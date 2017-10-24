11:52 24 октября
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Альбукемаль – решающая битва за Сирию

Альбукемаль – решающая битва за Сирию


Последние недели в СМИ все чаще упоминается населенный пункт Эт-Танф на сирийско-иорданской границе, где расположилась военная база США, а параллельно с ней и лагерь беженцев «Рукбан», в котором, по мнению ряда военных экспертов и представителей власти, находится также лагерь для подготовки боевиков. Инструкторами, естественно, выступают американские военные, объявившие вокруг Эт-Танфа так называемую 55-ти километровую зону безопасности. Но для чего США создали базу подготовки боевиков на границе? И какие цели на самом деле преследует цели Вашингтон?

С самого начала американской активности в районе Эт-Танфа средствами объективного контроля Минобороны России были замечены перемещения боевиков. О чем в скором времени и заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, заявив, что Эт-Танф является «черной дырой» на карте Сирии. И действительно, как еще можно назвать действия по всесторонней поддержке Вашингтоном незаконных вооруженных формирований.


Расположившись непосредственно на самой территории лагеря, поделенной на сектора между группировками, боевики, при активном участии военных инструкторов из Вашингтона, фактически используют «Рукбан» в качестве живого щита. Но для начала разберемся с бандформированиями. Кто же на самом деле «проживает» в Эт-Танфе? Основой группировки среди бандформирований стала так называемая «Новая сирийская армия» («Джейш Сурия Аль-Джадид»). В нее вошли различные мелкие группы боевиков. Самыми крупными среди них стали: «Куват Шахид Ахмад Абду» («Силы имени шахида Ахмада Абду», действует также в Восточном Каламуне), НВФ «Асуад (Усуд) Шаркия» («Восточные львы»). Особняком стоит «Джейш Магавир Ас-Саура» («Армия коммандос революции»). Она и стала со временем одной из ведущих и влиятельных группировок на Эт-Танфе.

Заметим, что периодически между боевиками возникают кардинальные разногласия вплоть до прямых боестолкновений. Отсюда напрашивается логичный вопрос: для чего Вашингтон держит в одном месте такое количество НВФ? Исходя из обстановки в стране, ответ вытекает сам собой: ситуация в Сирии динамично меняется. Только за последний месяц правительственные войска при поддержке российских ВКС смогли деблокировать город Дейр-Эз-Зор, форсировать реку Евфрат и приступить к зачистке остальной части одноименной провинции от террористов ИГИЛ(*). Уже взят очередной оплот радикалов – Маядин.

Параллельно вдоль противоположного берега реки Евфрат развивают наступление силы курдского ополчения. А со стороны Ирака террористов ИГИЛ(*) теснит иракская армия. В итоге своеобразным «конечном пунктом» военно-геополитических интересов станет пограничный с Ираком город Альбукемаль. Именно к нему и будут стремиться боевики из «Джейш Магавир Ас-Саура», «Куват Шахид Ахмад Абду» и «Асуад (Усуд) Шаркия». Не трудно догадаться, что отмашку вперед им даст США. И главной задачей НВФ станет захват города ранее, чем это сделают правительственные войска. Ведь Альбукемаль является не только важным транспортно-логистическим хабом, но геополитическим центром влияния на северное побережье реки Евфрат. Именно в том регионе Сирии Вашингтон и планирует создать зону своего влияния. Поэтому база вблизи Эт-Танфа и лагерь беженцев «Рукбан» - все это заведомо спланированный краткосрочный проект, логичным концом которого станет стремительный маневр боевиков к Абукемалю и его дальнейший захват.

Именно там и произойдет решающая битва, в результате которой окончательно определятся зоны влияния в Сирии. США выгодно создать под началом «Джейш Магавир Ас-Саура» или какой-либо другой группировки коалицию, союз – как угодно, в заевфратской Сирии, где будет сидеть настоящее «демократическое» марионеточное правительство. А как в таком случае будут развиваться дальнейшие события предсказать не сложно. Вашингтон в современной истории уже не единожды показал себя на Ближнем Востоке.

* - ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ.
Автор: Ярослав Сметанин


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Комментарии 3

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  1. CONTROL Сегодня, 09:59
    Ракку разрушили тотально, как Дрезден в 1945 году
    Слова, прозвучавшие из Дамаска, словно воскресили страшный призрак далёкого прошлого, где было всё не так – и всё абсолютно так же. В феврале 1945 года было уже ясно, что по условиям согласованного раздела гитлеровской Германии на оккупационные зоны город Дрезден войдёт в советскую зону. И тогда англо-американская авиация подвергла город, в котором не было не то что войск, а даже противовоздушной обороны, ужасающей тотальной бомбардировке. Очень технологичной, между прочим: характер и количество бомб были рассчитаны таким образом, чтобы вызвать массовые пожары в городе, а когда люди выйдут на улицы, чтобы их тушить, обрушить на них ещё один удар. Причём такой, чтобы пожары слились в один большой огненный шторм, в котором плавились даже камни, а от людей не оставалось и пепла.
    Получите, русские, подарок от любящих вас союзников!
    Именно тогдашний Дрезден напоминает сегодняшняя Ракка, дал понять официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. "Ракка унаследовала судьбу Дрездена 1945 года, стертого с Земли англо-американскими бомбардировками", - заявил он.
    При этом, добавил русский генерал, в результате операции по освобождению города от боевиков террористической организации "Исламское государство" погибли тысячи мирных жителей.
    Может быть, американцы в глубине варварского своего сознания всё же признают, что Ракка не останется под курдами, а рано или поздно будет отдана сирийскому правительству? Получи, Асад, подарок от американской коалиции!
    https://tsargrad.tv/articles/ssha-vbombili-rakku-
    dazhe-ne-v-kamennyj-vek-a-prosto-v-betonnuju-pyl_
    91944
    Так называемые Сирийские демократические силы (СДС) отняли у террористов запрещённой в России группировки ИГ крупнейшее в Сирии нефтяное месторождение Аль-Омар. Оно расположено на левом берегу Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор и, по разным данным, давало до войны от пятой части до четверти всей нефтедобычи Сирии. Теперь оно досталось в руки находящегося под управлением США курдско-арабского альянса СДС.
    Соответственно, в их распоряжение попали объёмы добычи в размере не менее 25 тыс. баррелей в сутки. Во всяком случае, именно столько выкачивали, причём в полукустарных условиях, из месторождений Аль-Омар и Ат-Танак контролировавшие их боевики ИГ. Такая добыча, как указывают эксперты, закладывает мощную финансовую базу под претензии курдов на независимость от Дамаска в рамках уже провозглашённой ими Федерации на севере Сирии.
    .....американские стратеги, оказавшись, что называется, на мизере, почти в открытую вскрыли свои связи с командованием террористов "халифата", начав откровенно договариваться с ними об уступке позиций в пользу курдов. За это отдаривались жизнями этого же самого руководства, эвакуируя его чуть ли не на собственных вертолётах в более безопасные места. Более того, у информированных наблюдателей есть данные, что немалое число главарей "халифата", которые не легли под русскими бомбами и ракетами (особенно финансовая головка ИГ и ряд технических специалистов) вывезены американцами в третьи страны.
    .......
    американские стратеги, оказавшись, что называется, на мизере, почти в открытую вскрыли свои связи с командованием террористов "халифата", начав откровенно договариваться с ними об уступке позиций в пользу курдов. За это отдаривались жизнями этого же самого руководства, эвакуируя его чуть ли не на собственных вертолётах в более безопасные места. Более того, у информированных наблюдателей есть данные, что немалое число главарей "халифата", которые не легли под русскими бомбами и ракетами (особенно финансовая головка ИГ и ряд технических специалистов) вывезены американцами в третьи страны.
    .....
    Это настолько зримо напомнило действия США в 1945 году, когда Аллен Даллес договорился с эмиссаром Гиммлера Вольфом о фактическом открытии фронта на западе в обмен на гарантии жизни для верхушки СС, что на это не указал до сих пор только ленивый из обозревателей.
    https://tsargrad.tv/articles/ssha-posejali-v-siri
    i-novuju-vojnu_91909
    Война умерла!
    ...да здравствует новая война! которую начнут курды
    CONTROL
  2. Mavrikiy Сегодня, 11:05
    Значит шарахнуть по «Джейш Магавир Ас-Саура» или какой-либо другой группировки коалиции и начать очищать Сирию. И никаких переговоров.
    Mavrikiy
  3. sa-ag Сегодня, 11:21
    Война из открытого противостояния перейдет в сетевую, ничего не закончится, и возможно еще долго, заложенных конфликтов на будещее хватит
    sa-ag
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