21:01 22 октября

Подполковник Анастасия: трансгендер впервые назначен на должность комбата в ФРГ

Германское командование впервые назначило командиром батальона трансгендера, передает РИА Новости сообщение канала RBB 24.

Подполковник Анастасия: трансгендер впервые назначен на должность комбата в ФРГ


Подполковник Анастасия Бифанг сообщила телеканалу, что «всегда ощущала некоторую "неполноценность", однако до 40 лет мирилась с этим». В какой-то момент она (он) решилась пройти курс гормональной терапии и сделать несколько операций по перемене пола. Теперь офицер считает себя женщиной.


43-летняя Бифанг вступила в должность в среду – теперь под ее началом 381-й батальон связи и обеспечения в городе Шторков, личный состав которого насчитывает 750 военнослужащих. По словам подполковника, «подчиненные спокойно восприняли решение вышестоящего руководства».

Она уверена, что дальнейшая карьера сложится успешно. Кроме того, «будучи членом общества военнослужащих-гомосексуалистов, она намерена активнее выступать в защиту прав и интересов трансгендеров», говорится в материале.



Бифанг служит в армии уже 23 года. Она призналась, что решение о ее назначении все же встретило критику: «незнакомые люди начали оставлять оскорбительные комментарии на ее странице в Facebook». Офицер, однако, не придает этому особого значения и считает, что ее недоброжелатели находятся в меньшинстве.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 127

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  1. Zibelew Сегодня, 17:20
    Ну че, поздравим немцев. Больше трансгендеров в германской армии - спокойнее сон у российских граждан!
    Zibelew
    1. Подрезчик Сегодня, 17:25
      Все, "поздравляем" немецкую армию. Не дай Бог воевать с ними теперь, возьмешь в плен, дашь в "фанеру", чтобы очухался...А получится бабу по "груди" пригладил. Нехорошо... belay laughing
      Подрезчик
      1. pjastolov Сегодня, 17:28
        будучи членом
        так всетаки - членом или не членом, определил (ась, ся) бы laughing
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 17:50
          Весь мир сошел с ума , добром это не кончится... бедные немцы во что вы превратились.
          Привет Володя! hi
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 18:03
            Виктор hi правильнее наверное будет - во что их превратили
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 18:05
              Наверное да , но и сами не сопротивлялись , а приняли всю эту гомосятину.
              cniza
              1. pjastolov Сегодня, 18:16
                Цитата: cniza
                Наверное да , но и сами не сопротивлялись , а приняли всю эту гомосятину.

                так их за это в тюрьму сажали
                Напомним, что в 2009 году Конституционный суд ФРГ признал, что школьные уроки, посвящённые сексуальному образованию, являются обязательными для всех учащихся вне зависимости от их вероисповедания и точки зрения их родителей, сообщает Welt. Как отмечается в решении суда, в случае, если школа придерживается религиозного нейтралитета и терпимости, обязательное школьное образование, в том числе сексуальное воспитание, имеют приоритет над правом родителей на воспитание своих детей.
                pjastolov
                1. cniza Сегодня, 18:24
                  Да "продались" они за кусок сала с хлебом и детей обрели на вымирание...
                  cniza
                  1. pjastolov Сегодня, 18:26
                    Цитата: cniza
                    Да "продались" они за кусок сала с хлебом и детей обрели на вымирание...

                    полностью согласен hi
                    pjastolov
                  2. Svarog51 Сегодня, 19:07
                    Виктор, приветствую hi
                    детей обрели на вымирание.

                    Может "обрекли"? Да и вымирать эти "мутанты" не собираются. А вот Бундесвер думает, что настоящие мужики из России фейс им рихтовать постесняются. Напрасно так думают, наши их очень "обожают" приголубливать.(Еле справился с написанием) drinks
                    Svarog51
              2. Николай Фёдоров Сегодня, 19:44
                Цитата: cniza
                Наверное да , но и сами не сопротивлялись , а приняли всю эту гомосятину.

                По данным немецкой полиции и миграционной службы на 2016 год, до 9 тысяч «русских немцев» ежегодно возвращаются из Германии обратно в Россию. Главная причина возвращения по словам немцев - спасти детей от сексуальных извращений. Видать, внуков хотят - вот и возвращаются. Причём едут не на юг или европейскую часть России, а в Сибирь. Там на Алтае в Гальбштадте и в Азово (Омская область) воссозданы немецкие автономные районы, где в двух с лишним десятках сел на сегодняшний день проживает уже свыше сотни тысяч человек, и количество их увеличивается.
                Думаю, что помимо желания спасти детей от гомосятины тут ещё примешивается сильное желание уехать подальше от наглеющих агрессивных мигрантов.
                Николай Фёдоров
          2. изя топ Сегодня, 18:05
            Цитата: cniza
            Привет Володя!

            Дядя Володя у нас нормальный мужик wink
            изя топ
            1. pjastolov Сегодня, 18:17
              да и ЛАГ туда же смотрит laughing
              pjastolov
              1. cniza Сегодня, 18:36
                Только охрана смотрит "мимо" , остальные мужики. lol
                cniza
                1. pjastolov Сегодня, 18:39
                  Цитата: cniza
                  Только охрана смотрит "мимо" , остальные мужики. lol

                  им по штату не положено - они же охрана angry
                  pjastolov
                  1. Svarog51 Сегодня, 19:13
                    Я тоже "курок", но юбку обязательно оценю. Извините, други, у меня с рождения одни юбки кругом были. К сожалению дамы надели брюки и забыли о своём предназначении, о чём и говорит данная статья. feel
                    Svarog51
            2. XXXIII Сегодня, 19:16
              Цитата: изя топ
              Цитата: cniza
              Привет Володя!

              Дядя Володя у нас нормальный мужик wink

              Фото в перед за родину!!! lol
              XXXIII
        2. словак Сегодня, 19:14
          Теперь русские точно пленных брать не будут. Кто до такого решится дотронуться руками?
          словак
          1. Балу Сегодня, 20:33
            Цитата: словак
            Теперь русские точно пленных брать не будут. Кто до такого решится дотронуться руками?

            Боевых геев им мало, теперь гланый резерв вводят-боевых трансгендеров.
            Пленных не брать! Зачем кормить отбросы человечества. angry
            Балу
      2. Дедкастарый Сегодня, 17:31
        Подполковник Анастасия: трансгендер впервые назначен на должность комбата в ФРГ
        Цитата: Подрезчик
        Все, "поздравляем" немецкую армию.

        ну а чо...минисер Абороны-врач гинеколог...всё норм... и...не могу удержаться...Антонов знал...))))
        Дедкастарый
        1. изя топ Сегодня, 18:48
          Цитата: Дедкастарый
          минисер Абороны-врач гинеколог..

          изя топ
          1. злой партизан Сегодня, 19:08
            good
            Изя! good Долго ржал! laughing
            drinks
            злой партизан
            1. Январский Сегодня, 19:17
              Привет, злюка.
              Ты меря еще помнишь? А на Реже рыбалки нет, жаль drinks
              Январский
              1. злой партизан Сегодня, 19:34
                Цитата: Январский
                Ты меря еще помнишь?

                А-а-а-а! Конечно! fellow
                Цитата: Январский
                А на Реже рыбалки нет

                Ничё, ничё. Они ещё пожалеют, что родились рыбами! am
                Привет, Валентин! drinks
                злой партизан
              2. Сэр1966 Сегодня, 20:44
                Попробуй на Нейве порыбалить. Я нынче летом напротив Алапаихи 2 лещиков поднял. )))
                Сэр1966
            2. изя топ Сегодня, 19:20
              Цитата: злой партизан
              Изя!

              здгавствуйте,Шмулик hi
              Цитата: злой партизан
              Долго ржал!

              изя топ
              1. злой партизан Сегодня, 19:36
                Цитата: изя топ
                Шмулик
                belay
                sad
                Сам ты ... feel
                И вообще: бросай пить!
                злой партизан
                1. изя топ Сегодня, 19:39
                  Цитата: злой партизан
                  бросай пить!

                  смысл жизни потеряется recourse
                  изя топ
                  1. злой партизан Сегодня, 20:24
                    laughing
                    Вот тебе о "поговорить о смысле жизни":

                    wassat
                    злой партизан
      3. Zibelew Сегодня, 17:32
        Александр привет hi В России в армию уходит мальчишка-возвращается мужчина!
        На западе уходит сын-возвращается дочь!
        Zibelew
        1. Подрезчик Сегодня, 17:38
          Цитата: Zibelew
          Александр привет hi В России в армию уходит мальчишка-возвращается мужчина!
          На западе уходит сын-возвращается дочь!

          laughing laughing good Верно подмечено, Тагирьян! hi Надо же такое придумать...
          На западе уходит сын-возвращается дочь!

          laughing good hi
          Подрезчик
          1. Svarog51 Сегодня, 19:27
            Саня, здрав будь друже hi Тагирьян просто обязан обрезать все пришитые излишества и определить евнухом в гарем. wassat drinks
            Svarog51
            1. Подрезчик Сегодня, 20:40
              Серега, приветствую! hi Чего творится в этом мире-не понимаю...Бабы становятся мужиками, мужики-бабами...Терпеть не могу это выражение "баба", уважаю женщин, но так "сочнее" звучит... В каком мире будут жить дети и внуки? belay
              Подрезчик
              1. Джедай Сегодня, 20:49
                Саша, привет! hi Это полный абзац творится. Бисмарк и Алоизыч вертятся в гробах как угорелые и русским матом костерят такую армию Германии. yes
                Джедай
                1. Подрезчик Сегодня, 21:00
                  Макс, добрый вечер! hi Согласен, а с ними Фридрих Великий и Вильгельм 2. Ой капец, а не мир... belay
                  Подрезчик
      4. Pirogov Сегодня, 17:39
        Цитата: Подрезчик
        Все, "поздравляем" немецкую армию. Не дай Бог воевать с ними теперь, возьмешь в плен, дашь в "фанеру", чтобы очухался...А получится бабу по "груди" пригладил. Нехорошо...

        Да с такой рожей она на бабу мало похожа ,перепутать не грех будет.)))
        Pirogov
        1. pjastolov Сегодня, 17:45
          Цитата: Pirogov
          Да с такой рожей она на бабу мало похожа ,перепутать не грех будет.)))

          так это... - не накрашенная laughing
          pjastolov
          1. Masya Masya Сегодня, 17:52
            Цитата: pjastolov
            так это... - не накрашенная

            Ну что же ты страшная такая?
            Ты такая страшная
            Ты ненакрашенная страшная
            И накрашенная laughing
            вспомнилось...
            Masya Masya
            1. Svarog51 Сегодня, 19:32
              Мариночка Витальевна love love love Моя наглая физиономия окрасилась в цвет свеклы и ухи пылают от стыда. Простите нас великодушно. feel love love love
              Svarog51
              1. Masya Masya Сегодня, 19:42
                Сергей, приветик! love
                Masya Masya
                1. Svarog51 Сегодня, 19:58
                  Мариночка Витальевна love love love Ну мы такие хулиганистые, и время нас не исправляет. love love love
                  Svarog51
                  1. Masya Masya Сегодня, 20:04
                    Цитата: Svarog51
                    Ну мы такие хулиганистые, и время нас не исправляет.

                    Что естестественно, то не безобразно... wink love
                    Masya Masya
      5. 210окв Сегодня, 18:50
        Пропал бундесвер...Нехорошо..Даже если придется дать в табло...Как к чему то нехорошему и грязному "прикоснулся"..
        Цитата: Подрезчик
        Все, "поздравляем" немецкую армию. Не дай Бог воевать с ними теперь, возьмешь в плен, дашь в "фанеру", чтобы очухался...А получится бабу по "груди" пригладил. Нехорошо... belay laughing
        210окв
    2. voyaka uh Сегодня, 17:32
      Какая разница - мужчина или женщина - командует батальоном связи?
      Лишь бы справлялась с должностью.
      voyaka uh
      1. Дедкастарый Сегодня, 17:36
        Цитата: voyaka uh
        Какая разница - мужчина или женщина - командует батальоном связи?
        Лишь бы справлялась с должностью.

        ай молодца! дай тебе бог,толерантному,сына-трансгендера,или транссексуала...причём-проститутку (какая разница,как деньги зарабатывать? ) wink
        Дедкастарый
        1. japs Сегодня, 20:56
          Браво, Дед! И дочку до пары, такую же. И будет ему толерантное счастье!
          japs
      2. _Jack_ Сегодня, 17:38
        Так тут не понятно даже мужчина или женщина, точнее уже не совсем мужчина но ещё совсем не женщина. А кто у немцев командует батальоном связи нам действительно не важно, захотят могут обезьяну назначить или искусственный интеллект, это их дело. Просто интересно что не боятся немцы на высокие должности ставить людей у которых проблемы с психикой.
        _Jack_
        1. Стас Снежин Сегодня, 17:57
          Ой блин, к таким в плен лучше не попадать..
          Стас Снежин
          1. pjastolov Сегодня, 18:41
            Цитата: Стас Снежин
            Ой блин, к таким в плен лучше не попадать..

            да засосут до смерти laughing
            pjastolov
        2. voyaka uh Сегодня, 18:04
          "немцы на высокие должности ставить людей у которых проблемы с психикой."///

          Проблемы тут с генетикой, с гормонами а с психикой - никаких.
          Когда нарушается баланс между мужскими и женскими гормонами в организаме,
          возникают различные отклонения от нормы в половом поведении.
          При этом с мозгом и психикой ничего особого не происходит, если половая
          ориентация не скрывается.
          И в России точно такой же процент нетрадиционных/ геев/ педиков/голубых (называйте, как хотите), как в Германии, или Израиле, или любой другой стране. Он примерно одинаков на всем шарике. Просто одни скрываются а другие - нет.
          voyaka uh
          1. Василенко Владимир Сегодня, 18:22
            Цитата: voyaka uh
            а с психикой - никаких.

            если с ними пообщаться то сразу становится понятно, что как раз куча проблем - комплексы, агрессивность, неадекватность
            Василенко Владимир
          2. _Jack_ Сегодня, 19:27
            Это теоретически с психикой никаких проблем "если половая ориентация не скрывается". На практике в любом обществе такие люди получают определенные психологические проблемы. Тем более человеку больше 40 лет, а в Европе эта терпимость к нетрадиционным меньшинствам продвигается в последние годы, во времена его полового созревания быть геем было позорно, это скрывали и без психологических травм в такой ситуации не обходятся.
            И, да, по статистике гомосексуалы и бисексуалы значительно чаще совершают попытки самоубийства, чем гетеросексуалы. Очевидно, что проблем с психикой у них в среднем больше, возможно из за неприятия обществом их ориентации, но суть от этого не меняется - "таких не берут в космонавты". А у них вот берут, хоть и не в космонавты, но все же.
            _Jack_
      3. Монос Сегодня, 17:40
        Цитата: voyaka uh
        Какая разница - мужчина или женщина

        Вы это серьёзно? Вам без разницы - мужик или баба? Тем более, это чудо и не баба вовсе, а мужик-гомик, чтобы он там не говорил. Я как-то педиками брезгую.
        Монос
        1. voyaka uh Сегодня, 18:14
          "Я как-то педиками брезгую"///

          Это потому, что у Вас (как и у меня) 70% мужских гормонов
          и 30% женских. Нормальное соотношение.
          Но если бы у Вас (или меня) было хотя бы на 10% больше мужских,
          то Вам бы хотелось трахать, как женщин так и мужчин (без разбору),
          А если б на 10% меньше, то Вы бы сбрили бороду и накрасили губы.
          (Я не про Вас лично, а как пример). Так что, не судите строго, и не судимы
          будете...
          voyaka uh
          1. Монос Сегодня, 18:25
            Я, конечно, не генетик, не биолог и не физиолог, но любым "научным" обоснованиям гомоизвращениям (тем более непонятного генезиса) оснований доверять у меня нет. Грех и порок - это результат людской развращённости. А оправдывают этот порок как раз те, кто им и страдает (я не Вас имею ввиду).
            Уж мне ли Вам об этом говорить, ведь именно в ваших краях стояли и Содом и Гомора.
            Монос
      4. Владыка Ситх Сегодня, 17:41
        По статистике, среди геев, лезбиянок и трансгендеров из-за психологических проблем количество суицидов превышает в 40 раз.
        Владыка Ситх
      5. Василенко Владимир Сегодня, 17:41
        Цитата: voyaka uh
        Какая разница - мужчина или женщина - командует батальоном связи?

        проблема в том, что НЕ МУЖЧИНА и НЕ ЖЕНЩИНА
        а так да ни какой тут с вами я согласен
        Василенко Владимир
        1. weksha50 Сегодня, 18:27
          Цитата: Василенко Владимир
          проблема в том, что НЕ МУЖЧИНА и НЕ ЖЕНЩИНА


          Ни Богу свечка, ни черту - кочерга....

          Цитата: Василенко Владимир
          Цитата: voyaka uh
          Какая разница - мужчина или женщина - командует батальоном связи?

          а так да ни какой тут с вами я согласен


          Если просто по человечески, то я не пойму, как ЭТОМУ (пусть великолепному специалисту связи) будут подчиняться нормальные мужики и женщины...
          Нормальному человеку будет просто... неуютно... А в любой армии есть такое понятие, как "боевое слаживание"... Так в него входит и психологическая совместимость, и прочая, прочая, прочая, которая создает нормальный психологический комфорт в боевом подразделении...
          weksha50
          1. Василенко Владимир Сегодня, 19:46
            Цитата: weksha50
            о я не пойму, как ЭТОМУ (пусть великолепному специалисту связи) будут подчиняться нормальные мужики и женщины...

            а они будут боятся что-то сказать против, ведь даже если глупость ляпнет заявит что не выполнили потому что предвзято относятся
            Цитата: weksha50
            А в любой армии есть такое понятие, как "боевое слаживание"

            боюсь представить себе такое с таким "овощем"
            Василенко Владимир
      6. Großer Feldherr Сегодня, 17:46
        Цитата: voyaka uh
        Какая разница - мужчина или женщина - командует батальоном связи?
        Лишь бы справлялась с должностью.

        Вы правы, но лишь частично. Командир еще и авторитетом должен(обязан) пользоваться у подчиненных, женщине этого добиться пусть и сложнее, но можно. Женщина командир- и в ВС РФ не редкость, и никаких проблем.
        Но тут совсем другое, вообще какое то недоразумение, личный состав под ее(его, этого) под дулом автомата загонять ? Педерастия в армии, это конец.
        Лично я в боеспособность немецкой армии и так не верил, но это последний гвоздь, как говорится.
        Großer Feldherr
        1. voyaka uh Сегодня, 18:22
          Я встречал женщин на руководящих должностях, жестких и мужеподобных как мужчины.
          Если бы они сменили пол, никто и не заметил бы.
          Тоже самое про некоторых мужчин, рыхлых как женщины. Оденься он на новом
          месте работы в женское платье - никто бы не догадался.
          Так что смена пола - лишь символический (и юридичский) акт иногда. А де факто, смена пола уже произошла.
          voyaka uh
          1. Балу Сегодня, 20:49
            Талия у мужчин и женщин больше объема бедер не всегда влияние гормонов. Иногда проблема банальная-гепатоз печени и связанная с этим портальная гипертензия в той или иной степени. Влияет ли сладкое и углеводы на снижение уровня тестостерона-да, есть такой факт. Но модель поведения регулируется не только гормонами. Я два раза видел настоящих геев. Про одного случайного по работе знакомого понял, когда показали в утреннем эфире местного канала. На вопрос что для него хорошая примета с утра, тот ответил с оттяжкой ивожделением: встретить мужжжжчину. Второй- побитый пациент на приеме начал делать гнусные намеки медсестре, а у самого на левом плече кустарная непрофессионально выполненная наколка то ли в виде тюльпана, то ли в виде бутона розы. Ну и манеры слащавые, вертится как на иголках, как буд-то ищет зеркало. На работу собирался в Москву, а тут личико помяли, очень расстраивался из-за этого, работа его ждала в Москве. Так вот они оба худые, без животов, носы только какие-то одинаково прямые и выражение глаз-не могу объяснить.
            Остальные были, как в любом коллективе - гебешно-ментовские бобики, изображали из себя нетрадиционных тупо и безрадлостно за две недели до приезда какого-нибудь артиста или режиссера на гастроли в наши местные театры, с известной нетрадиционной ориентацией.
            Балу
        2. weksha50 Сегодня, 18:29
          Цитата: Großer Feldherr
          Лично я в боеспособность немецкой армии и так не верил, но это последний гвоздь, как говорится.


          Если быть уж честным до конца, так я - только ЗА, чтобы в армиях США, Германии, Наглии да и всей НАТЫ служили вот такие личности...
          Чем больше бардака и всяких непоняток - тем ниже боеспособность... laughing
          weksha50
      7. Василенко Владимир Сегодня, 17:49
        Цитата: voyaka uh
        Какая разница - мужчина или женщина - командует батальоном связи?

        вот это Женщина

        а вот это ...

        ошибка природы
        Василенко Владимир
        1. SCHMEL Сегодня, 18:30
          [media=http://img0.joyreactor.cc/pics/comment/Ком
          иксы-1959850.gif]
          SCHMEL
      8. dakty Сегодня, 17:51
        Вояка, раньше относился к тебе как умному, но "врагу", а теперь - как к слабоумному. Это с учётом цензуры на сайте!....
        dakty
      9. Des10 Сегодня, 18:04
        Цитата: voyaka uh
        Какая разница - мужчина или женщина - командует батальоном связи?Лишь бы справлялась с должностью.

        Вроде и таки - да, а вот в итоге - нет.
        Война дело не только молодых, но и --- всё же --- мужчин.
        А женщины там - от недостатка мужчин или --- критическая ситуация в жизни государства.
        С уважением к вашим девушкам ).
        Des10
    3. Зяблицев Сегодня, 18:42
      Алозич, даже находясь в аду совершил, уже бог знает какой акт самосожжения от очередной выходки "истинных" арийцев.... laughing
      Зяблицев
  2. alkor Сегодня, 17:24
    Не надо сними воевать. Они сами разлагаются на никчемную биомассу. Античный Рим себя изжил, погрязнув в похоти и разврате, эти ребятки идут туда семимильными шагами. Я не против нисколько ни голубых ни розовых, ни трансгендеров. Они мне не интересны. Но выставление всего этого на показ, долгие обсуждения и интервью героев ведут к привыканию общества к этому, потом к пониманию, а потом к копированию.... А потом к смерти общества.
    alkor
    1. _Jack_ Сегодня, 17:42
      Верно, но свято место пусто не бывает, на их месте халифат возникнет, он там уже цветёт вовсю, а это, пожалуй для нас намного хуже.
      _Jack_
  3. Черный_Ватник Сегодня, 17:26
    Теперь представим, как такое оно выпрыгивает из окопа с криком "В атаку!" Я бы в истерике хохотал вместо того, чтобы команду выполнить)
    Черный_Ватник
    1. san4es Сегодня, 17:41
      Цитата: Черный_Ватник
      Теперь представим, как такое оно выпрыгивает из окопа с криком "В атаку!"

      ...и достаёт гранату из косметички belay
      san4es
      1. pjastolov Сегодня, 17:48
        Цитата: san4es
        ...и достаёт гранату из косметички

        такую, да? laughing
        pjastolov
        1. san4es Сегодня, 17:51
          Цитата: pjastolov
          ...такую, да? laughing

          ...В точности такую yes
          --------------
          . -Товарищ старшина, у нас в роте трансвеститы появились.
          -А ты откуда знаешь?
          -У меня косметичку украли.

          -------------
          -Папа а что такое трансвестит?
          -Не знаю сынок ты лучше помоги лифчик застегнуть.
          ---------
          -Василий Иваныч белые!!!!
          -Да,, а я думал мне больше красные пойдут. ))))
          san4es
  4. Masya Masya Сегодня, 17:30
    куда катится мир... Господи! когда уже их настигнет судьба Содома и Гоморры...
    Masya Masya
    1. pjastolov Сегодня, 17:34
      Марина Витальевна love
      Господи! когда уже их настигнет судьба Содома и Гоморры...
      пути Господни неисповедимы hi
      pjastolov
      1. Masya Masya Сегодня, 17:41
        Володя, приветик! love
        Цитата: pjastolov
        пути Господни неисповедимы

        wink
        Masya Masya
        1. pjastolov Сегодня, 17:59
          А што администрация?
          pjastolov
          1. Masya Masya Сегодня, 18:01
            Цитата: pjastolov
            А што администрация?

            я так понимаю, обеими руками за? ну, судя по картинке...
            Masya Masya
            1. pjastolov Сегодня, 18:19
              Цитата: Masya Masya
              я так понимаю, обеими руками за? ну, судя по картинке...

              pjastolov
  5. ODERVIT Сегодня, 17:30
    Слава всевышнему. Народ зольдатен в прошлом.
    ODERVIT
    1. Дедкастарый Сегодня, 17:37
      Цитата: ODERVIT
      Слава всевышнему. Народ зольдатен в прошлом.

      пожалуй...немцы были единственным упорным противником.
      Дедкастарый
  6. Горный стрелок Сегодня, 17:30
    Больше половых извращенцев в армии нато - быстрее сдадутся, если что...
    Гитлер своих - казнил...
    Горный стрелок
    1. Ugolek Сегодня, 17:36
      Офицер, однако, не придает этому особого значения и считает, что ее недоброжелатели находятся в меньшинстве.


      Судя по всему так и есть, нормальные тётки германские с завистью поглядывают на восток, назревает Великий Бабий Исход на восток!! laughing
      Ugolek
      1. HAM Сегодня, 17:55
        Не приведи Господь таких тёток,снимет юбку,....о там яйца.
        HAM
    2. Дедкастарый Сегодня, 17:39
      Цитата: Горный стрелок
      Гитлер своих - казнил...

      значит,покончено с наследием адика...рождается новая нация-3,14расов...
      Дедкастарый
    3. polpot Сегодня, 17:42
      Особо не помогло в рейхсвере и вермахте их было много по наследству от Фридриха Великого
      polpot
    4. Василенко Владимир Сегодня, 17:42
      Цитата: Горный стрелок
      быстрее сдадутся

      не дай Бог, их в плен брать нельзя
      Василенко Владимир
  7. Василенко Владимир Сегодня, 17:37
    Германское командование впервые назначило командиром батальона трансгендера, передает

    вот Бисмарк небось на том свети на г исходит
    и вообще куда запад катится армией командуют гомики на обложки плейбоя разместили гомика
    Василенко Владимир
  8. SCHMEL Сегодня, 17:38
    В какой-то момент она (он) решилась пройти курс
    laughing Немцы! Вы на правильном пути lol
    SCHMEL
  9. polpot Сегодня, 17:40
    Вполне нормально для НАТО идут путем своих американских хозяев у тех тысячи таких в армии будут совмесные учения трансгендеров проводить радуга 2018 украина я думаю присоединится и прибалты им не привыкать
    polpot
  10. кг пв Сегодня, 17:41
    Блевотина какая то fool читать то противно, не то что служить под командованием такой мерзости! am
    кг пв
  11. faterdom Сегодня, 17:45
    Вот он какой, Би Фанг! То ли девочка, то ли виденье! У нас батальон связи - должность донельзя хлопотная в мирное и военное время. А у них там времени даже на смену полу навалом!
    Хотя, наш комбат, получив команду сменить пол уже завтра утром доложил бы, что все исполнено - весь батальон всю ночь бы вкалывал без перекуров, меняя полы! И пусть бы кто попробовал возмутиться!
    faterdom
  12. romandostalo Сегодня, 17:52
    Великая победа демократии!!! Чем больше дровосеков в других армиях, тем нам спокойней......
    romandostalo
  13. san4es Сегодня, 17:54
    МУЖИК ПО СЕЛЕНИЯМ БРОДИТ,
    КОНЕЙ НА СКАКУ ТОРМОЗИТ,
    В ГОРЯЩИЕ ИЗБЫ ЗАХОДИТ...
    НАВЕРНОЕ, ОН ТРАНСВЕСТИТ belay
    san4es
    1. Василенко Владимир Сегодня, 18:07
      Цитата: san4es
      НАВЕРНОЕ, ОН ТРАНСВЕСТИТ

      Василенко Владимир
      1. Балу Сегодня, 21:01
        Цитата: Василенко Владимир
        Цитата: san4es
        НАВЕРНОЕ, ОН ТРАНСВЕСТИТ


        И один остановленный за хобот слон. drinks wassat
        Балу
  14. Витас Сегодня, 17:56
    Цитата: Zibelew
    Ну че, поздравим немцев. Больше трансгендеров в германской армии - спокойнее сон у российских граждан!

    Как сказать... ежели как в историческом анекдоте...
    Лекция по истории на тему: армия Александра Македонского.
    Профессор:
    - А знаете ли вы, что воины Александра Македонского были любовниками? Это делало армию непобедимой. Ведь сражались не только за великие цели, но и за любимого человека, который всегда рядом.
    Студент с задней парты:
    - Профессор, вы хотите сказать, что в армии Александра Македонского служили педики?
    Профессор:
    - Моисеев и ШурА - педики! А воины Александра Македонского - это НАСТОЯЩИЕ БОЕВЫЕ ПИ....СЫ!
    Витас
  15. Des10 Сегодня, 17:58
    Это не немецкая армия, это - сброд!
    Немцы, ведь так - нельзя, деградация будет!
    Des10
    1. Василенко Владимир Сегодня, 18:04
      Цитата: Des10
      Немцы, ведь так - нельзя, деградация будет!

      немцы были только в ГДР а в ФРГ немецкость выбивалась
      Василенко Владимир
  16. Ferdinant Сегодня, 17:59
    Может он/она ради карьеры готов на все,ради этого и не на такие поступки некоторые идут
    Ferdinant
  17. Ураган70 Сегодня, 18:08
    От всей души поздравляю германский народ с победой содомии над разумом! Булки вместо пушек!!! Больше вы уже ни на кого не нападете! А еще говорят, что там нацики голову подняли... Со свастикой и задним приводом к радуге!!! Когда уж вы очнётесь и скинете фрау и педрокомпанию?
    Ураган70
  18. Ураган70 Сегодня, 18:10
    Цитата: Ferdinant
    Может он/она ради карьеры готов на все,ради этого и не на такие поступки некоторые идут

    Ой, а поподробнее? Как ради карьеры стать этим? А с собой как потом жить? Нет, мы это не понимаем и понять не хотим...
    Ураган70
  19. нивасандер Сегодня, 18:11
    в плен не брать
    нивасандер
  20. Ураган70 Сегодня, 18:13
    Цитата: polpot
    Вполне нормально для НАТО идут путем своих американских хозяев у тех тысячи таких в армии будут совмесные учения трансгендеров проводить радуга 2018 украина я думаю присоединится и прибалты им не привыкать

    Эти твари не размножаются, так что золотой миллиард еще ближе...
    Ураган70
  21. Egorovich Сегодня, 18:24
    Анекдот просто. Теперь подчиненные будут "правильно" выполнять команду "Ложись".
    Egorovich
  22. pupsik Сегодня, 18:27
    Йоп@ный стыд! Стыдно за когда-то могучую армию!))
    pupsik
  23. japs Сегодня, 18:34
    Это немцы. Вырожденцев и шизоидов с 60-ых годов навалом. Даже в Зап. Берлине не помещались. Приходилось в ГДР дурдома для них создавать. Пример Темпельхоф, под Берлином. Так что этот берлинец(ка) еще почти адекватный(ая).
    Страшно подумать, как это все у голландцев...
    Трава - это по уставу?
    japs
  24. sabakina Сегодня, 18:43
    Всё больше убеждаюсь в мысли, что, после пришествия Антихриста, останется одна РУСЬ!
    sabakina
  25. Ретвизан 8 Сегодня, 18:59
    Рябята! Немцы! Ну убейте это существо сами! Ну, противно же! Позорники, а ведь была когда-то великах нация.
    Ретвизан 8
  26. Yoshi Сегодня, 19:04
    Товарищ мой как-то высказал мысль, что проклинать нерадивого взводного нужно так: "Взвод пассивных гомиков тебе в следующем призыве". При этом воображением живо рисовалась попытка их построить. Далее он добавлял, что "активные гомодрилы могут дать совершенно неожиданный эффект"...

    Не знаю изучал ли кто-то влияние сексуальной ориентации на способность эффективно действовать в боевой обстановке, но думаю, что это не взаимозависимые характеристики...
    Yoshi
  27. кг пв Сегодня, 19:06
    Вот так кто нибудь спросит у ребяток после дембля- "Где служил? В батальоне связи. А комбат кто? Да пи-ор!" laughing
    кг пв
  28. Михаил Р Сегодня, 19:07
    Алоизыч в гробу переворачивается, образно говоря и перебирает самые злобные маты в немецком языке... laughing
    Михаил Р
  29. exwarrent Сегодня, 19:11
    Цитата: Ураган70
    Эти твари не размножаются, так что золотой миллиард еще ближе...

    Еще как размножаются. Трахнутый 3,14дарасом сам становится 3,14дарасом. Эх, немцы что ж вы так опустились...
    exwarrent
  30. злой партизан Сегодня, 19:14
    Не про трансгендеров, но из той же оперы:

    yes
    злой партизан
  31. Усталый Сегодня, 19:17
    Как-то слишком активно этот момент муссируется. И у нас, в контексте: запад загнивает, и у них, в контексте: права человека торжествуют. А по-факту: винтовкам абсолютно всё равно кто из них стреляет, лишь бы в цель попадал.
    Усталый
  32. камикадзе Сегодня, 19:24
    бисмарк точно перевернулся бы в гробу узнав что в германской армии появились мутанты трансгендеры laughing laughing laughing
    камикадзе
  33. polkovnik manuch Сегодня, 19:42
    Они там , В Гейропе , совсем за " талерантились".
    polkovnik manuch
  34. Стройбат запаса Сегодня, 19:43
    Не понимаю, как трансгендеры не оскорбляются на на такой сексизм, как определения "он", "она". Настоящий транс - это всегда "оно" и никак иначе!
    Стройбат запаса
    1. злой партизан Сегодня, 20:27
      Цитата: Стройбат запаса
      Настоящий транс - это всегда "оно" и никак иначе!

      А Вы, батенька, как я смотрю, понимаете толк в извращениях... what
      Привет, электроисторик с уклоном в рукопашный бой! drinks
      злой партизан
  35. iouris Сегодня, 19:56
    Других способов стать комбатом у офицера не было, а он, видимо, тот ещё карьерист. Теперь у него отличные перспективы - вплоть до министра обороны.
    iouris
  36. Навигатор 1 Сегодня, 19:59
    Позорище . Сейчас весь батальон разбежится .
    Навигатор 1
  37. Alekspel Сегодня, 20:15
    Сначала в Европе отказались от Бога, потом голубые и розовые заявили, что с ними произошла ошибка природы (т.е. Бог ошибся), потом они с распростёртыми объятиями встречали толпу беженцев, теперь пытаются, забыв историю вновь попробовать Россию на прочность, результат будет плачевным.
    Alekspel
    1. Василенко Владимир Сегодня, 20:49
      Цитата: Alekspel
      что с ними произошла ошибка природы

      они как раз утверждают что они не ошибка, еще немножко и ошибкой назовут нас
      Василенко Владимир
  38. К-50 Сегодня, 20:41
    Бисмарк в гробу со своими три "К" пропеллер изображает и по-русски матерится. yes laughing
    К-50
  39. Wasiliy1985 Сегодня, 20:41
    Боевые ГМО@секи на марше - все нормально!!!
    Вот уж кто-кто, а Алоизович на том свете просто жар нагоняет - в аду то, при их то температуре, уже не вентилятор, а наддув в домне!!!!
    Но земляки не дают возможности "не вертеться"!!
    Wasiliy1985
  40. петька слесарь Сегодня, 20:53
    цит.По словам подполковника, «подчиненные спокойно восприняли решение вышестоящего руководства»...... и выстроились в очередь к ону за получением внеземного удовольствия
    петька слесарь
Картина дня