Каталонское правительство: Испания поставила себя вне закона

Проведение выборов не обсуждается,

Мы не будем сидеть, сложа руки… Это будет неделя решений, ничего не делать не входит ни в один из возможных сценариев,

Испанское государство поставило себя вне закона, пытаясь совершить государственный переворот в отношении институтов, избранных демократическим путем,