Авиаполку ЗВО передано звено новейших истребителей Су-35

Летный и технический состав авиационного полка Западного военного округа приступил к подготовке перебазирования звена новейших многоцелевых истребителей Су-35 поколения 4++, принятых на заводе-изготовителе в Комсомольске-на-Амуре для включения в состав эскадрильи и постоянного базирования в Карелии,

В скором времени авиаполк, дислоцированный в Карелии, пополнится новейшими многоцелевыми истребителями Су-35 поколения 4++, сообщает пресс-служба Западного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «экипажи проведут облет новых истребителей, проверку двигателей, основных систем и агрегатов для перелета по маршруту протяженностью более 8 тыс. километров с тремя дозаправками на оперативных аэродромах Восточного и Центрального военных округов».После перелета экипажи Су-35 приступят к выполнению плановых учебно-тренировочных полетов и заступят на боевое дежурство по охране воздушных рубежей северо-запада России.Справка пресс-службы: «Су-35 – глубоко модернизированный сверхманевренный, многофункциональный истребитель поколения 4++, в котором применены технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса. В отличие от своих предшественников он получил новые крыло, систему управления, двигатель с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги, авионику на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей и увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей».