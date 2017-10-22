21:03 22 октября

На сообщения СМИ о поддержке Собчак журналист Познер ответил анекдотом

Владимир Познер опроверг сообщения российских изданий о том, что он якобы поддерживает выдвижение кандидатуры Ксении Собчак на пост президента, передает РИА Новости.



По словам Познера, никакой поддержки телеведущей Собчак он не оказывает, однако считает полезной возможность проголосовать «против всех».


В данном случае эту возможность возвращает Ксения Собчак,
пояснил журналист в своем Instagram.

Сами сообщения о поддержке «кандидата против всех» он прокомментировал с иронией.

Вспоминается анекдот о том, как Рабинович говорит Финкельштейну: "Ты слышал, что Циперович выиграл пять тысяч рублей в покер?" На что Финкельштейн отвечает: "Не в покер, а на скачках, не пять тысяч рублей, а сто, и не выиграл, а проиграл, а так все правильно",
написал Познер.

Напомним, в среду Ксения Собчак сообщила о намерении баллотироваться в президенты РФ. Она заявила о себе как о кандидате «против всех» и призвала не бойкотировать выборы.

Также выдвигаться на президентский пост планируют лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава «Яблока» Григорий Явлинский.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. Перейра Сегодня, 19:17
    Я наивно полагал, что Российские выборы опошлены до последней крайности.
    И тут снизу постучала Собчак.

    Кстати, по городам и весям спускается план явки на выборы. Цифра, по непроверенным слухам,(сканы документов не просить) колеблется в районе 70-75%.

    Вы тверды с своём намерении опять бойкотировать голосование?
    Перейра
    1. Тралл Сегодня, 19:20
      Цитата: Перейра
      Кстати, по городам и весям спускается план явки на выборы. Цифра, по непроверенным слухам,(сканы документов не просить) колеблется в районе 75%.

      А вот и дочь председателя избирательной комиссии подтянулась. Как же все неоднозначно...smile
      Тралл
      1. poquello Сегодня, 19:25
        Цитата: Тралл
        Цитата: Перейра
        Кстати, по городам и весям спускается план явки на выборы. Цифра, по непроверенным слухам,(сканы документов не просить) колеблется в районе 75%.

        А вот и дочь председателя избирательной комиссии подтянулась. Как же все неоднозначно...smile

        "дух Ленина явись! сообщи план явки на выборы"
        poquello
        1. Перейра Сегодня, 19:34
          Вы в курсе, что факт голосования отслеживается по спискам избирательной комиссии? Или этого не может быть никогда, ибо сие есть государственная тайна?
          Перейра
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:48
            Она заявила о себе как о кандидате «против всех» и призвала не бойкотировать выборы.

            Вот её главная причина выдвижения своей кандидатуры: увеличение явки избирателей! Теперь можно догадываться, о чём беседовали накануне Путин и Собчак.
            СРЦ П-15
            1. poquello Сегодня, 20:35
              Цитата: СРЦ П-15
              Она заявила о себе как о кандидате «против всех» и призвала не бойкотировать выборы.

              Вот её главная причина выдвижения своей кандидатуры: увеличение явки избирателей! Теперь можно догадываться, о чём беседовали накануне Путин и Собчак.

              может быть, а смысл? и без неё идут
              poquello
              1. хрыч Сегодня, 20:37
                Цитата: poquello
                может быть, а смысл?

                хрыч
            2. Primoos Сегодня, 21:00
              Голосовать надо за будущее своей страны, а не за провокации еврея Познера. Кому мила дочка казнокрада с лошадиной мордой и грязной душонкой, тот проголосует за ксению стульчак. И такие найдутся, уверен.
              Primoos
          2. 210окв Сегодня, 20:23
            Ну и..?Что дальше?Децинацию не проголосовавших будут проводить?
            Цитата: Перейра
            Вы в курсе, что факт голосования отслеживается по спискам избирательной комиссии? Или этого не может быть никогда, ибо сие есть государственная тайна?
            210окв
            1. Перейра Сегодня, 20:54
              Это Вы, типо, пошутили? А в реале это вовсе не так смешно.
              Перейра
          3. poquello Сегодня, 20:33
            Цитата: Перейра
            Вы в курсе, что факт голосования отслеживается по спискам избирательной комиссии? Или этого не может быть никогда, ибо сие есть государственная тайна?

            Вы в курсе что явка является фактической, а не пишется избирательной комиссией?
            Планы могут быть на агитацию и рекламную кампанию.
            poquello
            1. Перейра Сегодня, 20:53
              Я-то в курсе. А Вы в курсе, КАК в реальности обеспечивается фактическая явка?
              Перейра
      2. Монос Сегодня, 19:33
        Цитата: Тралл
        А вот и дочь председателя избирательной комиссии подтянулась. Как же все неоднозначно...

        А мне тут знакомый таксист рассказал, что его двоюродный племянник, председатель избиркома в Биробиджане, уже получил бюллетени для вброса, но с негодованием выбросил их в Амур и сказал, что в его округе каруселей не будет! Но потом пришли санитары и отобрали у него печать, сделанную из хлебного мякиша. Путин лютует!
        Монос
    2. Scoun Сегодня, 19:31
      Цитата: Перейра
      Я наивно полагал, что Российские выборы опошлены до последней крайности.
      И тут снизу постучала Собчак.

      И вообще непонятно как могут ужиться в одной упряжке сразу две кобылы "ум, честь и совесть"?
      ЯвСоб на пару к одному рулю тянутся?)))

      Имха хоть у одной лошади должна быть другая кличка, типа патриот или храбрец, ну хотя бы анархист в конце концов.
      Scoun
    3. stas Сегодня, 19:59
      Собакина радость Ксюша по просьбе Царя будет пытаться увеличить явку на выборы Царя.
      Но Царь сделал так что, лучше не идти на выборы. Итоги выборов предрешены, остается только заставить прийти на выборы больше 50 %, если будет меньше то царь окажется липовым.
      Царь убрал из политики всех достойных прединтентов.
      Жирик, Зю и собакина радость вот и весь расклад.
      Или Царь или собакина радость, выбирай народ и радуйся.
      На выборы лучше не идти.
      stas
      1. 210окв Сегодня, 20:33
        Царь убрал из политики всех достойных прединтентов....Я понимаю что очепятка..А..На выборы лучше не идти.Это голос против "тети лошади"?
        Цитата: stas
        Собакина радость Ксюша по просьбе Царя будет пытаться увеличить явку на выборы Царя.
        Но Царь сделал так что, лучше не идти на выборы. Итоги выборов предрешены, остается только заставить прийти на выборы больше 50 %, если будет меньше то царь окажется липовым.
        Царь убрал из политики всех достойных прединтентов.
        Жирик, Зю и собакина радость вот и весь расклад.
        Или Царь или собакина радость, выбирай народ и радуйся.
        На выборы лучше не идти.
        210окв
      2. poquello Сегодня, 20:40
        Цитата: stas
        Собакина радость Ксюша по просьбе Царя будет пытаться увеличить явку на выборы Царя.
        Но Царь сделал так что, лучше не идти на выборы. Итоги выборов предрешены, остается только заставить прийти на выборы больше 50 %, если будет меньше то царь окажется липовым.
        Царь убрал из политики всех достойных прединтентов.
        Жирик, Зю и собакина радость вот и весь расклад.
        Или Царь или собакина радость, выбирай народ и радуйся.
        На выборы лучше не идти.

        неубедительная версия, народ при любых кандидатах на текущих за Путина пойдёт
        poquello
    4. kirgiz58 Сегодня, 20:53
      Цитата: Перейра
      Кстати, по городам и весям спускается план явки на выборы. Цифра, по непроверенным слухам,(сканы документов не просить) колеблется в районе 70-75%.

      Это что? Вы предлагаете избирателей на участки не пускать? У нас явка 98-99%! Как мне отбирать кому дать проголосовать, а кому нет? laughing
      kirgiz58
  2. volodya Сегодня, 19:17
    Сидела бы в "доме-2"
    volodya
    1. капрал Сегодня, 19:46
      Цитата: volodya
      Сидела бы в "доме-2"

      Есть лучше альтернатива
      капрал
      1. pjastolov Сегодня, 19:52
        Цитата: капрал
        Есть лучше альтернатива

        стошнит однако, даже не открывая no
        pjastolov
        1. Ингвар 72 Сегодня, 20:26
          Цитата: pjastolov
          стошнит однако, даже не открывая

          Да ладно, в консервировании Пикасо всех переплюнул! good Угадай,
          что в банке?
          Ингвар 72
  3. злой партизан Сегодня, 19:18
    А ведь Познер стал правоверным либерастом относительно недавно, уже в эпоху Путина. даже в самые ужасные 90-е ему как-то удавалось лавировать между лагерями "общечеловеков" и патриотов. Но где-то в районе 2007-2008 годов у него что-то там сломалось внутри...
    злой партизан
  4. LSA57 Сегодня, 19:26
    Также выдвигаться на президентский пост планируют лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава «Яблока» Григорий Явлинский.

    а где КПРФ? Зюганов кончился? однаааако....
    LSA57
  5. poquello Сегодня, 19:28
    прикольно "кандидат Собчак", с Явлинским соревноваться будет
    poquello
    1. LSA57 Сегодня, 19:40
      Цитата: poquello
      прикольно "кандидат Собчак", с Явлинским соревноваться будет

      вот только друг с другом они и могут соревноваться
      LSA57
      1. poquello Сегодня, 20:48
        Цитата: LSA57
        Цитата: poquello
        прикольно "кандидат Собчак", с Явлинским соревноваться будет

        вот только друг с другом они и могут соревноваться

        на этих выборах только если кто заявится- так сказать "себя обозначит", если конечно Путин идёт
        poquello
  6. SCHMEL Сегодня, 19:30
    По словам Познера, никакой поддержки телеведущей Собчак он не оказывает, однако...

    Встречаются два еврея. Один у другого спрашивает:
    - Вы, случайно, не еврей?
    - Еврей, но не случайно.
    Кандидатами в президенты России зарегистрировались одни евреи, вопрос: за какого кандидата проголосуют хитрые...
    SCHMEL
  7. Умничка Сегодня, 19:46
    Прям даже не знаю, за кого голосовать - то ли за Явлинского, то ли за Собчачку... Я и растерялся...
    Умничка
    1. rruvim Сегодня, 20:33
      А если бы Дмитрий Рогозин баллотировался. Голосовали бы?
      rruvim
  8. НЕКСУС Сегодня, 20:00
    Думаю,что ВВП пока не готов уйти...слишком многое сделано и многое начато,чтоб это все отдавать новому президенту,который это все может благополучно похоронить и развалить. И на сегодняшний день,я не вижу равносильной замены ему,к сожалению или счастью,пусть каждый выберет для себя сам что для него ближе.
    НЕКСУС
    1. злой партизан Сегодня, 20:31
      Цитата: НЕКСУС
      И на сегодняшний день,я не вижу равносильной замены ему

      А кто в 1999 вообще видел в нём Президента?? Даже наши боевые офицеры в ЕВАКУ плевались: "Какой-то КГБшник!!". А вот поди ж ты: 18 лет как с куста при власти. С короткой заменой на посту ...А результат? Просто - good
      злой партизан
      1. rruvim Сегодня, 20:39
        Результата пока не видно. Российского чуда по примеру Китайского не случилось. Он три срока только с "бапками (у кого какие?)" разбирался (не знаю разобрался?), может на этот новый срок и внутренней экономикой займётся. А не только внешними войнами. Тогда я ЗА!
        rruvim
        1. НЕКСУС Сегодня, 20:42
          Цитата: rruvim
          Результата пока не видно. Российского чуда по примеру Китайского не случилось.

          Для чуда,нужно хотя бы советских темпов рождаемости,а именно по миллиону новых людей ежегодно...тогда и будет нам чудо ,как у китайцев.
          НЕКСУС
          1. rruvim Сегодня, 21:00
            Да неужели? Т.е. доктрина о том, что освобождение крестьян от крепостного права 1861-го была связана с развитием промышленности в России, а раскулачивание в конце 20-х с Индустриализацией? Нужны рабочие руки? Сейчас 21 век. Молодёжь в России (у меня четверо ребят) готовы работать на Страну, но не понимают на каких условиях. Условия никто не предлагает. Есть предложения, ну они смехотворны. А так как наши дети знают англицкий, так и смотрят туда...И сколько не вдалбливай им патриотизма. А все "фетиши" по телеку: "Как хорошо и приятно работать в России..." - БЖИК! Когда инженеру положат от 120 000 тыс., а рабочему, где-то от 90 000 тыс, причём и на заводах "смежниках" Госкорпораций, тогда и появиться "Русское чудо". Инфляции по ЦБ, ведь, якобы нет. А за 20 тыс. в месяц человек будет забивать датчик "Протона" молотком, а кладовщица в Воронеже уходить на "больничный".
            rruvim
    2. rruvim Сегодня, 20:31
      Никто не видит замены ВВП. Ну если ты обЪявляешь демократию, то "пропусти" парочку либералов и русских националистов до "кучи", но тех, кто имеет "вес". Навального например, или Лимонова. Чего бояться?
      rruvim
  9. Masya Masya Сегодня, 20:01
    По словам Познера, никакой поддержки телеведущей Собчак он не оказывает,

    Типа, я не я и лошадь не моя... lol
    Masya Masya
  10. rruvim Сегодня, 20:14
    Я думал, что женщина, как "интрига", всё-таки будет Поклонская... Не угадал sad. Хотя мой друг, ещё в 2003-м убеждал меня, что Ксюшу готовят в президенты...
    rruvim
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