Руководство SDF заявило о полном контроле над нефтяным полем в Дейр-эз-Зоре
Отряды «Сирийских демократических сил» (SDF), поддерживаемых США, установили полный контроль над месторождением Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт организации.
На сайте также отмечается, что войска «сирийского режима располагаются в трех километрах от месторождения».
Ранее представитель сирийской газовой компании в Дейр-эз-Зоре Амин Аль-Хамид сообщил агентству, что «более 80% нефтяных ресурсов в провинции продолжают находиться под контролем террористической группировки ИГ (запрещена в РФ)».
Он отметил, что «единственное поле в провинции Дейр-эз-Зор, которое находится под контролем сирийской армии и союзных сил, – это нефтяное поле Ат-Тайем».
Террористы ИГ захватили нефтяные и газовые поля в Дейр-эз-Зоре в апреле 2014 года.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По оценке заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 до 500 тысяч человек.
На сайте также отмечается, что войска «сирийского режима располагаются в трех километрах от месторождения».
Ранее представитель сирийской газовой компании в Дейр-эз-Зоре Амин Аль-Хамид сообщил агентству, что «более 80% нефтяных ресурсов в провинции продолжают находиться под контролем террористической группировки ИГ (запрещена в РФ)».
Он отметил, что «единственное поле в провинции Дейр-эз-Зор, которое находится под контролем сирийской армии и союзных сил, – это нефтяное поле Ат-Тайем».
Террористы ИГ захватили нефтяные и газовые поля в Дейр-эз-Зоре в апреле 2014 года.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По оценке заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 до 500 тысяч человек.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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