейсерская скорость, км/ч 270
    Перегоночная дальность, км 1087
    Практическая дальность, км 450
    Скороподъемность, м/мин 816
    Практический потолок, м 5000
    Статический потолок, м 3600
    Экипаж, чел 2
    Вооружение: одна 30-мм пушка 2А42 с 300 патронами
    Боевая нагрузка - 1605 кг на 4 узлах подвески:
    4х4 ПТУР Штурм или Атака-В и
    2 ПУ УВ-20-57 20х55-мм или УВ-20-80 20х80-мм НУР или
    2 ПУ с 130-мм НУР
    Возможна установка 2х2 УР воздух-воздух Р-60,
    контейнеры с 23-мм пушками или 30-мм гранатометами
    или 12.7-мм или 7.62-мм пулеметами, или 500-кг бомбы,
    или постановщики мин
    по крыльями - 16 ПТУР Вихрь
    san4es
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