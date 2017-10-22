21:00 22 октября

«Президент Украины» появился на митинге верхом на казаке

Участники вече под названием «майдан реформ» у здания Верховной рады Украины в Киеве, ранее анонсированное Михаилом Саакашвили, вывели на сцену ряженого в костюме президента Украины Петра Порошенко, который сидит на плечах у украинского казака, сообщает РИА Новости.



«Во время выступления со сцены политиков и активистов на нее вышел мужчина, переодетый в комический костюм Порошенко, с золотым батоном и мешком денег в руках, сидящий на плечах у украинского казака. Все присутствующие начали смеяться и аплодировать», – передает корреспондент агентства с места события.


В данный момент со сцены продолжаются выступления. Уже выступили несколько общественных деятелей, депутат Рады от фракции Порошенко Сергей Лещенко и мэр Глухова Мишель Терещенко. На сцене также находится экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, но он еще не выступал.



Накануне Саакашвили ранее заявил, что вече в воскресенье будет посвящено обсуждению «плана победы над олигархами в Украине».

На митинг люди пришли без партийных флагов, в руках у них только государственные флаги Украины.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 56

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  1. Old Shoe Сегодня, 15:20
    Хм... Имитация майдана идёт полным ходом. Вашингтонские кураторы даже не стали тратиться на массовку, Вика не парится у плиты с печеньками. А зачем? Все под контролем. И те то свергает, и те кого свергают. Просто нужно соблюсти национальную традицию: вся смена клоунов при власти - через майдан.
    Old Shoe
    1. Подрезчик Сегодня, 15:25
      Ну что сказать? request Клоуны правители, клоун народ... fool
      Подрезчик
      1. oldseaman1957 Сегодня, 15:34
        Цитата: Подрезчик
        Клоуны правители, клоун народ...
        Наивность хохлов поражает. О нынешнем состоянии можно сказать только :"Общенациональный deбилизм".
        oldseaman1957
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:37
          Говорили тебе Петя: не буди Михо, пока тихо!
          СРЦ П-15
          1. Смог Сегодня, 15:49
            Вот мы тут зубоскалим. А петька то , петька на фронт выдвинулся. Солдатиков в зоне Ато am (мать ее.....) поддержать. , но только морально. Все по окопам, по окопам , что бы жисть солдатскую изнутри понюхать, с изнанки так сказать Авдеевку посещает сегодня, а может сбежал от греха...... what хрен его поймет, полководца шоколадного.....
            Не знаю только, батон золотой с собой прихватил или как.... ? Не знаю...
            Смог
            1. Татьяна Сегодня, 16:07
              Без американцев тут точно не обошлось!
              Однако пока Вашингтон приводит Порошенко в подчинённой себе "чувство", так сказать, с помощью т.н. "мягкой силы". Американский фитиль при этом в руках у Саакашвили, а сами разборки-то в Украине всё-таки олигархически внутренние - и идут они между Порошенко и Аваковым.
              США пока за этим просто, как бы со стороны, наблюдают. А вот, когда полетят коктейли Молотова и загорятся покрышки в Киеве, то это уже будет прямое вмешательство США в дела Украины. Ибо деньги на это нужны - и не малые!
              А пока всё это похоже на кастинг по отбору Вашингтоном новых правителей в колониально подчинённой ему Украине.
              Татьяна
            2. pjastolov Сегодня, 16:18
              Цитата: Смог
              хрен его поймет, полководца шоколадного.....

              У него наверное метастазы пошли
              pjastolov
              1. cniza Сегодня, 17:56
                Этот цирк похоже ещё на долго.
                cniza
                1. pjastolov Сегодня, 18:00
                  Цитата: cniza
                  Этот цирк похоже ещё на долго.

                  пока не переженятся laughing
                  pjastolov
                  1. cniza Сегодня, 18:04
                    Пока не перегрызут друг друга , хотя стремятся то в Европу lol
                    cniza
                    1. pjastolov Сегодня, 18:24
                      Цитата: cniza
                      хотя стремятся то в Европу

                      а что европа лучше? только там гламурнее
                      pjastolov
          2. Стас Снежин Сегодня, 16:03
            Похоже, Петя топчет тропинку на Донбасс.. ))
            Президент Украины Петр Порошенко прибыл Донецкую область Украины и провел совещание по оперативной ситуации на фронте. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.
            Стас Снежин
            1. pjastolov Сегодня, 16:31
              Цитата: Стас Снежин
              Похоже, Петя топчет тропинку на Донбасс.. ))
              Президент Украины Петр Порошенко прибыл Донецкую область Украины и провел совещание по оперативной ситуации на фронте. Об этом сообщает пресс-служба Порошенко.

              у него одна оперативная ситуация
              pjastolov
        2. ИванИванов Сегодня, 17:30
          Цитата: oldseaman1957
          Наивность хохлов поражает. О нынешнем состоянии можно сказать только :"Общенациональный deбилизм".

          Думаю прав Кургинян когда говорит что там не свадьба в малиновке, не хохма, но сила вполне целеустремленная и организованная, и это проблема для РФ прежде всего.
          ИванИванов
      2. volodya Сегодня, 15:57
        Цитата: Подрезчик
        Ну что сказать? request Клоуны правители, клоун народ... fool

        Ситуация на Украине!
        volodya
        1. резервист Сегодня, 16:50
          Что-то майдан в Белоруссии и России не задался.
          Придется украинцам и дальше процветать в одиночестве. crying
          резервист
          1. pjastolov Сегодня, 17:41
            Цитата: резервист
            Придется украинцам и дальше процветать в одиночестве

            туда им и дорога laughing
            pjastolov
      3. pjastolov Сегодня, 16:17
        Цитата: Подрезчик
        Клоуны правители, клоун народ...

        Да и страна как цирк, привет Саня hi
        pjastolov
        1. Подрезчик Сегодня, 16:30
          Привет, Володя! hi
          Цитата: pjastolov
          Цитата: Подрезчик
          Клоуны правители, клоун народ...

          Да и страна как цирк, привет Саня hi

          Я ж и говорю: верхи-клоуны, низы-тоже...Только "дрессировщик"-за океаном... wink
          Подрезчик
          1. pjastolov Сегодня, 17:42
            Цитата: Подрезчик
            Я ж и говорю: верхи-клоуны, низы-тоже...

            pjastolov
      4. изя топ Сегодня, 17:30
        Цитата: Подрезчик
        клоун народ..

        интересная мысля в сети попалась
        Я всегда был сторонником вмешательства России в события на Украине. Притом, самым радикальным и жёстким способом. Всегда считал, что если граждан Украины, за исключением свидомого быдла, поместить в нормальную среду, то они, со временем, превратятся в адекватных граждан, не подменяющих понятий, не называющих белое чёрным, а чёрное белым.
        изя топ
  2. Teberii Сегодня, 15:23
    Веселью нет конца,все как с треказой.А ведь зима уже пришла.
    Teberii
    1. Pirogov Сегодня, 15:26
      Цитата: Teberii
      Веселью нет конца,все как с треказой.А ведь зима уже пришла.

      Судя по всему Михомайдан провален ,без матрасных денег у галстукоеда нет шансов.
      Pirogov
      1. Смог Сегодня, 15:36
        Цитата: Pirogov
        Судя по всему Михомайдан провален

        Прошлый майдан тоже в начале был малочисленным и тихим. Студентики в октябре, ноябре тусовались. Веселуха попозже началась. Так что, имхо, крест на михомайдане ставить рано.
        Смог
        1. Pirogov Сегодня, 15:47
          Цитата: Смог
          Прошлый майдан тоже в начале был малочисленным и тихим. Студентики в октябре, ноябре тусовались. Веселуха попозже началась. Так что, имхо, крест на михомайдане ставить рано.

          В любом случае порошенка это не янукович он крови не побоится . Да и финансы поют романсы ,а без них свидомые не скачут.
          Pirogov
          1. Смог Сегодня, 15:52
            Цитата: Pirogov
            порошенка это не янукович он крови не побоится .

            А вот тут очень интересно как себя аваков поведет. Даст команду полицаям или нет????? Большой вопрос. Козлом отпущения не хочется быть ни кому.
            Смог
            1. pjastolov Сегодня, 16:20
              Цитата: Смог
              Большой вопрос. Козлом отпущения не хочется быть ни кому.

              баран - козлом не бужет laughing
              pjastolov
            2. Pirogov Сегодня, 17:11
              Цитата: Смог
              А вот тут очень интересно как себя аваков поведет. Даст команду полицаям или нет????? Большой вопрос. Козлом отпущения не хочется быть ни кому.

              Так они в одной лодке ,потонет порошенко со временем и авакова сожрут ,так что у него выбора нет .
              Pirogov
            3. Балу Сегодня, 17:45
              Цитата: Смог
              А вот тут очень интересно как себя аваков поведет

              Интереснее переговоры каломоя с остальными олигархами. Видимо не вся администрация цирка пришла к консенсусу кого валить-попрошенко или мишку-шатуна. Опять таки козлам в этом цирке не додают капусты, а США медлит с отправкой диппочтой амфитамина к чайку, не решен вопрос кто поедет печеньки раздавать Ждем-с, хотя честно говоря Киев меня мало интересует, как и вся Украина. Восхищаюсь мужеству Донбасса. За Вас! drinks
              Балу
        2. резервист Сегодня, 16:44
          Майдан, не поддержанный посольством США, является нелегитимным.
          Опасайтесь подделок belay
          резервист
          1. Балу Сегодня, 17:47
            Цитата: резервист
            Майдан, не поддержанный посольством США, является нелегитимным.
            Опасайтесь подделок belay

            Посол ФША разыгрывает бюджетный вариант. Баба ведь, коварная дзюдоистка к тому же. А может опять капусту поделили до приземления самолета в Борисполе?
            Балу
      2. volodya Сегодня, 16:14
        Цитата: Pirogov
        Цитата: Teberii
        Веселью нет конца,все как с треказой.А ведь зима уже пришла.

        Судя по всему Михомайдан провален ,без матрасных денег у галстукоеда нет шансов.

        Всё зависит от того,подвезут полосатые покрышки или нет!
        volodya
      3. Лелёк Сегодня, 16:24
        Цитата: Pirogov
        Судя по всему Михомайдан провален ,без матрасных денег у галстукоеда нет шансов.


        Спокойствие, только спокойствие, всё идёт по плану - месседж Вальцману отправлен, время на обдумывание определено, кара за неисполнение обозначена. Дальше тоже будет по плану. Каково это будет продемонстрировано на примере Молдавии: yes
        Лелёк
      4. verner1967 Сегодня, 16:45
        Цитата: Pirogov
        Судя по всему Михомайдан провален

        На митинг люди пришли без партийных флагов, в руках у них только государственные флаги Украины
        а галстуки у всех есть, проверили?
        verner1967
      5. Стас Снежин Сегодня, 18:06
        Кстати, именно сейчас режиссёрам шоу будет очень выгодно ликвидировать Сааку. Саака станет автоматически символом сопротивления, Сааки не будет в подчинении как имеющего много негатива, и самое время выдвинуть удобную фигуру вместо Сааки.. Поживём-посмотрим..
        Стас Снежин
      6. Ретвизан 8 Сегодня, 18:47
        Философия "поберушки"- на экономику дайте денег, на армию дайте денег и на революцию опять дайте денег!
        Ретвизан 8
  3. Смог Сегодня, 15:24
    Ха!!!! Так золотой батон вроде у януковоща был? Тогда это то что. Или педро спер у предыдущего хозяина страны укропии или уже на свой по сусекам наскреб?????
    Скоко же еще золотых батонов вна окраине....??????
    переодетый в комический костюм Порошенко, с золотым батоном и мешком денег

    Ой! У януковоща только батон был... А у этого еще и мешок бабок. Перещеголял, перещеголял..... бывшего кондитер рошеновский.
    Смог
    1. Город нашенский Сегодня, 15:31
      Батон как скипетр, символ власти тамошний laughing
      Город нашенский
      1. Смог Сегодня, 15:32
        Цитата: Город нашенский
        скипетр, символ власти тамошний

        Вы думаете передается по наследству????? Чет не похоже. lol
        Смог
        1. Город нашенский Сегодня, 15:34
          Ну так неизвестно где он сейчас. Может действительно под подушкой у петрухи lol
          Не передается, а скорее переворовывается
          Город нашенский
      2. ПРАВОкатор Сегодня, 15:37
        Следующий заезд будет Грузинского аксакала на казаке.
        ПРАВОкатор
  4. Нормаль ок Сегодня, 15:30
    Ставлю на то, что это всё закончится сотрясением воздуха. Недаром Юлька туда лично не явилась. Почуяла, что майдан уже не популярен, на таком пиаре выборы не выиграешь.
    Нормаль ок
    1. Ныробский Сегодня, 15:58
      Цитата: Нормаль ок
      Ставлю на то, что это всё закончится сотрясением воздуха. Недаром Юлька туда лично не явилась. Почуяла, что майдан уже не популярен, на таком пиаре выборы не выиграешь.

      Она просто выжидает, когда грузин с евреем сойдутся в "рукопашной" и оба скончаются от побоев. Вот тогда и будет её выход. Других то не останется...
      Ныробский
      1. Балу Сегодня, 17:50
        Цитата: Ныробский
        Она просто выжидает, когда грузин с евреем сойдутся в "рукопашной" и оба скончаются от побоев. Вот тогда и будет её выход. Других то не останется...

        Юлькино амплуа-подтанцовка и беквокал. Она ж не дура.
        Балу
  5. рюрикович Сегодня, 15:30
    Какое-то вече "неправильное" what Без искринки у участвующих request Где покрышки,файеры,пакеты печенья, банки варенья,грядки с зеленью, булыжники из мостовой? Где вааще полный майданчик народу????
    Нееее, эта серия не интересная no Хорошо,хоть пива не прикупил, а то деньга на ветер wassat
    рюрикович
  6. Горный стрелок Сегодня, 15:32
    Спектакль продолжается. Уже как фарс. Но на досрочные выборы могут и "наскакать".
    Горный стрелок
  7. Ураган70 Сегодня, 16:07
    В какой век отбросило окраину майданом? Это уже было: иудей на шее гордого запорожского казака! Майдан гидности гидности не добавил!
    Ураган70
  8. дед Мих Сегодня, 16:12
    Если бы Мойша Саакашвили на галицае верхом, то да, майдан. А так - кривляются. Договорняк, чья очередь доить украинцев. Жидобандеровцы.
    дед Мих
  9. изя топ Сегодня, 16:25
    в костюме президента Украины Петра Порошенко
    тоже мятый,с оттопыреным карманом?а носки с дырками?
    изя топ
  10. shans2 Сегодня, 16:29
    только "козака", казаки в России.
    shans2
  11. резервист Сегодня, 16:39
    Украина - как Ватикан: если над Майданом появляется черный дым, надо ждать смены папы hi
    резервист
  12. ротмистр Сегодня, 17:04
    Как там в песне; каков народ, такие и бояре....
    ротмистр
  13. perepilka Сегодня, 17:09
    Всё повторяется, ну, типа фарс, или клоунада what
    Давайте куроинцы, я в вас верю(спёрто у Юрки)
    perepilka
  14. федоров Сегодня, 17:19
    вече в воскресенье будет посвящено обсуждению «плана победы над олигархами в Украине

    Ну не клоуны ? Добраться до кормушки охота всем, При Яныке ( что б он предатель народа подавился ) у моей матери была пенсия в 100 баков, при парашнике сейчас -30 , цены на газ и электричество прыгнули в три раза, инфляция 10грн - 27грн за бакс разница есть ? При узурпаторе Яныке власти мы как-то жили.
    Очень хочется стрелять. А население молчит, запуганное,страусиное.
    А кому платят, тот и "возмущается" - удоды. sad
    Я то Калаш в руки взять не боюсь,привычное дело, НО КТО ЕЩЕ ?
    федоров
  15. изя топ Сегодня, 18:14
    ааааааааааааа,чудесное от скакола fellow
    Творец — гениальный. Он парует не случайно. Ему во всем нужен баланс.
    Творец создал страну — исчадие ада.
    Нет в мире подлее людей, чем живущие там. Нет в мире такой мерзости и подлости, на которую не способны живущие там люди. У живущих там нет ни принципов ни морали. У живущих там нет ничего святого. Только — кровь и деньги.
    Им никогда нельзя верить. Они всегда обманут и предадут. Но они обучены искусству притворяться. Искусству лести. И еще многим другим страшным искусствам. Всё это они используют только для одного — захватить, ограбить, убить.
    Но Творец не мог не создать рядом с такой страной другую страну.
    В этой стране живут очень добрые и благородные люди. У них большая чистая душа и доброе сердце. Они умеют любить, они умеют грустить. Они умеют петь и танцевать. Но они и лучше всех в мире умеют воевать.
    Вот такой, казалось бы, парадокс. Люди с такой доброй душой и большим сердцем, когда приходит время воевать, становятся самыми безжалостными и умелыми воинами. Они видят насквозь все уловки и хитрости своего врага. Они не верят. Они просто уничтожают его.
    А еще люди в этой стране больше всех в мире любят свою страну. Свою Украину.
    И они защищают ее уже много лет. И побеждают каждый день.. Это всё — у них уже в генах. Давно.
    И они обязательно победят. Ведь добро всегда побеждает зло. Но зло нужно для прогресса. Тогда добро становится сильнее.
    Вот такой гениальный Творец.
    изя топ
  16. нивасандер Сегодня, 18:25
    домайданятся
    нивасандер
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