12:45 22 октября

Руководство SDF заявило о полном контроле над нефтяным полем в Дейр-эз-Зоре

Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF), поддерживаемых США, установили полный контроль над месторождением Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт организации.



На сайте также отмечается, что войска «сирийского режима располагаются в трех километрах от месторождения».


Ранее представитель сирийской газовой компании в Дейр-эз-Зоре Амин Аль-Хамид сообщил агентству, что «более 80% нефтяных ресурсов в провинции продолжают находиться под контролем террористической группировки ИГ (запрещена в РФ)».

Он отметил, что «единственное поле в провинции Дейр-эз-Зор, которое находится под контролем сирийской армии и союзных сил, – это нефтяное поле Ат-Тайем».

Террористы ИГ захватили нефтяные и газовые поля в Дейр-эз-Зоре в апреле 2014 года.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По оценке заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 до 500 тысяч человек.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. alkor Сегодня, 12:16
    Ну пока не факт во первых, во вторых не фатально при любом раскладе. В третьих, наклонное бурение и Вася - кот)
    alkor
    1. poquello Сегодня, 12:23
      Цитата: alkor
      Ну пока не факт во первых

      да, надо посмотреть, армия Асада рапортовала пару дней назад, тч про три километра нестыковочка
      poquello
    2. СЕРЖ ант Сегодня, 12:24
      Как всё со-знанием темы написано!!! good Коллега-нефтяник? hi
      СЕРЖ ант
      1. esaul Сегодня, 12:33
        Цитата: СЕРЖ ант
        Как всё со-знанием темы написано!!! good Коллега-нефтяник? hi

        Зря, СЕРЖ, подкалываем. Было бы понятно, если бы коллега ударился в терминологию или процесс нефтедобычи, но он, просто донёс информацию, которую почерпнул где-то.
        В принципе, о том что омаровское месторождение самое значимое - это подтверждали и другие источники и коалиция САР-ВКС РФ не зря столько усилий приложили к тому, чтобы его занять. Видимо - не сложилось. В очередной раз Подлость вырвалась вперёд Правды. Но, то, что это не критично, уже заметил один из коллег. Может быть НАШЕЙ коалиции со временем придётся вправлять мозги Пешмерге и прочему проамериканскому сброду.
        esaul
    3. vovanpain Сегодня, 12:25
      более 80% нефтяных ресурсов в провинции продолжают находиться под контролем террористической группировки ИГ (запрещена в РФ)».

      Ну так нефтяное месторождение,которым владели бармалеи,перешло просто под контроль других бармалеев,а выгодополучатель один за океаном. yes
      vovanpain
      1. Джедай Сегодня, 12:27
        От перемены мест слагаемых сумма не меняется. wink
        Джедай
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 12:27
      также отмечается, что войска «сирийского режима располагаются в трех километрах от месторождения».

      Значит скоро наше будет...И закончится все!
      ОТДЕЛ
  2. AwaZ Сегодня, 12:25
    не фатально, но тенденция нехорошая. Все повторяется как в ВоВ. Нет у Асада и РФ возможности бороться сразу со всеми. А США и коалиция уже напрямую активно договариваются с бандитами не стесняясь никого и ничего
    AwaZ
  3. Altona Сегодня, 12:26
    Такое впечатление, что Syrian Democratic Force-это перекрасившийся ISIS. И лёгким движением руки нефтяные поля оказались освобожденными.
    Altona
    1. poquello Сегодня, 12:36
      Цитата: Altona
      Такое впечатление, что Syrian Democratic Force-это перекрасившийся ISIS. И лёгким движением руки нефтяные поля оказались освобожденными.

      а другие объяснения маловероятны, игиловцы поменяли шапки и погоны по телефонному звонку, надо их дальше гнать не заморачиваясь
      poquello
  4. Egorovich Сегодня, 12:30
    Как взяли, так и отдадут. Только теперь тому, кому эти нефтяные поля и принадлежали, СИРИИ. Чего визжать раньше времени.
    Egorovich
  5. alkor Сегодня, 12:37
    Цитата: AwaZ
    не фатально, но тенденция нехорошая. Все повторяется как в ВоВ. Нет у Асада и РФ возможности бороться сразу со всеми. А США и коалиция уже напрямую активно договариваются с бандитами не стесняясь никого и ничего

    Вы правы конечно, но наши там берут часто хитростью и играют на противоречиях всех остальных сторон конфликта. Играют и добиваются своих стратегических целей, очень редко проигрывая тактические какие-то вещи. Вообще, даже как воюет правительственная армия последний год, как шахматы, смотришь и понимаешь, какие умные штабисты вдруг появились в этой компании. Начиная с очистки Алеппо и далее - блестящяя безостановочная операция, не очень быстрая - сил не много, но абсолютно выверенные удары в нужных направлениях, и игилоидам приходится без боя оставлять большие пространства под угрозой окружения или глубоких обходов... Классика советского Генштаба с переложением на местный театр военных действий.
    alkor
  6. Горный стрелок Сегодня, 12:42
    Вот сейчас и начнеся самое интересное... Из-за чего и было затеяно "свержение кровавого режима".
    Выдавит сирийская армия этих амеровских подстилок - Сирия быстро оправится и поднимется, не сможет ( хотя это маловероятно), захиреет и долго будет влачить жалкое существование
    Горный стрелок
Картина дня