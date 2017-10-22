На сообщения СМИ о поддержке Собчак журналист Познер ответил анекдотом
Владимир Познер опроверг сообщения российских изданий о том, что он якобы поддерживает выдвижение кандидатуры Ксении Собчак на пост президента, передает РИА Новости.
По словам Познера, никакой поддержки телеведущей Собчак он не оказывает, однако считает полезной возможность проголосовать «против всех».
Сами сообщения о поддержке «кандидата против всех» он прокомментировал с иронией.
Напомним, в среду Ксения Собчак сообщила о намерении баллотироваться в президенты РФ. Она заявила о себе как о кандидате «против всех» и призвала не бойкотировать выборы.
Также выдвигаться на президентский пост планируют лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава «Яблока» Григорий Явлинский.
По словам Познера, никакой поддержки телеведущей Собчак он не оказывает, однако считает полезной возможность проголосовать «против всех».
В данном случае эту возможность возвращает Ксения Собчак,пояснил журналист в своем Instagram.
Сами сообщения о поддержке «кандидата против всех» он прокомментировал с иронией.
Вспоминается анекдот о том, как Рабинович говорит Финкельштейну: "Ты слышал, что Циперович выиграл пять тысяч рублей в покер?" На что Финкельштейн отвечает: "Не в покер, а на скачках, не пять тысяч рублей, а сто, и не выиграл, а проиграл, а так все правильно",написал Познер.
Напомним, в среду Ксения Собчак сообщила о намерении баллотироваться в президенты РФ. Она заявила о себе как о кандидате «против всех» и призвала не бойкотировать выборы.
Также выдвигаться на президентский пост планируют лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава «Яблока» Григорий Явлинский.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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