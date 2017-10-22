12:48 22 октября

МИД Франции поддержал проведение досрочных выборов в Каталонии

Досрочные выборы в Каталонии позволят прояснить ситуацию в регионе и встать на путь конструктивного диалога, передает ТАСС заявление главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.



Мариано Рахой (председатель правительства Испании) объявил о выборах в Каталонии в самые кратчайшие сроки. Я надеюсь, что они позволят прояснить ситуацию и найти путь конструктивного диалога,
сказал Ле Дриан изданию Journal du Dimanche.


Что важно для меня в этом вопросе, так это то, что существует правовое государство, принципы которого должны соблюдаться и которое должно быть главным ориентиром в европейском строительстве. Как только происходит выход из конституционных рамок внутри стран союза (ЕС), есть риск оказаться в ситуации опасного распада,
добавил он.

Ранее Рахой заявил, что запускает 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась. С ее помощью Мадрид намерен освободить от должностей членов каталонского правительства – в частности главу Каталонии Карлеса Пучдемона, его заместителя Ориола Жункераса и руководителей департаментов регионального правительства, а также лишить регион автономии, подчинив его напрямую центральным властям.

Выборы планируется провести в течение полугода.

Напомним, 1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава страны. В нем приняли участие 2,28 млн. из 5,31 млн. имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников референдума высказались за независимость. В Мадриде этот референдум назвали нелегитимным и отказались принимать его результаты.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. Тралл Сегодня, 10:56
    Это не ваше собачье дело, лягушатники!
    Тралл
    1. СЕРЖ ант Сегодня, 10:58
      Вот именно,у них самих куски страны хотят отделиться,а они сепаров Испанских поддерживают. laughing laughing laughing Где логика?
      СЕРЖ ант
    2. donavi49 Сегодня, 10:58
      Они граничащее государство и в одном блоке. По факту Каталония сдулась без боя. Ее никто не поддержал.
      donavi49
      1. Zibelew Сегодня, 11:02
        "Всякая революцию лишь тогда чего-то стоит, если умеет себя защитить", - В.И.Ленин (Октябрьские Тезисы). Каталонцы только спровоцировали Мадрид.
        Zibelew
      2. Соломон Кейн Сегодня, 11:10
        По факту Каталония сдулась без боя

        Невмешательство полосатых - результат на лицо...
        А вообще, конечно жесть - судьба страны и народа зависит от геополитических интересов чуваков из-за океана....
        Соломон Кейн
        1. donavi49 Сегодня, 11:23
          Полосатые кинули Курдов Барзани. Каталонцам они изначально ничего не обещали.
          donavi49
        2. Partyzan Сегодня, 11:38
          Цитата: Соломон Кейн
          По факту Каталония сдулась без боя

          Невмешательство полосатых - результат на лицо...
          А вообще, конечно жесть - судьба страны и народа зависит от геополитических интересов чуваков из-за океана....
          Partyzan
    3. vovanpain Сегодня, 11:12
      Цитата: Тралл
      Что важно для меня в этом вопросе, так это то, что существует правовое государство, принципы которого должны соблюдаться и которое должно быть главным ориентиром в европейском строительстве

      Это ты на тот свет Каддафи передай через блюдечко,как вы долги не хотели отдавать,демократоры блин. yes
      vovanpain
      1. СЕРЖ ант Сегодня, 11:16
        Тут слух прошёл,что День Ангела у кого-то?Я старый солдат,и не знаю слов любви,так что держи вот от нашей Семьи-Здоровья Тебе-остальное пыль... hi hi hi
        СЕРЖ ант
        1. vovanpain Сегодня, 11:26
          Цитата: СЕРЖ ант
          Здоровья Тебе-остальное пыль...

          Спасибо Алесий Юриевич! drinks hi И тебе такого же здоровья и благополучия желаю.Спасибо огромное! drinks hi
          vovanpain
      2. Соломон Кейн Сегодня, 11:47
        Володя! С Днем рождения!
        Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!!!!
        Соломон Кейн
        1. vovanpain Сегодня, 12:00
          Цитата: Соломон Кейн
          Володя! С Днем рождения!
          Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!!!!

          Спасибо Огромное Константин! hi drinks drinks hi И тебе того же! drinks drinks drinks hi
          vovanpain
      3. LSA57 Сегодня, 12:08
        Цитата: vovanpain
        Володя! С Днем рождения!
        Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!!

        Присоединяюсь drinks
        LSA57
    4. askort154 Сегодня, 11:57
      Тралл.....Это не ваше собачье дело, лягушатники!

      Смотря под каким ракурсом. Каталония полностью граничит с Францией.Естественно, там взаимные проникновения, и в быту, и в культуре. yes
      askort154
  2. Egorovich Сегодня, 11:06
    Других учить всегда гораздо легче, чем у себя в стране решать какие то проблемы.
    Egorovich
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:19
    Франция Макрона в отличии от Франции Олланда - в каждой бочке затычка. Вот только маячить при каждой политической ситуации и высказывать свое "экспертное" мнение не значит быть игроком, от которого что-то зависит.
    rotmistr60
    1. Partyzan Сегодня, 11:50
      Цитата: rotmistr60
      Франция Макрона в отличии от Франции Олланда - в каждой бочке затычка. Вот только маячить при каждой политической ситуации и высказывать свое "экспертное" мнение не значит быть игроком, от которого что-то зависит.

      а что может зависеть от водителя recourse
      Partyzan
    2. askort154 Сегодня, 12:24
      rotmistr60......Франция Макрона в отличии от Франции Олланда - в каждой бочке затычка


      А кем был Олланд ?..... Сливным краном?! wink
      askort154
  4. afrikanez Сегодня, 11:27
    Во, что бы то ни стало пытаются сохранить единство ЕС, всеми правдами и неправдами. Вот и получается, что союза как такого и нет вовсе, сплошь и рядом "принудиловка"
    afrikanez
  5. Dashout Сегодня, 11:37
    Назначили перевыборы... но ведь каталонцы могут и не прийти на голосование и тогда выборы сорутся.. Или там нет порога минимальной явки?
    Dashout
  6. ОТДЕЛ Сегодня, 11:40
    Развал ЕС близок и НАТО тоже ...Отличная работа Владимир Владимирович!
    Отомстим падлам за развал СССР!
    ОТДЕЛ
  7. Карен Сегодня, 12:32
    Владимир, с днём рождения!!!
    Набеюсь, твой ТТ с фото пригодится мочить врагов народа...
    Карен
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