20:57 22 октября

Каталонское правительство: Испания поставила себя вне закона

Власти Каталонии не обсуждают возможность проведения в регионе выборов, передает РИА Новости заявление официального представителя женералитета Жорди Турул.



Правительство Испании в субботу решило применить 155-ю статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонский женералитет и в течение шести месяцев провести досрочные выборы в местный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральной власти. Этот шаг в Каталонии расценили как ограничение самоуправления автономного сообщества


Проведение выборов не обсуждается,
сказал Турул корреспонденту радио RAC1.

Он заверил, что власти Каталонии предпримут ответные действия.

Мы не будем сидеть, сложа руки… Это будет неделя решений, ничего не делать не входит ни в один из возможных сценариев,
отметил Турул.

При этом он не стал конкретизировать, в чем именно заключаются ответные действия, и уклонился от ответа на вопрос, возможно ли провозглашение независимости на заседании парламента Каталонии, которое предложил созвать глава женералитета Карлес Пучдемон.

Политик лишь сказал, что «дорожная карта» региональных властей сводится к «защите каталонских институтов и выполнению мандата 1 октября (референдума о независимости) с максимальным единством».

Испанское государство поставило себя вне закона, пытаясь совершить государственный переворот в отношении институтов, избранных демократическим путем,
заключил Турул.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 14:50
    Они не пройдут...! Ну за Каталлонию... drinks
    ОТДЕЛ
    1. cniza Сегодня, 14:55
      Они может и не пройдут , но может последовать цепная реакция и разразиться кризис , выход из которого может быть только через большую войну , а оно нам надо?
      cniza
      1. oldseaman1957 Сегодня, 15:01
        Пучдемон - слабак. И как человек, и как политик. Воодушевил народ на референдум и при малейшем окрике из Мадрида сдулся, начал мямлить. Своеобразный поп Гапон. И пока его не сменят каталонцы на что-то более адекватное, там будет полный геморрой.
        oldseaman1957
        1. Teberii Сегодня, 15:11
          Главное процесс пошел ,теперь в Италии сепаратизм.Скоро они скатятся в феодальный век.
          Teberii
        2. ПРАВОкатор Сегодня, 15:24
          Гаагский трибунал и был придуман для таких европейских лидеров.Они его панически боятся!
          ПРАВОкатор
      2. Подрезчик Сегодня, 15:10
        Цитата: cniza
        Они может и не пройдут , но может последовать цепная реакция и разразиться кризис , выход из которого может быть только через большую войну , а оно нам надо?

        Виктор, приветствую! hi Европейцы головой не думали, когда признавали независимость Косово. Начала процесс отделения Шотландия, теперь Каталония, а теперь информация--вроде как в Италии области Венето и Ломбардия тоже начали поговаривать об отделении. Не удивлюсь, если через десяток лет увидим вновь средневековую раздробленную Европу. request
        Подрезчик
      3. igorj 51 Сегодня, 15:20
        но может последовать цепная реакция и разразиться кризис , выход из которого может быть только через большую войну , а оно нам надо?

        Уважаемый..! Может уже хватит себя и всех остальных пугать большой войной..? Ваши комментарии почитаешь так можно подумать что война уже началась ну ли уже вот-вот начнётся...(с). Боитесь войны, ну так берите простыню и медленно ползите на кладбище... Вот только не надо другим странам и народам указывать что и как им делать из за Вашей пугливости...
        igorj 51
      4. Pirogov Сегодня, 15:30
        Цитата: cniza
        Они может и не пройдут , но может последовать цепная реакция и разразиться кризис , выход из которого может быть только через большую войну , а оно нам надо?

        А по чему нет ? Пусть повоюют Европе это не поможет, там глядишь ещё какие то эмираты образуются ,а России по любому польза ,меньше будет ей внимания .
        Pirogov
    2. Васян1971 Сегодня, 17:51
      Цитата: ОТДЕЛ
      Они не пройдут...

      Пройдут. Четырьмя колоннами. А пятая уже в Барселоне.
      Васян1971
  2. Тралл Сегодня, 14:51
    У меня вопрос:
    Когда Канада и Австралия введут санкции против России за Каталонию?
    Тралл
    1. cniza Сегодня, 14:56
      Боюсь , что может полыхнуть вся Европа...
      cniza
    2. Монос Сегодня, 15:00
      Цитата: Тралл
      У меня вопрос:
      Когда Канада и Австралия введут санкции против России за Каталонию?

      smile Коллега, меня лично, больше волнует позиция Сент-Ки́тс и Не́вис по поставленному Вами вопросу.
      Монос
    3. Old Shoe Сегодня, 15:04
      Когда Канада и Австралия введут санкции против России за Каталонию?
      Ну, дайте срок. Щас просто определяются: это были хакеры или Путин не пустил дело на самотёк, и лично подбрасывал бюллетени во время референдума. Ходят упорные слухи, что на одном из участков для голосования найдены запасные струны для балалайки и банка с надписью "Тушёнка ГОСТ 5284-84". Экспертиза должна вынести заключение в ближайшие часы. Вот тогда....
      Old Shoe
  3. Волька Сегодня, 14:51
    еще кто-то великий изрек: "хочешь чтобы тебя уважали, научись уважать других"...
    Волька
  4. groks Сегодня, 14:56
    Зря испанское правительство так. Ну договорились бы о какой федерализации. В Испании не очень всё весело и отделившимся будет только хуже.
    groks
  5. максим1987 Сегодня, 16:08
    Цитата: groks
    Зря испанское правительство так. Ну договорились бы о какой федерализации. В Испании не очень всё весело и отделившимся будет только хуже.


    правильно все делают. Барселона после референдума решила груди помять, думала проканает, но Мадрид сразу решил провернуть ситуацию в свою сторону. Некоторым в 2014 надо было тоже решительнее быть hi
    максим1987
  6. рюрикович Сегодня, 16:12
    Каталонцы аки дети малые. Думали, что провозглася независимость они антоматом останутся в ЕэС lol Вот им призрачно намекнули о реальности бытия и команданте каталоно включил заднюю педера...пардон,передачу. И усё - сказка закончилась на главе про демократию laughing Ибо у ЕэС вступала Испания, как единое образование. А печенюшки слаще призрачной "свободы попугаям". Потому и всё потихонечку затихло. Но Мордор( нет,не Россия) в лице испанского нашальника решил наказать строптивых и ....теперача есть два путя - вытереть сопли и пасть ниц на волю победителя аль гордо вздёрнув нос наплювать на печенье и принять вызов, бросив перчатку в лицо угнетателю со всеми вытекающими последствиями(прощай Шенген,прощайте однополые браки,прощайте квоты на мигрантов и прощайте санкции России,прощай "Барселона" в Ла Лиге,но зато , в отличие от Беларуси, есть выход к морю fellow ), то бишь вой-на....
    рюрикович
  7. Ураган70 Сегодня, 16:43
    Цитата: Монос
    Цитата: Тралл
    У меня вопрос:
    Когда Канада и Австралия введут санкции против России за Каталонию?

    smile Коллега, меня лично, больше волнует позиция Сент-Ки́тс и Не́вис по поставленному Вами вопросу.

    А некоторых и Гондурас беспокоит и другие очаги напряженности! Ну чего они все к нам лезут! В голову я имею ввиду...
    Ураган70
  8. резервист Сегодня, 17:50
    Прокуратура Испании может обвинить Пучдемона в подстрекательстве к мятежу. Ему грозит заключение до 30 лет.
    Но... раньше сядет - раньше выйдет.
    Удальцов вышел из тюрьмы, Навального освободили из-под 20-суточного ареста.
    А Квачков ещё сидит...
    резервист
    1. резервист Сегодня, 17:52
      Квачков в Лефортово. Журналист спрашивает:
      - Владимир Васильевич, если вас сейчас отпустят, вы опять за старое возьметесь?
      - Ну что вы. Никакой политики. Только хобби, обычная охота. Буду ходить с двустволочкой, как раз осень.... Журавли.... fellow
      резервист
  9. Egorovich Сегодня, 18:03
    Все как было в Испании, так и останется. Барселона и Мадрид скоро договорятся, а пока воду мутят, да мозги друг друга выкручивают. Объявить Каталонию независимой может только сильный лидер, которого у них нет. А половина людей вообще ничего не хочет.
    Egorovich
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