О «преданных союзниках» России

Упрёк встречается такой типовой, что, дескать, Россия не спасла своего союзника Сербию от натовских бомбёжек — и как ей после этого можно верить? Для человека, немного знающего историю 20-го века, этот упрёк не может не прозвучать как откровенный абсурд. Просто надо очень вежливо и настойчиво спросить себя: а когда, собственно говоря, Сербия была союзником России? То есть когда Сербия не «просила о помощи», а что-то предлагала? И когда Сербия была ориентирована на Россию?Если что, то во время Второй мировой сербы вспомнили о России только тогда, когда немецкие дивизии были готовы вторгнуться на территорию Югославии, но не раньше. В ходе Второй мировой сербское партизанское руководство было ориентировано прежде всего на англосаксов, но никак не на Сталина. То есть там уже в ходе партизанской войны всё было «не так однозначно». Сказать при этом, что янки и томми изо всех сил поддерживали Тито, было бы откровенным преувеличением.Известна послевоенная история разрыва с СССР и переориентации на Запад: якобы Сталин хотел поработить свободолюбивые народы Югославии, но здесь вам не тут… И все озвучивают эту и только эту версию: о плохом агрессоре Сталине и героическом и свободолюбивом (сребролюбивом?) Тито. И эта самая версия о «попытке рейдерского захвата» является, по сути дела, общепризнанной, и никто даже не пытается возражать и ставить её под сомнение. А где доказательства? А доказательства проводятся «от противного»: раз Тито жёстко арестовал всех просоветски настроенных товарищей внутри страны, то это неспроста, и это было спасением.Горькая сермяжная правда же заключалась в том, что Югославия не желала входить в советскую зону влияния. Полностью и категорически. Тут у них присутствовал своего рода «общенациональный консенсус». И югославы в целом, и сербы в частности смотрели на Запад и только на Запад (на ту же Германию), но никак не на нищий СССР. И все последующие годы и десятилетия наблюдалась чёткая прозападная ориентация и никаких колебаний тут не было. Не интересовались сербы все послевоенные десятилетия, чем там живёт Россия и какие у неё проблемы/тревоги!Полный «игнор» и полная евроориентация. Я не сказал, что это плохо, и я не сказал, что сербы нам были что-то должны. Но факт имел место. Никакой «просоветско/прорусской» оппозиции, никаких «внезапных рывков на восток» не наблюдалось. Тито был одним из отцов Движения неприсоединения. Якобы нейтрал… получающий бонусы с обеих сторон.О русских сербы вспомнили как раз после распада СССР. Когда их в свою очередь начали зажимать и прижимать. За что? Югославия была благополучной евроориентированной демократической страной.более цивилизованной и европейской, чем та же современная нам Украина. И тем не менее Югославия «пошла под нож». Чехословаки не сопротивлялись, и произошло мирное разделение на Чехию и Словакию. А сербы упёрлись. И была война, кровавая и жестокая, в которой обвинили именно сербов. А русских обвинили в том, что они не спасли Югославию.Я упорно пытаюсь понять, а почему именно русские должны были ту самую Югославию спасать? С какого-такого перепуга? Югославия была суверенным государством, и её правители сами решали с кем дружить. И дружили они отнюдь не с Россией. А вот когда на них посыпались натовские бомбы, вот тогда… тогда взыграло ретивое, и они вспомнили про православное братство двух народов.Злорадство? Да нет, нетзлорадства, и быть не может. За что боролись… Просто хотелось отметить, что югославское руководство не сочло нужным вступать с Россией в союзнические отношения, более того, в конце 40-х годов эти отношения целенаправленно и жёстко разрывались (мне кажется, не без подсказки наших зарубежных «партнёров»). Западу категорически не нужна была Югославия в ОВД, и они своего добились.И через 40 лет последовали результаты данного геополитического решения. И не надо отделять одно от другого (разрыв с СССР от натовских бомбёжек). А так, здорово получается: плохая Россия хотела лишить свободы Югославию при Сталине и не спасла при Ельцине. И там и там виновата Россия, а Запад весь в белом. Распределение ролей только какое-то странное, и совсем не понятно, что мешало югославам дружить с СССР, в то время как Советская Армия стояла прямо-таки в Венгрии?Они хотели спасти свой суверенитет? Ну так они его и спасли! После признания Косово «международным сообществом» это стало абсолютно ясно. Чтобы вместе победить, надо, прежде всего, с самого начала быть на одной стороне.Также встречается упоминание о «неспасённой Ливии». Встречный вопрос будет примерно такой же: а почему именно мы должны были её спасать? У нас там были военные базы? Муамар Каддафи отстаивал прежде всего российские бизнес-интересы в Ливии? Нет, это не приглашение «поскандалить», а просто прямые и честные вопросы к тем, кто обвиняет нас в «неспасении». В чём был прямой и конкретный интерес Москвы «вытягивать» режим Каддафи? Китайские бизнес-интересы там были не в пример серьёзней. Почему Пекин не спас Каддафи, можно поинтересоваться?То есть нам периодически с придыханием рассказывают, какая Китай супердержава. Со значением, поднимая вверх указательный палец, дескать: смотрите и учитесь… Но почему Китай не спас Ливийскую Джамахирию? И даже это сделать не попытался? Основные бизнес-интересы в Ливии были именно у Китая, но никак не у России. Не так всё просто, говорите? Ну а кто спорит?И если кто запамятовал, то Каддафи активно финансировал избирательную кампанию Саркози. Почему французский президент не спас своего ливийского друга? Почему-то неудобным считается спрашивать об этом. Странно: Каддафи финансировал Саркози,, не Медведева и не Единую Россию, а спасать его почему-то должны были именно русские. Почему героический полковник из Ливии не пытался финансово поддержать политическую карьеру не менее героического подполковника из России? Что ему помешало?Что вообще мешало Ливии ориентироваться на Россию? Ну такой вариант даже не рассматривался. Европа, Китай — это да. Но не Россия. Нет, там поступали предложения, ну типа «за денюжку» не пропускать в Совбезе ООН санкции против ливийского государства. Интересное такое предложение. Но никаких встречных политических/экономических уступок не предполагалось (что нормально при отношении с уважаемой державой). Постоянному члену Совбеза ООН (!) предлагалась несложная работа за наличный расчёт (как за копку канавы или раздачу рекламных листовок).А потом, когда товарища Каддафи европейские соколы раздолбали к чертям собачьим, вопросы возникли именно к России. Но не к Франции или Китаю. Русские что, крайние? Или рыжие? Или то и другое вместе?Очень сложно понять, какую ответственность за коллапс Югославии/Ливии несёт Россия — нашими союзниками они не были. Нет, когда завыли сирены воздушной тревоги, то они шустро вспомнили, что на политической карте мира присутствует такая замечательная страна с ядерным оружием под названием Россия. И вспоминаются даже высказывания сербского политика в момент бомбёжек НАТО, что «Россия должна расчехлить свои ракеты …»Логика достаточно странная: союзнические отношения между странами выстраиваются десятилетиями, а не за пять минут. Теперь вот такой вредный, издевательский вопрос: а если бы в 1999-м Россия бы спасла Югославию от бомбёжек НАТО? Ну случилось бы некое «чудо на Балканах», и военно-дипломатическими усилиями нам удалось бы эти бомбёжки предотвратить. Так вот, какие бы это последствия имело для российско-сербских отношений?Сегодня у нас уже есть громадный постсоветский (поствеликодержавный) опыт политических взаимоотношений с соседними государствами. И достаточно просто можно «прикинуть на пальцах», к чему бы привело «спасение Белграда от НАТО». Так вот, вряд ли после этого у нас появилась бы база ВМФ/ВВС на территории Югославии. Очень вряд ли. Если уж она не возникла в гораздо более благоприятных условиях советской эпохи, то в эпоху современную нам бы её точно не предоставили.Касательно российского бизнеса и его захода в Югославию. Наверное, тоже всё предельно ясно, просто и понятно. Внезапно бы обнаружилось, что сербы нам безумно благодарны, но делать бизнес предпочитают с традиционными партнёрами. То есть через некоторое время в России возник бы очень неудобный вопрос: а зачем мы их спасали?Просто, немного зная сербов и их реальное поведение в европейской политике, испытывать безудержный оптимизм крайне сложно. В тот момент, когда в ходе начинающейся Холодной войны они могли (не совершая при этом ничего сверхгероического) реально помочь «братской России», они предпочли, мобилизовавшись всей нацией, «выставить русских на мороз». Да, именно так — надо называть вещи своими именами.Очень часто сторонние наблюдатели политических процессов обращают много внимания на слова, красивые жесты и политические декларации. Так вот, можно использовать прямо противоположный метод: «следить за руками», то есть обращать внимания только на реальные действия. Болтовню игнорировать в принципе. Слова — это, знаете, только слова (если они, конечно, не подтверждаются один в один реальными действиями).И после того самого разворота в конце 40-х братские сербы чувствовали себя без «дружбы с Россией» весьма и весьма комфортно (после Сталина там много кто правил, но интереса не возникало даже к Горбачёву. К Горбачёву, Карл!). Дружбы с Западом им вполне хватало года этак до 91-го… А вот когда их обложили со всех сторон, вот тут то они «воленс-неволенс» вспомнили про далёкую северную страну (о которой «друзья» обычно вспоминают только когда приходит пушистый северный зверёк). Я бы, знаете, поостерегся назвать это «дружбой». Как-то не сильно похоже.Ещё раз: никто не говорит, что сербы/ливийцы нам чем-то по гроб жизни обязаны. Нет, так нет. Но и в обратную сторону этот чудесный принцип работает. Что собственно такого интересного предлагал Каддафи Путину/Медведеву? Озвучить можете? Да, сам по себе разгром Ливии — это плохо, это печально. Но почему вина за «неспасение» немедленно возлагается именно на Россию? А если бы спасли, то что бы нам за это было интересного?Вот точно так же «прикиньте на пальцах»: Россия спасает Ливийскую Джамахирию от грозящей ей гибели… Радость и благодарность ливийского народа не знает никаких границ… Это с одной стороны. С другой стороны, у официального Триполи уже наработаны многолетние деловые контакты с Европой/Китаем/США. И так просто всё не поменяешь. И через некоторое время россияне бы с удивлением обнаружили, что самые интересные контракты достаются совсем не им.Не раз и не два встречались жёсткие упрёки в не поставке комплексов ПВО Ирану. Россию, как ни странно, сложно бывает в чём-то упрекнуть, так вот те самые, «не поставленные С-300», ай-яй-яй, какой позор. Между тем, при более спокойном/внимательном рассмотрении проблемы картина вырисовывается совсем иная.Есть некий межгосударственный контракт на поставку оружия (обычно оружием торгуют не какие-то левые коммерсы). При этом говорить о каких-то «союзнических» отношениях между Москвой и Тегераном не приходилось — чистый бизнес. Давайте так: смело отделим косточки от изюма. С Ираном у нас отношения всегда были достаточно сложные (конец 20-го века не исключение). Каких-то «обязательств» перед страной аятолл у нас не возникло.Так что С-300 Ирану — чистый бизнес на оружии. Не более и не менее. Ну и надо упомянуть сложный клубок политических проблем вокруг иранской ядерной программы и санкции ООН (санкции ООН, Карл!). Россия не была обязана «любой ценой» и несмотря ни на что поставлять эти комплексы в Иран. Россия не была обязана «подставляться» на международной арене из-за Ирана, который практически никогда не был её союзником.Да, политика — она такая, циничная. Забавно выглядит, когда государство с тысячелетней богатейшей дипломатической историей пытаются развести на «слабо», как школьника. Есть контракт… но есть и санкции ООН.Но даже тут не всё так просто, и не всё так однозначно: США с подачи своих израильских партнёров активно хотели бомбить Иран с его недопиленными ракетами, многочисленными центрифугами и шиитскими духовными лидерами. Что было, то было. И это было не пустыми угрозами — подготовка к ударам велась весьма активно. Причём никакой войны внутри Ирана не шло, Иран ни на кого не нападал, и как бы поводов не было.Но, у вас есть ядерная программа, и мы считаем, что она военная. На самом деле разногласия же скорее всего лежат в области контроля над нефтью и независимой иранской политики. И США с момента революции 1979 года активно прессуют Иран. И нападение злого Саддама имело за собой и эту интересную причину.США вообще не нужны крупные, независимы государства — под ногами путаются. Поэтому Иран активно прессовали. Но от этого Иран никак не желал становится союзником СССР/РФ. В принципе — их дело. Но никаких моральных обязательств (кроме чисто коммерческих) у России перед Ираном не было и быть не могло. Хотя именно РФ, а не ЕС и не КНР активно «отмазывала» Иран от нападения «сил коалиции».Вот тут один «принц Персии» (кандидат в президенты) высказывался, что он дескать не верит, что Россия выполнит все свои обязательства по отношению к Ирану. Вообще, политические обязательства не столько вопрос веры (она у нас разная), сколько политических/экономических соглашений. Рассчитывать на то, что Россия в инициативном порядке и без всяких подписанных документов начнёт разруливать внешнеполитические проблемы персидского народа откровенно наивно.Вообще, отношения по линии Москва-Тегеран весьма непростые и неоднозначные. Парадокс в том, что у нас вроде совпадают друзья и враги в регионе: и Россия, и Иран друзья Асада и «недрузья» разных там бахрейнов, катаров и КСА… Нас таки даже стали обвинять в поддержке шиитов против суннитов… Дожили! И у Ирана, и у России антагонистичные отношения с США и очень неплохие с Китаем… И Иран и Россия — старинные противники янычар. Видите, как много у нас общего: русские и персы который год ведут тяжелейшую войну в Сирии против… тех, кто на правильной стороне истории.Но дружбы как-то не образуется… Попытка использовать в Иране аэродром подскока для ударов по террористам (в то время как от их рук регулярно гибнут даже иранские генералы!) привела к громкому скандалу. Со строительством некой железной дороги в Иране (анонсированной во время визита Путина в эту страну) получилось вообще всё очень загадочно.В целом, Иран — это не только нефть, это ещё и весьма обширный рынок (порядка 80 миллионов жителей), вот только российские компании там почему-то не ждут. Китайцев и европейцев — дело другое. То есть неровно складывается стратегическое сотрудничество, непросто. Скандал по гражданским самолётам (которые свободолюбивые персы предпочитают закупать именно на богомерзком Западе, но не в России) привёл к отмене визита Рогозина в своё время.То есть с тем что товарищи персы хотят получить от России всё более-менее понятно (военные технологии/системы/ядерные реакторы + военно-политическое прикрытие от США), а вот с тем что они готовы предоставить взамен ясности нет никакой. А как мы знаем — бесплатных пирожных не бывает. Именно поэтому «сотрудничество» идёт не просто и не быстро. Кстати, после снятия санкций товарищи персы немедленно заявили, что уже заключенные контракты с российскими компаниями нуждаются в пересмотре.Нет, не подумайте, что я имею что-то против персов — мне вполне импонирует их отчаянная смелость и юношеский максимализм. Вся беда в том, что американская угроза «внезапных Томагавков» никуда не исчезла, особенно ясно это стало после избрания Трампа. Не успели товарищи персы порадоваться снятию санкций и подсчитать прибыль от «перезаключения контрактов с Россией», как вновь избранный американский президент чётко заявил, что аятоллы — «редиски» и что соглашение по иранской ядерной программе его категорически не устраивает.То есть в достаточно сложной для них внешнеполитической ситуации товарищи персы демонстрируют редкое умение «переобуваться в воздухе» и менять направление быстрее любого флюгера. Дело-то безусловно их, а вот ракеты безусловно американские… Фикус в чём: в Иране есть две чётко выраженные силы: националисты-исламисты и западники. Условно конечно. По понятным причинам ни те, ни другие Россию особо не жалуют: первые по причинам исторически-религиозным, вторые «потому что Россия не Америка».Так вот добиваться преобладания могут или те или другие — России это мало что даёт. Построить серьёзную внешнеполитическую концепцию, учитывающую российские интересы, не могут ни национал-исламисты, ни западники, а сиюминутная мелкотравчатая кооперация нас не интересует.Системы ПВО и реакторы Тегерану вообще никто не хотел поставлять (кроме России!), так что это для нас не то чтобы великое достижение… была бы у Ирана альтернатива — там, возможно, стояли бы немецкие реакторы и американские системы ПВО. Но немцы отказались им достраивать реакторы (под давлением американцев). С «альтернативной российской» ПВО тоже всё ясно.Именно поэтому «сотрудничество по линии Москва-Тегеран идёт так тяжело и натужно. Ирану позарез были нужны те самые реакторы и те самые комплексы ПВО не столько из-за их уникальности, сколько из-за их недоступности именно для Ирана. А Москва шла на определённые политические издержки, соглашаясь поставить столь чувствительные «товары» именно Ирану, вполне логично рассчитывая при этом на «продолжение банкета», которого не последовало. То есть если брать сделку «по радарам и реакторам» в чистом виде, то она для России малорентабельна: политические издержки многократно перекрывают экономическую выгоду.По итогам, если подход такой — выполнили подписанные контракты и «разбежались»… то лучше не надо. Смысла нет. Россия уже не в той ситуации, чтобы хвататься за любую копейку. Если бы «в довесок» к этим стратегическим товарам Иран приобрёл в России «другого всякого разного» на «стопятьсот» миллиардов, тогда да — поведение России было бы не корректным, а так, если «сотрудничество» начинается на реакторах и системах ПВО и ими же заканчивается… вы получите указанное в контракте. В своё время.Не нравится? Не «бла-ародно»? Набросайте мне список стран, ведущих внешнюю политику по совершенно другим принципам (начните, пожалуй, с Франции).Проблема и Югославии, и Ливии, и Ирана (и многих других!) в том, что они в принципе ориентированы/были ориентированы на Запад. Ось вот такая: национализм-западничество. И якобы необходимые для развития «супернанотехнологии» можно достать только там, на Западе… так что при всём богатстве выбора… Россия же в эту схему не вписывается почти никак, но её активно пытаются использовать «в своих корыстных интересах». Тот же Иран в своё время достаточно успешно национализировал нефтянку, опираясь на факт наличия на планете не только US NAVY, но и советского ВМФ… понятно, что СССР с этого ничего «не обломилось».То есть схема стандартная: оказавшись в сложной жизненной ситуации, некоторые особо хитрые личности пытаются столкнуть лбами Россию и Запад и поиметь с этого свой маленький гешефт. Прекрасно, прекрасно, но нам это зачем? Такие «хитровыгнутые» и «двояковыпуклые» союзники нам нужны разве что в музее. И если кто-то настойчиво желает стравить нас с Америкой, то это ещё не означает, что он наш союзник.