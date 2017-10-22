МИД Франции поддержал проведение досрочных выборов в Каталонии

Мариано Рахой (председатель правительства Испании) объявил о выборах в Каталонии в самые кратчайшие сроки. Я надеюсь, что они позволят прояснить ситуацию и найти путь конструктивного диалога,

Что важно для меня в этом вопросе, так это то, что существует правовое государство, принципы которого должны соблюдаться и которое должно быть главным ориентиром в европейском строительстве. Как только происходит выход из конституционных рамок внутри стран союза (ЕС), есть риск оказаться в ситуации опасного распада,