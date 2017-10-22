Клинцевич: американцы хотят превратить Ракку в столицу САР, неподконтрольную Асаду

Срочное выделение миллионов долларов и евро Ракке – еще один пример применения коалицией во главе с США двойных стандартов в Сирии, пример разделения на свои-чужие,

На мой взгляд, налицо, прежде всего, сепаратистские попытки превратить Ракку в центр другой Сирии, Сирии, неподконтрольной Башару Асаду,

А восстановление мирной жизни в городе – всего лишь благовидный предлог,