Клинцевич: американцы хотят превратить Ракку в столицу САР, неподконтрольную Асаду
Финансируя восстановление Ракки, коалиция во главе с США преследует сепаратистские цели – превратить город в столицу «другой Сирии, неподконтрольной президенту Башару Асаду», передает РИА Новости заявление зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне Франца Клинцевича.
В пятницу стало известно о полном освобождении Ракки от террористов «Сирийскими демократическими силами» при поддержке западной коалиции. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил в воскресенье, ведомство настораживают заявления Запада о срочном выделении денежных средств Ракке после неоднократных отказов направить гуманитарную помощь жителям Сирии.
По его словам, за всем этим кроется очевидная политическая подоплека, «и дело здесь не только в стремлении союзников поскорее замести следы варварских бомбардировок своей авиации».
Он выразил уверенность, что именно на эти цели и выделяются денежные средства.
В пятницу стало известно о полном освобождении Ракки от террористов «Сирийскими демократическими силами» при поддержке западной коалиции. Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков отметил в воскресенье, ведомство настораживают заявления Запада о срочном выделении денежных средств Ракке после неоднократных отказов направить гуманитарную помощь жителям Сирии.
Срочное выделение миллионов долларов и евро Ракке – еще один пример применения коалицией во главе с США двойных стандартов в Сирии, пример разделения на свои-чужие,сказал Клинцевич журналистам.
По его словам, за всем этим кроется очевидная политическая подоплека, «и дело здесь не только в стремлении союзников поскорее замести следы варварских бомбардировок своей авиации».
На мой взгляд, налицо, прежде всего, сепаратистские попытки превратить Ракку в центр другой Сирии, Сирии, неподконтрольной Башару Асаду,сказал сенатор.
Он выразил уверенность, что именно на эти цели и выделяются денежные средства.
А восстановление мирной жизни в городе – всего лишь благовидный предлог,подвел итог Клинцевич.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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