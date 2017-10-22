Летчик испытатель рассказал о достоинствах нового Ми-28УБ Сегодня, 10:26 Новая модификация вертолета «Ночной охотник» имеет двойное управление и может видеть цели за природными преградами. 3 Неземная красота «Аллигатора» "Летающий танк" вертолет Ми-28Н Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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