На Кубу прибыл «Корабль мира»

Я не могла видеть радиоактивное облако – так называемый ядерный гриб, потому что я находилась как раз под ним,

«Корабль мира» (Peace Boat), совершающий кругосветное плавание под лозунгом «Мир без ядерного оружия и без войн», прибыл вчера в порт Гаваны, передает ТАСС На борту судна около 700 пассажиров разных национальностей, в том числе несколько «хибакуся» – японцев, выживших после американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.На Кубе пассажиры судна приняли участие в разоруженческом форуме, организованном Кубинским институтом дружбы народов. Они рассказали молодежи Кубы о том, какие ужасы может принести ядерное оружие.рассказала Токуко Кимура, пережившая в 10-летнем возрасте атомную бомбардировку родного города Нагасаки.По словам женщины, она находилась «всего в 3,6 км от того места, куда 9 августа 1945 года упала атомная бомба "Толстяк"».Кимура отметила, что очень рада тому обстоятельству, что «Нобелевская премия мира в этом году была присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN), частью которой является "Корабль мира"».Как отметил в Норвежском нобелевском комитете, эта организация награждена «за привлечение внимания к катастрофическим последствиям применения ядерного оружия» и за усилия, направленные на то, чтобы добиться принятия договора о запрете подобного оружия.Неправительственная организация «Корабль мира» создана в Японии в 1983 году со штаб-квартирой в Токио. В настоящее время судно совершает свое 95-е плавание. Оно началось 13 августа в Японии и продлится 3 месяца. В общей сложности судно пришвартуется в 19 странах. Члены организации уже побывало в таких государствах, как Греция, Франция и США. После Кубы планируются остановки, в частности, в Мексике, Панаме и Никарагуа.