Каталонское правительство: Испания поставила себя вне закона
Власти Каталонии не обсуждают возможность проведения в регионе выборов, передает РИА Новости заявление официального представителя женералитета Жорди Турул.
Правительство Испании в субботу решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонский женералитет и в течение шести месяцев провести досрочные выборы в местный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральной власти. Этот шаг в Каталонии расценили как ограничение самоуправления автономного сообщества
Он заверил, что власти Каталонии предпримут ответные действия.
При этом он не стал конкретизировать, в чем именно заключаются ответные действия, и уклонился от ответа на вопрос, возможно ли провозглашение независимости на заседании парламента Каталонии, которое предложил созвать глава женералитета Карлес Пучдемон.
Политик лишь сказал, что «дорожная карта» региональных властей сводится к «защите каталонских институтов и выполнению мандата 1 октября (референдума о независимости) с максимальным единством».
Правительство Испании в субботу решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонский женералитет и в течение шести месяцев провести досрочные выборы в местный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральной власти. Этот шаг в Каталонии расценили как ограничение самоуправления автономного сообщества
Проведение выборов не обсуждается,сказал Турул корреспонденту радио RAC1.
Он заверил, что власти Каталонии предпримут ответные действия.
Мы не будем сидеть, сложа руки… Это будет неделя решений, ничего не делать не входит ни в один из возможных сценариев,отметил Турул.
При этом он не стал конкретизировать, в чем именно заключаются ответные действия, и уклонился от ответа на вопрос, возможно ли провозглашение независимости на заседании парламента Каталонии, которое предложил созвать глава женералитета Карлес Пучдемон.
Политик лишь сказал, что «дорожная карта» региональных властей сводится к «защите каталонских институтов и выполнению мандата 1 октября (референдума о независимости) с максимальным единством».
Испанское государство поставило себя вне закона, пытаясь совершить государственный переворот в отношении институтов, избранных демократическим путем,заключил Турул.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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