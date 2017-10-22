На сообщения СМИ о поддержке Собчак журналист Познер ответил анекдотом

В данном случае эту возможность возвращает Ксения Собчак,

Вспоминается анекдот о том, как Рабинович говорит Финкельштейну: "Ты слышал, что Циперович выиграл пять тысяч рублей в покер?" На что Финкельштейн отвечает: "Не в покер, а на скачках, не пять тысяч рублей, а сто, и не выиграл, а проиграл, а так все правильно",