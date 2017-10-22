21:04 22 октября

На Кубу прибыл «Корабль мира»

«Корабль мира» (Peace Boat), совершающий кругосветное плавание под лозунгом «Мир без ядерного оружия и без войн», прибыл вчера в порт Гаваны, передает ТАСС.



На борту судна около 700 пассажиров разных национальностей, в том числе несколько «хибакуся» – японцев, выживших после американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.


На Кубе пассажиры судна приняли участие в разоруженческом форуме, организованном Кубинским институтом дружбы народов. Они рассказали молодежи Кубы о том, какие ужасы может принести ядерное оружие.

Я не могла видеть радиоактивное облако – так называемый ядерный гриб, потому что я находилась как раз под ним,
рассказала Токуко Кимура, пережившая в 10-летнем возрасте атомную бомбардировку родного города Нагасаки.

По словам женщины, она находилась «всего в 3,6 км от того места, куда 9 августа 1945 года упала атомная бомба "Толстяк"».

Кимура отметила, что очень рада тому обстоятельству, что «Нобелевская премия мира в этом году была присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN), частью которой является "Корабль мира"».

Как отметил в Норвежском нобелевском комитете, эта организация награждена «за привлечение внимания к катастрофическим последствиям применения ядерного оружия» и за усилия, направленные на то, чтобы добиться принятия договора о запрете подобного оружия.

Неправительственная организация «Корабль мира» создана в Японии в 1983 году со штаб-квартирой в Токио. В настоящее время судно совершает свое 95-е плавание. Оно началось 13 августа в Японии и продлится 3 месяца. В общей сложности судно пришвартуется в 19 странах. Члены организации уже побывало в таких государствах, как Греция, Франция и США. После Кубы планируются остановки, в частности, в Мексике, Панаме и Никарагуа.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Монос Сегодня, 14:12
    Неправительственная организация «Корабль мира» создана в Японии в 1983 году

    Создана в Японии, это понятно. А кто инициатор и кто финансирует?
    Монос
    1. Pirogov Сегодня, 14:32
      Цитата: Монос
      Создана в Японии, это понятно. А кто инициатор и кто финансирует?

      Наверно Сорес или другая какая то сволочь.
      Pirogov
      1. cniza Сегодня, 14:59
        Слава Богу хоть не говорят , что это Россия бомбила Японию.
        cniza
        1. Монос Сегодня, 15:07
          Цитата: cniza
          Слава Богу хоть не говорят , что это Россия бомбила Японию.

          Приветствую, тёзка! hi
          Х.З., может скоро и заговорят.
          Монос
          1. cniza Сегодня, 16:31
            Приветствую Виктор! hi , как умрут последние свидетели так и заговорят.
            cniza
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 14:34
      Цитата: Монос
      А кто инициатор и кто финансирует?

      ЦРУ!...Боятся ,что русские опять на Кубу привезут ракеты и т.д. ..Вот и вынюхивают , японцы любят фоткать все подрят хе хе
      ОТДЕЛ
    3. san4es Сегодня, 14:34
      hi
      «Корабль мира» представляет собой всемирную сеть общественных некоммерческих организаций, которая занимается проектами в целях продвижения мира, прав человека и охраны окружающей средыВ то же время «Корабль мира» представляет мобильный офис, в котором представители разных стран и культур могут работать над проектами, как на борту судна, так и в портах. .

      https://www.facebook.com/media/set/?set=a.7304052
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      san4es
      1. электроОлег Сегодня, 14:38
        Вот молодцы-аферисты. Вначале разбомбили, а теперь пиар мутят на этой почве. Паразитируют на всём, на чём только можно.
        электроОлег
        1. Дедкастарый Сегодня, 17:03
          На борту судна около 700 пассажиров разных национальностей, в том числе несколько «хибакуся» – японцев, выживших после американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
          к "белому дому" шкандыбайте,поклонитесь,"белому хозяину",что весь остров,в пепел не превратил...лизуныпромежности ...
          Дедкастарый
  2. Стас Снежин Сегодня, 14:14
    А толку то, от этих визитов.. как и от всяких петиций в интернете..
    Стас Снежин
    1. Uryukc Сегодня, 14:30
      Я чет не могу понять толку, может они так отдыхают за чужой счет.
      Uryukc
  3. askort154 Сегодня, 14:18
    Этот корабль надо поставить на постамент на лужайке Белого Дома США, на вечную стоянку.
    askort154
  4. Комментарий был удален.
  5. burigaz2010 Сегодня, 14:21
    Кстати это второй случай, причем статьи именно о богоизбранных!!!!
    burigaz2010
    1. askort154 Сегодня, 14:24
      burigaz2010.....Кстати это второй случай, причем статьи именно о богоизбранных!!!!

      Потому что, сервер ВО находится в Израиле. yes
      askort154
      1. Zibelew Сегодня, 14:29
        Кстати это второй случай, причем статьи именно о богоизбранных

        Zibelew
  6. Комментарий был удален.
    1. vasilev Сегодня, 14:37
      Если в каком-нибудь комментарии дам совет посмотреть док.фильм "Тайное и явное" 1973 года,комментарий тоже удалят?
      vasilev
  7. Комментарий был удален.
    1. Deadушка Сегодня, 14:37
      Цитата: burigaz2010
      комментарии удаляеете, другое мнение вам не важно?

      "Свобода слова" и дермократия должны контролироваться... иначе будет анархия и хаос.
      Deadушка
      1. ПРАВОкатор Сегодня, 15:27
        Нужно его гуманитаркой загрузить и в Палестину отправить...Такой комментарий не удалить)))
        ПРАВОкатор
  8. san4es Сегодня, 14:56
    «Корабль мира» (Peace Boat), совершающий кругосветное плавание под лозунгом «Мир без ядерного оружия и без войн»

    ...Загрузить-бы в эту шхуну ГосДеп (с Белым домом) и толпу Сев.корейцев... am

    ...и в кругосветку малым ходом (без захода в порты) fellow
    san4es
  9. ЦУС-ВВС Сегодня, 15:13
    Фиделя на вас нехватает
    ЦУС-ВВС
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