«Президент Украины» появился на митинге верхом на казаке
Участники вече под названием «майдан реформ» у здания Верховной рады Украины в Киеве, ранее анонсированное Михаилом Саакашвили, вывели на сцену ряженого в костюме президента Украины Петра Порошенко, который сидит на плечах у украинского казака, сообщает РИА Новости.
«Во время выступления со сцены политиков и активистов на нее вышел мужчина, переодетый в комический костюм Порошенко, с золотым батоном и мешком денег в руках, сидящий на плечах у украинского казака. Все присутствующие начали смеяться и аплодировать», – передает корреспондент агентства с места события.
В данный момент со сцены продолжаются выступления. Уже выступили несколько общественных деятелей, депутат Рады от фракции Порошенко Сергей Лещенко и мэр Глухова Мишель Терещенко. На сцене также находится экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, но он еще не выступал.
Накануне Саакашвили ранее заявил, что вече в воскресенье будет посвящено обсуждению «плана победы над олигархами в Украине».
На митинг люди пришли без партийных флагов, в руках у них только государственные флаги Украины.
«Во время выступления со сцены политиков и активистов на нее вышел мужчина, переодетый в комический костюм Порошенко, с золотым батоном и мешком денег в руках, сидящий на плечах у украинского казака. Все присутствующие начали смеяться и аплодировать», – передает корреспондент агентства с места события.
В данный момент со сцены продолжаются выступления. Уже выступили несколько общественных деятелей, депутат Рады от фракции Порошенко Сергей Лещенко и мэр Глухова Мишель Терещенко. На сцене также находится экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, но он еще не выступал.
Накануне Саакашвили ранее заявил, что вече в воскресенье будет посвящено обсуждению «плана победы над олигархами в Украине».
На митинг люди пришли без партийных флагов, в руках у них только государственные флаги Украины.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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