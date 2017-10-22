Подполковник Анастасия: трансгендер впервые назначен на должность комбата в ФРГ
Германское командование впервые назначило командиром батальона трансгендера, передает РИА Новости сообщение канала RBB 24.
Подполковник Анастасия Бифанг сообщила телеканалу, что «всегда ощущала некоторую "неполноценность", однако до 40 лет мирилась с этим». В какой-то момент она (он) решилась пройти курс гормональной терапии и сделать несколько операций по перемене пола. Теперь офицер считает себя женщиной.
43-летняя Бифанг вступила в должность в среду – теперь под ее началом 381-й батальон связи и обеспечения в городе Шторков, личный состав которого насчитывает 750 военнослужащих. По словам подполковника, «подчиненные спокойно восприняли решение вышестоящего руководства».
Она уверена, что дальнейшая карьера сложится успешно. Кроме того, «будучи членом общества военнослужащих-гомосексуалистов, она намерена активнее выступать в защиту прав и интересов трансгендеров», говорится в материале.
Бифанг служит в армии уже 23 года. Она призналась, что решение о ее назначении все же встретило критику: «незнакомые люди начали оставлять оскорбительные комментарии на ее странице в Facebook». Офицер, однако, не придает этому особого значения и считает, что ее недоброжелатели находятся в меньшинстве.
Подполковник Анастасия Бифанг сообщила телеканалу, что «всегда ощущала некоторую "неполноценность", однако до 40 лет мирилась с этим». В какой-то момент она (он) решилась пройти курс гормональной терапии и сделать несколько операций по перемене пола. Теперь офицер считает себя женщиной.
43-летняя Бифанг вступила в должность в среду – теперь под ее началом 381-й батальон связи и обеспечения в городе Шторков, личный состав которого насчитывает 750 военнослужащих. По словам подполковника, «подчиненные спокойно восприняли решение вышестоящего руководства».
Она уверена, что дальнейшая карьера сложится успешно. Кроме того, «будучи членом общества военнослужащих-гомосексуалистов, она намерена активнее выступать в защиту прав и интересов трансгендеров», говорится в материале.
Бифанг служит в армии уже 23 года. Она призналась, что решение о ее назначении все же встретило критику: «незнакомые люди начали оставлять оскорбительные комментарии на ее странице в Facebook». Офицер, однако, не придает этому особого значения и считает, что ее недоброжелатели находятся в меньшинстве.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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