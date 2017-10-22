21:05 22 октября

Клинцевич: американцы хотят превратить Ракку в столицу САР, неподконтрольную Асаду

Финансируя восстановление Ракки, коалиция во главе с США преследует сепаратистские цели – превратить город в столицу «другой Сирии, неподконтрольной президенту Башару Асаду», передает РИА Новости заявление зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича.



В пятницу стало известно о полном освобождении Ракки от террористов «Сирийскими демократическими силами» при поддержке западной коалиции. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил в воскресенье, ведомство настораживают заявления Запада о срочном выделении денежных средств Ракке после неоднократных отказов направить гуманитарную помощь жителям Сирии.


Срочное выделение миллионов долларов и евро Ракке – еще один пример применения коалицией во главе с США двойных стандартов в Сирии, пример разделения на свои-чужие,
сказал Клинцевич журналистам.

По его словам, за всем этим кроется очевидная политическая подоплека, «и дело здесь не только в стремлении союзников поскорее замести следы варварских бомбардировок своей авиации».

На мой взгляд, налицо, прежде всего, сепаратистские попытки превратить Ракку в центр другой Сирии, Сирии, неподконтрольной Башару Асаду,
сказал сенатор.

Он выразил уверенность, что именно на эти цели и выделяются денежные средства.

А восстановление мирной жизни в городе – всего лишь благовидный предлог,
подвел итог Клинцевич.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
20

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 41

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Pirogov Сегодня, 13:24
    Странно что Клинцевич это только понял .
    Pirogov
    1. oldseaman1957 Сегодня, 13:28
      Цитата: Pirogov
      Странно что Клинцевич это только понял
      - Понял-то Франц Адамович это давно, а сказал сейчас только. Политика - штука сурьёзная... Американские пакости просчитываются уже с полпинка. Понижается их планка IQ...
      oldseaman1957
      1. Pirogov Сегодня, 13:30
        Цитата: oldseaman1957
        oldseaman1957

        А можно всё таки подробней вашу мысль узнать коллега ?
        Pirogov
        1. Татьяна Сегодня, 13:46
          США именно продолжают свою захватническую колониальную войну в САР и столбят на БВ своё присутствие в многочисленных его точках!
          Кроме того, Пентагон так зарабатывает на войне - сначала США в стране - жертве агрессии -
          всё разрушают, а потом там сами своими строительными компаниями же и строят.
          Татьяна
          1. Logall Сегодня, 14:04
            В том-то и дело, Что строят их компании! Только инвестируют не они!!!
            Logall
            1. Татьяна Сегодня, 14:16
              Привет, Александр! hi
              Logall
              В том-то и дело, Что строят их компании! Только инвестируют не они!!!
              В "бой" вступают именно американские компании и их сателлитов - т.н. "экономические убийцы" - под крылом всё тех же военных служб Пентагона при самой дешёвой местной рабочей силе и высокой стоимости иностранных инвестиций для разгромленной страны-жертвы!
              Прибыли при этом у "экономических убийц" будут заоблачные как в финансовом, так и политическом плане.
              Татьяна
          2. СЕРЖ ант Сегодня, 14:21
            И правильно делают-
            СЕРЖ ант
          3. тол100в Сегодня, 14:45
            Цитата: Татьяна
            США именно продолжают свою захватническую колониальную войну

            Все идет по лекалу : Западный и Восточный Берлин, Северная и Южная Корея , Северный и Южный Вьетнам и много других примеров, в той или иной степени похожих на сложившуюся ситуацию! А с учетом Вьетнама повторяться - вредно!
            тол100в
            1. NIKNN Сегодня, 16:45
              Цитата: тол100в
              Все идет по лекалу

              Ну сейчас и времена не те и люди..., надеюсь на то, что лекало на этот раз сломают им...
              NIKNN
      2. Pirogov Сегодня, 13:37
        Цитата: oldseaman1957
        Понял-то Франц Адамович это давно, а сказал сейчас только. Политика - штука сурьёзная... Американские пакости просчитываются уже с полпинка. Понижается их планка IQ...

        Прошу прощения ваш комментарий у меня почему то появился только сейчас ,а до этого была пустая строка с моим комм.
        Pirogov
    2. Джедай Сегодня, 13:30
      Клинцевич: американцы хотят превратить Ракку в столицу САР, неподконтрольную Асаду

      Что-то мне это напоминает, уж не Ливию ли? what
      Джедай
      1. Logall Сегодня, 13:34
        А может Украину? Которая от Донбасса отделилась...
        Logall
        1. Джедай Сегодня, 13:37
          И это тоже. Роднит их то, что без США не обошлось. wink
          Джедай
          1. Logall Сегодня, 13:39
            И продажность электората!
            Извини, Макс, Забыл поздороваться!
            Приветствую тебя, Maximus!
            Logall
            1. Джедай Сегодня, 13:45
              Цитата: Logall
              Приветствую тебя, Maximus!

              Привет, Саша! hi Я себя прям древним римлянином ощутил. feel
              А продажность электората это беда многих стран...
              Джедай
              1. Logall Сегодня, 13:59
                Наши, не исключение!
                Logall
                1. Джедай Сегодня, 14:04
                  Увы, но и наши - тоже.
                  Джедай
    3. pvv113 Сегодня, 13:31
      Приветствую! Скорее всего понял он гораздо раньше. Непонятно, почему только сейчас озвучил
      pvv113
      1. pjastolov Сегодня, 16:29
        Цитата: pvv113
        Скорее всего понял он гораздо раньше. Непонятно, почему только сейчас озвучил

        может придумали чего? и сейчас готовят почву laughing
        pjastolov
        1. pvv113 Сегодня, 18:23
          Очередная беспроигрышная многоходовочка? wink
          pvv113
          1. pjastolov Сегодня, 18:25
            Цитата: pvv113
            Очередная беспроигрышная многоходовочка?

            так ВВП - он такой request
            pjastolov
            1. pvv113 Сегодня, 19:24
              Цитата: pjastolov
              Цитата: pvv113
              Очередная беспроигрышная многоходовочка?

              так ВВП - он такой request

              Никакого сомнения! good
              pvv113
    4. Комментарий был удален.
    5. ОТДЕЛ Сегодня, 13:54
      Все как в 1945 ом опять начинается...Русские не должны на БВ утвердиться!
      Сейчас они баксами завалят ближний восток и Россия опять в сторонке будет...
      И я даже знаю , кто этот кукловод..! hi
      ОТДЕЛ
    6. askort154 Сегодня, 14:07
      Pirogov......Странно что Клинцевич это только понял .

      Во-первых, Ракку только что "взяли". А во-вторых, кто - кто, а Клинцевич ,всегда обстоятельно и профессионально комментирует все проблемы в международной безопасности Возможно вы сильнее в этих вопросах, чем он ? Тогда я пас. hi
      askort154
  2. Geisenberg Сегодня, 13:30
    Да как то не очень смотрится ... Поставить разбомбленный в хлам город как символ чего либо ? Попахивает идиотизмом ...
    Geisenberg
    1. Pirogov Сегодня, 13:43
      Цитата: Geisenberg
      Да как то не очень смотрится ... Поставить разбомбленный в хлам город как символ чего либо ? Попахивает идиотизмом .

      Так дело то не в городе а в расположении .
      Pirogov
  3. Partyzan Сегодня, 14:02
    На мой взгляд, налицо, прежде всего, сепаратистские попытки превратить Ракку в центр другой Сирии, Сирии, неподконтрольной Башару Асаду,
    а может начать помогать курдам?
    Partyzan
    1. groks Сегодня, 15:01
      Роснефть уже помогает.
      groks
      1. pjastolov Сегодня, 19:41
        Цитата: groks
        Роснефть уже помогает.

        ай молодца good
        pjastolov
  4. anjey Сегодня, 14:04
    чтоб янки за просто так что то восстановили это фантастика,строят свой форпост опираясь на курдов,дал бы бог сил и мудрости России их оттуда выдавить...
    anjey
  5. Федя2017 Сегодня, 14:08
    Раздел Сирии видимо неизбежен... Слишком много спонсоров этой войны, и цели у них разные. Собственно, для Асада это и лучший вариант. Хоть сохранит власть в приморских провинциях и контроль над частью нефтяных полей. Контролировать всю страну он уже не сможет, даже с российской или иранской помощью...
    Федя2017
  6. SCHNIFER Сегодня, 14:09
    Поддерживаемые коалицией во главе с США арабо-курдские отряды «Сирийских демократических сил» (СДС) заявили, что взяли под контроль месторождение нефти в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
    SCHNIFER
  7. Молодой_Коммунист Сегодня, 14:26
    Клинцевич: американцы хотят превратить Ракку в столицу САР, неподконтрольную Асаду

    У пен*сов это не выйдет, тем более, что за 3 года ситуация по конролю территорий, почти не поменялась, если откинуть аутотренинг с покраской голой пустыни, без населелнных пунктов.

    Молодой_Коммунист
  8. dsk Сегодня, 14:44
    Тиллерсон объявил о начале нового этапа конфликта в Сирии.
    Вашингтон, 20 октября. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон считает, что после окончательного поражения «Исламского государства» в Ракке в Сирии начался новый этап конфликта. По мнению Рекса Тиллерсона, победа курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) ....
    dsk
  9. Neserg Сегодня, 14:53
    Приходит время и становится понятным кто зачем и для чего приходит в ту или иную страну.
    Т. к. дела их - выдают их.
    Посмотрим как с некоторым временем погодя Н. Хейли в ООН будет с пеной у рта доказывать необходимость разделения Сирии на сферы влияния и т. д.
    И будет в перспективе у нас а ля Северная и Южная Кореи.
    Но это уже будет совсем другая история.
    Neserg
  10. groks Сегодня, 15:05
    Не хотелось бы, да и впоследствии не всегда означает вследствии, но не договариваться ездил Шойгу в Израиль?
    groks
  11. дед Мих Сегодня, 15:44
    "Финансируя восстановление Ракки"- суть. Построят по своим стандартам. Новые поколения забудут, что их быт, старину, которой гордились поколения предков, превратили в щебень, в ничто эти финансисты. Эти , разрушая и убивая, делают будущее удобным для себя- "исключительных".
    дед Мих
  12. Livonetc Сегодня, 16:17
    Цитата: groks
    Не хотелось бы, да и впоследствии не всегда означает вследствии, но не договариваться ездил Шойгу в Израиль?

    Тут другой расклад вырисовывается.
    Косово - Крым.
    Сирийская Рака? - Донбасс.
    Спасибо надо говорить амерам.
    Прямо в ожидании
    Что дальше.
    Livonetc
    1. groks Сегодня, 20:14
      Ничего дальше. Это несбыточные мечты.
      groks
  13. askme Сегодня, 16:24
    Это сделает США грушей для биться в ООН и проч. как оккупанта чужой территории и много чего еще. Пусть)
    askme
  14. кот бегемот Сегодня, 18:48
    американцы готовы на все ,лишь бы нагадить России ,однако на сегодня они позорные игроки на Ближнем востоке.
    кот бегемот
Картина дня