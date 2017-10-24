Альбукемаль – решающая битва за Сирию

Последние недели в СМИ все чаще упоминается населенный пункт Эт-Танф на сирийско-иорданской границе, где расположилась военная база США, а параллельно с ней и лагерь беженцев «Рукбан», в котором, по мнению ряда военных экспертов и представителей власти, находится также лагерь для подготовки боевиков. Инструкторами, естественно, выступают американские военные, объявившие вокруг Эт-Танфа так называемую 55-ти километровую зону безопасности. Но для чего США создали базу подготовки боевиков на границе? И какие цели на самом деле преследует цели Вашингтон?С самого начала американской активности в районе Эт-Танфа средствами объективного контроля Минобороны России были замечены перемещения боевиков. О чем в скором времени и заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, заявив, что Эт-Танф является «черной дырой» на карте Сирии. И действительно, как еще можно назвать действия по всесторонней поддержке Вашингтоном незаконных вооруженных формирований.Расположившись непосредственно на самой территории лагеря, поделенной на сектора между группировками, боевики, при активном участии военных инструкторов из Вашингтона, фактически используют «Рукбан» в качестве живого щита. Но для начала разберемся с бандформированиями. Кто же на самом деле «проживает» в Эт-Танфе? Основой группировки среди бандформирований стала так называемая «Новая сирийская армия» («Джейш Сурия Аль-Джадид»). В нее вошли различные мелкие группы боевиков. Самыми крупными среди них стали: «Куват Шахид Ахмад Абду» («Силы имени шахида Ахмада Абду», действует также в Восточном Каламуне), НВФ «Асуад (Усуд) Шаркия» («Восточные львы»). Особняком стоит «Джейш Магавир Ас-Саура» («Армия коммандос революции»). Она и стала со временем одной из ведущих и влиятельных группировок на Эт-Танфе.Заметим, что периодически между боевиками возникают кардинальные разногласия вплоть до прямых боестолкновений. Отсюда напрашивается логичный вопрос: для чего Вашингтон держит в одном месте такое количество НВФ? Исходя из обстановки в стране, ответ вытекает сам собой: ситуация в Сирии динамично меняется. Только за последний месяц правительственные войска при поддержке российских ВКС смогли деблокировать город Дейр-Эз-Зор, форсировать реку Евфрат и приступить к зачистке остальной части одноименной провинции от террористов ИГИЛ(*). Уже взят очередной оплот радикалов – Маядин.Параллельно вдоль противоположного берега реки Евфрат развивают наступление силы курдского ополчения. А со стороны Ирака террористов ИГИЛ(*) теснит иракская армия. В итоге своеобразным «конечном пунктом» военно-геополитических интересов станет пограничный с Ираком город Альбукемаль. Именно к нему и будут стремиться боевики из «Джейш Магавир Ас-Саура», «Куват Шахид Ахмад Абду» и «Асуад (Усуд) Шаркия». Не трудно догадаться, что отмашку вперед им даст США. И главной задачей НВФ станет захват города ранее, чем это сделают правительственные войска. Ведь Альбукемаль является не только важным транспортно-логистическим хабом, но геополитическим центром влияния на северное побережье реки Евфрат. Именно в том регионе Сирии Вашингтон и планирует создать зону своего влияния. Поэтому база вблизи Эт-Танфа и лагерь беженцев «Рукбан» - все это заведомо спланированный краткосрочный проект, логичным концом которого станет стремительный маневр боевиков к Абукемалю и его дальнейший захват.Именно там и произойдет решающая битва, в результате которой окончательно определятся зоны влияния в Сирии. США выгодно создать под началом «Джейш Магавир Ас-Саура» или какой-либо другой группировки коалицию, союз – как угодно, в заевфратской Сирии, где будет сидеть настоящее «демократическое» марионеточное правительство. А как в таком случае будут развиваться дальнейшие события предсказать не сложно. Вашингтон в современной истории уже не единожды показал себя на Ближнем Востоке.