Константин Сёмин: Ход конём Сегодня, 13:44 Главная проблема современной политики — все нормальные люди стараются держаться от неё подальше. 7 Константин Сёмин о высочайшем рейтинге "Единой России": правда или подтасовка? Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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