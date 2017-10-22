МИД Франции поддержал проведение досрочных выборов в Каталонии
Досрочные выборы в Каталонии позволят прояснить ситуацию в регионе и встать на путь конструктивного диалога, передает ТАСС заявление главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана.
Ранее Рахой заявил, что запускает 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась. С ее помощью Мадрид намерен освободить от должностей членов каталонского правительства – в частности главу Каталонии Карлеса Пучдемона, его заместителя Ориола Жункераса и руководителей департаментов регионального правительства, а также лишить регион автономии, подчинив его напрямую центральным властям.
Выборы планируется провести в течение полугода.
Напомним, 1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава страны. В нем приняли участие 2,28 млн. из 5,31 млн. имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников референдума высказались за независимость. В Мадриде этот референдум назвали нелегитимным и отказались принимать его результаты.
Мариано Рахой (председатель правительства Испании) объявил о выборах в Каталонии в самые кратчайшие сроки. Я надеюсь, что они позволят прояснить ситуацию и найти путь конструктивного диалога,сказал Ле Дриан изданию Journal du Dimanche.
Что важно для меня в этом вопросе, так это то, что существует правовое государство, принципы которого должны соблюдаться и которое должно быть главным ориентиром в европейском строительстве. Как только происходит выход из конституционных рамок внутри стран союза (ЕС), есть риск оказаться в ситуации опасного распада,добавил он.
Ранее Рахой заявил, что запускает 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась. С ее помощью Мадрид намерен освободить от должностей членов каталонского правительства – в частности главу Каталонии Карлеса Пучдемона, его заместителя Ориола Жункераса и руководителей департаментов регионального правительства, а также лишить регион автономии, подчинив его напрямую центральным властям.
Выборы планируется провести в течение полугода.
Напомним, 1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава страны. В нем приняли участие 2,28 млн. из 5,31 млн. имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников референдума высказались за независимость. В Мадриде этот референдум назвали нелегитимным и отказались принимать его результаты.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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